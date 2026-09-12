Jose Mourinho, Ballon d'Or'un en büyük kusuru konusunda haklı, ancak 2026 Altın Top yine de Kylian Mbappe'ye gitmemeli
Kylian Mbappe'nin 26 Ağustos'ta Real Sociedad karşısında hat-trick yaparak Real Madrid'i 4-1'lik farklı galibiyete taşımasını izledikten birkaç gün sonra konuşan Jose Mourinho'ya, 2026 Ballon d'Or'u kimin kazanması gerektiğini düşündüğü soruldu. Mourinho da kendine has üslubuyla bu fırsatı, ödülle ilgili ana akım görüşlere meydan okumak için kullandı.
"Dünyanın en iyi oyuncuları var, bunlardan iki, üç ya da dört tane var ve onların kim olduğunu biliyoruz: buradalar" dedi. "Benim için, bu yaz bireysel olarak tarihe geçen bir isim var."
Bu son cümle elbette Mbappe'ye bir göndermeydi. Mbappe, Fransa adına sekiz maçta attığı 10 golle 2026 turnuvasının Altın Ayakkabı ödülünü kazanırken, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ancak Real Madrid'in süperstarının, Ballon d'Or yarışında Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri ve Michael Olise gibi isimlerin gerisinde olduğu düşünülüyor; çünkü onların hepsi geçen sezon büyük kupalar kazandı.
Paris Saint-Germain'in üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğundaki üç başrol oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha da ciddi şekilde öne çıkarılıyor, ancak Mourinho'ya göre yaygın kabul gören oylama süreci temelden kusurlu.
Real Madrid patronu, "Ballon d'Or'u bir oyuncuya sadece Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye veremezsiniz" diye ekledi. "Ballon d'Or, emekli olduklarında yoklukları sonsuza kadar hissedilecek oyunculardan birine gitmeli. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni ödüllendirmek istiyorsak, o zaman onu Luis Enrique'ye verin. İspanya milli takımı için de [Luis] De la Fuente'ye verin. Dünyanın en iyi oyuncusu başka bir şeydir ve o ne PSG'de ne de İspanya takımında."
Mourinho, kutsal Altın Top'un ağırlıklı olarak kolektif başarılara bu kadar bağlı kalmak yerine bireysel parlaklığı ödüllendirmesi gerektiği konusunda kesinlikle haklı. Modern dönemde oylama, saf yetenek ve etki değerlendirmesinden çok bir popülerlik yarışına dönüştü. Ancak son ölçütlere dayanarak Mbappe'yi 1 numaraya koymakta ve Fransız oyuncunun sporun gerçek efsanelerinden bu kadar çoğuyla aynı kategoride anılmayı hak ettiğini öne sürmekte yanılıyor.
Mbappe'nin davasındaki açıklar
Ancak Mbappe, Mourinho'nun sözlerini tamamen benimsemiş durumda. 27 yaşındaki oyuncu bu hafta, "Bence dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid'de oynadığınızda, insanlar sizi bu ödülle bağdaştırıyor" dedi. "Benimle ve Ballon d'Or'la ilgili konuşan çok fazla insan var. Elbette en önemli turnuvada tarih yazdım.
"Ben her zaman dünyanın en iyisi olduğumu düşünüyorum ama herkesin kendi fikri var. Elbette bu yıl Ballon d'Or'u kazanmam için benim adıma iyi bir yıl olabilir. Ama oyu gazeteciler veriyor."
Mbappe'nin Madrid sözleşmesinde Ballon d'Or için 15 milyon €'luk bonus maddesi bulunduğu bildirildi, bu yüzden kamuoyu önünde kendisi adına bir hamle yapması sürpriz değil ve elindeki etkileyici ham istatistikler de davasını destekliyor. Mbappe, geçen sezon Real formasıyla çıktığı 44 maçta 42 gol attı ve buna ek olarak yedi asist yaptı. Fransa adına ise Dünya Kupası boyunca ve öncesindeki beş milli arada 16 gol kaydetti; böylece toplamda 58 gole ulaştı ve bu rakam onu Avrupa'da Manchester City ve Norveçli terminatör Erling Haaland ile birlikte en yüksek ikinci toplamın ortağı yaptı.
Mbappe, Madrid adına en büyük maçların çoğunda da etkisini gösterdi; Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki elenişte hem iç sahada hem deplasmanda ağları buldu, La Liga'da Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı da gol attı ve sonuç olarak her iki kulvarda da gol kralı olarak tamamladı. Ancak şunu söylemek gerekir ki, fazla tek odaklıydı.
