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GFX Liverpool 2005 UCL Legacy 1-1GOAL

İstanbul efsanesi: Liverpool, futbol tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandı?

2005 finali, organizasyon tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak hatırlanıyor.

Peter McVitie
Çeviri:

  • AC Milan ve Liverpool oyuncuları devre arasında sahadan ayrılırken maçın neredeyse bittiğini düşünüyordu.


    İtalyan ekibi, ilk 45 dakikada öylesine göz kamaştırıcı ve etkili bir futbol oynamıştı ki maçı izleyen herkes Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağına inanmıştı.


    25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda skor 3-0'dı. Milan taraftarlarının coşkulu kutlamaları arasında soyunma odasına giden Steven Gerrard, Jamie Carragher ve Xabi Alonso gibi oyuncular çaresiz görünüyordu.

    Carragher, 10 yıl sonra “Devre arasında hepimizin morali bozulmuştu” diyecekti.

    Ancak çalkantılı geçen devre arası konuşmasının ve teknik direktör Rafael Benitez'in yaptığı değişikliklerin ardından oyuncular sahaya döndüğünde onları sevinçle böbürlenen AC Milan taraftarlarının gürültüsü değil, on binlerce Liverpool taraftarının söylediği moral verici bir ‘You'll Never Walk Alone’ karşılamıştı.

    Bu, yenilgi karşısında söylenen o meydan okuyan tezahüratın futbol tarihinin belki de en büyük geri dönüşüne nasıl katkıda bulunduğunun hikâyesi.


  • İlk yarıdaki acımasızlık

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Devreye açık farkla önde giren Milan, Avrupa şampiyonluğunu kazanacak gibi görünüyordu.

    Carlo Ancelotti, 2003'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımının iskeletini korumakla kalmamış, onu daha da iyi hâle getirmişti. 2005'in AC Milan'ı modern futbol efsaneleriyle doluydu. Savunma dörtlüsünü Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam ve kaptan Paolo Maldini oluşturuyordu. Orta sahada Andrea Pirlo oyunu geriden yönlendirirken Gennaro Gattuso'nun mücadeleci yapısı ve Clarence Seedorf'un zarif tekniği takıma denge sağlıyordu. Önlerinde harika oyun kurucu Kaka, ileride ise Arjantinli golcü Hernan Crespo ile Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko vardı. İki yıl önce Avrupa finalinde Juventus'u yenen ilk 11'e göre yalnızca dört değişiklik yapılmıştı. O kadroda yer alıp bu kez ilk 11'de olmayan oyunculardan üçü, Rui Costa, Alessandro Costacurta ve Kakha Kaladze, yedek kulübesindeydi.

    Üst üste başarılar elde etmiş Milan özgüven saçıyordu. Ancelotti, İstanbul'daki final öncesinde şöyle diyordu: “Tecrübemiz, cesaretimiz ve soğukkanlılığımız belirleyici olacak. AC Milan'da baskıya alışkın oyuncular var ve bu, böyle bir finalde kritik önem taşıyabilir.”

    Liverpool ise tam tersine zorlu bir dönemden geçiyordu ve Premier League'i beşinci sırada bitirmişti. Taktik disipline ve Gerrard, Carragher, Alonso ile John Arne Riise gibi oyuncuların iradesine dayanarak grup aşamasını güçlükle geçmiş, son 16 turunda Bayer Leverkusen'e üstünlük kurmuş, Juventus ve Jose Mourinho'nun Chelsea'si karşısında ise dar farklarla galip gelmişti.

    Benitez, İstanbul'da takımını orta sahada sıkı bir düzenle sahaya çıkardı. Alonso savunma hattını korumak için geride kalacak, Gerrard ise Harry Kewell ve Milan Baros'a destek verirken Kaka'yı etkisiz tutmaya çalışacaktı.

    Ancak daha ilk dakika dolmadan planları bozuldu. Pirlo'nun tehlikeli serbest vuruşunda boşta kalan Maldini, voleyle topu kaleci Jerzy Dudek'in yanından ağlara gönderdi. Bu, bir Şampiyonlar Ligi finalindeki en erken goldü. Efsanevi savunmacı ayrıca 36 yıl 333 günlük yaşıyla Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

    Liverpool'un hemen beraberlik arayışına girmesi, savunmada daha fazla boşluk bırakmasına yol açtı. Milan'ın dar alanda oynayan hücum hattı da bu boşlukları değerlendirmeye hevesliydi. Pirlo baskı görmeden oyunun temposunu belirlerken Kaka, Liverpool'un orta sahası ile savunması arasına neredeyse fark edilmeden sızmaya başladı.

