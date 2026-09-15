Johan Cruyff kibirinin bedelini sonunda ödediğinde: AC Milan, Fabio Capello yönetiminde Şampiyonlar Ligi finalindeki ustalık dersiyle Barcelona'nın 'Rüya Takımı'nı nasıl bitirdi?
1994 Şampiyonlar Ligi finalinin belirleyici anı, Atina’da Barcelona ile AC Milan arasında oynanan 90 dakika sırasında yaşanmadı. Hatta maç gününde bile olmadı. Birçok kişiye göre karşılaşma, Johan Cruyff’un medyada takımını adeta galip ilan ettiği anda karara bağlandı.
Teknik direktör, Fabio Capello’nun ekibine karşı oynanacak dev maçtan önceki günlerde gazetecilere, "Barcelona favori" dedi. "Milan olağanüstü bir takım değil. Onlar oyunlarını savunma üzerine kuruyor, biz ise hücum üzerine kuruyoruz."
Cruyff, kalite farkının bir göstergesi olarak Marsilya ile Avrupa şampiyonu olmuş Marcel Desailly’yi bile öne çıkardı. Milan, sezon içinde savunma ağırlıklı orta sahayı yeni transfer etmişti, Barcelona’da ise PSV ile iki kez Şampiyonlar Ligi gol kralı olan ve La Liga’da henüz 30 gol atmış Romario vardı. Cruyff, "Bu çok şey anlatıyor" yorumunu yaptı.
Bu tirad rakiplerini ateşledi. Capello, takım otelinde yıldızlarına bir motivasyon konuşması yapmak yerine bırakın Cruyff konuşsun dedi. Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni ve Dejan Savicevic gibi isimler soyunma odasına girdiklerinde, duvarların Total Football öncüsünün sözlerini taşıyan gazete kupürleriyle kaplandığını gördüler.
Desailly, bu yıl finali değerlendirirken, "Fabio Capello’nun egomuzu kaşıması bence çok zekiceydi" dedi. "Yardımcısı, Johan Cruyff’un tam olarak söylediklerinin yer aldığı gazetenin fotokopilerini almıştı: Milan’ın seviyesinde olmadığını, kötü olduğumuzu, sadece savunmacı bir takım olduğumuzu ve Şampiyonlar Ligi zaferinin onların olacağını söylemişti.
"Capello, lider oyuncular olduğumuzu biliyordu ve bunun bizi itip motive edeceğini de biliyordu. Cruyff, Barcelona’nın AC Milan’ı yeneceğini garanti edecek kadar uzmandı."
Alessandro Costacurta ise şöyle söyledi: "Cruyff’un sözleri uygunsuzdu ve takımı gerçekten etkiledi. Öyle olmasaydı, işler farklı gelişebilirdi."
Capello, Cruyff ve Barcelona’nın küçümseyici tavrından söz ederek takımını ateşlerken, rakiplerine ise sadece sahaya çıkıp kupayı almaları söylendi. Cruyff, "Onlardan daha iyisiniz" dedi. "Kazanacaksınız."
AC Milan rakibini 4-0’la ezdi geçti. Desailly maçın adamı oldu ve dördüncü, en küçük düşürücü golü attı.
Hollandalı deha kendi sözleriyle bozguna uğratılmıştı.
Capello, 2024’te, "Kariyerimin en harika anı, Atina’da Barcelona’yı 4-0 yenmekti" dedi. "Tüm gazeteciler işimizin bittiğini sanıyordu, biz ise ‘yalnızca’ 4-0 kazandık."
İdeolojilerin çatışması
1994’e gelindiğinde Cruyff, Barcelona’yı olağanüstü bir kazanma makinesine dönüştürmüştü. El Salvador lakabıyla anılan adam, kulübü iki yıl önce tarihinde ilk kez Avrupa Kupası zaferine taşımıştı.