Geriye dönme konusundaki isteksizliği nedeniyle Real, geçiş oyununda sık sık zorlandı. Ayrıca tıpkı Bernabeu'daki ilk yılında olduğu gibi yine sola kaymaya ve Vinicius Junior'ın alanını daraltmaya devam etti; bu da Real Madrid'i ceza sahasında bir odak noktası olmadan bıraktı.
Büsbütün etkisiz kaldığı anlar da çok fazlaydı; Madrid'in La Liga'da Celta Vigo ve Osasuna'ya yenildiği maçlar, Rayo Vallecano, Girona ve Real Betis ile berabere kaldığı karşılaşmalar ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet buna örnek gösterilebilir. Buna Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildiği maçta tamamen ortadan kaybolmasını da ekleyince, Mbappe'nin kendine biçtiği değer çok da isabetli görünmüyor.
'Yalvarmayacağım'
Fransa ile birlikte Dünya Kupası kazanan isimlerden Christophe Dugarry, Mbappe'nin ödülle ilgili yeni açıklamalarına yanıt verirken onun zihniyetini sorguladı. "Böyle bireysel bir ödülü kamuoyu önünde istemesini çocukça ve acınası buluyorum" diyen Dugarry, RMC Sport'a konuştu. "Özellikle de milli takımınızın kaptanıyken bunu istemekte büyük olan hiçbir şey yok."
Bu biraz fazla sert olabilir, ancak altındaki bakış açısı doğru geliyor. Mbappe gerçekten Ballon d'Or'u hak edecek biri olsaydı, şansını açık açık dillendirmesi için hiçbir neden olmazdı. Futbolcu olarak sunduğu toplam paket zaten kendi adına konuşurdu. Mbappe'nin açıklamalarında bir çaresizlik hissi var; sanki ödüle bir tür onay olarak ihtiyaç duyuyor. Buna karşılık Yamal çok daha rahat.
Barcelona'nın harika çocuğu, "Bu yıl Barca ile de İspanya ile de inanılmaz geçti. Harika bir yıl geçirdiğim için onu kazanma şansım var" dedi. "[Ama] bir kampanya yürütmem gerektiğini düşünmüyorum. Dünya Kupası'nı ve La Liga'yı kazanarak geçirdiğim yılla gurur duyuyorum. Başka bir şey isteyemem. İnanılmaz seviyede olan başka oyuncular da var. Ama bu sizin işiniz [karar vermek]; ben hiçbir şey için yalvarmayacağım."
Sanatı ödüllendirmek
Yamal, Altın Top takdirini Mbappe'den daha fazla hak ediyor, ancak bunun nedeni Dünya Kupası'nı ve La Liga'yı kazanmış olması değil. Mbappe yine bitiricilikte ne kadar ölümcül olduğunu gösterirken, Yamal özellikle Barca adına hücumun tamamına istikrarlı biçimde hükmetti.
19 yaşındaki oyuncu, Hansi Flick'in takımında 41 gole doğrudan katkı yaptı ve tüm kulvarlarda akan oyunda 107 gol fırsatı yarattı. Bu rakam, Avrupa'nın beş büyük ligindeki tüm oyunculardan daha fazla. Ballon d'Or kazananının sahip olması gereken etki tam olarak bu.
Gerd Muller Trophy, tek bir sezondaki en iyi santrforu ödüllendirmek için oluşturuldu. İronik şekilde Mbappe bu ödülü kesin olarak kaçıracak, çünkü Kane, Bayern Münih ve İngiltere formasıyla attığı 73 golle Avrupa'nın en skorer oyuncusu oldu. Belirleyici olmak da Ballon d'Or yarışında yer almak için elzem, ancak yaratıcılık ve çalışkanlık da en az bunun kadar önemli olmalı.
Bu nedenle ideal bir dünyada, 26 Ekim'de Londra'da açıklanacak nihai oylamada ilk iki sırayı Yamal ile Kvaratskhelia almalı. İkisi de etraflarındaki herkese ilham veren takım oyuncuları.
Kvaratskhelia, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni koruduğu dönemde 16 maçta 17 gole doğrudan katkı yaptı ve tek bir sezonda üst üste yedi eleme maçında gol veya asist katkısı veren ilk erkek oyuncu oldu. Yamal gibi o da sahadaki etkisiyle bunu fazlasıyla kanıtladı; maçları kendi istediği yöne bükerek hem yıkıcı bir driplingci hem de dahiyane bir oyun kurucu olarak öne çıktı.
