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Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin (WSL) Avustralyalı yetenekler için neden ikinci bir yuva hâline geldiği ve bunun Avustralya kadın millî takımının yeni zirvelere ulaşmasına nasıl yardımcı olduğu

Sam Kerr, Steph Catley ve Alanna Kennedy'den Mary Fowler, Ellie Carpenter ve Kyra Cooney-Cross'a kadar, İngiltere'nin en üst düzey ligi son yıllarda Avustralya'dan gelen üst düzey yeteneklerin tercih ettiği lig hâline geldi.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Daha yedi yıl önce Kadınlar Süper Ligi’nde (WSL) hiç Avustralyalı futbolcu olmadığını düşünmek oldukça şaşırtıcı. Bugün ligde Ellie Carpenter, Steph Catley ve Mary Fowler gibi Avustralya millî takımının en büyük yıldızlarından birçoğu forma giyiyor. Sam Kerr, Katrina Gorry ve Mackenzie Arnold gibi isimlerin de İngiltere’de uzun süre oynamasıyla Avustralya, WSL tarihinde en çok oyuncuyla temsil edilen ülkelerden biri hâline geldi.

    Öyle ki millî takımın fiziksel performans sorumlusu Jack Sharkey bile İngiltere’de yaşıyor. Avustralya millî takımında yardımcı antrenörlük yapan İngiliz Emily Husband, GOAL’e Avustralya’daki yaşamı birkaç dakika boyunca övdükten sonra Sharkey, şakayla karışık, “Taşınma konusunda maalesef kısa çöpü ben çektim,” diyor.

    Ancak durum her zaman böyle değildi. Önceki yıllarda Avustralyalı millî futbolcuların yurt dışında tercih ettiği lig, özellikle sezonu ülkelerindeki A-League sezonuyla iyi örtüştüğü için, ABD’nin en üst düzey ligi NWSL’ydi. 2019 Dünya Kupası’nda 23 kişilik kadronun 13 oyuncusu ABD’de forma giyiyordu.

    Ancak o turnuvadan sonra işler değişmeye başladı. Kerr birkaç ay sonra Chelsea’ye transfer oldu; Catley, Arnold, Caitlin Foord ve Alanna Kennedy gibi takımın deneyimli isimleri de ertesi yıl onu izledi. Artık Avustralyalı futbolcular yalnızca WSL’nin çeşitli takımlarında değil, İngiltere kadın futbolunun ikinci kademesinde de oynuyor. WSL 2’de forma giyen Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy ve Leticia McKenna, Joe Montemurro’nun açıkladığı son kadroda da yer aldı.

    Peki Avustralyalı futbolcuları İngiltere’ye yönelten ne oldu? Bunun Avustralya millî takımına etkisi neydi? Ülkelerindeki futbol için ne anlama geliyor?

  • Dünyayı dolaşıp geri dönmek

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    Kennedy, birkaç yıl boyunca zamanını ABD ile Avustralya arasında geçiren çok sayıda Avustralya kadın millî takımı oyuncusundan biriydi. Bu durum özellikle Covid-19 pandemisinden önce yaygındı.

    Avustralya formasıyla 46 maça çıkan Everton orta saha oyuncusu Clare Wheeler, A-League’de Newcastle Jets ile ilk kez A takımda forma giydiğinde henüz 15 yaşındaydı. Aynı yıl NWSL kuruldu ve Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon ile Emily van Egmond’un da aralarında bulunduğu Avustralya’nın en iyi oyuncularından bazıları ABD’ye gitti.

    Sonraki sekiz yıl boyunca Wheeler, Avustralya’nın en büyük yıldızlarının son derece yıpratıcı bir maç takvimine uzaktan tanıklık etti. Bu oyuncular yaklaşık marttan kasıma kadar ABD’de oynuyor, ardından o dönemde W-League olarak bilinen A-League’de forma giymek üzere ülkelerine dönüyordu. Sezonun tarihlerine ve takımlarının Grand Final’e ulaşıp ulaşmamasına bağlı olarak ocak ya da şubata kadar orada oynadıktan sonra aynı döngüyü tekrarlamak üzere ABD’ye gidiyorlardı.

