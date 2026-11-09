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GFX Jari Litmanen 1-1GOAL

Jari Litmanen: Ajax'la Avrupa'yı fetheden, Steven Gerrard'ı “büyüleyen” ve Xavi'ye ilham veren Fin fenomen

1995'te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan forvet, daha sonra Liverpool ve Barcelona formalarını giyerken kıtanın dört bir yanındaki taraftarları da kendine hayran bıraktı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Steven Gerrard, onu Liverpool'da ilk gördüğünde “büyülenmişti”. Şaşkına dönen Jamie Carragher ise “Ne oyuncu!” diye düşünmüştü. Zlatan Ibrahimovic, dünya çapında bir forvete dönüşmesinde ona önemli bir rol atfederken Xavi, Barcelona kariyerinin ilk dönemlerinde onun yeteneğinden, çalışma disiplininden ve profesyonelliğinden “cesaret almış”, ilham bulmuştu.

    Ancak bu seçkin futbolcuların hepsi Jari Litmanen'le, o en iyi dönemini geride bırakmış ve sahada eski akıl almaz yeteneğini sergileyemez hâle gelmişken karşılaştı.

    Üstün yetenekli bir ofansif orta saha olan Litmanen, daha sonra Barcelona, Liverpool ve Fulham'ın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giymeden önce tüm zamanların en büyük Ajax oyuncularından biri olarak kabul edildi. Kusursuz tekniği, olağanüstü oyun görüşü ve gol sezgisiyle mütevazı bir başlangıçtan Şampiyonlar Ligi zaferine ve dünya çapında hayranlığa uzandı.

    Süregelen sakatlıklar Litmanen'in büyüleyici yeteneğini erkenden gölgede bıraksa da “Kral” lakaplı futbolcu, o görkemli duruşunu, futbola duyduğu merakı ve oyuna bağlılığını hiç kaybetmedi. Öyle ki kariyerini 55 yaşında yeniden canlandırdı. İşte eşsiz bir dehanın ve futbolun gerçek bir ikonunun hikâyesi.

  • Hızla uyum sağlıyor

    Jari Litmanen Finland 1998

    Litmanen’in kalitesi küçük yaşlardan itibaren belliydi; ülkesinde kısa sürede yıldız oldu.

    Litmanen, 17 yaşındayken Finlandiya futbolunun gelecekteki kahramanı olacağını, kendisini Avrupa çapında taraftarların gözdesi hâline getirecek zarif ve etkili oyunuyla gösterdi. Üst lig ekibi Reipas'a ligde 1-0'lık galibiyeti getiren pozisyonda, ortaya yükselip muhteşem bir makas vuruşuyla topu ağların alt köşesine gönderdi. İlk profesyonel golü, genç yeteneğin zaten yükselişte olan ününü daha da artırdı.

    Kulübe küçük bir çocukken katılan Litmanen'in çıkışı, Lahti ekibiyle oyuncu olarak Finlandiya Kupası'nı birkaç kez kazanan babası Olavi sayesinde büyük bir merakla bekleniyordu. 1986'da 16 yaşındayken ilk maçına çıkan Jari, sonraki birkaç yılda giderek artan bir rol üstlendi. Bu süreç, 19 yaşında ligin Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan harika 1990 sezonuyla zirveye ulaştı.

    Ödül olarak iki haftalığına Barselona'ya gönderildi ve millî takım teknik direktörü Jukka Vakkila, Camp Nou'da Barcelona'nın yedek takımıyla antrenman yapmasını ayarladı. Ancak futbol dünyasının efsane isimlerinden biri devreye girerek onu bunun yerine Michael Laudrup, Hristo Stoichkov ve Pep Guardiola gibi oyunculara karşı kendini sınamaya davet etti.

    Litmanen, Helden'e şunları anlattı: “O antrenmandan önceki akşam otel odamın telefonu çaldı. Hattın diğer ucundaki sesin İngilizce olarak ‘Jari Litmanen ile mi görüşüyorum? Benim adım Johan Cruyff, Barcelona'nın teknik direktörüyüm. Beni tanıyor musun?’ diye sorduğunu duydum. ‘Biri bana şaka yapıyor’ diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Johan, yardımcısı Tonny Bruins Slot'un ertesi gün beni alacağını ve bir hafta boyunca Barcelona'nın A takımıyla antrenman yapabileceğimi söyledi.”

