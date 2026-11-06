Alexander-Arnold, ilk basın toplantısında “[oyununu] göstermek, birçok şampiyonluk kazanmak ve şampiyon olmak” için sabırsızlandığını söylemişti. Ancak bu hedeflerinin hiçbirine henüz ulaşamadı.

Elbette hafifletici bazı koşullar var. Alexander-Arnold'ın İspanya'daki ilk sezonu sakatlıklarla defalarca kesintiye uğradı ve bu da istikrar yakalamasını engelledi. Teknik direktör değişikliği de yardımcı olmadı: Xabi Alonso, ocak ayında görevden alındı ve yerine başarısız Alvaro Arbeloa getirildi. Madrid, ancak şimdi Jose Mourinho yönetiminde yeniden istikrarlı bir takım görüntüsü vermeye başladı.

Ne var ki Mourinho, en azından şimdilik Real Madrid için olumlu bir gelişme olduğunu kanıtlasa da Alexander-Arnold açısından durum tam tersi.

Alexander-Arnold, tüm zamanların en iyi sağ beki olduğunu kanıtlama hedefiyle Madrid'e taşındı. Ancak Mourinho, onun Bernabeu'daki en iyi ikinci sağ bek olduğunu bile düşünmüyor. Tercih sıralamasında Denzel Dumfries ve daha da can sıkıcı biçimde orta saha oyuncusu Federico Valverde onun önünde.

Mourinho, Alexander-Arnold'ın kendisini beklenmedik biçimde içinde bulduğu bu vahim durumdan ötürü üzüntü duyduğunu dile getirdi. Ancak bu, oyuncunun durumdan çıkış yolu bulmasına yardım edeceği anlamına gelmiyor.

“Bu canımı acıtıyor. Oyuncuların kendilerini kötü hissetmelerini istemem; iyi hissetmelerini tercih ederim,” diyen Mourinho, gazetecilere şunları söyledi: “Her mevki için iki oyuncuyla kadro kurup sonunda üçüncü bir oyuncuyu (Valverde) oynattığınızda, bu hoşuma giden bir durum değil...

“Ama bu duygulardan daha önemli şeyler var; belirli bir anda takım için daha fazla önem taşıyan şeyler. Orta sahamızı değiştirmemiz ve Fede'yi o mevkide oynatmamız gerektiğini düşündüm. Bu, bireysel oyunculara göre değil, takım için alınmış bir karardı.”

Alexander-Arnold en azından geçen hafta sonu Racing Santander karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin tamamında oynadı. Ancak bu, Liga sezonundaki yalnızca dördüncü ilk 11 maçıydı ve Camp Nou'da Barcelona'ya karşı kazanılan El Clasico'da sadece bir dakika süre almasından sonra geldi.

Hafta ortasında da üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi maçında kulübede kaldı. Madrid ise Valverde'nin geç gelen golü sayesinde AEK Athens ile karşılaşmak üzere gittiği Yunanistan'dan üç puanla dönerek iyi gidişatını sürdürdü.

Dolayısıyla Valencia karşısında oynayıp oynamayacağını veya bir kez daha kulübede kalacağını kestirmek zor. Elliott'ın Javier Aguirre'nin maç kadrosuna alınıp alınmayacağı bile belli değil.