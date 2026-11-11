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Her şey her zamanki gibi, ama daha ne kadar? Mauricio Pochettino'nun Manchester United ile anılması, Haiti maçı öncesinde ABD Milli Takımı'nı zamana karşı yarışa sokuyor

Pochettino, ABD Milli Takımı'nın antrenmanında gülücükler saçıyordu. Ancak Manchester United'a olası gidişi, acilen yanıtlanması gereken bir soruyu gündeme getirdi: Haiti karşısında ABD'nin başında kim olacak?

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • FAYETTEVILLE, Ga.: Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a olası gidişine ilişkin söylentiler sosyal medyada yayılmaya devam ederken ABD Erkek Millî Takımı teknik direktörü, Arthur M. Blank US Soccer Ulusal Antrenman Merkezi'ndeki antrenman sahasına çıktı. ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson'a sarıldı, kolunu Cavan Sullivan'ın omzuna attı ve Malik Tillman'ı selamladı. Ardından antrenman başlamadan önce kısa bir toplantı için oyuncuları ve ekibi bir araya topladı.

    Toplantının konusu Manchester United değil, o günkü antrenmandı. Pochettino, günü takımla antrenman yaparak geçirecek üç ABD U20 oyuncusunu tanıtmak için herkesi bir araya getirmişti. Veda etmek için değil.

    Ancak önümüzdeki günlerde bir vedanın yaşanması giderek daha olası görünüyor. İddialara göre Manchester United istediği isimle anlaşmaya hazırlanıyor; dolayısıyla ABD Futbol Federasyonu da teknik direktörünü kaybedecek gibi görünüyor. Yine de çarşamba günü Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nde yapılan antrenmanda olağan dışı bir durum göze çarpmadı.

    Pochettino şimdilik ABD Erkek Millî Takımı'nın teknik direktörü. Ancak bunun ne kadar süreceği henüz belli değil.

  • Son söylentiler

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    IMAGO / APL

    Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörlüğündeki dönemi sona ermek üzere gibi görünüyor.

    İngiltere'den gelen haberlere inanılırsa tüm bunlar perşembe günü yaşanabilir. Manchester United yönetimi, kulübün geleceğini görüşmek üzere çarşamba günü Monaco'da bir araya geldi. Vardıkları sonuç, değişimin gerekli olduğuydu. Michael Carrick'in ayrılması, Pochettino'nun ise göreve gelmesi bekleniyor.

    Yine de süreçte netleşmesi gereken noktalar var ve ABD Futbol Federasyonu açısından bakıldığında bunlar okyanusun öte tarafında şekilleniyor. Manchester United'ın Pochettino'yu göreve getirebilmesi için önce teknik direktörlük koltuğunu resmen boşaltması gerekiyor. Bunun, kulüp efsanesi Carrick'in perşembe günü fazla tantana olmadan görevden alınmasıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

  • Atlanta dışında sıradan bir gün

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    ABD Erkek Millî Futbol Takımı'nın çarşamba günkü antrenmanı beklendiği gibi geçti.

    Salı günü kampa katılan Weston McKennie, ilk antrenmanında takıma katıldı. Bu nedenle ABD Futbol Federasyonu'nun o gün sosyal medyada paylaştığı içeriklerin büyük bölümünde McKennie yer aldı. Ancak aynı platformlardaki tartışmalar giderek daha çok teknik direktörün geleceğine odaklanıyordu.

    Bu sırada Pochettino'nun yüzü gülüyordu. Oyuncuları antrenman yaparken uzun yıllardır yardımcılığını yapan Jesus Perez'le birlikte her zamanki yerinden sahayı izledi. Bir ara kalecilerin Toni Jimenez ve Jack Robinson eşliğindeki çalışmalarını izlemeye de gitti. Aklı başka bir yerdeyse bile bunu anlamak zordu; ABD kampındaki oyunculara tamamen odaklanmış görünüyordu.

    20 yaş altı takımından çağrılanlara gelince? Antrenman, kaleci Kayne Rizvanovich, Pedro Guimares ve Jaidyn Contreras'ın o gün için karşılandığı takım buluşmasıyla başladı. Üç oyuncu, ABD 20 yaş altı takımının devam eden kampında yer alıyor. Bu kamp, A milli takım kampıyla beklenenden çok daha fazla iç içe geçebilir.