    Şöyle devam etti: “Finlandiya'dan geldiğimi duyduklarında muhtemelen hepsi ‘ne olmuş yani’ diye düşündü. Antrenmandan önce benimle pek konuşmadılar ama antrenmandan sonra birden çok daha hevesli davranıp bana başparmaklarını kaldırdılar ve ‘bien, bien’ dediler.”

    Bir ay sonra Litmanen, PSV ile antrenman yaptı ve Bobby Robson yönetimindeki bir hazırlık maçında oynadı ancak transfer gerçekleşmedi. Bunun yerine Reipas'a döndü, fakat mali sıkıntılar nedeniyle satılması gerekti ve sonunda Helsinki'nin büyük kulüplerinden HJK'ye katıldı. Ligde 27 maçta attığı 16 golle bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Ancak transferinden yalnızca yedi ay sonra Litmanen, şaşırtıcı bir hamleyle MyPa'ya transfer oldu.

    Nüfusu 6.000 olan bir kasabadan yeni yükselmiş bir takımın, Litmane kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalaması imkânsız görünüyordu. Kulübe katılacağı söylentisi bile kulüp yetkilisi Seppo Makinen'in bir barda yaydığı şakayla başlamıştı. Transferi, işlerine yarayan bir bağlantı sayesinde gerçekleştirdiler: Kulübün teknik direktörü Harri Kampman, ailenin yakın dostuydu ve Litmanen onu hayatı boyunca tanımıştı.

    Makinen, “Litmanen'i ikna etmenin mümkün olmasının tek nedeni buydu ve Hape bu işi mükemmel yönetti,” diye hatırladı.

    MyPa'nın yaklaşık 20 yıl aradan sonra üst lige dönüşü öncesinde yaptığı birkaç transferden biri olan Litmanen; yükselişteki savunmacı Sami Hyypia, MyPa'nın gelecekteki teknik direktörü Janne Lindberg, Jukka Turunen ve kaleci Mikhail Biryukov ile takım arkadaşı oldu. Litmanen, evindeki ilk maçında sergilediği çarpıcı performansla kısa sürede takımın yıldızı olduğunu gösterdi. Önce serbest vuruştan skoru açtı, ardından aldığı pasla kaleye yönelip topu kalecinin üzerinden aşırdı ve ceza sahasının ortasından çektiği sert şutla hat-trick'ini tamamladı. 7-0'lık galibiyette en az bir de asist yaptı. Takım arkadaşı Mauri Keskitalo tamamen boş durumdayken pozisyonu tek başına bitirdiği için ondan özür diledi.

    Keskitalo, “Kalecinin üzerinden topu aşırma fırsatının kaçırılmayacak kadar iyi olduğunu söyledi,” dedi.

    Litmanen ligde 18 maçta yedi gol atsa da MyPa formasıyla attığı en güzel gol aynı zamanda en önemlisiydi: 1992 Finlandiya Kupası finalinin 89. dakikasında ayağının dışıyla yaptığı, kalecinin üzerinden kavis çizerek ağlara giden muhteşem vuruş, 2-0'lık galibiyeti garantiledi. Bu performans, Litmanen'in Finlandiya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmasına yardımcı oldu ve Ajax gözlemcisi Ton Pronk'u teknik direktör Louis van Gaal için övgü dolu bir raporla Amsterdam'a dönmeye ikna etti.

  • Van Gaal'ın sihirli 10 numarası

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Litmanen, Ajax Teknik Direktörü Louis van Gaal'in yönetiminde bol gol atan ve istikrarlı biçimde pozisyon üreten bir oyuncuya dönüştü.

