Bundesliga sezonunun başlamasına yalnızca birkaç gün kala Joe Scally'den kibarca takımdan ayrılması istendi.

Borussia Monchengladbach, takımda ona pek yer bulamıyordu. Sözleşmesi 2027'de sona erecek olsa da kulüp yollarını ayırmaya hazırdı. Kulüp yönetimine göre Scally'nin başka bir takım araması muhtemelen en iyisi olacaktı.

Ancak Scally bunu yapmadı ve Gladbach, sözlerine kulak asmadığı için ona minnettar olacak. Çünkü Scally şu anda kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor. Sezon sonunda kulübü kurtaran da bu performansı olabilir.

Gladbach şu sıralar zor günler geçiriyor. Bundesliga'nın son sırasında yer alması, ligin daha istikrarlı kulüplerinden birinin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Scally ise bu tehlikeyi biraz olsun hafifleten az sayıdaki oyuncudan biri. Savunmadaki istikrarıyla tanınan Scally, yedi maçta attığı üç golle şu anda takımın en golcü oyuncusu. Bu, bir yandan takımın hücum oyuncuları için olumsuz bir tablo ortaya koyarken diğer yandan ABD erkek milli takımı savunmacısının daha çok yönlü bir oyuncuya dönüştüğünü gösteriyor.

Gladbach, sezon bitmeden Scally'nin bu performansına ihtiyaç duyacak. Kulüp, onu kadroda ihtiyaç duyulmayan bir oyuncu olarak görmesinden yalnızca haftalar sonra Scally'yi takımın az sayıdaki olumlu noktasından biri olarak görüyor. Scally'nin de bu çıkışa ihtiyacı var. ABD erkek milli takımının oyuncu havuzu genişlerken 23 yaşındaki futbolcu, eski kuşak ile yükselen yıldızlar arasında kalmış durumda. Bu da milli takımdaki yeri için mücadele ederken kendini kanıtlamasını gerektiriyor.

Son dönemdeki çıkışının ardındaki motivasyon ne olursa olsun işe yarıyor: Scally, çoğu kişinin tanıdığı oyuncudan çok farklı görünüyor.