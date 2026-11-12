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One-cap wonders England 1:1GOAL

İngiltere formasını yalnızca bir kez giyenler: Bazılarının alay ettiği, üyelerinin ise değer verdiği özel kulüp

Ülkesini temsil etme fırsatı yalnızca çok az kişiye nasip olur. Bu nedenle millî takımda tek bir kez forma giymek bile kayda değer bir başarı sayılmalıdır.

Chris Burton
Çeviri:

  • İngiltere, 30 Kasım 1872'de Glasgow'un Partick semtindeki Hamilton Crescent'te İskoçya ile karşı karşıya gelerek tarihte oynanan ilk millî maçta yer aldı. Oyuncu değişikliği 1958'e kadar uygulanmadığı ve Dünya Kupası'nda ancak 1970'ten itibaren kullanılmaya başlandığı için millî maç oynama hakkı, ilk 11'lerde adı bulunan futbolculara verildi.

    Yıllar içinde, ülkelerini temsil etme fırsatı bulanlardan oluşan seçkin bir grup ortaya çıktı. İngiltere erkek millî takımı söz konusu olduğunda, 1.301 futbolcu üzerinde kükreyen üç aslanın bulunduğu ikonik formayı giydi.

    Son 154 yıl boyunca seçilme hakkına sahip olan oyuncuların sayısı düşünüldüğünde, bu oldukça seçkin bir liste. Bazı isimler, anlaşılır biçimde, diğerlerinden daha fazla öne çıkıyor. Harry Kane, İngiltere formasıyla 126. maçına çıkarak tarih yazmaya hazırlanırken Peter Shilton, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Bobby Moore, Ashley Cole, Bobby Charlton, Frank Lampard ve Billy Wright da millî takımda 100 maç barajını aşan isimler arasında yer alıyor.

    Listenin diğer ucunda ise İngiltere A millî takımı formasıyla yalnızca bir kez sahaya çıkan 350'den biraz fazla futbolcu var. Millî takım kariyerleri göz açıp kapayıncaya kadar sona ermiş ve bu durum zaman zaman küçümseyici ya da alaycı yorumlara yol açmış olabilir. Ancak bu gruptaki futbolcular, başardıklarıyla haklı olarak gurur duyuyor.

  • İhbar süresi

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    Jarvis, Wolves formasıyla gösterdiği etkileyici performansın ardından Capello tarafından kadroya seçildi.

    Arka bahçede, mahalle parkında ya da asfalt bir sokakta topa vurulduğu ilk andan itibaren en büyük hayal, profesyonel futbolcu olmak, kupalar için mücadele etmek ve uluslararası düzeyde tanınmaktır. Büyük çoğunluk bu yolda ilk adımı bile atamaz, yolun sonuna yaklaşmak bir yana.

    Az sayıda kişi ise bu seviyeye ulaşır ve kulüp düzeyindeki performanslarıyla dikkat çeker. O noktada, milli takıma çağrılmayı hak edip etmedikleri tartışılmaya başlanır. Kadro açıklanma zamanı geldiğinde de telefonlar hep duyulabilecek bir mesafede tutulur.

    Son Midnite Express girişiminde yer alan Matt Jarvis, GOAL’e verdiği özel röportajda, Mart 2011'de İngiltere kadrosuna çağrılmadan önce kendisine bir saatten az süre tanındığını söyledi. Jarvis şunları anlattı: “O dönem [Fabio] Capello görevdeydi ve bana bir mesaj geldi. Cumartesi günü erken saatte başlayan maçta Villa'yla oynadığımızı hatırlıyorum. Wolves'taydım, maçı 1-0 kazandık, golü ben attım. Eve gitmiştim, sonra Wolves'a geri döndüm. Mutfağa girdiğimde bir mesaj aldım.