    Bir hafta sonra Litmanen, deneme antrenmanları için Ajax'a geldi. En büyük hedefine artık çok yakındı. “Profesyonel futbolcu olmak her zaman hayalimdi. Finlandiya'da profesyonel futbol olmadığı için bu mümkün değildi,” dedi. “Bu yüzden Ajax'a, Amsterdam'a gittim.”

    Ancak başlangıçta bunun bir hayalden ibaret olmasından korktu. Sağ orta saha oyuncusu olarak çıktığı ilk hazırlık maçındaki performansı Van Gaal'i hiç etkilememişti ve teknik direktör onu Finlandiya'ya geri göndermeye hazırdı. Ne var ki Dennis Bergkamp'ın sakatlık nedeniyle bir sonraki maçta oynayamayacak olması, Litmanen'e tercih ettiği ofansif orta saha rolünde oynama fırsatı verdi. Litmanen'in örnek niteliğindeki performansı, belirleyici bir değişimin temelini attı.

    Bir yıl sonra, Litmanen'in ilk tercih edilen 10 numara olabilmesi için Bergkamp Inter'e satıldı. Wim Jonk takımdan ayrılırken tecrübeli Frank Rijkaard da AC Milan'dan döndü. Van Gaal, “Bergkamp ve Jonk harika futbolculardı ama Rijkaard ile Litmanen takımda daha iyi bir denge sağladı,” dedi. “Onlarla yenilmez hâle geldik.”

    Yıllar sonra Van Gaal, Litmanen'e şöyle diyecekti: “Kariyerim boyunca hep senin birebir kopyanı aradım. Sana bundan daha büyük bir iltifatta bulunamazdım.”

    İlk sezonunda neredeyse hiç forma giyemeyen Litmanen, ikinci sezonuna olağanüstü başladı. Van Gaal'in katı sistemine bağlı, genç ve teknik açıdan yetkin oyuncularla dolu bir takıma kusursuz biçimde uyum sağladı. Marc Overmars, Ronald de Boer, Edgar Davids ve Clarence Seedorf ile birlikte oynayan Finlandiyalı futbolcu, golcülüğü ve oyunu önceden okuma becerisiyle takımın parçalarını birbirine bağladı.

    O takımın en yaşlı oyuncusu olan eski Ajax kaptanı Danny Blind, “O pozisyon onun için biçilmiş kaftandı,” dedi. “Sahadaki pozisyonunu belirleme becerisi olağanüstü. Bir 10 numara, ikinci forvet olarak da gerçek bir orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir. Bu da seni tam bir takım oyuncusu yapar. O, her iki rolde de mükemmeldi.”

    De Kuip'te oynanan Hollanda Süper Kupası maçında Feyenoord karşısında alınan 4-0'lık galibiyette iki gol atan Litmanen, Eredivisie'deki ilk 20 maçında 21 kez fileleri havalandırdı. Bu seri, sezonun gidişatını belirleyen iki anı da içeriyordu.

    Ajax'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi PSV'ye üstünlük kurduğu maçta Litmanen, rakip savunmanın başına bela oldu. Ancak kaleci Hans van Breukelen, onun yakaladığı fırsatları birer birer önledi. 72. dakikada efsanevi kaleci Litmanen'in kafa vuruşunu çeldi, fakat Finidi George topu çizgiden geçirerek gol perdesini açtı. Dakikalar sonra Ajax, ikiye bir pozisyonda ileri atıldığında Peter van Vossen topu Litmanen'e aktardı. Litmanen durup ceza sahasının kenarından kaleye doğru falsolu bir vuruş yaptı, ancak top direkten döndü.

    Belki de bu fırsatı fazla kolay bulmuştu. Önü kısa, arkası uzun saçlarıyla dikkat çeken sihirbaz, 88. dakikada çok dar bir açıdan attığı golle maçın sonucunu belirledi. Ceza sahası dışında topu kontrol edip yerdeki iki oyuncunun üzerinden atladıktan sonra neredeyse kale çizgisine kadar ilerledi. Ardından dönüp topu kalenin önünü kapatan oyuncuların üzerinden ağlara gönderdi.

