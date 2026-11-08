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JJ Gabriel Real Madrid risk GFX 1:1GOAL

JJ Gabriel, Manchester United'ı bırakıp genç oyuncuların gelişimini körelten Real Madrid'e giderek büyük risk alıyor

Yetenekli genç, İspanya'nın başkentinde yeni bir hayat kurmayı seçmesinin ardından A takım futboluna uzanan mümkün olan en zorlu yolla karşı karşıya.

James Westwood
Çeviri:

  • JJ Gabriel, eylül ayında Manchester United'a kulüpten ayrılmak istediğini bildirdiğinden beri Avrupa'nın en çok peşinden koşulan oyuncusu oldu. Enfield doğumlu genç yeteneği Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih kadrosuna katmaya çalışırken United yetkilileri onu kararından döndürmek için boşuna uğraştı.

    Gabriel'in kişisel antrenörüyle haftalarca Barcelona'da çalışmasının ardından bir ara yarışı Barcelona'nın kazanacağı düşünülüyordu. Ancak şimdi ezeli rakibi Real Madrid'in son anda öne geçtiği görülüyor. Real Madrid'in, reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin FIFA düzenlemelerine tabi olmak kaydıyla, 16 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme için sözlü anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

    Gabriel, 2026-27 sezonunun sonuna kadar United'ın akademisine kayıtlı. Ancak Real Madrid, anlaşmayı ocak ayında tamamlamayı planlıyor. Her iki ebeveyni aracılığıyla Avrupa pasaportuna sahip olan genç oyuncu, bu sayede Brexit düzenlemelerindeki bir boşluktan yararlanarak bir sonraki transfer döneminde yurt dışındaki bir kulübe katılabilecek. Real Madrid'den daha büyük bir kulüp yok ve Gabriel'in Old Trafford'daki alıştığı ortamı bırakıp Santiago Bernabeu'nun göz kamaştıran atmosferine gitme kararı, kendine güvenini ortaya koyuyor.

    Sky Sports'a göre Real Madrid, Gabriel'in ve ekibinin A takıma yükselmek için net bir yol gördüğü kulüp olduğu için ilk tercihi hâline geldi. Ancak kulübün genç oyuncularla geçmişine kısaca bakmak bile bu düşüncenin safça olduğunu gösteriyor. Gabriel ayrıca İspanya'nın başkentinde, kendisine talip olan diğer kulüplerin herhangi birinde, hatta United'da karşılaşacağından daha fazla forma rekabetiyle yüzleşecek.

    O meşhur beyaz formayı giymenin getirdiği prestijin yanında başa çıkılması gereken muazzam bir baskı da var. Gabriel, akademiden yetişip başarıya ulaşmış uzun bir oyuncu listesinin izinden gitmeye değil, genç oyuncuların gelişimi açısından adeta bir mezarlığa dönüşen kulüpte bu gidişatı tersine çevirmeye çalışacak.

  • Nadir istisnalar

    vinicius junior
    (C)Getty Images

    Yıllar içinde Real Madrid'e getirilen çok sayıda genç oyuncudan yalnızca birkaçı Bernabeu'da herkesin tanıdığı isimler hâline geldi.

    Real'in genç oyuncu transferlerindeki başarılarını sıralamak, özellikle son dönemdeki başarısızlıklarını sıralamaktan çok daha kısa sürer. Bu alandaki en başarılı örnek Casemiro. Madrid'in geleneksel altyapı basamaklarından uzaklaşıp 18 veya 20 yaş altı yetenekleri transfer ederek Avrupa futboluna uyum sağlamaları için doğrudan Castilla kadrosuna katma planının öncü denemesiydi. Brezilyalı millî futbolcu, 2013'te Sao Paulo'dan kulübe katıldıktan sonra Madrid'in B takımında 15 maça çıktı. Ardından beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda takımın kilit isimlerinden biri oldu ve Manchester United'a transferiyle kulübe 70 milyon avronun üzerinde bonservis geliri sağladı.

