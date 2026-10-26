Fabio Cannavaro bunun bir şaka olduğunu düşündü. Eşi de öyle. Savunma oyuncusu, Real Madrid’in antrenman tesisinin otoparkından arabasıyla çıkarken tanımadığı biri adını bağırarak ona doğru koştu. İtalyan futbolcu durup camı açtı.

Cannavaro, 20 yıl önceki o günü şöyle hatırladı: “Nefes nefeseydi ve benimle konuşmaya başladı. ‘Seninle konuşmam gerekiyor. France Football için çalışıyorum,’ dedi ve bana kartvizitini verdi.” Gazetecinin kendisine bu şekilde yaklaşması ve acelesi Cannavaro’yu şaşırtmıştı ama o, o gün yalnızca evine gitmek istediğini söyledi. Gazeteci ise konuşmaları gereken “önemli bir şey” olduğunu söyleyerek “Seninle gelebilir miyim?” diye sordu.

Beklenmedik yolcusuyla oradan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, inanılması güç haberi öğrendi: Avrupa’nın en iyi futbolcusu seçilmişti. Cannavaro, eşini arayıp eve “bana Ballon d’Or’u kazandığımı söyleyen bir arkadaşımla” geleceğini söylediğinde aldığı yanıt şuydu: “Bak Fabio, bence bu bir şaka.”

Cannavaro, “Komikti ve beklenmedikti. Bir savunma oyuncusu olarak bunu kazanmak neredeyse imkânsız,” diye hatırladı. Cannavaro gerçekten de akla gelmeyecek bir şeyi başarmıştı. 27 Kasım 2006’da dünya, Gianluigi Buffon ve Thierry Henry’yi geride bırakarak Ballon d’Or’u kazandığını öğrendi. Bir ay sonra da Zinedine Zidane ve Ronaldinho’nun önünde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçildi.

Açıklama yapılmadan önce, “Rekabet göz korkutucu, çok güçlü. Bir savunma oyuncusunun Ronaldinho ile Zidane arasında yer alması alışıldık bir şey değil,” demişti.

Stoper, üst üste ikinci Serie A şampiyonluğunu kazandıktan sonra kaptanlığını yaptığı İtalya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyarak harika bir yıl geçirmişti. Ancak Juventus, Calciopoli skandalı nedeniyle bu şampiyonluklardan mahrum bırakılmıştı. Yazın Real Madrid’e katılmasının ardından hem kariyerinin hem de futbol dünyasının zirvesinde olan Cannavaro, Avrupa genelinde meslektaşlarının, millî takım teknik direktörlerinin ve gazetecilerin takdirini kazanmıştı.

İtalya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Marcello Lippi, Ballon d’Or töreninin ardından, “Bu ödül muhteşem, olağanüstü bir yılın taçlandırılması. Bir savunma oyuncusunun kazanmasına şaşırmadım. Olağanüstü bir futbolcu, oynadığı mevkiden bağımsız olarak takımı için kilit öneme sahip kişidir. Cannavaro da böyle biri,” dedi.

Ödülü kazanan yalnızca üçüncü savunma oyuncusu olan Cannavaro, önceden haberdar edilmesine rağmen hâlâ inanamıyordu. “Bu benim için iki kat onur verici,” dedi. “Ödül en iyi oyuncuya veriliyor ve savunma oyuncusu olmam bunu daha da özel kılıyor. En çok şaşıran benim. Bu benim için her şey demek.”

Bu, Napoli’nin Stadio San Paolo’sunda saha kenarında top toplayıcı olarak Diego Maradona’yı izlerken ve kendisinin de kalıcı bir iz bırakmayı hayal ederken başlayan olağanüstü yolculuğun zirvesiydi.