    “İnanamadığım için ardından bir telefon aldım. Arayan, FA'den biriydi ve ‘Açıklanmasına yaklaşık 45 dakika var, pasaportuna ihtiyacın olacak, seni almaya gelecekler’ dedi. Yani pek vaktiniz olmuyor! Şimdi değişmiş olabilir, öncesinde de farklı olup sadece bu kampta böyle yapılmış olabilir ama tüm dünya öğrenmeden yaklaşık 45 dakika önce haberim oldu.”

  • Yeni gelenler

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    Eriksson, görev süresi boyunca birçok oyuncuya ilk kez millî formayı giyme şansı verdi.

    Alelacele valizlerini hazırlayan ve o dönemde İngiltere'nin başında bulunan teknik direktörden davet alan futbolcular, çok geçmeden efsanelerin izinden gittiklerini ve büyük isimlerin açtığı yolda yürüdüklerini fark ediyor. Bir zamanlar oyun sahasında hayranlık dolu gözlerle top oynayan o çocuk, artık tam anlamıyla bir millî futbolcu.

    Millî takıma yeni katılmak hiçbir zaman kolay değil. Jarvis, İngiltere kampına ilk ve tek kez katılmasını şöyle anlatıyor: “Açıkçası göz korkutucuydu. Oradaki oyuncuların neredeyse hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Hepsi daha önce birlikte kampta bulunmuştu, birbirlerini tanıyordu. Ben hiçbirini şahsen tanımıyordum, hiçbiriyle aynı takımda oynamamıştım ama hepsi beni çok sıcak karşıladı. Gerçekten iyi bir gruptu. Böyle bir durumda bir an önce antrenmana çıkmak istiyorsunuz çünkü kendinizi rahat hissettiğiniz yer orası. Ama harikaydı.

    “İlk buluşmada aklınızdan ‘Nereye oturacağım?’ diye geçiyor. Otobüse bindiğinizde düşündüğünüz ilk şey bu. Okulun ilk günü gibi: Nereye oturacaksınız? Otobüse biniyorum ve ‘Burada kim oturuyor? Boş koltuk nerede?’ diye düşünüyorum. Öylece en arkaya yürüyüp herkesin ‘Yok, pardon’ demesini istemiyorsunuz. Bunları çözmeniz gerekiyor. Antrenmana çıkınca her şey harika oluyor. Antrenmandan sonra da ortam biraz daha rahatlıyor. Yani evet, göz korkutucu. Ama aynı zamanda dört gözle beklediğiniz bir şey. Bunu hak ettiniz. Hayatınız boyunca futbol oynamaya ve olabileceğiniz en iyi futbolcu olmaya çalıştınız. Benim için İngiltere forması giymek de bunun zirvesi.”

    Michael Ball da benzer bir deneyim yaşadı. Merseyside doğumlu futbolcu, birkaç kez kadroya çağrıldıktan sonra Şubat 2001'de İspanya karşısında oyuna sonradan girerek nihayet sahaya çıktı. BetBrain ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuşan Ball, takıma yeni katıldığı dönemi şöyle anlattı: “Bana Everton'daki ilk maçımı hatırlattı. Daha önce birkaç kez kadroya çağrıldığım için çocukken Noel'i beklemek gibi, o gün hiç gelmeyecekmiş gibi hissettiriyordu. Birkaç yıl önce Kevin Keegan'ın kadrosundaydım, Peter Taylor'ın kadrosundaydım. Birkaç kez yedek kulübesinde oturdum.

    “Hatta bana... yani neredeyse, üstümü değiştirmem söylenecekti! Isınıyordum. İtalya deplasmanında oynanan maçta oyuncu değişiklikleriyle ilgilenen kişi Ray Clemence'ti. Kenar çizgisinden bağırarak bana doğru koştu. Ben de ‘İşte fırsatım’ diye düşündüm. Birkaç esneme hareketi daha yapmaya başladım ve onu duymuyormuş gibi davrandım. Yaklaşınca ‘Efendim?’ dedim. O da ‘Carra'yı çağır!’ dedi. Ben de ‘Ah, s*ktir ya, gidip Jamie'yi çağırın!’ dedim. Oynamaya en çok bu kadar yaklaşmıştım. Sanki hiç olmayacakmış gibi geliyordu.

