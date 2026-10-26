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İKONLAR: İtalya efsanesi Fabio Cannavaro, beklentileri boşa çıkararak savunma oyuncusu olarak Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

Efsanevi savunmacı, yirmi yıl önce futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanarak Napoli'de Diego Maradona'yı izleyen bir top toplayıcı olarak başlayan inanılmaz yolculuğunu tamamladı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Fabio Cannavaro bunun bir şaka olduğunu düşündü. Eşi de öyle. Savunma oyuncusu, Real Madrid’in antrenman tesisinin otoparkından arabasıyla çıkarken tanımadığı biri adını bağırarak ona doğru koştu. İtalyan futbolcu durup camı açtı.

    Cannavaro, 20 yıl önceki o günü şöyle hatırladı: “Nefes nefeseydi ve benimle konuşmaya başladı. ‘Seninle konuşmam gerekiyor. France Football için çalışıyorum,’ dedi ve bana kartvizitini verdi.” Gazetecinin kendisine bu şekilde yaklaşması ve acelesi Cannavaro’yu şaşırtmıştı ama o, o gün yalnızca evine gitmek istediğini söyledi. Gazeteci ise konuşmaları gereken “önemli bir şey” olduğunu söyleyerek “Seninle gelebilir miyim?” diye sordu.

    Beklenmedik yolcusuyla oradan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, inanılması güç haberi öğrendi: Avrupa’nın en iyi futbolcusu seçilmişti. Cannavaro, eşini arayıp eve “bana Ballon d’Or’u kazandığımı söyleyen bir arkadaşımla” geleceğini söylediğinde aldığı yanıt şuydu: “Bak Fabio, bence bu bir şaka.”

    Cannavaro, “Komikti ve beklenmedikti. Bir savunma oyuncusu olarak bunu kazanmak neredeyse imkânsız,” diye hatırladı. Cannavaro gerçekten de akla gelmeyecek bir şeyi başarmıştı. 27 Kasım 2006’da dünya, Gianluigi Buffon ve Thierry Henry’yi geride bırakarak Ballon d’Or’u kazandığını öğrendi. Bir ay sonra da Zinedine Zidane ve Ronaldinho’nun önünde FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu seçildi.

    Açıklama yapılmadan önce, “Rekabet göz korkutucu, çok güçlü. Bir savunma oyuncusunun Ronaldinho ile Zidane arasında yer alması alışıldık bir şey değil,” demişti.

    Stoper, üst üste ikinci Serie A şampiyonluğunu kazandıktan sonra kaptanlığını yaptığı İtalya’yı Dünya Kupası zaferine taşıyarak harika bir yıl geçirmişti. Ancak Juventus, Calciopoli skandalı nedeniyle bu şampiyonluklardan mahrum bırakılmıştı. Yazın Real Madrid’e katılmasının ardından hem kariyerinin hem de futbol dünyasının zirvesinde olan Cannavaro, Avrupa genelinde meslektaşlarının, millî takım teknik direktörlerinin ve gazetecilerin takdirini kazanmıştı.

    İtalya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Marcello Lippi, Ballon d’Or töreninin ardından, “Bu ödül muhteşem, olağanüstü bir yılın taçlandırılması. Bir savunma oyuncusunun kazanmasına şaşırmadım. Olağanüstü bir futbolcu, oynadığı mevkiden bağımsız olarak takımı için kilit öneme sahip kişidir. Cannavaro da böyle biri,” dedi.

    Ödülü kazanan yalnızca üçüncü savunma oyuncusu olan Cannavaro, önceden haberdar edilmesine rağmen hâlâ inanamıyordu. “Bu benim için iki kat onur verici,” dedi. “Ödül en iyi oyuncuya veriliyor ve savunma oyuncusu olmam bunu daha da özel kılıyor. En çok şaşıran benim. Bu benim için her şey demek.”

    Bu, Napoli’nin Stadio San Paolo’sunda saha kenarında top toplayıcı olarak Diego Maradona’yı izlerken ve kendisinin de kalıcı bir iz bırakmayı hayal ederken başlayan olağanüstü yolculuğun zirvesiydi.

