Jarvis, İngiltere formasıyla tek maçına Wembley'de Gana karşısında çıktı. O dönemde Arsenal'de oynayan orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın yerine oyuna girerek 21 dakika sahada kaldı. Wembley'deki hareketli mücadele 1-1 sona erdi.
Sahaya adım atan Jarvis, kendisinden önce ve sonra bunu başaran pek çok kişi gibi, spor kariyerinde ulaşılabilecek en büyük hedeflerden birine ulaşmıştı. Soyunma odasına dönerken bunun ilk ve son millî maçı olacağını bilmesi mümkün değildi.
İlk kez millî formayı giydiğinde devamının geleceğini düşünerek bu seviyede kendini kanıtladığı hissine kapılmamanın zor olup olmadığı sorulan Jarvis, şunları söyledi: “Devamı gelmedi ama bu, çabalamadığımdan değildi. Performanslarımın hâlâ çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece o dönemde çok fazla iyi kanat oyuncusu olması benim için şanssızlıktı. Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing gibi isimler vardı; bunlar sadece birkaç örnek. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Evet, yeniden millî takımda olmak istediğiniz için biraz hayal kırıklığı ve can sıkıntısı yaşıyorsunuz. Ama sorunuza cevap vereyim: Hayır, kendimi hiçbir zaman bu seviyede kalıcı olarak yer edinmiş saymadım.
“İyi oynadığımı düşündüm. Antrenmanlarda da iyi olduğumu düşündüm. Wolves'a döndüğümde Mick McCarthy bana çok iyi yaklaştı. Bana şöyle dedi: ‘Tebrikler, aferin. Ama artık sadece Wolves'ta oynayan Matt Jarvis değilsin. Artık İngiltere millî takımında oynayan Matt Jarvis'sin. İnsanlar oyunlarını bir üst seviyeye çıkaracak. O maça, “İngiltere millî takımında oynayan birine karşı oynuyorum, beni geçmesine izin vermeyeceğim” diye düşünerek çıkacaklar.’ Tam olarak haklıydı, aynen öyle oldu. Rakipler bana karşı iki kişiyle savunma yapıyordu. Boş alan bulmakta ve normalde yaptıklarımı yapmakta zorlanıyordum. Ama bu bir iltifattı. Uyum sağlamak, öğrenmek ve oyun tarzımı biraz değiştirmek zorundaydım. Bu beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Ne yazık ki benim için bunun sonucunda bir kez daha millî formayı giymek nasip olmadı. Ancak Avrupa'da en çok orta açan ve en çok isabetli orta yapan oyuncu oldum. Ayrıca West Ham'ın kulüp rekoru kırarak transfer ettiği oyuncu oldum ve bunu orada da tekrarladım: West Ham'dayken Avrupa'da en çok orta açan ve en çok isabetli orta yapan oyuncu oldum. Yani çaba eksikliğinden değildi.”
Eriksson'un İngiltere teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta devre arasında oyuna giren Ball, o dönemdeki düşüncelerini şöyle anlattı: “O isimlerle bir arada olduğunuzda, kendini göstermeye başlayan pek çok oyuncunun takımda yer edinmeye başladığını görüyordunuz. Michael Owen, Steven Gerrard ve Rio Ferdinand gibi; daha birçok isim vardı. Hepsi benimle aynı kadrodaydı, dolayısıyla birkaç kişiyi tanıyordunuz. Orada olmayı hak ettiğinizi hissediyordunuz ama onlara kendinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Antrenmanda da kendinizi kanıtlamanız gerekiyordu. Antrenmanlar zordu, etrafınızda çok üst düzey oyuncular vardı. Yine de formda kalırsam bir şansım olacağını hissediyordum. Ashley Cole'dan da Wayne Bridge'den de büyüktüm. Bu yüzden ilk maç serisini ben yakalayabilirsem... Hayaliniz buydu. Dört ya da beş maç oynarsanız takımda yerinizi sağlamlaştırırsınız, size bir fırsat verirler. Sonrasında kimin en iyi olduğuna karar vermek teknik direktöre kalır.
“Sadece o tek fırsatı yakalamış olsam da çok iyi oynadığımı düşündüm. Michael Owen'a biraz takılıyordum çünkü topla ilk buluşmamda onunla bir duvar pası yaptım ve normalde asla kaçırmayacağı bir fırsatı kaçırdı. İlk maçımda bir asist yapmak benim için güzel bir ekstra olurdu! Ama iyi oynadığımı düşündüm. İspanya'ya karşı oynadık. O zamanki İspanya bugünkü gibi değildi ama 3-0 kazanmak güzeldi. Maç Wembley'de değil, Villa Park'taydı. Ama evet, ilk maçınıza çıktığınız anda, her şeyde olduğu gibi, daha fazlasını istiyorsunuz. Bir gol atarsanız daha fazlasını atmak istiyorsunuz; gözünüz hep bir sonraki hedefte oluyor. Gençliğimde de kariyerim boyunca da böyleydim: Bu geride kaldı, şimdi bir sonrakini almaya çalışalım. Ne yazık ki ikinci kez millî formayı giyemedim.”