    İlk yarının ortalarında Brezilyalı oyuncu, savunmacılar geri çekilirken Liverpool yarı sahasında hızla ilerledi. Tam zamanında topu Shevchenko'ya aktardı. Shevchenko'nun çok iyi vuruşunda top, Dudek'in önünden geçerek alt köşeye gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

    İngiliz ekibi için bu yalnızca geçici bir rahatlamaydı. 39. dakikada, Liverpool'un penaltı itirazının reddedilmesinden kısa süre sonra Kaka bir kez daha ileri çıktı ve topu Shevchenko'nun önüne aşırdı. Ukraynalı oyuncunun içeri çevirdiği topa Crespo dokunarak golü attı.

    Beş dakika sonra Kaka yine sahneye çıktı. Topu alırken Gerrard'ın müdahalesinden sıyrıldı ve kendi yarı sahasından kusursuz bir pas verdi. Crespo, topa dokunarak onu Dudek'in ötesine gönderdi. Skor 3-0'dı.

    Gerrard, 2023'te Cafu ile yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: “Haftalardır hazırlanıyorsunuz. Bir oyun planınız var ve sonra bu plan bir bakıma altüst oluyor. Topu kaybettik. Hatalı olduğumu kabul etmeliydim. İlk yarıda iyi değildim. İşte o an, hayalin sona erdiğini mi düşünüyorsunuz? Ama takımın kaptanı olarak duruşunuzu korumalı, inancınızı kaybetmemeli ve devre arasına ulaşmalısınız. Farkın üçte kalmasını sağlamalısınız.”

    İlk yarı düdüğü çaldığında Liverpool oyuncuları yıkılmış hâlde sahadan ayrılıyor, taraftarları şaşkınlık içinde kalıyordu. Milan ise şampiyonluğu kazanmışçasına tünele doğru sakince yürüyordu.

  • Efsanevi ve büyülü

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Kaotik geçen devre arası takım konuşmasının ardından Rafa Benitez, oyuncularını motive edici bir mesajla sahaya gönderdi.

    Finalden sonraki yıllarda, AC Milan kadrosunun devre arasındaki davranışlarına dair bir efsane oluşmaya başladı. Soyunma odasında parti yaptıklarının duyulduğu, şampiyonluğu garantilediklerinden emin bir şekilde şampanya patlatıp tünelde şarkı söyledikleri iddia edildi.

    Bu, etkileyici bir tablo çiziyordu: Cesur ve mücadeleci Liverpool, küllerinden doğarak daha iş bitmeden kutlamalara başlayan kendini beğenmiş ve kibirli takıma karşılık veriyordu. Ancak AC Milan'ın yıldızları, tek düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

    Maldini, “Yazılanların hiçbiri gerçekte yaşanmadı,” diye açıklık getirdi. “Devre arasında kutlama yaptığımız doğru değil. Tam tersine, tartıştık. Hatalı bir pas gibi saçma şeyler yüzünden birbirimizle tartışıyorduk.

    “Sonra Ancelotti, ‘Hepiniz beş dakika susun!’ diye bağırdı. Sessiz kaldık, ardından sakince konuştuk. Şampiyonlar Ligi finali büyük gerilim yaratır. Futbol da sporların en öngörülemezidir.”

    Crespo, kaptanının anlattıklarını doğrulayarak şunları söyledi: “Soyunma odasında kimse kutlama yapmadı, bunlar uydurma hikâyeler. O Milan takımında Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf ve Andriy Shevchenko gibi oyuncular vardı. Sizce 45 dakikanın ardından kutlama yaparlar mıydı? Tam tersine, Liverpool karşısında 3-0 önde olmamıza rağmen daha iyi oynamamız gerektiğini tartışanlar vardı.”

    Bu sırada Benitez bir krizle karşı karşıyaydı. Liverpool sahada ağır bir yenilgiye sürüklenmekle kalmıyor, teknik direktör de giderek zorlaşan koşullar altında oyuncularıyla iletişim kurmakta güçlük çekiyordu.

