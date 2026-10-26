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İtalya efsanesi Fabio Cannavaro, bir savunma oyuncusu olarak beklentileri boşa çıkarıp Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

Efsanevi savunmacı, Napoli’de top toplayıcıyken Diego Maradona’yı izleyerek başlayan inanılmaz yolculuğunu 20 yıl önce futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanarak tamamladı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Fabio Cannavaro bunun bir şaka olduğunu düşündü. Eşi de öyle. Savunma oyuncusu, Real Madrid'in antrenman tesislerinin otoparkından arabasıyla çıkarken tanımadığı biri adını bağırarak ona doğru koştu. İtalyan futbolcu durup camı açtı.

    Cannavaro, 20 yıl önce yaşanan o günü şöyle hatırladı: “Nefes nefeseydi ve benimle konuşmaya başladı. ‘Seninle konuşmam gerekiyor. France Football için çalışıyorum’ dedi ve bana kartvizitini verdi.” Gazetecinin yaklaşımı ve acelesi Cannavaro'yu şaşırtmış olsa da o, o gün sadece evine gitmek istiyordu. Gazeteci, konuşmaları gereken “önemli bir konu” olduğunu söyleyerek “Seninle gelebilir miyim?” diye sordu.

    Beklenmedik yolcusuyla birlikte yola çıkan 33 yaşındaki futbolcu, inanılması güç haberi öğrendi: Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçilmişti. Cannavaro, eşini arayıp eve “bana Ballon d'Or'u kazandığımı söyleyen bir arkadaşıyla” geleceğini söylediğinde aldığı yanıt şuydu: “Bak Fabio, bence bu bir şaka.”

    Cannavaro, “Komikti ve beklenmedikti. Bir savunma oyuncusu olarak bunu kazanmak neredeyse imkânsız” diye hatırladı. Cannavaro gerçekten de düşünülemez olanı başarmıştı. Dünya, 27 Kasım 2006'da Gianluigi Buffon ve Thierry Henry'yi geride bırakarak Ballon d'Or'u kazandığını öğrendi. Bir ay sonra da Zinedine Zidane ve Ronaldinho'nun önünde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçildi.

    Duyuru yapılmadan önce, “Rekabet ürkütücü derecede güçlü. Bir savunma oyuncusunun Ronaldinho ile Zidane arasında yer alması alışılmış bir şey değil” demişti.

    Stoper, üst üste ikinci Serie A şampiyonluğunu kazandıktan sonra İtalya'ya kaptanlık ederek Dünya Kupası zaferine ulaşmış ve harika bir yıl geçirmişti. Ancak Juventus'un bu şampiyonlukları Calciopoli skandalı nedeniyle elinden alınmıştı. Yaz aylarında Real Madrid'e katılan ve kariyerinin zirvesinde olan Cannavaro, meslektaşlarının, millî takım teknik direktörlerinin ve Avrupa genelindeki gazetecilerin takdirini kazanmıştı.

    İtalya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Marcello Lippi, Ballon d'Or töreninin ardından şunları söyledi: “Bu ödül harika, olağanüstü bir yılın taçlandırılması. Bir savunma oyuncusunun kazanmasına şaşırmadım. Üstün bir futbolcu, oynadığı pozisyondan bağımsız olarak takımı için kilit öneme sahip biridir ve Cannavaro tam da böyle biri.”

    Ödülü kazanan yalnızca üçüncü savunma oyuncusu olan Cannavaro, önceden haberdar edilmesine rağmen hâlâ inanamıyordu. “Bu benim için iki kat büyük bir onur” dedi. “Ödül en iyi oyuncuya veriliyor ve savunma oyuncusu olmam bunu daha da özel kılıyor. En çok şaşıran benim. Bu benim için her şey demek.”

    Bu, Napoli'nin Stadio San Paolo'sunda top toplayıcı olarak saha kenarından Diego Maradona'yı izlerken kendisinin de kalıcı bir iz bırakmayı hayal eden Cannavaro'nun olağanüstü yolculuğunun zirvesiydi.

