ORLANDO -- Justin Ellis'in büyük anından bir gece önce, Gio Reyna 19 yaşındaki forvetin omzuna kolunu atıp bunun gerçekleşeceğine söz verdi. İkili, Ellis'in Reyna'nın uzun süredir en sevdiği oyuncu olduğunu söylemesiyle başlayan ilişkilerini geliştirirken, ABD erkek milli takımının otelinde oturuyordu. Ve Ellis, ABD erkek milli takımındaki ilk maçından bir gece önce idolünden, ilk maçında gol atacağını ve bu golün asistini de Reyna'nın yapacağını duydu.

Nostra-Reyna'nın tahmininin doğru çıkması sadece dört dakika sürdü. ABD erkek milli takımının Peru'yu 4-1 yendiği maçın hemen başında, Reyna'nın ortası ceza sahasında Ellis'in kafasını buldu ve Orlando City taraftarını kendi içlerinden birinin rüya anı için ayağa kaldırdı.

Ellis, Reyna için, "Onunla çok zaman geçirdik ve bana maçtan önceki gece asistimi yapacağını söylüyordu" dedi. "Gerçekten de oldu ve bunun için çok minnettarım."

Reyna da bu sözünü tutmaktan memnundu.

Reyna, "Ona sadece asist yapmak istediğimi söyledim" dedi. "Antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyor ve belli ki MLS'te de çok iyi performans gösteriyor, bu yüzden bunu hak ediyor."

Kısa süre sonra Reyna'dan ikinci bir asist daha geldi. Ellis'in golünün hemen ardından, taraftarlar coşarken ABD erkek milli takımı genç yıldızın etrafını sardı. Ardından Orlando City'nin genç yeteneği, kalabalığın içinden itilerek yeniden kendisini bağrına basan taraftarların önüne çıkarıldı. Ellis'i tekrar öne itme öngörüsünü gösteren kişi mi? Reyna'ydı; Ellis'in bu anın tadını sonuna kadar çıkarmasını istiyordu.

Ellis, "Sanırım Gio, benim evimde olduğumu ve aynı zamanda The Wall'un önünde bulunduğumu anladı" dedi. "Bu inanılmaz derecede özeldi."

ABD erkek milli takımındaki ilk maçında kusursuz bir ilk izlenim bırakan MLS'in en hızlı yükselen yıldızlarından biri için günün tamamı özeldi.