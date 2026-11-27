Stephen Warnock, Liverpool altyapısından yetişti, kulüp düzeyinde yaklaşık 500 maça çıktı ve İngiltere Millî Takımı formasını giydi.

Ancak gençken bir gün hastanede uyandı. Neden orada olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

Bir an okulda bilgisayarın başında oturup fareye tıklıyordu. Sonraki an kendini bir hastane yatağında, sersemlemiş, kafası karışmış ve korkmuş halde buldu. O sırada yanında olan arkadaşları, nöbet geçirdiğini söyledi. Warnock, bilinen bir nörolojik rahatsızlığı olmayan, gelecek vadeden genç bir futbolcuydu. Sonra aynı şey bir kez daha oldu.

Peş peşe tetkiklerden geçti: MR'lar, bilgisayarlı tomografiler ve Birleşik Krallık'ın en iyi nöroloji merkezlerinden birine sayısız ziyaret. Yine de taramalarda herhangi bir sorun çıkmadı.

Warnock, GOAL'e “En büyük endişe, kulağa tuhaf gelebilir ama, MR'a girip çıktıktan sonra sana ‘Her şey normal’ dediklerinde daha da paniğe kapılman” dedi.

Çocukluk çağı epilepsisi yaşayan Warnock, nöbetler 14 yaşında sona erene kadar yaklaşık üç yıl boyunca bunları geçirdi. Hiç ilaç kullanması gerekmedi ama yeniden nöbet geçirme korkusu devam etti.

Rahatsızlığını Liverpool'a hiç söylemedi. Blackburn'e, Aston Villa'ya, Leeds'e veya formasını giydiği diğer altı kulübe de söylemedi. Bunun nedeni, kendi ifadesiyle, oldukça basitti.

Warnock, “Olası bir kariyeri kaybetme korkusu var. Yanlış anlamayın, çocuksunuz ama hayaliniz futbol oynamak. Diyelim ki sözleşmem feshedildi ve bana sadece ‘Bekleneni tam olarak karşılayamadın’ dediler. Aklımın bir köşesinde hep ‘Acaba epilepsi yüzünden mi?’ sorusu olurdu” dedi.

Yirmi yılı aşkın süre sonra bu korku hâlâ hissediliyor. Jamal Musiala'nın nöbet bozukluğuna ilişkin haberler eşliğinde Bayern Münih'teki geleceği konusunda yaşanan belirsizlik, birçok futbolcunun uzun zamandır kendi arasında yaptığı bir tartışmayı kamuoyunun gündemine taşıdı.

Epilepsiyle yaşarken en üst düzeyde sporcu olmak mümkün mü? Warnock'un ve GOAL'e konuşan diğer isimlerin deneyimleri, epilepsinin bir kariyerin sonu olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Ancak rahatsızlığın yeterince anlaşılmaması, birçok kişiyi yaşadıklarını açıkça anlatmaktan alıkoyuyor.

Dolayısıyla mesele yalnızca epilepsili futbolcuların en üst düzeyde oynayabildiğini kanıtlamak değil. Kariyerleri için endişe duymadan bu konuyu konuşabilecekleri bir ortam yaratmak da gerekiyor.