  • Maradona ile tanışmak

    Diego Maradona Napoli

    Cannavaro’nun Napoli aşkı küçük yaşta başladı ve idolüne sert bir müdahalede bulunmasına yol açtı

    Çocuklarını büyütmek için futbolu bırakan eski bir futbolcunun oğlu olan Cannavaro, futbolla ilk kez Napoli sokaklarında tanıştı. “Kale direği olarak çöp torbalarını kullanırdık,” diye hatırladı. “Top yokuş aşağı yuvarlanırsa onu almaya en kötü oyuncuyu gönderirdik.”

    Stadio San Paolo yakınlarında futbol oynarken oyuna tutkuyla bağlandı ve Serie A'da yıldız olmanın hayalini kurmaya başladı. Sekiz yaşında, Napoli'nin Bagnoli bölgesindeki yerel kulüp Italsider'e katıldı. Çok geçmeden Napoli'de top toplayıcı oldu. Böylece tüm zamanların en büyüğü Diego Maradona'yı yakından görme fırsatı buldu.

    “Her pazar San Paolo'da olmaya çalışırdım,” dedi Cannavaro, Il Mattino'ya. “Italsider bize maçları yan tribünden izlemek için giriş kartı verirdi ama maçı izlemekle yetinmiyordum, saha kenarında olmak istiyordum. Bu yüzden beden eğitimi öğretmenim ve İtalya genç takımının antrenörü Scarpitti'ye defalarca top toplayıcı olup olamayacağımı sordum.

    “Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti ve [Ciro] Ferrara'nın maçlarının heyecanını yakından yaşamak istiyordum. Curva A ile Distinti ya da yan tribün arasındaki köşe bayraklarının yakınında dururdum çünkü kornerleri Maradona kullanırdı ve onun fotoğrafını çekmek isterdim. Filmli fotoğraf makinemi eşofmanımın cebine koyar, durmadan fotoğraf çekerdim... Her maç, albümüm için bir koleksiyona dönüşürdü.”

    10 Mayıs 1987, Napoli için kader belirleyici bir gündü; Cannavaro içinse iki kat öyleydi. Maradona, Carnevale ve Ferrara gibi isimlerin sezonun sondan bir önceki maçında kendi sahalarında Serie A şampiyonluğunu kazanmaya hazırlandığı gündü. Heyecandan gece neredeyse hiç uyuyamayan Cannavaro, top toplayıcılık görevini yerine getirmek için evden erken çıkıp stadyuma gitti. Ancak onu bir sürpriz bekliyordu: Napoli'nin genç takımında ilk maçına çıkacaktı.

    “Napoli-Fiorentina maçından önce 19 yaş altı takımları arasında bir maç düzenlenmişti,” dedi. “Napoli'nin bir oyuncusu eksikti. Beni iyi tanıyan antrenör Scarpitti, okuldaki beden eğitimi öğretmenim de olduğu için beni takıma aldı. Ona o gün sadece top toplayıcı olmam gerektiğini bildiğimi ve kramponlarımı getirmediğimi söyledim. ‘Önemli değil,’ diye karşılık verdi, ‘yine de sahaya çık.’ Ben de o maçı Supergas spor ayakkabılarımla oynadım.”

    Cannavaro 13 yaşındaydı. Genç takımla çıktığı heyecan verici ilk maçın ardından Maradona ve arkadaşlarının Fiorentina ile berabere kalarak kulüp tarihindeki ilk Scudetto'yu kazanmasını izledi. Bu sonuç çılgınca kutlamaları başlattı. Maçtan sonra yerel televizyonda röportaj yapılan genç top toplayıcıya, kahramanlarının ligi kazanmasını görünce neler hissettiği soruldu. “Bu bir rüya,” diye yanıtladı.