  • Maradona ile buluşma

    Diego Maradona Napoli

    Cannavaro’nun Napoli aşkı küçük yaşta başladı ve idolüne sert bir müdahalede bulunmasına yol açtı

    Çocuklarını büyütmek için futbolu bırakan eski bir futbolcunun oğlu olan Cannavaro, futbolla ilk kez Napoli sokaklarında tanıştı. “Kalelerimiz çöp poşetleriydi,” diye hatırlıyordu. “Top yokuş aşağı yuvarlanırsa gidip alması için en kötü oyuncuyu gönderirdik.”

    Stadio San Paolo’nun yakınında futbol oynarken bu oyuna tutkuyla bağlandı ve Serie A’da yıldız olmanın hayalini kurmaya başladı. Sekiz yaşında, Napoli’nin Bagnoli bölgesindeki yerel kulüp Italsider’e katıldı. Çok geçmeden Napoli’de top toplayıcı oldu. Böylece tüm zamanların en büyük oyuncusu Diego Maradona’yı yakından görme fırsatı buldu.

    Cannavaro, Il Mattino’ya şunları anlattı: “Her pazar San Paolo’da olmaya çalışırdım. Italsider bize maçları yan tribünden izlemek için giriş kartı verirdi ama sadece maçı izlemek bana yetmiyordu; saha kenarında olmak istiyordum. Bu yüzden beden eğitimi öğretmenim ve İtalyan genç takımının antrenörü Scarpitti’ye defalarca top toplayıcı olup olamayacağımı sordum.

    “Maradona, [Bruno] Giordano, [Andrea] Carnevale, [Giuseppe] Bruscolotti ve [Ciro] Ferrara’nın maçlarındaki heyecanı yakından yaşamak istiyordum. Curva A ile Distinti ya da yan tribün arasındaki köşe bayraklarının yakınında dururdum. Çünkü kornerleri Maradona kullanırdı ve onun fotoğrafını çekmek isterdim. Filmli fotoğraf makinemi eşofmanımın cebine koyar, durmadan fotoğraf çekerdim... Her maç, albümüm için yeni fotoğraflar demekti.”

    10 Mayıs 1987, Napoli için kaderini belirleyen bir gündü; Cannavaro içinse iki kat öyleydi. Maradona, Carnevale ve Ferrara gibi isimlerin, sezonun sondan bir önceki maçında kendi sahalarında Serie A şampiyonluğunu kazanacağı gündü. Heyecandan gece boyunca neredeyse hiç uyumayan Cannavaro, top toplayıcılık görevini yerine getirmek için sabah erkenden stadyuma gitmek üzere evden çıktı. Ancak onu bir sürpriz bekliyordu: Napoli’nin genç takımında ilk maçına çıkacaktı.

    “Napoli-Fiorentina maçından önce 19 yaş altı takımları arasında bir maç düzenlenmişti,” dedi. “Napoli’nin bir oyuncusu eksikti. Beni okuldan beden eğitimi öğretmenim olduğu için de iyi tanıyan antrenör Scarpitti, takıma aldı. Ona o gün yalnızca top toplayıcı olmam gerektiğini düşündüğümü ve kramponlarımı getirmediğimi söyledim. ‘Önemli değil,’ diye yanıtladı, ‘yine de sahaya çık.’ Ben de o maçı Superga spor ayakkabılarımla oynadım.”

    Cannavaro 13 yaşındaydı. Genç takımla çıktığı heyecan verici ilk maçın ardından Maradona ve arkadaşlarının Fiorentina ile berabere kalarak kulüp tarihindeki ilk Serie A şampiyonluğunu ilan edişini izledi. Ardından büyük kutlamalar başladı. Maçtan sonra yerel televizyonda röportaj yapılan genç top toplayıcıya, kahramanlarının ligi kazandığını görünce ne hissettiği soruldu. “Bu bir rüya,” diye yanıtladı.

