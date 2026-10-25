Tapie'nin Velodrome'daki görev süresinin daha başlarında, Marsilya'yı Avrupa futbolunun zirvesine taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu anlaşıldı.
1987'de Monaco, OM'nin transfer hedefi Abedi Pele'yi kadrosuna katmak üzereydi. Ancak Tapie, Ganalı oyuncuyu sağlık kontrolü kapsamında kan testi yaptırmayı reddetmeye ikna etti. Ardından Stade Louis II'deki bir kişinin yardımıyla Pele'nin HIV pozitif olduğu söylentisini yaydı. Bu tamamen yalandı ama Monaco'nun transferden vazgeçmesine yol açtı. Böylece Tapie devreye girip hücum orta sahasını Marsilya'ya transfer etti. Tapie daha sonra “İşler böyledir, ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundasınız” dedi.
Bu koşullar altında Marsilya başkanının, Avrupa Kupası hayalini gerçekleştirmek için kanunları çiğnemeye hazır olması pek de şaşırtıcı değil. Münih'te Milan'la oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından altı gün önce Valenciennes oyuncularına OM karşısında maçı vermeleri için rüşvet teklif etti.
Tapie'nin oyuncularla bağlantısını Jean-Jacques Eydelie kurdu. Marsilyalı orta saha oyuncusu, Valenciennes kaptanı Christopher Robert ve Arjantinli hücum oyuncusu Jorge Burruchaga ile Nantes'ta birlikte oynamıştı. Eydelie, otobiyografisinde Tapie'nin kendisine şunları söylediğini yazdı: “Eski takım arkadaşlarınla iletişime geçmen şart. Finalden önce aptallık edip bizi sakatlamalarını istemiyoruz.”
20 Mayıs 1993'te Marsilya, Valenciennes ile oynadığı belirleyici Ligue 1 maçında Boksic'in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. Kısa süre sonra Robert, sakatlandığını öne sürerek oyundan çıktı. Robert'ın maçı vermesine yardım etme talebini reddeden Jacques Glassmann, devre arasında Valenciennes teknik direktörü Boro Primorac'a kurulan planı anlattı. İkinci yarıda da maçın hakemi Jean-Marie Veniel'i bilgilendirdi.
Veniel, diğer hakemlerle ve Marsilya kaptanı Didier Deschamps ile görüştü. Maç sonu raporunda Glassmann'ın şike iddiasına yer verdi ancak karşılaşmanın devam etmesine izin verdi. Marsilya 1-0 kazanarak ligi PSG'nin iki puan önünde tamamladı.
Ancak iki hafta sonra Robert rüşvet aldığını itiraf etti. Soruşturmacılar daha sonra teyzesinin evinin arka bahçesine gömülü 250.000 frank buldu. Tapie'nin, Robert'a restoran açması için borç para verildiği yönündeki savunması gibi, bütün bunlar da oldukça gülünçtü. Yine de Marsilya açısından ciddi sonuçları oldu: Kulübün 1992-93 sezonundaki birinci lig şampiyonluğu elinden alındı ve takım 1994'te Fransa futbolunun ikinci kademesine zorunlu olarak düşürüldü.
Ertesi yıl Tapie, şike ve dolandırıcılıktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sonuçta yalnızca altı ay hapis yattı. Tapie, suçlamalar karşısında masum olduğunu her zaman savundu fakat sonraki yıllarda başka rüşvet iddiaları da ortaya çıktı.
Eski Rangers teknik direktörü Walter Smith, 2011'de The Daily Record'a şunları anlattı: “CSKA Moskova'nın teknik direktörüyle (Gennadi Kostylev) iyi anlaşıyordum. [1992-93 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında] Ibrox'taki maçımızdan önce birlikte bir şeyler içiyorduk. Marsilya'ya 6-0 kaybetmişlerdi ve ona bunu sordum. ‘Kalecim ve diğer oyuncuların hepsinin parası var’ dedi.
“Anlaşılan ona finale Rangers'ın mı yoksa Marsilya'nın mı çıkacağını düşündüğü de sorulmuş. Marsilya'nın çıkacağını söylemiş. Neden diye sorulduğunda ise ‘Daha fazla para ödüyorlar’ demiş.”
Tapie başka hiçbir şike suçlamasından hüküm giymedi. 2017'de mide kanseri teşhisi konduğunda ise işlerini yürütme biçiminden pişmanlık duymadığını söyledi.
“Tour de France'ı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandım; bakan, şarkıcı, oyuncu oldum… Yapmadığım ne kaldı?” diye sordu Le Monde'a verdiği röportajda. “Hayatın beni fazlasıyla şımartmadığını söyleyemem.”
2021 yılının ekim ayındaki ölümünden sonra bile Marsilya taraftarlarının ‘Le Boss’a duyduğu saygının sürmesi dikkat çekiciydi. Kulübün onun ölümünün ardından oynadığı ilk iç saha maçında taraftarlar, Velodrome'da “Seninle zirveye çıktık!” yazılı bir pankart açtı.
Ancak herkes Tapie'nin dönemini aynı sevgiyle hatırlamıyor. Eski Monaco teknik direktörü Arsene Wenger'in bir zamanlar söylediği gibi: “Fransız futbolunun yaşadığı en kötü dönemden söz ediyoruz. Tapie'nin Marsilya'daki etkisi ve yöntemleri yüzünden içeriden çürümüştü.”
Tapie güzel bir futbol takımı kurmuş olabilir. Ancak çirkin gerçek şu ki oyuncuların sahada ortaya koydukları, başkanlarının saha dışındaki eylemlerinden ayrı değerlendirilemez. Manchester City taraftarlarının da yakında anlaması gereken şey bu.