Sektörde 20 yılı aşkın süredir yer almasına rağmen Cundy, futbol medyasında sanki ancak son dönemde öne çıkmış gibi görünüyor. Bunda, şu anda ‘Sports Bar’ programını birlikte sunduğu, kendisi gibi eski Tottenham futbolcusu Jamie O'Hara ile yayın sırasındaki uyumunun payı kuşkusuz büyük. Programın canlı görüntülü yayınlanması da sosyal medyada ses getiren kesitler ortaya çıkarıyor.
İkili, Hairy Al olarak bilinen yapımcılarından birinin tam zamanında devreye soktuğu ses efektlerinin de yardımıyla hem birbirlerine hem de programa bağlanan dinleyicilere takılarak mükemmel bir radyo programı ortaya koyuyor. Ancak ikilinin son yıllarda defalarca viral olmasını sağlayan şey, Cundy'nin program arkadaşını kızdırmadaki eşsiz becerisi ve kullandığı komik bir aksesuar.
Tottenham taraftarı O'Hara, takımının son kötü sonucuna yakınırken, ki bunların sayısı hayli fazla, Chelsea taraftarı Cundy eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun yüzünün bulunduğu bir maskeyi çıkarıp takıyor. Maske yüzünde gülünç biçimde gerilmiş ve ifadesiz dururken program arkadaşıyla yarı ciddi bir tartışmayı sürdürüyor.
Ortaya çıkan görüntüler her seferinde son derece komik oluyor. Postecoglou'nun Tottenham tarafından görevden alınmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olması da şakayı daha da komik kılıyor. O'Hara kendini tutamıyor ve bu saçma durum karşısında istisnasız her seferinde çileden çıkıyor; tartışmayı da çoktan kaybetmiş oluyor.
Cundy'nin maskeyle yaptıklarının en çok ses getiren örneğinde, Igor Tudor'un kötü sonuçlanan geçici görev dönemi sırasında Tottenham'ın mart ayında Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde aldığı feci 5-2'lik yenilginin ardından öfkelenen O'Hara, talkSPORT stüdyosunu terk etti. Postecoglou maskesi, palyaço şapkası ve büyük bir papyon takan Cundy, yorumcu arkadaşını patlayana kadar kışkırtmayı sürdürdü.
O'Hara öfkeyle, “Bu adamla [Tudor] devam edersek bittik. Bu kulüp bitti. Daha kötüsü olamaz,” dedi. Cundy, Tottenham'ın “ikinci yarıyı berabere bitirdiğini” söyleyince O'Hara kendini kaybetti: “İkinci yarıdan bahsedip durma! Ciddiyim dostum. Ciddiyim, sus artık. Gerçekten... Küfür etmemeye çalışıyorum. Sen profesyonel bir yorumcusun. Bunu söyleyip duramazsın.”
O'Hara, sakinleşmeye çalıştıktan sonra stüdyodan çıktı. Video yalnızca X'te (eski adıyla Twitter) 1,4 milyon kez izlendi. Cundy, nisan ayında O'Hara'nın düğününde bile maskeyi taktı.
57 yaşındaki Cundy'nin sık sık başvurduğu bir diğer numara da programın başında, o gün özellikle kötü bir gün geçiren kulüple “HERHANGİ BİRİ [takım adını girin] GÖRDÜ MÜ?!” diye bağırarak dalga geçmesi. Ardından, İskandinavların İngiltere karşısındaki beklenmedik galibiyetinden sonra yapılan 1980'lerden kalma ünlü bir Norveç yorumundan esinlenerek o kulüple bağlantılı kişileri ve şeyleri tek tek sıralıyor. “Beni duyabiliyor musun?! Sizin çocuklar fena yenildi!” sözleri de bu karmaşık gösterinin geri kalanını oluşturuyor. Bir de meşhur maskesini ekleyince ortaya tam bir kaos çıkıyor.