JJ Gabriel, Max Dowman ve Man Utd'nin nesilde bir görülebilecek bir yeteneği kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu dönemde bir harika çocuğu nasıl başarıyla yönetebilirsiniz?
JJ Gabriel, Manchester United'a kulüpteki lisans kaydının derhal iptal edilmesini talep eden resmî bir bildirim gönderdi. Bu gelişme, yeni sezonda oynanan dört maçın ardından Premier League puan tablosunda 13. sırada kalan ve Manchester City karşısındaki derbi yenilgisinin etkisini hâlâ atlatamayan Manchester United için olabilecek en kötü zamanda gelen tam anlamıyla beklenmedik bir darbe oldu.
Gabriel etrafındaki heyecan son bir yılda hızla arttı ve oyuncu, sezon öncesi dönemde kulübün A takımındaki ilk maçına çıktı; Atletico Madrid'e karşı 2-1 kazanılan maçta son bölümde yedek kulübesinden oyuna girdi. Sırada resmî maç dakikalarının geleceği yaygın şekilde varsayılıyordu, ancak Michael Carrick 2026-27 sezonunda 15 yaşındaki oyuncuyu hâlâ bir maç kadrosuna almış değil.
Geçen hafta Carrick, United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Azerbaycan'ın mütevazı ekibi Sabah'a karşı oynayacağı açılış maçı öncesinde Gabriel'in yerine akademiden Shea Lacey ve Harry Amass'ı kadroya dahil etti; internette taraftarların kendisine taktığı 'Kid Messi' lakabıyla anılan genç ise aynı rakibe karşı Gençlik Ligi'nde forma giymekle yetinmek zorunda kaldı.
Gabriel, yaşayabileceği her türlü hayal kırıklığını müthiş bir performansa dönüştürdü ve United adına Gençlik Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu olarak tarihe geçti; takımının 5-0'lık farklı galibiyetinde bunu başardı. Ancak daha sonra sosyal medya hesaplarından kulübe dair tüm ifadeleri sildi.
Ortada açıkça bu duruma yol açan bir tür iletişimsizlik var ve bu da şu soruyu gündeme getiriyor: Gerçekçi olmayan beklentilerin zirve yaptığı dijital çağda kulüpler harika yetenekleri en doğru şekilde nasıl yönetmeli?
Zorlu bir mücadele kapıda
Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in tamamı Gabriel'i kadrosuna katmaya çalışıyor. Ancak United, onun ayrılığına onay verme niyetinde değil ve üst düzey yetkililer şimdi fikrini değiştirmek için çalışıyor.
INEOS Başkanı Sir Jim Ratcliffe, United'ın futbol operasyonlarının yüzü olduğu kısa süre içinde, aldığı bir dizi popüler olmayan karar nedeniyle zaten protestoların hedefi oldu ve nesilde bir kez görülebilecek bir yeteneğin elinden kayıp gitmesine izin verirse ağır eleştirilere maruz kalacaktır. Gabriel'in sözleşmesi gelecek yaza kadar sürüyor, ancak kulübün tam zamanlı modelinin bir parçası değil ve bursiyer de değil; Avrupa pasaportu varsa, 16 Ekim'de 16 yaşına bastığında teknik olarak serbestçe ayrılabilecek.
United şimdi bunu araştırıyor. Gabriel'in babası Joe O’Cearuill, İrlanda formasıyla iki maça çıkan eski bir profesyonel futbolcu, annesi ise Rum Kıbrıslı kökenlere sahip. Brexit kuralları uyarınca Gabriel, çifte vatandaş olarak 18 yaşından önce İngiltere'den Avrupa Birliği içindeki bir ülkeye transfer olabilir.
Manchester United geçen yıl Gabriel'i Manchester City'nin eline düşürmemeyi başardı, ancak bu kez daha zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Hatta aklının çoktan çelinmiş olması da mümkün. Nitekim cumartesi günü A takım idmanına katılması planlanıyordu ancak gelmedi ve bu hafta Carrington'da da görülmedi.
Carrick, Gabriel'i çarşamba gecesi Old Trafford'da Brighton'a karşı oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçının kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyordu. Sahaya çıkması halinde Gabriel, A takımda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçecekti, ancak artık kadroda yer alması ihtimali ortadan kalktı.
