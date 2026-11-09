Ajax, sonraki sezon neredeyse yenilmezdi. KNVB Beker çeyrek finalinde Feyenoord'a uzatmalarda yenilmesi, üç kupayı birden kazanmasını engelleyen tek sonuç oldu.
Ajax, ligi Roda JC'nin yedi puan önünde bitirerek rahat bir şampiyonluk kazandı. Litmanen'in 17 golü, gol krallığına yetmedi; genç takım arkadaşı Patrick Kluivert onu geride bıraktı. Ancak ligi üçüncü sırada tamamlayan PSV adına 30 gol atan Ronaldo, ikisinin de çok önündeydi.
Ülke içindeki üstünlüklerine rağmen Van Gaal'in genç takımına Şampiyonlar Ligi'nde şans tanıyan pek az kişi vardı. Fakat turnuvadaki ilk maçlarında, en göz korkutucu rakiplerin bile üstesinden gelebileceklerini gösterdiler.
Fabio Capello'nun AC Milan'ı, finalde Cruyff'un Barcelona'sını 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Ajax oyuncuları ise Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban ve 1987 Ballon d'Or ödülünün sahibi Ruud Gullit gibi isimlerin karşısına çıkarken yıldızların etkisi altında kalmıştı.
Litmanen, FourFourTwo'ya, “İlk maçımız evimizde Milan'a karşıydı ve üzerimizde baskı hissetmiyorduk çünkü herkes kaybetmemizi bekliyordu,” dedi.
De Boer ikinci yarının başlarında ev sahibini öne geçirdikten sonra Overmars, arka direkte boş durumdaki Litmanen'i buldu. Litmanen de sert bir vuruşla Sebastiano Rossi'yi geçti. Ajax bir anda özgüven kazandı.
İki hafta sonra AEK Athens karşısındaki geri dönüşe 10 numara öncülük etti: Önce beraberlik golünü attı, ardından galibiyet golü için topu Kluivert'a aktardı. Salzburg maçında ise topsuz yaptığı akıllı koşuyla Davids'e kolay bir pas seçeneği sundu ve 85. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
San Siro'da Milan'la oynanan rövanşın ikinci dakikasında De Boer'in gönderdiği topu kontrol etmek için AC Milan savunmacılarının önüne koşan oyun kurucu, vuruşunu gole çevirdi. Böylece Hollanda ekibinin 2-0'lık bir galibiyete daha ulaşmasının yolunu açtı.
Grubu beş puan farkla lider bitirip çeyrek finalde Hajduk Split'i 3-0 mağlup eden Ajax, yarı finalde Bayern Münih'le karşılaştı. Van Gaal'in oyuncuları Münih'te hem yakından hem uzaktan birçok fırsat yaratsa da Giovanni Trapattoni'nin takımının savunmasını aşamadı. Amsterdam'daki rövanş ise farklı bir hikâyeydi.
Litmanen maçın başlarında akrobatik bir vuruş denedi ancak topa yetişemeden top kafayla uzaklaştırıldı. De Boer, topu kafayla yeniden kale önüne göndererek kornere çıkmasını önledi. Litmanen de kafa vuruşuyla topu çizgiden geçirip gol perdesini açtı. Ancak Bayern mücadeleyi bırakmadı ve beraberliği yakaladı.
Litmanen o anları, “O noktada deplasman golü nedeniyle eleniyorduk. Kendi kendimize, ‘Sorun yok, etrafınıza bakın, stat dolu ve taraftar arkamızda,’ dedik,” sözleriyle hatırladı.
George'un muhteşem golü ve De Boer'in golüyle Ajax devre arasına 3-1 önde girdi. İkinci yarının başlarında ise Litmanen, akıcı bir dönüş, koşu ve bitirişle şüpheye yer bırakmadı. Hollanda ekibi 5-2 kazandı ve finalde tanıdık bir rakiple, AC Milan'la karşılaşmaya hak kazandı.