    Fede Valverde ise Casemiro'dan üç yıl sonra Penarol'den yalnızca 5 milyon avroya transfer edildi. O da Madrid'in görkemli döneminde dünya çapında bir orta saha oyuncusuna dönüştü ve şu anda takım kaptanlığını yapıyor.

    Ancak Gabriel'in en çok örnek alacağı iki oyuncu Vinicius Junior ve Rodrygo. İkisi de 18 yaşına girdikten sonra, sırasıyla Flamengo ve Santos'tan toplam 90 milyon avro bonservis bedeliyle Real'e transfer oldu. Castilla takımında uzun süre kalmayan iki Brezilyalı, 2021-22 sezonuna gelindiğinde ilk 11'in kilit isimleriydi. Bugüne kadar da üç La Liga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dâhil, birlikte 13 kupa kazandılar.

    Vinicius özellikle büyük bir etki yarattı: 387 maçta 232 gole doğrudan katkı sağladı. Kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri olduğunu ve 2024 Ballon d'Or oylamasında talihsiz bir şekilde ikinci sırada kaldığını söyleyebilir. Gabriel de kuşkusuz bu seviyeye ulaşmaya çalışacak.

    Yine de her şey sorunsuz ilerlemedi. Bernabeu'daki yaşamın getirdiği yoğun baskı, Vinicius ve Rodrygo'yu farklı şekillerde yıprattı; ikisinin de Real'deki geleceği artık belirsiz. Gabriel, tüm zorluklara rağmen takımın değişmez isimlerinden biri olmayı başarsa bile dünyanın en büyük futbol kurumunda uzun süre kalmanın hiçbir garantisi olmadığının farkında olmalı.

  • Garanti yok

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Gabriel'in yeteneğinden şüphe yok ancak Real Madrid'de beklentilerin baskısı altında zorlanan ilk gelecek vadeden genç futbolcu da olmayacak.

    Eski televizyon yorumcusu Juni Calafat, Real Madrid'in yüksek potansiyelli genç oyuncuları transfer etme stratejisinin mimarı olarak görülüyor. Brezilyalı baş gözlemci, Real Madrid'in Eduardo Camavinga, Jude Bellingham ve Arda Guler gibi oyuncular için rakip kulüpleri geride bırakmasında da önemli rol oynadı. Bu oyuncuların tamamı doğrudan A takıma girdi ve yüksek bonservis bedellerinin karşılığını verdi.

    Ancak iki oyuncu bunu başaramadı. Calafat, Endrick ve Franco Mastantuono'yu Madrid'e getirmek için Güney Amerika'daki bağlantılarını ve ikna gücünü bir kez daha kullandı. Endrick, 2024'te Palmeiras'tan gelişinden bu yana tüm kulvarlarda yalnızca dokuz maça ilk 11'de başladı. Mastantuono ise ilk sezonunda 11 maça ilk 11'de çıktı ancak etkileyici bir performans sergileyemedi ve şimdi Fiorentina'da kiralık olarak oynuyor.

    Palmeiras'ta Ronaldo Nazario ile kıyaslanan Endrick, Real Madrid'in hücumdaki bir sonraki büyük umudu olarak görülüyordu. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso yönetiminde yeterince süre bulamadı ve sonunda Lyon'a kiralandı. Şu anki teknik direktör Jose Mourinho geleceği hakkında kamuoyuna güvence vermiş olsa da Endrick hâlâ fazla forma şansı bulamıyor.

    Reinier Jesus ve Takefusa Kubo ise tamamen başarısız olan iki transferdi. İkisi de Real Madrid A takımında hiçbir resmî maçta bir dakika bile oynamadı. Flamengo'ya Jesus için ödenen 30 milyon avro boşa gitti. Gençliğinde ‘Japon Messi’ olarak anılan Kubo ise La Liga'nın takım kadrolarında Avrupa Birliği (AB) dışından oyunculara ayırdığı üç kontenjandan birine girme mücadelesini kaybetti.