Asıl anlaşma
United altyapısı, Marcus Rashford'dan bu yana gerçek bir süperstar yetiştiremedi ve Gabriel, 11 yaşında genç takım kademelerine katıldığından beri bir umut ışığı oldu. İki ayağını da kullanabilen bu hücum oyuncusu, dikkat çekici çevikliği sayesinde en dar alanlardan sıyrılabiliyor ve kaleyi gördüğünde de son derece bitirici olabiliyor.
Lionel Messi ile yapılan kıyaslamalar Gabriel'e pek yardımcı olmuyor, ancak oyun tarzı Barcelona efsanesinin eski takım arkadaşlarından Neymar'a benziyor. Hatta Brezilyalı yıldızla aynı model Nike kramponları giyiyor; Mart 2025'te spor ayakkabı devleriyle kazançlı bir sözleşme uzatmasına imza attı.
Geçen sezon Gabriel, 14 yaşında United'ın 18 yaş altı kadrosuna yükselerek bir başka rekora imza attı ve ligde 21 maçta 20 gol kaydetti. Bu performans ona ilk kez verilen Premier League U18s Yılın Oyuncusu ödülünü kazandırdı ve ayrıca United'ın Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünün en genç sahibi oldu.
Ağustosta U21 takımına yükseldi ve Ipswich'e karşı çıktığı ilk maçta iki asist yapıp 5-0'lık farklı galibiyette klas bir aşırtma gol atarak bunu şık bir şekilde kutladı. Yedi gün sonra United, Leicester City'yi 4-1'le geçerken bir kez daha golünü attı.
Tüm bunlar, gelişim ölçeğinde yaşıtlarının çok ilerisinde olan bir genç oyuncu portresi çiziyor. Özellikle United hücumun son bölgesinde ilhama ihtiyaç duyarken ve Arsenal'de Max Dowman'ın başarısı ortadayken, Carrick'in Gabriel'e şans vermesi yönündeki çağrıların bu kadar güçlü olmasının nedeni anlaşılabilir.
Arsenal doğru yapıyor
Ethan Nwaneri, Eylül 2022'de Arsenal'ın Brentford karşısında oyuna girmesiyle 15 yıl 181 günlük yaşta Premier League'de forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Son bir yılda gelişimi yavaşlamış olsa da, Arsenal'ın onu Marsilya ve Borussia Dortmund'a kiralamasıyla birlikte Nwaneri artık Arsenal formasıyla 50'yi aşkın maça çıktı ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen önünde hâlâ çok parlak bir gelecek var.
Arsenal, Dowman'la birlikte "yeterince iyiyse, yeterince yaşlıdır" anlayışını bir kez daha benimsedi. Mikel Arteta'nın onu Ağustos 2025'te Leeds United karşısında oyuna sürmesiyle Dowman, Premier League tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu. Dowman, mart ayında Everton karşısında attığı müthiş bireysel golle James Vaughan'ın ligin en genç golcüsü rekorunu da kırdı; bunu başardığında sadece 16 yıl 139 günlük yaştaydı.
Ayrıca mayıs ayında gelmiş geçmiş en genç şampiyonluk yaşayan oyuncu oldu ve bu hafta da Carabao Cup'ta Ipswich karşısında Arsenal'ın 4-2 kazandığı maçta iki gol atarak, büyük bir turnuvada bir Premier League takımı adına duble yapan ikinci 16 yaşındaki oyuncu olarak Manchester United ve Everton efsanesi Wayne Rooney'yi taklit etti.
Dowman, Arsenal'ın A takımında şimdiden 14 maçta forma giydi ve ortaya koyduğu eşsiz yaratıcılık ile fiziksel olgunluk karışımı, Arteta'nın onu görmezden gelmesini imkânsız hâle getirdi. Dowman ayrıca, bizzat Arteta tarafından Messi ile aynı cümlede anıldı ancak Arsenal teknik direktörü genç oyuncuyu ustalıkla geliştiriyor ve onu sahaya sürmek için doğru anları dikkatle seçiyor.