    Büyük yıldızlarla bu kadar yakın olmasından ilham alan Cannavaro, Napoli’nin altyapı basamaklarını tırmanmaya başladı. Orta saha oyuncusu olarak başlamıştı ancak kendisine, neden açıklanmadan, stoperliğin onun için daha uygun bir mevki olduğu söylendi. Bu durum kafasını karıştırmıştı. “Sahadaki diğer çocukların çoğundan daha kısaydım, bu yüzden bir savunmacı gibi görünmüyordum; hele bir stoper gibi hiç görünmüyordum,” dedi. “Ama o andan itibaren görevim bu olacaktı.”

    Doğru bir karardı. Savunmanın merkezinde başarılı oldu ve 17 yaş altı takımının lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Ancak okuldaki notları düşmeye başladı. Oğlunun geleceğinden endişelenen babası, hayal kırıklığı yaratan karnesini görünce öfkeyle Napoli formasını çöpe attı. Genç Cannavaro’ya, ileride kayınpederi olacak kişinin işlettiği barda bir iş teklif edildi ama o, futbolda başarılı olabileceğinden emindi.

    “Tek istediğim futbolcu olmaktı. Vazgeçmedim; okulda zorlandım, sonra Soccavo’daki antrenmanlara koşarak gittim. Maradona ve Careca’nın takımına yakın olmak bir rüyaydı,” diye hatırlıyordu. Çok geçmeden Cannavaro, Arjantinli yıldızla birlikte antrenman yapmaya başladı ve hatta onun üzerinde bir iz bıraktı.

    “Şanslı bir çocuktum,” dedi. “Bir gün ona sert bir müdahalede bulundum ve kulüp yöneticilerinden biri beni azarladı. [Diego] hemen sorun olmadığını ve kendi oyunumu oynamaya devam etmem gerektiğini söyledi.”

    O gün Maradona, Cannavaro’ya kramponlarını verdi. Cannavaro onlarla o kadar gurur duyuyordu ki eskitenene kadar giydi: “O zamanlar bir çift Puma King’e sahip olmak her genç oyuncunun hayaliydi; benimkileri ise bana Diego bizzat vermişti! Keşke hâlâ elimde olsalardı.”

    Cannavaro, 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Maradona’yla aynı takımda oynama fırsatı bulamasa da bu deneyimden çok önemli bir ders çıkardı. The Players’ Tribune’de, “Büyük bir savunmacı olmak için dünyanın en büyük oyuncularına karşı oynamalısınız,” diye yazdı.

  • Gelecek vadeden bir yetenekten büyük bir güce

    Parma v UdineseX
    Getty Images Sport

    Napoli’de kendini gösterdikten sonra heyecan verici bir Parma takımına katılan Cannavaro, ilk kez başarı sevinci yaşadı.

    Claudio Ranieri, Mayıs 1992'de Cannavaro'yu ilk kez Napoli'nin yedek kulübesine aldığında, onun kahramanı Maradona kulüpten ayrılmış, Napoli de ligin orta sıralarına gerilemişti. Cannavaro, A takımda ilk maçına eylül ayında Modena'ya karşı Coppa Italia'da çıktı. Savunmacı, Serie A'daki ilk maçını ise ancak ertesi yılın mart ayında oynadı. Ferrara ile birlikte sahaya çıktığı bu maçta karşılarında Fabrizio Ravanelli, Paolo Di Canio, Antonio Conte, David Platt, Roberto Baggio ve Dino Baggio'nun yer aldığı bir Juventus vardı.

    19 yaşındaki Cannavaro, 10. dakikada gol perdesini açan Di Canio'nun gerisinde kaldı. Altı dakika sonra da Platt, bir köşe vuruşunda boşa çıkarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 2-1'ken Cannavaro 60. dakikada oyundan alındı. Tribünlerde polisle taraftarlar arasında yaşanan çatışmaların gölgelediği maç, Juventus'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

    Üç ay sonra Cannavaro, sezonun son maçında Parma ile berabere kalan Napoli formasıyla ikinci lig karşılaşmasına çıktı. 1993 yazında bir Serie B kulübüne gönderilmek üzereydi, ancak yeni teknik direktör Lippi transferi engelledi ve ona düzenli olarak ilk 11'de yer verdi. Cannavaro, "Bana çok inanıyordu" dedi.

