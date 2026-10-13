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GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

Inter üçlemeyi kazandığında: Jose Mourinho, İtalyan devini nasıl Avrupa’nın kralına dönüştürdü ve Pep Guardiola ile Louis van Gaal’e nasıl üstünlük sağladı?

Serie A'da üstünlük kuran ancak Avrupa'da zorlanan Inter, Mourinho'nun gelişiyle yeni bir seviyeye yükseldi ve daha önce görülmemiş bir başarıya ulaştı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Üçleme için verilen mücadeleydi bu. 

    Inter ve Bayern Münih, İtalya ve Almanya’daki rakiplerini geride bırakıp lig ve kupa şampiyonluklarını kazanmış olarak 2010 Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Kutsal Santiago Bernabeu sahasında Avrupa zaferi ve spor tarihinde ölümsüzlük için karşı karşıya geleceklerdi. 

    Bu, aynı zamanda iki farklı futbol anlayışının çatışmasıydı. Jose Mourinho, Inter’i savunmada aşılması neredeyse imkânsız, acımasızca etkili bir takıma dönüştürmüştü. Takımı, İtalya’daki rakibi Roma’yı yıldırarak hem Serie A’yı hem de Coppa Italia’yı kazanmıştı. Karşısında ise bir dönem kendisine akıl hocalığı yapan Louis van Gaal vardı. Van Gaal’in kendine güveni yüksek Bayern’i, etkileyici ve geniş alana yayılan hücum oyunuyla rakiplerini saf dışı bırakmıştı.

    Van Gaal, maç öncesinde Mourinho’nun tercih ettiği oyun tarzına laf atarak gerilimi de yükseltti, ancak son gülen Mourinho oldu. 

    Madrid yolunda eski takımları Chelsea ve Barcelona’yı eleyen Portekizli teknik adam, takımının neredeyse kusursuz biçimde uyguladığı disiplin ve pragmatizme dayalı oyun planıyla eski akıl hocasını da alt etti.


  • İtalyan galibiyet makinesi yine tökezledi

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    AFP

    Roberto Mancini, ülke içinde büyük bir güç yaratmıştı ancak takımı Avrupa’da zorlanıyordu.

    Mourinho'nun 2007-08 sezonunun başlarında Chelsea'den ayrılmasını izleyen aylarda, bir sonraki durağının neresi olacağına dair çok konuşuldu.

    Roberto Mancini, Inter'i ligde durdurulması güç bir takıma dönüştürmüş ve üst üste üç Serie A şampiyonluğu kazandırmıştı. Ancak ligdeki hâkimiyetine rağmen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde geriye gidiyordu. Mourinho'nun Mancini'nin yerine düşünüldüğüne dair haberler çıkmaya başladı.

    Kopma noktası, Inter'in üst üste ikinci kez son 16 turunda elendiği mart ayında geldi. Liverpool'a toplamda 3-0 yenilmelerinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Mancini, gazetecilere sezon sonunda görevinden ayrılacağını söyledi.

    Kararından dönmeye çalışsa da ayrılık ihtimali artık gündeme gelmişti. Inter'in İtalya Kupası finalinde Roma'ya yenilmesinden günler sonra kulüp sahibi Massimo Moratti, İtalyan teknik direktörün görevine son verdi. Mourinho'nun göreve getirildiği ise ertesi hafta doğrulandı. Porto ile yaşadığı Şampiyonlar Ligi mucizesinin ardından kendisine ‘Özel Biri’ adını veren Mourinho'ya, İtalya'nın en iyi takımını Avrupa'nın zirvesine taşıma görevi verilmişti.

    İlk basın toplantısında Mourinho'ya Inter ile üç kupa kazanmayı hedefleyip hedeflemediği soruldu. “İtalya Süper Kupası'nı da,” diye yanıt verdi. “Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayalini kurar… Bu, küçük ayrıntıların belirleyici olduğu bir turnuva çünkü bütün farkı ayrıntılar yaratır.”

    Mourinho'nun ilk sezonunda Inter, İtalya Süper Kupası'nın yanı sıra bir kez daha Serie A şampiyonluğunu kazandı ve Juventus'un 10 puan önünde rahatça zirvede yer aldı. Ancak Avrupa'daki sıkıntıları sürdü. Manchester United'a toplamda 2-0 yenilen Inter, bir kez daha son 16 turunda elendi.


