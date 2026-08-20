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AI Soccer 1-1Getty

“Hepimiz her türlü avantajın peşindeyiz.” Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerini alacak oyuncuyu bulmaktan ChatGPT taktiklerine: Yapay zekâ futbolu nasıl değiştiriyor?

Yapay zekâ, Mohamed Salah’ın yerini alabilecek oyuncuları belirleyebilir, sakatlıkların haritasını çıkarabilir ve genç oyuncuların gelişimini öngörebilir. GOAL, futbolun bu teknolojiyi nasıl kullandığını ve teknolojinin sınırlarını inceliyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Liverpool, geçen yıl Mohamed Salah konusunda zor bir karar vermek zorundaydı. Liverpool’un neredeyse on yıllık başarısının temel taşlarından biri olan Mısırlı kanat oyuncusunun performansı düşmüştü. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala kulübün karar vermesi gerekiyordu: Salah’ın yıl sonunda ayrılmasına izin vermek mi, yoksa kariyerinin zirvesinden giderek uzaklaşırken onu takımda tutmak mı?

    Bir kulüp efsanesiyle yolları ayırmak zordur. Bu karar yalnızca performansa dayanmaz; pazarlama kaygıları ve bir ölçüde duygular da rol oynar. Yine de belirleyici olan verilerdir. Rakamlar genellikle en temel soruya yanıt verir: Salah şu anda ne sunabilir ve onu takımda tutmaya değer mi?

    Teknoloji, daha özel olarak yapay zekâ, bu soruya yanıt bulmaya yardımcı olabilir. En azından kulüplerin oyuncu transferi çalışmalarına yardımcı olan yapay zekâ aracı Marquee’nin kurucusu Dean Bracha böyle düşünüyor.

    Bracha, teknolojisinin çözmeye yardımcı olabileceği soruna örnek olarak Salah’ı gösterdi.

    “Mo Salah’ın Liverpool’dan ayrılacağını biliyoruz. Onun yerini alabilecek oyuncuları listelemek istiyoruz. Andoni Iraola’nın artık teknik direktör olduğunu da biliyoruz, dolayısıyla takımın oyun tarzı değişiyor… Farklı veri platformlarında arama yapmanız yerine, [size] ChatGPT’ye benzer bir deneyim [sunuyoruz]. Ancak bu deneyimin arkasında, ideal uyum sağlayacak beş veya 10 oyuncuyu listeleyen makine öğrenimi modelleri var,” diye açıkladı.

    Ancak yapay zekânın devreye girdiği tek alan oyuncu transferi değil. Şüpheci gözlemcilerin deyimiyle robotlar, sakatlık ve yük yönetiminden antrenman programlarına, hatta taktiklere kadar kararları en azından kısmen şekillendiriyor. MLS teknik direktörleri bunu bilir. Sonuçta bazıları teknolojiyi bizzat denedi. Toronto FC teknik direktörü Robin Fraser da onlardan biri.

    “Bence analistlerin artık yaptığı bir şey bu. Yapay zekânın biz teknik direktörlerle ilişkisi konusunda muhtemelen bizden çok daha fazla bilgi sahibiler. Onların bakış açısını öğrenmek ilginç,” dedi. “Yapay zekâyı yaptığımız işte en iyi nasıl kullanacağımızı anlamanın henüz çok ama çok başındayız.”

    Futbolun teknolojiyle karmaşık bir ilişkisi var. Bazıları bu robotların işlerini ellerinden almaya geldiğini savunuyor. Başkaları ise yapay zekânın yalnızca spor bilimcilerinin, oyuncu transferinden sorumlu birimlerin ve futbol kulüplerinin tamamlamak için saatler harcadığı işleri hızlandırdığını söylüyor. Gerçek muhtemelen ikisinin arasında bir yerde.

    Ancak tartışmasız bir gerçek var: İnsanların harcadığı zamanı ve emeği azaltan ileri teknoloji kalıcı ve futbolun her alanında kullanılıyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığı sorusu ise belki de artık önemini yitirdi.

