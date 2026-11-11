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Jobe Bellingham England 1:1Getty/GOAL

Jobe Bellingham, İngiltere Milli Takımı'na çağrılmayı sonuna kadar hak ediyor: Çok yönlü Borussia Dortmund oyuncusu, kardeşi Jude'u mükemmel şekilde tamamlayabilir

Sunderland'ın eski yıldızı, Almanya'da sezona etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından Thomas Tuchel tarafından ilk kez kadroya çağrıldı.

James Westwood
Çeviri:

  • Dünyanın en iyi futbolcularından birinin kardeşi olmak kolay olmasa gerek. Jobe Bellingham, Birmingham City'de başladığı kariyerinde Sunderland'de adını duyurdu, 31 milyon sterlin karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu ve İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kaptanlığına yükseldi. Ancak tüm bunlara rağmen kardeşi Jude'un gölgesinden çıkamadı.

    La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Jude, birçok kişiye göre İngiltere'nin Zinedine Zidane'a cevabı. Her iki ayağını da ustalıkla kullanan dinamik orta saha oyuncusu, en büyük sahnelerde önemli goller atmasıyla da tanınıyor. Jude, harika geçen 2026 Dünya Kupası'nın ardından Real Madrid'de yeni kupaların peşindeyken Jobe, Borussia Dortmund'da kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmaya odaklandı. Jude da Birmingham City altyapısından yetişmiş ve genç yaşta Dortmund'da hemen başarılı olmuştu.

    Jobe'un sıkı çalışması artık karşılığını veriyor. Thomas Tuchel, 21 yaşındaki oyuncuyu kasım ayındaki millî maç arası için kadroya çağırdı. Jobe, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde perşembe günü Hırvatistan'ı ağırlayacağı maçta A millî takımdaki ilk karşılaşmasına çıkabilir.

    Myles Lewis-Skelly'nin bu maçta cezalı olması ve Alex Scott'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması, genç Bellingham'ın şansını artırdı. Ancak Tuchel, Jobe'un bu fırsatı “hak ettiğinde” ısrarcı. Onu bu sezon Dortmund'da izleyenler de muhtemelen aynı fikirde olacaktır. İngiltere formasıyla güçlü bir izlenim bırakması, hatta Jude'u sahada mükemmel biçimde tamamlaması sürpriz olmaz.

  • Zihinsel dayanıklılık

    Jobe Bellingham

    Bellingham'ın BVB'deki ilk sezonu sorunsuz geçmedi ancak sezon sonunda kendini kanıtlamıştı.

    Jobe'un bu konuma gelmesi, karakterinin ne kadar güçlü olduğunun da önemli bir göstergesi. Dortmund'daki ilk birkaç ayında böyle bir fırsat pek olası görünmüyordu. Sunderland'in 2024-25 sezonunda üst lige yükseldiği dönemde daha çok iki ceza sahası arasında oynayan bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 6 numara rolüne sıkıştırılmış, Niko Kovac'ın ilk 11'ine girmekte zorlanmıştı.

    Zor anlar da ağırdı. Bellingham, Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih'e karşı oynadığı Klassiker karşılaşmasını kaybetmesine yol açan bir hata yaptı ve Freiburg ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart gördü. Ayrıca babası Mark'ın müdahalesinin yarattığı sonuçlarla da uğraşmak zorunda kaldı. Mark'ın, St Pauli'ye yapılan seyahatin ardından Kovac'la Jobe'a yaklaşımı ve taktik kararları nedeniyle yüzleştiği iddia edildi.

    Ancak Kovac, Bellingham'a kamuoyu önünde her zaman destek verdi ve genç oyuncuların yeni kulüplere katıldıklarında çoğu zaman “uyum sağlamalarının üç ila altı ay sürebileceğini” belirtti. Alman teknik direktörün haklı olduğu da sonunda ortaya çıktı. Bellingham, yılbaşından sonra takımda düzenli olarak forma giymeye başladı ve Dortmund'un Bundesliga'daki son 18 maçının 13'ünü kazanarak Bayern Münih'in ardından ligi ikinci sırada bitirmesinde kilit rol oynadı.

