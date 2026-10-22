Daha yedi yıl önce Kadınlar Süper Ligi’nde (WSL) hiç Avustralyalı futbolcu olmadığını düşünmek oldukça şaşırtıcı. Bugün ligde Ellie Carpenter, Steph Catley ve Mary Fowler gibi Avustralya millî takımının en büyük yıldızlarından birçoğu forma giyiyor. Sam Kerr, Katrina Gorry ve Mackenzie Arnold gibi isimlerin de İngiltere’de uzun süre oynamasıyla Avustralya, WSL tarihinde en çok oyuncuyla temsil edilen ülkelerden biri hâline geldi.

Öyle ki millî takımın fiziksel performans sorumlusu Jack Sharkey bile İngiltere’de yaşıyor. Avustralya millî takımında yardımcı antrenörlük yapan İngiliz Emily Husband, GOAL’e Avustralya’daki yaşamı birkaç dakika boyunca övdükten sonra Sharkey, şakayla karışık, “Taşınma konusunda maalesef kısa çöpü ben çektim,” diyor.

Ancak durum her zaman böyle değildi. Önceki yıllarda Avustralyalı millî futbolcuların yurt dışında tercih ettiği lig, özellikle sezonu ülkelerindeki A-League sezonuyla iyi örtüştüğü için, ABD’nin en üst düzey ligi NWSL’ydi. 2019 Dünya Kupası’nda 23 kişilik kadronun 13 oyuncusu ABD’de forma giyiyordu.

Ancak o turnuvadan sonra işler değişmeye başladı. Kerr birkaç ay sonra Chelsea’ye transfer oldu; Catley, Arnold, Caitlin Foord ve Alanna Kennedy gibi takımın deneyimli isimleri de ertesi yıl onu izledi. Artık Avustralyalı futbolcular yalnızca WSL’nin çeşitli takımlarında değil, İngiltere kadın futbolunun ikinci kademesinde de oynuyor. WSL 2’de forma giyen Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy ve Leticia McKenna, Joe Montemurro’nun açıkladığı son kadroda da yer aldı.

Peki Avustralyalı futbolcuları İngiltere’ye yönelten ne oldu? Bunun Avustralya millî takımına etkisi neydi? Ülkelerindeki futbol için ne anlama geliyor?