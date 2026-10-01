‘İnişler ve çıkışların ortasında bile’ - USMNT, dönemlere damga vuran ve onların ötesine geçen savunmacı Tim Ream'e veda etti
ST. LOUIS -- ABD Erkek Milli Takımı pazartesi gecesi bir doğum günü partisi yaptı. Takımın en genç oyuncusu Cavan Sullivan 17 yaşına giriyordu. Adet olduğu üzere Sullivan'ın bir konuşma yapması gerekiyordu. Her zamanki sözleri söyledi: burada olmaktan onur duyduğunu, milli takımla bu fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu vb. Her şey oldukça standarttı, ta ki Sullivan herkesi çılgına çeviren birkaç sözle konuşmasını bitirene kadar.
"Ama burada Tim Ream de var."
Oda adeta yıkıldı. USMNT'nin oyuncuları ve teknik ekibi ayağa kalkıp tezahürat yaptı. Teknik direktör Mauricio Pochettino da Dünya Kupası kaptanını teşvik etmek için yerinden fırladı. Ardından ABD'nin en genç oyuncusu, son bir konuşma için sözü takımın en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki Ream'e bıraktı.
"Cavan buna teşvik edilmiş," dedi Ream.
Yaklaşık 24 saat sonra Ream, USMNT ile döneminin sona erdiğini doğruladı. İki Dünya Kupası, kaptan olarak onlarca maç ve uluslararası arenadan uzak kaldığı dönemlerden geri dönerek mücadele ettiği birçok süreci kapsayan 16 yılın ardından Ream'in dönemi artık bitti. Milli takım için yeni bir dönem başladı ve takım bu kampta Sullivan gibi genç isimleri kadroya katıyor.
Dolayısıyla hem sahadaki bir törenle hem de arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ve onu ülkelerini temsil ederken izleyerek büyüyen bir oyuncu nesline yaptığı spontane bir konuşmayla vedalaşma zamanı gelmişti. Ancak 38 yaşındaki savunmacının geri çekilme kararı tam olarak bir dönemin sonu gibi hissettirmiyor, çünkü bunun en büyük nedeni USMNT kariyerinin çok fazla döneme yayılmış olması. St. Louis'den çıkan yükselen bir yıldızdan milli takımın en tecrübeli figürüne uzanan Ream'in kariyeri uzundu ve hiçbir zaman dümdüz ilerlemedi.
"Başarı hiçbir zaman doğrusal değildir," dedi Ream. "Her zaman inişler ve çıkışlar vardır ve parçası olduğum her takımda, içinde bulunduğum her grupta ve yer aldığım her yaş kategorisinde geçirdiğim zamandan büyük keyif aldım. Bence bu, bu kadar uzun süre oynamamın en büyük nedenlerinden biri oldu. Bu iş çok keyifliydi çünkü ben oynamayı gerçekten seviyorum. Başka hiçbir nedenle oynamıyorum."
"Her şey olduğu için oldu," diye ekledi Ream, "ve günün sonunda, iniş çıkışlara rağmen 16 yıl boyunca milli takımımı temsil ettikten sonra hâlâ burada oturabiliyorum."
Salı günü ekip, en uzun süre görev yapan oyuncularından biri olan Ream'e veda etti. Bunu da onun memleketi St. Louis'de, adını tezahüratlarla haykırmaya hazır ve istekli bir kalabalığın önünde yaptı. Mathis Albert'in USMNT tarihinin en genç golcüsü olduğu gecede, takımın 2026 Dünya Kupası kaptanı, kendisinin de itiraf ettiği üzere almaktan tamamen rahat hissetmediği bir veda töreniyle uğurlandı.
O kelimeyi söylemek
Artık bir gerçek olmasına rağmen Ream, "emeklilik" kelimesini söylemekte hâlâ zorlanıyordu. Bu, kesinliği nedeniyle söylenmesi zor bir kelime. Çünkü her şeyin ardından geri çekilme zamanının geldiği anlamına geliyor. Ream bunu böyle tarif etti: geri çekilmek. U.S. Soccer ise salı günkü töreni bir "takdir" olarak adlandırdı. Adına ne derseniz deyin, gerçek olan şu ki Ream'ın milli takımla olan dönemi resmen sona erdi.
Bu dönem, 16 yıla yayılan 86 milli maçla noktalandı ve onu ABD Erkek Milli Takımı tarihinin en uzun süre görev yapan ikinci saha oyuncusu yaptı. İlk ve son milli maçı arasında yalnızca DaMarcus Beasley daha uzun süreye sahipti.