    Bellingham, nisan ayında Dortmund'un medya kanalına yaptığı açıklamada, “Oynadıkça ritim kazanıyorsunuz. Daha fazla oynayarak özgüvenimi artırabildiğimi ve sahada daha fazla varlık gösterebildiğimi kesinlikle hissediyorum. Burada uzun süre kalacağım, bu yüzden o ritmi yakalamaktan mutluyum” dedi. “Her gün daha iyi olmak istiyorum. Oynadığım her maçı kazanmak, topla buluşmak ve hem fiziksel hem de teknik açıdan neler yapabildiğimi göstermek istiyorum.”

  • Belirgin gelişme

    FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Dortmund, yeni sezonun ilk haftalarında Bayern'e ayak uydurmayı başardı. Bellingham da takımının etkileyici performansında kilit rol oynadı.

    Bellingham, geliştirmek istediği belirli bir alana da dikkat çekerek şunları söyledi: “Kesinlikle daha fazla ileri çıkıp hücum bölgesinde daha çok katkı sağlamak istiyorum. Kendime daha fazla yapmam gerektiğini söylediğim şey bu. Topla ilerlemekten keyif alıyorum. Kendime her zaman bir maçta bunu mümkün olduğunca çok kez yapmak istediğimi söylüyorum.”

    Fiziksel gücüyle öne çıkan orta saha oyuncusu, geçen sezon 45 maçta yalnızca dört asist yapmış ve hiç gol atamamıştı. Bugüne gelindiğinde, ünlü sarı formayla hâlâ ilk golünü bekliyor. Ancak hücumda daha fazla etki yaratma hedefine ulaştı. The Athletic'e göre Bellingham, geçen sezona kıyasla neredeyse dört kat daha sık gol fırsatı yaratıyor ve tüm kulvarlarda şimdiden üç golün hazırlayıcısı oldu.

    Şut ve rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarının 90 dakika başına ortalamaları da yükseldi. Yazın takıma katılan Joey Veerman, Bellingham'ın savunma sorumluluğunun büyük bölümünü üstlenirken Kovac da ona ileri çıkma özgürlüğü tanıdı. Bunun sonucunda Dortmund daha dengeli bir takım görüntüsü veriyor. Bundesliga'daki ilk dokuz maçında yenilmeyerek Bayern ile birlikte puan tablosunun zirvesinde yer alırken Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında da mümkün olan 12 puanın dokuzunu topladı.

    Ekim sonunda BVB, Allianz Arena'da Bayern ile mücadele ederek 2-2 berabere kaldı. Bellingham ise sahanın en iyi oyuncularından biriydi. Paslarının yüzde 85'ini isabetli kullandı ve üç şut çekti. Bu şutlardan birinde Bayern kalecisi Jonas Urbig'i müthiş bir kurtarışa zorladı. Ayrıca 13 kez topla ilerledi, yedi kez top kazandı, üç ikili mücadeleden galip çıktı ve oyunun sonlarına doğru kenara gelmeden önce 11,3 kilometre koştu.

  • 21 yaş altı seviyesini aşmış

    England v Kazakhstan - UEFA U21 EURO 2027 Qualifier
    Getty Images Sport

    Bellingham, 2024'te ilk maçına çıktığından bu yana İngiltere genç millî takımının kilit oyuncularından biri oldu ve bir sonraki adımı atmaya hazır olduğu açık.

    Dortmund, Münih'teki sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i 2-1, cumartesi günü de Elversberg'i aynı skorla yendi. Bellingham, Real Betis maçında 10 numara pozisyonundaki performansıyla dikkat çekti. Onun gelişiminden büyük memnuniyet duyan Kovac, son İngiltere kadrosuna alınmasına şaşırmadı.

    Kovac, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten hak etti. Kaydettiği gelişim önemli. Çok emek verdi, çok çalışkan" dedi.

    Ancak Bellingham yalnızca Dortmund'daki gelişiminin değil, Lee Carsley'nin U21 takımında sergilediği istikrarlı performansın da karşılığını alıyor. Eylül ayında Kazakistan'a karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında, İngiltere U21 takımıyla 12. karşılaşmasına çıkarken kaptanlık pazubendini takan Bellingham, 4-2'lik farklı galibiyette iki golün hazırlayıcısı oldu ve orta sahaya hükmetti.