  • Mourinho eski işverenlerini mağlup etti

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-INTER MILAN
    AFP

    Inter, Madrid'deki finale giden yolda Chelsea ve Barcelona'yı üstün bir oyunla mağlup etti.

    2009 yazında İtalyanlar, transferde büyük bir hamle yaptı. 29 gol attığı bir sezonu geride bırakan Zlatan Ibrahimovic, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bir numaralı transfer hedefi hâline gelmişti. Inter ise cesur bir anlaşma fırsatı gördü. Inter, Ibrahimovic karşılığında Katalan kulübünü 46 milyon avronun yanı sıra iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış forvet Samuel Eto’o'yu vermeye ikna etti.  

    İtalyanlar daha sonra 30 yaşındaki forvet Diego Milito ile orta saha oyuncusu Thiago Motta'yı Genoa'dan transfer etti. Oyun kurucu Wesley Sneijder Real Madrid'den, tecrübeli stoper Lucio ise Bayern'den geldi. 

    Mourinho ilk sezonunun büyük bölümünde 4-3-3 dizilişini denemişti. Ancak yaratıcı oyunuyla öne çıkan Sneijder'in forvet ikilisi Milito ve Eto’o'nun arkasında oyunu yönlendirmesi için bu dizilişten tamamen vazgeçti. 

    Inter'in yine açık ara şampiyon olacağı hemen anlaşılır gibiydi. Serie A'daki ikinci maçında rakibi AC Milan'ı farklı yenerek güçlü bir mesaj verdi. Ancak Şampiyonlar Ligi serüveni, grup aşamasındaki üst üste üç beraberlikle tökezleyerek başladı. 

    Bu beraberliklerden biri Barcelona'ya karşıydı. Ibrahimovic'in yedek kulübesinde kaldığı deplasman maçını da Guardiola'nın ekibine kaybetmelerine rağmen grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura çıktılar. Böylece Mourinho'nun eski kulüplerinden biriyle eleme turunda eşleştiler.

    Chelsea ile oynanacak son 16 turu eşleşmesine gelindiğinde Mourinho baskı altındaydı. Üst üste üç beraberliğin ardından Inter'in Serie A'daki liderlik farkı erimişti. Chelsea maçından dört gün önce Sampdoria karşısında iki oyuncusu kırmızı kart görünce Mourinho, tünele doğru yürürken bileklerini çaprazladı. Daha sonra sözcüsü aracılığıyla bu hareketin anlamını şöyle açıkladı: “Beni götürebilir, tutuklayabilirsiniz ama takımım güçlü ve dokuz kişi kalsak bile yine kazanır.” 

    Bu hareketi ve tünelde hakem ile yardımcı hakemlere hakaret etmesi nedeniyle üç maç men ve 40.000 avro para cezası aldı. La Repubblica'ya göre Mourinho hakeme, “Aferin, aferin. Unutma, ailen seni televizyonda izliyor” dedi.

    San Siro'daki ilk maç öncesinde Chelsea Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile karşılıklı atıştı. Tartışmayı, bir yıl önce hâlâ AC Milan'ın başındayken “Mourinho İsa ise ben kesinlikle onun havarilerinden biri değilim” diyen Ancelotti'nin başlattığı söylenebilirdi.

    Ancelotti, San Siro'daki ilk maç öncesinde Il Giornale'ye şunları söyledi: “Inter taraftarları dışında bütün İtalya Chelsea'yi destekleyecek… Atmosferi ve takımı ateşlemekte iyi ama ben asla o yola girmezdim.”

    Takımındaki kuşatma altında olma hissini güçlendirmeye her zaman çalışan Mourinho, İtalya'da sevilmediği iddiasına şöyle karşılık verdi: “[Ancelotti] bunu söylüyorsa ya biliyordur, ya biri ona söylemiştir ya da kendisi o grubun içindedir. Ben her zamanki gibi işimi yapıyorum.”

    Inter, Chelsea'nin baskısına dayanarak San Siro'da 2-1'lik galibiyeti korudu. Eto’o, Sneijder ve Milito'nun birlikte geliştirdiği atakla üçüncü dakikada gol perdesi açılırken Lucio, ikinci yarıdaki direnişe öncülük etti.

