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GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

Johan Cruyff küstahlığının bedelini nihayet ödediğinde: Fabio Capello yönetimindeki AC Milan, Şampiyonlar Ligi finalindeki ustalık gösterisiyle Barcelona'nın Rüya Takımı'na nasıl son verdi?

Hollandalı teknik direktörün açıklamalarının ardından Katalan deviyle karşılaşan Serie A şampiyonunun kanıtlayacak bir şeyi vardı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • 1994 Şampiyonlar Ligi finalinin kaderini belirleyen an, Barcelona ile AC Milan arasında Atina’da oynanan maçın 90 dakikası içinde yaşanmadı. Hatta maç günü bile yaşanmadı. Birçok kişiye göre maç, Johan Cruyff’un medya önünde takımını adeta şampiyon ilan etmesiyle sonuçlandı.

    Fabio Capello’nun takımına karşı oynanacak finalden önceki günlerde gazetecilere konuşan teknik direktör, “Barcelona favori,” dedi. “Milan olağanüstü bir takım değil. Onlar oyunlarını savunma üzerine kuruyor, biz ise hücum üzerine kuruyoruz.”

    Cruyff, kalite farkının bir göstergesi olarak, Marseille ile son Avrupa şampiyonluğunu kazanmış Marcel Desailly’ye bile dikkat çekti. Milan, savunmaya dönük orta saha oyuncusunu sezon içinde transfer etmişti. Barcelona’da ise PSV formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi gol kralı olmuş ve La Liga’da 30 gol atmış Romario vardı. Cruyff, “Bu çok şey anlatıyor,” dedi.

    Bu sözler rakiplerini hırslandırdı. Capello, takım otelinde yıldızlarına bir motivasyon konuşması yapmak yerine Cruyff’un sözlerinden yararlandı. Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni ve Dejan Savicevic gibi oyuncular soyunma odasına girdiklerinde duvarları Total Futbol’un öncüsünün sözlerini içeren gazete haberleriyle kaplı buldu.

    Desailly, bu yıl finali değerlendirirken, “Bence Fabio Capello egomuza dokunarak çok akıllıca davrandı,” dedi. “Yardımcısı, Johan Cruyff’un söylediklerinin aynen yer aldığı gazetenin fotokopilerini almıştı: Milan’ın o seviyede olmadığını, kötü olduğumuzu, sadece savunma yapan bir takım olduğumuzu ve Şampiyonlar Ligi’ni onların kazanacağını söylüyordu.

    “Capello lider karakterli oyuncular olduğumuzu ve bunun bizi harekete geçirip motive edeceğini biliyordu. Cruyff tecrübeli bir isimdi ve Barcelona’nın AC Milan’ı yeneceğini garanti ediyordu.”

    Alessandro Costacurta ise şöyle dedi: “Cruyff’un sözleri uygunsuzdu ve takımı gerçekten etkiledi. Bu sözleri söylemeseydi işler farklı olabilirdi.”

    Capello, Cruyff’un sözlerini ve Barcelona’nın küçümseyici tavrını anlatarak takımını motive ederken, rakip oyunculara sahaya çıkıp kupayı almaları gerektiği söyleniyordu. Cruyff, “Onlardan daha iyisiniz,” dedi. “Kazanacaksınız.”

    AC Milan, Barcelona’yı 4-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Desailly, dördüncü ve Barcelona için en küçük düşürücü golü attı.

    Hollandalı futbol dehası, sözlerini yutmak zorunda kalmıştı.

    Capello, 2024’te, “Kariyerimin en güzel anı, Atina’da Barcelona’yı 4-0 yenmekti,” dedi. “Bütün gazeteciler işimizin bittiğini düşünüyordu ve biz ‘sadece’ 4-0 kazandık.”

  • İdeolojilerin çatışması

    Johan Cruyff 1996

    Atina’daki final zamanı geldiğinde Katalan devi, Avrupa’nın en etkileyici takımlarından biri hâline gelmişti.

    1994’e gelindiğinde Cruyff, Barcelona’yı olağanüstü bir kazanma makinesine dönüştürmüştü. El Salvador lakaplı Cruyff, iki yıl önce kulübe tarihindeki ilk Avrupa Kupası’nı kazandırmıştı.