"Buna şaşırmadım," dedi Ream.
Ream, bu anın gelmesine de şaşırmadı. Bu ani bir karar değildi ve düşünmeden verilmiş bir tepki de değildi. Hayır, bu karar uzun süredir oluşuyordu ve Ream da bunu dile getirmek hâlâ zor olsa da zamanla daha rahat kabullendi.
İronik şekilde, bunu daha önce konuşmuştu. ABD Erkek Milli Takımı'nın 2022'de Hollanda'ya elenmesinin ardından Ream, kendisi için işin bittiğini söylemişti. Katar'da o gün yaptığı açıklamada, artık işi bir sonraki neslin ileri taşıması gerektiğini ve o sonraki neslin içinde kendisinin olmayacağını ifade etmişti.
Sonra oldu. 86 milli maçının 36'sını 2022 Dünya Kupası sonrasında oynadı. 2022 onun için bir veda değildi; bazı açılardan 2026'ya uzanan daha da büyük bir dönemin başlangıcıydı. Ancak o dönem gerçekten final oldu. Kariyeri geç yükselişlerle tanımlanan bir oyuncudan bir geç çıkış daha gelmeyecekti.
Pochettino ile yaptığı görüşmeler hakkında konuşan Ream, "Bu konu konuşuldu" dedi. "Kamptan önce de artık milli takımın bir oyuncusu olmayacağım konuşulmuştu... Benim için bu kadardı ve 16 yıl boyunca bir şeyin parçası olmaktan gurur duyuyorum ama artık geri çekilip milli takımda oynamayı geride bırakma zamanı geldi."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte, futboldan emekli olmadan milli takımdan emekli olmayacağımı söylediğimi biliyorum ama çocuklar giderek daha da gençleşiyor ve kendi çocuklarımdan bahsetmiyorum."
Şimdi 38 yaşında olan Ream'ın artık geri çekilme zamanının geldiğini anlamasının nedenlerinden biri, ABD Erkek Milli Takımı'nın yükselen gençleriydi. ABD Erkek Milli Takımı kadrosu, hepsi de Ream'inki kadar uzun bir kariyerin yarısını bile ancak hayal edebilecek genç oyuncularla dolu. İki Dünya Kupası, iki kupa, kaptan pazubandıyla onlarca maç; bu, milli takım tarihinde çok az kişinin eşleşebileceği bir kariyer.
Ream'ı artık zamanının geldiğine ikna eden yalnızca ABD Erkek Milli Takımı'nın gençleri değildi; kendi çocukları da bunda rol oynadı.
Fedakârlıklar
Ream sahada onurlandırılırken etrafı ailesiyle çevriliydi. Yanında, üzerinde 13 numarasının işlendiği bir ceketle eşi Kristen duruyordu. Çiftin etrafında ise üçünün de üzerinde aile soyadları yazan USMNT iç saha formalarını giymiş üç çocukları vardı. Normalde son derece soğukkanlı olan Ream bile sevincini tamamen gizleyemedi. Ream, bu onurlandırmadan rahatsız olduğunu söylemiş olsa da bu an onun yüzünde bir gülümseme oluşturdu.
Ream, "Bu benim fikrim değildi" dedi. "Bu, benim rahat olduğum türden bir şey değil. Ben daha çok sadece işimi yaptığını, rolümü oynadığını düşünen biriyim ama tüm bunların ardından burada oturuyor olduğum için minnettarım."
Ream'ı daha da minnettar kılan şey ise ailesinin tüm bu süreç boyunca yanında olmasıydı. Çocukları, onun bir Dünya Kupası'nda ülkesine kaptanlık ettiğini görecek yaşa geldi. Üniversitede tanıştığı eşi, onu Avrupa'ya götürüp geri getiren yolculuğun her aşamasında yanındaydı. Tribünlerde de memleketi St. Louis bağlantısıyla, ister taraftar ister arkadaş olarak onunla bağı bulunan binlerce kişi vardı.
Dolayısıyla yapılan tüm fedakârlıklar buna değmişti ama bunlar yine de fedakârlıktı. Sonuçta Ream'a geleceğini düşündüren de bu fedakârlıklar oldu.
Sözlerine, "Özellikle Dünya Kupası bittikten sonra, biraz 'Tamam, bunu gerçekten daha ne kadar sürdürmek istiyorum?' sorusunu düşünmeye başladım" diye başladı. "Bunu yapmaya devam edebilir miyim? Evet, fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama yapmak istiyor muyum? Antrenman öncesindeki uzun saatler, antrenmandan sonra toparlanmak için gereken süreyle örtüşüyor mu?"