    Torino'ya karşı sezonun ilk kez ilk 11'de başlayacağı maçtan bir gün önce Lippi, Cannavaro'ya yaklaşıp oynamak isteyip istemediğini sordu: "Evet dedim, oysa bana özel hazırlanan antrenman programı yüzünden bacaklarım inanılmaz ağrıyordu... Zamanla bunun bir karakter testi olduğunu anladım. Bana hep oyunu önceden okumamı söylerdi. 'Topu yerde sektiren savunmacı ölü bir adamdır' sözünü sık sık tekrarlardı."

    Napoli UEFA Kupası'na katılma hakkı kazanırken Cannavaro toplam 29 maçta forma giydi. Ertesi sezon Ferrara'nın ayrılmasının ardından savunmanın liderliğini üstlendi ve AC Milan ile 1-1 berabere kaldıkları maçta profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Ayrıca sezonun sondan bir önceki maçında kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü ve son gün Parma'ya karşı alınan galibiyette oynayamadı.

    Cannavaro, çocukluğundan beri tuttuğu kulübün formasını bir daha giymeyecekti. Mali sıkıntılarla karşı karşıya olan başkan Corrado Ferlaino, Parma'ya gitme teklifini kabul etmezse Napoli'nin yaklaşan iflasının bütün sorumluluğunun 21 yaşındaki savunmacıya ait olacağını söyledi. Bunun üzerine Cannavaro, kulübe gözyaşları içinde veda etti.

    Bu karar, kariyeri için doğru bir adım oldu. Napoli'nin düşüşü sürerken Cannavaro, 1990'da üst lige yükselmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan bir takıma katıldı. Parma, Coppa Italia, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı zaten kazanmıştı. Ardından finalde Juventus'u toplamda 2-1 yenerek UEFA Kupası'nı da aldı.

    Cannavaro; Hristo Stoichkov, Filippo Inzaghi ve Lorenzo Minotti'nin yanı sıra Napoli'den eski takım arkadaşları Gianfranco Zola ve Dino Baggio'nun da bulunduğu kadroya güç kattı. Nevio Scala yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de oynasa da Parma hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. Yaz aylarında teknik direktörlüğe getirilen Carlo Ancelotti ise Lillian Thuram, Hernan Crespo ve Enrico Chiesa'yı beraberinde getirdi.

    Parma, Ancelotti'nin kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı sezon Serie A'yı ikinci bitirdi. Sağ bekteki başarısız bir denemenin ardından stoperde görev yapan Cannavaro da bunda kilit rol oynadı. Ancak Parma, son şampiyon Borussia Dortmund, Sparta Prag ve Galatasaray'ın bulunduğu gruptan çıkamadı.

    Parma, 1998-99 sezonunda müthiş bir çifte kupa başarısı elde etti. Coppa Italia finalinde Fiorentina'yı yendi, ardından Marseille karşısında aldığı net galibiyetle bir UEFA Kupası daha kazandı. Cannavaro, yıllar sonra bir podcast'te, "Thuram, Crespo, Verona, Chiesa, Dino Baggio ve Buffon'lu harika bir takımdı" dedi. "Ligi kazanamadık ama o Parma takımımız rakiplerini ezip geçiyordu. UEFA Kupası finalinde Marseille'i 3-0 yendik. Bordeaux'yu 6-0, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettik; Juventus'u ve Milan'ı da ezip geçtik."

    Sonraki sezon hayal kırıklığı yarattı. Parma mali sıkıntılara girdi; bunun sonucunda Thuram ve Buffon Juventus'a satılırken Marcio Amoroso, Borussia Dortmund'a katıldı. Kadrodaki büyük değişime rağmen takımda kalan Cannavaro, iki maç üzerinden oynanan finalde Juventus'u yenerek bir Coppa Italia daha kazandı.