    Altı hafta sonra Ajax, evinde son şampiyon Feyenoord karşısında ilk 20 dakika içinde 2-0 geriye düşmüştü. Blind'ın havalanarak gelen ortasına Litmanen ayağıyla vurdu ve top alt köşeden ağlara gitti. Ajax, tüm çabasına rağmen beraberlik için 88. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. George, De Boer'un ortasını tek dokunuşla yeniden ortaya çevirdi; Litmanen de Peter Bosz'dan daha yükseğe sıçrayıp yakın mesafeden kafayla golü attı.

    O yılın ilerleyen döneminde Ajax, Go Ahead Eagles'ı 4-0 yenerken Litmanen iki gol attı ve diğer gollerin asistini yaptı. Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale giden yolda Beşiktaş'a karşı da hat-trick yaptı. Finlandiyalı futbolcu durdurulamıyordu. Ajax dört yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşırken Litmanen, 26 golle Eredivisie'nin gol kralı oldu.

    Ronald de Boer, o dönemi değerlendirdiği bir Hollanda televizyon programında, “Jari'nin oyunu çalım üzerine kurulu değildi; kusursuz ilk dokunuşu, rakibinden tam olarak ne zaman uzaklaşacağını bilmesi, hatasız zamanlaması ve gol atma konusundaki doğal içgüdüsüyle öne çıkıyordu. Bütün bu özellikleri onu eşsiz kılıyordu,” dedi.

  • Şampiyonlar Ligi zaferi

    Jari Litmanen of Ajax and Claudio Panucci of AC Milan
    Getty Images Sport

    Hollanda devi ve Litmanen, Avrupa futbolunun zirvesine 1994-95 sezonunda çıktı.

    Ajax, sonraki sezon neredeyse yenilmezdi. KNVB Beker çeyrek finalinde Feyenoord'a uzatmalarda yenilmesi, üç kupayı birden kazanmasını engelleyen tek sonuç oldu.

    Ajax, ligi Roda JC'nin yedi puan önünde bitirerek rahat bir şampiyonluk kazandı. Litmanen'in 17 golü, gol krallığına yetmedi; genç takım arkadaşı Patrick Kluivert onu geride bıraktı. Ancak ligi üçüncü sırada tamamlayan PSV adına 30 gol atan Ronaldo, ikisinin de çok önündeydi.

    Ülke içindeki üstünlüklerine rağmen Van Gaal'in genç takımına Şampiyonlar Ligi'nde şans tanıyan pek az kişi vardı. Fakat turnuvadaki ilk maçlarında, en göz korkutucu rakiplerin bile üstesinden gelebileceklerini gösterdiler.

    Fabio Capello'nun AC Milan'ı, finalde Cruyff'un Barcelona'sını 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Ajax oyuncuları ise Paolo Maldini, Franco Baresi, Zvonimir Boban ve 1987 Ballon d'Or ödülünün sahibi Ruud Gullit gibi isimlerin karşısına çıkarken yıldızların etkisi altında kalmıştı.

    Litmanen, FourFourTwo'ya, “İlk maçımız evimizde Milan'a karşıydı ve üzerimizde baskı hissetmiyorduk çünkü herkes kaybetmemizi bekliyordu,” dedi.

    De Boer ikinci yarının başlarında ev sahibini öne geçirdikten sonra Overmars, arka direkte boş durumdaki Litmanen'i buldu. Litmanen de sert bir vuruşla Sebastiano Rossi'yi geçti. Ajax bir anda özgüven kazandı.

    İki hafta sonra AEK Athens karşısındaki geri dönüşe 10 numara öncülük etti: Önce beraberlik golünü attı, ardından galibiyet golü için topu Kluivert'a aktardı. Salzburg maçında ise topsuz yaptığı akıllı koşuyla Davids'e kolay bir pas seçeneği sundu ve 85. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

    San Siro'da Milan'la oynanan rövanşın ikinci dakikasında De Boer'in gönderdiği topu kontrol etmek için AC Milan savunmacılarının önüne koşan oyun kurucu, vuruşunu gole çevirdi. Böylece Hollanda ekibinin 2-0'lık bir galibiyete daha ulaşmasının yolunu açtı.

