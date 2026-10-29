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Joe Scally 1-1GOAL

“Joe tehlikeli!” İstenmeyen oyuncuyken takımının beklenmedik gol lideri olan Scally'nin Borussia Mönchengladbach'ı kurtarma ve ABD Milli Takımı'ndaki geleceğini güvence altına alma mücadelesi

Scally, son sıradaki Gladbach formasıyla çıktığı yedi maçta üç gol attı. Kulübünün küme düşmesini önlemesine yardımcı olup yetenekli sağ bekler arasındaki yoğun rekabete rağmen ABD Milli Takımı'na yeniden çağrılabilir mi?

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Bundesliga sezonunun başlamasına yalnızca birkaç gün kala Joe Scally'den kibarca takımdan ayrılması istendi.

    Borussia Monchengladbach, takımda ona pek yer bulamıyordu. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olsa da kulüp yollarını ayırmaya hazırdı. Kulüp yönetimine göre Scally'nin başka bir takım araması muhtemelen en iyisi olacaktı.

    Ancak Scally bunu yapmadı ve Gladbach, sözlerine kulak asmadığı için ona minnettar olacak. Çünkü Scally şu anda kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor. Sezon sonunda kulübü kurtaran da bu performansı olabilir.

    Gladbach şu sıralar zor günler geçiriyor. Bundesliga'nın son sırasında yer alması, ligin daha istikrarlı kulüplerinden birinin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Scally ise bu tehlikeyi biraz olsun hafifleten az sayıdaki oyuncudan biri. Savunmadaki istikrarıyla tanınan Scally, yedi maçta attığı üç golle şu anda takımın en golcü oyuncusu. Bu, bir yandan takımın hücum oyuncuları için olumsuz bir tablo ortaya koyarken diğer yandan ABD erkek milli takımı savunmacısının daha çok yönlü bir oyuncuya dönüştüğünü gösteriyor.

    Gladbach, sezon bitmeden Scally'nin bu performansına ihtiyaç duyacak. Kulüp, onu kadroda ihtiyaç duyulmayan bir oyuncu olarak görmesinden yalnızca haftalar sonra Scally'yi takımın az sayıdaki olumlu noktasından biri olarak görüyor. Scally'nin de bu çıkışa ihtiyacı var. ABD erkek milli takımının oyuncu havuzu genişlerken 23 yaşındaki futbolcu, eski kuşak ile yükselen yıldızlar arasında kalmış durumda. Bu da milli takımdaki yeri için mücadele ederken kendini kanıtlamasını gerektiriyor.

    Son dönemdeki çıkışının ardındaki motivasyon ne olursa olsun işe yarıyor: Scally, çoğu kişinin tanıdığı oyuncudan çok farklı görünüyor.

  • Ani bir hücum koşusu

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    Jan Huebner

    Scally, şaşırtıcı biçimde bu sezon Gladbach'ın en golcü oyuncusu.

    Bu sezon, Scally'nin Bundesliga'daki altıncı sezonu. Bu, böylesine genç biri için büyük bir başarı. İlk beş sezonunda hiç ikiden fazla gol atmamıştı. İlk üç sezonunun her birinde birer gol kaydetmiş, 2024-25 sezonunu ise golsüz geçirmişti. Geçen sezon ciddi bir artış yaşandı: iki gol.

    Yine de bu artışa rağmen Scally'nin bu sezona gol açısından böylesine güçlü başlayacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.

    Bundesliga'da henüz yedi maça çıkan Scally, üç gole ulaştı ve sezonun ilk haftaları itibarıyla Gladbach'ın en golcü oyuncusu oldu. İlk golünü 5 Eylül'de Elversberg'e karşı attı. Ardından 11 Ekim'de Köln karşısında fileleri buldu. Geçtiğimiz hafta sonu ise Stuttgart'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette hem gol attı hem de asist yaptı. Golü de oldukça güzeldi: Attığı harika topuk golü, Gladbach'ın bu Bundesliga sezonundaki ilk golü oldu.

