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USL Pro Rel 1-1GOAL

“Hiç olmadığım kadar iyimserim”: USL’nin marka kimliğini yenilemesi, sahiplerinin yükselme ve düşme sistemine inancını yansıtıyor ancak statlar ve genişleme hâlâ engel teşkil ediyor

USL, yükselme ve düşme sistemini benimsemeyi planlarken ligin marka kimliğini resmen duyurdu ve varsayımsal bir fikri gerçeğe dönüştürdü.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • 20 Ekim Salı günü, tam öğle saatinde sosyal medyada yayımlandı.

    Tam bir dakika 33 saniye süren video, USL'nin bundan sonra nasıl bir yapıya sahip olacağını ortaya koyuyor. Daha önce söylenti olarak dolaşan, haberleştirilen ya da doğrulanan her şey bir araya getirilmişti. Evet, lig üç kademeye ayrılacak. Evet, USL, Amerikan futbol liglerinin bugüne kadar ısrarla uzak durduğu yükselme ve düşme sistemini uygulayacak. Evet, en üst kademe “USL Premier” adını taşıyacak.

    Keskin hatlara ve mavi-beyaz renk düzenine sahip logo da tanıtıldı. Lige göre logodaki basamaklı merdiven motifi, yükselme ve düşme sistemini vurguluyor. Sistem 2028'de geliyor.

    Kısacası, artık bütün bunlar gerçek gibi hissettiriyor. Aynı zamanda bir bakıma geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindi. USL bunu hayata geçiriyor. Markası da bunun kanıtı.

    “Bu konuda hiç olmadığım kadar iyimserim,” diyen Orange County SC Başkanı Dan Rutstein, GOAL'a şöyle konuştu: “Artık son derece gerçek hissettiriyor. Ted Lasso ve Wrexham'ın da etkisiyle bu ülkede yükselme ve düşme kavramını anlayan insanların sayısını bir düşünün. Sponsorlarla konuştuğunuzda onların da bu sistemden heyecan duyduğunu görüyorsunuz. Üstelik sezonun çok daha ileri aşamalarına kadar risk taşıyan ve önemli sonuçları olan maçlar oynanabilecek.”

  • Daha net bir tablo

    USL Division One
    United Soccer League

    2025'teki açıklama kulüp sahiplerini şaşırttı.

    Ancak yaklaşık iki yıl önce bu süreç biraz alelacele yürütülmüş gibi görünse de strateji artık çok daha net. USL'nin 1. kademe bir erkekler futbol ligi kuracağı ilk kez 13 Şubat 2025'te açıklandı. O dönemde kulüp sahiplerine ve paydaşlara neredeyse hiç önceden haber verilmemişti. Bir çarşamba akşamı aceleyle toplantı düzenlendi. Kulüp sahipleri, CSO'lar ve paydaşlar gelişmelerden büyük ölçüde habersizdi. USL, 24 saatten kısa bir süre önceden haber vererek onlara ABD'de üst düzey futbolun görünümünü tamamen değiştirmeye çalışacağını resmen bildirdi.

    Ligden birden fazla kaynağın GOAL'e aktardığına göre, o dönemde açık bir inançsızlık olmasa da şüphecilik hâkimdi. Bazı kulüp sahipleri ihanete uğramış hissediyordu. Diğerleri ise sadece şaşkındı. Bazıları, niyet iyi olsa bile bunun hayata geçirilmesi için gereken düzenlemelerin fazlasıyla karmaşık olduğunu kendi aralarında düşünüyordu. Yaşananları değerlendirmeleri gerekiyordu ve bunun için yalnızca bir günleri vardı.

    Şimdi ise durum çok daha net. 2025'teki duyuru aceleci ve cesur bir adım olsa da marka tanıtımı daha ölçülü ve şeffaftı. Birden fazla kaynağın doğruladığı üzere kulüpler, markanın nasıl görüneceğinden haftalar öncesinden haberdardı. Bir sözcünün doğruladığına göre lig, USL'nin geleceğini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığı markayı oluşturmak için kulüp sahipleri ve taraftarlarla kapsamlı görüşmeler yaptı. Halkla ilişkiler şirketi SPARK da markanın konumlandırılmasına katkıda bulundu.