    Grubu beş puan farkla lider bitirip çeyrek finalde Hajduk Split'i 3-0 mağlup eden Ajax, yarı finalde Bayern Münih'le karşılaştı. Van Gaal'in oyuncuları Münih'te hem yakından hem uzaktan birçok fırsat yaratsa da Giovanni Trapattoni'nin takımının savunmasını aşamadı. Amsterdam'daki rövanş ise farklı bir hikâyeydi.

    Litmanen maçın başlarında akrobatik bir vuruş denedi ancak topa yetişemeden top kafayla uzaklaştırıldı. De Boer, topu kafayla yeniden kale önüne göndererek kornere çıkmasını önledi. Litmanen de kafa vuruşuyla topu çizgiden geçirip gol perdesini açtı. Ancak Bayern mücadeleyi bırakmadı ve beraberliği yakaladı.

    Litmanen o anları, “O noktada deplasman golü nedeniyle eleniyorduk. Kendi kendimize, ‘Sorun yok, etrafınıza bakın, stat dolu ve taraftar arkamızda,’ dedik,” sözleriyle hatırladı.

    George'un muhteşem golü ve De Boer'in golüyle Ajax devre arasına 3-1 önde girdi. İkinci yarının başlarında ise Litmanen, akıcı bir dönüş, koşu ve bitirişle şüpheye yer bırakmadı. Hollanda ekibi 5-2 kazandı ve finalde tanıdık bir rakiple, AC Milan'la karşılaşmaya hak kazandı.

    Viyana'daki finalden önceki hafta Litmanen saman nezlesiyle mücadele ediyordu ve maçı kaçırabileceğine dair ciddi endişeler vardı. “Uyuyamıyordum ve gün içinde yalnızca birkaç saat dinlenebiliyordum,” diye hatırladı. “Gözlerim kızarmıştı, boğazım ağrıyordu ve kendimi iyi hissetmiyordum. Pazartesi günü Van Gaal, çarşamba günkü finalde oynamam için bana güvenip güvenemeyeceğini sordu. Elbette evet dedim.”

    Orta saha oyuncusu ilk 11'de sahaya çıktı ancak zorlandı: “En iyi hâlimde değildim. Marcel Desailly ile karşılaştığınızda yüzde 100 hazır olmanız gerekir, bu yüzden gerçekten çok zordu.”

    Zorlanan tek kişi o değildi. Ajax, Frank de Boer'in “berbat bir maç” diye nitelediği karşılaşmada AC Milan'ın savunmasını aşmakta daha fazla güçlük çekti. Sonunda Van Gaal, 70. dakikada belirleyici değişikliği yaparak Litmanen'in yerine Kluivert'ı oyuna aldı. On beş dakika sonra genç forvet, Rijkaard'ın pasına ulaşmak için öne doğru sendeleyerek ilerledi ve topu alt köşeye gönderdi.

    Litmanen, “O sezon Milan'a karşı oynadığımız üç maçın en kötüsüydü ama kazandık. Patrick Kluivert benim yerime oyuna girip galibiyet golünü attı. Ona golün çirkin olduğunu söyleyerek takılıyorum ama bunun önemi yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık,” dedi.

    Ajax sonraki sezon da finale yükseldi. Litmanen, takımının üst üste üçüncü Eredivisie şampiyonluğunda yine olağanüstü bir rol oynamasının yanı sıra dokuz golle Avrupa turnuvasının gol kralı oldu.

    Ferencvaros'a karşı hat-trick yaptıktan sonra Real Madrid savunmasının arkasına sızıp Bernabeu'da Ajax'ın 2-0 kazandığı maçın ilk golünü attı. Hollanda ekibi Panathinaikos'a karşı yarı final rövanşına 1-0 geride çıkarken, Lahti doğumlu yıldız Yunanistan'da iki gol atarak eşleşmeyi tersine çevirdi ve Juventus'a karşı Roma'da oynanacak finale yükselmelerini sağladı.

