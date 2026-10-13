2009 yazında İtalyanlar, transferde büyük bir hamle yaptı. 29 gol attığı bir sezonu geride bırakan Zlatan Ibrahimovic, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bir numaralı transfer hedefi hâline gelmişti. Inter ise cesur bir anlaşma fırsatı gördü. Inter, Ibrahimovic karşılığında Katalan kulübünü 46 milyon avronun yanı sıra iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış forvet Samuel Eto’o'yu vermeye ikna etti.

İtalyanlar daha sonra 30 yaşındaki forvet Diego Milito ile orta saha oyuncusu Thiago Motta'yı Genoa'dan transfer etti. Oyun kurucu Wesley Sneijder Real Madrid'den, tecrübeli stoper Lucio ise Bayern'den geldi.

Mourinho ilk sezonunun büyük bölümünde 4-3-3 dizilişini denemişti. Ancak yaratıcı oyunuyla öne çıkan Sneijder'in forvet ikilisi Milito ve Eto’o'nun arkasında oyunu yönlendirmesi için bu dizilişten tamamen vazgeçti.

Inter'in yine açık ara şampiyon olacağı hemen anlaşılır gibiydi. Serie A'daki ikinci maçında rakibi AC Milan'ı farklı yenerek güçlü bir mesaj verdi. Ancak Şampiyonlar Ligi serüveni, grup aşamasındaki üst üste üç beraberlikle tökezleyerek başladı.

Bu beraberliklerden biri Barcelona'ya karşıydı. Ibrahimovic'in yedek kulübesinde kaldığı deplasman maçını da Guardiola'nın ekibine kaybetmelerine rağmen grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura çıktılar. Böylece Mourinho'nun eski kulüplerinden biriyle eleme turunda eşleştiler.

Chelsea ile oynanacak son 16 turu eşleşmesine gelindiğinde Mourinho baskı altındaydı. Üst üste üç beraberliğin ardından Inter'in Serie A'daki liderlik farkı erimişti. Chelsea maçından dört gün önce Sampdoria karşısında iki oyuncusu kırmızı kart görünce Mourinho, tünele doğru yürürken bileklerini çaprazladı. Daha sonra sözcüsü aracılığıyla bu hareketin anlamını şöyle açıkladı: “Beni götürebilir, tutuklayabilirsiniz ama takımım güçlü ve dokuz kişi kalsak bile yine kazanır.”

Bu hareketi ve tünelde hakem ile yardımcı hakemlere hakaret etmesi nedeniyle üç maç men ve 40.000 avro para cezası aldı. La Repubblica'ya göre Mourinho hakeme, “Aferin, aferin. Unutma, ailen seni televizyonda izliyor” dedi.

San Siro'daki ilk maç öncesinde Chelsea Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile karşılıklı atıştı. Tartışmayı, bir yıl önce hâlâ AC Milan'ın başındayken “Mourinho İsa ise ben kesinlikle onun havarilerinden biri değilim” diyen Ancelotti'nin başlattığı söylenebilirdi.

Ancelotti, San Siro'daki ilk maç öncesinde Il Giornale'ye şunları söyledi: “Inter taraftarları dışında bütün İtalya Chelsea'yi destekleyecek… Atmosferi ve takımı ateşlemekte iyi ama ben asla o yola girmezdim.”

Takımındaki kuşatma altında olma hissini güçlendirmeye her zaman çalışan Mourinho, İtalya'da sevilmediği iddiasına şöyle karşılık verdi: “[Ancelotti] bunu söylüyorsa ya biliyordur, ya biri ona söylemiştir ya da kendisi o grubun içindedir. Ben her zamanki gibi işimi yapıyorum.”

Inter, Chelsea'nin baskısına dayanarak San Siro'da 2-1'lik galibiyeti korudu. Eto’o, Sneijder ve Milito'nun birlikte geliştirdiği atakla üçüncü dakikada gol perdesi açılırken Lucio, ikinci yarıdaki direnişe öncülük etti.