    Mart ortasında Stamford Bridge'de alınan 1-0'lık galibiyet, Inter için ileriye doğru büyük bir adımdı. Eto’o'nun 79. dakikada galibiyeti getiren golüyle Mourinho, Drogba, John Terry ve Frank Lampard'ın da yer aldığı eski takımını, İtalya'nın önde gelen teknik direktörlerinden birine karşı kendi sahasında mağlup etti. Inter'in Avrupa'daki erken vedalardan oluşan kötü serisi de sona erdi.

    Ligdeki sıkıntıları giderek artsa da Inter, çeyrek finalde CSKA Moscow'u toplamda 2-0 yenerek Barcelona ile gergin geçecek bir yarı final eşleşmesine çıktı. 

    Portekizli teknik adam, 1990'larda Camp Nou'da İngiliz teknik direktör Bobby Robson'ın tercümanı olarak çalışmış, ardından İngiliz çalıştırıcının ve daha sonra Van Gaal'in yardımcısı olmuştu. Sonrasında kendi teknik direktörlük kariyerini sürdürmek üzere ayrılmıştı. Yıllar sonra Barcelona'nın teknik direktörlüğü için adaydı ancak kulüp onun yerine Guardiola'yı tercih etti. Futboldaki etkileyici geçmişine rağmen Barcelona taraftarları şimdi “tercüman” sıfatını ona karşı kullanıyordu.

    Barcelona, Avrupa'nın son şampiyonuydu ve Şampiyonlar Ligi döneminde üst üste iki kez şampiyon olan ilk takım olabilecek gibi görünüyordu.

    Guardiola'nın ekibi İtalya'daki maçın ilk 20 dakikasında Pedro ile öne geçse de Inter müthiş bir geri dönüşe imza attı. Diego Milito, Sneijder ve Maicon'un gollerini hazırladıktan sonra kendi golüyle 3-1'lik galibiyeti perçinledi. Savunma sağlamlığıyla tanınan Inter, Barcelona'yı Guardiola'nın gurur duyacağı bir oyunla yenmişti.

    Inter, Camp Nou'daki rövanşta ilk maçtaki kadar baskın ve atak bir oyun sergilemedi. Bunun yerine Mourinho'yu ünlü yapan savunma anlayışına döndü. Portekizli teknik adam, Lionel Messi'yi durdurmak için tecrübeli Arjantinli sağ bek Javier Zanetti'yi savunmanın soluna yerleştirdi. 

    Zanetti daha sonra, “Messi'yi Arjantin milli takımından tanıyordum ve o dünyanın en iyi oyuncusuydu. Messi'yi takip ettim. Girdiği her bölgede iki takım arkadaşım ona baskı yaparak fark yaratabileceği alanı bulmasını engelledi” dedi. 

    Messi o sezon müthiş bir formdaydı ve Guardiola'nın ekibi devrim niteliğinde görülüyordu. Ancak Inter hücuma çıkmayı neredeyse hiç denemeyip önüne gelen her topu uzaklaştırırken Barcelona aşılmaz bir duvara çarpıyordu. 

    28. dakikada Thiago Motta ikinci sarı kartını görüp oyundan atılınca Inter ağır bir darbe aldı. Ardından kaleci Julio Cesar zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Maç henüz 34. dakikasındaydı.

    Gerard Pique 84. dakikada Barcelona'yı öne geçirdiğinde ev sahibi taraftarlar coştu, Mourinho'nun oyuncuları ise gerildi. Kısa süre sonra Bojan Krkic topu ağlara gönderince Barcelona turu geçtiğini düşündü. Ancak gol iptal edildi ve süre doldu.

    Son şampiyon elenmiş, Inter ise 38 yıl sonra ilk kez Avrupa Kupası finaline yükselmişti.

    Mourinho büyük bir sevinçle sahayı boydan boya koşarak üst tribüne yerleştirilen Inter taraftarlarını selamladı. Barcelona kalecisi Víctor Valdes onu fiziksel olarak durdurmaya çalıştı ancak gösterişli sevinciyle Portekizli teknik adamı durdurmak mümkün değildi.