    Marka daha sonra kulüp sahiplerine tüm ayrıntılarıyla sunuldu ve tanıtılmadan önce ayrıntıları görüşmelerine olanak tanındı. Bunlar yapılması gereken en temel şeyler gibi görünebilir ama önceki sürece kıyasla kesinlikle bir değişim söz konusu. Lig, markalaşmanın bilinçli biçimde yürütülmesinin organizasyondaki daha geniş kapsamlı değişimin bir parçası olduğunu vurguladı.

    Kulüpler de aynı fikirdeydi.

    Louisville City Başkanı James O'Connor, "Markayı nasıl büyüteceklerini gerçekten incelemeye zaman ayıran, kavramsal planlar geliştirip bunları uygulanabilir planlara dönüştüren insanlar var. Bana göre bu, artık dünyanın geri kalanının alışık olduğu türden bir lig piramidi oluşturuyor," dedi.

  • “Artık her şey yerli yerine oturuyor”

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    Yeni bir toplu iş sözleşmesi, USL Premier oyuncularına ödeme yapılması için net bir yol belirledi.

    Arka planda yürütülen bazı önemli çalışmaların, ABD'de bir futbol ligi piramidinin nasıl işleyebileceğine dair temeli atmış olması da sürece yardımcı oluyor. Lig tarihinde ikinci kez onaylanan USL Toplu İş Sözleşmesi, USL Premier'e ilişkin hükümler içeriyor. Bu sözleşmeye yönelik müzakereler yaklaşık iki yıl sürdü. Görüşmelere katılan kaynaklar, en üst düzey lig konusundaki belirsizliğin anlaşmanın önündeki engellerden biri olduğunu vurguladı.

    Ancak rakamlar net. USL Premier'in temel altyapısı artık hazır. Standart asgari toplam ücret, Championship'te 2026 yılı için belirlenen 42.000 dolara karşılık, USL Premier'de 2028'de 67.500 dolardan başlayacak. Sözleşmede öngörülen artışların yanı sıra her iki rakama da sağlanan konutun değeri veya barınma ödeneği dâhil. Kulüplerin sağlık sigortası da sunması gerekecek; bunun maliyeti asgari toplam ücret hesaplamasına dâhil edilmeyecek. Oyunculara verilecek para ödülleri konusunda da anlaşmaya varıldı. Championship ve Premier'de Players’ Shield'ı kazananlar için yıllık ödül havuzları oluşturulacak. Belki de en önemlisi, lig ile Oyuncular Birliği'nin USL'nin dört profesyonel liginin tamamını kapsayan bir toplu lisanslama ve ticari haklar yapısı üzerinde anlaşması. Kısacası oyuncular, video oyunları ve ligin sattığı ürünler de dâhil olmak üzere adlarının, görüntülerinin ve benzerliklerinin ticari kullanımından elde edilen belirli gelirlerden pay alacak.

    Rutstein, "Artık her şey yerli yerine oturuyor. Toplu iş sözleşmesi imzalandı; bu da daha çok olumsuz bir sorunun çözülmesi anlamına geliyordu," diye açıkladı.

    Bir diğer önemli unsur da ulusal gelirlerin piramidin tüm kademelerindeki kulüpler arasında paylaşılmasını sağlayacak gelir paylaşımıydı. Kesin oranlar kamuoyuna açıklanmadı ancak kulüpler franchise satışlarından, bahis anlaşmalarından ve medya haklarından pay alacak.

    2026'da bir bütün olarak fazla para kazanmayan bir lig için bu düzenleme keyfî görünebilir. Ancak işler beklendiği gibi büyürse oluşturulan çerçeve hayati önem taşıyabilir.

    Rutstein, "Bu, paylaşılacak kayda değer bir gelir ortaya çıkmadan önce hazırlıkları tamamlamanın bir işareti. Çünkü şu anda, paylaşılacak gelir yoksa gelir paylaşımının da pek bir anlamı olmadığı söylenebilir. Burada yapılan, temel taşlarını yerine koymak," dedi.

