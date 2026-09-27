'Hayatımın en iyi anlarından biri' - Justin Ellis'in ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçı, mentoru Gio Reyna'nın iddialı öngörüsünün de yardımıyla nasıl bir rüyaya dönüştü
ORLANDO -- Justin Ellis'in büyük anından bir gece önce Gio Reyna, 19 yaşındaki forvetin omzuna kolunu atıp bunun gerçekleşeceğine söz verdi. İkili, Ellis'in Reyna'nın uzun süredir en sevdiği oyuncu olduğunu söylemesiyle başlayan ilişkilerini sürdürerek ABD erkek milli takımının otelinde oturuyordu. Ve USMNT formasıyla ilk maçından bir gece önce, Ellis'in idolü ona ilk maçında gol atacağını, bu golün asistini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi.
Nostra-Reyna'nın tahmininin doğru çıkması sadece dört dakika sürdü. USMNT'nin Peru'yu 4-1 yendiği maçın hemen başında, Reyna'nın ortası ceza sahası içinde Ellis'in kafasını buldu ve Orlando City taraftarını kendi oyuncularından birinin rüya anı için ayağa kaldırdı.
Ellis, Reyna hakkında, "Ben ve o çok fazla vakit geçirdik" dedi ve ekledi: "Dün gece maçtan önce bana asist yapacağını söylüyordu. Sonunda da öyle oldu ve bunun için çok minnettarım."
Reyna da bu sözünü tutmaktan mutluydu.
Reyna, "Ona sadece asist yapmak istediğimi söyledim" dedi. "Antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyor ve belli ki MLS'te de çok iyi performans gösteriyor, bu yüzden bunu hak ediyor."
Kısa süre sonra Reyna'dan ikinci bir asist daha geldi. Ellis'in golünün hemen ardından taraftarlar coşarken USMNT, genç yıldızın etrafını sardı. Ardından Orlando City'nin genç yıldızı, kutlamanın içinden itilerek yeniden kendisini hayranlıkla izleyen taraftarların önüne çıkarıldı. Ellis'i yeniden o anın içine, taraftarların önüne iten kişi kimdi? Reyna'ydı; Ellis'in bu anı sonuna kadar yaşamasını sağlamak istedi.
Ellis, "Bence Gio o anı anladı; eve dönmüştüm ve aynı zamanda The Wall'un önündeydim" dedi. "Bu inanılmaz derecede özeldi."
Gün, MLS'in en hızlı yükselen yıldızlarından biri için baştan sona özeldi ve o da USMNT'deki ilk maçında kusursuz bir ilk izlenim bıraktı.
Rüya gibi bir gol
USMNT'nin ilk 11'i yüksek sesle okunurken, Ellis'in adı için tribünlerden duyulabilir bir tezahürat yükseldi. Orlando'yu temsil eden, memleketinin çocuğu kendi stadında sahadaydı. USMNT'deki ilk maçına çıkmak için ne kadar özel bir yer.
Bu da bunun her zaman hatırlanmaya değer bir ilk maç olacağı anlamına geliyordu, ancak Ellis bu anın yalnızca maç öncesi tezahüratla sınırlı kalmamasını sağladı. Kafa golü sadece dört dakika sonra geldi. Reyna, maçın ardından Ellis'in gol attığını o anda bilmediğini itiraf etti.
Reyna, "Güneşle ilgili tuhaf bir şey vardı, topun içeri girip girmediğini gerçekten göremedim" dedi. "Nedense auta gittiğini düşündüm, sonra onun koştuğunu gördüm. Sadece ona kocaman sarılmak istiyordum ve onun adına çok mutlu oldum."
Ellis'in anlatımına göre, o anda duyabildiği tek şey Reyna'nın kendi adını haykırmasıydı. Onun söylediğine göre geri kalan her şey adeta bulanıktı. Hem bu anın tanıdıklığı hem de yabancılığı nedeniyle, yaşadıklarının farkına varması biraz zaman aldı.