    Inter kutlama yaparken Camp Nou görevlileri fıskiyeleri açtığında bile Mourinho, kendisini küçümseyenlerin öfkesini ve yağan suyu üzerinde hissetmenin tadını çıkardı. Kusursuz bir savunma performansı planlayıp uygulamış, Guardiola'yı tahtından indirmiş ve Inter'i Santiago Bernabeu'ya taşımıştı.


  • Bayern ile mücadele

    FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER
    AFP

    Milito’nun bitiriciliği Van Gaal’in Bayern’ine fazla geldi; Mourinho şampiyonlukla veda etti

    Tarihe geçme yolunda karşılarında Mourinho'nun eski akıl hocası vardı. Inter gibi Bayern de İspanya'nın başkentine, ülkesindeki rakiplerini ezip geçerek iki kupayı kazanmış hâlde gelmişti. Bernabeu'ya uzanan yolu iniş çıkışlarla doluydu. Arjen Robben'in Fiorentina ve Manchester United'a karşı attığı inanılmaz goller onları ileri taşımış, ardından yarı finalde Lyon'u 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğratmışlardı.

    Cezalı Franck Ribery'den yoksun oynamak zorunda olsa da Bayern özgüvenliydi. Robben rakiplerine büyük tehdit oluşturuyor, altyapıdan yetişen Thomas Muller göz dolduruyor, Mario Gomez ile Ivica Olic ise ileride üretken bir performans sergiliyordu. 

    Van Gaal, oyun anlayışındaki seçkinci tavrını gizlemiyordu. Maç öncesinde, “Taraftarlar ve futbolseverler için oynuyoruz, bu yüzden oyunu çok çekici hâle getirmeliyiz” demişti. 

    İki kupayı kazanmalarının ardından düzenlenen kutlamada ise Bayern taraftarlarından oluşan büyük kalabalığa şöyle seslenmişti: “Yalnızca Münih'in değil, Gelsenkirchen, Bremen ve Hamburg'un da şampiyonuyuz. Almanya'nın en iyisiyiz, belki yakında Avrupa'nın da en iyisi olacağız!”

    Bernabeu'da ilk düdük çaldığında Bayern hemen oyuna hâkim oldu. Olic ve Robben, Inter savunmasını zorlayıp aralara sızdı ancak 35. dakikada gol perdesini açan taraf Mourinho'nun oyuncularıydı. Julio Cesar'ın uzun topunu Milito kafayla Sneijder'in önüne indirdi. Sneijder de topu, Bayern savunmacılarının önüne koşan Serie A'da sezonun oyuncusu seçilmiş Milito'ya geri verdi. Milito, topu kaleci Hans-Jorg Butt'un üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.

    Bayern ikinci yarıya hızlı başladı. Julio Cesar'ın bir şutunu kurtardığı Hamit Altintop, bir başka pozisyonda da kaleyi bulamadı. Julio Cesar, Robben'in tehlikeli şutunu da güçlü bir müdahaleyle çıkardı.

    70. dakikada Eto’o'nun pasını alan Milito, Daniel Van Buyten'i çaresiz bıraktıktan sonra topu ağlara göndererek bir kez daha sahneye çıktı. 

    Coppa Italia'yı kazandıran golü ve sezonun son gününde Serie A şampiyonluğunu getiren golü de atan Milito, böylece Inter'in tarihindeki ilk üçlemeyi tamamlamış oldu.

    Son düdüğün ardından İtalyan ekibi büyük bir sevinç yaşadı. 

    Gururu yüzünden okunan Mourinho, Bayern'in oyununun nasıl kendi takımının işine yaradığını şöyle anlattı: “[Van Gaal] maçtan önce Inter'in savunmacı bir takım olduğunu söylediğinde bu, futbol açısından bir provokasyondu. Ama onun ne istediğini biliyordum; ben de aynı şeyi, kazanmayı istiyordum. 

    “Kimliğimizi kaybetmedik. Çok kompakt bir takımız ve kontrataklarla oynayıp kazanmayı başardık. İkinci golden sonra maç bitmişti. Bayern çok sayıda oyuncuyla hücum ettiği için sahanın orta bölümünü kontrol etmemiz kolaylaştı ve oradan hücuma çıktık. 