    Ajax kadrosundaki tüm yeteneğe rağmen Juventus, en büyük tehdit olarak Kuzeyli şövalyeyi belirlemişti. Sergio Porrini, Litmanen için “Şüphesiz en tehlikeli oyuncuydu. Topa dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu,” dedi. “Nitekim attı da.”

    Frank de Boer ile Edwin van der Sar arasındaki anlaşmazlık, 12. dakikada Fabrizio Ravanelli'ye açılış golünü hediye ettikten sonra Ajax, beraberlik için Litmanen'in çabuk düşünmesine ihtiyaç duydu. De Boer'in serbest vuruşunu Angelo Peruzzi kurtardı ancak Litmanen, bir savunmacıyı fiziksel mücadelede geride bırakıp topu ağlara gönderdi. Maç penaltılara gitti. Litmanen kendi penaltısını gole çevirse de atışları Juventus 4-2 kazandı.

    Litmanen 90'lı yılların geri kalanında Ajax'ta kaldı ancak Bosman kararının ardından Avrupa'nın diğer takımları o büyük kadroyu dağıttı. Yıllar boyunca gelen kazançlı teklifleri sürekli reddeden golcü oyun kurucu, sonunda Camp Nou'ya giderek Van Gaal, De Boer kardeşler, Kluivert ve Winston Bogarde ile yeniden bir araya gelmeyi seçti.

    Litmanen, The Guardian'a, “1999'da üç kulüp teklif yaptı: Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih,” dedi. “Barça'yı seçmek zor değildi. Ajax'la aynı felsefeye sahipler. Aynı kaynaktan doğmuş iki farklı kulüp. Guardiola'nın şöyle dediğini duydum: ‘Cruyff şapeli inşa etti, biz sadece boyadık.’”

  • Bilgisini aktarıyor

    FBL-ENG-NED-LEGENDS-LIVERPOOL-AJAX
    AFP

    Sakatlıklar Litmanen'in o seviyeyi korumasını engelledi, ancak o da yıllar içinde bazı büyük isimler üzerinde etkili oldu.

    Sakatlıklar, Litmanen'in Ajax'taki hünerlerini Barcelona'da tekrarlama umutlarını daha ilk günden yıktı. Van Gaal ise oyuncunun yeni ortamına uyum sağlayacak “karaktere veya kişiliğe” sahip olmadığını öne sürdü. Barcelona'nın tek bir kupa bile kazanamadığı 1999-2000 sezonunda çıktığı 32 maçın yalnızca 18'ine ilk 11'de başladı. Ardından kadrodan tamamen uzaklaştırıldı ve sonraki sezonun ortasında Liverpool'a bedelsiz transfer olana kadar bu durum değişmedi. Yine de Litmanen'in etkisini hisseden, geleceğin efsanelerinden biri vardı.

    Xavi, 'King Litmanen' belgeselinde “18 ya da 19 yaşındaydım ve benim için zor bir dönemdi,” dedi. “Jari bana çok yardımcı oldu. Her zaman cesaret verici bir şeyler söylerdi. Yorucu bir antrenmanın ardından bile kendi başına çalışmak için sahada kalmasına hayran olurdum. Tekniği ve taktik bilgisi, biz genç oyuncular için örnekti.”

    Litmanen ise genç öğrencisi hakkında şunları söyledi: “Hareketlerimi ve topla nasıl oynadığımı çok yakından izlerdi. Elbette davranışlarımla ve sözlerimle ona yardımcı olabilmiş olmak harika… Bunu seve seve yaptım. Sonuçta Lahti'de genç bir oyuncuyken ben de aynı türden bir rehberlik görmüştüm.”

    Ocak 2001'de Anfield'a geldiğinde henüz 29 yaşında olan ve dokuz kez Finlandiya'da Yılın Futbolcusu seçilen Litmanen, takım arkadaşları üzerinde de benzer bir etki bıraktı. Liverpool'un efsane orta saha oyuncusu Gerrard, otobiyografisinde “Jari Litmanen'i Melwood'da gördüğüm ilk andan itibaren büyülenmiştim,” diye yazdı. “Satrançta büyükusta gibiydi; her zaman üç ya da dört hamle sonrasını öngörüyordu.”

