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Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

Jason Cundy'nin durdurulamaz yükselişi: Unutulmuş bir futbolcu, Birleşik Krallık spor radyosunun en popüler kışkırtıcısı nasıl oldu?

57 yaşındaki eski Chelsea savunmacısı, talkSPORT'taki çıkışlarıyla neredeyse her hafta viral oluyor ve “nesilde bir görülecek” bir seri yakalıyor.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Genç futbolseverlerin birkaç yıl öncesine kadar Jason Cundy’nin adını duymamış olması anlaşılabilir. Büyük umutlar vadeden futbolculuk kariyeri, 90’larda Chelsea ve Tottenham’da geçirdiği dönemin ardından gözlerden uzaklaştı. Cundy, futbolu erken yaşta bırakmak zorunda bile kaldı.

    Şimdiyse yayınlardaki hareketleriyle neredeyse her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Cundy, radyo istasyonunda geçirdiği 20 yılı aşkın sürenin ardından talkSPORT’un demirbaşlarından biri. İnsanları kızdırma konusundaki ustalığıyla öne çıkması ise popülerliğini hızla artırdı.

    Öyle ki 57 yaşındaki Cundy’nin ‘bir nesle damga vuracak performansı’ sayesinde 2026’daki spor yayıncılığı ödüllerini silip süpürmesi gerektiği bile savunulabilir.

  • Chelsea, hayatta kalma ve erken emeklilik

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    Cundy, kariyerine Chelsea'de başladıktan sonra Tottenham'da da forma giydi, ancak futbolculuk yılları bir dizi sağlık sorunuyla sekteye uğradı.

    Cundy, sektörde geçirdiği 20 yılı aşkın sürenin ardından artık daha çok yayıncılığıyla tanınıyor olabilir. Ancak futbolculuk döneminde Chelsea'de ve ironik biçimde bugün sık sık sert eleştiriler yönelttiği Londra rakibi Tottenham'da forma giyerek üst düzey bir profesyonel kariyer de geçirdi.

    Çocukluğunda Chelsea'yi Stamford Bridge'de izleyen, ömür boyu Chelsea taraftarı olan Cundy, sert müdahaleleriyle tanınan bir stoperdi. 80'li yıllarda kulübün altyapısından yetişti ve 1987'de Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Batı Londra ekibinin A takımında dört yıl geçirdikten sonra 1992'de Tottenham'a satıldı.

    Kariyeri boyunca devam eden fiziksel sorunlar nedeniyle Cundy, White Hart Lane'de forma şansı bulmak için sabretmek zorunda kaldı. Çeşitli takımlara kiralandıktan sonra Ipswich Town ve Portsmouth'ta kalıcı olarak forma giydi. Savunma oyuncusuna, Portsmouth'ta oynadığı dönemde, 1997'nin başlarında testis kanseri teşhisi kondu. Testislerinden birinin alınması için ameliyat geçiren Cundy, sonunda tamamen iyileşti ve aynı yıl sahalara döndü.

    Ancak futbolculuk kariyeri üç yıl sonra sona erecekti. Cundy, Aralık 2000'de, henüz 31 yaşındayken, aslında Ipswich oyuncusuyken bir antrenmanda yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından doktor tavsiyesiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Son maçına ise neredeyse bir yıl önce, 1999'daki Boxing Day'de çıkmıştı.

    Cundy o dönem, “Swindon'daki o maçtan beri kramponlarımı ayağıma geçirmedim,” demişti. “Maçtan sonra onları temizleyip arabamın bagajına koydum. O zamandan beri de oradalar. Üzücü bir gün. Artık eski bir profesyonel futbolcuyum. Chelsea ile 17 yaşında sözleşme imzaladığımda bir gün böyle olacağını hiç düşünmemiştim.”

  • Kolayca uyum sağlamak

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy, futbolu erken bırakmak zorunda kaldıktan sonra doğrudan yayıncılık kariyerine adım attı ve 20 yılı aşkın süredir talkSPORT'ta çalışıyor.

    Ancak Cundy, futbolu erken bırakmanın yarattığı üzüntüye takılıp kalmadı. Önce antrenörlüğe, ardından neredeyse tesadüfen spor yayıncılığına yöneldi. Patavatsız kişiliği, bulaşıcı mizah anlayışı ve insanları kızdırma konusundaki eşsiz becerisi, onu radyo programları için biçilmiş kaftan hâline getirdi.