    Gabriel'den beklentiler elbette daha düşük olacak; çünkü Madrid'e geldiğinde, yukarıda adı geçen oyuncuların o dönemdeki yaşlarından çok daha genç olacak. Gabriel başlangıçta Castilla takımının yeni yüzü olacak. Bu takımla İspanya futbolunun üçüncü kademesinde ve UEFA Gençlik Ligi'nde daha fazla deneyim kazanacak. UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçına 10 Eylül'de United formasıyla Sabah'a karşı çıktı ve hat-trick yaptı. Ancak kendisine tanınacak daha uzun uyum süreci hiçbir şeyi garanti etmiyor.

    Gabriel için Martin Odegaard'ın hikâyesi, üzerinde düşünmeye değer bir uyarı niteliğinde. Norveçli oyun kurucu bugün Premier League şampiyonu Arsenal'ın kaptanı. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun en üst seviyeye ulaşması, Ocak 2015'te 16 yaşında Real Madrid'e katıldığında herkesin öngördüğünden çok daha uzun sürdü.

    Odegaard, aynı yıl mayıs ayında kulüp tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Ancak sonraki altı yılda A takımda yalnızca 11 maça çıktı ve Heerenveen, Vitesse ile Real Sociedad'a kiralandı. 2021'de dördüncü kez, bu defa Arsenal'a kiralanması, Odegaard'ın Real Madrid'den kalıcı olarak ayrılmasının yolunu açtı. Odegaard daha sonra Bernabeu'da yaşadığı zorlukları anlattı.

    Odegaard, 2023'te Players' Tribune'e şunları söyledi: “Oyunuma özgü o kıvılcımla oynamayı bıraktım. Bir süre fazlasıyla temkinli oynadım. Kendi oyunumu oynamaktan çok hata yapmamaya odaklanıyordum. Birkaç yıl sonra artık gelişme kaydetmiyordum. Basın, hakkımdaki büyük beklentileri hemen karşılayamadığım için beni hedef aldı. Kolay bir hedeftim. ‘Martin Odegaard için ya tamam ya devam zamanı’ gibi bir manşet okuduğumu hatırlıyorum. Ben de ‘Ya tamam ya devam mı? Ben 18 yaşındayım!’ diye düşündüm.”

    Potansiyeli Odegaard'ınkinden bile yüksek olan Gabriel'in aynı şeyleri yaşaması büyük yazık olur.

  • Tercih sıralamasının en altında

    Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mourinho'nun mevcut kadrosu, özellikle hücum hattında dünya çapında oyuncularla dolu ve Gabriel'in takımda kendine yer bulması zor görünüyor.

    Her iki kanatta, ikinci forvet ve 10 numara olarak oynayabilecek kadar çok yönlü olsa da Gabriel'in Odegaard'ın Real Madrid'deki ilk maç rekorunu kırma şansının yok denecek kadar az olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mourinho, temmuz ayında Bernabeu'ya döndüğünde 2013'te geride bıraktığından daha da geniş bir kadro devraldı.

    Portekizli teknik direktör kanatlarda Vinicius, Rodrygo (mart ayında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığından iyileştiğinde), 140 milyon avroluk bedelle kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Yan Diomande, Brahim Diaz ve Endrick'ten yararlanabilir. Gerekirse Guler ve yazın bedelsiz olarak kadroya katılan Bernardo Silva da sağ kanatta oynayabilir. Fiorentina'nın Arjantinli forvet için satın alma opsiyonu bulunmadığından Mastantuono da gelecek sezondan itibaren yeniden seçenekler arasında olacak.

    Merkezde, golcülüğüyle öne çıkan Kylian Mbappe, Madrid'in tartışmasız en büyük yıldızı. Carlos Ezpi ise yedek forvet olarak görev yapabilir. Mbappe'nin arkasında, kendisi de çok sayıda gol atan ve sahanın her yerinde etkili olan 10 numara Bellingham, Mourinho'nun takımının itici gücü. Gabriel bu tabloda kendisine tam olarak nerede yer bulacağını düşünüyor? Vinicius ve Rodrygo sezon sonunda kulüpten ayrılsa bile tercih sıralamasının en altında kalacak.