    Carragher ise Liverpool'un Litmanen'i transfer etmek için daha önce yaptığı girişimlerden biri sonuçlansaydı neler olabileceğini merak ediyordu: “Keşke onu yıllar önce alsaydık. Geldiğinde ‘Vay canına, ne oyuncu,’ diye düşündüm. Ama sakatlıklara fazlasıyla yatkındı. İki maç oynar, ardından yine sahalardan uzak kalırdı.”

    Şöyle devam etti: “Hep 10 numaradan söz ederiz. Ama Liverpool'da yedi numaranın özel bir yeri vardı: Kenny Dalglish, Peter Beardsley… Jari, becerileriyle kusursuz bir yedi numara olurdu. Liverpool'a Barca'dan önce gelseydi, eminim daha büyük bir iz bırakırdı.”

    Litmanen'in futbol bilgisine ve antrenmanlara bağlılığına hayran olan Dietmar Hamman, oyuncunun yeteneğinden de aynı ölçüde etkilenmişti. The Athletic'e şunları söyledi: “En hızlı oyuncu değildi ama buna ihtiyacı da yoktu. En büyük gücü oyun görüşü ve doğru pası seçebilmesiydi. Beceri ve teknik yetenek açısından birlikte oynadığım en iyi oyuncular arasında, hatta belki de en iyisiydi. Antrenmandaki beşe beş maçlarda dar alanlarda yaptıkları inanılmazdı. Sanki ensesinde de gözleri vardı. Oyun görüşümün iyi olduğunu düşünürdüm ama sonra onu izledim!..”

    Litmanen, Merseyside'da geçirdiği iki buçuk sezonda yalnızca 43 maça çıktı. Liverpool'daki son sezonunda takım FA Cup'ı, Lig Kupası'nı ve UEFA Kupası'nı kazandı. Ancak Ajax efsanesi, FA Cup beşinci turunda Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette maçın başlarında attığı ilk golün ötesinde pek rol oynamadı.

    Litmanen daha sonra İngiltere'de az süre almasında “siyasetin” önemli rol oynadığından yakındı ve Michael Owen, Robbie Fowler ile Emile Heskey'nin kayırıldığını öne sürdü. Unibet'e “Ben ise yabancıydım. İstatistiklere bakıldığında daha fazla oynamam gerekirdi ama yine de yedek kulübesindeydim,” dedi.

    Ronald Koeman yönetimindeki Ajax'a döndüğünde benzer bir tablo yaşandı. Bu kez Litmanen'in kanatları altına aldığı isim genç İsveçli forvet Ibrahimovic oldu.

    Ibrahimovic, “Litmanen'in üzerimde anında motive edici bir etkisi oldu,” diye yazdı. “Ajax'taki oyuncuların çoğu yalnızca kendileri için oynuyordu. Daha büyük kulüplere satılmaktan başka bir şey istemiyorlardı ve çoğu zaman rakiplerimizden çok birbirimize karşı oynuyormuşuz gibi hissediyorduk. Sahada Jari bana yol gösterirdi; neredeyse elimden tutardı. Konuşur, beni yönlendirir, tavsiyeler verir ve kısacası beni daha iyi bir oyuncu yapardı.”

    90'ların ortasında Avrupa'nın en iyi savunmacıları ve kalecileri onu durduramamıştı. Litmanen, bitmek bilmeyen fiziksel sorunlarının da kendisini durdurmasına izin vermedi. Fulham'la Premier League'e dönüşü de dahil olmak üzere dört ülkede birkaç takımda daha oynadıktan sonra, 2011'de 40 yaşındayken HJK'de kariyerine resmî olmayan bir şekilde nokta koydu.

    Ardından Temmuz 2026'da, 55 yaşındayken Estonya ekibi Kalev Tallinn'in üçüncü takımında forma giydi. 4-2 kazanılan maçta sonradan oyuna girerek 20 yaşındaki oğlu Caro ile birlikte oynama fırsatı buldu. Görünüşe göre Litmanen'in aktaracağı şeyler henüz bitmedi.