"Mükemmel andı" dedi. "Oynamanın hayalini kurdum ve bu statta sık sık oynadığımı biliyorum ama milli takımım için bu statta oynamak inanılmaz. Sadece Tanrı'ya şükrediyordum. Muhtemelen hayatımdaki en güzel anlardan biri."
Bunun Reyna ile birlikte yaşanması ise onu daha da özel kıldı.
Favori oyuncunuzla oynamak
USMNT kampı öncesinde Ellis'e en çok kiminle oynamak için heyecan duyduğu soruldu. Cevabı, uzun zamandır hayranı olduğu bir oyuncu olan Reyna oldu. Ellis'e, USMNT'deki ilk maçından bir gün önce, örnek aldığı bir oyuncuyu yakından tanımanın nasıl bir his olduğu soruldu.
"Az önce sorduğunuz bu soruyla ilgili bana laf edecek," diyen utangaç Ellis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benimle dalga geçecek ama bu kampta bana gerçekten çok iyi davrandı. Bana karşı muhtemelen en konuşkan tecrübeli oyuncu o oldu."
Birkaç dakika sonra ikili antrenman sahasında birlikte ısınmaya çıktı. Birbirlerini itip kakarken birbirlerine çalım atmaya çalıştılar. Birkaç saat sonra ise Reyna, Ellis'e bağlantı kuracakları sözünü verdi ve bu da onun ilk golüyle sonuçlandı.
Elbette Ellis, örnek aldığı isimlerle birlikte oynamaya yabancı değil. Kulüp düzeyinde Orlando City'de Fransa ve Atletico Madrid'in simge ismi Antoine Griezmann ile takım arkadaşı olma şansını yakaladı ve bu da ona birlikte çalışabileceği mükemmel bir rol model sundu. Ellis de kendi payına Griezmann üzerinde bir etki bıraktı.
Griezmann bu yaz, “İnanılmaz bir yeteneği var ve önceki iki maçta yaptığı gibi üzerine koymaya devam ederse, bir gün Avrupa'nın üst düzey bir takımında oynayacak bir oyuncu olur” dedi.
Ellis artık kendisine USMNT adına gol atan bir oyuncu diyebilir, bu da yeteneğinin yeni bir kanıtı ve yükselişi için yeni bir itici güç. Ancak kamptaki tek genç yıldız o değil ve uzun süredir hayranlık duydukları tecrübeli oyuncular tarafından yönlendirilen birçok isimden biri. Bu da elbette tesadüf değil. Her şey teknik direktör Mauricio Pochettino'nun planının bir parçası oldu.
Tanıdık yüzlerin rehberliğinde yeni bir nesil
Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı kadrosunu seçtiğinde, tam ortadan ikiye bölünmüş bir ekip oluşturdu. Kamptaki 28 oyuncudan 13'ü henüz ABD Erkek Milli Takımı formasını giymemişti. Bir diğeri olan George Campbell'ın ise kariyerinde sadece bir milli maçı vardı.
Pochettino kadroyu oluştururken genç oyuncularının ABD Erkek Milli Takımı grubuna nasıl adım atacağını görmek istedi. Ayrıca ABD Erkek Milli Takımı grubunun bu genç oyuncuları nasıl karşılayacağını ve onların gelişinin ilk günlerinde kendisinin onlara nasıl liderlik edeceğini de görmek istedi.
Pochettino, "Başlıktaki ana nokta şu ki kıdemli oyuncular büyük övgüyü hak ediyor" dedi ve ekledi: "Onlara davranış biçimleriyle, yol göstermeleriyle, destek olmalarıyla, karşılamalarıyla, kendilerini evlerinde gibi hissedebilecekleri çok rahat bir ortam yaratmalarıyla. Bu bizim için çok, çok büyük bir değer: Bu kıdemli oyuncuya bu şekilde yardımcı olması için sahip olmak."
