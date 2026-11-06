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Trent & Elliott's struggles.jpgGetty/GOAL

İspanya’da sıkıntı: Liverpool’da takım arkadaşı olan Trent Alexander-Arnold ve Harvey Elliott neden La Liga’da uzun süre kalamayabilir?

Her iki oyuncunun da İspanya'ya transferi pek yolunda gitmiyor. Bu nedenle, şanslılarsa cumartesi gecesi Mestalla'da yedek kulübesinde olabilirler.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Trent Alexander-Arnold ile Harvey Elliott, geçen yıl 25 Mayıs'ta Liverpool'un Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı maçın son birkaç dakikasından bu yana aynı sahada oynamadı. Çocukluklarından beri Liverpool taraftarı olan iki oyuncu için de o gün buruk bir gündü.

    Alexander-Arnold, Liverpool'dan bedelsiz ayrılma yönündeki zor kararını zaten kamuoyuna açıklamıştı. Bir sezonu sonradan oyuna girerek fark yaratan bir oyuncu rolünde geçiren Elliott'ın da Merseyside'daki günlerinin sayılı olduğu açıktı.

    Yine de ikisi de daha coşkulu bir ortamda veda etmeyi hayal edemezdi: Arne Slot yönetimindeki Liverpool, maçın ardından büyük sevinç yaşanan Anfield'da Premier League kupasını aldı.

    Elliott ile Alexander-Arnold, yeni kulüpleri Valencia ve Real Madrid'in cumartesi akşamı Mestalla'da oynayacağı La Liga maçı öncesinde veya sonrasında sohbet etme fırsatı bulursa o mutlu günü anabilir.

    Ancak şu anki durumda ikisinin yeniden aynı sahada oynama ihtimali oldukça düşük. Zira hiçbirinin İspanya'daki dönemi planladığı gibi gitmiyor...

  • Harika bir ilk izlenim

    Real Madrid Unveil New Signing Trent Alexander-Arnold
    Getty Images Sport

    İngiliz, ilk basın toplantısında İspanyolca konuşarak Madrid ve Liverpool basınını şaşırttı.

    İki eski takım arkadaşı arasında La Liga'da daha büyük etki yaratması beklenen isim Alexander-Arnold'du. Liverpool'da kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazanmış ve bu süreçte dünya futbolunun belki de en heyecan verici sağ beki olarak kendini kabul ettirmişti.

    Ancak bu da ona yetmedi. Virgil van Dijk'ın ileride ayrılmasının ardından kulüp kaptanı olma ihtimali bile onu 2025 yazından sonra Anfield'da kalmaya ikna edemedi.

    Alexander-Arnold sağ bek rolünü yeniden tanımlamak istiyordu. Savunmadaki eksikleri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, hücum becerileriyle Santiago Bernabeu'da başarılı olabilecek düzeyde olduğu tartışmasızdı.

    Madrid de böyle düşünüyordu. Onu kadrosuna katmayı o kadar çok istiyordu ki Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatabilmek için sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir ay kalan bir oyuncuya karşılık Liverpool'a 8,3 milyon sterlin (11,1 milyon dolar) ödemeyi bile kabul etti.

    Alexander-Arnold, yeni kulübünde Madrid oyuncusu olarak düzenlenen resmî tanıtımında İspanyolca konuşarak harika bir ilk izlenim bıraktı. Ancak takım arkadaşı, vatandaşı ve yakın dostu Jude Bellingham'ın hâlâ zorlandığı bu dilde ustalaşmış olmasına rağmen savunmacı, yeni ortamına aynı derecede sorunsuz uyum sağlayamadı.

  • “Canımı acıtıyor”

    FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSER
    AFP

    Jose Mourinho, Alexander-Arnold'u Madrid'de üçüncü tercih sağ bek konumuna düşürdüğü için kendini kötü hissettiğini söylüyor

    Alexander-Arnold, ilk basın toplantısında “[oyununu] göstermek, birçok şampiyonluk kazanmak ve şampiyon olmak” için sabırsızlandığını söylemişti. Ancak bu hedeflerinin hiçbirine henüz ulaşamadı.

    Elbette hafifletici bazı koşullar var. Alexander-Arnold'ın İspanya'daki ilk sezonu sakatlıklarla defalarca kesintiye uğradı ve bu da istikrar yakalamasını engelledi. Teknik direktör değişikliği de yardımcı olmadı: Xabi Alonso, ocak ayında görevden alındı ve yerine başarısız Alvaro Arbeloa getirildi. Madrid, ancak şimdi Jose Mourinho yönetiminde yeniden istikrarlı bir takım görüntüsü vermeye başladı.

    Ne var ki Mourinho, en azından şimdilik Real Madrid için olumlu bir gelişme olduğunu kanıtlasa da Alexander-Arnold açısından durum tam tersi.

    Alexander-Arnold, tüm zamanların en iyi sağ beki olduğunu kanıtlama hedefiyle Madrid'e taşındı. Ancak Mourinho, onun Bernabeu'daki en iyi ikinci sağ bek olduğunu bile düşünmüyor. Tercih sıralamasında Denzel Dumfries ve daha da can sıkıcı biçimde orta saha oyuncusu Federico Valverde onun önünde.

    Mourinho, Alexander-Arnold'ın kendisini beklenmedik biçimde içinde bulduğu bu vahim durumdan ötürü üzüntü duyduğunu dile getirdi. Ancak bu, oyuncunun durumdan çıkış yolu bulmasına yardım edeceği anlamına gelmiyor.