  • “Doğru zamanı bekle”

    Gabriel-Mourinho
    Getty/GOAL

    Gabriel, Mourinho yönetiminde Carrick yönetiminde bulabileceğinden daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir.

    Üstelik Gabriel, oyunculara destekleyici yaklaşımıyla tanınan bir teknik direktörle çalışmayacak. Mourinho, görev yaptığı kulüplerin çoğunda altyapıyı ihmal ettiği gerekçesiyle eleştirildi. Bu eleştiriler özellikle Manchester United döneminde öne çıktı: Altyapıdan yetişen altı oyuncuya A takımda ilk kez forma şansı verdi, ancak yalnızca Scott McTominay'e düzenli olarak süre tanıdı.

    Mayıs 2016'da Mourinho'nun göreve getirilmesinden üç ay sonra Brentford'dan United'ın rezerv takımına katılan İngiliz forvet Joshua Bohui, Portekizli teknik direktörün yönetiminde ilerleme kaydedemeyeceğini kısa sürede anladı. Bohui, Manchester Evening News'e şunları söyledi: "Jose oradayken benim, Mason [Greenwood], Angel [Gomes] veya [Tahith] Chong için hiçbir fırsat yoktu."

    "Jose bana kötü davranmıyordu; mesele, onun yönetiminde önümde net bir yol görünmemesiydi. Antrenmanlarda neyi daha iyi yapmam gerektiği konusunda benimle hiç konuşmadı ve bazen benden ne istediğini anlayamıyordum. Ayrıca kendisiyle konuşmanın kolay olmadığını hissediyordum. Bir antrenmanda iyi iş çıkardığımı bilsem bile bana destek olmak için orada değildi. Bir konuda kendimi geliştirmem gerektiğini bildiğimde de durum aynıydı."

    Yaygın olarak bildirildiği gibi Gabriel, Michael Carrick yönetiminde Old Trafford'da yeterince fırsat bulamamaktan rahatsız olduysa Mourinho onu çileden çıkaracaktır. Genç yetenek ve ailesinin, United'ın günümüzdeki konumunun Avrupa'nın elit kulüplerinin gerisinde kaldığını düşündüğü de söylendi. Bu doğru, ancak popülerlik ve ticari güç açısından United muhtemelen hâlâ yalnızca Madrid'in gerisinde.

    Premier League'de kendini kanıtlamayı ve bir takım olarak belirgin eksikleri bulunan bir ekibin seviyesini yükseltebileceğini göstermeyi seçseydi, 20'li yaşlarının başlarında veya ortalarında A takımda hemen oynayabilecek bir yıldız olarak Madrid'e transfer olabilirdi. Mevcut durumda ise Gabriel'i çok büyük bir mücadele bekliyor.

    Burada neslinin en büyük yeteneklerinden birinden söz ediyoruz. Gabriel, futbol hayatı boyunca yaşıtlarının çok ilerisindeydi ve geçen sezon 23 maçta 23 gol atarak Premier League 18 Yaş Altı Yılın Oyuncusu ödülünü sonuna kadar hak etti. Ancak Real Madrid'de zirveye ulaşmak için United'dan bu kadar erken ayrılması, kolayca ters tepebilecek bir risk.

    United efsanesi Ryan Giggs, Gabriel'in durumunu Rio Ferdinand Presents'te değerlendirirken şunları söyledi: "Kariyerinde şu ana kadar her şey yolunda gidiyor, neden bunu bozmak isteyesin? Doğru yoldasın. Ben 15 yaşımda antrenmanlara katıldım, A takımda oynamam ise iki yıl sonra oldu. Bu yüzden sabırlı olmalısın ama insanlar şu anda pek sabırlı görünmüyor. Ne kadar iyi olursan ol, doğru yönde ilerliyorsan zamanını bekle."

    Gabriel'in kariyeri Madrid'de hızla yükselebilir ve iki ya da üç yıl sonra kendisinden şüphe duyan herkese "Ben demiştim" diyebilir. Ancak A takıma girme fırsatından şu ankinden daha da uzaklaşması da aynı derecede mümkün.