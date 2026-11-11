Dünyanın en iyi futbolcularından birinin kardeşi olmak kolay olmasa gerek. Jobe Bellingham, Birmingham City'de başladığı kariyerinde Sunderland'de adını duyurdu, 31 milyon sterlin karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu ve İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kaptanlığına yükseldi. Ancak tüm bunlara rağmen kardeşi Jude'un gölgesinden çıkamadı.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Jude, birçok kişiye göre İngiltere'nin Zinedine Zidane'a cevabı. Her iki ayağını da ustalıkla kullanan dinamik orta saha oyuncusu, en büyük sahnelerde önemli goller atmasıyla da tanınıyor. Jude, harika geçen 2026 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'de yeni kupaların peşindeyken Jobe, Borussia Dortmund'da kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmaya odaklandı. Jude da Birmingham City altyapısından yetişmiş ve genç yaşta Dortmund'da hemen başarılı olmuştu.

Jobe'un sıkı çalışması artık karşılığını veriyor. Thomas Tuchel, 21 yaşındaki oyuncuyu kasım ayındaki millî maç arası için kadroya çağırdı. Jobe, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde perşembe günü Hırvatistan'ı ağırlayacağı maçta A millî takımdaki ilk karşılaşmasına çıkabilir.

Myles Lewis-Skelly'nin bu maçta cezalı olması ve Alex Scott'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, genç Bellingham'ın şansını artırdı. Ancak Tuchel, Jobe'un bu fırsatı “hak ettiğinde” ısrarcı. Onu bu sezon Dortmund'da izleyenler de muhtemelen aynı fikirde olacaktır. İngiltere formasıyla güçlü bir izlenim bırakması, hatta Jude'u sahada mükemmel biçimde tamamlaması sürpriz olmaz.