    İlk yurt dışı transferini 2021’de Danimarka ekibi Fortuna Hjorring’e yapan Wheeler, daha önce GOAL’e şunları söylemişti: “Sanırım benim için ABD’ye gidip sonra geri dönerek yazın oynamak istememin önündeki engel buydu. Hiç sezon arası tatiliniz olmuyordu. Tabii bu süreçte millî maçlarınız da oluyordu. Bu yüzden ilk yurt dışı transferimde tam bir sezon geçirebilmek için Avrupa’ya gelmek istedim.”

    Şimdi London City Lionesses’ta oynayan Kennedy de bu aralıksız döngüyü yaşayan çok sayıdaki Avustralyalı oyuncudan biriydi. Pek çoğunun neden bunu tercih ettiğini anlamak zor değil: O dönemde dünyanın en iyi liginde oynama fırsatı bulurken birkaç aylığına ülkelerine dönüp arkadaşlarını ve ailelerini de görebiliyorlardı. Ancak Kennedy’nin ifadesiyle: “Sanırım bir noktadan sonra bu pek sürdürülebilir olmamaya başladı.”

    A-League genişliyordu ve artık iki katı uzunluğunda bir sezon oynanıyor; oyuncuların üzerindeki fiziksel yük ise zaten çok büyüktü. Kennedy’nin anlattığı gibi, çoğunun kendisini “bir noktada ara verebileceğiniz bir konuma” getirmesi şaşırtıcı değil.

    Catley, Arsenal’a transfer olup kendi adına bu döngüyü kırdıktan sonra 2020’de şöyle demişti: “Kamplarda etrafınıza baktığınızda herkesin bitkin göründüğü anlar kesinlikle oluyor. Sürekli ABD’den gelip gitmek ve hiçbir zaman gerçek bir sezon arası tatili yapamamak, sonunda sizi kesinlikle etkiliyor.

    “Bence bu, büyük turnuvalarda bizim için sorun oldu,” diye eklemişti. “Turnuvalara tam kadro gidip oyuncularımızın çok kısa sürede fiziksel olarak tükendiğini gördük. Geçmişte küçük bir mesele gibi görünse de son birkaç yılda bunun bizi ve bedenlerimizi kesinlikle etkilediğini düşünüyorum.”

  • “Evden uzakta bir ev”

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından çok sayıda Avustralya millî takım oyuncusu WSL'ye akın etmeye başladı. Kerr'in Chelsea'ye ses getiren transferi de bu dalganın ilk örneklerinden biriydi.

    A-League hâlâ gelişme aşamasındayken oyuncular, bu döngüyü kırıp en üst seviyede kalmak için ya NWSL'de oynama devam edebilir ya da Avrupa'daki bir lige geçebilirdi. Peki neden bu kadar çok oyuncu İngiltere'ye gitmeyi seçti?

    Öncelikle, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 NWSL sezonu tam olarak oynanamadı. Buna karşılık WSL'nin 2020-21 sezonu oynandı. Birçok Amerikalı oyuncu, İngiltere ligini kısa bir süreliğine deneyimleme fırsatını değerlendirdi; birkaç Avustralyalı oyuncu da aynısını yaptı.

    ABD'de zaman geçirmiş oyuncular için WSL farklı bir deneyim ve yeni bir meydan okuma sunuyordu. Catley'nin o dönemdeki görüşüne göre ligin kalitesi “Amerika ile aynı seviyeye” ulaşmıştı; dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmeye değerdi. Arsenal'a imza atmasının üzerinden geçen altı yılda bu gelişim sürdü ve lig artık birçoklarına göre dünyanın en iyisi.

    Bunda ligin profesyonel yapısının payı büyük. 2022'de Manchester City'ye katılan Fowler'ın da dikkatini çeken noktalardan biri buydu. GOAL'e konuşan Fowler, “Bence İngiltere, kadın futbolunun doğru şekilde nasıl yürütüleceğine çok iyi bir örnek,” dedi. “Oyuncuların ücretleri iyi, takımlarımız medyada iyi yer buluyor ve gelişim öyle bir yönde ilerliyor ki oyuncular da buna katkıda bulunabiliyor ve sesimizin duyulduğunu hissediyoruz.

    “Diğer liglerde durumun tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Avustralya'da da pek böyle değil. Bence kariyerlerinde ilerlemek isteyenler, işlerin ileriye gittiği liglere geçmek istiyor. Bana göre dünyanın en iyi ligi İngiltere'de.”