    Scally'nin kariyerini takip edenler için sahanın hücum yarısı hiçbir zaman onun güçlü yanı olmadı. Uzun zamandır, görev yaptığı kanadı savunmada güvence altına alabilen istikrarlı bir seçenek olarak görülüyordu. Bu nedenle zaman zaman üçlü savunmanın üçüncü stoperi ya da iki stoperli düzende acil durum seçeneği olarak değerlendirildi. Ancak kulüpteki konumu belirsiz olduğu için hiç kullanılmadığı dönemler de oldu.

    Sezon başında Gladbach'ın bakış açısı da buydu; kulüp, Scally ile yollarını ayırmaya hazır görünüyordu.

    Gladbach sportif direktörü Rouven Schroder, bu Bundesliga sezonu öncesinde Scally ve Florian Neuhaus'un durumuyla ilgili Bild'e şunları söyledi: “Tam lisanslı oyuncular olarak kalacaklar; sözleşmelerine saygı duyuyoruz. Ancak ikisinin de 2027'ye kadar sözleşmesi var ve şimdi elbette kendilerine şunu sormalılar: Kendimi nasıl konumlandırmalıyım? Onların yerinde olsam kesinlikle memnuniyetsiz olurdum.”

    Daha geçtiğimiz hafta sonu Schroder'a Scally bir kez daha sorulduğunda ise bu kez farklı konuştu.

    “Scally'ye aslında ne oluyor?” dedi Schroder, Bild'e. “Joe artık gol tehdidi yaratıyor, hakkını vermek gerek! Bu gerçekten inanılmaz ve böyle devam edebilir.”

    Takvim kasım ayına dönerken Gladbach en azından Scally ile ilgili ne yapacağını düşünecek, ancak kulübün daha büyük sorunları da var.

  • Gladbach'ın yaşadığı zorluklar

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Kulüp yeni sezona çok kötü bir başlangıç yaptı ve 18. sırada yer alıyor.

    Borussia Mönchengladbach, tarihsel olarak Bundesliga'nın en istikrarlı kulüplerinden biri. En üst ligde yalnızca Bayern Münih, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Stuttgart daha fazla maça çıktı. Kulübü tanımlamak için bir ifade seçilecek olsa, bu muhtemelen “ligin gediklisi” olurdu.

    Şimdi ise bu konumu, hafif bir ifadeyle, tehdit altında.

    Gladbach, yedi maç sonunda üç puanla Bundesliga'nın son sırasında. Stuttgart karşısında aldığı son galibiyetten önce ilk altı maçının tamamını kaybetmişti. Üstelik bu yenilgiler Bayern Münih ve Borussia Dortmund'a karşı değil; Elversberg, Mainz, Köln ve Hoffenheim gibi, geleneksel olarak en iyi ihtimalle orta sıralarda yer alan kulüplere karşı gelmişti. Durumu daha da kötüleştiren şu: Gladbach, geçtiğimiz hafta sonu aldığı galibiyetten önceki ilk altı maçta, yenilen goller hanesinde kulüp rekoru olan eksi 20'lik bir rakama ulaşmıştı.

    Kulübün şu anda böylesine tehlikeli bir konumda olmasının nedeni de bu. Özellikle ligin güçlü takımlarından birçoğuyla hâlâ ikişer kez karşılaşacak olması, işinin bundan sonra kolaylaşmayacağını gösteriyor.

    Scally açısından Gladbach'daki panik, meselenin bir yönü. Bir de neredeyse aynı ölçüde karmaşık olan USMNT boyutu var.

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    ZUMA Press Wire

    Sağ bekteki rekabet nedeniyle Scally, ABD erkek milli takımında süre almak için mücadele etmek zorunda.