  • “Gerçekten ciddi ve kararlı”

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    Tony Scholes'un USL'deki rolü, takım sahipleri arasında bir güven ortamı yarattı.

    Bir de yönetim yapısı var. Birden fazla kaynak, ligin büyüme hedefi açısından daha güçlü bir üst yönetim kadrosunu iyimserlik nedeni olarak gösterdi. Özellikle, daha önce İngiltere Premier League'inde futboldan sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapan Tony Scholes'un USL Premier başkanı olarak göreve gelmesi, sürece bir sakinlik getirdi.

    O'Connor, “Görev yaptığı düzeyde edindiği deneyim ve kurduğu ilişkiler, USL'nin yaptıklarına ancak katkı sağlayabilir. Tony'nin deneyimine sahip biri söz konusu olduğunda ve lig de şimdi çıkmak üzere olduğu gibi bir yolculuğa hazırlanırken en önemli şey bu. Bence bu, ihtiyaçlara çok iyi uyuyor,” dedi.

    Birden fazla kaynağa göre, Scholes'un İngiliz futbolunda 30 yıl boyunca yoğun emek verdikten sonra Amerika'ya yalnızca maaş almak için geldiği düşüncesi gerçeklerden çok uzak.

    Rutstein, “Şunu da söyleyeyim: İşini bilen, çok iyi bir insan. Bütün bu konuları gerçekten ciddiye alıyor ve bunlara bağlılık gösteriyor,” dedi.

    Paul McDonough, USL'ye başkan ve CEO olarak liderlik ederken Scholes, USL Premier başkanlığı görevini yürütüyor. Birden fazla kaynak, Scholes'un EFL kulüplerindeki deneyiminin ve işleyen bir futbol ligi piramidine ilişkin bilgisinin, USL'nin kendi yükselme ve düşme modelini şekillendirmede değerli olduğunu vurguladı.

    Bir kaynak, “Yapıyı sundukları toplantılara katıldık. Kaç takımın yükseleceği, kaç takımın düşeceği ve sistemin nasıl işleyeceği konusunda bunu yapmanın 10 farklı yolu var. Üzerinde gerçekten iyi düşünülmüş. İyi fikirler de var,” dedi.

  • Takımların yerlerini bulmalarına olanak tanımak

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Lig, yeni üç kademeli sistemin kulüplerin USL'de kendilerine uygun seviyeyi bulmalarını sağlayacağını vurguluyor.

    Haklı çıktıkları yönünde yaygın bir kanı da var. Birden fazla kulüp kaynağı, ligi tümüyle hayata geçirme konusundaki hedefi nedeniyle lig yönetimini övdü. Kuşkusuz bu cesur bir adım.

    AC Boise CEO'su Brad Stith, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bu gelişim sürecinde yükselme ve düşme sistemine doğru şekilde geçilmesi ve büyük pazarların da buna bağlanmasıyla büyüme potansiyeli muazzam," dedi.

    Bazıları ise futbolun en üst üç liginin nasıl şekilleneceğine dair daha net bir tablonun, bazı USL kulüplerinin kapanmasına yol açan mali sıkıntılara karşı hayati bir güvence sağladığını savunuyor. Championship ekibi North Carolina FC, 2025 sezonunun sonunda yalnızca iki ay önceden haber vererek faaliyetlerine son verdi. League One takımları Westchester SC ve Corpus Christi'nin de yıl sonunda faaliyetlerini durduracağı bildiriliyor. Lig yönetimi de sürdürülebilir kulüplerin ve bu işi yürütebilecek kulüp sahiplerinin sisteme katılmasını sağlamak için kendi iç standartlarını sıkılaştırdığını belirtti.

    Üç kademeli bir sistemde bir takımın tam olarak hangi ligde mücadele etmeyi karşılayabileceğini seçebilmesi, gelecekte benzer durumların yaşanmasını önleyebilir. Kulüp sahipleri, çoğu takımın kendisine uygun yeri bulacağını savunuyor.

