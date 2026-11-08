JJ Gabriel, eylül ayında Manchester United'a kulüpten ayrılmak istediğini bildirdiğinden beri Avrupa'nın en çok peşinden koşulan oyuncusu oldu. Enfield doğumlu genç yeteneği Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih kadrosuna katmaya çalışırken United yetkilileri onu kararından döndürmek için boşuna uğraştı.

Gabriel'in kişisel antrenörüyle haftalarca Barcelona'da çalışmasının ardından bir ara yarışı Barcelona'nın kazanacağı düşünülüyordu. Ancak şimdi ezeli rakibi Real Madrid'in son anda öne geçtiği görülüyor. Real Madrid'in, reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin FIFA düzenlemelerine tabi olmak kaydıyla, 16 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme için sözlü anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

Gabriel, 2026-27 sezonunun sonuna kadar United'ın akademisine kayıtlı. Ancak Real Madrid, anlaşmayı ocak ayında tamamlamayı planlıyor. Her iki ebeveyni aracılığıyla Avrupa pasaportuna sahip olan genç oyuncu, bu sayede Brexit düzenlemelerindeki bir boşluktan yararlanarak bir sonraki transfer döneminde yurt dışındaki bir kulübe katılabilecek. Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok ve Gabriel'in Old Trafford'daki alıştığı ortamı bırakıp Santiago Bernabeu'nun göz kamaştıran atmosferine gitme kararı, kendine güvenini ortaya koyuyor.

Sky Sports'a göre Real Madrid, Gabriel'in ve ekibinin A takıma yükselmek için net bir yol gördüğü kulüp olduğu için ilk tercihi hâline geldi. Ancak kulübün genç oyuncularla geçmişine kısaca bakmak bile bu düşüncenin safça olduğunu gösteriyor. Gabriel ayrıca İspanya'nın başkentinde, kendisine talip olan diğer kulüplerin herhangi birinde, hatta United'da karşılaşacağından daha fazla forma rekabetiyle yüzleşecek.

O meşhur beyaz formayı giymenin getirdiği prestijin yanında başa çıkılması gereken muazzam bir baskı da var. Gabriel, akademiden yetişip başarıya ulaşmış uzun bir oyuncu listesinin izinden gitmeye değil, genç oyuncuların gelişimi açısından adeta bir mezarlığa dönüşen kulüpte bu gidişatı tersine çevirmeye çalışacak.