    Bazıları için kültürel nedenler de var. Kennedy son on yılda WSL ile NWSL arasında gidip geldi, ancak son altı yılın büyük bölümünü İngiltere'de geçirdi. Gülerek, “Bence Avustralya'ya çok benziyor, en azından insanları. İklimi için belki aynı şeyi söyleyemem,” diyor. “Ama insanlar oldukça benzer, epey rahatlar. Bu yüzden İngiltere bana daha çok evim gibi geliyor. Burayı seviyorum.”

    Küçük ve dolayısıyla bir yerden bir yere ulaşmanın kolay olduğu bir ülkedeki ligde bu kadar çok Avustralyalı oyuncunun bulunması da yardımcı oluyor. Özellikle de evinizden yaklaşık 16.000 kilometre uzaktaysanız. Wheeler, “Evden bu kadar uzakta olunca bir bakıma birbirinize kenetleniyorsunuz,” diyor.

    Kennedy de ona katılıyor: “Yakın arkadaşlarınızın ya da çok iyi tanıdığınız insanların çevrenizde olması her zaman yardımcı oluyor. Benim de hoşuma giden bir şey bu.”

  • Önemli faydalar

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    Avustralya kadın millî futbol takımı, büyük uluslararası turnuvalardaki tarihinin en iyi iki performansını son yıllarda, 2021 Olimpiyatları ve 2023 Dünya Kupası'nda sergiledi.

    Avustralya milli takımından çok sayıda futbolcunun İngiltere'ye, bunun yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerine gitmesi, milli takımı da olumlu etkiledi. Geçmişte bazı oyuncular A-League'de oynamak için ülkelerinde kalmayı tercih edebilirdi. Ancak yıllar geçtikçe daha fazla oyuncu yurt dışına gitti. Burada karşılaştıkları yeni ve yüksek kaliteli futbol, antrenörlük ve çalışma ortamları, oyuncu olarak gelişmelerini ve dolayısıyla Avustralya milli takımının güçlenmesini sağladı.

    Artık kimse ABD'de ve kendi ülkesinde arka arkaya sezonlar oynadığı o bitmek bilmeyen döngünün içinde değil. Bu da Catley'nin daha önce sözünü ettiği yorgunluk ve sakatlık riskini azaltıyor.

    Avustralya milli takımının yardımcı antrenörü Husband, “Oyuncuları özellikle yurt dışına göndermek istemezsiniz,” diyor. “Ama bu, gelişimlerini hızlandıracaksa kariyerleri için en iyisi budur. Böylece milli takımımızın daha da iyi oyuncular yetiştirmesine de yardımcı olur. [Oynayabilecekleri] olağanüstü organizasyonlar var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden daha iyi bir turnuva bulabileceğinizi sanmıyorum.”

    Avustralya, ertelenerek 2021'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi ve büyük bir uluslararası turnuvadaki en iyi derecesini elde etti. Oyunlar için seçilen 22 oyuncudan 18'i Avrupa'da, sekizi ise İngiltere'de oynuyordu. Avustralya, 2023'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bu başarıyı tekrarladı. Turnuva, Avustralya'da kadın futbolu açısından tarihe geçti. 23 kişilik kadronun 19 oyuncusu Avrupa'da, 11'i ise WSL'de oynuyordu.

    Fowler, “Milli takıma geldiğimizde çok sayıda üst düzey oyuncumuz oluyor. Üst düzey ortamlarda bulunmamız ve her gün kaliteli oyuncularla antrenman yapmamız kesinlikle yardımcı oluyor,” diyor. “Antrenörlerin kalitesi de öyle. Futbol bilgisi gerçekten yüksek antrenörlerle çalışmanın, oyuncuların gelişmesine ve kendi kariyerlerinde ilerlemesine katkı sağladığını düşünüyorum.”

  • Fiziksel ve lojistik zorluklar

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    Fowler, WSL'de forma giyen 12 Avustralya kadın millî takımı oyuncusundan biri. WSL 2'de dört oyuncu daha bulunması, Football Australia'nın İngiltere'de performans ekibi bulundurmasını şaşırtıcı olmaktan çıkarıyor.

    Yurt dışında oynayan Avustralyalı bir futbolcu olmanın getirdiği zorluklara rağmen oyuncuların en iyi performanslarını sergileyebilecek durumda olmalarını sağlayan ekibin de hakkını vermek gerekiyor.