    Eski futbolcu, 'Joy of Football' podcast'inde Martin Tyler'a verdiği röportajda, 2000'li yılların başında Chelsea'nin akademisinde antrenörlük yaparken testis kanseriyle yaşadığı deneyim hakkında konuşmak üzere talkSPORT'a davet edildiğini anlattı. Öyle bir izlenim bıraktı ki Roman Abramovich'in kulübü devralmasının ve ardından Jose Mourinho'nun 2004'te göreve gelmesinin ardından, sevdiği kulüp Chelsea hakkında konuşması için yeniden davet edildi.

    Cundy, 2025'te Reddit'teki 'bana istediğini sor' (AMA) etkinliğinde şunları yazdı: "Futbolu bırakmayı kabullenmiştim. Hâlâ genç bir adamdım. Akademide antrenörlük yapmaya başladım. O andan beri hayatımın her günü futbol hakkında konuşuyorum."

    Eski savunma oyuncusu başlangıçta talkSPORT'un 'Football First' programında Ian Danter ve Alvin Martin'le birlikte yer aldı ve zaman zaman 'Evening Kick-Off' programını konuk sunucu olarak sundu. Ardından bugün de sunmaya devam ettiği 'The Sports Bar' programının değişmez isimlerinden biri oldu. Chelsea ile bağını da koruyan Cundy, kulübün kendi yayınlarında maç anlatıyor.

    Cundy, Ekim 2008'de tatildeyken tuhaf bir olayın merkezinde kaldı. talkSPORT DJ'i Andy Goldstein, eski savunma oyuncusunun tatilde tekneden düşüp boğulduğu için 'The Sports Bar'da olmadığını yayında duyurdu. Chelsea taraftarları ertesi gün Stamford Bridge'in dışına çiçek bile bıraktı.

    Goldstein daha sonra bunun şaka olması gerektiğini açıkladı ve radyo istasyonu özür dilemek zorunda kaldı. Cundy o dönemde, "Andy'nin yaptığı, ters tepen aptalca bir şakaydı. Eşime tuhaf mesajlar geldi, hatta biri Wikipedia sayfamı değiştirdi. İnsanlar üzüldüyse özür dilerim" dedi.

  • “GÖREN OLDU MU...?!”

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    Cundy'nin Jamie O'Hara ile yayın sırasında yakaladığı uyum ve onu kızdırma becerisi, ikilinin defalarca viral olmasıyla birlikte Cundy'nin son yıllarda popülerliğini hızla artırdı.

    Sektörde 20 yılı aşkın süredir yer almasına rağmen Cundy, futbol medyasında sanki ancak son dönemde öne çıkmış gibi görünüyor. Bunda, şu anda ‘Sports Bar’ programını birlikte sunduğu, kendisi gibi eski Tottenham futbolcusu Jamie O'Hara ile yayın sırasındaki uyumunun payı kuşkusuz büyük. Programın canlı görüntülü yayınlanması da sosyal medyada ses getiren kesitler ortaya çıkarıyor.

    İkili, Hairy Al olarak bilinen yapımcılarından birinin tam zamanında devreye soktuğu ses efektlerinin de yardımıyla hem birbirlerine hem de programa bağlanan dinleyicilere takılarak mükemmel bir radyo programı ortaya koyuyor. Ancak ikilinin son yıllarda defalarca viral olmasını sağlayan şey, Cundy'nin program arkadaşını kızdırmadaki eşsiz becerisi ve kullandığı komik bir aksesuar.

    Tottenham taraftarı O'Hara, takımının son kötü sonucuna yakınırken, ki bunların sayısı hayli fazla, Chelsea taraftarı Cundy eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun yüzünün bulunduğu bir maskeyi çıkarıp takıyor. Maske yüzünde gülünç biçimde gerilmiş ve ifadesiz dururken program arkadaşıyla yarı ciddi bir tartışmayı sürdürüyor.

    Ortaya çıkan görüntüler her seferinde son derece komik oluyor. Postecoglou'nun Tottenham tarafından görevden alınmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olması da şakayı daha da komik kılıyor. O'Hara kendini tutamıyor ve bu saçma durum karşısında istisnasız her seferinde çileden çıkıyor; tartışmayı da çoktan kaybetmiş oluyor.

    Cundy'nin maskeyle yaptıklarının en çok ses getiren örneğinde, Igor Tudor'un kötü sonuçlanan geçici görev dönemi sırasında Tottenham'ın mart ayında Atletico Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde aldığı feci 5-2'lik yenilginin ardından öfkelenen O'Hara, talkSPORT stüdyosunu terk etti. Postecoglou maskesi, palyaço şapkası ve büyük bir papyon takan Cundy, yorumcu arkadaşını patlayana kadar kışkırtmayı sürdürdü.