    “Sven [Goran Eriksson] göreve geldiğinde geniş bir kadro kurdu. Başka oyuncuları görmek istediği için ‘Bu kez pek şans bulamayacağım’ diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlarımla konuşursanız, bir kez millî formayı giymiş olmamı yarım maçlık millîlik saydıklarını söylerler! Ama İngiltere'nin bütün kademelerinden geçip o formayı giymek, her zaman gerçekleştirmek istediğim bir hedefti. Sonunda millî formayı giydim ve bunu daha pek çok kez yapmayı umuyordum. Ne yazık ki kısa süre sonra dizimden sakatlandım ve kadroya girecek kadar futbol oynayamadım. Sven, kadroda olmamı istediği için beni sık sık arıyordu ama kulüp beni korumak zorundaydı; Everton Football Club'da oynamaya devam edebilmem gerekiyordu. Bu yüzden birkaç kez kadrodan çekilmek gerçekten sinir bozucuydu. Sadece o fırsatın yeniden gelmesini umuyordum.

    “Ashley Cole ve Wayne Bridge gibi oyuncuların ortaya çıkması, benim de İskoçya'ya gidip iki yıl sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmam, İngiltere kariyerimi bir bakıma bitirdi. Bir gün yeniden olabileceğine dair hep umut taşıyorsunuz ama önünüzde böyle oyuncular varken... Çocukken koyduğum bir hedefti. Alex Ferguson benimle İngiltere ve önümdeki sol bekler hakkında konuşurdu çünkü çok fazla sol bek yoktu; Stuart Pearce kariyerinin sonuna yaklaşıyordu. Yıllar boyunca o hedefi koruyorsunuz. Sonunda ilk maçıma çıkıp millî formayı giymek benim ve ailem için büyük bir mutluluktu. Uzun zamandır peşinden koştuğum bir şeydi. Ama 19 yaşındaydım ve 17 yaşımdan beri kadroya çağrılıyordum. Hiç gelmeyen Noel'i beklemek gibiydi. Nihayet geldiğinde gerçekten çok ama çok mutlu oldum.”

  • Çıtayı yükseltmek

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    İngiltere kadroları her zaman kupa kazanmış süper yıldızlarla doludur

    Ülke içinde dikkat çekmek başka, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamak bambaşka. Burada en iyilerin en iyileriyle, en prestijli kupaları kazanmış ve en büyük sahnelerde boy göstermiş süperstarlarla karşı karşıyasınız.

    Peki genel seviye, kulüp düzeyinden İngiltere millî takımına geçildiğinde ciddi biçimde yükseliyor mu? Rooney, John Terry ve Frank Lampard gibi isimlerle aynı ortamda bulunan Jarvis şöyle anlattı: “Oraya gittiğimde ben de bunu düşünüyordum: Bu rondolarda ortaya geçersem bir daha çıkamam! Hepsi çok üst düzey oyuncular. Kendi deneyimime göre evet, seviyede bir sıçrama vardı. Çünkü o dönemde Wolves'taydım ve kümede kalma mücadelesi veriyorduk. Az önce saydığınız oyuncuların bulunduğu İngiltere kadrosuna katılınca evet, seviye yükseliyor.

