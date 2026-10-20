İstanbul efsanesi: Liverpool, futbol tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandı?

Finalden sonraki yıllarda, AC Milan kadrosunun devre arasındaki davranışlarına dair bir efsane oluşmaya başladı. Soyunma odasında parti yaptıklarının duyulduğu, şampiyonluğu garantilediklerinden emin bir şekilde şampanya patlatıp tünelde şarkı söyledikleri iddia edildi.
Bu, etkileyici bir tablo çiziyordu: Cesur ve mücadeleci Liverpool, küllerinden doğarak daha iş bitmeden kutlamalara başlayan kendini beğenmiş ve kibirli takıma karşılık veriyordu. Ancak AC Milan'ın yıldızları, tek düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.
Maldini, “Yazılanların hiçbiri gerçekte yaşanmadı,” diye açıklık getirdi. “Devre arasında kutlama yaptığımız doğru değil. Tam tersine, tartıştık. Hatalı bir pas gibi saçma şeyler yüzünden birbirimizle tartışıyorduk.
“Sonra Ancelotti, ‘Hepiniz beş dakika susun!’ diye bağırdı. Sessiz kaldık, ardından sakince konuştuk. Şampiyonlar Ligi finali büyük gerilim yaratır. Futbol da sporların en öngörülemezidir.”
Crespo, kaptanının anlattıklarını doğrulayarak şunları söyledi: “Soyunma odasında kimse kutlama yapmadı, bunlar uydurma hikâyeler. O Milan takımında Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf ve Andriy Shevchenko gibi oyuncular vardı. Sizce 45 dakikanın ardından kutlama yaparlar mıydı? Tam tersine, Liverpool karşısında 3-0 önde olmamıza rağmen daha iyi oynamamız gerektiğini tartışanlar vardı.”
Bu sırada Benitez bir krizle karşı karşıyaydı. Liverpool sahada ağır bir yenilgiye sürüklenmekle kalmıyor, teknik direktör de giderek zorlaşan koşullar altında oyuncularıyla iletişim kurmakta güçlük çekiyordu.
İspanyol teknik direktör, yıllar sonra Liverpool Echo'ya, “Takım 2-0 gerideyken devre arasında ne söyleyeceğimi hazırlıyordum,” dedi. “İngilizcem de pek iyi değildi… Sonra üçüncü golü yedik. Oyunculara vereceğim mesaj aynı kalmalıydı. Onlara güven vermem, başarabileceklerine inanmalarını sağlamam gerekiyordu.”
Stoper Carragher ise şunları ekledi: “Buna bir konuşma denir mi, emin değilim. O dönemde Rafa'nın İngilizcesinin 15 dakikalık bir konuşmaya yetecek kadar iyi olduğundan emin değilim.”
Kaptan Gerrard araya girmek istiyordu. 2023'te, “Sakatlık ve yapmamız gereken değişiklik yüzünden büyük bir kargaşa vardı ama Rafa'ya saygı göstermek çok önemliydi. Söz hakkı onundu ve elbette ilk önce onun konuşmasına izin vermek gerekiyordu. Ama ben de içimdekileri söylemek için sabırsızlanıyordum,” dedi. “İçinizde ‘Bitti’ diyen bir yan var.
“Ama bir yanınız da şöyle düşünüyor: ‘Kendimizi toparlayalım, erken bir gol bulmaya çalışalım, taraftarlara karşılık verecek bir şeyler sunalım. Biraz gurur, biraz inanç gösterelim ve bu işi utanç verici hâle getirmeyelim.’ Çünkü ilk yarıdaki oyunumuza bakılırsa devreye kesinlikle beş ya da altı gol geride girebilirdik.”
Ardından oyuncu değişikliğiyle ilgili bir karışıklık yaşandı. Benitez, Milan'ı orta bölgede durdurmak için bir değişiklik gerektiğine karar verdi ve sol bek Djimi Traore'ye oyundan çıkacağını söyledi.
Traore formasını çıkarıp duşlara yönelirken fizyoterapist Dave Galley, sağ bek Steve Finnan'ın uyluğundan sakatlandığını ve 20 dakika daha dayanamayacağını bildirmek için teknik direktörü kenara çekti. İlk yarının ortalarında sakatlanan Kewell'ın yerine Vladimir Smicer'i alarak bir oyuncu değişikliği hakkını zaten kullanmış olan Benitez, son değişiklik hakkını maçın ilerleyen bölümünde sakat bir oyuncu için kullanmayı göze alamayacağını biliyordu.
Benitez başka bir plana döndü. Traore duşlardan çıkarılıp ikinci yarıya hazırlanmaya çağrıldı, Finnan'ın yerine ise Didi Hamann girdi.
Liverpool üçlü savunmaya geçti. Riise kanat bek rolünü üstlenirken Hamann savunmanın önünde görev yaptı.
Crespo, “Bu değişiklik bizi çok zor bir duruma soktu,” diye hatırladı. “Sonra da ancak kaderin belirleyebileceği bir şey yaşandı.”
Benitez konuşmasını bitirdi ve tek bir golün maçın kaderini değiştirebileceğini hatırlatarak oyuncuları sahaya gönderdi.
Kulübün ünlü marşının tüyleri diken diken eden koro hâlindeki sesleri eşliğinde sahaya çıkılırken tarihî bir akşamın zemini hazırlanmıştı.
Dudek, Liverpool Echo'ya, “Sahadaydık ve bir başka sihirli an başladı. Çünkü 3-0 gerideydik ve Liverpool taraftarları You'll Never Walk Alone'u söylemeye başladı,” dedi. “İnanılmaz bir şeydi. Stevie [Gerrard] herkesi orta yuvarlağa topladı ve şöyle dedi: ‘Bunu duyuyor musunuz? Bunu unutmayın! Onlara bir karşılık vermeliyiz. Buraya gelmek için onca yol katettiler, hadi.’”