    Bu büyük isimlerle yakın temasından ilham alan Cannavaro, Napoli'nin altyapı basamaklarını tırmanmaya başladı. Orta saha oyuncusu olarak başlamıştı ancak kendisine hiçbir açıklama yapılmadan stoperliğin onun için daha uygun bir mevki olduğu söylendi. Bu durum onu epey şaşırtmıştı. “Sahadaki diğer oyuncuların çoğundan daha kısaydım, bu yüzden savunmacıya, hele ki stopere hiç benzemiyordum,” dedi. “Ama o andan itibaren görevim bu olacaktı.”

    Bu doğru bir karardı. Savunmanın göbeğinde başarılı oldu ve 17 yaş altı takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı. Ancak okuldaki notları düşmeye başladı. Geleceği hakkında endişelenen babası, hayal kırıklığı yaratan karnesini görünce öfkeyle Napoli formasını çöpe attı. Genç oyuncuya, ileride kayınpederi olacak kişinin işlettiği barda iş teklif edildi ama Cannavaro futbolda başarılı olabileceğinden emindi.

    “Tek istediğim futbolcu olmaktı. Vazgeçmedim, okulda zorlandım, ardından Soccavo'daki antrenmana koştum. Orada, Maradona ve Careca'nın takımına yakın olmak bir rüyaydı,” diye hatırladı. Çok geçmeden Cannavaro, Arjantinli yıldızla birlikte antrenman yapmaya başladı ve hatta onda bir iz bıraktı.

    “Şanslı bir çocuktum,” dedi. “Bir gün ona sert bir müdahalede bulundum ve kulübün yöneticilerinden biri beni azarladı. [Diego] hemen sorun olmadığını ve kendi tarzımda oynamaya devam etmem gerektiğini söyledi.”

    O gün Maradona, Cannavaro'ya kramponlarını verdi. Cannavaro onlarla o kadar gurur duyuyordu ki eskimekten kullanılmaz hâle gelene kadar giydi: “O zamanlar bir çift Puma King'e sahip olmak her genç oyuncunun hayaliydi, benimkileri ise bana Diego'nun kendisi vermişti! Keşke hâlâ bende olsalardı.”

    1986 Dünya Kupası şampiyonuyla yan yana oynama fırsatı bulamasa da Cannavaro bu deneyimden önemli bir ders çıkardı. The Players’ Tribune'de “Büyük bir savunmacı olmak için dünyanın en büyüklerine karşı oynamalısınız,” diye yazdı.

  • Gelecek vadeden isimden büyük bir güce

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Napoli’de kendini kanıtladıktan sonra iddialı bir Parma takımına katılan Cannavaro, ilk kez başarıya ulaştı.

    Claudio Ranieri, Mayıs 1992'de Cannavaro'yu ilk kez Napoli'nin yedek kulübesine aldığında, genç oyuncunun kahramanı Maradona takımdan ayrılmış, kulüp de ligin orta sıralarına gerilemişti. A takımdaki ilk maçına eylül ayında Modena'ya karşı Coppa Italia'da çıktı. Savunmacının Serie A'daki ilk maçı ise ancak ertesi yılın mart ayında geldi. Cannavaro, Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt ile Roberto ve Dino Baggio'nun yer aldığı Juventus'a karşı Ferrara'nın yanında sahaya çıktı.

    Di Canio, henüz 10. dakikada 19 yaşındaki Cannavaro'yu geride bırakıp gol perdesini açtı. Altı dakika sonra da Platt, bir kornerde boşa çıkarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-1'ken, 60. dakikada Cannavaro oyundan alındı. Juventus'un 4-3 kazandığı maça ise tribünlerde polisle taraftarlar arasında yaşanan çatışmalar gölge düşürdü.

    Üç ay sonra, sezonun son maçında Napoli'nin Parma ile berabere kaldığı karşılaşmada Cannavaro ikinci lig maçına çıktı. 1993 yazında bir Serie B kulübüne gönderilmek üzereydi, ancak yeni teknik direktör Lippi transferi durdurdu ve ona düzenli olarak ilk 11'de yer verdi. Cannavaro, "Bana çok inanıyordu" dedi.