    İspanyol teknik direktör, yıllar sonra Liverpool Echo'ya, “Takım 2-0 gerideyken devre arasında ne söyleyeceğimi hazırlıyordum,” dedi. “İngilizcem de pek iyi değildi… Sonra üçüncü golü yedik. Oyunculara vereceğim mesaj aynı kalmalıydı. Onlara güven vermem, başarabileceklerine inanmalarını sağlamam gerekiyordu.”

    Stoper Carragher ise şunları ekledi: “Buna bir konuşma denir mi, emin değilim. O dönemde Rafa'nın İngilizcesinin 15 dakikalık bir konuşmaya yetecek kadar iyi olduğundan emin değilim.”

    Kaptan Gerrard araya girmek istiyordu. 2023'te, “Sakatlık ve yapmamız gereken değişiklik yüzünden büyük bir kargaşa vardı ama Rafa'ya saygı göstermek çok önemliydi. Söz hakkı onundu ve elbette ilk önce onun konuşmasına izin vermek gerekiyordu. Ama ben de içimdekileri söylemek için sabırsızlanıyordum,” dedi. “İçinizde ‘Bitti’ diyen bir yan var.

    “Ama bir yanınız da şöyle düşünüyor: ‘Kendimizi toparlayalım, erken bir gol bulmaya çalışalım, taraftarlara karşılık verecek bir şeyler sunalım. Biraz gurur, biraz inanç gösterelim ve bu işi utanç verici hâle getirmeyelim.’ Çünkü ilk yarıdaki oyunumuza bakılırsa devreye kesinlikle beş ya da altı gol geride girebilirdik.”

    Ardından oyuncu değişikliğiyle ilgili bir karışıklık yaşandı. Benitez, Milan'ı orta bölgede durdurmak için bir değişiklik gerektiğine karar verdi ve sol bek Djimi Traore'ye oyundan çıkacağını söyledi.

    Traore formasını çıkarıp duşlara yönelirken fizyoterapist Dave Galley, sağ bek Steve Finnan'ın uyluğundan sakatlandığını ve 20 dakika daha dayanamayacağını bildirmek için teknik direktörü kenara çekti. İlk yarının ortalarında sakatlanan Kewell'ın yerine Vladimir Smicer'i alarak bir oyuncu değişikliği hakkını zaten kullanmış olan Benitez, son değişiklik hakkını maçın ilerleyen bölümünde sakat bir oyuncu için kullanmayı göze alamayacağını biliyordu.

    Benitez başka bir plana döndü. Traore duşlardan çıkarılıp ikinci yarıya hazırlanmaya çağrıldı, Finnan'ın yerine ise Didi Hamann girdi.

    Liverpool üçlü savunmaya geçti. Riise kanat bek rolünü üstlenirken Hamann savunmanın önünde görev yaptı.

    Crespo, “Bu değişiklik bizi çok zor bir duruma soktu,” diye hatırladı. “Sonra da ancak kaderin belirleyebileceği bir şey yaşandı.”

    Benitez konuşmasını bitirdi ve tek bir golün maçın kaderini değiştirebileceğini hatırlatarak oyuncuları sahaya gönderdi.

    Kulübün ünlü marşının tüyleri diken diken eden koro hâlindeki sesleri eşliğinde sahaya çıkılırken tarihî bir akşamın zemini hazırlanmıştı.

    Dudek, Liverpool Echo'ya, “Sahadaydık ve bir başka sihirli an başladı. Çünkü 3-0 gerideydik ve Liverpool taraftarları You'll Never Walk Alone'u söylemeye başladı,” dedi. “İnanılmaz bir şeydi. Stevie [Gerrard] herkesi orta yuvarlağa topladı ve şöyle dedi: ‘Bunu duyuyor musunuz? Bunu unutmayın! Onlara bir karşılık vermeliyiz. Buraya gelmek için onca yol katettiler, hadi.’”

  • Altı dakikalık çılgınlık

    Liverpool AC Milan 2005

    Liverpool, kısa sürede art arda bulduğu gollerle maçı çevirdi.

    Pirlo, otobiyografisi ‘I Think Therefore I Play’de o geceyi şöyle anlattı: “Nasıl olduğunu bilmiyorum ama imkânsız gerçek olduğunda birilerinin fena hâlde batırdığı gerçeği değişmiyor. Bu durumda bütün takım batırdı. Hepimizin el ele tutuşup Boğaziçi Köprüsü’nden atladığı toplu bir intihar gibiydi.”

