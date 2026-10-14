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Mallory Swanson, USWNTGetty

“İleriye doğru iyi bir adım”: Mallory Swanson ve Ashley Sanchez, İspanya karşısında 2-2’lik beraberliği kurtardı ancak savunma hataları Emma Hayes’e düzeltmesi gereken pek çok sorun bıraktı. ABD Kadın Milli Takımı’nda kazananlar ve kaybedenler

Ashley Sanchez ve Mallory Swanson, ABD formasıyla iki yıl aradan sonra attıkları ilk gollerle öne çıktı. Ancak ABD Kadın Milli Takımı’nın savunma hattı, uyumu ve aksayan iletişimiyle soru işaretleri yarattı.

Çeviri:

  • ABD Kadın Milli Takımı, İspanya karşısındaki hikâyesini yeniden yazmaya hazır şekilde Philadelphia bölgesine geldi. 2-0'lık yenilgiden üç gün sonra, salı gecesi bir şans daha yakaladı ve bu kez geri dönmeyi başardı.

    Teknik direktör Emma Hayes, ilk 11'de dört değişiklik yaptı. Kalede Claudia Dickey'nin yerine Phallon Tullis-Joyce geçti, Claire Hutton orta sahada Lindsey Heaps'e katıldı, Gisele Thompson bekte görev aldı ve Ashley Sanchez orta alanda maça ilk 11'de başladı.

    ABD, hafta sonuna kıyasla maça çok daha iyi başladı ancak İspanya, iki etkili bitirişle devre arasına yine 2-0 önde girdi. İlk golde ABD'li oyuncular, rakiplerinin koşularını takip etmek, birlikte öne çıkmak ve rakiple kale arasındaki pozisyonlarını korumak yerine İspanya'nın paslaşmasını seyrediyor gibiydi.

    ABD'nin bu dörtlü savunma hattı ilk kez birlikte oynuyordu; bu da oyuncuların hareketlerine ve aralarındaki iletişime yansıdı. Kennedy Wesley, Alexia Putellas'ı ofsaytta bırakmadı, Tierna Davidson öne çıktı ve bekler rakiplerini kovalamak zorunda kaldı. Tullis-Joyce kurtarışlar yaptı ancak özellikle İspanya'nın baskısının hızlı kararlar gerektirdiği anlarda, top ayağındayken daha az rahat görünüyordu.

    Devre arasından sonra Sanchez oyunun gidişatını değiştirdi. 47. dakikada ABD'nin ilk golünü atarak, 30 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı maçta milli takım formasıyla dördüncü golüne ulaştı ve takımına geri dönüş yolunu açtı.

    Sanchez, maç sonrası Turner Sports'a verdiği röportajda, "Gerçekten çok özeldi. Tüm bu harika oyuncularla birlikte bunu başarmak gerçekten çok özeldi" dedi.

    Ancak maçın yıldızı Mallory Swanson oldu. 60. dakikada oyuna giren Swanson, takımının yakaladığı ivmeyi sürdürdü ve kendisi gibi sonradan oyuna giren Kate Del Fava ile Michelle Cooper'ın hazırladığı atağı golle tamamladı. Del Fava, savunmadan Cooper'a pas verdi. Cooper ise Swanson ve diğer hücum oyuncuları atağa katılana kadar topu tuttu. Geriye çıkarılan topla buluşan Swanson, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana ABD Kadın Milli Takımı formasıyla ilk golünü attı.

    Maçın ardından Hayes, “Tüm takımın gösterdiği çok, çok büyük mücadeleyi ve kararlılığı” överek Swanson'ın takım için önemini vurguladı.

    Hayes, “Ona, ‘Bu seviyede bir gol daha atabilirsin’ dedim. Artık daha istikrarlı performans gösterebilecek kadar iyi durumda” diye konuştu. “Bunu hep söylüyorum: O, takımımız için önemli bir oyuncu. Bence aramıza döndükçe işler daha da iyiye gidecek.”

    ABD için İspanya'nın 4-4-2 savunma düzenini aşmaktan kendi savunma hareketlerini koordine etmeye kadar çıkarılacak başka dersler de vardı. İspanya'ya zaman ve alan verirseniz bunu kullanır. ABD maça geri dönmenin bir yolunu buldu ancak hâlâ düzeltmesi gereken ayrıntılar var.

    Sanchez, “[Biz] elbette kazanmak istiyorduk ama bu iyi bir deneyimdi” dedi.

    GOAL, ABD Kadın Milli Takımı'nın Subaru Park'ta İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçın kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez’in soğukkanlı vuruşu, ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki geri dönüşünü başlattı.

    Sanchez’in o gole ihtiyacı vardı. North Carolina Courage formasıyla 20 gol attıktan sonra bu kampı ABD adına gol atamadan bitirmesi neredeyse haksızlık olurdu. İlk yarı boyunca doğru boşlukları buldu ve uzak taraftan iyi koşular yaptı, ancak topu kontrol ederken yaptığı hatalar ve aceleyle verdiği paslar bu fırsatları değerlendirmesini engelledi.