    290 maç, iki Coppa Italia şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası'nın ardından Cannavaro, sürekli sergilediği üstün performanslarla Parma'nın efsanelerinden biri olmuştu. Ancak AC Milan ve Inter'in ilgisi karşısında Parma, onu satarak gelir elde etme fırsatını geri çeviremedi. 23 milyon avroluk transfer yarışını Inter kazandı, fakat Cannavaro'nun San Siro'da yaşadıkları Parma'daki parlak günlerinden çok farklı olacaktı.

  • Başarı ve skandal

    FBL-ITA-INTER MILAN-JUVENTUS
    AFP

    Inter'de geçirdiği zorlu dönemin ardından Cannavaro, Juventus'ta başarı yakaladı ancak kutlamalar kısa sürdü.

    Inter formasıyla ikinci maçında, Rosenborg'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, Cannavaro beş dakika içinde iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Kısa süre sonra ayağındaki bir kemik kırıldı ancak oynamaya devam etmesine izin verildi. Bu karardan sonradan pişman oldu.

    “Sağlık ekibinin oynamam gerektiğine neden karar verdiğini bugün bile bilmiyorum” dedi. “Bir yıl sonra bacağımın yüzde 75'ini hissedemiyordum. Teknik direktör Roberto Mancini'ydi ve ona, ‘Hocam, artık bunu yapamıyorum. Durmam gerekiyor, yapamıyorum’ dedim.”

    İkinci sezonunda kadro dışında daha sık kalan Cannavaro, Inter'in Serie A'yı dördüncü sırada bitirmesinin ardından, kulüpte geçirdiği iki yılın sonunda Juventus'un teklifini kabul etti. Böylece Parma'dan takım arkadaşları Buffon ve Thuram'ın yanı sıra Napoli'deki eski kahramanı Ferrara ile yeniden bir araya geldi.

    “29 yaşındaydım ve o noktada futbolu bırakmayı düşündüm” diye ekledi. “Neyse ki sonra takım değiştirdim ve bu harika bir karardı.”

    Fabio Capello'nun takımında kendini “evinde gibi” hisseden Cannavaro, İtalyan futbolunun gerçek bir efsanesi hâline geldi. İlk sezonunda Juventus ligi kazandı; Cannavaro da üst üste alacağı iki Serie A Yılın Savunmacısı ödülünün ilkini aldı. Ertesi sezon Juventus yine açık ara liderken, mayıs ayı başında Calciopoli skandalı patlak verdi. Kulüp yöneticilerinin, hakemleri Juventus'a avantaj sağlayacak kararlar vermeye yönlendirmek de dâhil olmak üzere yolsuzluk içeren uygulamalara karıştığı ortaya çıktı. Soruşturmacılar, Juventus'un oyuncularına sistematik olarak doping yaptırdığı iddialarını incelerken genel menajer Luciano Moggi'nin telefon görüşmelerini dinleyerek bu düzeni açığa çıkardı.

    Juventus'un iki şampiyonluğu da elinden alındı ve takım, önemli bir puan silme cezasıyla Serie B'ye düşürüldü. Milan, Fiorentina ve Lazio'nun da olaya karışmaları nedeniyle her birinden 30'ar puan silindi. Buna rağmen Cannavaro, Juventus'la elde ettiği başarıların arkasında duruyor. Il Confronto adlı televizyon programında, “Kimseye ihtiyacımız yoktu. Diğerlerinden o kadar güçlüydük ki yine de kazanmayı başardık” dedi.

    Şunları da ekledi: “O şampiyonlukları sizden aldılar ama benim için hâlâ geçerliler. Madalya hâlâ evimde. İki madalya yerine bir madalyam var ama elimdeki madalya kazanılmış bir Scudetto'yu temsil ediyor. Bu tartışma futbolumuzun tarihinde sonsuza dek sürecek ama o iki Scudetto'nun da benim olduğunu hissediyorum.