  • Teknik direktörlük durumu

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    Icon Sportswire

    Cherundolo, Haiti’ye karşı takımın başında görev yapabilecek teknik direktörler arasında yer alıyor.

    Süreç açısından bakıldığında, Manchester United'ın öncelikle resmen bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Haberlere göre kulüp ile teknik direktör şartlarda anlaştı, ancak ABD Futbol Federasyonu da sürecin taraflarından biri. İlgili tüm tarafların, Pochettino için yaklaşık 10 milyon dolar, teknik ekibi içinse ilave 2 milyon dolar olan sözleşme fesih bedeli konusunda hâlâ anlaşması gerekiyor. Ekibindeki birçok isim, Espanyol günlerinden bu yana Pochettino'nun yanında. Pochettino ayrılırsa ekibinin de onunla birlikte gitmesi neredeyse kesin.

    Bu durum süreci zorlaştıran etkenlerden biri. Anlaşma tamamlanırsa geride görevi devralıp ardından takımdan ayrılacak belirgin bir yardımcı antrenör kalmayacak. Örneğin Perez, Pochettino'nun sağ kolu olarak Manchester'daki temellerin atılmasında kilit rol oynayacak. Pochettino nereye giderse Perez de genellikle onunla gidiyor.

    Peki görevi kim üstlenebilir? 23 yaş altı takımının teknik direktörü Steve Cherundolo mantıklı bir seçenek olabilir, ancak şu anda takımıyla İspanya'da kampta. LAFC'nin eski teknik direktörü ve uzun yıllar ABD erkek millî takımında sağ bek olarak forma giymiş olan Cherundolo, teorik olarak zamanında dönüp takımın başına geçmek için uçağa binebilir.

    20 yaş altı takımının teknik direktörü Gonzalo Segares Atlanta'da, ancak daha önce A takım düzeyinde hiç maç yönetmedi. ABD'nin cumartesi günü Haiti ile karşılaşması planlanıyor. Hemen göreve başlayabilecek teknik direktörlerin yokluğu düşünüldüğünde, hazırlık için süre oldukça kısa.

    Bu konu kuşkusuz ABD Futbol Federasyonu'nun merkezinde görüşülüyordur, ancak şu an için takvim, en iyi ihtimalle, biraz belirsiz.

  • Önümüzdeki günler

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Karar Manchester United'ın elinde, ancak sürecin takvimi hâlâ pek net değil.

    ABD Milli Takımı perşembe ve cuma günleri antrenman yapacak. Pochettino'nun cuma sabahı maç öncesi basın toplantısında basının karşısına çıkması bekleniyor. Bu toplantının Haiti'ye bir merhaba mı, ABD Milli Takımı'na bir veda mı, yoksa her ikisi birden mi olacağı henüz belli değil. Manchester United'a gidip gitmemesinden bağımsız olarak Pochettino, bu maçlarda takımın başında kalabilir. Belki de kendisi görevde kalırken yardımcılarından biri yapılanmaya başlamak için Manchester'a gider. Mevcut durum göz önüne alındığında ABD Futbol Federasyonu'nun, CONCACAF Uluslar Ligi'nde resmî müsabaka niteliği taşıyan iki maç daha Pochettino'ya ihtiyacı olabilir.

    Manchester United da zor bir durumda. Millî takım arasından dönen oyuncular, kulübün gelecek hafta sonu Liverpool ile karşılaşacağı maç öncesinde takıma katıldıklarında zamanla yarışacak. Takımı maça hazırlayacak kişi Pochettino, Perez, Carrick ya da bir başkası olsun, özellikle son sonuçlar göz önüne alındığında önünde çok zorlu bir görev var.

    Dolayısıyla zaman kritik ve karar Manchester United'ın elinde. Bu arada ABD Milli Takımı'nın yapabileceği tek şey, beklemek ve işler normal seyrinde kaldığı sürece çalışmalarını her zamanki gibi sürdürmek.