Arteta, Ipswich maçının ardından, "Ona iyi bakmalıyız. O 16 yaşında. Bu ligde bunu görmezsiniz. Avrupa'daki diğer liglerde bu tamamen farklı bir bağlam" dedi. "Ama bu ligde, ligin gereklilikleri, oyuncular ve üzerinize yüklenen her şeyle birlikte, onu her oyuna attığımızda doğru hazırlıkla doğru ortamda olduğundan gerçekten emin olmamız gerekiyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu."
Onun zamanı gelecek
Gabriel, fiziksel açıdan Dowman'la boy ölçüşemiyor. Oldukça zayıf bir yapıya sahip ve çoğu zaman sahadaki en küçük oyuncu oluyor. Sertliği ve kararlılığı bunu bir ölçüde telafi etse de, onu erkenden A takıma sokmak United için dramatik şekilde ters tepebilir; özellikle de hemen etki yaratırsa.
Böyle bir senaryoda Carrick, Gabriel'i her hafta oynatma baskısıyla karşı karşıya kalır ve bu da genç vücuduna büyük yük bindirir. Arteta ise Dowman'ı zaman zaman rotasyona sokma lüksüne sahip, çünkü Arsenal'in geniş kadrosu ona maçları istikrarlı şekilde kazanan çeşitli takımlar kurma imkânı veriyor.
Buna karşılık United, sahanın geneline yayılan kalite açısından çok daha zayıf ve performans seviyesi sürekli dalgalanıyor. Carrick, Gabriel'i planlarından bir anda çıkarırsa takım gelişim için çabalarken fazla muhafazakâr olmakla suçlanır. Diğer taraftan, Gabriel oyuna girip kendini kabul ettirmekte zorlanırsa bu kez ona abartılmış bir yetenek etiketi yapıştırılır.
Bu noktaya kadar Carrick'in oldukça akıllıca davrandığı söylenebilir. En azından, futbola görkemli Sir Alex Ferguson döneminin sonlarına doğru adım atan United altyapı mezunu Danny Simpson'ın gözünde durum böyle.
GOAL'e, Free Bets aracılığıyla özel açıklamalarda bulunan Simpson, şöyle dedi: "Arsenal'in bunu yaptığını gördünüz, değil mi, Max Dowman'la. Kadroya girdi, sonra onu çıkardı, sonra bir süre ondan haber alamıyoruz, ardından yine geri dönebiliyor. Bence Dowman için bu daha kolay.
"Şunu söyleyeceğim. Ben United altyapısından çıktım, insanların fark etmediği şey bu. Ben United'da yetiştim ve United harikaydı. 10 dakika oyuna girebiliyordum çünkü çoğu zaman 2-0, 3-0 önde oluyorduk. Oynuyordum, ilk maçıma ya da ikinci maçıma çıkıyordum ve Premier League'i kazanabilecek ikinci 11'le birlikte sahada oluyordum! Bence Max Dowman'ın durumu da bu. Güvenin tavan yaptığı, üst düzey yeteneklerle dolu, maç kazanan bir takıma giriyor.
"İkinci 11'deki oyuncular da, biraz eski United gibi, en az onlar kadar iyi. Oyuna girip etki yaratmak ve iyi oynamak kolay. Bence şu anda United biraz farklı. Bunu söyleyeceğim. Hepimiz Gabriel'in oynadığını görmek istiyoruz ve bu heyecan verici, ama Arsenal'deki Max Dowman'a kıyasla bu tamamen farklı bir durum.
"Bence Michael Carrick ne yapacağını ve ne zaman yapacağını biliyordur. Bunu Shea Lacey'de biraz gördük. Shea ile antrenman yaptım ve onun etrafında bulundum; şunu söyleyebilirim ki üst düzey bir yetenek. Bırakın [Gabriel] antrenman yapsın ve takımın etrafında olsun, onun zamanı gelecektir."
Yamal kıskançlığı
Aynı şekilde, akranlarının başarılı olduğunu görebilen hırslı genç oyuncuları dizginlemek de zordur. Gabriel, istemeyerek de olsa kendi durumunun Dowman'ınkinden farklı olduğunu kabul etse bile, muhtemelen Barcelona'daki Lamine Yamal'ın gelişimine daha da büyük bir imrenmeyle bakıyordur.
Yamal da 2023'te, henüz 15 yıl, dokuz ay ve 16 günlükken A takımdaki ilk maçına çıktığında benzer şekilde zayıf yapılıydı. Bu da onu sert müdahalelere açık hâle getiriyordu, ancak İspanyol oyuncunun patlayıcı hızı ve yüksek futbol zekâsı, rakiplerini alt etmesini sağladı.
