Jonathan David Juventus'tan kurtuldu, Santi Gimenez yeni bir başlangıç yaptı, ancak Liga MX yıldızları ortada kaldı: Kanada ve Meksika transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

Tuhaf bir transfer dönemi oldu. Dünya genelindeki rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Premier League kulüpleri 4 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Avrupa'nın üst düzey liglerindeki toplam harcama 7 milyar dolara yaklaşıyor. Herkes, her yerde kesenin ağzını açmış durumda. Bu rakamların arasında gözden kaçan şey ise işin içinde gerçek insanların da olduğu gerçeği. Para bu kadar büyüdüğünde, oyuncuların kendileri neredeyse unutuluyor.

Yine de burada gerçek insanlar var. Bazı transferler iyi çıkacak. Bazıları kötü olacak. Birçoğu ise son derece vasat kalacak. Bu da bizi güzelce CONCACAF'a getiriyor. USMNT için iyi bir yaz oldu, çünkü doğru oyuncular daha iyi durumlara geçti. Takımlarında kalanlar konusunda da şikâyet edilecek çok az şey var.

Ancak Kanada ve Meksika için durum biraz farklı. Santi Gimenez ile Jonathan David'in Serie A'dan ayrılması gibi net kazanımlar oldu. Buna karşın, bazı hamleler ya da hamle yapılmaması, bir kariyer açısından o kadar da faydalı olmamış olabilir. GOAL transfer piyasasında CONCACAF yıldızları arasındaki kazananlara ve kaybedenlere göz atıyor...