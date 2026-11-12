Alelacele valizlerini hazırlayan ve o dönemde İngiltere'nin başında bulunan teknik direktörden davet alan futbolcular, çok geçmeden efsanelerin izinden gittiklerini ve büyük isimlerin açtığı yolda yürüdüklerini fark ediyor. Bir zamanlar oyun sahasında hayranlık dolu gözlerle top oynayan o çocuk, artık tam anlamıyla bir millî futbolcu.

Millî takıma yeni katılmak hiçbir zaman kolay değil. Jarvis, İngiltere kampına ilk ve tek kez katılmasını şöyle anlatıyor: “Açıkçası göz korkutucuydu. Oradaki oyuncuların neredeyse hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Hepsi daha önce birlikte kampta bulunmuştu, birbirlerini tanıyordu. Ben hiçbirini şahsen tanımıyordum, hiçbiriyle aynı takımda oynamamıştım ama hepsi beni çok sıcak karşıladı. Gerçekten iyi bir gruptu. Böyle bir durumda bir an önce antrenmana çıkmak istiyorsunuz çünkü kendinizi rahat hissettiğiniz yer orası. Ama harikaydı.

“İlk buluşmada aklınızdan ‘Nereye oturacağım?’ diye geçiyor. Otobüse bindiğinizde düşündüğünüz ilk şey bu. Okulun ilk günü gibi: Nereye oturacaksınız? Otobüse biniyorum ve ‘Burada kim oturuyor? Boş koltuk nerede?’ diye düşünüyorum. Öylece en arkaya yürüyüp herkesin ‘Yok, pardon’ demesini istemiyorsunuz. Bunları çözmeniz gerekiyor. Antrenmana çıkınca her şey harika oluyor. Antrenmandan sonra da ortam biraz daha rahatlıyor. Yani evet, göz korkutucu. Ama aynı zamanda dört gözle beklediğiniz bir şey. Bunu hak ettiniz. Hayatınız boyunca futbol oynamaya ve olabileceğiniz en iyi futbolcu olmaya çalıştınız. Benim için İngiltere forması giymek de bunun zirvesi.”

Michael Ball da benzer bir deneyim yaşadı. Merseyside doğumlu futbolcu, birkaç kez kadroya çağrıldıktan sonra Şubat 2001'de İspanya karşısında oyuna sonradan girerek nihayet sahaya çıktı. BetBrain ile iş birliği kapsamında GOAL'e konuşan Ball, takıma yeni katıldığı dönemi şöyle anlattı: “Bana Everton'daki ilk maçımı hatırlattı. Daha önce birkaç kez kadroya çağrıldığım için çocukken Noel'i beklemek gibi, o gün hiç gelmeyecekmiş gibi hissettiriyordu. Birkaç yıl önce Kevin Keegan'ın kadrosundaydım, Peter Taylor'ın kadrosundaydım. Birkaç kez yedek kulübesinde oturdum.

“Hatta bana... yani neredeyse, üstümü değiştirmem söylenecekti! Isınıyordum. İtalya deplasmanında oynanan maçta oyuncu değişiklikleriyle ilgilenen kişi Ray Clemence'ti. Kenar çizgisinden bağırarak bana doğru koştu. Ben de ‘İşte fırsatım’ diye düşündüm. Birkaç esneme hareketi daha yapmaya başladım ve onu duymuyormuş gibi davrandım. Yaklaşınca ‘Efendim?’ dedim. O da ‘Carra'yı çağır!’ dedi. Ben de ‘Ah, s*ktir ya, gidip Jamie'yi çağırın!’ dedim. Oynamaya en çok bu kadar yaklaşmıştım. Sanki hiç olmayacakmış gibi geliyordu.

“Sven [Goran Eriksson] göreve geldiğinde geniş bir kadro kurdu. Başka oyuncuları görmek istediği için ‘Bu kez pek şans bulamayacağım’ diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlarımla konuşursanız, bir kez millî formayı giymiş olmamı yarım maçlık millîlik saydıklarını söylerler! Ama İngiltere'nin bütün kademelerinden geçip o formayı giymek, her zaman gerçekleştirmek istediğim bir hedefti. Sonunda millî formayı giydim ve bunu daha pek çok kez yapmayı umuyordum. Ne yazık ki kısa süre sonra dizimden sakatlandım ve kadroya girecek kadar futbol oynayamadım. Sven, kadroda olmamı istediği için beni sık sık arıyordu ama kulüp beni korumak zorundaydı; Everton Football Club'da oynamaya devam edebilmem gerekiyordu. Bu yüzden birkaç kez kadrodan çekilmek gerçekten sinir bozucuydu. Sadece o fırsatın yeniden gelmesini umuyordum.

“Ashley Cole ve Wayne Bridge gibi oyuncuların ortaya çıkması, benim de İskoçya'ya gidip iki yıl sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmam, İngiltere kariyerimi bir bakıma bitirdi. Bir gün yeniden olabileceğine dair hep umut taşıyorsunuz ama önünüzde böyle oyuncular varken... Çocukken koyduğum bir hedefti. Alex Ferguson benimle İngiltere ve önümdeki sol bekler hakkında konuşurdu çünkü çok fazla sol bek yoktu; Stuart Pearce kariyerinin sonuna yaklaşıyordu. Yıllar boyunca o hedefi koruyorsunuz. Sonunda ilk maçıma çıkıp millî formayı giymek benim ve ailem için büyük bir mutluluktu. Uzun zamandır peşinden koştuğum bir şeydi. Ama 19 yaşındaydım ve 17 yaşımdan beri kadroya çağrılıyordum. Hiç gelmeyen Noel'i beklemek gibiydi. Nihayet geldiğinde gerçekten çok ama çok mutlu oldum.”