    O'Hara öfkeyle, “Bu adamla [Tudor] devam edersek bittik. Bu kulüp bitti. Daha kötüsü olamaz,” dedi. Cundy, Tottenham'ın “ikinci yarıyı berabere bitirdiğini” söyleyince O'Hara kendini kaybetti: “İkinci yarıdan bahsedip durma! Ciddiyim dostum. Ciddiyim, sus artık. Gerçekten... Küfür etmemeye çalışıyorum. Sen profesyonel bir yorumcusun. Bunu söyleyip duramazsın.”

    O'Hara, sakinleşmeye çalıştıktan sonra stüdyodan çıktı. Video yalnızca X'te (eski adıyla Twitter) 1,4 milyon kez izlendi. Cundy, nisan ayında O'Hara'nın düğününde bile maskeyi taktı.

    57 yaşındaki Cundy'nin sık sık başvurduğu bir diğer numara da programın başında, o gün özellikle kötü bir gün geçiren kulüple “HERHANGİ BİRİ [takım adını girin] GÖRDÜ MÜ?!” diye bağırarak dalga geçmesi. Ardından, İskandinavların İngiltere karşısındaki beklenmedik galibiyetinden sonra yapılan 1980'lerden kalma ünlü bir Norveç yorumundan esinlenerek o kulüple bağlantılı kişileri ve şeyleri tek tek sıralıyor. “Beni duyabiliyor musun?! Sizin çocuklar fena yenildi!” sözleri de bu karmaşık gösterinin geri kalanını oluşturuyor. Bir de meşhur maskesini ekleyince ortaya tam bir kaos çıkıyor.

  • “Faydası bitmeyen hediye”

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    Eski Chelsea futbolcusu Cundy, O'Hara'ya karşı yumuşak davranmayı düşünmüyor. Ancak birlikte sunduğu kişi olmadan programın da esprilerinin de işe yaramayacağını söylüyor.

    Geçtiğimiz günlerde Daily Mail'e verdiği röportajda yaptıklarından söz eden Cundy, bu davranışlarını dizginlemeye niyeti olmadığını söyledi. O'Hara'yı kızdırmaktan keyif alıp almadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hem de çok. Jamie'ye üzülmüyorum. Her maç ya kaybediyorlar ya da gol atamamayı başarıyorlar. 'Eğlence malzemesi hiç bitmiyor' sözü Spurs için başka hiçbir zaman bu kadar yerinde olmamıştı."

    Meşhur maskelerinden de bahseden Cundy, şunları söyledi: "talkSPORT görselliğe çok önem verdiği için maske takma fikri aklıma geldi. Bunun kendi başına bu kadar büyüyeceğini fark etmemiştim. Maskeleri Güney Amerika'dan satın aldık ve her yıl yeni bir maske sipariş ediyoruz.

    "Ange maskesini, Nottingham Forest'ın teknik direktörüyken almıştık. Maske elimize ulaştığında görevden alınmıştı, bu yüzden maskeye başka bir kullanım alanı bulmam gerekti. Bir Gary Neville, bir Arne Slot maskemiz var. Şimdi de bir Jamie Carragher maskemiz var, onu da yakında kullanacağız."

    Geçtiğimiz günlerde The Observer ile konuşurken O'Hara'yla yayın sırasındaki uyumlarına değinen Cundy, son dönemde yakaladığı başarının büyük ölçüde programı birlikte sunduğu O'Hara'yla kurduğu bağdan kaynaklandığını vurguladı. "Jamie olmasa bu iş yürümezdi," dedi. "Bu uyumu yakaladığımız için ikimiz de şanslıyız. Babası olabilecek yaştayım ama aramızdaki ilişki öyle hissettirmiyor. Mizah anlayışlarımız birbirine çok benziyor. Futbol, dışarı çıkmak, eski eşler... Benzer yollardan geçtik. Bunun doğal olması gerekiyor; o benim için mükemmel bir karşılık. Böyle bir uyumu yapay olarak yaratamazsınız.

    "Ne olup bittiğinin farkında, harika biri. Onu çok seviyorum. Merak etmeyin, Chelsea de düşüşe geçecek. Jamie bunu görecek ve ben de o sırada orada olmalıyım. Jamie'nin de günü gelecek."