    Finalden dört gün önce, sezonun son maçında üst üste üçüncü La Liga şampiyonluklarını ilan etmişlerdi ve 20 maçtır yenilmiyorlardı. Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov ve Michael Laudrup gibi isimlerin hünerlerini sergilediği Cruyff’un ‘Rüya Takımı’, güzel ve sade bir futbol oynuyordu.

    Barcelona, Hollandalı Cruyff’un futbolcuyken üst üste üç Avrupa Kupası kazandığı Ajax’ta ve Barcelona’da ünlü hâle getirdiği felsefeye göre oynarken AC Milan bunun tam tersini temsil ediyordu.

    AC Milan, bir önceki yıl finalde Desailly ve Marsilya’ya kaybetmiş, Arrigo Sacchi yönetiminde de 1989 ve 1990’da kupayı kazanmıştı. Yine de Cruyff’a göre fazlasıyla savunmacıydılar. Bu temkinli oyun tarzıyla 1994’te 34 maçta yalnızca 36 gol atıp 15 gol yiyerek üst üste üçüncü Serie A şampiyonluklarını kazandılar.

    Yine de Capello’nun aşması gereken sorunları vardı. Hollandalı yıldızlar Frank Rijkaard ve Ruud Gullit, 1993 yazında takımdan ayrılmış; Marco van Basten ise sakatlığı nedeniyle bir yıllığına sahalardan uzak kalmıştı. Final zamanı geldiğinde savunmanın kilit isimleri Franco Baresi ve Costacurta cezalıydı.

    Cruyff’un gözünde oyun tarzları yeterince iyi değilse, bu yıldızların yokluğu İtalyanları etkileyici Barcelona karşısında iyice çaresiz bırakmalıydı. Maç günü Cruyff’un aşırı özgüveni, rakibini daha da hırslandıracak noktaya ulaştı.

    Capello, “Maç öncesindeki atmosfer tuhaftı,” dedi. “Barcelona, maçı çoktan kazandığına o kadar emindi ki maç başlamadan önce sahte kupalarla fotoğraf çektiriyordu.

    “Ardından Cruyff, sahayı incelerken çimlere uzandı ve başını yastık gibi doğrudan maç topunun üzerine koydu.

    “Takımıma baktım ve şöyle dedim: ‘Onlara bakın. Bu akşam o topa öyle sert vuralım ki başları yere çarpsın.’

    “Ve tam olarak öyle oldu.”

  • Maç

    AC Milan

    Barcelona’nın durduramadığı İtalyan ekibi, planını kusursuz biçimde uyguladı.

    Capello, Cruyff'un takımından korkmuyordu. Kadroda gerçek bir tehlike olarak gördüğü tek oyuncu Laudrup'tu, ancak Hollandalı teknik adam onu Atina deplasmanında oynatmadı. Capello, “Hatası buydu,” dedi ve daha sonra şunu ekledi: “Laudrup'un oynamadığını görünce rahatladım.”

    Maç başlar başlamaz Milan üstünlüğü ele geçirdi. Barcelona'nın orta sahasını baskı altına alarak Guardiola'nın oyunu yönlendirmesine fırsat vermedi ve Koeman'ın geriden atak kurmasını engelledi. Romario ve Stoichkov topla buluşmakta zorlandı; buluştuklarında da etkisiz hâle getirildi.

    Desailly oyuna hükmederken Savicevic savunmayı darmadağın etti.

    Capello'nun takımı hücumda da tehlikeliydi. İlk yarının ortalarında Savicevic'in arka direğe aşırdığı topu Daniele Massaro güzel bir vuruşla ağlara gönderdi ve Milan ilk darbeyi vurdu. Devre bitmek üzereyken Donadoni topu sol kanattan taşıdı ve geriye çıkardığı pasla Massaro'nun ikinci golünü hazırladı. İkinci yarının henüz ikinci dakikasında ise Savicevic, Barcelona ceza sahasının hemen sağında topu Miguel Angel Nadal'dan kaptı ve kusursuz bir aşırtma vuruşla kaleci Andoni Zubizarreta'yı mağlup ederek skoru 3-0 yaptı.