Mart ortasında Stamford Bridge'de alınan 1-0'lık galibiyet, Inter için ileriye doğru büyük bir adımdı. Eto’o'nun 79. dakikada galibiyeti getiren golüyle Mourinho, Drogba, John Terry ve Frank Lampard'ın da yer aldığı eski takımını, İtalya'nın önde gelen teknik direktörlerinden birine karşı kendi sahasında mağlup etti. Inter'in Avrupa'daki erken vedalardan oluşan kötü serisi de sona erdi.

Ligdeki sıkıntıları giderek artsa da Inter, çeyrek finalde CSKA Moscow'u toplamda 2-0 yenerek Barcelona ile gergin geçecek bir yarı final eşleşmesine çıktı.

Portekizli teknik adam, 1990'larda Camp Nou'da İngiliz teknik direktör Bobby Robson'ın tercümanı olarak çalışmış, ardından İngiliz çalıştırıcının ve daha sonra Van Gaal'in yardımcısı olmuştu. Sonrasında kendi teknik direktörlük kariyerini sürdürmek üzere ayrılmıştı. Yıllar sonra Barcelona'nın teknik direktörlüğü için adaydı ancak kulüp onun yerine Guardiola'yı tercih etti. Futboldaki etkileyici geçmişine rağmen Barcelona taraftarları şimdi “tercüman” sıfatını ona karşı kullanıyordu.

Barcelona, Avrupa'nın son şampiyonuydu ve Şampiyonlar Ligi döneminde üst üste iki kez şampiyon olan ilk takım olabilecek gibi görünüyordu.

Guardiola'nın ekibi İtalya'daki maçın ilk 20 dakikasında Pedro ile öne geçse de Inter müthiş bir geri dönüşe imza attı. Diego Milito, Sneijder ve Maicon'un gollerini hazırladıktan sonra kendi golüyle 3-1'lik galibiyeti perçinledi. Savunma sağlamlığıyla tanınan Inter, Barcelona'yı Guardiola'nın gurur duyacağı bir oyunla yenmişti.

Inter, Camp Nou'daki rövanşta ilk maçtaki kadar baskın ve atak bir oyun sergilemedi. Bunun yerine Mourinho'yu ünlü yapan savunma anlayışına döndü. Portekizli teknik adam, Lionel Messi'yi durdurmak için tecrübeli Arjantinli sağ bek Javier Zanetti'yi savunmanın soluna yerleştirdi.

Zanetti daha sonra, “Messi'yi Arjantin milli takımından tanıyordum ve o dünyanın en iyi oyuncusuydu. Messi'yi takip ettim. Girdiği her bölgede iki takım arkadaşım ona baskı yaparak fark yaratabileceği alanı bulmasını engelledi” dedi.

Messi o sezon müthiş bir formdaydı ve Guardiola'nın ekibi devrim niteliğinde görülüyordu. Ancak Inter hücuma çıkmayı neredeyse hiç denemeyip önüne gelen her topu uzaklaştırırken Barcelona aşılmaz bir duvara çarpıyordu.

28. dakikada Thiago Motta ikinci sarı kartını görüp oyundan atılınca Inter ağır bir darbe aldı. Ardından kaleci Julio Cesar zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Maç henüz 34. dakikasındaydı.

Gerard Pique 84. dakikada Barcelona'yı öne geçirdiğinde ev sahibi taraftarlar coştu, Mourinho'nun oyuncuları ise gerildi. Kısa süre sonra Bojan Krkic topu ağlara gönderince Barcelona turu geçtiğini düşündü. Ancak gol iptal edildi ve süre doldu.

Son şampiyon elenmiş, Inter ise 38 yıl sonra ilk kez Avrupa Kupası finaline yükselmişti.

Mourinho büyük bir sevinçle sahayı boydan boya koşarak üst tribüne yerleştirilen Inter taraftarlarını selamladı. Barcelona kalecisi Víctor Valdes onu fiziksel olarak durdurmaya çalıştı ancak gösterişli sevinciyle Portekizli teknik adamı durdurmak mümkün değildi.

Inter kutlama yaparken Camp Nou görevlileri fıskiyeleri açtığında bile Mourinho, kendisini küçümseyenlerin öfkesini ve yağan suyu üzerinde hissetmenin tadını çıkardı. Kusursuz bir savunma performansı planlayıp uygulamış, Guardiola'yı tahtından indirmiş ve Inter'i Santiago Bernabeu'ya taşımıştı.



