FAYETTEVILLE, Ga.: Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a olası gidişine ilişkin söylentiler sosyal medyada yayılmaya devam ederken ABD Erkek Millî Takımı teknik direktörü, Arthur M. Blank US Soccer Ulusal Antrenman Merkezi'ndeki antrenman sahasına çıktı. ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson'a sarıldı, kolunu Cavan Sullivan'ın omzuna attı ve Malik Tillman'ı selamladı. Ardından antrenman başlamadan önce kısa bir toplantı için oyuncuları ve ekibi bir araya topladı.

Toplantının konusu Manchester United değil, o günkü antrenmandı. Pochettino, günü takımla antrenman yaparak geçirecek üç ABD U20 oyuncusunu tanıtmak için herkesi bir araya getirmişti. Veda etmek için değil.

Ancak önümüzdeki günlerde bir vedanın yaşanması giderek daha olası görünüyor. İddialara göre Manchester United istediği isimle anlaşmaya hazırlanıyor; dolayısıyla ABD Futbol Federasyonu da teknik direktörünü kaybedecek gibi görünüyor. Yine de çarşamba günü Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nde yapılan antrenmanda olağan dışı bir durum göze çarpmadı.

Pochettino şimdilik ABD Erkek Millî Takımı'nın teknik direktörü. Ancak bunun ne kadar süreceği henüz belli değil.