  • Oyuncu alımında avantajlar

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    Marquee, kulüplerin oyun tarzı, taktik uyum ve diğer kriterlere göre transfer hedef listeleri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekâ kullanıyor.

    Futbolda yapay zekâyı savunanlar, yeni teknolojilerin insan eliyle yürütülen süreçleri yalnızca güçlendirdiğini söyleyecektir. Futbol kulüplerinin elinde çok para var ve bu, rekabetçi bir spor. Ne kadar küçük olursa olsun, avantaj sağlayabilecek her yöntem kullanılıyor.

    Bracha, “Bazı kulüplerin fikirlerini denemek için ChatGPT'yi veya bu tür açık modellerden birini kullandığını duyunca şaşıracaksınız,” dedi. “Ben de buna çok rastladım. Ama büyük dil modellerinden (LLM, yani akıllı bilgisayar programlarından) gerçekten nitelikli içgörüler elde etmek zor.”

    Bracha, bu yaklaşımın hem savunucusu hem de paydaşlarından biri. Koyu bir Arsenal taraftarı olan Bracha, futbola evinden Arsenal hakkında ayrıntılı yazılar kaleme aldığı bir blogla adım attı. Oyuncuları hem izleyerek hem de teknolojiden yararlanarak büyük kulüplerin transfer etmesi gerektiğini düşündüğü isimleri belirledi. Zamanla bir takipçi kitlesi edindi. Teknoloji sektöründeki tam zamanlı işi yoğunlaşınca da blog yazılarının taslaklarını kendisi için oluşturan bir yapay zekâ modelini geliştirdi.

    Ardından bu iki yöntemi birleştirdi ve gözden kaçan bazı yetenekler buldu.

    Bracha gülerek, “Profesyonel gözlemcilerden ve kulüplerden gelen kutuma, ‘Bir oyuncu hakkında bunları nasıl bilebiliyorum?’ diye soran mesajlar gelmeye başladı. Ben de ‘Oyuncu hakkında bunların hiçbirini bilmiyorum. Yani, sadece ChatGPT’ diyordum,” diye anlattı. “Sonra da ‘Bu onları etkiliyorsa şu anda ne kullanıyorlar?’ diye düşündüm.”

    Bulduğu yanıt karmaşıktı. Gözlemcilerin ve analistlerin elinde elbette veriler vardı. Ancak bir standart yoktu. Futbolda o kadar çok platformda o kadar çok veri bulunuyor ki bunların arasından işe yarayanları ayıklamak zor. 2004'te Cenova'da kurulan futbol veri şirketi Wyscout, 2010'ların başında dünya çapında yayıldı. Ancak rakip şirketler de kısa sürede pazara girdi. Artık ortada gereğinden fazla veri var.

    Bracha, “Son 10 yılda bu sektör, ciddi bir veri kıtlığından veri fazlalığına geçti. Çok sayıda farklı veri sağlayıcısı olduğu için de bu durum başka tür bir sorun yaratıyor,” diye açıkladı.

    Bracha'nın dünya genelindeki futbol kulüpleriyle çalışan şirketi Marquee, gereksiz yükü ortadan kaldırıyor.

    “Bir bakıma gelişmiş elektronik tablo işlemlerinden ibaret olan bu süreçlerin çoğunu otomatikleştiriyoruz. Farklı platformlardaki veriler dağınık durumda ve tek bir yerde birleştirilemiyor. Bunu kulüpler için biz yapıyoruz. Dolayısıyla Marquee, bu alanda kulüp adına çalışan bir analiz departmanı gibi,” dedi.

    Bracha, platformunun yalnızca Football Manager veya EAFC Kariyer Modu'nun gelişmiş bir versiyonu olmadığını vurguluyor. Marquee, müşteriden ücret alarak bir dizi potansiyel transfer önermek üzere belirli profiller oluşturuyor. Bunu yaparken oyuncuların yalnızca futbol becerilerini değil, belirli bir sisteme uyumlarını da hesaba katıyor.

