Litmanen, 17 yaşındayken Finlandiya futbolunun gelecekteki kahramanı olacağını, kendisini Avrupa çapında taraftarların gözdesi hâline getirecek zarif ve etkili oyunuyla gösterdi. Üst lig ekibi Reipas'a ligde 1-0'lık galibiyeti getiren pozisyonda, ortaya yükselip muhteşem bir makas vuruşuyla topu ağların alt köşesine gönderdi. İlk profesyonel golü, genç yeteneğin zaten yükselişte olan ününü daha da artırdı.

Kulübe küçük bir çocukken katılan Litmanen'in çıkışı, Lahti ekibiyle oyuncu olarak Finlandiya Kupası'nı birkaç kez kazanan babası Olavi sayesinde büyük bir merakla bekleniyordu. 1986'da 16 yaşındayken ilk maçına çıkan Jari, sonraki birkaç yılda giderek artan bir rol üstlendi. Bu süreç, 19 yaşında ligin Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağlayan harika 1990 sezonuyla zirveye ulaştı.

Ödül olarak iki haftalığına Barselona'ya gönderildi ve millî takım teknik direktörü Jukka Vakkila, Camp Nou'da Barcelona'nın yedek takımıyla antrenman yapmasını ayarladı. Ancak futbol dünyasının efsane isimlerinden biri devreye girerek onu bunun yerine Michael Laudrup, Hristo Stoichkov ve Pep Guardiola gibi oyunculara karşı kendini sınamaya davet etti.

Litmanen, Helden'e şunları anlattı: “O antrenmandan önceki akşam otel odamın telefonu çaldı. Hattın diğer ucundaki sesin İngilizce olarak ‘Jari Litmanen ile mi görüşüyorum? Benim adım Johan Cruyff, Barcelona'nın teknik direktörüyüm. Beni tanıyor musun?’ diye sorduğunu duydum. ‘Biri bana şaka yapıyor’ diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Johan, yardımcısı Tonny Bruins Slot'un ertesi gün beni alacağını ve bir hafta boyunca Barcelona'nın A takımıyla antrenman yapabileceğimi söyledi.”

Şöyle devam etti: “Finlandiya'dan geldiğimi duyduklarında muhtemelen hepsi ‘ne olmuş yani’ diye düşündü. Antrenmandan önce benimle pek konuşmadılar ama antrenmandan sonra birden çok daha hevesli davranıp bana başparmaklarını kaldırdılar ve ‘bien, bien’ dediler.”

Bir ay sonra Litmanen, PSV ile antrenman yaptı ve Bobby Robson yönetimindeki bir hazırlık maçında oynadı ancak transfer gerçekleşmedi. Bunun yerine Reipas'a döndü, fakat mali sıkıntılar nedeniyle satılması gerekti ve sonunda Helsinki'nin büyük kulüplerinden HJK'ye katıldı. Ligde 27 maçta attığı 16 golle bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Ancak transferinden yalnızca yedi ay sonra Litmanen, şaşırtıcı bir hamleyle MyPa'ya transfer oldu.

Nüfusu 6.000 olan bir kasabadan yeni yükselmiş bir takımın, Litmane kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalaması imkânsız görünüyordu. Kulübe katılacağı söylentisi bile kulüp yetkilisi Seppo Makinen'in bir barda yaydığı şakayla başlamıştı. Transferi, işlerine yarayan bir bağlantı sayesinde gerçekleştirdiler: Kulübün teknik direktörü Harri Kampman, ailenin yakın dostuydu ve Litmanen onu hayatı boyunca tanımıştı.

Makinen, “Litmanen'i ikna etmenin mümkün olmasının tek nedeni buydu ve Hape bu işi mükemmel yönetti,” diye hatırladı.

MyPa'nın yaklaşık 20 yıl aradan sonra üst lige dönüşü öncesinde yaptığı birkaç transferden biri olan Litmanen; yükselişteki savunmacı Sami Hyypia, MyPa'nın gelecekteki teknik direktörü Janne Lindberg, Jukka Turunen ve kaleci Mikhail Biryukov ile takım arkadaşı oldu. Litmanen, evindeki ilk maçında sergilediği çarpıcı performansla kısa sürede takımın yıldızı olduğunu gösterdi. Önce serbest vuruştan skoru açtı, ardından aldığı pasla kaleye yönelip topu kalecinin üzerinden aşırdı ve ceza sahasının ortasından çektiği sert şutla hat-trick'ini tamamladı. 7-0'lık galibiyette en az bir de asist yaptı. Takım arkadaşı Mauri Keskitalo tamamen boş durumdayken pozisyonu tek başına bitirdiği için ondan özür diledi.

Keskitalo, “Kalecinin üzerinden topu aşırma fırsatının kaçırılmayacak kadar iyi olduğunu söyledi,” dedi.

Litmanen ligde 18 maçta yedi gol atsa da MyPa formasıyla attığı en güzel gol aynı zamanda en önemlisiydi: 1992 Finlandiya Kupası finalinin 89. dakikasında ayağının dışıyla yaptığı, kalecinin üzerinden kavis çizerek ağlara giden muhteşem vuruş, 2-0'lık galibiyeti garantiledi. Bu performans, Litmanen'in Finlandiya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmasına yardımcı oldu ve Ajax gözlemcisi Ton Pronk'u teknik direktör Louis van Gaal için övgü dolu bir raporla Amsterdam'a dönmeye ikna etti.