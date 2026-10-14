ABD Kadın Milli Takımı, İspanya karşısındaki hikâyesini yeniden yazmaya hazır şekilde Philadelphia bölgesine geldi. 2-0'lık yenilgiden üç gün sonra, salı gecesi bir şans daha yakaladı ve bu kez geri dönmeyi başardı.

Teknik direktör Emma Hayes, ilk 11'de dört değişiklik yaptı. Kalede Claudia Dickey'nin yerine Phallon Tullis-Joyce geçti, Claire Hutton orta sahada Lindsey Heaps'e katıldı, Gisele Thompson bekte görev aldı ve Ashley Sanchez orta alanda maça ilk 11'de başladı.

ABD, hafta sonuna kıyasla maça çok daha iyi başladı ancak İspanya, iki etkili bitirişle devre arasına yine 2-0 önde girdi. İlk golde ABD'li oyuncular, rakiplerinin koşularını takip etmek, birlikte öne çıkmak ve rakiple kale arasındaki pozisyonlarını korumak yerine İspanya'nın paslaşmasını seyrediyor gibiydi.

ABD'nin bu dörtlü savunma hattı ilk kez birlikte oynuyordu; bu da oyuncuların hareketlerine ve aralarındaki iletişime yansıdı. Kennedy Wesley, Alexia Putellas'ı ofsaytta bırakmadı, Tierna Davidson öne çıktı ve bekler rakiplerini kovalamak zorunda kaldı. Tullis-Joyce kurtarışlar yaptı ancak özellikle İspanya'nın baskısının hızlı kararlar gerektirdiği anlarda, top ayağındayken daha az rahat görünüyordu.

Devre arasından sonra Sanchez oyunun gidişatını değiştirdi. 47. dakikada ABD'nin ilk golünü atarak, 30 Ekim 2024'ten bu yana ilk kez ilk 11'de başladığı maçta milli takım formasıyla dördüncü golüne ulaştı ve takımına geri dönüş yolunu açtı.

Sanchez, maç sonrası Turner Sports'a verdiği röportajda, "Gerçekten çok özeldi. Tüm bu harika oyuncularla birlikte bunu başarmak gerçekten çok özeldi" dedi.

Ancak maçın yıldızı Mallory Swanson oldu. 60. dakikada oyuna giren Swanson, takımının yakaladığı ivmeyi sürdürdü ve kendisi gibi sonradan oyuna giren Kate Del Fava ile Michelle Cooper'ın hazırladığı atağı golle tamamladı. Del Fava, savunmadan Cooper'a pas verdi. Cooper ise Swanson ve diğer hücum oyuncuları atağa katılana kadar topu tuttu. Geriye çıkarılan topla buluşan Swanson, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan bu yana ABD Kadın Milli Takımı formasıyla ilk golünü attı.

Maçın ardından Hayes, “Tüm takımın gösterdiği çok, çok büyük mücadeleyi ve kararlılığı” överek Swanson'ın takım için önemini vurguladı.

Hayes, “Ona, ‘Bu seviyede bir gol daha atabilirsin’ dedim. Artık daha istikrarlı performans gösterebilecek kadar iyi durumda” diye konuştu. “Bunu hep söylüyorum: O, takımımız için önemli bir oyuncu. Bence aramıza döndükçe işler daha da iyiye gidecek.”

ABD için İspanya'nın 4-4-2 savunma düzenini aşmaktan kendi savunma hareketlerini koordine etmeye kadar çıkarılacak başka dersler de vardı. İspanya'ya zaman ve alan verirseniz bunu kullanır. ABD maça geri dönmenin bir yolunu buldu ancak hâlâ düzeltmesi gereken ayrıntılar var.

Sanchez, “[Biz] elbette kazanmak istiyorduk ama bu iyi bir deneyimdi” dedi.

GOAL, ABD Kadın Milli Takımı'nın Subaru Park'ta İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçın kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...