    Sezonun Torino'ya karşı oynayacağı ilk 11'deki ilk maçından bir gün önce Lippi, Cannavaro'ya yaklaşıp oynamaya hazır hissedip hissetmediğini sordu. Cannavaro o anı şöyle anlattı: "Bana özel hazırlanan antrenman programı yüzünden bacaklarım inanılmaz ağrısa da evet dedim... Zamanla bunun bir karakter sınavı olduğunu anladım. Bana hep oyunu önceden okumamı söylerdi. Sık sık, 'Topu yerde sektiren savunmacı bitmiştir' derdi."

    Napoli UEFA Kupası'na katılma hakkı kazanırken Cannavaro toplam 29 maça çıktı. Ertesi sezon Ferrara'nın ayrılmasının ardından savunmanın liderliğini üstlendi ve AC Milan'la 1-1 berabere kaldıkları maçta profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı. Ayrıca sezonun sondan bir önceki maçında ilk kırmızı kartını gördü ve son haftada Parma karşısında alınan galibiyeti kaçırdı.

    Cannavaro, çocukluğundan beri tuttuğu kulüpte bir daha forma giymeyecekti. Mali sıkıntılarla karşı karşıya olan başkan Corrado Ferlaino, stoper Cannavaro'ya Parma'ya katılma teklifini kabul etmezse Napoli'nin yaklaşan iflasının tamamen 21 yaşındaki oyuncunun suçu olacağını söyledi. Bunun üzerine Cannavaro gözyaşları içinde veda etti.

    Bu transfer, kariyeri için doğru hamle olduğunu gösterdi. Napoli'nin düşüşü sürerken Cannavaro, 1990'da üst lige yükselmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan bir takıma katıldı. Parma, Juventus'u finalde toplamda 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı kazanmadan önce Coppa Italia, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştı.

    Cannavaro, Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi ve Lorenzo Minotti'nin yanı sıra eski Napoli takım arkadaşları Gianfranco Zola ile Dino Baggio'nun da yer aldığı kadronun kalitesini daha da artırdı. Nevio Scala yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de oynasa da Parma hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Yaz aylarında teknik direktörlüğe getirilen Carlo Ancelotti, Lillian Thuram, Hernan Crespo ve Enrico Chiesa'yı da beraberinde getirdi.

    Parma, sağ bekteki başarısız denemenin ardından stoperde kilit rol oynayan Cannavaro'nun katkısıyla Serie A'yı ikinci sırada bitirdi. Ancelotti de kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ancak Parma, son şampiyon Borussia Dortmund, Sparta Prag ve Galatasaray'ın bulunduğu gruptan çıkamadı.

    Parma, 1998-99 sezonunda önce Coppa Italia finalinde Fiorentina'yı, ardından UEFA Kupası finalinde Marseille'i ikna edici bir galibiyetle yenerek müthiş bir çifte zafer yaşadı. Cannavaro yıllar sonra bir podcast'te, "Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio ve Buffon'la harika bir takımdı" dedi. "Ligi kazanamadık ama o Parma takımı rakiplerini ezip geçiyordu. UEFA Kupası finalinde Marseille'i 3-0 yendik; Bordeaux'yu 6-0, Galatasaray'ı 4-0 yendik, Juventus'u ve Milan'ı da ezip geçtik."

    Sonraki sezon ise hayal kırıklığı yarattı. Parma'nın yaşadığı mali sıkıntılar Thuram ve Buffon'un Juventus'a satılmasına yol açarken Marcio Amoroso da Borussia Dortmund'a katıldı. Kadrodaki büyük çaplı değişime rağmen Cannavaro takımda kaldı ve iki maç üzerinden oynanan finalde Juventus'u yenerek bir Coppa Italia şampiyonluğu daha kazandı.