  • Bir nesle damga vuran seri

    Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    Cundy, ekim ayındaki millî maç arasında Portekiz'in Cristiano Ronaldo'ya yönelik tutumu konusunda zorlu biri olarak tanınan Piers Morgan'la tartıştı.

    Ancak bu, Cundy'nin ciddi futbol yorumculuğu da yapamadığı anlamına gelmiyor. Eski Chelsea futbolcusu, ekim ayındaki millî maç arasında Piers Morgan'ın Sports Uncensored programına davet edilerek yeni bir çıkış yakaladı. Programda, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz tarafından yedek bırakılmasının ardından sergilediği büyük öfke gösterisinin yankılarını tartıştı.

    Morgan, 41 yaşındaki hücum oyuncusunun konuyla ilgili 1.900 kelimelik açıklamasının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un Ronaldo'ya “yalan söylediğini” iddia etti. Ancak Cundy, bu iddiayı sert biçimde reddederek bir kez daha sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Morgan'ın sözde arkadaşı Ronaldo'yu savunmasına yanıt veren Cundy şöyle dedi: “Piers, bu Soccer Aid değil. Burada üst düzey futboldan bahsediyoruz. Arsenal'ı takip ediyorsun, değil mi? [Mikel] Arteta'yı izliyorsun. Arteta'nın [Martin] Odegaard'a yedekten oyuna gireceğine dair söz verdiğini hayal edebiliyor musun? Odegaard'ın da aynı şeyi yaptığını hayal edebiliyor musun?”

    “Üst düzey futbol” göndermesinin ardından Morgan, Ronaldo'ya oyuna girebileceği konusunda “söz verildiğini” ileri sürdü. Cundy ise şöyle yanıtladı: “Ortada verilmiş bir söz yok, bu bir plan. Ben soyunma odasında bulundum. Bunun nasıl olduğunu biliyorum. Teknik direktörlerin planları vardır. Cuma günü teknik direktörün kadroyu açıklayıp cumartesi günü değiştirdiği soyunma odalarında bulundum. Bu onun yetkisinde. Bunu yapabilir. İşi bu.

    “Ronaldo'ya bir borcu yok. Onun işi Portekiz için en iyi sonucu almak. Cristiano Ronaldo'yu oyuna almamanın en iyi sonucu getireceğini düşünüyorsa bu, onun işinin bir parçası.”

    Tartışmalı yorumlarıyla tanınan Morgan, bu kez pek yanıt veremedi. Video şu ana kadar dört milyona yakın kez izlendi. Ardından Cundy'nin “bir nesilde görülecek türden bir seri yakaladığını” belirten bir paylaşım da 26.000 beğeni aldı.

  • Durdurulamaz güç

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy, yakın zamanda bırakmayı düşünmüyor ve diğer yayın kuruluşlarının kendisiyle O'Hara'nın “The Sports Bar” programında yarattıklarını taklit etmeye çalıştığına inanıyor.

    Şu anda Cundy'nin önlenemez yükselişi sürüyor. Yayıncılık dünyasında geç parlayan isimlerden biri olsa da hız kesmeye niyeti yok. Cundy, O'Hara ile sunduğu programın ve komik anların kısa kesitler hâlinde paylaşılıp ardından sosyal medyada büyük ilgi gördüğü formatın artık sektörün köklü isimlerinin imrendiği bir noktaya geldiğine inanıyor.

    “İlk katıldığımda BBC ve Sky bize tepeden bakardı, şimdi bizi taklit ediyorlar” diyor Cundy, The Observer'a. “Bizim kadar iyi yapamıyorlar ama yaptıklarımızı taklit etmeye çalışıyorlar.”

    Sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bakın, Roy Keane maske takmayacak. Özellikle sosyal medya dünyasında eğlenmeye, bunu eğlenceli bir şekilde ele almaya ve gülmeye de yer var. Biz çok yüzeyseliz ama bence insanlar futbolu fazla ciddiye alıyor. Bizse kesinlikle almıyoruz.”

    Geleceği sorulduğunda Cundy şu yanıtı veriyor: “Bu sektörde nasıl kalabileceğimi düşünüyorum. İşimi gerçekten çok seviyorum. Dünyanın en şanslı insanıyım. Önümüzdeki 10 yılın nasıl geçeceğini bilmiyorum ama karşıma ne çıkarsa çıksın onunla başa çıkma şansım olduğunu düşünmek istiyorum.”