    “Duyguları kontrol etmek önemli. Güzel bir final oynadık ve yalnızca bu maçtaki performansımızla değil, finale kadar gösterdiğimiz performansla da kazanmayı hak ettik.”

    Van Gaal ise basına konuşurken meslektaşına laf atmaktan geri durmadı. “Maçın gidişatı beni şaşırtmadı. Şaşırtıcı olan, kaybetmemizdi. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Savunmada çok iyi organize olacaklarını biliyorduk” dedi. “Mourinho beni tebrik etti, belki haklıdır ama ben farklı hissediyorum. 

    “Inter'in galibiyetinin haklı ve yerinde olduğuna inanıyorum ama belki de onun için bu tarz bir oyunla kazanmak daha kolay.”


  • Görkemli ve gözyaşlarıyla dolu bir veda

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER
    AFP

    Mourinho şeref turu attı ve az forma şansı verdiği savunmacılarından birine gözyaşları içinde veda etti.

    Kutlamalar yavaş yavaş sona ererken Mourinho, zaferin tadını çıkararak Santiago Bernabeu'da bir şeref turu attı. Artık bu görkemli stadın yeni evi olacağını biliyordu. O gece ayrılacağını açıkladığında, haberler gideceği kulübün Real Madrid olacağını öne sürmeye başlamıştı.

    “Inter'den değil, İtalya'dan ayrılıyorum” dedi. “Porto'yla Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım maç, oradaki son maçımdı. Bu da neredeyse kesin olarak Inter'deki son maçım olacak.”

    Mourinho, Milano'da geçirdiği iki yılda İtalyan futboluna damgasını vurmuştu. Interli oyuncularla kurduğu bağın en çarpıcı göstergesi ise belki de Bernabeu'nun dışında, otele dönmek üzereyken yaşandı. 

    Stadın araç girişinden ayrılmak için kulübe ait siyah bir sedana binerken, tecrübeli savunmacı Marco Materazzi'yi takım otobüsüne tek başına yaslanmış hâlde gördü. Materazzi o sezon sınırlı bir rol oynamış, tüm kulvarlarda yalnızca 19 maça çıkmıştı. Bu maçların sadece 11'ine ilk 11'de başlamış, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört kez forma giymişti. Yine de Dünya Kupası şampiyonu savunmacı, soyunma odasının vazgeçilmez isimlerinden biriydi.

    Mourinho şoföre durmasını söyledi, araçtan inip Materazzi'nin yanına yürüdü. İki heybetli isim birbirine sarıldı ve birbirlerinin omzunda kendilerini tutamadan ağladı.

    Mourinho, Barcelona'daki Guardiola ile çetin ve gösterişli bir rekabet başlatmak üzere Madrid'e giderken, bu sahne o döneme yakışan dramatik ve dokunaklı bir son oldu.

    İki farklı takımı Avrupa'da başarıya taşıyan üçüncü kişi olan Mourinho, aynı başarıyı Madrid'de tekrarlayarak bunu başaranlar arasında tek başına yer edinmeyi umuyordu. İspanyol devini üst üste üç kez yarı finale taşıdı ancak hedefine ulaşamadan ayrıldı.

    Inter ise etkileyici teknik direktörün yerine Rafael Benitez'i getirdi. Ancak Benitez'in görev süresi Aralık 2010'a kadar sürdü ve yerini Leonardo aldı. Inter, Serie A şampiyonluğunu kaybetti ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Schalke'ye toplamda 7-3 yenilerek elendi. 2011-12 sezonunda son 16 turunda elendikten sonra İtalya'nın en üst liginde geriledi ve yedi yıl boyunca Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasına katılamadı. 

    Üç kez grup aşamasında, bir kez de son 16 turunda elendikten sonra talihi Simone Inzaghi yönetiminde değişti. Inzaghi, Inter'i üç yılda iki finale taşıdı. Ancak 2023'te Guardiola'nın Manchester City'si kıl payı galip geldi; 2025'te ise Paris Saint-Germain, 5-0'lık ağır bir yenilgiyle Inter'in umutlarını yerle bir etti. Inter yeniden İtalya'nın kralı olabilir, ancak Mourinho'nun üç kupa kazanan takımının unutulmaz başarısını tekrarlamanın bambaşka bir mesele olduğunu gördü.