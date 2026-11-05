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Inter Miami 1-1GOAL

Inter Miami'nin MLS Cup'taki rakipleri dikkat: Lionel Messi, Luis Suarez'le son kez birlikte sahne alabileceği dönemde korku salmaya başlıyor

Arjantinli, Inter Miami formasıyla tam da doğru zamanda en iyi performanslarından birini sergiliyor. Bu da kulübün üst üste ikinci kez kupa şampiyonu olmasını sağlayabilir.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Lionel Messi'nin şanslı olup olmadığını söylemek zor. Ama belki de mesele tam olarak bu. Havada dönerek önüne düşen sahipsiz topa vurmak için iki New England Revolution savunmacısının arasında yükseldiğinde, Messi topu kendi önüne indirmeye çalışıyor gibiydi. Bu, Messi'nin o kendine özgü anlarından biri gibi görünüyordu. Bir deha parıltısı. Başka kimsenin göremediği o dokunuş.

    Ancak top Arjantinlinin kafasından geriye doğru sekip German Berterame'nin önüne düştü. Berterame de yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu “asist”, Miami'nin New England ile oynadığı Doğu Konferansı mücadelesinde skoru 1-1'e getirdi. Bu kez bir tür gol olan harika bir ikinci hamle, Inter Miami'ye galibiyeti getirdi.

    Ve böylece ancak “korkutucu saatler” diye tanımlanabilecek bir döneme girdik. Messi'nin bir futbolcudan beklenebileceklerin ötesine geçtiği, bu olağanüstü Arjantinlinin başka bir şeye dönüşerek akılla açıklanması ya da kolayca anlaşılması mümkün olmayan bir sihir düzeyine ulaştığı anlar vardır. Real Madrid'e attığı golde, Sergio Busquets'in sıradan bir pasını dünyanın en iyi beş savunma oyuncusunu geçerek yaptığı bir slaloma dönüştürmüştü. Hollanda'ya karşı yaptığı asistte ise kelimenin tam anlamıyla kendisinin bile görmediği bir pas vermişti.

    Bugünlerde ise durum farklı. Artık karşımızda büyük çaba gösteren bir Messi var. Pres yapan, koşan ve iradesiyle galibiyete ulaşan türden bir oyuncu. Atletik kapasitesi azaldı. Bacakları eskisi kadar hareketli değil. El frenini indirmiş Leo'ya hoş geldiniz: Bu takımdaki bütün kusurların, olağanüstü bir futbolcunun sihri sayesinde unutulduğu ana.

  • Hâlâ istatistiksel bir mucize

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi'nin istatistikleri geçen yılki kadar etkileyici değil, ancak MLS'in hâlâ en etkili hücum oyuncusu.

    Bu, Messi'nin şu ana kadarki sezonunun kötü geçtiği anlamına gelmiyor. 2025 sezonu, açık ara MLS tarihinin en iyisiydi. Gole katkı, 90 dakika başına atılan gol ve birden fazla gol attığı maç sayısında lig rekorları kırdı. Messi, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 69 gole katkıda bulundu.

    2026 ise daha karmaşık bir yıl oldu. İstatistikleri hâlâ son derece etkileyici: 30 maçta 42 gole katkı. Ancak bu süreçte bazı zorluklar da yaşadı. Dünya Kupası, Messi için fiziksel ve duygusal açıdan yıpratıcı bir turnuvaydı. Öyle ki takımı finalde İspanya'ya yenildikten sonra Arjantin millî takımını bıraktı. Babasının ölümünün ardından yasını kamuoyu önünde yaşadı. Bunun üzerinde gereğinden fazla durulmamalı, ancak saha dışındaki böylesi bir zorluğun performansını etkileyebileceğine de şüphe yok. Üstelik 39 yaşında.

    Bu koşullar göz önüne alındığında ortaya koyduğu performans daha da etkileyici. İstatistikleri “gerilemiş” olabilir, ancak onun yaşında, hangi ligde olursa olsun maç başına 1,4 gole katkı sağlamak muazzam bir başarı.

  • Muazzam bir ay

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi'nin maçların son bölümünde gol atma alışkanlığı, Miami'nin son dönemdeki formunda belirleyici rol oynadı.

    Ancak MLS’in geri kalanı için belki de en kaygı verici nokta, Messi’nin son bir ayda gollerini nasıl attığı. Elbette bazı takımlar onu bir ölçüde nasıl durduracağını buldu. Cincinnati, 28 Ekim’deki 2-2’lik beraberlikte Messi’ye isabetli şut şansı tanımadı. Evet, bu bir başarı.

    Bunun dışında ise Messi’nin gerektiğinde vites yükseltme becerisi açıkça görülüyor. Son dönemde belirgin bir eğilim var: Messi gollerini ikinci yarılarda atıyor. New England, Atlanta ve DC United karşısında devre arasından sonra gol buldu. Futbol genellikle karmaşık bir oyun; hücum düzenleri, oyuncu hareketleri ve teknik uyum, bütünlüklü bir takımı şekillendiriyor. Ama bazen ürkütücü derecede basit de olabiliyor: Messi, en çok ihtiyaç duyulduğu anda sahneye çıkıyor.

