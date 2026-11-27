Manchester City’den Rico Lewis, ekim ayında AEK Athens karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından TNT Sports’a verdiği maç sonu röportajında, “Öncelikle Rabbim ve Kurtarıcım İsa Mesih’e teşekkür etmek istiyorum” dedi. “O olmadan herhangi bir şey yapmayı hayal bile edemiyorum. Bu yüzden tüm yücelik ve onur ona ait.” Bu, son yıllarda İngiliz futbolunda yaygınlaşan evanjelik Hristiyanlığın yalnızca bir örneğiydi.

Lewis, inancı hakkında giderek daha açık konuşan İngiliz ve Premier Lig’de oynayan futbolcular arasında yer alıyor. The Athletic’e göre Jeremy Doku ve birkaç başka City futbolcusuyla birlikte her hafta çevrim içi İncil çalışmalarına katılıyor. Eski bir kilise görevlisinin oğlu olan takım arkadaşı Marc Guehi de inançları konusunda açık konuşan isimlerden.

Arsenal’da ise İngiltere millî takımı oyuncuları Bukayo Saka, Eberechi Eze ve Noni Madueke’nin yanı sıra birçok ismi içeren Hristiyan evanjelik futbolcu grubuna “İncil Kardeşleri” adı verildi. Onlar da kutsal metinlerden bölümleri tartışmak için düzenli olarak bir araya geliyor. Benzer buluşmalar Euro 2024’te İngiltere kampındaki oyuncular arasında da yapıldı.

Yaz aylarında İngiltere’nin Fransa’ya karşı oynadığı Dünya Kupası üçüncülük maçının sonunda, bu hareketin futbolcular arasındaki durmak bilmeyen büyümesini yansıtan daha önce görülmemiş bir an yaşandı. Son düdüğün ardından Saka, Eze ve Guehi’nin de aralarında bulunduğu iki takımın yıldızları sahada kendiliğinden oluşan bir dua halkasında bir araya geldi.

Maç sonu röportajlarının dışında sosyal medya da bu futbolcuların mesajlarını ilettiği bir platform hâline geldi. Doku paylaşımlarının açıklamalarında düzenli olarak ilgili İncil ayetlerini kullanıyor. Saka sık sık #GodsPlan etiketini kullanıyor ve “Tanrı’nın Çocuğu” lakabını taşıyor. Jurrien Timber İncil’den bölümlere üstü kapalı göndermeler yaparken Madueke’nin Instagram biyografisinde “İsa Mesih’in takipçisi!” yazıyor.

Eski Cambridge United oyuncusu ve Christians in Sport adlı yardım kuruluşunun genel direktörü Dr Graham Daniels, bunun artık yeni normal olduğunu düşünüyor. GOAL’e şöyle diyor: “Genç profesyonellerimizin yaşadığı çağ, Instagram’ın olduğu bir çağ. Hayat hikâyeniz Instagram’da anlatılıyor. Durum bu. Bu genç erkekler sadece çok ünlü ve milyonlarca takipçileri var.

“Öncelikle bunun günümüz dünyasının kültürel bağlamı olduğunu söylemek isterim. Hayatınız sosyal medya aracılığıyla herkesin gözü önünde yaşanıyor. Mesele, inançlarınız ne olursa olsun bunları sosyal medyada paylaşmanın iyi mi kötü mü olduğu değil. Bu, hayatın bir gerçeği. Normal kabul ediliyor. Bu insanlar, bu genç erkekler böyle yapıyor.”