    “[Moggi] İtalya'nın en iyi sportif direktörüydü. Yanlış olan kurallardı. Çünkü herkesin hakemleri arayabilmesine izin veren bir kural varsa bütün sistem yanlış demektir. İtalya'da artık hakemlere ulaşılamıyor, oysa önceden yanlış olan sistemdi.”

    Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Trezeguet ve Buffon gibi isimler Juventus'un Serie A'ya dönmesine yardımcı olmak için takımda kalırken, Cannavaro ayrılan çok sayıdaki yıldızdan biriydi.

  • Dünyayı fethetmek

    FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA
    AFP

    İtalyan futbolunu sarsan Calciopoli skandalına rağmen Cannavaro, Ballon d'Or'a layık performanslarıyla kaptanlığını yaptığı İtalya'yı Dünya Kupası zaferine taşıdı.

    Cannavaro'nun Serie A şampiyonlukları sorgulanmış olabilir, ancak İtalyan futbolu yaz boyunca büyük skandalın sarsıntısını yaşarken savunmacı, dünyanın en seçkin yıldızları arasında olduğunu gösterdi.

    2006 Dünya Kupası başladığında Cannavaro, millî takımın en önemli stoperiydi. Almanya'daki turnuvadan bir yıl önce teknik direktör Lippi, Paolo Maldini'nin emekliliği ve Alessandro Nesta'nın azalan etkisiyle birlikte onu takım kaptanı yapmıştı.

    Cannavaro, İtalya'nın Berlin'deki finale giderken yalnızca bir gol yediği süreçte her dakika sahadaydı. İtalya, grubunda Gana, Amerika Birleşik Devletleri ve Çek Cumhuriyeti'ni geçtikten sonra eleme turlarında Avustralya ile Ukrayna'yı yenerek Almanya ile yarı finalde karşılaşma hakkı kazandı.

    Cannavaro'nun bütün güçlü yönleri o turnuvada görüldü. Hızı, oyunu okuması, ön alıcı yaklaşımı, kayarak müdahalelerdeki kusursuz zamanlaması ve mükemmel adam markajı sayesinde hiçbir şey İtalya'nın cesur liderini geçemiyordu. Cannavaro bir keresinde, “Şampiyon, top gelmeden önce düşünür,” demişti. “Pozisyonları önceden okuyup ne olacağını sezmeye çalışıyorum. Bu da bir sanat.”

    Almanya'ya karşı yarı finalde olağanüstüydü; ev sahibinin savunmayı aşmasını engellemek için her topa kendini attı. Normal süre 0-0 bitip maç penaltılara gidecek gibi görünürken Andrea Pirlo, ceza sahasındaki Fabio Grosso'ya pas verdi ve sol bek, falsolu şutuyla topu ağların köşesine gönderdi.

    Bunun üzerine Almanya topu İtalya ceza sahasına doğru gönderdi, ancak Cannavaro uzun boylu savunmacı Per Mertesacker'i hava topunda geçti ve top Lukas Podolski'ye yöneldi. Forvetin şut çekmesini engellemeye kararlı olan İtalya kaptanı ileri atılıp topu kafayla uzaklaştırdı ve takımının yeniden topa sahip olmasını sağladı. Alberto Gilardino topu ileri taşıdı, Del Piero'nun arkasından koşu yapmasını bekledi ve Juventus efsanesinin golü atması için topu tam önüne bıraktı. Böylece Lippi'nin takımı finale yükseldi. Teknik direktör, “Cannavaro annesini veya babasını bile geçirmezdi,” diye şaka yaptı.

    Cannavaro, “Sanırım [FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü] kazanmamı sağlayan şey Podolski'ye yaptığım bu müdahaleydi,” dedi. “Çünkü olağanüstü bir maçtı. Öyle yüksek bir seviyede oynandı, öyle müdahaleler vardı ki onları izlediğimde kendime ‘Bunu gerçekten ben mi yaptım?’ diye soruyorum. Futbol tarihine geçecek bir görüntü. Kendi sahasında oynayan bir Alman takımına karşı atılmış güzel bir goldü. Berlin'e gitmemizi sağlayan buydu.”