Finalden dört gün önce, sezonun son maçında üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu garantilediler ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalamışlardı. Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov ve Michael Laudrup gibi isimlerle Cruyff’un ‘Rüya Takımı’, güzel ve sade bir futbol oynuyordu.
Katalanlar, Hollandalının oyunculuk döneminde Ajax’ta, burada üst üste üç Avrupa Kupası kazandığı ve Barcelona’da ünlü hale getirdiği felsefeye göre oynarken, AC Milan bunun tam zıddını temsil ediyordu.
Bir önceki yıl finale çıkmalarına rağmen, Desailly ve Marsilya’ya kaybetmişlerdi; ayrıca Arrigo Sacchi yönetiminde 1989 ve 1990’da kupayı kazanmışlardı. Ancak Cruyff, onları fazlasıyla savunmacı buluyordu. Muhafazakâr tarzları sayesinde 1994’te 34 maçta sadece 36 gol atıp 15 gol yiyerek üst üste üçüncü Serie A şampiyonluğunu kazandılar.
Yine de Capello’nun aşması gereken sorunları vardı. Hollandalı kahramanlar Frank Rijkaard ve Ruud Gullit, 1993 yazında ayrılmıştı, Marco van Basten ise sakatlığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalmıştı. Final geldiğinde kilit savunmacılar Franco Baresi ile Costacurta cezalıydı.
Oyun tarzları Cruyff’un gözünde yeterince iyi değilse bile, bu yıldızların yokluğu İtalyanları, göz kamaştıran Barcelona karşısında kesinlikle umutsuz hale getiriyordu. Maç günü ise kibri fazla ileri gitti ve rakibi daha da ateşledi.
Capello, "Maç öncesindeki atmosfer tuhaftı" dedi. "Barcelona, daha maç başlamadan sahte kupalar tutarak fotoğraf çektirecek kadar çoktan kazandığına inanıyordu.
"Ardından Cruyff, saha keşfi sırasında sahaya çıktı, çimlere uzandı ve başını yastık gibi doğrudan maç topunun üstüne koydu.
"Takımıma baktım ve dedim ki: ‘Onlara bakın. Bu gece o topa öyle sert vuralım ki kafaları yere çarpsın.’
"Ve olan da tam olarak buydu."
Maç
Capello, Cruyff'un takımından hiç çekinmiyordu. Kadrodaki yalnızca bir oyuncu ona gerçek bir tehlike gibi görünmüştü: Laudrup. Ancak Hollandalı, Atina deplasmanı için onu kadroya almadı. Capello, "Bu onun hatasıydı" dedi ve daha sonra şunu ekledi: "Laudrup'un oynamadığını görünce rahatladım."
Maç başlar başlamaz oyuna hakim olan taraf Milan oldu. Barcelona'nın orta sahasını boğdular, Guardiola'ya oyunu yönlendirme şansı tanımadılar ve Koeman'ın geriden atak başlatmasını engellediler. Romario ile Stoichkov neredeyse hiç topla buluşamadı, buluştuklarında da etkisiz hale getirildiler.
Desailly oyunu yönlendirirken Savicevic de savunmayı darmadağın etti.
Capello'nun takımı da tehlikeli ataklar geliştiriyordu. İlk yarının ortalarında ilk darbeyi vurdular; Savicevic, topu arka direkteki Daniele Massaro'ya aşırdı ve o da şık bir vuruşla fileleri buldu. İlk yarının bitimine saniyeler kala Donadoni topu soldan taşıdı ve içeri çevirmeyi başararak Massaro'nun ikinci golünü hazırladı. İkinci yarının başlamasından yalnızca iki dakika sonra Savicevic, Barcelona ceza sahasının hemen sağında Miguel Angel Nadal'dan topu kapıp kaleci Andoni Zubizarreta'yı kusursuz bir aşırtmayla geçerek skoru 3-0'a getirdi.