    Son noktayı Desailly koydu. Bu gol, Barcelona'nın hücum ve savunmadaki yetersizliğini gözler önüne sererken Milan'ın her iki alandaki becerisini de gösterdi. Hatalı bir uzaklaştırma sonrasında top, sahanın ortasında Fransız oyuncunun önüne düştü. Takım arkadaşı Demetrio Albertini topu ondan aldı, ancak tökezleyince topu savunmanın arkasına sarkan Desailly'nin önüne gönderebildi. Zubizarreta'ya doğru ilerleyen Desailly, Barcelona savunmacılarına kendisini yakalama şansı tanımadan topu aşırtarak ağların köşesine yolladı.

    Oynanacak 32 dakika daha vardı.

    Barcelona tamamen dağılmıştı. Bütün o kendinden emin tavrına rağmen Cruyff'un söyleyebileceği bir savunma yoktu. “Kötü oynadığımız söylenemez,” dedi. “Hiç oynamadık.”

    Capello, taktik açıdan kusursuz bir iş çıkarmıştı. Teknik direktör, “Hazırladığımız her şeyi yaptık,” dedi. “Maç boyunca yalnızca bir fırsat buldular. Oyuncular harikaydı, bir takımın böyle oynadığını nadiren gördüm.”

  • Mentalite ve ivme

    Marcel Desailly

    Desailly, Cruyff'un hafife aldığı isimler arasındaydı ancak ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

    Milan’ın göz kamaştırıcı performansı ve Barcelona’nın çaresizliği Avrupa’yı şaşkına çevirdi. Mesele, İspanyolların sadece kötü bir gün geçirmesi değildi. Maça hazırlanış biçimleri, altı yıl içinde dördüncü Avrupa finaline çıkan Capello’nun takımını ne kadar küçümsediklerini gösteriyordu.

    Capello daha sonra şunları anlattı: “Bir süre önce Stoichkov’la karşılaştım. Bana Cruyff’un o gece her şeyi yanlış yaptığını söyledi. ‘Hiçbir hazırlık yapmadık; kolayca kazanacağımıza emindik.’”

    Yardımcı antrenör Charly Rexach, “Hazırlık yapmadık; konsantrasyonumuz eksikti” dedi. Orta saha oyuncusu Eusebio ise şöyle açıkladı: “Farkı daha başından hissettik. Onlar kadar kazanma isteğimiz yoktu. Daha motive, taktik açıdan da mükemmel bir rakiple karşılaştık. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro, hepsi kusursuz bir maç çıkardı. Takımın tamamı öyleydi.”

    Barcelona oyuncuları ayrıca bitkin düşmüştü. Lig şampiyonluğu yarışı, önceki iki yıla göre daha da çetin geçmişti: Deportivo La Coruna ile aynı puanda bitirmiş, şampiyonluğu yalnızca ikili averaj sayesinde korumuşlardı.

    Eusebio sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligi yeniden kazanmış olduğumuz için çok mutluyduk. Kendimize güveniyorduk. Ama [1992 finalinin oynandığı] Wembley’dekinden tamamen farklı bir his içindeydik. Nedenini açıklayamıyorum. Belki de konsantrasyonumuzu ligi kazanmaya harcamıştık.”

    “Her şey lig şampiyonluğuna odaklıydı ve üç gün sonra bir Avrupa Kupası finalimiz vardı. Milan’ın sezonu bizimkinden iki hafta önce bitmişti; hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacak zamanları olmuştu.”

    Desailly, bu tempo farkının belirleyici etkenlerden biri olduğunu kabul etti. Ancak Capello’nun Cruyff’un sözlerini kullanması da Milanlı oyuncuların kazanma arzusunu artırmıştı.

    “O yıl Serie A’yı Barcelona’dan daha önce kazanmıştık; onlar ligi bir hafta önce, son maçta kazanmıştı” dedi. “Adrenalinleri düşmüştü. Milan karşısında işlerinin kolay olacağına inandıkları için bizim enerjimize ve motivasyonumuza karşılık veremediler.”

    “Sahada ölmeye hazırdık.”