    “Bu canımı acıtıyor. Oyuncuların kendilerini kötü hissetmelerini istemem; iyi hissetmelerini tercih ederim,” diyen Mourinho, gazetecilere şunları söyledi: “Her mevki için iki oyuncuyla kadro kurup sonunda üçüncü bir oyuncuyu (Valverde) oynattığınızda, bu hoşuma giden bir durum değil...

    “Ama bu duygulardan daha önemli şeyler var; belirli bir anda takım için daha fazla önem taşıyan şeyler. Orta sahamızı değiştirmemiz ve Fede'yi o mevkide oynatmamız gerektiğini düşündüm. Bu, bireysel oyunculara göre değil, takım için alınmış bir karardı.”

    Alexander-Arnold en azından geçen hafta sonu Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin tamamında oynadı. Ancak bu, Liga sezonundaki yalnızca dördüncü ilk 11 maçıydı ve Camp Nou'da Barcelona'ya karşı kazanılan El Clasico'da sadece bir dakika süre almasından sonra geldi.

    Hafta ortasında da üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında kulübede kaldı. Madrid ise Valverde'nin geç gelen golü sayesinde AEK Athens ile karşılaşmak üzere gittiği Yunanistan'dan üç puanla dönerek iyi gidişatını sürdürdü.

    Dolayısıyla Valencia karşısında oynayıp oynamayacağını veya bir kez daha kulübede kalacağını kestirmek zor. Elliott'ın Javier Aguirre'nin maç kadrosuna alınıp alınmayacağı bile belli değil.

  • Kötüden daha kötüye mi?

    Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8
    Getty Images Sport

    Elliott'ın Villa Park'taki kiralık dönemi kâbus gibi geçti, Mestalla'daki macerası da felaketle başladı.

    Elliott, geçen yaz Liverpool'dan Aston Villa'ya kalıcı transfer hedefiyle kiralandığında, bu anlaşma herkesin yararına olacak nadir transferlerden biri gibi görünüyordu. Ancak sonuçta hiç kimse kazançlı çıkmadı; en büyük zararı da Elliott gördü. Unai Emery, eski sportif direktör Monchi'nin transfer ettiği bir oyuncuyu istemediği için Elliott kariyerinin neredeyse bir yılını kaybetti.

    Teknik direktör, Elliott'ın çabasına veya profesyonelliğine diyecek bir şey bulamıyordu. Yalnızca onun 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) değerinde olduğunu düşünmüyordu. Bu yüzden 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı iki kez kazanan oyuncunun Villa formasıyla 10 Premier League maçına çıkması engellendi; çünkü bu, sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesini devreye sokacaktı.

    Emery'nin de kabul ettiği gibi, Elliott'a karşı son derece haksız olan bu durum tam bir saçmalıktı. İspanyol teknik direktör, “Çocuk için üzülüyorum” dedi. Ancak kulağa çılgınca gelse de Elliott'ın Mestalla'ya gidişinin, en azından itibarı açısından, daha da zarar verici olduğu söylenebilir.

    Transfer döneminin son gününde Valencia'ya gelen 23 yaşındaki oyuncu, altı La Liga maçında süre aldı ancak hiçbirine ilk 11'de başlamadı. Daha kötüsü, 21 Ekim'de Villarreal'e karşı 2-1 kaybedilen maçta oyuna girdikten yalnızca 19 dakika sonra, hakeme itiraz nedeniyle kısa aralıklarla iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Bu durum, bir önceki ay Carlos Corberan'ın yerine kulübün kalıcı teknik direktörü olan Aguirre'yi anlaşılır biçimde öfkelendirdi.

    “Hakeme ne söylemiş olabilir bilmiyorum, İspanyolcayı doğru dürüst konuşamıyor bile” dedi Meksika'nın eski teknik direktörü. “Bu yüzden söylediği bir şey nedeniyle oyundan atılması beni öfkelendiriyor. Saçma, gülünç bir ihraçtı ve bunu kendisine de söyledim.”

    Kırmızı kartı nedeniyle Elliott, geçen hafta sonu Elche'ye karşı oynanan maçta cezalıydı. Ligde 19. sırada bulunan Valencia, eylül ortasından bu yana ilk galibiyetini o olmadan aldığı için Madrid'e karşı da çok az süre alacak gibi görünüyor; hatta hiç oynamayabilir.

    Nitekim Elliott'ın İspanya'ya fiziksel durumu kötü bir hâlde geldiğine dair haberler ve Valencia formasıyla henüz gol veya asist kaydedememesi nedeniyle, kiralık sözleşmesinin kış transfer döneminde feshedilebileceği şimdiden konuşuluyor. Üstelik onu transfer eden sportif direktör Ron Gourlay de Corberan ile aynı gün görevden alındı.

    İlginç biçimde Alexander-Arnold da 2027'de Liverpool'a dönüşle anılıyor. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu, Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini korumak istiyorsa sezonu Madrid'in üçüncü tercih sağ beki olarak geçirmeyi göze alamaz.

    Yakın çevresinden gelen mesaj, Mourinho'nun takımında kalmaya ve forma için mücadele etmeye kararlı olduğu yönünde. Ancak şu anda Alexander-Arnold ile Elliott'ın yeniden aynı sahayı paylaşması için en olası yer, başka bir yerden ziyade Anfield gibi görünüyor.