Viyana'daki finalden önceki hafta Litmanen saman nezlesiyle mücadele ediyordu ve maçı kaçırabileceğine dair ciddi endişeler vardı. “Uyuyamıyordum ve gün içinde yalnızca birkaç saat dinlenebiliyordum,” diye hatırladı. “Gözlerim kızarmıştı, boğazım ağrıyordu ve kendimi iyi hissetmiyordum. Pazartesi günü Van Gaal, çarşamba günkü finalde oynamam için bana güvenip güvenemeyeceğini sordu. Elbette evet dedim.”
Orta saha oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı ancak zorlandı: “En iyi hâlimde değildim. Marcel Desailly ile karşılaştığınızda yüzde 100 hazır olmanız gerekir, bu yüzden gerçekten çok zordu.”
Zorlanan tek kişi o değildi. Ajax, Frank de Boer'in “berbat bir maç” diye nitelediği karşılaşmada AC Milan'ın savunmasını aşmakta daha fazla güçlük çekti. Sonunda Van Gaal, 70. dakikada belirleyici değişikliği yaparak Litmanen'in yerine Kluivert'ı oyuna aldı. On beş dakika sonra genç forvet, Rijkaard'ın pasına ulaşmak için öne doğru sendeleyerek ilerledi ve topu alt köşeye gönderdi.
Litmanen, “O sezon Milan'a karşı oynadığımız üç maçın en kötüsüydü ama kazandık. Patrick Kluivert benim yerime oyuna girip galibiyet golünü attı. Ona golün çirkin olduğunu söyleyerek takılıyorum ama bunun önemi yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık,” dedi.
Ajax sonraki sezon da finale yükseldi. Litmanen, takımının üst üste üçüncü Eredivisie şampiyonluğunda yine olağanüstü bir rol oynamasının yanı sıra dokuz golle Avrupa turnuvasının gol kralı oldu.
Ferencvaros'a karşı hat-trick yaptıktan sonra Real Madrid savunmasının arkasına sızıp Bernabeu'da Ajax'ın 2-0 kazandığı maçın ilk golünü attı. Hollanda ekibi Panathinaikos'a karşı yarı final rövanşına 1-0 geride çıkarken, Lahti doğumlu yıldız Yunanistan'da iki gol atarak eşleşmeyi tersine çevirdi ve Juventus'a karşı Roma'da oynanacak finale yükselmelerini sağladı.
Ajax kadrosundaki tüm yeteneğe rağmen Juventus, en büyük tehdit olarak Kuzeyli şövalyeyi belirlemişti. Sergio Porrini, Litmanen için “Şüphesiz en tehlikeli oyuncuydu. Topa dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu,” dedi. “Nitekim attı da.”
Frank de Boer ile Edwin van der Sar arasındaki anlaşmazlık, 12. dakikada Fabrizio Ravanelli'ye açılış golünü hediye ettikten sonra Ajax, beraberlik için Litmanen'in çabuk düşünmesine ihtiyaç duydu. De Boer'in serbest vuruşunu Angelo Peruzzi kurtardı ancak Litmanen, bir savunmacıyı fiziksel mücadelede geride bırakıp topu ağlara gönderdi. Maç penaltılara gitti. Litmanen kendi penaltısını gole çevirse de atışları Juventus 4-2 kazandı.
Litmanen 90'lı yılların geri kalanında Ajax'ta kaldı ancak Bosman kararının ardından Avrupa'nın diğer takımları o büyük kadroyu dağıttı. Yıllar boyunca gelen kazançlı teklifleri sürekli reddeden golcü oyun kurucu, sonunda Camp Nou'ya giderek Van Gaal, De Boer kardeşler, Kluivert ve Winston Bogarde ile yeniden bir araya gelmeyi seçti.
Litmanen, The Guardian'a, “1999'da üç kulüp teklif yaptı: Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih,” dedi. “Barça'yı seçmek zor değildi. Ajax'la aynı felsefeye sahipler. Aynı kaynaktan doğmuş iki farklı kulüp. Guardiola'nın şöyle dediğini duydum: ‘Cruyff şapeli inşa etti, biz sadece boyadık.’”