Manchester City'nin, Premier League'in finansal kurallarını "sistematik biçimde" ihlal ettiği dönemde kazandığı tüm şampiyonlukların elinden alınıp alınmaması, şu anda İngiliz futbolunda hararetle tartışılıyor. City'nin dokuz yıllık bir dönemde kulübün gelirlerini yapay olarak "900 milyon sterlinden fazla" artırmamış olsaydı bu kupaları kazanamayacağı açık. Bu nedenle şampiyonluklarının elinden alınması kesinlikle doğru bir karar gibi görünüyor.

Ancak bazıları, City'nin hilesinin boyutunu hiçbir şekilde hafife almadan ve suçlu bulunduğuna ilişkin kararın elbette temyize tabi olduğunu da göz önünde bulundurarak, zararın çoktan verildiğini ve resmî kayıtlar değiştirilse de değiştirilmese de başarılarının çoktan gölgelendiğini savunabilir.

Marseille'in tek Şampiyonlar Ligi zaferi de bu görüşü destekliyor. Fransız kulübü hâlâ 1992-93 sezonunun resmî şampiyonu olarak kayıtlarda yer alıyor. UEFA şampiyonluğunu elinden hiç almadı ama futbol dünyasının gözünde Münih'te AC Milan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet gerçekte sayılmıyor.

Basile Boli, Olimpiyat Stadı'nda 44. dakikada attığı galibiyet golünü hâlâ "sonsuza dek hatırlanacak bir kafa golü" olarak görebilir. Ancak Marseille'in altın çağında elde ettiği her başarı sonsuza dek şikeyle ilişkilendirilecek. Bu, futbolcuların suçu değildi; sorumlusu kulüp başkanı Bernard Tapie'ydi, Fransa'nın Donald Trump'ı...