    290 maç, iki Coppa Italia şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası'nın yanı sıra istikrarlı biçimde sergilediği üst düzey performanslarla Cannavaro bir efsaneye dönüşmüştü. Ancak AC Milan ve Inter'in ilgisi karşısında Parma, onun transferinden gelir elde etme fırsatını geri çeviremedi. 23 milyon avroluk yarışı Inter kazandı, fakat Cannavaro'nun San Siro'daki dönemi Parma'daki görkemli günlerinden çok farklı geçti.

  • Başarı ve skandal

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Inter'deki sıkıntılı döneminin ardından Cannavaro, Juventus'ta başarıyı yakaladı ancak kutlamalar uzun sürmedi.

    Cannavaro, Inter formasıyla çıktığı ikinci maçta, Rosenborg ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında beş dakika içinde iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Kısa süre sonra ayağındaki bir kemiği kırdı, ancak oynamaya devam etmesine izin verildi. Bu karardan daha sonra pişmanlık duydu.

    “Sağlık ekibinin neden oynamam gerektiğine karar verdiğini bugün bile bilmiyorum” dedi. “Bir yıl sonra bacağımın yüzde 75’ini hissedemiyordum. Teknik direktör Roberto Mancini’ydi ve ona, ‘Hocam, artık bunu yapamıyorum. Durmam gerek, yapamıyorum’ dedim.”

    Inter’deki ikinci sezonunda kadroya daha sık alınmamaya başladı. Inter, Serie A’da dördüncü sıraya gerilerken Cannavaro, iki yılın ardından Juventus’a katılma teklifini kabul etti. Böylece eski Parma takım arkadaşları Buffon ve Thuram’ın yanı sıra Napoli’den eski kahramanı Ferrara ile yeniden bir araya geldi.

    “29 yaşındaydım ve o noktada futbolu bırakmayı düşündüm” diye ekledi. “Neyse ki sonra takım değiştirdim ve bu harika bir karardı.”

    Cannavaro, Fabio Capello’nun takımında “evinde gibi” hissetti ve İtalyan futbolunun gerçek bir efsanesi hâline geldi. İlk sezonunda Juventus ligi kazandı; kendisi de üst üste kazanacağı iki Serie A Yılın Savunmacısı ödülünün ilkini aldı. Ertesi sezon Juventus yine açık ara liderken, mayıs ayının başında Calciopoli skandalı patlak verdi. Kulüp yetkililerinin, hakemleri Juventus’a avantaj sağlayacak şekilde etkilemek de dâhil olmak üzere yolsuzluk içeren uygulamalara karıştığı ortaya çıktı. Soruşturmacılar, Juventus’un oyuncularına sistematik olarak doping uyguladığı iddialarını araştırırken genel menajer Luciano Moggi’nin telefon görüşmelerini dinleyerek bu düzeni açığa çıkardı.

    Juventus’un iki şampiyonluğu da elinden alındı ve kulüp, önemli bir puan silme cezasıyla Serie B’ye düşürüldü. Milan, Fiorentina ve Lazio’nun da olaya karışmaları nedeniyle her birinden 30 puan silindi. Buna rağmen Cannavaro, Juventus’la elde ettiği başarıların arkasında durmayı sürdürüyor. Il Confronto adlı televizyon programında şunları söyledi: “Kimseye ihtiyacımız yoktu. Diğerlerinden o kadar güçlüydük ki yine de kazanmayı başardık.”

    Şöyle devam etti: “Onları sizden aldılar ama benim için hâlâ geçerliler. Madalya hâlâ evimde. İki yerine bir madalyam var ama elimdeki madalya kazanılmış bir Scudetto’yu temsil ediyor. Bu tartışma futbol tarihimizde sonsuza kadar sürecek, fakat o iki Scudetto’nun da benim olduğunu hissediyorum.