Desailly son noktayı koydu; Barcelona'nın hem hücumda hem savunmada ne kadar kötü olduğunu gözler önüne sererken, Milan'ın iki alandaki ustalığını da ortaya koydu. İsabetsiz bir uzaklaştırma sahanın ortasında Fransız oyuncunun önüne düştü. Takım arkadaşı Demetrio Albertini topu ondan aldı ama sendeledi ve Fransız oyuncu savunmanın arkasına sarkarken topu yeniden Desailly'nin önüne göndermeyi başardı. Zubizarreta'yla karşı karşıya kalıp Barca savunmacılarına yetişme şansı bırakmayan Desailly, topu ağların köşesine aşırdı.
O sırada oynanacak daha 32 dakika vardı.
Barcelona tamamen dağıtılmıştı. Cruyff'un tüm kibri bir yana, söyleyebileceği hiçbir savunması yoktu. "Kötü oynadığımızdan değildi" dedi. "Hiç oynamadık."
Bu, Capello'dan taktik açıdan bir ustalık dersiydi. Teknik direktör, "Hazırladığımız her şeyi yaptık" dedi. "Maç boyunca yalnızca bir pozisyon buldular. Çocuklar harikaydı, bir takımın bu kadar iyi oynadığını nadiren gördüm."
Zihniyet ve ivme
Milan'ın muhteşem performansı ile Barca'nın aczinin boyutu birleşince Avrupa şoka girdi. Mesele, İspanyolların sadece kötü bir gün geçirmesi değildi. Maça hazırlanış biçimleri, altı yılda dördüncü Avrupa finaline çıkan Capello'nun takımına duydukları küçümsemeyi ortaya koyuyordu.
Capello daha sonra şunları açıkladı: “Bir süre önce Stoichkov'la görüştüm ve bana o gece Cruyff'un her şeyi yanlış yaptığını söyledi. 'Hiçbir şey hazırlamadık; rahat kazanacağımıza emindik.'”
Yardımcı antrenör Charly Rexach, “Hazırlanmadık; konsantrasyonumuz eksikti” dedi. Orta saha oyuncusu Eusebio ise şöyle açıkladı: “Farkı daha en baştan hissettik. Onlardaki açlık bizde yoktu. Daha motive bir rakiple karşılaştık, taktik açıdan da mükemmeldiler. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro; kusursuz bir maç oynadılar, tüm takım öyleydi.”
Barcelona oyuncuları ayrıca yorgundu da. Lig şampiyonluğu yarışı, önceki iki sezondan bile daha yoğundu: Deportivo La Coruna ile puanları eşit bitirdiler ve kupayı sadece ikili averaj sayesinde korudular.
Eusebio, “Ligi yine kazandığımız için çok mutluyduk. Kendimize güveniyorduk. Ama [1992'deki finalde] Wembley'dekinden tamamen farklı bir hissiyatımız vardı. Nedenini açıklayamıyorum. Belki de konsantrasyonumuzu ligi kazanmaya harcadık” diye ekledi.
“Her şey bunun üzerindeydi ve ardından üç gün sonra bir Avrupa Kupası finalimiz vardı. Milan'ın sezonu bizimkinden iki hafta önce bitmişti ve hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanmak için zamanları vardı.”
Desailly, tempodaki bu farkın kilit faktörlerden biri olduğunu kabul etti, ancak Capello'nun Cruyff'un sözlerini kullanması Rossoneri'yi daha da iştahlandırmıştı.
“O yıl Serie A'yı Barcelona'dan önce kazanmıştık, çünkü onlar ligi son maçta bir önceki hafta kazandı” dedi. “Adrenalin düşüşü yaşadılar ve Milan'ın kolay bir rakip olacağına dair o inançla birlikte, bizim sahip olduğumuz enerji ve motivasyona karşılık veremediler.
“Sahada ölmeye hazırdık.”
