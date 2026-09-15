Johan Cruyff kibirinin bedelini sonunda ödediğinde: AC Milan, Fabio Capello yönetiminde Şampiyonlar Ligi finalindeki ustalık dersiyle Barcelona'nın 'Rüya Takımı'nı nasıl bitirdi?

1994 Şampiyonlar Ligi finalinin belirleyici anı, Atina’da Barcelona ile AC Milan arasında oynanan 90 dakika sırasında yaşanmadı. Hatta maç gününde bile olmadı. Birçok kişiye göre karşılaşma, Johan Cruyff’un medyada takımını adeta galip ilan ettiği anda karara bağlandı.

Teknik direktör, Fabio Capello’nun ekibine karşı oynanacak dev maçtan önceki günlerde gazetecilere, "Barcelona favori" dedi. "Milan olağanüstü bir takım değil. Onlar oyunlarını savunma üzerine kuruyor, biz ise hücum üzerine kuruyoruz."

Cruyff, kalite farkının bir göstergesi olarak Marsilya ile Avrupa şampiyonu olmuş Marcel Desailly’yi bile öne çıkardı. Milan, sezon içinde savunma ağırlıklı orta sahayı yeni transfer etmişti, Barcelona’da ise PSV ile iki kez Şampiyonlar Ligi gol kralı olan ve La Liga’da henüz 30 gol atmış Romario vardı. Cruyff, "Bu çok şey anlatıyor" yorumunu yaptı.

Bu tirad rakiplerini ateşledi. Capello, takım otelinde yıldızlarına bir motivasyon konuşması yapmak yerine bırakın Cruyff konuşsun dedi. Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni ve Dejan Savicevic gibi isimler soyunma odasına girdiklerinde, duvarların Total Football öncüsünün sözlerini taşıyan gazete kupürleriyle kaplandığını gördüler.

Desailly, bu yıl finali değerlendirirken, "Fabio Capello’nun egomuzu kaşıması bence çok zekiceydi" dedi. "Yardımcısı, Johan Cruyff’un tam olarak söylediklerinin yer aldığı gazetenin fotokopilerini almıştı: Milan’ın seviyesinde olmadığını, kötü olduğumuzu, sadece savunmacı bir takım olduğumuzu ve Şampiyonlar Ligi zaferinin onların olacağını söylemişti.

"Capello, lider oyuncular olduğumuzu biliyordu ve bunun bizi itip motive edeceğini de biliyordu. Cruyff, Barcelona’nın AC Milan’ı yeneceğini garanti edecek kadar uzmandı."

Alessandro Costacurta ise şöyle söyledi: "Cruyff’un sözleri uygunsuzdu ve takımı gerçekten etkiledi. Öyle olmasaydı, işler farklı gelişebilirdi."

Capello, Cruyff ve Barcelona’nın küçümseyici tavrından söz ederek takımını ateşlerken, rakiplerine ise sadece sahaya çıkıp kupayı almaları söylendi. Cruyff, "Onlardan daha iyisiniz" dedi. "Kazanacaksınız."

AC Milan rakibini 4-0’la ezdi geçti. Desailly maçın adamı oldu ve dördüncü, en küçük düşürücü golü attı.

Hollandalı deha kendi sözleriyle bozguna uğratılmıştı.

Capello, 2024’te, "Kariyerimin en harika anı, Atina’da Barcelona’yı 4-0 yenmekti" dedi. "Tüm gazeteciler işimizin bittiğini sanıyordu, biz ise ‘yalnızca’ 4-0 kazandık."