    FIFPRO her yıl futbolcuların iş yükü üzerine araştırma yapıyor ve en çok seyahat eden futbolcuların listesini sunuyor. 2024-25 sezonuna ilişkin son raporunda en çok seyahat eden dört kadın futbolcunun tamamı Avustralyalıydı.

    Wheeler, “Ne yazık ki Avustralya’nın bulunduğu yeri değiştiremeyiz,” dedi. Husband gülerek, “Değiştirebilsek harika olurdu. İklimimizi koruyabildiğimiz sürece onu Avrupa’ya yaklaştırırdım,” diye ekledi.

    Yine de futbolculara yardımcı olmak için yapılabilecek her şey yapılıyor. Avustralya kadın millî takımının fiziksel performans sorumlusu Sharkey, konum ve saat dilimi sayesinde “kulüplerle ve oyuncularla iletişim kurmak kolay olduğu için” İngiltere’de yaşıyor. Oyuncuları nasıl koruyup destekleyebileceklerini değerlendirirken kulüplerle iyi ilişkileri sürdürmek hayati önem taşıyor. Sharkey, “Hedeflerimizin ne olduğunu anlayarak her iki tarafı da desteklemek için birlikte çalıştığımız bir ortam yaratıyoruz. Oyuncuyu arada bırakıp anlaşmazlığa yol açmamaya dikkat ediyoruz,” diyor.

    Bir de futbolcu seyahat ederken uygulanan tüm süreçler var. Avustralya kadın millî takımıyla ikinci kez çalışan Sharkey, “Seyahati yönetme konusunda muhtemelen uzmanız,” diyor. “Oyunculara, seyahat sırasında doğru basıncı uygulaması için vücutlarının alt kısmının üç boyutlu görüntülerine göre kişiye özel hazırlanan seyahat taytları veriyoruz. [Bunun ardından] kampa vardıklarında ne zaman ışığa ve karanlığa maruz kalmaları, ne zaman kafein almaları, ne zaman aktif olmaları ve ne zaman melatonin almaları gerektiği var. Tüm bu farklı unsurları, kampa vardıklarında onlara verdiğimiz desteğe dâhil etmeye çalışıyoruz.”

    Football Australia’nın performans ve sağlık departmanlarına sağladığı güçlü finansman ve destek olmadan bunların hiçbiri mümkün değil. Sharkey ayrıca araştırma ve inovasyon departmanının yanı sıra “en yeni yenilikleri ve rehberliği” sağlayan Avustralya’daki güçlü spor bilimleri ağına da dikkat çekiyor.

  • Çözümler bulmak

    Australia Women 2026
    Getty Images

    Avustralya'nın ekim ayındaki kampı Avrupa'da düzenlendi. Takım, Karlsruhe'de Almanya'ya karşı bir maç, Fransa'da ise Haiti ile bir karşılaşma oynadı.

    Avustralya’yı alıp başka bir yere taşımak mümkün olmasa da federasyon, son dönemde Avustralya kadın millî takımının kamplarını başka yerlere taşımaya başladı. Bu ideal bir çözüm değil; asıl istenen, mümkün olduğunca çok maçı kendilerini seven tutkulu taraftarlarının önünde oynamak. Ancak takımın ekim ayında yaptığı gibi bazı millî maç aralarını Avrupa’da geçirmek, yolculuk yükünü azaltmaya yardımcı oluyor. Son olarak Almanya ve Fransa’da düzenlenen kamp da Avustralya kadın millî takımının 2027 takvimi düşünüldüğünde akıllıca bir tercih. Bu takvimde, Asya ve Avustralya’da yapılması gereken Olimpiyat elemeleri var.

    Avrupa’daki kamplar çeşitli nedenlerle faydalı; bunların başında zaman geliyor. Ekim ayındaki kampa bütün oyuncular pazartesi günü ulaştı ve salı günü antrenman sahasına çıkabildi. Kamp Avustralya’da yapılsaydı oyuncular muhtemelen salı akşamı varacak, sahadaki çalışmalara katılmaları ise büyük olasılıkla perşembeye kalacaktı. Üstelik maçlar çoğu zaman cuma günü oynanıyor.

    Husband gülerek, “Teknik direktörlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Oyuncularla ne kadar çok zaman geçirir ve onları ne kadar çok gözlemleme fırsatı bulursak o kadar mutlu oluruz. Zamanımız ve onları gözlemleme fırsatımız azaldıkça da huysuzlaşırız,” diyor. “Bizim için Avrupa’ya gelmenin bir diğer avantajı, bir millî maç arası boyunca iki, üç, dört antrenman daha yapabilmek.”