    Cannavaro'nun ülkesi adına 100. maçına çıktığı Fransa finali de aynı ölçüde çekişmeli, çok daha gergindi. Raymond Domenech'in takımı, Marco Materazzi'nin Florent Malouda'yı düşürmesinin ardından henüz yedinci dakikada öne geçti. Zinedine Zidane, penaltıda topu aşırarak üst direğin içinden ağlara gönderdi. On iki dakika sonra Materazzi, Pirlo'nun kullandığı kornerde topa kafayla vurup beraberliği sağladı.

    Luca Toni, İtalya adına birkaç fırsat yakaladı; bir kafa vuruşunda top üst direkten döndü, ardından attığı bir gol geçersiz sayıldı. Diğer tarafta ise Henry'yi Materazzi, Gianluca Zambrotta ve Buffon durdurdu. Buffon, uzatmalarda Zidane'ın sert kafa vuruşunu da kurtardı.

    Ardından inanılmaz bir şey oldu. Zidane ile Materazzi arasında başlayan sözlü tartışma, Fransız oyuncunun uzun boylu İtalyan'ın göğsüne kafa atmasıyla sonuçlandı ve Zidane kırmızı kart gördü. Bu olay, efsanevi orta saha oyuncusunun kariyerindeki son maçta yaşandı.

    Cannavaro, FIFA'ya verdiği röportajda, “Sesi duydum,” dedi. “Beş metre ilerideydim ve o sesi duydum. Arkamı döndüğümde Marco yerdeydi. Gören tek kişi olduğu için Gigi'ye [Buffon] ‘Ne oldu?’ diye sordum. O da ‘Fabio, ona inanılmaz bir kafa attı!’ dedi.

    “‘Kafa mı attı? Bu nasıl mümkün olabilir?’ dedim. Çünkü Materazzi'nin boyu 1,90 metreden uzun. Bu yüzden darbe göğsüne geldi. Bana atsaydı, biraz daha kısa olduğum için doğrudan yüzüme gelirdi!”

    Maç penaltılara gitti ve Cannavaro, penaltı atacaklar listesinde olmamasına rağmen galibiyetten emindi. Çocukken Italsider'de oynadığı sırada bir penaltı kaçırmış ve o günden beri penaltı kullanmaktan nefret etmişti.

    FIFA'ya, “Zor bir durumdu ama takım arkadaşlarıma baktığımı hatırlıyorum; penaltı kullanmamak için kaçan kimse yoktu,” dedi. “Herkes teknik direktörün etrafındaydı ve herkes penaltı kullanmak istiyordu. Bu da beni sakinleştirdi. Penaltı atışları sırasında takım arkadaşlarıma çok güveniyordum. Hatta bana rahat görünüyorlardı ve sonunda bizim için her şey yolunda gitti.”

    David Trezeguet, Fransa'nın ikinci penaltısında topu üst direğe vurunca Fransa geriye düştü. Sonraki iki penaltısını gole çevirmesine rağmen İtalya bütün penaltılarında isabet buldu ve seri penaltı atışlarını 5-3 kazandı.

    Napoli'nin eski top toplayıcısı, kusursuz bir Dünya Kupası performansı sergilemiş ve FIFA'nın turnuva takımına seçilmişti. “Dünya Kupası'nı kazanmak, hiç şüphesiz çocukluk hayallerimin gerçekleşmesiydi,” dedi.

    Cannavaro, Maradona gibi hücum sanatının zirvesindeki bir oyuncuyu hayranlıkla izleyen bir çocuktan, savunma ustasına ve tüm zamanların en büyükleri arasına girmiş bir oyuncuya dönüşmüştü. Bir savunmacının Ballon d'Or'u kazanması fikri şaka gibi görülüyordu ama Cannavaro buna inanıyordu. 2006'da bunu kaçınılmaz hâle getirmişti.