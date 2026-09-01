Jonathan David Juventus'tan kurtuldu, Santi Gimenez yeni bir başlangıç yaptı, ancak Liga MX yıldızları ortada kaldı: Kanada ve Meksika transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri
Tuhaf bir transfer dönemi oldu. Dünya genelindeki rakamlar gerçekten dudak uçuklatıyor. Premier League kulüpleri 4 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Avrupa'nın üst düzey liglerindeki toplam harcama 7 milyar dolara yaklaşıyor. Herkes, her yerde kesenin ağzını açmış durumda. Bu rakamların arasında gözden kaçan şey ise işin içinde gerçek insanların da olduğu gerçeği. Para bu kadar büyüdüğünde, oyuncuların kendileri neredeyse unutuluyor.
Yine de burada gerçek insanlar var. Bazı transferler iyi çıkacak. Bazıları kötü olacak. Birçoğu ise son derece vasat kalacak. Bu da bizi güzelce CONCACAF'a getiriyor. USMNT için iyi bir yaz oldu, çünkü doğru oyuncular daha iyi durumlara geçti. Takımlarında kalanlar konusunda da şikâyet edilecek çok az şey var.
Ancak Kanada ve Meksika için durum biraz farklı. Santi Gimenez ile Jonathan David'in Serie A'dan ayrılması gibi net kazanımlar oldu. Buna karşın, bazı hamleler ya da hamle yapılmaması, bir kariyer açısından o kadar da faydalı olmamış olabilir. GOAL transfer piyasasında CONCACAF yıldızları arasındaki kazananlara ve kaybedenlere göz atıyor...
KAZANAN: Jonathan David
Elbette en bariz olanla başlayalım. Jonathan David, birçok kişinin beklediği Dünya Kupası etkisini yaratamadı; grup aşamasında Katar'a karşı yaptığı hat-trick, hayal kırıklığı yaratan bir turnuvadaki nadir istisnalardan biri olarak kaldı. Bu, David için tuhaf geçen 12 ayın zirve noktasıydı. Lille'de kendisine büyük değer biçiliyordu ancak Juventus'a transferi çok büyük bir hata oldu; ligde sadece altı gol atabildi. Bu, daha en başından tuhaf bir hamleydi; çünkü David, gol atma fikrine pek ilgi duymayan bir takıma katıldı ve o ekip, hücum hattındaki ana isim olması için Lois Openda'yı yeni transfer etmişti.
Sonunda bir çıkış yolu buldu. Atletico Madrid tam olarak hücum futbolunun prototipi değil ama ilginç bir eşleşme. David, teknik direktör Diego Simeone'nin tercih ettiği çift forvetli düzende iyi iş çıkarabilir. Süre bulması için de alan var gibi görünüyor; çünkü son olarak Sevilla'yı 3-1 yendikleri maçta iki hücum orta sahası olan Alex Bena ve Lee Kang-In, forvette başladı. David burada takımın tartışmasız lideri olmayabilir ama o doğal bir santrfor ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte kendisine bir şans verilecek. Bu küçümsenecek bir şey değil.
Kaybeden: Promise David
Bazen, sadece "Premier League'de oynamak" iyi bir şey olmaz. Ve hata yapmayalım, Promise David'in Brighton'a transferi, kiralık bile olsa, tuhaf bir hamle. Bu, Union St. Gilloise'da üç sezonda 41 gol atan ve kalabalık bir Premier League'de Avrupa için şansı olduğunu düşünecek bir takımda etki yaratması beklenen bir oyuncu.
Nitekim Premier League tartışmasız şekilde dünyanın en iyisi olabilir, ancak burada başarısızlığa yer yok. Brighton, santrfor bölgesinde de oldukça kısıtlı ve David, Fabian Hurzeler'in takımında bolca fırsat bulmaya hazırlanıyor. Peki yeterince iyi mi? Açıkçası bu pek net değil. David gerçekten fiziksel varlığı olan bir oyuncu, ancak bu hâlâ milli takım teknik direktörünün kendisine tam anlamıyla güvenmediği ve Belçika üst liginde hiçbir zaman kendisini tam olarak kabul ettirememiş bir futbolcu.
Elbette Brighton, transfer piyasasında akıllı hamleler yapan bir kulüp. David etkileyici bir performans sergilerse, önümüzdeki 18 ay içinde kesinlikle büyük altılıdan bir kulüpte oynuyor olacaktır. Ancak buradaki baskı çok büyük. Belki de Ligue 1'de bir durak içeren, Premier League'e daha ortodoks bir rota ona daha iyi hizmet edebilirdi.
KAZANAN: Chucky Lozano
O destan da sona erdi.
Chucky Lozano, geçen sezonun sonlarına doğru San Diego FC teknik direktörü Mikey Varas ile çok konuşulan bir anlaşmazlığın içinde yer aldı. Soyunma odasında yaşandığı bildirilen sözlü tartışmanın ardından Lozano fiilen sezonun geri kalanında takım dışında kaldı ve 2026 planlarından da tamamen çıkarıldı.