    “[Moggi] İtalya’nın en iyi sportif direktörüydü. Yanlış olan kurallardı. Çünkü hakemleri herkesin arayabildiği bir kural varsa bütün sistem yanlış demektir. Şimdi İtalya’da hakem dünyasına ulaşılamıyor, oysa önceden yanlış olan sistemdi.”

    Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet ve Buffon gibi isimler Juventus’un Serie A’ya dönme mücadelesine yardımcı olmak için takımda kalırken Cannavaro ayrılan çok sayıdaki yıldızdan biriydi.

  • Dünyayı fethetmek

    FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA
    AFP

    İtalyan futbolunu sarsan Calciopoli skandalına rağmen Cannavaro, Ballon d'Or'a layık performanslar sergileyerek kaptanlığını yaptığı İtalya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

    Cannavaro'nun Serie A şampiyonlukları tartışmaya açılmış olabilir, ancak İtalyan futbolu yaz boyunca büyük skandalın sarsıntısını yaşarken savunmacı, dünyanın en seçkin yıldızları arasında olduğunu gösterdi.

    2006 Dünya Kupası başladığında Cannavaro, millî takımın en önemli stoperiydi. Almanya'daki turnuvadan bir yıl önce teknik direktör Lippi, Paolo Maldini'nin futbolu bırakması ve Alessandro Nesta'nın takımdaki etkisinin azalmasıyla onu takım kaptanı yapmıştı.

    Cannavaro, İtalya'nın Berlin'deki finale giderken yalnızca bir gol yediği süreçte her dakika sahadaydı. İtalya, grupta Gana, ABD ve Çek Cumhuriyeti'ni geride bıraktı; eleme turlarında Avustralya ve Ukrayna'yı mağlup ederek yarı finalde Almanya'nın karşısına çıktı.

    Cannavaro'nun bütün güçlü yönleri o turnuvada gözler önüne serildi. Hızı, oyunu okuma becerisi, hamlelerini önceden yapması, kayarak müdahalelerdeki kusursuz zamanlaması ve adam adama savunmadaki başarısı sayesinde İtalya'nın cesur liderini hiçbir şey geçemiyordu. Cannavaro bir keresinde, "Şampiyon, top gelmeden önce düşünür," demişti. "Pozisyonları önceden okumaya, ne olacağını sezmeye çalışıyorum. Bu da bir sanat."

    Almanya'ya karşı yarı finalde olağanüstüydü; ev sahibinin savunmayı aşmasını engellemek için her topa kendini attı. Normal süresi 0-0 biten ve penaltılara gidecek gibi görünen maçta Andrea Pirlo, ceza sahasındaki Fabio Grosso'ya pas verdi. Sol bek de şutunu kalenin köşesine gönderdi.

    Almanya bunun üzerine topu İtalya'nın ceza sahasına doğru gönderdi, ancak Cannavaro hava topunda uzun boylu savunmacı Per Mertesacker'i geçerek topu Lukas Podolski'ye doğru uzaklaştırdı. Forvetin şut çekmesini önlemek isteyen İtalya kaptanı ileri atılıp topa bir kez daha kafayla müdahale etti ve takımının yeniden topa sahip olmasını sağladı. Alberto Gilardino topu ileri taşıdı ve Del Piero'nun arkasından koşu yapmasını bekledi. Ardından topu Juventus efsanesinin önüne bıraktı; Del Piero'nun golü Lippi'nin takımını finale taşıdı. Teknik direktör, "Cannavaro annesinin ya da babasının bile geçmesine izin vermezdi," diye şaka yaptı.

    Cannavaro, "Sanırım [FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü] kazanmamı sağlayan, Podolski'ye yaptığım bu müdahaleydi," dedi. "Çünkü olağanüstü bir maçtı. O kadar üst düzeyde oynandı ve öyle müdahaleler vardı ki onları gördüğümde kendime, ‘Bunu gerçekten ben mi yaptım?’ diye soruyorum. Bu, futbol tarihine kazınacak bir görüntü. Kendi sahasında oynayan bir Alman takımına karşı atılmış güzel bir goldü. Berlin'e gitmemizi sağlayan da buydu."

