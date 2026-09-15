1994 Şampiyonlar Ligi finalinin kaderini belirleyen an, Barcelona ile AC Milan arasında Atina’da oynanan maçın 90 dakikası içinde yaşanmadı. Hatta maç günü bile yaşanmadı. Birçok kişiye göre maç, Johan Cruyff’un medya önünde takımını adeta şampiyon ilan etmesiyle sonuçlandı.

Fabio Capello’nun takımına karşı oynanacak finalden önceki günlerde gazetecilere konuşan teknik direktör, “Barcelona favori,” dedi. “Milan olağanüstü bir takım değil. Onlar oyunlarını savunma üzerine kuruyor, biz ise hücum üzerine kuruyoruz.”

Cruyff, kalite farkının bir göstergesi olarak, Marseille ile son Avrupa şampiyonluğunu kazanmış Marcel Desailly’ye bile dikkat çekti. Milan, savunmaya dönük orta saha oyuncusunu sezon içinde transfer etmişti. Barcelona’da ise PSV formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi gol kralı olmuş ve La Liga’da 30 gol atmış Romario vardı. Cruyff, “Bu çok şey anlatıyor,” dedi.

Bu sözler rakiplerini hırslandırdı. Capello, takım otelinde yıldızlarına bir motivasyon konuşması yapmak yerine Cruyff’un sözlerinden yararlandı. Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni ve Dejan Savicevic gibi oyuncular soyunma odasına girdiklerinde duvarları Total Futbol’un öncüsünün sözlerini içeren gazete haberleriyle kaplı buldu.

Desailly, bu yıl finali değerlendirirken, “Bence Fabio Capello egomuza dokunarak çok akıllıca davrandı,” dedi. “Yardımcısı, Johan Cruyff’un söylediklerinin aynen yer aldığı gazetenin fotokopilerini almıştı: Milan’ın o seviyede olmadığını, kötü olduğumuzu, sadece savunma yapan bir takım olduğumuzu ve Şampiyonlar Ligi’ni onların kazanacağını söylüyordu.

“Capello lider karakterli oyuncular olduğumuzu ve bunun bizi harekete geçirip motive edeceğini biliyordu. Cruyff tecrübeli bir isimdi ve Barcelona’nın AC Milan’ı yeneceğini garanti ediyordu.”

Alessandro Costacurta ise şöyle dedi: “Cruyff’un sözleri uygunsuzdu ve takımı gerçekten etkiledi. Bu sözleri söylemeseydi işler farklı olabilirdi.”

Capello, Cruyff’un sözlerini ve Barcelona’nın küçümseyici tavrını anlatarak takımını motive ederken, rakip oyunculara sahaya çıkıp kupayı almaları gerektiği söyleniyordu. Cruyff, “Onlardan daha iyisiniz,” dedi. “Kazanacaksınız.”

AC Milan, Barcelona’yı 4-0 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Desailly, dördüncü ve Barcelona için en küçük düşürücü golü attı.

Hollandalı futbol dehası, sözlerini yutmak zorunda kalmıştı.

Capello, 2024’te, “Kariyerimin en güzel anı, Atina’da Barcelona’yı 4-0 yenmekti,” dedi. “Bütün gazeteciler işimizin bittiğini düşünüyordu ve biz ‘sadece’ 4-0 kazandık.”