    “Ama bir oyuncu olarak bundan beslenirsiniz ve olmak istediğiniz yer de burasıdır. Her zaman kendinizi geliştirmeye, daha iyi olmaya çalışırsınız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış, sayısız gol atmış, hem kulüplerine hem de İngiltere'ye kaptanlık yapmış, bunları yaşamış oyuncularla antrenman yapmak ve onlardan öğrenmek inanılmaz bir fırsat. Antrenman sonundaki küçük şut çalışmaları gibi basit şeylerde bile onları izleyip ‘Evet, bu etkileyici’ diye düşünüyorsunuz. Hani, kaleyi buluyorlar. Ama mesele sadece kaleyi bulmak değil; topu köşelere gönderip gol atıyorlar. Bunu yapan yalnızca Rooney gibiler de değil, Darren Bent ve oradaki diğer bütün oyuncular. İzlemesi harika. Bir de ‘Tamam, bu bir motivasyon; işte bunu geliştirmelisin’ diyorsunuz. İlk günlerden birinde orta ve bitiricilik çalışması yapıyorduk, ortaları açmak da bana düşmüştü! ‘Baskı büyük, iyi bir orta açmalısın yoksa Rooney sana avazı çıktığı kadar bağıracak!’ diye düşünüyorsunuz. Harika bir şey. Bunun için antrenman yapıyorsunuz. Hep yapmak istediğiniz şey bu.”

  • İşi çözdü

    Michael Ball England 2001
    Getty

    Ball, Cole ve Bridge gibi isimlerle kıyasıya rekabet etti.

    Jarvis, İngiltere formasıyla tek maçına Wembley'de Gana karşısında çıktı. O dönemde Arsenal'de oynayan orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın yerine oyuna girerek 21 dakika sahada kaldı. Wembley'deki hareketli mücadele 1-1 sona erdi.

    Sahaya adım atan Jarvis, kendisinden önce ve sonra bunu başaran pek çok kişi gibi, spor kariyerinde ulaşılabilecek en büyük hedeflerden birine ulaşmıştı. Soyunma odasına dönerken bunun ilk ve son millî maçı olacağını bilmesi mümkün değildi.

    İlk kez millî formayı giydiğinde devamının geleceğini düşünerek bu seviyede kendini kanıtladığı hissine kapılmamanın zor olup olmadığı sorulan Jarvis, şunları söyledi: “Devamı gelmedi ama bu, çabalamadığımdan değildi. Performanslarımın hâlâ çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece o dönemde çok fazla iyi kanat oyuncusu olması benim için şanssızlıktı. Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing gibi isimler vardı; bunlar sadece birkaç örnek. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Evet, yeniden millî takımda olmak istediğiniz için biraz hayal kırıklığı ve can sıkıntısı yaşıyorsunuz. Ama sorunuza cevap vereyim: Hayır, kendimi hiçbir zaman bu seviyede kalıcı olarak yer edinmiş saymadım.

    “İyi oynadığımı düşündüm. Antrenmanlarda da iyi olduğumu düşündüm. Wolves'a döndüğümde Mick McCarthy bana çok iyi yaklaştı. Bana şöyle dedi: ‘Tebrikler, aferin. Ama artık sadece Wolves'ta oynayan Matt Jarvis değilsin. Artık İngiltere millî takımında oynayan Matt Jarvis'sin. İnsanlar oyunlarını bir üst seviyeye çıkaracak. O maça, “İngiltere millî takımında oynayan birine karşı oynuyorum, beni geçmesine izin vermeyeceğim” diye düşünerek çıkacaklar.’ Tam olarak haklıydı, aynen öyle oldu. Rakipler bana karşı iki kişiyle savunma yapıyordu. Boş alan bulmakta ve normalde yaptıklarımı yapmakta zorlanıyordum. Ama bu bir iltifattı. Uyum sağlamak, öğrenmek ve oyun tarzımı biraz değiştirmek zorundaydım. Bu beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Ne yazık ki benim için bunun sonucunda bir kez daha millî formayı giymek nasip olmadı. Ancak Avrupa'da en çok orta açan ve en çok isabetli orta yapan oyuncu oldum. Ayrıca West Ham'ın kulüp rekoru kırarak transfer ettiği oyuncu oldum ve bunu orada da tekrarladım: West Ham'dayken Avrupa'da en çok orta açan ve en çok isabetli orta yapan oyuncu oldum. Yani çaba eksikliğinden değildi.”

