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Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

“İçten içe kangren olmuştu”: Bernard Tapie'nin Marsilya'sının yükselişi ve çöküşü

Gösterişli Fransız, Avrupa futbol tarihinin en heyecan verici takımlarından birini kurdu ancak kulüp, son derece sarsıcı koşullar altında bütünüyle çöktü.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Manchester City'nin, Premier League'in finansal kurallarını "sistematik biçimde" ihlal ettiği dönemde kazandığı tüm şampiyonlukların elinden alınıp alınmaması, şu anda İngiliz futbolunda hararetle tartışılıyor. City'nin dokuz yıllık bir dönemde kulübün gelirlerini yapay olarak "900 milyon sterlinden fazla" artırmamış olsaydı bu kupaları kazanamayacağı açık. Bu nedenle şampiyonluklarının elinden alınması kesinlikle doğru bir karar gibi görünüyor.

    Ancak bazıları, City'nin hilesinin boyutunu hiçbir şekilde hafife almadan ve suçlu bulunduğuna ilişkin kararın elbette temyize tabi olduğunu da göz önünde bulundurarak, zararın çoktan verildiğini ve resmî kayıtlar değiştirilse de değiştirilmese de başarılarının çoktan gölgelendiğini savunabilir.

    Marseille'in tek Şampiyonlar Ligi zaferi de bu görüşü destekliyor. Fransız kulübü hâlâ 1992-93 sezonunun resmî şampiyonu olarak kayıtlarda yer alıyor. UEFA şampiyonluğunu elinden hiç almadı ama futbol dünyasının gözünde Münih'te AC Milan karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet gerçekte sayılmıyor.

    Basile Boli, Olimpiyat Stadı'nda 44. dakikada attığı galibiyet golünü hâlâ "sonsuza dek hatırlanacak bir kafa golü" olarak görebilir. Ancak Marseille'in altın çağında elde ettiği her başarı sonsuza dek şikeyle ilişkilendirilecek. Bu, futbolcuların suçu değildi; sorumlusu kulüp başkanı Bernard Tapie'ydi, Fransa'nın Donald Trump'ı...

  • “Frenleri olmayan bir Ferrari”

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    Tapie, gösterişli tarzı, acımasızlığı ve bitmek bilmeyen azmiyle tanınıyordu.

    Tapie, Fransa'nın en renkli ve tartışmalı isimlerinden biriydi. Özel televizyon kanalı TF1'in eski başkanı Patrick Le Lay, onu “frenleri olmayan bir Ferrari” olarak tanımlamıştı. Şarkıcı ya da Formula 3 pilotu olarak başarılı olamayınca iş dünyasına girdi ve iflas etmiş şirketleri yeniden ayağa kaldırarak multimilyoner oldu.

    Kendi ifadesiyle, Marsilya Belediye Başkanı Gaston Defferre kendisiyle şehrin tek profesyonel futbol kulübünü satın alması için görüştüğünde “futbol hakkında hiçbir şey bilmiyordu”.

    Ancak siyasete atılmayı hedefleyen Tapie, başarılı bir spor kulübüne sahip olmanın faydalarını anlamaya başlamıştı. Bisiklet takımı La Vie Claire ile de büyük başarılar elde etmişti.

    Sonunda Defferre onu ikna etti. Defferre, Tapie'ye şöyle dedi: “Sana bir takım satmıyorum, sana bir stat satmıyorum, sana bir kitle satıyorum.”

    İş dünyasından siyasete atılan bir başka renkli isim olan AC Milan'ın eski sahibi ve başkanı Silvio Berlusconi gibi Tapie de eski gücünü yitirmiş bir futbol devini olası mali çöküşten kurtardı. Nisan 1986'da Marseille'i sembolik bir franka satın aldı ve vakit kaybetmeden Fransa'nın o güne kadar gördüğü en iyi takımı kurmak için harekete geçti.

  • “Harlem Globetrotters gibi”

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    Marseille, 1989'da Chris Waddle'ı futbol tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu yaptı; Waddle da bunun karşılığını sahada büyülü anlar yaşatarak verdi.

    Kulübü devralmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken Tapie, Fransa'nın 1986 Dünya Kupası kadrosundan iki oyuncuyu transfer etti: deneyimli orta saha oyuncusu Alain Giresse ve heyecan uyandıran genç forvet Jean-Pierre Papin. Bu, Marsilya'nın başlıca rakiplerine mesaj verme yoluydu.

    Giresse'i Bordeaux'dan alıp Papin'in transferinde Monaco'yu geride bırakan Tapie, “Onlara bundan böyle patronun ben olduğumu anlatmıştım” diye düşünüyordu. Marsilya da tartışmasız biçimde Fransa transfer piyasasının hâkim gücü hâline geldi.