    47. dakikada aradığı gol geldi. Sophia Wilson’ın şiddetini kusursuz ayarladığı ara pasına hareketlenen Sanchez, topu İspanya savunmasının üzerine sürdü ve bir boşluk gördü. Vücudunu açıp topu uzak köşeye yerleştirerek skoru 2-1 yaptı. Bu gol, sabrın, isabetin ve soğukkanlılığın ürünüydü. Sanchez’in Hayes’in planlarında nasıl bir yer bulacağı henüz belli değil, ancak bu gol neler sunabileceğini gösteren etkili bir hatırlatmaydı.

  • KAYBEDEN: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta sekizinci kez millî formayı giydi ve sekizinci kez ilk 11'de yer aldı.

    Tullis-Joyce, üç gün önce Claudia Dickey gibi iki gol yedi ancak İspanya golü bulmadan önce bazı önemli kurtarışlar yaptı.

    Topu oyuna sokması ise hâlâ endişe kaynağı. Hayes, şutları kurtarma becerisini övse de ayakla oyununu geliştirmesi gereken bir alan olarak gösterdi. Tullis-Joyce'un baskı altında topu merkezde kaybetmesi, bu zaafın bedelini ağırlaştırdı. Hatayı değerlendiren Salma Paralluelo, İspanya'nın farkı ikiye çıkardı.

    Tullis-Joyce ikinci yarıda ise oyununu toparladı. Önemli kurtarışlar yapıp daha sakin bir görüntü sergileyerek ABD'nin 2-2'lik beraberliği elde etmesine yardımcı oldu.

  • KAZANAN: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson, iki yılı aşkın aradan sonra ABD Kadın Milli Takımı formasıyla ilk golünü attı.

    Swanson, İspanya ile oynanan ilk maçta yeniden ABD Kadın Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığı için minnettardı. İkinci maçın sonunda takım arkadaşlarının da aynı duyguyu paylaşmak için pek çok nedeni vardı. 86. dakikada attığı beraberlik golü, dünya sıralamasının 1 numarası İspanya karşısında 2-2'lik beraberliği getirdi. Bu, 2024 Olimpiyatları'nın altın madalya maçında Brezilya'ya karşı attığı galibiyet golünden bu yana ABD Kadın Milli Takımı formasıyla kaydettiği ilk goldü.

    Swanson, Turner Sports'a o galibiyet golüyle ilgili olarak, "Üzerinden uzun zaman geçti," dedi ve ekledi: "İlk golü attığınızda kendinizi iyi hissediyorsunuz. Gerçekten çok özel bir duygu."

    Üstelik sahalara dönüşü uzun bir yolculuktu. Geçen kasım ayında kızı Josie'yi dünyaya getiren Swanson, Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kala artık onun gözleri önünde oynuyor. Swanson, ABD milli takımı adına gol atan 10. anne oldu.

    Swanson, "Bu inanılmaz, büyük bir onur," dedi. "Çok minnettarım."

    Swanson, ABD Kadın Milli Takımı'na golcülüğünü kanıtlamış bir oyuncu daha kazandırıyor, ancak katkısı gol atmakla sınırlı değil. Hem merkezde hem de kanatta oynayabilmesi, Hayes'e hücum hattında daha fazla seçenek sunuyor. Hamilelik sonrası sahalara dönme sürecinde kendisine destek olduğu için teknik direktörüne teşekkür etti.

    "Bence herkesin bedeninin farklı olduğunu biliyor, özellikle de hamilelik sonrası dönüş söz konusu olduğunda. Kendisi de bunu yaşadı. Bu yüzden bana çok destek oluyor. Bana inanmaya ve kendime güven duymamı sağlamaya devam ediyor... Bu uzun bir süreç ve bana bunu sürekli hatırlatıyor, ama bu ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı."

  • Kaybeden: ABD Kadın Milli Takımı'nın savunma hattı

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox ve Gisele Thompson salı günü ilk kez birlikte ilk 11’de yer aldı.


    ABD Kadın Milli Takımı maç ilerledikçe savunmada toparlandı, ancak karşılaşmaya tutuk başladı ve 4-4-2 savunma bloğundan ne zaman çıkacağını kestirmekte zorlandı. Tierna Davidson ve Kennedy Wesley uzun süre disiplinli oynadı, fakat İspanya'nın sorun yaratmak için fazla alana ihtiyacı yoktu. Topu izlemeye dalmaları ve kötü pozisyon almaları, konuk ekibe hızla değerlendirdiği fırsatlar sundu.

    Wesley ve Davidson hâlâ birbirlerine alışmaya çalışırken Gisele Thompson'ın deneyimsizliği, İspanya seviyesindeki bir takıma karşı kendini gösterdi. Dörtlü savunmanın en iyi oyuncusu Emily Fox'tu, ancak o da zaman zaman pozisyonunu kaybetti. Sırada Dünya Kupası elemeleri varken Naomi Girma ve Emily Sonnett'in oynayıp oynayamayacağı hâlâ belirsiz. Bu nedenle savunma hattı endişe kaynağı olmaya devam ediyor.