    Scally, ABD Millî Takımı'nın son kampına çağrılmayan çok sayıda tecrübeli oyuncudan biriydi. Mauricio Pochettino'nun hem düzenli olarak kadroya aldığı deneyimli isimleri hem de tamamen yeni yüzleri davet ettiği bu kamp, dengeli bir kadro oluşturmak amacıyla düzenlenmişti. Dolayısıyla kampa çağrılmayanların paniğe kapılmasına gerek yok, ancak kendilerini değerlendirmeleri gerekiyor.

    Mevkiindeki rekabet nedeniyle Scally de kendini değerlendirmek ve nihayetinde oyununu geliştirmek zorunda olan isimler arasında. Sağ bekte rekabet her zamankinden daha yoğun ve bu yarışa yeniden dahil olmak için Bundesliga'da birkaç gol atmaktan fazlası gerekecek.

    Alex Freeman, La Liga'da sınırsız potansiyelini göstermeye devam ediyor ve her maçta ilk 11'de başlamak için ciddi bir aday hâline geliyor. Sergino Dest ise Eredivisie'de başarılı bir dönem geçiriyor. Daha çok kanat oyuncusu olarak kullanılsa da takıma katılması beklenen hücum oyuncularıyla bu durum değişebilir. Tim Weah kulüp düzeyinde ağırlıklı olarak sağ kanat beki olarak oynuyor ve millî takımda da bu mevkide kullanılabilir. Genç Union savunmacısı Frankie Westfield ise son kamptaki yeni yüzler arasındaydı.

    Kısacası sağ bekte rekabet yoğun ve Scally de bu yarışın içinde. Peki kendisini diğerlerinden nasıl ayıracak? Genel olarak kendisinden çok farklı oyuncuların bulunduğu bu kadroda, oyun tarzının ve becerilerinin doğru tercih olduğunu nasıl gösterecek?

    Kolay cevap şu: Şimdiye kadar yaptıklarını sürdürerek. Scally her zaman savunma yönüyle öne çıkan bir seçenek olarak görüldü, ancak son dönemde attığı goller oyununu daha çok yönlü hâle getirdiğini gösteriyor. Üstelik mesele yalnızca goller değil. Topu sahanın daha ileri bölgelerinde alıyor ve önceki yıllara kıyasla daha fazla şut çekiyor. Ayrıca çok sayıda faul kazanıyor.

    Scally muhtemelen hiçbir zaman Dest düzeyinde bir hücum oyuncusu olmayacak ve tehlike yaratma konusunda Freeman'la başa baş mücadele etmekte zorlanacak. Ancak oyununa, onu hem savunmada hem hücumda daha etkili kılacak o küçük katkıyı ekleyebilirse bu, kendisi, kulübü ve millî takımı için büyük fark yaratabilir.

  • Gelişime açık

    1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Oyununa yeni boyutlar katan oyuncu için işler iyiye gidiyor olabilir.

    Scally, Gladbach formasıyla şimdiden 173 maça çıktı. Milli takımda da 28 kez forma giydi ve iki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Üstelik aralık ayına kadar 24 yaşına girmeyecek olmasına rağmen bir kariyere sığacak kadar deneyim kazandı.

    Freeman'dan iki yaşından az büyük, Dest'ten ise tam iki yaş küçük. Dolayısıyla Scally de onlar gibi hâlâ gelişiyor. Bu yıl, gelişmeye devam edebileceğini gösterdi.

    Şimdi hedef, gösterdiği performansın üzerine koymak. Scally muhtemelen bu sıklıkta gol atmayı sürdüremeyecek, ancak hücumda daha istikrarlı bir tehdit hâline gelebilir. Topa sahip olduklarında daha fazla katkı verip pozisyon yaratmanın başka yollarını bulabilir mi? Üstelik bunları savunmada gelişmeyi sürdürürken yapabilir mi?

    Bunu başarırsa hem Gladbach hem de ABD Milli Takımı, onun neler sunabileceğine yeniden bakmak için neden bulacak. Scally gol atabildiğini gösterdi. Şimdi önündeki zorluk, gol atamadığında da hücuma katkı verebildiğini göstermek.