    Eriksson'un İngiltere teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta devre arasında oyuna giren Ball, o dönemdeki düşüncelerini şöyle anlattı: “O isimlerle bir arada olduğunuzda, kendini göstermeye başlayan pek çok oyuncunun takımda yer edinmeye başladığını görüyordunuz. Michael Owen, Steven Gerrard ve Rio Ferdinand gibi; daha birçok isim vardı. Hepsi benimle aynı kadrodaydı, dolayısıyla birkaç kişiyi tanıyordunuz. Orada olmayı hak ettiğinizi hissediyordunuz ama onlara kendinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Antrenmanda da kendinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Antrenmanlar zordu, etrafınızda çok üst düzey oyuncular vardı. Yine de formda kalırsam bir şansım olacağını hissediyordum. Ashley Cole'dan da Wayne Bridge'den de büyüktüm. Bu yüzden ilk maç serisini ben yakalayabilirsem... Hayaliniz buydu. Dört ya da beş maç oynarsanız takımda yerinizi sağlamlaştırırsınız, size bir fırsat verirler. Sonrasında kimin en iyi olduğuna karar vermek teknik direktöre kalır.

    “Sadece o tek fırsatı yakalamış olsam da çok iyi oynadığımı düşündüm. Michael Owen'a biraz takılıyordum çünkü topla ilk buluşmamda onunla bir duvar pası yaptım ve normalde asla kaçırmayacağı bir fırsatı kaçırdı. İlk maçımda bir asist yapmak benim için güzel bir ekstra olurdu! Ama iyi oynadığımı düşündüm. İspanya'ya karşı oynadık. O zamanki İspanya bugünkü gibi değildi ama 3-0 kazanmak güzeldi. Maç Wembley'de değil, Villa Park'taydı. Ama evet, ilk maçınıza çıktığınız anda, her şeyde olduğu gibi, daha fazlasını istiyorsunuz. Bir gol atarsanız daha fazlasını atmak istiyorsunuz; gözünüz hep bir sonraki hedefte oluyor. Gençliğimde de kariyerim boyunca da böyleydim: Bu geride kaldı, şimdi bir sonrakini almaya çalışalım. Ne yazık ki ikinci kez millî formayı giyemedim.”

  • Form mu, itibar mı?

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    Takım otobüsündeki yerlerin belirlenme kriterleri değişti

    Geçmişte millî takıma seçilmek, oyuncuların kulüplerindeki performanslarıyla değerlerini artırmasının sonucuydu. Beklenti, kısa süreli de olsa en iyi performansını sergileyen bir oyuncunun, kendini en seçkin futbolcular arasında kanıtlama fırsatıyla ödüllendirilmesiydi.

    Son dönemde durum her zaman böyle olmadı; oyuncuların itibarı ve geçmiş başarıları da seçimlerde sık sık rol oynadı. İngiltere kadrosu yeni isimlere kapalı değil, ancak kapılar önceki nesillerde olduğu kadar kolay açılmıyor.

    Eski Everton, Manchester City ve Rangers savunmacısı Ball da bunu kabul ederek günümüzdeki seçim kriterleri hakkında şunları söyledi: “Bunun epey uzun zamandır böyle olduğunu düşünüyorum. FA'den bir baskı mı var, bilmiyorum ama hep böyle bir hisse kapıldım. Brezilya'dan Ronaldo'nun hastanedeki durumuyla ilgili söylentiler duyuyorsunuz, 1998 Dünya Kupası finalinde oynaması gerekiyor. Sponsorlar mı etkili? İşin içinde gruplaşmalar mı var? Bir oyuncu formdaysa seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Everton'da Kiernan Dewsbury-Hall var. Son üç dört maçtaki genel performansıyla kesinlikle olağanüstüydü. Oyuncular formdayken en azından millî takımla antrenman yapma fırsatı bulmalı. Böylece üst düzey oyuncularla birlikte oynarken neler yapabilecekleri görülebilir. Daha iyi oyuncularla oynamak sizi yalnızca daha iyi bir oyuncu yapmaz; gelişmenizi ve oyununuza yeni şeyler katmanızı da sağlar. Kendi mevkinizdeki bütün oyunculara bakıp ‘Bunu oyunuma katıp sünger gibi öğrenebilir miyim?’ diye düşünürsünüz.

