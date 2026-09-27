ORLANDO -- Justin Ellis'in büyük anından bir gece önce Gio Reyna, 19 yaşındaki forvetin omzuna kolunu atıp bunun gerçekleşeceğine söz verdi. İkili, Ellis'in Reyna'nın uzun süredir en sevdiği oyuncu olduğunu söylemesiyle başlayan ilişkilerini sürdürerek ABD erkek milli takımının otelinde oturuyordu. Ve USMNT formasıyla ilk maçından bir gece önce, Ellis'in idolü ona ilk maçında gol atacağını, bu golün asistini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi.

Nostra-Reyna'nın tahmininin doğru çıkması sadece dört dakika sürdü. USMNT'nin Peru'yu 4-1 yendiği maçın hemen başında, Reyna'nın ortası ceza sahası içinde Ellis'in kafasını buldu ve Orlando City taraftarını kendi oyuncularından birinin rüya anı için ayağa kaldırdı.

Ellis, Reyna hakkında, "Ben ve o çok fazla vakit geçirdik" dedi ve ekledi: "Dün gece maçtan önce bana asist yapacağını söylüyordu. Sonunda da öyle oldu ve bunun için çok minnettarım."

Reyna da bu sözünü tutmaktan mutluydu.

Reyna, "Ona sadece asist yapmak istediğimi söyledim" dedi. "Antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyor ve belli ki MLS'te de çok iyi performans gösteriyor, bu yüzden bunu hak ediyor."

Kısa süre sonra Reyna'dan ikinci bir asist daha geldi. Ellis'in golünün hemen ardından taraftarlar coşarken USMNT, genç yıldızın etrafını sardı. Ardından Orlando City'nin genç yıldızı, kutlamanın içinden itilerek yeniden kendisini hayranlıkla izleyen taraftarların önüne çıkarıldı. Ellis'i yeniden o anın içine, taraftarların önüne iten kişi kimdi? Reyna'ydı; Ellis'in bu anı sonuna kadar yaşamasını sağlamak istedi.

Ellis, "Bence Gio o anı anladı; eve dönmüştüm ve aynı zamanda The Wall'un önündeydim" dedi. "Bu inanılmaz derecede özeldi."

Gün, MLS'in en hızlı yükselen yıldızlarından biri için baştan sona özeldi ve o da USMNT'deki ilk maçında kusursuz bir ilk izlenim bıraktı.