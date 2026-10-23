20 Ekim Salı günü, tam öğle saatinde sosyal medyada yayımlandı.

Tam bir dakika 33 saniye süren video, USL'nin bundan sonra nasıl bir yapıya sahip olacağını ortaya koyuyor. Daha önce söylenti olarak dolaşan, haberleştirilen ya da doğrulanan her şey bir araya getirilmişti. Evet, lig üç kademeye ayrılacak. Evet, USL, Amerikan futbol liglerinin bugüne kadar ısrarla uzak durduğu yükselme ve düşme sistemini uygulayacak. Evet, en üst kademe “USL Premier” adını taşıyacak.

Keskin hatlara ve mavi-beyaz renk düzenine sahip logo da tanıtıldı. Lige göre logodaki basamaklı merdiven motifi, yükselme ve düşme sistemini vurguluyor. Sistem 2028'de geliyor.

Kısacası, artık bütün bunlar gerçek gibi hissettiriyor. Aynı zamanda bir bakıma geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindi. USL bunu hayata geçiriyor. Markası da bunun kanıtı.

“Bu konuda hiç olmadığım kadar iyimserim,” diyen Orange County SC Başkanı Dan Rutstein, GOAL'a şöyle konuştu: “Artık son derece gerçek hissettiriyor. Ted Lasso ve Wrexham'ın da etkisiyle bu ülkede yükselme ve düşme kavramını anlayan insanların sayısını bir düşünün. Sponsorlarla konuştuğunuzda onların da bu sistemden heyecan duyduğunu görüyorsunuz. Üstelik sezonun çok daha ileri aşamalarına kadar risk taşıyan ve önemli sonuçları olan maçlar oynanabilecek.”