    “Oyuncuların itibarlarına göre seçilmesi ve formsuz oyuncuların da millî forma giyme fırsatı bulması uzun, çok uzun zamandır aklımdaki bir soru. Bazıları bunu hak ediyor. Millî formayı defalarca giymiş, turnuvalarda iyi oynamış ve İngiltere'yi hiç hayal kırıklığına uğratmamışlarsa bunu anlıyorum. Ama her zaman, ‘Teknik direktörün onları bir görmesi için bile seçilmemeleri biraz haksızlık’ diye düşündüğünüz birkaç oyuncu oluyor. Bence Thomas Tuchel bunu yapmaya çalışıyor ama bakabileceği birkaç oyuncu daha var. Bazı oyuncuların kulüpleri için dinlenmeye ihtiyaç duyabileceğini biliyor. Bu, onlara dinlenme fırsatı verip başka oyunculara bakmak için bir fırsat. Futbolu futbol yapan şey bilinmezliktir. Gençlere fırsat verilmesi gerektiğinden daha önce de söz ettim. Rakibin bilmediği bir şey, farklı bir özellik getiriyorlar. Bunu daha önce denedik, başarısız oldu ama yine de gençleri denemeye devam edecek inancı taşımamız gerektiğini düşünüyorum.”

    Jarvis ise kadrodaki yerler için rekabete ve zaman zaman adil olmaktan çıkabilen koşullara ilişkin şunları söyledi: “Her görüşün bir karşılığı var, değil mi? O dönemde son derece iyi oynuyordum. Daha önce pek çok kez aday kadroya alınmıştım ama asıl kadroya hiç girememiştim. Fabio Capello bana bunu bizzat söyledi. Çok fazla İngilizce konuşmuyordu ama cumartesi günü erken başlayan ve 1-0 kazandığımız maçta attığım golün kadroya girmemi sağladığını söyledi. ‘Çok yaklaşmıştın ama o gol seni kadroya soktu’ dedi. Yani o durumda formum sayesinde kadroya girdim. Öte yandan, herkes sağlıklı olsaydı yine kadroya girer miydim, yoksa itibar mı belirleyici olurdu? Bilmiyorum.

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    “Bazı insanlar da bu hakkı kazanmıştır. Bu bir garanti değil; her hafta düzenli olarak oynamanız ve iyi oynamanız gerekir. Ama bir yandan da Jude Bellingham gibi, Real Madrid'de her hafta oynayan ve formunda hafif bir düşüş yaşayan birini İngiltere kadrosuna almayacak mısınız? Bundan pek emin değilim. Bence oyuncunun kim olduğu ve mevkisi fark yaratıyor. Bir kanat oyuncusu harika bir formdaysa bunu görmezden gelmek zor. Oysa bir kanat oyuncusu uzun süre gol ya da asist üretemezse insanlar bunu gündeme getirir. Forvet için de aynı şey geçerli. 10 maçta 10 gol attıysanız sizi seçmemek oldukça zordur. Orta saha oyuncuları, stoperler, diğer savunmacılar ve kaleciler içinse durum biraz daha karmaşık olabilir. Bu kadrolarda kalma hakkını da böyle kazanırsınız.”

  • Sporun zirvesi

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    Bamford da İngiltere formasıyla yalnızca bir kez sahaya çıkan isimlerden biri

    İngiltere formasını yalnızca bir kez giyenler arasında Bill Nicholson, Ian Storey-Moore, Charlie George, Chris Sutton, David Unsworth, Francis Jeffers, Lee Bowyer, David Nugent, Jon Flanagan ve Jay Rodriguez gibi isimler yer alıyor. Daha yakın dönemde ise Lewis Cook, Patrick Bamford, Eddie Nketiah ve Taylor Harwood-Bellis bu gruba katıldı.