    Cannavaro'nun ülkesi adına 100. kez sahaya çıktığı Fransa finali de bir o kadar çekişmeli, çok daha gergindi. Raymond Domenech'in takımı, Marco Materazzi'nin Florent Malouda'yı düşürmesinin ardından henüz yedinci dakikada öne geçti. Zinedine Zidane penaltıyı aşırtma bir vuruşla üst direğe çarptırarak ağlara gönderdi. On iki dakika sonra Pirlo'nun kullandığı köşe vuruşuna kafayla dokunan Materazzi eşitliği sağladı.

    Luca Toni, İtalya adına birkaç fırsat yakaladı; kafa vuruşunda top üst direkten döndü, ardından attığı bir gol geçersiz sayıldı. Diğer tarafta ise Materazzi, Gianluca Zambrotta ve uzatmalarda Zidane'ın sert kafa vuruşunu da kurtaran Buffon, Henry'ye gol izni vermedi.

    Sonra inanılmaz bir şey oldu. Zidane ile Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışma, Fransız futbolcunun uzun boylu İtalyan'ın göğsüne kafa atmasıyla sonuçlandı ve Zidane kırmızı kart gördü. Bu olay, efsanevi orta saha oyuncusunun kariyerindeki son maçta yaşandı.

    Cannavaro, FIFA'ya verdiği röportajda, "Duydum," dedi. "Beş metre ilerideydim ve o sesi duydum. Döndüğümde Marco yerdeydi. Gigi'ye [Buffon], bunu gören tek kişi o olduğu için, ‘Ne oldu?’ diye sordum. O da ‘Fabio, ona inanılmaz bir kafa attı!’ dedi.

    "‘Kafa mı attı? Bu nasıl mümkün olabilir?’ Çünkü Materazzi'nin boyu 1,90 metrenin üzerinde. Bu yüzden darbe göğsüne geldi. Ben olsaydım, biraz daha kısa olduğum için doğrudan yüzüme gelirdi!"

    Maç penaltılara gitti ve Cannavaro, penaltı kullanacaklar listesinde olmamasına rağmen galibiyetten emindi. Çocukken Italsider'de oynadığı dönemde bir penaltı kaçırmış, o günden beri penaltı kullanmaktan nefret etmişti.

    FIFA'ya, "Zor bir durumdu ama takım arkadaşlarıma baktığımı hatırlıyorum; penaltı kullanmamak için kaçan kimse yoktu," dedi. "Herkes teknik direktörün etrafındaydı ve herkes penaltı kullanmak istiyordu. Bu da beni sakinleştirdi. Penaltı atışları sırasında takım arkadaşlarıma çok güveniyordum. Gerçekten de bana rahat görünüyorlardı ve sonunda her şey bizim için iyi gitti."

    David Trezeguet'nin Fransa'nın ikinci penaltısında topu üst direğe nişanlamasıyla Fransa geriye düştü. Sonraki iki penaltısını gole çevirmesine rağmen İtalya bütün penaltılarında başarılı oldu ve seri penaltı atışlarını 5-3 kazandı.

    Napoli'de top toplayıcılık yapmış olan Cannavaro, Dünya Kupası'nda kusursuz bir performans sergileyerek FIFA'nın turnuva kadrosuna seçildi. "Dünya Kupası'nı kazanmak, şüphesiz çocukken kurduğum hayallerin gerçekleşmesiydi," dedi.

    Cannavaro, hücum sanatının zirvesindeki Maradona'yı hayranlıkla izleyen bir çocuktan, savunmanın ustası ve tüm zamanların en iyilerinden birine dönüşmüştü. Bir savunmacının Ballon d'Or kazanması fikri şaka gibi görünüyordu ama Cannavaro buna inanıyordu. 2006'da bunu kaçınılmaz hâle getirmişti.