    Elbette kulüplerin bunların hiçbirini kullanma zorunluluğu yok. Transfer ekipleri önerileri dikkate alabilir veya almayabilir. Yine de platformun belli bir değer taşıdığı açık. Marquee'nin hizmetleri birkaç Premier Lig kulübü tarafından kullanılıyor; Barcelona ve MLS ekibi Chicago Fire da şirkete kamuoyu önünde destek verdi. Bracha ve ekibinin futbolun gözden kaçmış bir sonraki yeteneğini bulup bulmadığı belli değil. Ancak artık bu alanın bir parçası oldukları kesin.

  • Arka adale sakatlıklarını tespit etmek

    arsenal injury
    (C)Getty Images

    Springbok, MR görüntülerini ayrıntılı üç boyutlu kas modellerine dönüştürmek için yapay zekâ kullanarak sağlık ve performans ekiplerine iyileşme sürecini takip etmek için daha fazla bilgi sağlıyor.

    Geçen yıl FC Cincinnati’nin Nashville SC’ye karşı oynadığı MLS maçında Matt Miazga’nın biraz yorulduğuna dair işaretler vardı.

    Oyundan alınmayı istemesinden beş dakika önce kulübün kullandığı teknoloji, “düzensiz bir hareket örüntüsü” tespit etti. Elbette bu, sakatlığı önleyebilecekleri anlamına gelmiyor. Stoperlerini sakatlığına rağmen oynamaya zorlamadılar. Veriler gerçek zamanlı olarak sunulmuyor. Ancak sistem bir anormallik belirledi. Makine, Miazga’nın sorun yaşadığını biliyordu.

    Ne zaman tamamen sahalara dönebileceğini belirlemek ise yapay zekânın yanıtlamaya yardımcı olabileceği başka bir soru. Springbok Analytics’in tüm müşterilerinden tek bir isteği var: “Bize en karmaşık sakatlığınızı gönderin.” Bu, çoğu zaman arka adale sakatlığı oluyor. Futbol dünyasının hâlâ tam olarak çözüm bulamadığı sakatlık da bu. NIH’nin 2020 tarihli bir araştırması, arka adale sakatlıklarının profesyonel futbolculardaki tüm sakatlıkların yüzde 12’sini oluşturduğu sonucuna vardı. Sakatlığın tekrarlama oranı ise yüzde 4 ile yüzde 68 arasında değişiyordu.

    Arka adale sakatlığı çoğunlukla yorgunluğa bağlı bir sakatlık olarak görülüyor; bu sorunların büyük bölümü devrelerin sonlarına doğru ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kulüpler, böyle bir sakatlığın rehabilitasyonu için en iyi yöntemi bulmaya çalıştı. Ancak kimse tam olarak doğru yolu bulabilmiş değil.

    Springbok Analytics’in Analitik Direktörü Matt Brown, GOAL’e şunları söyledi: “Aklınıza gelebilecek her alanda yeni teknolojilerimiz, insanları test etmek için yeni yöntemlerimiz var… Ne kadar kuvvet üretebiliyorsunuz? Koşunuz nasıl görünüyor? Arka adale sakatlıkları azalmadı. Arttı.”

    Brown, yanıtı bulduğunu düşünüyor. Ya da en azından bu yaygın sakatlıkla mücadele etmek için daha ikna edici bir fikri olduğunu. Brown’a göre sorunun bir kısmı verilerle ilgili. Fiziksel bir sakatlığın varlığı açıktır. Ancak kas gücünü, kaslar arasındaki dengeyi ve kas erimesini sayılarla ifade etmek uzun ve karmaşık bir süreçtir.

    Brown, “Kas erimesini takip etmek ve kasta hedeflediğiniz uyarımı ve değişimleri sağlayıp sağlamadığınızı görmek için bir oyuncuyu sakatlandığı anda, iki ay sonra ve altı ay sonra taramak istersiniz,” diye açıkladı.

