İstanbul efsanesi: Liverpool, futbol tarihinin en büyük geri dönüşüne imza atarak Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandı?

Carlo Ancelotti, 2003'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımının iskeletini korumakla kalmamış, onu daha da iyi hâle getirmişti. 2005'in AC Milan'ı modern futbol efsaneleriyle doluydu. Savunma dörtlüsünü Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam ve kaptan Paolo Maldini oluşturuyordu. Orta sahada Andrea Pirlo oyunu geriden yönlendirirken Gennaro Gattuso'nun mücadeleci yapısı ve Clarence Seedorf'un zarif tekniği takıma denge sağlıyordu. Önlerinde harika oyun kurucu Kaka, ileride ise Arjantinli golcü Hernan Crespo ile Ukraynalı yıldız Andriy Shevchenko vardı. İki yıl önce Avrupa finalinde Juventus'u yenen ilk 11'e göre yalnızca dört değişiklik yapılmıştı. O kadroda yer alıp bu kez ilk 11'de olmayan oyunculardan üçü, Rui Costa, Alessandro Costacurta ve Kakha Kaladze, yedek kulübesindeydi.

Üst üste başarılar elde etmiş Milan özgüven saçıyordu. Ancelotti, İstanbul'daki final öncesinde şöyle diyordu: “Tecrübemiz, cesaretimiz ve soğukkanlılığımız belirleyici olacak. AC Milan'da baskıya alışkın oyuncular var ve bu, böyle bir finalde kritik önem taşıyabilir.”

Liverpool ise tam tersine zorlu bir dönemden geçiyordu ve Premier League'i beşinci sırada bitirmişti. Taktik disipline ve Gerrard, Carragher, Alonso ile John Arne Riise gibi oyuncuların iradesine dayanarak grup aşamasını güçlükle geçmiş, son 16 turunda Bayer Leverkusen'e üstünlük kurmuş, Juventus ve Jose Mourinho'nun Chelsea'si karşısında ise dar farklarla galip gelmişti.

Benitez, İstanbul'da takımını orta sahada sıkı bir düzenle sahaya çıkardı. Alonso savunma hattını korumak için geride kalacak, Gerrard ise Harry Kewell ve Milan Baros'a destek verirken Kaka'yı etkisiz tutmaya çalışacaktı.

Ancak daha ilk dakika dolmadan planları bozuldu. Pirlo'nun tehlikeli serbest vuruşunda boşta kalan Maldini, voleyle topu kaleci Jerzy Dudek'in yanından ağlara gönderdi. Bu, bir Şampiyonlar Ligi finalindeki en erken goldü. Efsanevi savunmacı ayrıca 36 yıl 333 günlük yaşıyla Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Liverpool'un hemen beraberlik arayışına girmesi, savunmada daha fazla boşluk bırakmasına yol açtı. Milan'ın dar alanda oynayan hücum hattı da bu boşlukları değerlendirmeye hevesliydi. Pirlo baskı görmeden oyunun temposunu belirlerken Kaka, Liverpool'un orta sahası ile savunması arasına neredeyse fark edilmeden sızmaya başladı.

İlk yarının ortalarında Brezilyalı oyuncu, savunmacılar geri çekilirken Liverpool yarı sahasında hızla ilerledi. Tam zamanında topu Shevchenko'ya aktardı. Shevchenko'nun çok iyi vuruşunda top, Dudek'in önünden geçerek alt köşeye gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

İngiliz ekibi için bu yalnızca geçici bir rahatlamaydı. 39. dakikada, Liverpool'un penaltı itirazının reddedilmesinden kısa süre sonra Kaka bir kez daha ileri çıktı ve topu Shevchenko'nun önüne aşırdı. Ukraynalı oyuncunun içeri çevirdiği topa Crespo dokunarak golü attı.

Beş dakika sonra Kaka yine sahneye çıktı. Topu alırken Gerrard'ın müdahalesinden sıyrıldı ve kendi yarı sahasından kusursuz bir pas verdi. Crespo, topa dokunarak onu Dudek'in ötesine gönderdi. Skor 3-0'dı.

Gerrard, 2023'te Cafu ile yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: “Haftalardır hazırlanıyorsunuz. Bir oyun planınız var ve sonra bu plan bir bakıma altüst oluyor. Topu kaybettik. Hatalı olduğumu kabul etmeliydim. İlk yarıda iyi değildim. İşte o an, hayalin sona erdiğini mi düşünüyorsunuz? Ama takımın kaptanı olarak duruşunuzu korumalı, inancınızı kaybetmemeli ve devre arasına ulaşmalısınız. Farkın üçte kalmasını sağlamalısınız.”

İlk yarı düdüğü çaldığında Liverpool oyuncuları yıkılmış hâlde sahadan ayrılıyor, taraftarları şaşkınlık içinde kalıyordu. Milan ise şampiyonluğu kazanmışçasına tünele doğru sakince yürüyordu.