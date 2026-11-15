Cundy, sektörde geçirdiği 20 yılı aşkın sürenin ardından artık daha çok yayıncılığıyla tanınıyor olabilir. Ancak futbolculuk döneminde Chelsea'de ve ironik biçimde bugün sık sık sert eleştiriler yönelttiği Londra rakibi Tottenham'da forma giyerek üst düzey bir profesyonel kariyer de geçirdi.

Çocukluğunda Chelsea'yi Stamford Bridge'de izleyen, ömür boyu Chelsea taraftarı olan Cundy, sert müdahaleleriyle tanınan bir stoperdi. 80'li yıllarda kulübün altyapısından yetişti ve 1987'de Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Batı Londra ekibinin A takımında dört yıl geçirdikten sonra 1992'de Tottenham'a satıldı.

Kariyeri boyunca devam eden fiziksel sorunlar nedeniyle Cundy, White Hart Lane'de forma şansı bulmak için sabretmek zorunda kaldı. Çeşitli takımlara kiralandıktan sonra Ipswich Town ve Portsmouth'ta kalıcı olarak forma giydi. Savunma oyuncusuna, Portsmouth'ta oynadığı dönemde, 1997'nin başlarında testis kanseri teşhisi kondu. Testislerinden birinin alınması için ameliyat geçiren Cundy, sonunda tamamen iyileşti ve aynı yıl sahalara döndü.

Ancak futbolculuk kariyeri üç yıl sonra sona erecekti. Cundy, Aralık 2000'de, henüz 31 yaşındayken, aslında Ipswich oyuncusuyken bir antrenmanda yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından doktor tavsiyesiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Son maçına ise neredeyse bir yıl önce, 1999'daki Boxing Day'de çıkmıştı.

Cundy o dönem, “Swindon'daki o maçtan beri kramponlarımı ayağıma geçirmedim,” demişti. “Maçtan sonra onları temizleyip arabamın bagajına koydum. O zamandan beri de oradalar. Üzücü bir gün. Artık eski bir profesyonel futbolcuyum. Chelsea ile 17 yaşında sözleşme imzaladığımda bir gün böyle olacağını hiç düşünmemiştim.”