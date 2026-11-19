B.J. Callaghan için tuhaf bir hafta. MLS teknik direktörleri arasında dışarıdan bakıldığında en çok anı yaşayanlardan biri olsa da bunu kendisi bile kabul ediyor. Üstelik bunun nedeni, bir anda ortaya çıkan belli bir teknik direktörlük pozisyonunun yarattığı dışarıdaki söylentiler değil.

Asıl neden, MLS puan rekorunu (77) kırıp Supporters' Shield'ı kazanan ve normal sezonu rahatlıkla geride bırakan Nashville SC'nin şu anda biraz bekleme döneminde olması. Bu görüşmenin yapıldığı sırada oyuncularından birkaçı millî takımlarının yanında. Takımda kalanlara ise fazladan bir gün izin verilmiş. Nashville, Doğu Konferansı'nda bir numaralı seri başı olacağını 24 Ekim'de öğrenmişti. Daha öncesinde de bundan şüphelenmiş olabilirlerdi; gerçi bu takım büyük resim üzerine düşünmeye kendine pek izin vermiyor. Rekorlarla geçen normal sezonun enerjisine ve haftadan haftaya süren temposuna şimdilik ara verilmiş durumda.

Callaghan, GOAL'e yaptığı açıklamada, "İçinde bulunulması alışılmadık bir durum. Ama herkes aşağı yukarı aynı durumda" dedi.

Bu ara, içtenlikle değerlendirme yapmak için nadir bir fırsat sunuyor, ancak alışıldık şekilde değil. Bu, kutlama yapmak ya da haftalarca plajda vakit geçirmek için bir fırsat değil. Callaghan ve ekibi, bu zamanı kapsamlı bir değerlendirmeye ayırdı. Nashville normal sezonu rekorlar kırarak tamamladı. Bunu sahada yaşadı. Sonuçları mücadele ederek aldı ve kazanan bir takımı oluşturan küçük ayrıntılar üzerinde her gün çalıştı.

Şimdi, play-off'lar yaklaşırken, Supporters' Shield'ı kazanan pek çok takımın yanıtlayamadığı soruyu soruyorlar:

Normal sezondaki başarıyı MLS Cup zaferine nasıl dönüştüreceğiz?

Callaghan, "Ortaya koyduğumuz çalışmadan gerçekten gurur duyuyoruz. Bu kadar çok rekor kırabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Değerlendirme yaparken de bunları mümkün kılan şeylere dönüp bakıyoruz, değil mi? İşte o noktada ayrıntılara iniyoruz" dedi.