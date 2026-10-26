Fabio Cannavaro bunun bir şaka olduğunu düşündü. Eşi de öyle. Savunma oyuncusu, Real Madrid'in antrenman tesislerinin otoparkından arabasıyla çıkarken tanımadığı biri adını bağırarak ona doğru koştu. İtalyan futbolcu durup camı açtı.

Cannavaro, 20 yıl önce yaşanan o günü şöyle hatırladı: “Nefes nefeseydi ve benimle konuşmaya başladı. ‘Seninle konuşmam gerekiyor. France Football için çalışıyorum’ dedi ve bana kartvizitini verdi.” Gazetecinin yaklaşımı ve acelesi Cannavaro'yu şaşırtmış olsa da o, o gün sadece evine gitmek istiyordu. Gazeteci, konuşmaları gereken “önemli bir konu” olduğunu söyleyerek “Seninle gelebilir miyim?” diye sordu.

Beklenmedik yolcusuyla birlikte yola çıkan 33 yaşındaki futbolcu, inanılması güç haberi öğrendi: Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilmişti. Cannavaro, eşini arayıp eve “bana Ballon d'Or'u kazandığımı söyleyen bir arkadaşıyla” geleceğini söylediğinde aldığı yanıt şuydu: “Bak Fabio, bence bu bir şaka.”

Cannavaro, “Komikti ve beklenmedikti. Bir savunma oyuncusu olarak bunu kazanmak neredeyse imkânsız” diye hatırladı. Cannavaro gerçekten de düşünülemez olanı başarmıştı. Dünya, 27 Kasım 2006'da Gianluigi Buffon ve Thierry Henry'yi geride bırakarak Ballon d'Or'u kazandığını öğrendi. Bir ay sonra da Zinedine Zidane ve Ronaldinho'nun önünde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçildi.

Duyuru yapılmadan önce, “Rekabet ürkütücü derecede güçlü. Bir savunma oyuncusunun Ronaldinho ile Zidane arasında yer alması alışılmış bir şey değil” demişti.

Stoper, üst üste ikinci Serie A şampiyonluğunu kazandıktan sonra İtalya'ya kaptanlık ederek Dünya Kupası zaferine ulaşmış ve harika bir yıl geçirmişti. Ancak Juventus'un bu şampiyonlukları Calciopoli skandalı nedeniyle elinden alınmıştı. Yaz aylarında Real Madrid'e katılan ve kariyerinin zirvesinde olan Cannavaro, meslektaşlarının, millî takım teknik direktörlerinin ve Avrupa genelindeki gazetecilerin takdirini kazanmıştı.

İtalya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Marcello Lippi, Ballon d'Or töreninin ardından şunları söyledi: “Bu ödül harika, olağanüstü bir yılın taçlandırılması. Bir savunma oyuncusunun kazanmasına şaşırmadım. Üstün bir futbolcu, oynadığı pozisyondan bağımsız olarak takımı için kilit öneme sahip biridir ve Cannavaro tam da böyle biri.”

Ödülü kazanan yalnızca üçüncü savunma oyuncusu olan Cannavaro, önceden haberdar edilmesine rağmen hâlâ inanamıyordu. “Bu benim için iki kat büyük bir onur” dedi. “Ödül en iyi oyuncuya veriliyor ve savunma oyuncusu olmam bunu daha da özel kılıyor. En çok şaşıran benim. Bu benim için her şey demek.”

Bu, Napoli'nin Stadio San Paolo'sunda top toplayıcı olarak saha kenarından Diego Maradona'yı izlerken kendisinin de kalıcı bir iz bırakmayı hayal eden Cannavaro'nun olağanüstü yolculuğunun zirvesiydi.