    Springbok’un kökleri Virginia Üniversitesi’ne dayanıyor. Üniversitedeki bilim insanları, serebral palsili hastaları tedavi etmek için son derece ayrıntılı bir MR teknolojisi geliştirdi ve çocuk cerrahlarının tendon uzatma işlemlerini doğru biçimde hesaplamalarına yardımcı olacak üç boyutlu görseller oluşturdu. Yöntem sonuç vermeye başlayınca Springbok bu teknolojiyi spor alanına taşıdı. NBA, 2023’te Springbok ile çalışmaya başladı. Springbok, bu yıl MLS’in Innovation Lab programına seçildi.

    Brown’ın ifadesiyle geleneksel MR görüntüleri, “[iki boyutlu gri görüntülerden oluşan] binlerce ve binlerce kesit” içeriyor. Doktorlar, en azından geleneksel yöntemde, bu görüntüleri alıp üst üste koyuyor ve incelenen kişinin üç boyutlu görüntüsünü oluşturmak için kendi ayrıntılı analizlerini yapmak zorunda kalıyor. Brown ve ekibi bu süreci hızlandırıyor.

    Brown, “Artık bu görüntüleri yapay zekâ kullanarak ön işleme tabi tutabiliyoruz… Bütün o karmaşık MR görüntülerini, üç boyutlu uzamsal ve zamansal verileri ve oradaki diğer her şeyi alabiliyoruz. Bunları işleyip kas sınırlarını oluşturuyor ve son hâline getirilmiş, etkileyici bir üç boyutlu dijital ikiz sunabiliyoruz,” dedi.

    Springbok, temelde verileri takip etmenin bir yolu. Sakatlıkları tedavi etmiyor. Sakatlıkları önlemek için mucizevi çözümler de sunmuyor. Ancak karmaşık tarama süreçlerini son derece ayrıntılı biçimde hızlandırabiliyor. Normalde kesinleşmesi bir hafta süren sayısal veriler saatler içinde sunuluyor.

    Brown, “Bir destek sistemi olarak MR görüntülerini çok daha etkili ve kullanılabilir hâle getirebiliyoruz. Bunları sizin için fiilen uygulayan biz değiliz. Size ölçümleri sağlıyoruz. Ama siz bu konuda eğitim aldınız. Bu işi 10 yıldır yapıyorsunuz. Kendi yaklaşımınız var,” dedi.

  • Geç gelişenleri belirlemek

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Cavan Sullivan, MLS kulüplerinin yeni teknolojiler sayesinde fiziksel gelişimini daha yakından takip edebildiği genç oyuncular arasında yer alıyor.

    Philadelphia Union akademi ekibi her gün bir dizi kritik soruyla karşı karşıya kalıyor: Oyuncuları hangi seviyede oynamaya hazır? Fiziksel gelişim ile sahadaki kalite arasındaki çizgi nerede? Cavan Sullivan gibi bir yetenek, ergenlik çağında A takımda ne kadar süre oynamaya hazır? Vücudu buna dayanabilecek mi?

    Geleneksel olarak bu soruların tek bir cevabı yok. MLS kulüpleri güç, vücut ölçüleri, ulaşılması muhtemel boy ve en yüksek performans düzeyine ilişkin her türlü testi yapıyor. Bunların hepsi zaman alan tahminlere dayanıyor.

    Ancak Fit:Match, daha doğrudan ve daha hızlı bir yöntem sunabileceğine inanıyor. Genç bir futbolcunun geleceğine dair fikir edinmek için bir telefon ve 10 saniye yeterli.

    Sistem şöyle çalışıyor: Kullanıcı, incelenecek kişinin farklı açılardan dört fotoğrafını çekiyor. Telefon boyunu, vücut kütlesini, kol açıklığını ve akla gelebilecek tüm ölçülerini hesaplıyor. Ardından ulaşması muhtemel boy, büyüme olgunlaşması ve çocuğun tam fiziksel forma ulaştığında nasıl bir durumda olabileceğine dair genel bir tablo gibi çok daha ileri düzey verileri hesaplayıp kullanıcıya sunuyor. Teknolojinin kurucusu Haniff Brown, yarı şaka yarı ciddi, buna “futbol için ChatGPT” diyor. Herhangi bir profesyonel futbol kulübünde oldukça standart olan bir süreç basitleştirilip uygulanıyor ve sonuç 30 saniyeden kısa sürede kullanıcıya sunuluyor.