    Bunun nedeni ne İtalyanların kibri ne de Liverpool taraftarlarının yenilmiş gibi görünen kahramanlarıyla sergilediği muazzam dayanışmaydı. Tek başına Benitez’in maç içinde yaptığı değişiklik, Gerrard’ın mücadeleci liderliği veya Dudek’in son anda yaptığı kurtarışlar da değildi. O geceyi hayatın anlamı kadar anlaşılmaz kılan, bütün bunların ve daha fazlasının bir araya gelmesiydi.

    Gerrard daha sonra, “Gerçeküstü bir akşamdı, gerçeküstü bir futbol maçıydı. O gece neler olduğunu anlatmak hâlâ zor,” dedi.

    Hamann’ın varlığı Kaka’nın yaratıcılığını etkisiz hâle getirince kaptan daha serbest oynayabildi. Gerrard, topsuzken boş alan bulmaya ve topu aldığında Milan için tehdit oluşturmaya odaklandı.

    Maçın seyrini değiştiren altı dakikalık gol yağmurunu başlatan da oydu.

    54. dakikada Riise, sol kanattan ceza sahasının ortasına bir orta yaptı. Markajsız yükselen Gerrard, vücudunu döndürerek yaptığı harika kafa vuruşuyla topu Dida’nın üzerinden uzak köşeye gönderdi.

    Gerrard kutlama yapmak yerine doğruca santra noktasına koştu, tribünlere dönüp kollarını aşağı yukarı salladı. Taraftarlar mesajı aldı, takım arkadaşları da öyle.

    Riise, yıllar sonra Liverpool’un internet sitesine, “Gerrard kafayla golü attıktan sonra oyuncuların yüzlerindeki değişimi görebiliyordunuz. Hepimiz sanki fazladan enerji bulmuştuk, taraftarlar da coşmuştu. Bir şansımız olduğunu biliyorduk. Sadece devam etmemiz gerekiyordu,” dedi.

    İki dakika sonra Hamann, topu kaleye yaklaşık 23 metre mesafedeki Smicer’e aktardı. Liverpool formasıyla son maçına çıkan Çek oyuncu, alt köşeyi hedefleyen füze gibi bir şut çekti. Dida yere uzanıp topa dokundu ama onu dışarı gönderemedi. 

    Ancelotti’nin oyuncuları şaşkına dönmüştü. Liverpool’un hücumlarını durduramayınca Gerrard’ın ceza sahasına girişini panik içinde izlediler. Gattuso, çaresizce yaptığı müdahaleyle onu düşürdü.

    Gerrard o anları şöyle hatırladı: “Takımın vücut dili ve oyunu değişti. Artık kendimize çok güveniyorduk. Topa daha fazla sahip oluyorduk. Sürekli ileri çıktığımızı görebiliyordunuz. Carra’nın ileriye attığı pası hatırlıyorum. Koştum, hafif bir temas hissettim ve kendimi yere bıraktım: Penaltı. 

    “Sonrası tamamen Xabi Alonso’nun elindeydi. Her şey Xabi’nin elindeydi.”

    Alonso, hayal bile edilemeyecek bir baskı altında penaltıyı kullanmak için topun başına geçti. Yerden yaptığı vuruşu Dida kurtardı ama dönen topa herkesten önce yetişen İspanyol oyuncu, topu sert bir vuruşla ağların tavanına gönderdi. Dakika 60’tı.

    Üç gol o kadar hızlı gelmişti ki oyundan çıkan Finnan henüz yedek kulübesine dönmemişti. On yıl sonra, “Hâlâ soyunma odasındaydım,” dedi. “Çıkan gürültüden golleri bizim attığımızı biliyordum. Her şey o kadar hızlı oldu ki dışarı çıkmaya fırsatım olmadı.”

  • Görkemli son

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dudek'in inanılmaz kurtarışları, Milan'ın Türkiye'de son anda galibiyet golünü bulmasını engelledi

    Mücadele henüz bitmemişti. Milan yavaş yavaş kontrolü yeniden ele geçirmeye başladı ve 70. dakikada tekrar öne geçmeye çok yaklaştı. Ancak devre arasında oyundan çıkmak üzere olan Traore, Shevchenko’nun vuruşunu kale çizgisinden çıkardı. Ardından Carragher, Kaka’nın şutunu tam zamanında yaptığı müdahaleyle engelledi.

