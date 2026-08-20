“Hepimiz her türlü avantajın peşindeyiz.” Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerini alacak oyuncuyu bulmaktan ChatGPT taktiklerine: Yapay zekâ futbolu nasıl değiştiriyor?

Liverpool, geçen yıl Mohamed Salah konusunda zor bir karar vermek zorundaydı. Liverpool’un neredeyse on yıllık başarısının temel taşlarından biri olan Mısırlı kanat oyuncusunun performansı düşmüştü. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala kulübün karar vermesi gerekiyordu: Salah’ın yıl sonunda ayrılmasına izin vermek mi, yoksa kariyerinin zirvesinden giderek uzaklaşırken onu takımda tutmak mı?

Bir kulüp efsanesiyle yolları ayırmak zordur. Bu karar yalnızca performansa dayanmaz; pazarlama kaygıları ve bir ölçüde duygular da rol oynar. Yine de belirleyici olan verilerdir. Rakamlar genellikle en temel soruya yanıt verir: Salah şu anda ne sunabilir ve onu takımda tutmaya değer mi?

Teknoloji, daha özel olarak yapay zekâ, bu soruya yanıt bulmaya yardımcı olabilir. En azından kulüplerin oyuncu transferi çalışmalarına yardımcı olan yapay zekâ aracı Marquee’nin kurucusu Dean Bracha böyle düşünüyor.

Bracha, teknolojisinin çözmeye yardımcı olabileceği soruna örnek olarak Salah’ı gösterdi.

“Mo Salah’ın Liverpool’dan ayrılacağını biliyoruz. Onun yerini alabilecek oyuncuları listelemek istiyoruz. Andoni Iraola’nın artık teknik direktör olduğunu da biliyoruz, dolayısıyla takımın oyun tarzı değişiyor… Farklı veri platformlarında arama yapmanız yerine, [size] ChatGPT’ye benzer bir deneyim [sunuyoruz]. Ancak bu deneyimin arkasında, ideal uyum sağlayacak beş veya 10 oyuncuyu listeleyen makine öğrenimi modelleri var,” diye açıkladı.

Ancak yapay zekânın devreye girdiği tek alan oyuncu transferi değil. Şüpheci gözlemcilerin deyimiyle robotlar, sakatlık ve yük yönetiminden antrenman programlarına, hatta taktiklere kadar kararları en azından kısmen şekillendiriyor. MLS teknik direktörleri bunu bilir. Sonuçta bazıları teknolojiyi bizzat denedi. Toronto FC teknik direktörü Robin Fraser da onlardan biri.

“Bence analistlerin artık yaptığı bir şey bu. Yapay zekânın biz teknik direktörlerle ilişkisi konusunda muhtemelen bizden çok daha fazla bilgi sahibiler. Onların bakış açısını öğrenmek ilginç,” dedi. “Yapay zekâyı yaptığımız işte en iyi nasıl kullanacağımızı anlamanın henüz çok ama çok başındayız.”

Futbolun teknolojiyle karmaşık bir ilişkisi var. Bazıları bu robotların işlerini ellerinden almaya geldiğini savunuyor. Başkaları ise yapay zekânın yalnızca spor bilimcilerinin, oyuncu transferinden sorumlu birimlerin ve futbol kulüplerinin tamamlamak için saatler harcadığı işleri hızlandırdığını söylüyor. Gerçek muhtemelen ikisinin arasında bir yerde.

Ancak tartışmasız bir gerçek var: İnsanların harcadığı zamanı ve emeği azaltan ileri teknoloji kalıcı ve futbolun her alanında kullanılıyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığı sorusu ise belki de artık önemini yitirdi.