Capello da şunu ekledi: “Teknik olarak herkesten iyiydik ama zihinsel olarak da öyleydik ve önemli olan da bu. Herkes maçları ayaklarınızla kazandığınızı düşünür. Hayır, maçları kafanızla kazanırsınız.”
Rüya Takım dağılıyor
Rexach daha sonra, Yunanistan’daki hezimetin Cruyff’un görkemli takımının “sonunun başlangıcı” olduğunu söyledi.
Kaleci Zubizarreta’ya, yeni sözleşme vaadinin geri çekildiği ve takımdan ayrılacağı söylendi. İddiaya göre bu, havalimanına giden dönüş otobüsünde iletildi.
Laudrup’un kadro dışı bırakılmasının da kalıcı yansımaları oldu. UEFA kuralları nedeniyle Cruyff, Laudrup, Romario, Koeman ve Stoichkov’dan oluşan yabancı oyuncu grubundan her zaman birini dışarıda bırakmak zorundaydı ve çoğu zaman feda edilen isim Danimarkalı oluyordu. O yaz, bu kararın kırgınlıktan kaynaklandığını reddederek Real Madrid’e gitme yönünde şoke edici bir karar aldı.
Hollandalı, Camp Nou’da iki yıl daha kaldı ancak 1994 İspanya Süper Kupası’nın ötesinde başka bir kupa kazanamadı.
Takip eden sezon tam bir felaketti: La Liga’da dördüncü oldular ve Madrid’in dokuz puan gerisinde kaldılar, Avrupa’da ise çeyrek finalde Paris Saint-Germain tarafından elendiler. 1996’da Atletico Madrid ve Valencia’nın arkasında üçüncü sırada bitirdiklerinde, Cruyff’a yönelik sabır tükendi.
Başkan Josep Lluis Nunez ile ilişkisi kötüleşmişti ve kulüp, efsane teknik direktörünün yerine birini getirmeyi düşünüyordu. Sezonun son maçından bir gün önce Cruyff, Madrid’de Bobby Robson ile görüştüklerini ve görevden alınmasının an meselesi olduğunu haberlerde okudu.
Cruyff, bunun bittiğini söylemek için kendisini ziyaret eden başkan yardımcısı Joan Gaspart’a, “Neden benimle tokalaşmaya çalışıyorsun, Judas?” diye sordu.
Milan'ın yükselişi sürüyor
1995'te Serie A'yı dördüncü sırada bitirerek yurt içinde başarısız olsalar da Capello'nun büyüsü, Milan'ı bir Avrupa Kupası finaline daha taşıdı. O kez başka bir Hollandalı ustanın altın kuşağına kaybettiler; Louis van Gaal'in Ajax'ı, genç golcü Patrick Kluivert'in galibiyet golüyle onları mağlup etti.
Capello o yaz hücum hattını değiştirdi ve George Weah ile Roberto Baggio'yu kadroya kattı. Serie A'da Juventus'un sekiz puan önünde bitirdiler. Görünüşe göre kariyerinin zirvesindeki teknik adam, talihsiz geçen bir yıl için Real Madrid'e katıldı ve ardından Milan'da bir kez daha Sacchi'nin yerini aldı, ancak takım Serie A'yı 10. sırada tamamladı. Bir sezonun ardından Roma'nın yolunu tuttu.
Bu, Capello'nun AC Milan ile tarihi bağlarının görkemsiz bir sonuydu. Roma ile Serie A'yı kazandı, ki bu kulübün bugüne kadarki son şampiyonluğuydu, ayrıca Juventus ile de Calciopoli skandalının ardından iptal edilen iki şampiyonluk daha yaşadı.
Ardından İngiltere'de görev yaptı ve Madrid'le bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı, ancak futbol tarihinin en büyükleri arasında hâlâ hatırlanan bir Barcelona takımını devirmenin önüne ne geçebilirdi ki?
"Bu," dedi Capello, "mükemmellikti."