    90 dakikanın sonunda düdük çaldığında iki takımın oyuncuları da tamamen tükenmiş görünüyordu. Oysa oynanacak 30 dakika daha vardı.

    Ancelotti, Liverpool’un yorgun düşen kanatlarına yüklenmek için Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho’yu oyuna aldı. Alışık olmadığı bir mevkide oynayan Smicer yorulurken Benitez, sürpriz bir kararla Gerrard’ı sağ beke çekti. Kaptan, son 30 dakikayı Milan’ın etkisini sınırlamak için savunmaya dönerek geçirdi. Carragher ise defalarca kendini kayarak müdahalelere attı ve yorgunluktan yerde kaldı. 

    Ardından 117. dakikada inanılması güç bir an yaşandı. Serginho’nun ceza sahasına gönderdiği ortaya Shevchenko sert bir kafa vuruşu yaptı. Dudek’in kurtardığı top, kaleye yalnızca yaklaşık 2,7 metre mesafede duran Ukraynalı forvetin önüne düştü. Shevchenko çok yakın mesafeden sert vurdu, ancak Dudek refleksle kaldırdığı eliyle topu üstten dışarı gönderdi.

    Yedek kulübesindeki Crespo şaşkına dönmüştü. Yıllar sonra o anı şöyle anlattı: “Jerzy’nin o şutu nasıl çıkardığını bugün bile bilmediğine inanıyorum. Shevchenko’nun o pozisyonda gol atamaması gerçeküstüydü.”

    Dudek’in kurtarışları maçı penaltılara taşıdı, ancak kalecinin yapacakları henüz bitmemişti. Dudek kale çizgisinde kollarını sallayıp dans ederken Serginho, Milan’ın ilk penaltısını üstten dışarı attı. Polonyalı kaleci, Milan’ın ikinci penaltısında Pirlo’nun vuruşunu kurtardı. Smicer, Liverpool’un dördüncü penaltısını gole çevirdikten sonra Dudek bir kez daha Shevchenko ile karşı karşıya geldi.

    Forvetin kalenin ortasına doğru yaptığı zayıf vuruşta Dudek bir köşeye atladı, ancak geride kalan koluyla topu çıkardı. Liverpool, Avrupa şampiyonu oldu.

    Son düdüğün ardından Atatürk Stadı’nda iki takımın yaşadığı duygular arasındaki fark daha büyük olamazdı.

    Milan oyuncuları soyunma odasına döndüklerinde yas tutuyordu. Crespo, takımın üzerine çöken boğucu sessizliği şöyle hatırladı: “Çok basit: Cenaze gibiydi. Çok zor anlardı. Otele döndüğümüzde bile kimse konuşamıyordu. Bazı takım arkadaşlarımız ağlıyor, bazıları eşlerine ya da çocuklarına sarılıyordu. İnanın bana, çok zor bir geceydi.”

    Liverpool içinse zafer, kusurları olan bir kadroyu unutulmaz kahramanlara dönüştürdü. Kaptanlarının hiçbir zaman tam olarak kelimelere dökemeyeceği bir geceydi. Gerrard, “Bugün bile o geceyi düşününce ensemdeki tüyler diken diken oluyor,” dedi. “Kariyerimin açık ara en güzel gecesiydi. Gerçeküstü bir akşam, gerçeküstü bir futbol maçıydı. O gece neler yaşandığını anlatmak şimdi bile zor.”

    Aradan yirmi yıl geçmesine rağmen İstanbul Mucizesi, Avrupa futbolunun hafızasındaki yerini koruyor: Bir kulüp için ölümsüz bir zafer, diğeri içinse kapanmamış bir yaranın hayaleti. Pirlo, 2013’te yayımlanan kitabında bunu çarpıcı sözlerle anlattı: “O meşhur boğaz son derece dar çıktı. Öyle dardı ki bütün İstanbul deneyimi bir fitil olsaydı, içimize girdikten sonra çıkacak bir yol bulamazdı.

    “Arada bir hareket ettiğini hissediyorum. Bana hâlâ orada olduğunu, varlığını hatırlatıyor. Bana adımla sesleniyor ve kelimenin tam anlamıyla kıçımda bir ağrıya dönüşüyor.” 