    Brown kariyerine moda sektöründe başladı. Akıllı telefonlarla yapılan anlık vücut taramalarının kıyafet deneme sürecini hızlandırabileceğini keşfetti.

    Brown, “Bir kullanıcının kendi vücut profilini yüklemesini nasıl sağlayabiliriz ki dört gömlek alıp üzerine uymayan üçünü iade etmek zorunda kalmasın? Sadece bir tane alırsınız, iş biter,” dedi.

    Çok geçmeden başkaları da bunu fark etti. Brown, hastanelerden ve sağlık şirketlerinden telefonlar almaya başladı. 2024'te, akademi oyuncularının taranmasını isteyen, adı açıklanmayan bir Avrupa kulübüyle çalıştılar. Brown, daha iddialı bir sistem geliştirme imkânı olduğunu fark etti.

    Brown, “En başından beri bunun 15 saniyeden fazla sürmemesi gerektiği konusunda çok nettim. Çünkü antrenörlerin uzun süren değerlendirmelerden hoşlanmadığını fark ettim. Çocukların antrenmanlarına geri dönmesini istiyorlar,” diye açıkladı. “Değerlendirme ne kadar uzun ve karmaşık olursa onu kullanma ihtimalleri o kadar düşer.”

    Kulüp ikna oldu ve başkaları da sürece katılmaya başladı. Yine de önlerinde başka engeller vardı. Bunlardan biri, aynı temel sağlık testinde farklı antrenörlerin farklı sonuçlar elde etmesiydi.

    Brown, “Gördük ki bir antrenör bir oyuncuyu ölçüp bir sonuç elde ediyor, aynı takımdan başka bir antrenör de aynı oyuncuyu ölçüp farklı bir sonuca ulaşıyordu,” diye açıkladı.

    Fit:Match bu süreci standart hâle getiriyor. Dört fotoğrafın yüklenmesi 30 saniye sürüyor ve ardından oyuncunun ayrıntılı profili kullanıma hazır oluyor. Günümüzde sistem hem kulüpler hem de çocuklar tarafından kullanılıyor.

    Brown, “Ebeveynler çocuklarını bir akademiye kaydettirirken fotoğraflarını yükleyebiliyor. Sistem çocuğun dijital ikizini oluşturuyor, ardından biz de arka planda MLS'e o oyuncuyla ilgili tüm bu istatistikleri iletiyoruz,” dedi.

    Bu, kulüplerin oyuncuların hangi yaş gruplarında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin daha bilinçli tahminlerde bulunmasına yardımcı oluyor. Genç futbolunda fiziksel ölçüler hâlâ en azından kısmen etkili.

    Brown, “14 yaşında olup erken gelişen bir oyuncu, yine 14 yaşında olup geç gelişen bir oyuncudan çok farklıdır. Artık MLS bunu bilimsel olarak tespit edebiliyor ve geç gelişen oyuncuların sistemin dışında kalmaması için onlara daha iyi gelişim yolları sunabiliyor,” dedi.

  • Beklentileri yönetmek ve etikle yüzleşmek

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    Seattle Reign teknik direktörü Laura Harvey, beşli savunma düzenini denemek de dahil olmak üzere taktik fikirler geliştirmede ChatGPT’yi bir başlangıç noktası olarak kullandığını açıkça anlattı.

    Tüm bunlar oldukça ikna edici, hatta belki oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte görünüyor. Ancak işin etik boyutu da var. Üstelik makineler kullanarak alışılmış süreçleri kökten değiştirmek, bazı ikilemleri beraberinde getiriyor. Bir gencin gelişimini öngörmek zor olabilir ve sorulması gereken daha geniş kapsamlı sorular da var.