    Stith, "ABD'de böyle bir yapı kurduğunuzda, tersi yerine diğer riskleri azaltmış oluyorsunuz," dedi. "Taraftarların da hak ettiği bu. Hangi seviyede olursa olsun, kendi şehirlerinin kulübünü destekledikleri her seferinde her maçın önemli olduğunu bilmelerini sağlamak istiyorsunuz."

    Şimdiye kadar bazı takımlar, tercih ettikleri ligde yer almak için kendi kararlarıyla üst lige çıktı. Boise, seyirci sayısı ve performans açısından dikkat çekici geçen ilk sezonunun ardından gelecek yıl League One'dan Championship'e geçecek.

    Stith sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol açısından bakıldığında, ABD tarihinde kendi topluluğunun desteğiyle üst lige çıkan ilk takımız. Harika bir iş birliği oldu. Elbette League One'daki deneyimimiz de harikaydı. Geçiş konusunda USL'deki Paul ve USL Championship'in yönetim ekibiyle de iş birliği yaptık. Topluluğunuz bizim için olduğu gibi her maçta tribünleri dolduruyorsa ve her maçta yalnızca ayakta yer bulunuyorsa, profesyonel futbol oynamak için oldukça sıra dışı bir ortam oluşuyor."


  • “Bu, sınırlı kapsamlı bir lansman.”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    USL'nin eski marka kimliği, yenisi duyurulmuş olmasına rağmen hâlâ internet sitesinde yer alıyor.

    Tüm bu olumlu havaya rağmen bazı endişeler sürüyor. Ligden birden fazla kaynak, markanın gücünü sorguladı. Bazıları ise yeni markanın tanıtıldığı zamanlamayı şaşırtıcı buldu.

    Bir kulüp sahibi, “Play-off'ların başlamak üzere olduğunu biliyorum ama yine de biraz tuhaf bir zamanlama,” dedi.

    Yeni markanın etkisine ilişkin de sorular vardı. Lig, duyuru videosunda yeni görünümünü öne çıkarmasına rağmen USL'nin mevcut internet sitesinde hâlâ eski logo yer alıyor.

    Ligden bir kaynak, “Bunu nasıl yaptıklarına bakarsanız kapsamlı bir lansmandan ziyade sınırlı bir tanıtım olduğunu görürsünüz. Yeni marka kimliğinin videosunu izliyorsunuz ama sosyal medya paylaşımının sol üst köşesinde eski marka kimliği var,” dedi.

    Lig, yeni marka kimliğinin Ocak 2027'de tüm organizasyonda kullanılmaya başlanacağını belirtti ve bu zamanlamanın gerekçesi olarak kapsamlı tasarım sürecini gösterdi. Forma yazıları, skor tabelaları ve tasarım gibi pek çok başka unsurun hazırlanabilmesi için duyurunun yapılması gerekiyordu.

    Bir lig sözcüsü, “Kulüplerin, ortakların ve tedarikçilerin yeni marka materyallerine ne zaman ihtiyaç duyacağını belirlemek için 2027 sezonunun başlangıcından geriye doğru planlama yaptık. Formaların, armaların, tabelaların ve diğer fiziksel malzemelerin üretimi uzun sürüyor. Bu nedenle markayı ekimde tanıtmak, herkese gelecek sezona hazırlanmak için ihtiyaç duyduğu zamanı veriyor,” dedi.

  • Stadyum ve genişleme

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    Yeni stadyumlar, kulüplerin yeni en üst lige katılmayı planladığını gösterdi.

    Birden fazla kaynak, U.S. Soccer'ın erkekler 1. kademe ligi için belirlediği şartları karşılamanın zorluklarına da dikkat çekti. Mevcut standartlara göre bir ligin başvurabilmesi için Doğu, Merkez ve Pasifik saat dilimlerine yayılmış, ABD merkezli en az 12 takımı bulunması gerekiyor. Takımlarının en az yüzde 75'inin de nüfusu en az bir milyon olan metropol bölgelerde oynaması şart.