    Carsley, son düdüğün ardından, "Olağanüstüydü. Birkaç hafta önce Jobe'u izlemek için Dortmund'a gittim ve çok hızlı gelişiyor. Fiziksel olarak büyüdü. Bacaklarında kesinlikle o güç var. Topu kullanma, rakiplerinin üzerine gitme, gücünden ve dengesinden yararlanma biçimi… Her zaman iyi bir oyuncuydu ama şimdi seviye atlıyor" diyerek övgülerini dile getirdi.

    Tuchel de geçen hafta Carsley'nin görüşlerine katıldı ve Jobe'un "kardeşi nedeniyle burada olmadığını" açıklığa kavuşturma ihtiyacı duydu.

    Tuchel, "U21 takımında uzun zamandır öne çıkan bir oyuncu. Bu yüzden U21 takımından A takıma uzanan yolun, uzun süre boyunca özel performanslar sergileyenlere her zaman açık olması gerektiğini düşünüyorum. Jobe da bunu yaptı" dedi. "Dortmund'da da ritmini buldu; sezona mükemmel başladı. Artık orada düzenli olarak ilk 11'de oynuyor ve çok etkili. Dolayısıyla kendi başarısıyla bir fırsat elde ediyor."

  • “Güzel bir hikâye”

    Bellingham brothers
    Getty

    Jobe, ağabeyi Jude ile aynı hücum içgüdülerine sahip değil ancak takım için onun kadar önemli bir rol oynayabilir.

    Jobe ve Jude, İngiltere'yi temsil eden 22. kardeş ikilisi olmaya hazırlanıyor. İkili, 2007'de Gary ve Phil Neville'den bu yana aynı sahayı paylaşan ilk kardeşler de olacak. Tuchel bunu “güzel bir hikâye” olarak nitelendirdi. Jude'un varlığının, ilk A takım kampında Jobe'un “işini kolaylaştıracağını” umuyor. Bununla birlikte, küçük kardeşin kendi yolunu çizmekte kararlı olduğunun da farkında.

    Nitekim formasının arkasında soyadı yerine “Jobe” yazıyor ve Jude'un sahip olduğu “süperstar” statüsüyle ilgilenmiyor. “Saha dışında çok öne çıkan biri olmak istemiyorum,” demişti. “Oynadığımda sadece en yüksek performans gösteren oyunculardan biri olmak ve işime odaklanmak istiyorum.”

    Görünüşlerindeki çarpıcı benzerliğe rağmen Jobe, farklı özelliklere sahip bir oyuncu. Tuchel, “Merkez orta saha için düşündüğümüz beş oyuncudan biri. Jude'dan daha savunmacı,” dedi. “Topla güçlü, fiziği iyi, iri yapılı, fiziksel mücadelede çok etkili ve topa sahip olmayı sürdürebilen bir oyuncu.”

    Jude ise Harry Kane'e hücumda en yakın desteği veren oyuncu. Görevi, her fırsatta ileri çıkıp gol pozisyonu yaratmaya çalışmak. Dortmund'da hücuma katkısı artsa da Jobe'un oyunu hiçbir zaman böyle olmayacak. Ancak biraz daha geride oynayarak Jude'u tamamlayabilir.

    Tuchel, Jobe'un güçlü fiziğini kullanarak rakip ataklarını kesmesine ve İngiltere'nin oyunun temposunu kontrol etmesine yardımcı olmasına güvenecek. Jobe, tek başına maç kazandıran bir oyuncudan ziyade takım arkadaşlarının işini kolaylaştıran biri ve takımın yararı için sonuna kadar mücadele edecek.

    İngiltere'nin merkez orta sahasında forma rekabeti yoğun. Jobe'un karşısında Elliot Anderson ve Declan Rice gibi üst düzey oyuncular var. Ancak teknik kalitesi ve atletizmiyle Tuchel'in düzenli olarak görev verdiği bir oyuncuya dönüşebilir. Kardeşiyle aynı ilk 11'de oynayabilecekleri konusunda da şüphe yok. Jude'un yarattığı genel etkiyi hiçbir zaman yakalayamayabilir, fakat U21 seviyesindeki performansını A takımda da sergileyebilirse Jobe, kendi başına bir İngiltere kahramanı olma potansiyeline sahip.