La Liga ayrıca Premier League'e kıyasla fiziksel açıdan daha az talepkâr; burada yüksek tempolu geçişlerden çok taktik disipline ve topa sahip olmaya önem veriliyor. Gerçek teknik oyuncuların tam potansiyellerine ulaşmaları için ideal yer burası. Topla geçirilen sürenin çok az olduğu acımasız Premier League ortamında Yamal, bu kadar hızlı şekilde ön plana çıkamayabilirdi.
Gabriel, Barcelona ya da Real Madrid'in kendisini yıldızlığa giden hızlı yola sokabileceğine inanıyor olabilir. Bu anlaşılabilir olurdu, ancak aynı zamanda safça da olurdu; çünkü zamanlama her şeydir. Yamal, Barcelona'da ilk kez sahaya çıktığında takım Xavi yönetiminde La Liga şampiyonluğuna ilerliyordu, ancak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.
Raphinha, Ousmane Dembele ve Ferran Torres bugün oldukları oyuncular değildi; Yamal'ın yerleşik düzeni bozması için alan vardı. Şimdi ise Barcelona'nın hücumda başvurabileceği Yamal, gücünün zirvesindeki bir Raphinha, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus var. Bu arada Jose Mourinho da Madrid soyunma odasında Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Yan Diomande gibi isimleri kullanabiliyor.
Sonunda nasıl bir karar verirse versin, Gabriel fırsatlar için sabırla beklemek zorunda kalacak, ancak düzenli bir rol için en net yol United'da, imzasını isteyen diğer kulüplerin herhangi birine kıyasla daha açık. "Her şeyi hemen şimdi istiyorum" yaklaşımına bağlı kalmak, sonunda kendi aleyhine işleyebilir.
Şantaja boyun eğemez
İşin özü şu: United, Gabriel kadar yetenekli olsa bile GCSE sınavlarına girmesine hâlâ 18 ay olan bir çocuğun şantajına boyun eğemez. Carrick ve altyapı antrenörleri şu ana kadar onun için doğru olanı yaptı ve aklını başına toplarsa bunu yapmaya devam edecekler, ancak etmezse önünde durmanın bir anlamı yok.
Uzun sürecek herhangi bir saga, Manchester United'ın sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından toparlanma çabalarını yalnızca sekteye uğratır. Bu yönde en yakınındakiler tarafından yönlendiriliyor olsun ya da olmasın, Gabriel düşüncesizce hareket ediyor ve sahte bir ayrıcalık duygusuyla cesaret buluyor.
George Best, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes ve Gary Neville gibi kulübün içinden çıkan efsaneler, parlayacakları an için durmaksızın çalıştı. Hiçbir şey onlara altın tepside sunulmadı; istenen seviyeye ulaşmak için sahada da saha dışında da en yüksek standartların karşılanması gerekir.
Büyüklük, zorluklarla mücadele edenlere gelir; eski United teknik direktörü Ruben Amorim de ocak ayında görevine son verilmeden kısa süre önce bir bakıma buna işaret etmişti. Bir basın toplantısında şöyle konuşmuştu: "Kulübümüzde bir hak edilmişlik duygusu var. Bazen zor anlar çocuklar için kötü bir şey değildir. Her konuda sürekli övgüye ihtiyacımız yok. Yardım etmiyoruz.
"Günümüzde onlar [oyuncular] konuşuyor ve kulübe karşı geliyor, çünkü bunu hak ettiklerini düşünüyorlar. Kalalım. Savaşalım. Üstesinden gelelim. Sorunları çözebileceğimiz yol budur."
Amorim kısa görev süresinde birçok şeyi yanlış yaptı, ama bu konuda haklıydı. Gabriel, şu anki zihniyetiyle o ünlü kırmızı formada kayda değer bir fark yaratmayacak. Yükselişteki her oyuncunun öğrenmesi gereken en önemli ders, hiç kimsenin kulüpten büyük olmadığıdır. Bu onun kafasına girmiyorsa, United için en doğrusu Gabriel'in ayrılıp kişisel markasını başka bir yerde inşa etmesine izin vermek olur.