Pochettino, "Bence bu, hazırlıklı olduğumuzu ve federasyonla çalışma şeklimizde doğru yolda olduğumuzu gösterdi" diye ekledi.
Reyna bu sorumluluğu üstlenen birçok isimden biri, ancak tek değil. Tyler Adams, New York Red Bulls altyapısından çıkan iki isim olan Adri Mehmeti ve Julian Hall'a kol kanat gerdi. Chris Richards, Crystal Palace'taki takım arkadaşı Zavier Gozo'ya mentorluk yapmayı sürdürdü. Miles Robinson ve Auston Trusty, yeni stoper Neil Pierre ile çalışırken Diego Kochen ve Brian Schwake de Dünya Kupası tecrübesi bulunan Matt Freese ve Chris Brady ile birlikte çalıştı.
Reyna, Ellis ile yeni kurduğu arkadaşlık hakkında, "Dün oynayacağımızı biliyorduk ve ortak arkadaşlarımız da var, bu yüzden hızlıca kaynaştık" dedi. "İlişkimiz harika oldu. O burada kampta benim için küçük bir kardeş gibi, bu yüzden müthişti."
Bu arada Reyna'nın bir ağabey figürüne dönüşümü ise hayli çarpıcı oldu. Hâlâ sadece 23 yaşında olan Reyna, artık bir duayen olarak görülüyor. Ellis gibi takım arkadaşlarının kendisini izleyerek büyüdüklerini söyleyecek kadar deneyim sahibi.
Kamptaki 28 oyuncunun yaşça beşinci en büyüğü olan ve 27 yaşındaki kaptan Adams, "Gio, bu genç çocuklarla benim aramda bir yerde" dedi. "Bu kadar deneyime sahip birini görmek, 'Ben dört yıl önce bunu yapıyordum' diyebilmesi ya da sohbet edip uyum sağlaması önemli; bir tampon görevi görüyor. Bence bu, bu genç çocukların çoğunun çevrelerinde rahat hissetmesi açısından önemli.
"Bence şu anda gerçekten çok iyi bir dengemiz var."
Aç kalmak
Adams'ın sözünü ettiği denge ise elbette sadece başlangıç. Peru galibiyeti, bu ABD Erkek Milli Takımı grubunun ülkenin dört bir yanına uçup gerçekten rekabetçi takımlarla karşılaşacağı dört maçlık serinin ilk maçıydı. Sırada Şili var, onun ardından da bölgesel rakipler Meksika ve Kanada gelecek. Buradan sonra iş daha kolay olmayacak.
Ancak o gece için Ellis sadece her anın tadını çıkarmak istiyordu. Maçın ardından ailesini aradı. Onların sahaya girip kendisiyle kutlama yapabilmesi için güvenliği ikna etmek zorunda kaldı. O ana, kendisini oraya taşıyan insanlarla paylaşmak istedi. Ayrıca o anı biraz daha uzatmak da istiyordu.
Gerçek şu ki bunun etkisi kısa sürede bitmeyecek. Ellis, ABD Erkek Milli Takımı oyuncusu olarak kendi stadından ayrılmaya hazırlanırken, yaşadığı büyük anın uzun bir süre aklından çıkmayacağını kabul etti.
"Bir sürü mesaj ve WhatsApp mesajı var, herkese cevap veriyorum" dedi. "Şimdi daha sakinim ama evet, bu gece çok fazla uyuyabileceğimi sanmıyorum."
Salı günü St. Louis'te Şili karşısında başlayacak daha çok gece olacak, ancak bu ilkinin Ellis'in umduğundan bile daha iyi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Adını tezahüratlarla haykırmaya alışkın bir taraftar topluluğunun önünde, hayranı olduğun bir oyuncunun asistiyle ilk golünü atmak mı? Görünüşe göre Reyna dışında kimse bunun geleceğini tahmin edemezdi...