    Capello ise şunları ekledi: “Teknik açıdan herkesten iyiydik, zihinsel açıdan da öyleydik. Bu önemli. Herkes maçların ayaklarla kazanıldığını düşünür. Hayır, maçları kafanızla kazanırsınız.”

  • Rüya Takım dağılıyor

    Ronald Koeman

    O ağır yenilginin ardından Barcelona, iki yıl sonra görevinden ayrılan Hollandalı'nın yönetiminde bir daha eski hâline dönemedi.

    Rexach, Yunanistan’daki aşağılanmanın Cruyff’un görkemli takımının “sonunun başlangıcı” olduğunu daha sonra söyledi.

    Kaleci Zubizarreta’ya, bildirildiğine göre havaalanına dönen otobüste, kendisine verilen yeni sözleşme sözünün geri çekildiği ve takımdan ayrılacağı söylendi.

    Laudrup’un kadro dışında bırakılmasının da kalıcı sonuçları oldu. UEFA kuralları nedeniyle Cruyff, Laudrup, Romario, Koeman ve Stoichkov’dan oluşan yabancı oyuncu grubundan birini her zaman kadro dışında bırakmak zorundaydı. Bu isim çoğu zaman Danimarkalı oyuncu oluyordu. O yaz Laudrup, kararının kırgınlıktan kaynaklandığını reddederek Real Madrid’e katılma yönünde şaşırtıcı bir karar verdi.

    Hollandalı teknik direktör Camp Nou’da iki yıl daha kaldı ancak 1994 İspanya Süper Kupası dışında bir kupa daha kazanamadı.

    Sonraki sezon felaketle sonuçlandı: La Liga’yı dördüncü sırada, Madrid’in dokuz puan gerisinde bitirdiler ve Avrupa’da çeyrek finalde Paris Saint-Germain’e elendiler. 1996’da Atletico Madrid ve Valencia’nın ardından üçüncü sırada kalınca Cruyff’a yönelik sabır tükendi.

    Başkan Josep Lluis Nunez ile ilişkisi kötüleşmişti ve kulüp, simge hâline gelmiş teknik direktörünün yerine başka birini getirmek istiyordu. Cruyff, sezonun son maçından bir gün önce kulüp yetkililerinin Madrid’de Bobby Robson’la görüştüğünü ve görevden alınmasının an meselesi olduğunu haberlerde okudu.

    Başkan yardımcısı Joan Gaspart, görevine son verildiğini söylemek için yanına geldiğinde Cruyff ona, “Neden elimi sıkmaya çalışıyorsun, Yahuda?” diye sordu.

  • Milan'ın yükselişi sürüyor

    Dejan Savicevic

    Milan, sonraki sezon bir Avrupa finaline daha yükselerek gücüne güç kattı.

    1995'te Serie A'yı dördüncü sırada bitirerek ülke içinde başarısız olsalar da Capello'nun dokunuşu Milan'ı bir başka Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finaline taşıdı. Bu kez bir başka Hollandalı ustanın altın jenerasyonuna yenildiler: Louis van Gaal'ın Ajax'ı, genç forvet Patrick Kluivert'in galibiyet golüyle Milan'ı mağlup etti.

    Capello o yaz George Weah ve Roberto Baggio'yu transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi. Milan, Serie A'yı Juventus'un sekiz puan önünde tamamladı. Kariyerinin zirvesinde görünen teknik direktör, iyi gitmeyen bir yıl geçirmek üzere Real Madrid'e katıldı. Ardından Milan'da bir kez daha Sacchi'nin yerini aldı, ancak takım Serie A'yı 10. sırada bitirdi. Bir sezon sonra Roma'nın yolunu tuttu.

    Capello'nun AC Milan'la tarihi bağları böylece sönük bir şekilde sona erdi. Roma'yla, kulübün bugüne kadarki son Serie A şampiyonluğunu kazandı. Juventus'la elde ettiği iki şampiyonluk ise Calciopoli skandalının ardından iptal edildi.

    Sonrasında İngiltere'yi çalıştırdı ve Madrid'le bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Yine de futbol tarihinin en büyük takımlarından biri olarak hâlâ hatırlanan o Barcelona'yı mağlup etmesinden daha büyük ne olabilirdi?

    Capello, "Bu kusursuzluktu," dedi.