    Ancak başarı hemen gelmedi. Bordeaux'nun OM'nin dört puan önünde bitirdiği 1987 sezonunda Division 1 şampiyonluğu Marsilya'nın elinden kaçtı. Yine de kulübe milyonlar yatırmayı sürdüren Tapie için para hiçbir zaman engel değildi.

    Yatırımları sonunda karşılığını verdi. Franck Sauzee ve Karlheinz Forster gibi başka üst düzey oyuncularla güçlenen takım, 1989'da Gerard Gili yönetiminde lig ve kupa dublesi yaptı.

    Tapie'nin asıl hedefi ise Avrupa'yı fethetmekti. Bu yüzden transfer harcamaları sürdü; Carlos Mozer ve Chris Waddle gibi ses getiren isimlerin de katılmasıyla Marsilya, neredeyse döneminin Paris Saint-Germain'i hâline geldi.

    “Bunu hep Fantezi Adası'nda olmak gibi anlatırım,” diye konuştu eski İngiltere kanat oyuncusu Waddle, SportsMole'a. “Oynayışımız, bana verilen rol, takımın yapısı, sahip olduğumuz oyuncular... İnanılmaz bir takımımız vardı. Taraftarlar eşsizdi, tam anlamıyla fanatikti. Tek takımın, tek şehrin hikâyesiydi.

    “Soyunma odalarının özel bir yanı yoktu, Velodrome da bakımsızdı ama nereye gitsek takımımıza inanılmaz bir destek vardı. Biraz Harlem Globetrotters gibiydik; herkes bizden bir parça istiyordu.

    “Takım ruhu iyiydi, oyuncuların zihniyeti güçlüydü. Bernard Tapie gibi güçlü bir başkanımız vardı; kaybederseniz acımasız olurdu!”

    Tapie, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanamamalarından duyduğu hayal kırıklığıyla Marsilya'yı dünya futbolunun belki de en heyecan verici takımına dönüştüren bazı oyuncularla yollarını ayırmaya karar verdiğinde, Waddle onun ne kadar acımasız olabildiğini gördü.

    Raymond Goethals'ın OM'si 1991'de kupaya çok yaklaşmış, ancak ilk düdükten itibaren adeta penaltı atışlarını hedefleyerek oynayan Kızılyıldız Belgrad'a finalde penaltılarla yenilmişti.

    Kasım 1991'de Sparta Prag karşısında ikinci turda gelen sürpriz elenmenin ardından Tapie, ertesi yıl kadroyu yenilemeye karar verdi. Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksic ve Rudi Voller gibi isimler takıma katılırken Waddle ve Papin gibi taraftarların sevdiği oyuncular ayrıldı.

    Bu cesur değişiklikler istenen etkiyi yarattı. Marsilya, gösterişli oyunundan kaybettiğini sağlamlıkla telafi etti ve Goethals'ın takımı, 26 Mayıs 1993'te oynanan ilk Şampiyonlar Ligi finalinde Boli'nin devre arasından hemen önce attığı harika kafa golüyle Milan'ı mağlup etti.

    Kadronun gücü ve Tapie'nin muazzam serveti düşünüldüğünde bu, bir hanedanın başlangıcı olabilirdi. Bunun yerine Marsilya'nın benzeri görülmemiş başarı döneminin utanç verici sonu oldu.

  • “Ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundasın”

    FBL-FRANCE-OM-VALENCIENNES
    AFP

    Tapie'nin Marsilya'nın futbol maçlarını kazanmasına yardımcı olmak için gerçekten de yapmayacağı hiçbir şey yoktu.

    Tapie'nin Velodrome'daki görev süresinin daha başlarında, Marsilya'yı Avrupa futbolunun zirvesine taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu anlaşıldı.

    1987'de Monaco, OM'nin transfer hedefi Abedi Pele'yi kadrosuna katmak üzereydi. Ancak Tapie, Ganalı oyuncuyu sağlık kontrolü kapsamında kan testi yaptırmayı reddetmeye ikna etti. Ardından Stade Louis II'deki bir kişinin yardımıyla Pele'nin HIV pozitif olduğu söylentisini yaydı. Bu tamamen yalandı ama Monaco'nun transferden vazgeçmesine yol açtı. Böylece Tapie devreye girip hücum orta sahasını Marsilya'ya transfer etti. Tapie daha sonra “İşler böyledir, ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundasınız” dedi.

    Bu koşullar altında Marsilya başkanının, Avrupa Kupası hayalini gerçekleştirmek için kanunları çiğnemeye hazır olması pek de şaşırtıcı değil. Münih'te Milan'la oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından altı gün önce Valenciennes oyuncularına OM karşısında maçı vermeleri için rüşvet teklif etti.