Garip bir olaylar zinciriydi. Lozano, Dünya Kupası kadrosuna girme konusunda kesinlikle iddialıydı ancak turnuva öncesinde bir transfer ayarlayamaması ona bu kadrodaki yerini kaybettirdi. Yine de sonunda ayrılığını netleştirdi. LA Galaxy, Lozano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı ve sezonun geri kalanında takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Kusursuz bir transfer olmayabilir ve burası Meksikalı oyuncu için mutlaka uzun vadeli bir yuva da değil. Ancak artık neler yapabildiğini gösterebileceği yeni bir yeri var.
Kaybeden: Alistair Johnston
Alistair Johnston sürekli yükselişte olan bir oyuncu. Çok yönlü sağ bekin Avrupa'da üst düzey bir ligde oynamasını yalnızca sakatlıklar engelledi. 2016'da St. John's University tarafından kadroya katıldığında çok fazla öne çıkmayan bir oyuncu için bu gerçekten dikkat çekici bir yükseliş. Ancak o günden bu yana tüm doğru adımları attı; 2023'te Celtic'e transfer olmadan önce Nashville ve Montreal'de etkileyici performanslar sergiledi.
Ancak sakatlıklar, son yaklaşık bir yılda onun gelişimini yavaşlattı. Tekrarlayan hamstring sorunları, 2025-26 sezonunun önemli bir bölümünü kaçırmasına neden oldu. Bu bile, imzasını almak isteyen Premier League kulüplerinin ilgisini caydırmadı; acil şekilde bir sağ beke ihtiyaç duyan Everton da adı geçen kulüpler arasındaydı. Ancak ağustos ortasında yaşadığı bir başka sakatlık, anlaşmanın bozulmasına yol açtı. Johnston, fazlasıyla hak ettiği Premier League fırsatı için en az ocak ayına kadar beklemek zorunda kalacak.
KAZANAN: Santi Gimenez
Gimenez'in son 18 aydaki kariyeri, temelde yanlış transfer kararları verme konusunda adeta bir ustalık dersi oldu. 2022'den 2025'e kadar Feyenoord'da Arne Slot yönetiminde son derece etkileyiciydi. Ancak geçen yılın ocak ayında Milan'a gitmesi pek akıllıca değildi; özellikle de Milan'ın zaten hücum hattında çok sayıda seçeneği varken. Milan kariyeri, sakatlıklar ve beklentilerin altında kalan performansların birleşimiyle şekillendi. 18 ayda ligde 30 maça çıkıp beş gol atabildi, bunların hiçbiri de geçen yıl gelmedi.
Ve böylece Porto'ya geliyoruz; bu kulüp, Meksikalı oyuncu için daha doğal bir uyum gibi görünüyor. Açıkçası Gimenez, çözmesi zor bir oyuncu. Ne klasik bir 9 numara ne de sahte dokuz. Lautaro Martinez çizgisinde bir oyuncu: atletik, iyi bir bitirici, her şeyi fena yapmayan ama hiçbir konuda dünya klasında olmayan biri. Bu özellikler Lautaro'ya üç Serie A şampiyonluğu, bir Dünya Kupası ve bir Copa America kazandırdı.
Bu, Gimenez'e bir Portekiz ligi şampiyonluğu kazandırabilir. Bu elbette bire bir aynı seviyede bir karşılaştırma değil, ancak yolunu bir ölçüde kaybetmiş bir oyuncu için mükemmel bir sonuç olurdu.
Kaybeden: Liga MX
Liga MX, bir süredir oyuncu satma konusunda iyi bir performans sergilemiyor. MLS kulüpleri, oyuncuları düzineyle Avrupa'ya gönderiyor ve altyapıdan yetişen oyunculardan sayısız düzgün kâr elde ediyor. Zavier Gozo benzeri çok fazla transfer olmadı. Ancak bunun çok da önemi yok. MLS kulüpleri, geliştirdikleri yeteneklerden para kazanıyor.
Meksika ise bu arada daha çok geçmişte kalmış durumda. Avrupa'ya yaptıkları rekor satış, 2024'te Toluca'dan Sporting CP'ye 20 milyon dolara transfer olan Max Araujo. MLS rekorlar kırmayı sürdürürken, Meksika'nın en üst ligi yerinde sayıyor. Elbette Alvaro Fidalgo, geçen ocakta Club America'dan Real Betis'e gitti. Ancak sadece İspanya'da doğmuş olması ve çok küçük bir bonservis bedeliyle gitmesi nedeniyle istisna gibi duruyordu. Ve USMNT'den birkaç oyuncu Avrupa'ya giderken, Meksika milli takımında forma giyen oyuncular arasında bu sıçramayı yapan tek isim Armando Gonzalez oldu. Liga MX oyuncularının ayrılması her zaman zordu. Yine de bu yıl özellikle kasvetli geçti.