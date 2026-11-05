Lionel Messi'nin şanslı olup olmadığını söylemek zor. Ama belki de mesele tam olarak bu. Havada dönerek önüne düşen sahipsiz topa vurmak için iki New England Revolution savunmacısının arasında yükseldiğinde, Messi topu kendi önüne indirmeye çalışıyor gibiydi. Bu, Messi'nin o kendine özgü anlarından biri gibi görünüyordu. Bir deha parıltısı. Başka kimsenin göremediği o dokunuş.

Ancak top Arjantinlinin kafasından geriye doğru sekip German Berterame'nin önüne düştü. Berterame de yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu “asist”, Miami'nin New England ile oynadığı Doğu Konferansı mücadelesinde skoru 1-1'e getirdi. Bu kez bir tür gol olan harika bir ikinci hamle, Inter Miami'ye galibiyeti getirdi.

Ve böylece ancak “korkutucu saatler” diye tanımlanabilecek bir döneme girdik. Messi'nin bir futbolcudan beklenebileceklerin ötesine geçtiği, bu olağanüstü Arjantinlinin başka bir şeye dönüşerek akılla açıklanması ya da kolayca anlaşılması mümkün olmayan bir sihir düzeyine ulaştığı anlar vardır. Real Madrid'e attığı golde, Sergio Busquets'in sıradan bir pasını dünyanın en iyi beş savunma oyuncusunu geçerek yaptığı bir slaloma dönüştürmüştü. Hollanda'ya karşı yaptığı asistte ise kelimenin tam anlamıyla kendisinin bile görmediği bir pas vermişti.

Bugünlerde ise durum farklı. Artık karşımızda büyük çaba gösteren bir Messi var. Pres yapan, koşan ve iradesiyle galibiyete ulaşan türden bir oyuncu. Atletik kapasitesi azaldı. Bacakları eskisi kadar hareketli değil. El frenini indirmiş Leo'ya hoş geldiniz: Bu takımdaki bütün kusurların, olağanüstü bir futbolcunun sihri sayesinde unutulduğu ana.