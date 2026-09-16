JJ Gabriel, Manchester United'a kulüpteki lisans kaydının derhal iptal edilmesini talep eden resmî bir bildirim gönderdi. Bu gelişme, yeni sezonda oynanan dört maçın ardından Premier League puan tablosunda 13. sırada kalan ve Manchester City karşısındaki derbi yenilgisinin etkisini hâlâ atlatamayan Manchester United için olabilecek en kötü zamanda gelen tam anlamıyla beklenmedik bir darbe oldu.

Gabriel etrafındaki heyecan son bir yılda hızla arttı ve oyuncu, sezon öncesi dönemde kulübün A takımındaki ilk maçına çıktı; Atletico Madrid'e karşı 2-1 kazanılan maçta son bölümde yedek kulübesinden oyuna girdi. Sırada resmî maç dakikalarının geleceği yaygın şekilde varsayılıyordu, ancak Michael Carrick 2026-27 sezonunda 15 yaşındaki oyuncuyu hâlâ bir maç kadrosuna almış değil.

Geçen hafta Carrick, United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Azerbaycan'ın mütevazı ekibi Sabah'a karşı oynayacağı açılış maçı öncesinde Gabriel'in yerine akademiden Shea Lacey ve Harry Amass'ı kadroya dahil etti; internette taraftarların kendisine taktığı 'Kid Messi' lakabıyla anılan genç ise aynı rakibe karşı Gençlik Ligi'nde forma giymekle yetinmek zorunda kaldı.

Gabriel, yaşayabileceği her türlü hayal kırıklığını müthiş bir performansa dönüştürdü ve United adına Gençlik Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti; takımının 5-0'lık farklı galibiyetinde bunu başardı. Ancak daha sonra sosyal medya hesaplarından kulübe dair tüm ifadeleri sildi.

Ortada açıkça bu duruma yol açan bir tür iletişimsizlik var ve bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Gerçekçi olmayan beklentilerin zirve yaptığı dijital çağda kulüpler harika yetenekleri en doğru şekilde nasıl yönetmeli?