    Ligdeki tüm statların etrafı çevrili olmalı ve en az 15.000 seyirci kapasitesine sahip olmalı. Bir takımın ana sahibinin net serveti 40 milyon dolar, ortak sahiplik grubunun toplam serveti ise 70 milyon dolar olmalı. Şu ana kadar yeterli sayıda takım, bu kademeye katılmak için başvurma niyetini açıklamadı. Ancak The Athletic, geçen yıl USL'nin 20 başvuru sahibi olduğunu öne sürdüğünü bildirdi.

    Bazı takımlar, ilgili şartları henüz karşılamadıkları hâlde başvurdu. Örneğin Pittsburgh Riverhounds'ın şartları karşılamak için kapasitesini üç katına çıkarması gerekiyor. Bunun için de stadının kapasitesini üç katına çıkarmak zorunda. Kulüp, 19 Ağustos'ta kapasiteyi 15.000'e çıkarma planlarını açıkladı. Şu anki beklenti, yenileme çalışmalarının 2027'nin başlarında başlaması.

    Riverhounds İletişim Direktörü Matt Grubba, “Her büyük inşaat sürecinde olduğu gibi finansman ve izinlerin güvence altına alınması, kısacası bütün ayrıntıların tamamlanması gerekiyor... Şu anda perde arkasında birçok idari işlem yürütülüyor ama çalışmaların ilk aşamasının gelecek yıl başlamasını umuyoruz ve bunun için heyecanlıyız,” dedi.

    Bazı kulüpler ise henüz karar vermedi. USL Championship kulüpleri Sacramento Republic ve Detroit City, asgari şartları karşılayan statlar inşa etme sürecinde olsa da iki kulüpten hiçbiri 1. kademeye katılma taahhüdünde bulunmadı. Birden fazla kaynak, ligin bu aşamada daha net bir tablo görmek istediğini öne sürdü.

    Öte yandan lig, 2028'e kadar yeni takımların katılmasıyla gerekli takım sayısına ulaşılabileceğini daha önce belirtmişti. Yeni ligin mevcut kurallar çerçevesinde nasıl yer alabileceği konusunda U.S. Soccer ile görüşmeler de sürüyor.

    Bir USL sözcüsü, “USL Premier'i başlatmaya ve 2028'de yükselme ve düşme sistemini uygulamaya hazırladığımız süreçte U.S. Soccer ve diğer paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Görüşmelerimiz yapıcı biçimde sürüyor. Amerikan futbolu gelişirken ve profesyonel oyunun geleceğine bakarken gösterdikleri iş birliğine değer veriyoruz. Premier'i kurarken güçlü sahiplik gruplarına ve kulüplerimizle ligin uzun vadeli başarısına odaklanan, titiz bir yaklaşım benimsiyoruz,” dedi.

  • Niyetin açıklanması

    Indy Eleven USL Stadium

    USL taraftarları da genişletilmiş bir futbol ligleri yapısına yönelik heyecanlarını gösterdi

    Böylece elimizde daha somut bir şey var. İlk bakışta rastgele görünen bu tanıtım, lig tarafından bilinçli, üzerinde düşünülmüş ve gerçek dünyaya daha hazır bir adım olarak sunuldu.

    Ne de olsa bütün bunların temelini bu oluşturuyor. Toplu iş sözleşmesi, gelir paylaşımı anlaşması, lige katılma niyetini kamuoyuna açıklamaya başlayan daha fazla takım ve bunun için hazırlıklarını tamamlayan birkaç takım daha. Marka, esasen tüm bunları somutlaştırıyor. Birden fazla kulüp sahibi de artık potansiyel sponsorlara sunabilecekleri bir şeyleri olduğunu belirtti. Onlara somut bir plan götürebilirler. Mali açıdan bakıldığında, kamuoyuna sunulmuş bir şeyin varlığı, varsayımları gerçeğe dönüştürüyor.

    Rutstein, “Marka yenilemeye iki şekilde bakılabilir. Birincisi, güzel bir logo mu? İkincisi ise bir kuruluş olarak ne anlatmaya çalışıyorsunuz?” dedi.

    Yanıtlanması gereken başka sorular da var. Ancak USL’nin bu tanıtımla verdiği mesaj son derece açık:

    Hazırız.

    Şimdi bunu kanıtlama zamanı.