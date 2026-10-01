ST. LOUIS -- ABD Erkek Milli Takımı pazartesi gecesi bir doğum günü partisi yaptı. Takımın en genç oyuncusu Cavan Sullivan 17 yaşına giriyordu. Adet olduğu üzere Sullivan'ın bir konuşma yapması gerekiyordu. Her zamanki sözleri söyledi: burada olmaktan onur duyduğunu, milli takımla bu fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu vb. Her şey oldukça standarttı, ta ki Sullivan herkesi çılgına çeviren birkaç sözle konuşmasını bitirene kadar.

"Ama burada Tim Ream de var."

Oda adeta yıkıldı. USMNT'nin oyuncuları ve teknik ekibi ayağa kalkıp tezahürat yaptı. Teknik direktör Mauricio Pochettino da Dünya Kupası kaptanını teşvik etmek için yerinden fırladı. Ardından ABD'nin en genç oyuncusu, son bir konuşma için sözü takımın en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki Ream'e bıraktı.

"Cavan buna teşvik edilmiş," dedi Ream.

Yaklaşık 24 saat sonra Ream, USMNT ile döneminin sona erdiğini doğruladı. İki Dünya Kupası, kaptan olarak onlarca maç ve uluslararası arenadan uzak kaldığı dönemlerden geri dönerek mücadele ettiği birçok süreci kapsayan 16 yılın ardından Ream'in dönemi artık bitti. Milli takım için yeni bir dönem başladı ve takım bu kampta Sullivan gibi genç isimleri kadroya katıyor.

Dolayısıyla hem sahadaki bir törenle hem de arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve onu ülkelerini temsil ederken izleyerek büyüyen bir oyuncu nesline yaptığı spontane bir konuşmayla vedalaşma zamanı gelmişti. Ancak 38 yaşındaki savunmacının geri çekilme kararı tam olarak bir dönemin sonu gibi hissettirmiyor, çünkü bunun en büyük nedeni USMNT kariyerinin çok fazla döneme yayılmış olması. St. Louis'den çıkan yükselen bir yıldızdan milli takımın en tecrübeli figürüne uzanan Ream'in kariyeri uzundu ve hiçbir zaman dümdüz ilerlemedi.

"Başarı hiçbir zaman doğrusal değildir," dedi Ream. "Her zaman inişler ve çıkışlar vardır ve parçası olduğum her takımda, içinde bulunduğum her grupta ve yer aldığım her yaş kategorisinde geçirdiğim zamandan büyük keyif aldım. Bence bu, bu kadar uzun süre oynamamın en büyük nedenlerinden biri oldu. Bu iş çok keyifliydi çünkü ben oynamayı gerçekten seviyorum. Başka hiçbir nedenle oynamıyorum."

"Her şey olduğu için oldu," diye ekledi Ream, "ve günün sonunda, iniş çıkışlara rağmen 16 yıl boyunca milli takımımı temsil ettikten sonra hâlâ burada oturabiliyorum."

Salı günü ekip, en uzun süre görev yapan oyuncularından biri olan Ream'e veda etti. Bunu da onun memleketi St. Louis'de, adını tezahüratlarla haykırmaya hazır ve istekli bir kalabalığın önünde yaptı. Mathis Albert'in USMNT tarihinin en genç golcüsü olduğu gecede, takımın 2026 Dünya Kupası kaptanı, kendisinin de itiraf ettiği üzere almaktan tamamen rahat hissetmediği bir veda töreniyle uğurlandı.