    Aralarında futbolu bırakanlar daha fazlasını başarmayı ummuş olmalı. Hâlâ oynayanlardan bazılarıysa tek maçlık millî takım kariyerlerine yeni karşılaşmalar ekleme umudunu koruyor. Ancak gelecekte ne olursa olsun, millî futbolcu olma unvanını artık kimse ellerinden alamaz. İsimleri tarih kitaplarına geçti ve bu da onları ölümsüz kılıyor.

    Şampiyonlar Ligi’nin görkeminin öne çıktığı bir dönemde, İngiltere formasını giymenin hâlâ her profesyonel futbolcu için ulaşılabilecek en üst nokta olup olmadığı sorulan Jarvis, şöyle dedi: “Benim için kesinlikle öyle. Şu anda millî takım şapkama bakıyorum. İngiltere için bugüne kadar oynamış yaklaşık 1.300 kişi var, tam sayıyı bilmiyorum, ve ben de onlardan biriyim! Bu yüzden büyük bir onur. Benim için zirve bu. İngiltere’nin başka hiçbir yaş grubunda oynamadım. Alt liglerden yükseldim, Premier League’e çıktım ve ardından Wembley’de 80 küsur bin taraftarın önünde A takımda oynadım. Zirve bu. Kulüp düzeyinde yaptığım her şeyi seviyorum, bunları yapmaktan büyük keyif aldım ve keşke hâlâ oynayabilsem. Ama İngiltere için oynamak zirve.”

    Aynı soru yöneltildiğinde Ball ise şunları söyledi: “Yakın zamanda millî takım kariyerimi anmak için hazırlanan şapkanın bana gönderilmesi büyük bir şanstı. Bunun ne olduğunu pek bilmiyordum ama şimdi evimin başköşesinde duruyor. Hatıra eşyalarını evin dört bir yanına serpiştiren biri değilim. Eşim onları görmeye dayanamadığı için hepsi ya tavan arasında saklı ya da bir köşeye tıkılmış durumda. Ama bu şapka şimdilik başköşede.”

  • Millî maç kepi takdimi

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    İngiltere, kraliyet mavisi, 100 millî maça ulaşanlara özel altın rengi ve mirası simgeleyen kırmızı kepler dağıtıyor

    İngiltere Erkek A Millî Takımı Miras Programı, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından yürütülüyor ve erkek A millî takımında forma giymiş her oyuncuya, üzerinde kronolojik sırayı gösteren bir numara bulunan kırmızı kadife kasketler veriliyor. 100 millî maçı aşan oyuncular ise özel bir altın kasket alıyor.

    Bu hediyeler, elde edilen başarıların kalıcı bir hatırlatıcısı. Old Corinthians'ın kurucusu N. Lane Jackson'ın önerisinin ardından 1886'dan bu yana verilen kasketler, İngiltere'ninkiler söz konusu olduğunda kraliyet mavisi kadife üzerine işlenmiş kırmızı bir gül taşıyor. Yalnızca futbolla değil, uluslararası sporla özdeşleşen bu kasketler, onlara sahip olacak kadar şanslı kişiler için herhangi bir kupa kadar değerli.

    Kasketler antrenman sahasında verilmediği için oyuncuların kendilerininkini ne zaman aldığı sorulan Jarvis şöyle dedi: “Bir süre sonra aldım. Mick McCarthy, Wolves'ta herkesin önünde bana takdim etti. Bu güzeldi. Şimdi üzerinde numara olan kırmızı miras kasketini bekliyorum. Onu ne zaman alacağımı kim bilir! Stadyuma gitmenize ya da kasketin başka bir yerde size takdim edilmesine göre farklı şeyler yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Kim bilir? Ama onu almayı gerçekten dört gözle bekliyorum.”