    Tapie'nin oyuncularla bağlantısını Jean-Jacques Eydelie kurdu. Marsilyalı orta saha oyuncusu, Valenciennes kaptanı Christopher Robert ve Arjantinli hücum oyuncusu Jorge Burruchaga ile Nantes'ta birlikte oynamıştı. Eydelie, otobiyografisinde Tapie'nin kendisine şunları söylediğini yazdı: “Eski takım arkadaşlarınla iletişime geçmen şart. Finalden önce aptallık edip bizi sakatlamalarını istemiyoruz.”

    20 Mayıs 1993'te Marsilya, Valenciennes ile oynadığı belirleyici Ligue 1 maçında Boksic'in 21. dakikadaki golüyle öne geçti. Kısa süre sonra Robert, sakatlandığını öne sürerek oyundan çıktı. Robert'ın maçı vermesine yardım etme talebini reddeden Jacques Glassmann, devre arasında Valenciennes teknik direktörü Boro Primorac'a kurulan planı anlattı. İkinci yarıda da maçın hakemi Jean-Marie Veniel'i bilgilendirdi.

    Veniel, diğer hakemlerle ve Marsilya kaptanı Didier Deschamps ile görüştü. Maç sonu raporunda Glassmann'ın şike iddiasına yer verdi ancak karşılaşmanın devam etmesine izin verdi. Marsilya 1-0 kazanarak ligi PSG'nin iki puan önünde tamamladı.

    Ancak iki hafta sonra Robert rüşvet aldığını itiraf etti. Soruşturmacılar daha sonra teyzesinin evinin arka bahçesine gömülü 250.000 frank buldu. Tapie'nin, Robert'a restoran açması için borç para verildiği yönündeki savunması gibi, bütün bunlar da oldukça gülünçtü. Yine de Marsilya açısından ciddi sonuçları oldu: Kulübün 1992-93 sezonundaki birinci lig şampiyonluğu elinden alındı ve takım 1994'te Fransa futbolunun ikinci kademesine zorunlu olarak düşürüldü.

    Ertesi yıl Tapie, şike ve dolandırıcılıktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sonuçta yalnızca altı ay hapis yattı. Tapie, suçlamalar karşısında masum olduğunu her zaman savundu fakat sonraki yıllarda başka rüşvet iddiaları da ortaya çıktı.

    Eski Rangers teknik direktörü Walter Smith, 2011'de The Daily Record'a şunları anlattı: “CSKA Moskova'nın teknik direktörüyle (Gennadi Kostylev) iyi anlaşıyordum. [1992-93 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında] Ibrox'taki maçımızdan önce birlikte bir şeyler içiyorduk. Marsilya'ya 6-0 kaybetmişlerdi ve ona bunu sordum. ‘Kalecim ve diğer oyuncuların hepsinin parası var’ dedi.

    “Anlaşılan ona finale Rangers'ın mı yoksa Marsilya'nın mı çıkacağını düşündüğü de sorulmuş. Marsilya'nın çıkacağını söylemiş. Neden diye sorulduğunda ise ‘Daha fazla para ödüyorlar’ demiş.”

    Tapie başka hiçbir şike suçlamasından hüküm giymedi. 2017'de mide kanseri teşhisi konduğunda ise işlerini yürütme biçiminden pişmanlık duymadığını söyledi.

    “Tour de France'ı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandım; bakan, şarkıcı, oyuncu oldum… Yapmadığım ne kaldı?” diye sordu Le Monde'a verdiği röportajda. “Hayatın beni fazlasıyla şımartmadığını söyleyemem.”

    2021 yılının ekim ayındaki ölümünden sonra bile Marsilya taraftarlarının ‘Le Boss’a duyduğu saygının sürmesi dikkat çekiciydi. Kulübün onun ölümünün ardından oynadığı ilk iç saha maçında taraftarlar, Velodrome'da “Seninle zirveye çıktık!” yazılı bir pankart açtı.

    Ancak herkes Tapie'nin dönemini aynı sevgiyle hatırlamıyor. Eski Monaco teknik direktörü Arsene Wenger'in bir zamanlar söylediği gibi: “Fransız futbolunun yaşadığı en kötü dönemden söz ediyoruz. Tapie'nin Marsilya'daki etkisi ve yöntemleri yüzünden içeriden çürümüştü.”

    Tapie güzel bir futbol takımı kurmuş olabilir. Ancak çirkin gerçek şu ki oyuncuların sahada ortaya koydukları, başkanlarının saha dışındaki eylemlerinden ayrı değerlendirilemez. Manchester City taraftarlarının da yakında anlaması gereken şey bu.