    Dünya Kupası’nda da durum böyleydi. Arjantin, kendisini 2022 Dünya Kupası’na taşıyan yetenekten ve dinamizmden yoksundu. Aynı oyuncu grubu dört yıl yaşlanmış ve biraz da parlaklığını yitirmişti. Messi ise kahraman rolünü sürekli üstlendi: Yarı finalde İngiltere’yi yenmek için iki asist yaptı, son 16 turunda Mısır’a karşı gol attı ve daha önce de Cape Verde’yi elemek için ağları buldu.

  • Geçen yılki senaryo tekrarlanacak mı?

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    Miami, yeni teknik direktörü Kily Gonzalez yönetiminde de aynı zaafların birçoğunu sergiledi.

    Üstelik tüm bunlar, Miami'nin futbol takımı olarak ciddi eksikler taşıdığı bir dönemde yaşanıyor. Takım zorlanıyor ve kadrosunda pek çok açık var.

    Stoper mevkisi hâlâ sorunlu. Her iki bek pozisyonu için de net bir plan yok. Messi pres yaparken biraz daha fazla çaba ve enerji gösterse de rakipler Miami'nin savunmasını hâlâ fazlasıyla kolay geçiyor. Miami, 90 dakika başına yediği gol sayısında ligde 18. sırada. Bu, kupa şampiyonlarına pek yakışan bir tablo değil. Takım ayrıca yapılan müdahalelerde 23., rakiplere tanınan beklenen gol (xG) değerinde 24., başarılı uzaklaştırmalarda ise 29. sırada. Gerçi son istatistik, topu uzun oynamak yerine geriden pasla çıkmayı tercih etmeleri nedeniyle yanıltıcı olabilir. Öte yandan hücum rakamları ligin en iyileri arasında. MLS'te hiçbir takım daha fazla gol atmadı. Kaleyi bulan şut sayısında da Miami'yi geçen yok. Bu kadar dengesiz bir takım olmaları gerçekten şaşırtıcı.

    Basit goller yiyorlar. Yeterince koşmuyorlar. Orta sahaya yapılan büyük transfer Casemiro, stoperde oynatılıyor. Yeni teknik direktör Kily Gonzalez'in elindeki diğer seçeneklere güveni bu kadar az.

    Ancak Miami bu duruma yabancı değil. Geçen yıl da ürkütücü derecede benzer bir tablo vardı. Elbette kadroda değişiklikler yapılmıştı; Sergio Busquets ve Jordi Alba hâlâ üst düzey katkı veriyordu. Fakat temel sorunlardan bazıları aynıydı. Miami, eksiksiz bir takım değildi. Dönemin teknik direktörü Javier Mascherano takımında değişiklikler yaptı ama Miami MLS Cup şampiyonluğuna ilerlerken bile doğru dengeyi bulmakta zorlandı. O dönemde de, tıpkı şimdi olduğu gibi, yapılan müdahaleler, rakiplere tanınan xG ve yenilen goller gibi başlıca savunma istatistiklerinin tamamında ligin alt yarısındaydılar. Doğu Konferansı'nı üçüncü bitirdiler; sezon sonundaki form yükselişi olmasaydı playoffların ilk turundaki ev sahibi avantajlarını kaybedebilirlerdi. Herhangi biri

    Sonra Messi sahneye çıktı. Altı playoff maçında 15 gole doğrudan katkı verdi. Miami, MLS Cup şampiyonluğuna giderken 20 kez ağları buldu. Messi bu gollerin beşi dışındaki hepsinde pay sahibiydi.

  • Diğer adaylar?

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi ve Miami, Nashville SC karşısında zorlu bir rakiple karşı karşıya

    Ancak bu yıl rakipler, özellikle de Doğu'da, daha zorlu görünüyor. Miami çevresindeki yoğun gündem arasında gözden kaçabilir ama Nashville SC, MLS normal sezon tarihinin en başarılı performansına imza attı. Bu hafta sonu FC Cincinnati karşısında alacağı herhangi bir sonuç, yeni bir puan rekoru kırmasını sağlayacak. Nashville SC ayrıca galibiyet sayısı, averaj ve gol yemeden tamamlanan maç sayısında da yeni lig rekorları kırabilir. Bu sezon MLS'de yalnızca üç kez yenildi ve sahasında hiç mağlup olmadı. Miami'nin üst üste ikinci kez kupayı kazanma hedefi önünde daha zorlu bir rakip olamazdı.

    Fakat Miami, özellikle play-off'larda, bu tür zorlu durumlarda sonuç almayı başarıyor. Geçen yıl da favori değildi. Inter Miami Doğu'daki rakiplerini birer birer geçip MLS Kupası finaline ulaştığında bile Vancouver'ın onu yenme ihtimali vardı.

    Üstelik bu kez bir aciliyet duygusu da var. Messi, Miami'de en az 18 ay daha kalmak için yeni bir sözleşme imzalamış olsa da futbolu çok daha uzun süre oynamayabileceğinin sinyallerini verdi. Ne zaman emekli olacağı hâlâ belirsiz. Luis Suarez'in ise bu sezonki beklenmedik çıkışına rağmen gelecek yıl geri dönmesi pek olası görünmüyor. İki yıldızın geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle bu, uzun yıllardır takım arkadaşı olan ikilinin MLS Kupası'nı birlikte kaldırmak için son şansı olabilir.

    Puan tablosuna bakıldığında Miami'den daha iyi durumda olan birçok takım var. Ancak tarihin gösterdiği gibi, Messi'nin Miami'yi MLS Kupası'na taşımasının nedeni tam da bu olabilir.