  • Benzersiz hatıra eşyaları

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    Jarvis, Wembley Stadı'ndaki o büyük geceyi hep hatırlayacak

    Yıllar geçip her yıl oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler eskilerin yerini aldıkça, millî formayı yalnızca bir kez giymiş oyuncuların sayısı da kaçınılmaz olarak artacak. İngiltere'de 2024'ten bu yana böyle bir oyuncu çıkmadı; bu on yıldaki sayı ise yalnızca beş. Yine de bir anlığına parlayıp sönenler ve doğru zamanda doğru yerde bulunanlar her zaman olacaktır.

    Onlar da ister güneşin altında ister en parlak stat ışıkları altında olsun, kendilerine tanınan o anın her saniyesinin tadını çıkaracak. Millî takımda tek maça çıkmak çok parlak bir kariyer anlamına gelmeyebilir. Ancak ömür boyu sürecek anılar biriktirmeye ve dünyada başka hiç kimsenin sahip olduğunu söyleyemeyeceği özel hatıralar edinmeye yeter.

    Bugünlerde fotoğraflar ve videolar çok revaçta olabilir ama İngiltere millî takımındaki buluşmalardan elle tutulur bir şeyler götürmenin de ayrı bir değeri var. Ne zaman, hatta yeniden dönüp dönemeyeceğinizi bilemezsiniz. Jarvis de yanına hatıralar almayı ihmal etmedi. Eski Wolves ve West Ham kanat oyuncusu şunları söyledi: “Formamı bütün takım arkadaşlarıma imzalattım. O dönem İngiltere'nin malzemecisi de Wolves taraftarıydı. Maçta gol atan Asamoah Gyan'ın formasını benim için aldı. Böylece hem Gyan'ın forması hem de kendi formam bende. Birkaç fotoğrafım ve bir plaketim de var. Hatıra olarak o gün giydiğim kramponları hâlâ saklıyorum. Onları bir daha hiç giymedim. Cam bir kutunun içindeler, üzerlerinde hâlâ çimler var! Böyle küçük şeyler işte.

    “Maçtan önce yedek kulübesinde olacağımı biliyordum ama dışarı çıkıp stadın etrafında dolaştım, her şeyi içime sindirmeye çalıştım. Isınırken de etrafıma bakıp o anların her ayrıntısını yaşamaya çalışıyordum. Isınmaya dair her şeyi çok net hatırlıyorum. Devre arasından sonra kenarda bir aşağı bir yukarı koşuyor, çağrılmayı bekleyerek geriye bakıyordum. Birinin bana geri dönmem için el salladığını hatırlıyorum; hemen depar attım, üstümdeki giysiyi çıkardım ve oyuna girmeye hazırdım. Bunların hepsi hafızamda yer etti.

    “Bütün bunların benim için en güzel yanlarından biri de Wembley'de olmamdı. Dünyanın herhangi bir yerinde, örneğin Azerbaycan deplasmanında olabilirdim. Ama Wembley'deydim. Bu yüzden bunu bütün ailemle, bütün arkadaşlarımla, Wolves taraftarlarıyla, Gills taraftarlarıyla, sonradan öğrendiğim üzere West Ham taraftarlarıyla, Norwich taraftarlarıyla, herkesle birlikte yaşayabildim. Ben bu deneyimi yaşadım ve herkesin de o güne dair kendine ait bir anısı var. Hepsi benimle birlikte ve bu gerçekten çok güzel. Benim kendi yaşadıklarım var, diğer herkesin de kendi açısından yaşadıkları var; sonra hep birlikte bunları konuşabiliyoruz. Benim için çok kıymetli bir şey bu.”

    İngiltere'nin son kadrosunda henüz millî formayı giymemiş üç oyuncu bulunuyor: Brighton kalecisi Jason Steele, Fulham oyun kurucusu Josh King ve Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham (Real Madrid'in yıldızı Jude'un kardeşi). İleride millî formayı birçok kez giyebilirler ya da hiç giyemeyebilirler. Ancak bir kez bile millî maça çıkarlarsa, tek maçlık millî oyuncular arasına katılmaları hakkında kim ne derse desin, o maç onlardan kimsenin alamayacağı değerli bir anı olacak.