Sonuna yaklaştıkça Ream, bunun için gereken her şeyi daha fazla düşünmeye başladı. Hayatının büyük bölümünde hedefi bir Dünya Kupası'na gitmekti. Sonra bunu başardıktan sonra bir tane daha gidebilmek için üç buçuk yıl mücadele etti. Sonunda görev tamamlandı. Bunu başardı ve kaptanlık pazubandını da taktı.
Yine de onu buraya getirmek için çok sayıda insanın katkısı gerekti. Ream'ın milli takımı temsil etmek için haftalarca uzaklara gitmesi gerektiğinde eşinin anlayış göstermesi gerekiyordu. Çocuklarının, babalarının özel bir şey yaptığını ve bunun da onun her hafta yanlarında olamayacağı anlamına geldiğini bilmesi gerekiyordu. Ve Ream'ın, bu yolda kaçırabileceği anları bilmesine rağmen ülkesini temsil etme arzusu gerekiyordu.
Ream, "Benim için bir başka Dünya Kupası'na gitmek bir hedefti" dedi. "Bunu başardım. Bunu yapabildim. Büyük bir katkı sunabildim ve senden çok daha büyük bir şeyin parçası olabildim. Bence kariyerinin sonunda bu sana harcanan tüm zaman ve emeğe dair çok büyük bir takdir duygusu veriyor; sadece senin kendin verdiğin zaman ve emek değil, aynı zamanda sevdiklerinin seninle geçiremediği zaman, senin o hedeflere ulaşabilmen için onların ortaya koyduğu zaman ve emek de buna dahil.
"Son birkaç ayda çok düşündüğüm bir şey bu: aileden arkadaşlara, kendinden U.S. Soccer çalışanlarına, kimsenin görmediği arka plandaki personele kadar ne kadar çok emek, sevgi ve özen gerektiği."
Ream'ın USMNT'deki takım arkadaşları bu emeği yıllar boyunca ilk elden gördü ve şimdi U.S. Soccer içindeki kişilerin önündeki görev, Ream'ın sunduğu her şeyin yerini doldurmanın bir yolunu bulmaya çalışmak.
Bir ismin yerini almak
Pochettino, maç öncesi basın toplantısı için St. Louis City SC'nin basın odasına girdiğinde kendisini bekleyen bir hediye vardı: Ream'ın talimatıyla bırakılmış bir Sezar salatası. Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı ilk kez St. Louis'e geldiğinde restoranı Ream seçmişti ve Pochettino'nun o restoranda yediği Sezar salatası, bunca yıl sonra bile kendi aralarındaki bir şaka olarak kaldı.
"Tim, tanıştığımız günden itibaren bizim için gerçekten harikaydı" dedi Pochettino. "O konuşmanın nereye vardığını hatırlıyordu ve bence her şeyi, salatamızı da hatırlıyordu. Bizim için, benim için de kişisel olarak harikaydı çünkü insan olarak müthiş biri. Sahadaki performansı da öyleydi.
"Kariyerimin inanılmaz bir parçasıydı çünkü onun gibi bir insanla tanışmak, buradaki ABD kültürüne uyum sağlamama yardımcı oldu. Yeterince mütevazıydı. Her zaman takımını ve takım arkadaşlarını savunuyordu ve aldığımız her kararda bize yardımcı oluyordu."
Salata, Ream'la ilgili pek çok hikâyeden sadece biriydi. Chris Richards, Ream'ın Sebastian Berhalter'e yaptığı arkadan pası hatırlarken güldü. Pochettino'nun da kendine ait çok sayıda hikâyesi var. Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı tüm oyuncular arasında Ream, onun en sevdikleri arasında yer alıyor. Ream hikâyelerinin sonu yok ama ABD Erkek Milli Takımı formasıyla yazılacak başka hikâye kalmadı.
Aslında bir tane daha vardı: Hem yeni nesle bir hoş geldin, hem de birçok açıdan kendi nesli içinde ayrı bir yere sahip 38 yaşındaki bir savunmacıya veda niteliği taşıyan o konuşma.
"Dün gece bir soru-cevap etkinliğine giderken, [Cavan] doğduğunda benim St. Louis Üniversitesi'nde son sınıfta olduğumu yazan bir mesaj aldım" dedi Ream, kendini küçümseyen bir tavırla. "Kendisi benim en büyük çocuğumdan sadece dört yaş büyük."