  • Evdeki sonuçlar

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    Aralarında üst üste iki kez gol kraliçesi olan ve Everton'a imza atan Holly McNamara'nın da bulunduğu, A-League'in yükselen yıldızlarından bazıları 2026'da ilk kez yurt dışına transfer oldu.

    Avrupa’daki bu kamplardan yararlanan oyuncuların sayısı da artıyor. Ekim ayı kadrosunda Avustralya’dan uzun uçak yolculuğu yapmak zorunda kalan yalnızca iki oyuncu vardı. Bunun nedeni, A-League’den giderek daha fazla yıldızın büyük transferler yapması. Montemurro’nun son kadrosunda yer alan Apostolakis, Murphy, McKenna, Tori Tumeth, Leah Davidson, Hana Lowry ve Holly McNamara, 2026’da ilk kez yurt dışına transfer olan oyuncular arasında.

    Bu eğilim genel olarak milli takıma olumlu yansısa da A-League’i olumsuz etkiledi. Hem ABD’de hem de Avustralya’da oynamanın yaygın olduğu dönemde ligin kalitesini artıran, ona daha fazla ilgi kazandıran ve daha çok taraftar çeken Avustralya milli takımı oyuncuları ile uluslararası yıldızlar artık yok.

    Bu gelişmeler, erkek ve kadın A-League ligleri ile oyuncuları arasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşandığı bir döneme de denk geliyor. Chelsea’nin sezon öncesi turu sırasında birkaç ay önce ülkesine dönen Chelsea yıldızı Carpenter, anlaşmazlığı “hayal kırıklığı yaratıcı” olarak nitelendirmişti. Gazetecilere, “Daha fazla yatırım yapmalıyız,” demişti.

    A-League’in WSL, NWSL ve diğer üst düzey kadın ligleriyle rekabet etmesi zor olabilir. Ancak Avustralya milli takımının gelecek nesli için oyuncu yetiştiren bir lig olarak hâlâ son derece önemli bir rolü var. Milli takımdaki her oyuncu bu yoldan geçti ve bu yapının güçlü kalmasını sağlamak öncelik olmalı.

    Husband, “A-League’in en büyük ve en iyi yanı, 16 yaşından 23-24 yaşına kadar oyuncularımızın üst düzeyde inanılmaz miktarda maç oynama fırsatı bulması,” diyor. Bunun devam etmesi önemli; dolayısıyla süregelen sorunların çözülmesi de öyle.

  • Milli takımı geliştirmek

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Carpenter, A-League’in bir gün Avustralya kadın millî takımından bazı oyuncuların ülkelerine dönmesine imkân tanıyacak mali güce kavuşmasını umuyor.

    Carpenter, ağustos ayında ücret anlaşmazlığı hakkında konuşurken, olağanüstü kariyerinin sonlarına doğru Avustralya'ya dönüp futbolu orada bırakabilmeyi umduğunu dile getirmişti. “Umarım bu durum değişir ve beş ila sekiz yıl sonra burada, bu ligde oynayıp kariyerimi Avustralya'da bitirebilirim” demişti. “Umarım bu mümkün olur ve yakında Avustralya milli takımından daha fazla oyuncunun buraya döndüğünü görürüz.”

    Şimdilik ise 26 yaşındaki oyuncu İngiltere'de dünya çapındaki yeteneğini sergiliyor. Milli takımdan pek çok takım arkadaşı da orada. Aralarında, onun izinden gidip Avustralya milli takımının değişmez isimlerinden biri olmayı uman birçok genç yıldız bulunuyor.

    Kennedy, ileride kendisinin, Kerr, Foord, Catley ve ülkelerinde ikon hâline gelen diğer deneyimli oyuncuların yerini alacak kuşak hakkında, “Bence onların hırsı ve azmi, büyük kulüplerde oynayan futbolcularla bir arada olmalarından kaynaklanıyor” diyor. “Sonra ‘Belki ben de bunu denemek istiyorum’ diye düşünmeye başlıyorlar. Bir bakmışsınız, onlar da dünyanın öbür ucuna gitmek üzere uçağa binmiş. Daha iyi bir milli takım olabilmemiz için tam da buna ihtiyacımız var.”