Elliott, geçen yaz Liverpool'dan Aston Villa'ya kalıcı transfer hedefiyle kiralandığında, bu anlaşma herkesin yararına olacak nadir transferlerden biri gibi görünüyordu. Ancak sonuçta hiç kimse kazançlı çıkmadı; en büyük zararı da Elliott gördü. Unai Emery, eski sportif direktör Monchi'nin transfer ettiği bir oyuncuyu istemediği için Elliott kariyerinin neredeyse bir yılını kaybetti.
Teknik direktör, Elliott'ın çabasına veya profesyonelliğine diyecek bir şey bulamıyordu. Yalnızca onun 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) değerinde olduğunu düşünmüyordu. Bu yüzden 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı iki kez kazanan oyuncunun Villa formasıyla 10 Premier League maçına çıkması engellendi; çünkü bu, sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesini devreye sokacaktı.
Emery'nin de kabul ettiği gibi, Elliott'a karşı son derece haksız olan bu durum tam bir saçmalıktı. İspanyol teknik direktör, “Çocuk için üzülüyorum” dedi. Ancak kulağa çılgınca gelse de Elliott'ın Mestalla'ya gidişinin, en azından itibarı açısından, daha da zarar verici olduğu söylenebilir.
Transfer döneminin son gününde Valencia'ya gelen 23 yaşındaki oyuncu, altı La Liga maçında süre aldı ancak hiçbirine ilk 11'de başlamadı. Daha kötüsü, 21 Ekim'de Villarreal'e karşı 2-1 kaybedilen maçta oyuna girdikten yalnızca 19 dakika sonra, hakeme itiraz nedeniyle kısa aralıklarla iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Bu durum, bir önceki ay Carlos Corberan'ın yerine kulübün kalıcı teknik direktörü olan Aguirre'yi anlaşılır biçimde öfkelendirdi.
“Hakeme ne söylemiş olabilir bilmiyorum, İspanyolcayı doğru dürüst konuşamıyor bile” dedi Meksika'nın eski teknik direktörü. “Bu yüzden söylediği bir şey nedeniyle oyundan atılması beni öfkelendiriyor. Saçma, gülünç bir ihraçtı ve bunu kendisine de söyledim.”
Kırmızı kartı nedeniyle Elliott, geçen hafta sonu Elche'ye karşı oynanan maçta cezalıydı. Ligde 19. sırada bulunan Valencia, eylül ortasından bu yana ilk galibiyetini o olmadan aldığı için Madrid'e karşı da çok az süre alacak gibi görünüyor; hatta hiç oynamayabilir.
Nitekim Elliott'ın İspanya'ya fiziksel durumu kötü bir hâlde geldiğine dair haberler ve Valencia formasıyla henüz gol veya asist kaydedememesi nedeniyle, kiralık sözleşmesinin kış transfer döneminde feshedilebileceği şimdiden konuşuluyor. Üstelik onu transfer eden sportif direktör Ron Gourlay de Corberan ile aynı gün görevden alındı.
İlginç biçimde Alexander-Arnold da 2027'de Liverpool'a dönüşle anılıyor. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu, Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini korumak istiyorsa sezonu Madrid'in üçüncü tercih sağ beki olarak geçirmeyi göze alamaz.
Yakın çevresinden gelen mesaj, Mourinho'nun takımında kalmaya ve forma için mücadele etmeye kararlı olduğu yönünde. Ancak şu anda Alexander-Arnold ile Elliott'ın yeniden aynı sahayı paylaşması için en olası yer, başka bir yerden ziyade Anfield gibi görünüyor.