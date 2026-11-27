Bu açıklama, Ballers in God’ın dışarıya verdiği mesajlarda bir eğilim gibi görünen çizgiyi izliyor: Kabul mesajı ve İsa’nın, ağın görüşlerine katılmayanlar dâhil herkesi sevdiği vurgusu. Ancak grup homofobi, transfobi ve kürtaj karşıtlığı suçlamalarıyla karşı karşıyayken bu görüşlerin tam olarak ne olduğu hâlâ bütünüyle açık değil.
Sporda LGBTQ+ topluluğuna odaklanan savunuculuk kuruluşu ve dijital yayın Sports Media LGBT+’ın kurucusu Jon Holmes ikna olmuş değil. GOAL’e, “Kuruluşun geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının sorgulanabilir olduğunu düşünüyorum” diyor. “İşin LGBTQ boyutuna gelince, bunu gerçekten ele aldıklarını görmedim. Nmecha’nın gol sevinci tartışmasının ardından bir açıklama yaptılar ama gündeme getirilen temel noktaların çoğuna doğrudan yanıt vermiyordu. Tutumlarını netleştirmek isteyip istemediklerine karar vermek onlara kalmış.”
Futbolda ayrımcılıkla mücadele kuruluşu Kick It Out, Birleşik Krallık’ta profesyonel düzeyde homofobik olaylara ilişkin bildirimlerin 2025-26’da %24, çevrim içi istismar bildirimlerinin ise %23 arttığını bildirdi. Ancak Holmes, bu keskin artışla evanjelik Hristiyanlığın futbolun en üst düzeyindeki artan görünürlüğü arasında ilişki kurmanın imkânsız olduğunu vurguluyor.
“Bunlar arasında bağlantı kurmaya çalışmak bence fazlasıyla zor. İnsanları inançları nedeniyle suçlamak söz konusu olamaz; çünkü bu başlı başına ayrımcılık olur. Bu tartışma boyunca karşılaştığım hiç kimse, insanları inançları nedeniyle dışlamak istemedi. Kimsenin isteyeceği son şey bu. Ama Ballers in God’ın geçmişte söyledikleri ve şimdi pek bir şey söylememesi hakkında sorulması gereken sorular olduğu açık.
“Çok uzun zaman geçmedi. Daha geçen yıl Onur Ayı’nda gökkuşağı renkli pazubantları hakkında sosyal medya paylaşımları yapıyor ve Premier Lig’in Rainbow Laces’ı bırakmasını kutluyorlardı. Premier Lig farklı bir kampanyaya geçmiş olmasına rağmen bu yıl böyle bir şey yapmadılar. Bu, ligin LGBTQ kapsayıcılığına ilişkin değerlerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla Ballers in God bu yıl sosyal medyada bu tür açıklamalar yapmıyor. Dolayısıyla stratejide bir değişiklik var gibi görünüyor.
“Hepimizin dikkat etmesi gereken şey, kuruluşların motivasyonlarını daha iyi anlamaya çalışmak. Sonuçta herkes aynı şeyi istemeli: İnsanların inançlarına, cinsel yönelimlerine veya cinsiyet kimliklerine karşı hiçbir ayrımcılık biçiminin yaşanmaması. Ayrımcılığın olmadığı bir futbol ortamı yaratmaya gerçekten inanıyorsak aynı hedefleri paylaşmalıyız.”
Daniels, futbolda inançlarını daha açık dile getiren Hristiyanların da yer aldığı çeşitlenmenin daha fazla sürtüşme potansiyeli yarattığını savunuyor. Bununla birlikte soyunma odasında böyle bir gerilim olduğuna inanmıyor. “Bir soyunma odasının içinde çalışırken futbolcu transfer ettiğinizde sizin için önemli olan tek şey, iyi karakterli biri olup olmadığıdır. Yeni bir sol bek ya da yedek sol bek istiyorsanız ‘İyi bir sol bek mi?’ diye bakarsınız. Önemsediğiniz tek şey budur. Yasal olduğu sürece özel hayatında ne yaptığı gerçekten umurunuzda olmaz. Gerçekten olmaz. Hiçbir teknik direktör, futbol direktörü veya takım arkadaşı bunu umursamaz. Hiç. Özel hayatınız sizi ilgilendirir.
“Çalışma hayatım boyunca futbolun içindeydim. Özellikle şimdi konuştuğumuz daha modern dönemde, soyunma odalarında Hristiyanlardan ya da Hristiyan olmayanlardan kaynaklanan homofobi hiç görmedim. Bu, her yerde durumun böyle olduğu anlamına gelmez; burada tek bir kişinin deneyiminden söz ediyorum. Futbolda geçirdiğim süre boyunca insanların ilgilendiği tek şey futbolcuydu.”
Daniels ayrıca 2024’teki Rainbow Laces kampanyası sırasında Guehi ve Müslüman olan Ipswich kaptanı Sam Morsy etrafında kopan tartışmaya dikkat çekiyor. Morsy, inancı nedeniyle gökkuşağı renkli pazubandı takmayı tamamen reddetmişti. “Bu durum, liberal bir demokraside gerçekten önemli bir konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı: konuşma ve ifade özgürlüğünü. Bütün inançlara, bütün cinsel yönelimlere ve bütün etnik kökenlere saygı göstermenizin beklendiği, ölçütün bu olduğu bir ülkede yaşamanın güzelliği de bu. Demokratik bir ortamda karşılıklı saygı söz konusu. Bunun, ‘Aslında bu konudaki bakış açınıza veya felsefi ya da sosyokültürel yorumunuza katılmıyorum’ deme özgürlüğüyle dengelenmesi gerekiyor.
“Gerçekten insani, etkileşime açık bir hayat sürmenin yolu, ‘Bu konuda anlaşamıyoruz ama insan olarak bazen, derin ve zor meselelerde bile farklı düşündüğümüzü kabul etmemiz gerekebilir’ diyebilmektir. Burada yaşanan, tek bir olayın karşılıklı hoşgörü, karşılıklı kabul ve farklı görüşlere alan açabilme konusundaki bütün tartışmayı büyütmesi. Demokrasi de bu değil mi?
“Bu, 10 ya da 20 yıl önce kesinlikle konuşulmazdı. Çünkü profesyonel futbolda Hristiyan inancına sahip olduğunu söyleyen beşten fazla kişi olmazdı. Açıkça görülüyor ki futbola yalnızca Hristiyanlığın değil, İslam’ın ve başka inançların da girmesi, seküler bakış açısıyla dinî bakış açısı arasındaki dengeyi değiştirdi. Şimdi daha büyük bir denge ve dolayısıyla bir bakıma daha fazla gerilim var. Önceden böyle bir gerilim olmazdı.”