Peki Ream'ın o gençlere mesajı ne? Yükselişte olduğu çok açık olan bir sonraki nesilden ne görmek istiyor?
"Bence onlarda öne çıkan şey, Westons, Tylers, Gios ve milli takıma adım atan bu çocuklarda öne çıkan şeyle aynı: inanılmaz derecede özgüvenliler. Bu ferahlatıcı bir şey ve kibirliliğin sınırına dayanıyor ama bence biraz o havaya sahip olmanız gerekiyor. Kendinize inanmanız gerekiyor.
"Hâlâ öğreniyorlar. Bunu seslendirmenin ve böyle davranmanın zamanları var, geri adım atmanın zamanları var ama kim olduklarını biliyorlar ve bunu göstermekten çekinmiyorlar."
Pochettino, bu kampın iki maçında kaptan olarak Tyler Adams ve Antonee Robinson'a güvendi. Chris Richards da kaptanlık pazubandını taktı. Ream'ın yerini doldurmak kolay olmayacak, özellikle de sahada. Kariyeri geri dönüşlerle doluydu ama ABD Erkek Milli Takımı'ndaki son yıllarında soğukkanlılığı, tecrübesi ve liderliği onu savunma hattında güven veren bir isim haline getirdi. Şimdi onun yeri boş ve bu yer alınmayı bekliyor.
Ancak Ream geride sadece bir kaptanlık pazubandı ya da sahadaki bir pozisyon bırakmıyor; artık üzerine biraz daha rahat düşünebileceği bir miras da bırakıyor.
İsteksizce düşünerek
Ream favori bir an seçemiyor. Bunu daraltamıyor. Güney Afrika'daki ilk milli maçından Seattle'daki son maçına kadar çok fazla an ve çok fazla dönem vardı. İlk yıllar vardı, sonra da gözden uzak kaldığı yıllar. Ardından 2022'deki ani dönüş geldi ve bu da onu 2026'daki liderlik rolüne taşıdı. Bu süreçte Ream'in her şeyin bittiğini düşündüğü birden fazla an oldu. Şimdi ise gerçekten bitti.
"Bu, yolculuğu yolculuk yapan şey," dedi. "İşaret edip de 'Ah, bunun olmasına çok sevindim' diyebileceğim tek bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, son dört yıl milli takımda geçirdiğim en keyifli dönemdi ve bu, diğerlerinden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor ama en keyiflisi buydu.
"Zor geçen diğer zamanlara bakıyorum ve düşünüyorum ki, 'Evet, o karmaşayı, her neyse onu, aksilikleri atlattın ve öbür taraftan çıktın, yoluna devam edip mücadeleyi sürdürdün.' Sanırım anları birbirinden ayıramam."
Peki Ream için sırada ne var? Şimdilik odağı Charlotte FC'de. Önünde hâlâ oynanacak bir MLS normal sezonu ve süren bir play-off yarışı var. Ream milli takımdan ayrılıyor ama futbol oynamayı henüz bırakmış değil.
"Her günü ve haftayı geldikçe yaşamaya çalıştım," dedi. "Ama şunu biliyorum ki artık tamamen bitirmeye altı ay öncesine göre çok daha yakınım, sonra da bakacağız. Yine aynı noktaya geliyorum: emeklilik demiyorum ama sona yaklaşmak."
Şunu da ekledi: "Sezon bittiğinde, ondan sonra ne olacağını değerlendirirsiniz. Son topa vurulana kadar bu karar alınmış ya da dile getirilmiş olmayacak."
Salı günkü basın toplantısında Ream'e, hem kendi şehri hem de ülkesi açısından tarihteki yeri soruldu. St. Louis, oyunun en büyük isimlerinden bazılarını yetiştirdi; Ream onların arasında kendini nereye koyuyor?
"Bu benim için şimdiden berbat," dedi, "sadece burada oturmak bile. Ben bunu öyle görmüyorum; kendimi sadece kendim olarak görüyorum. Kendimi başkalarıyla kıyaslamam ya da kıyaslamaya çalışmam ama biri bana bunu söyleseydi [bu tartışmaların içinde olduğumu], 'Bu harika' derdim."
Kendi payına düşen harika anları da yaşamış bir oyuncuya şimdi veda vakti. Buna emeklilik deyin, takdir deyin ya da son deyin, nasıl adlandırmak isterseniz isteyin, Ream vedasını etti ve onun gibisinin bir daha gelmeyeceğini söylemek yanlış olmaz.