Kylian Mbappe'nin 26 Ağustos'ta Real Sociedad karşısında hat-trick yaparak Real Madrid'i 4-1'lik farklı galibiyete taşımasını izledikten birkaç gün sonra konuşan Jose Mourinho'ya, 2026 Ballon d'Or'u kimin kazanması gerektiğini düşündüğü soruldu. Mourinho da kendine has üslubuyla bu fırsatı, ödülle ilgili ana akım görüşlere meydan okumak için kullandı.

"Dünyanın en iyi oyuncuları var, bunlardan iki, üç ya da dört tane var ve onların kim olduğunu biliyoruz: buradalar" dedi. "Benim için, bu yaz bireysel olarak tarihe geçen bir isim var."

Bu son cümle elbette Mbappe'ye bir göndermeydi. Mbappe, Fransa adına sekiz maçta attığı 10 golle 2026 turnuvasının Altın Ayakkabı ödülünü kazanırken, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ancak Real Madrid'in süperstarının, Ballon d'Or yarışında Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri ve Michael Olise gibi isimlerin gerisinde olduğu düşünülüyor; çünkü onların hepsi geçen sezon büyük kupalar kazandı.

Paris Saint-Germain'in üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğundaki üç başrol oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Vitinha da ciddi şekilde öne çıkarılıyor, ancak Mourinho'ya göre yaygın kabul gören oylama süreci temelden kusurlu.

Real Madrid patronu, "Ballon d'Or'u bir oyuncuya sadece Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye veremezsiniz" diye ekledi. "Ballon d'Or, emekli olduklarında yoklukları sonsuza kadar hissedilecek oyunculardan birine gitmeli. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni ödüllendirmek istiyorsak, o zaman onu Luis Enrique'ye verin. İspanya milli takımı için de [Luis] De la Fuente'ye verin. Dünyanın en iyi oyuncusu başka bir şeydir ve o ne PSG'de ne de İspanya takımında."

Mourinho, kutsal Altın Top'un ağırlıklı olarak kolektif başarılara bu kadar bağlı kalmak yerine bireysel parlaklığı ödüllendirmesi gerektiği konusunda kesinlikle haklı. Modern dönemde oylama, saf yetenek ve etki değerlendirmesinden çok bir popülerlik yarışına dönüştü. Ancak son ölçütlere dayanarak Mbappe'yi 1 numaraya koymakta ve Fransız oyuncunun sporun gerçek efsanelerinden bu kadar çoğuyla aynı kategoride anılmayı hak ettiğini öne sürmekte yanılıyor.