Gölgede kaldı
Benzer özellikler, Messi'ye sekiz Ballon d'Or'unun her birini kazandırdı. Hatta 2009 ile 2023 arasındaki her yıl bu ödülü hak ettiğini bile savunabilirsiniz; çünkü sahadaki genel etkisi açısından Arjantinli maestroyla boy ölçüşebilen kimse olmadı.
Gelecek ay dokuzuncu ve rekorunu daha da geliştirecek Altın Top'u kazanması sürpriz olur; çünkü tören jürisi, kulüp futbolunu Avrupa dışında oynadığı için onu cezalandıracaktır. Ballon d'Or değerlendirme döneminde Inter Miami formasıyla MLS'te sadece 30 maçta ulaştığı toplam 52 gol katkısı çok fazla önemsenmeyecek; çünkü ABD'nin amiral ligi, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'den daha alt seviyede.
Messi yine de Dünya Kupası'nda hâlâ elit seviyede iş yapabildiğini kanıtladı. Rodri turnuvanın oyuncusu ödülünü aldı, ancak ülkesini üst üste ikinci kez finale taşıyan Arjantin kaptanına gitmeliydi.
Sekiz golünün en az üçünü kesinlikle hayati olarak değerlendirebilirsiniz; özellikle de son 16 turunda Mısır'a karşı attığı muhteşem eşitlik golünü. Son dört turunda İngiltere karşısındaki ikinci yarı performansı da büyüleyiciydi. Mbappe'nin çok yönlü oyunu, Barca ikonunun artık 39 yaşında olmasına rağmen Messi'ninkiyle boy ölçüşmüyor. Fransa muhtemelen Mbappe olmadan da yarı finale çıkabilirdi, ancak Messi'nin yokluğunda Arjantin tamamen kaybolurdu.
Kane de sadece gol açısından değil, Madridli oyuncunun üzerinde yer alıyor. Bayern ve İngiltere'nin tılsımlı 9 numarası, hücum hazırlığında hayati bir rol üstleniyor ve takımlara çeşitli şekillerde zarar verebilecek yeteneğe sahip. Büyük ölçüde baş döndürücü hızına dayanan Mbappe ise bunun yanında daha öngörülebilir kalıyor. Savunma arkasına sarkma konusunda ondan iyisi yok, ancak geride bekleyen savunmalara karşı soldan içeri kat edip şut çekme rutini, daha iyi savunmalar tarafından kolayca durdurulabilir.
Aydınlanma gerekiyor
Kimse Mbappe'nin sonunda Ballon d'Or'u kazanmak için Messi kalıbında her şeyi fetheden bir sihirbaza dönüşmesi gerektiğini söylemiyor. Dembele'yi örnek alıp gerçek anlamda çok çalışması, onu o seviyeye çıkarmaya yeter.
Dembele, Luis Enrique PSG'ye gelmeden önce düşük çalışma temposuyla kötü bir üne sahipti, ancak İspanyol teknik adam onu ön alanda baskı yapan bir canavara dönüştürdü. 2025 Ballon d'Or'u Dembele'ye gitti, çünkü Avrupa'nın en iyi takımındaki itici güç oydu ve hücum bölgesindeki inanılmaz üretkenliği de bunun bir yan ürünüdür.
Barcelona kanat oyuncusu Raphinha da Flick yönetiminde topsuz oyunda benzer şekilde durdurulamaz hale geldi; daha önce o da istikrar konusunda kendi sıkıntılarını yaşamıştı. Madrid'in yeniden büyük kupalar kazanmaya başlaması için Mourinho'nun bu sertliği Mbappe'den çıkarması gerekecek.
Ancak kaybedilmeye mahkûm bir mücadele veriyor olabilir. Mbappe'ye, salı günü Real'in Inter karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 2-1'lik zorlu galibiyet öncesinde Dembele ve Raphinha gibi modern forvetlerden bir şeyler öğrenmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, kibirli bir şekilde şu yanıtı verdi: "Adını verdiğiniz iki oyuncudan daha fazla gol attığımı söyleyebilirim. Ama akıllı olmak istiyorum ve elbette gelişmem gerektiğini söylüyorum... Diğerlerinin yapmadığı şeyleri yapsam bile."
27 yaşındaki oyuncunun hâlâ olgunlaşması gerektiği açık. Mbappe, çoğu oyuncunun ancak hayalini kurabileceğinden fazlasını şimdiden başarmış harika bir futbolcu, ancak henüz dünyanın en iyisi değil. Kendini takımın önüne koymayı bırakana kadar da durum böyle kalacak.