    Brown, “İlk adım, insanların kendilerini rahat hissetmesini sağlamaktı,” dedi.

    Aynı durum, kulüpler için değil, kulüplerle birlikte çalışması gerektiğini erkenden fark eden Marquee için de geçerli.

    Bracha, “Açıkçası mesele daha çok, birlikte yaptığımız her şey konusunda onların kendilerini rahat hissetmesi. Birlikte bazı başarı hikâyeleri yarattığımızda bunları kesinlikle yayımlayacağız,” dedi.

    Birinin işini etkileyebilecek bir şey yaratmanın doğurduğu ahlaki bir soru da var. Bracha bu konuya nesnel bir açıdan bakıyor.

    “Yatırım getirisi açısından bize gelmek her zaman daha hızlı ve daha doğru bir seçenek olacak çünkü biz zaten bir şey geliştirdik ve onu iyileştirmek için çok yatırım yapıyoruz. Sizin tek gideriniz bu. Bugün futbol kulüplerinin en büyük gider kalemlerinden biri maaşlar. Peki böyle bir şey geliştirmek için daha fazla kişiyi işe mi almak istiyorlar, yoksa dışarıdan mı satın almak? Bu, günümüzde yapay zekâyla ilgili en yaygın sorulardan biri: Geliştirmek mi, satın almak mı? Bu durumda bence satın almak,” diye ekledi.

    Ancak bu da başarıyı her zaman garanti etmiyor. Wolfsburg, yapay zekâyı erken benimseyen Avrupa kulüpleri arasındaydı. İdari işlerde ve sakatlıkların önlenmesinde yapay zekâdan yararlanarak yılda 1 milyon avro tasarruf ettiklerini iddia ettiler. Geçen yıl sahada zorlandılar ve takımın performansı düşerken yapay zekâ kullanımını öne çıkaran halkla ilişkiler çalışmaları nedeniyle basında çok sayıda olumsuz habere konu oldular.

    Wolfsburg o zamandan beri bu alandaki kararlılığını daha da artırdı. Sevilla ise veri yönetimine yardımcı olması için IBM WatsonX kullanıyor.

    Buna karşın bazıları yapay zekâ kullanımında daha istikrarlı davrandı. Fraser, rakiplere karşı olası avantajları ve dizilişleri araştırmak için ChatGPT’yi denediğini kabul etti. Bazıları ise neredeyse ona bel bağlıyor. Seattle Reign teknik direktörü Laura Harvey, taktiklerini belirlemesine yardımcı olması için ChatGPT’yi kullandığını söyleyerek Ekim 2025’te manşetlere çıktı. Soccerish podcast’inde Lori Lindsey ve Christina Unkel’a konuşan Harvey, yapay zekâya “NWSL takımlarını yenmek için hangi dizilişle oynamalısınız?” diye sorduğunu biraz da gururla anlattı.

    ChatGPT, o dönemde 14 takımdan oluşan ligdeki iki takıma karşı “Beşli savunmayla oynamalısınız” yanıtını verdi. Harvey bu fikri değerlendirdi ve teknik ekibine götürdü. Reign, beş savunmacılı bir sistemle oynadı ve önceki yıla göre sekiz sıra yükselerek ligi beşinci bitirdi.

    Seattle Reign’i ChatGPT mi toparladı? Elbette hayır. Ama sonunda sahada uygulanan bir fikir sundu. Yapay zekâ savunucuları için bu, muhtemelen bir başarı sayılır.

    Öte yandan çok sayıda başarısızlık ve bir kenara bırakılmış veri de var. Belki de mesele sonuçlar değil. Yapay zekâ, teknik direktörler, analistler ve kulüpler için bir başka araç. Rekabetin bu kadar sıkı, hata payının bu kadar düşük olduğu bir sporda da bu tür şeylerin etik boyutu ve nasıl algılandığı pek önemsenmiyor.

    Fraser, durumu oldukça iyi özetleyerek “Elde edebileceğimiz her türlü avantajın peşindeyiz,” dedi.