Mauricio Pochettino’nun sözleşmesindeki mürekkep kurumadan, bulvar gazeteleri de yakında eski oyuncuları olacak bazı isimleri Manchester United’la ilişkilendirmeye başladı. ABD Erkek Milli Takımı’nda Manchester United’a yardımcı olabilecek oyuncular var. Medya da neredeyse hemen Pochettino’nun hangi oyuncuları hedefleyebileceğini ve hedeflemesi gerektiğini tartışmaya koyuldu.

Pochettino’nun ayrılışından önceki günlerde ABD’nin önde gelen oyuncularına bu konu soruldu. Pochettino’ya da ABD Milli Takımı’nda düzenli olarak forma verdiği oyunculardan herhangi birinin yakın zamanda onu Old Trafford’a takip edip edemeyeceği soruldu.

“Bütün iyi oyuncuların en üst seviyeye ulaşma hayali vardır,” dedi. “Bence United da en üst seviyedeki takımlardan biri. Bu, birçok oyuncunun hayali ama şu anda odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum... Onları artık çok iyi tanıyorum, iki yılı aşkın süredir. Bence hepsi inanılmaz yetenekli oyuncular.

“Elbette gelecekte zamanı geldiğinde, bazı kararlar almamız gerekirse buna dikkat edeceğiz ve çok iyi tanıdığımız oyuncuları takip edeceğiz.”

Peki söylentiler sürerken hangi ABD’li oyuncular Pochettino’nun Manchester United’ına yardımcı olabilir? GOAL inceliyor.