'Hayatımın en iyi anlarından biri' - Justin Ellis'in ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçı, akıl hocası Gio Reyna'nın cesur tahminiyle nasıl bir rüyaya dönüştü
ORLANDO -- Justin Ellis'in büyük anından bir gece önce, Gio Reyna 19 yaşındaki forvetin omzuna kolunu atıp bunun gerçekleşeceğine söz verdi. İkili, Ellis'in Reyna'nın uzun süredir en sevdiği oyuncu olduğunu söylemesiyle başlayan ilişkilerini geliştirirken, ABD erkek milli takımının otelinde oturuyordu. Ve Ellis, ABD erkek milli takımındaki ilk maçından bir gece önce idolünden, ilk maçında gol atacağını ve bu golün asistini de Reyna'nın yapacağını duydu.
Nostra-Reyna'nın tahmininin doğru çıkması sadece dört dakika sürdü. ABD erkek milli takımının Peru'yu 4-1 yendiği maçın hemen başında, Reyna'nın ortası ceza sahasında Ellis'in kafasını buldu ve Orlando City taraftarını kendi içlerinden birinin rüya anı için ayağa kaldırdı.
Ellis, Reyna için, "Onunla çok zaman geçirdik ve bana maçtan önceki gece asistimi yapacağını söylüyordu" dedi. "Gerçekten de oldu ve bunun için çok minnettarım."
Reyna da bu sözünü tutmaktan memnundu.
Reyna, "Ona sadece asist yapmak istediğimi söyledim" dedi. "Antrenmanlarda gerçekten çok sıkı çalışıyor ve belli ki MLS'te de çok iyi performans gösteriyor, bu yüzden bunu hak ediyor."
Kısa süre sonra Reyna'dan ikinci bir asist daha geldi. Ellis'in golünün hemen ardından, taraftarlar coşarken ABD erkek milli takımı genç yıldızın etrafını sardı. Ardından Orlando City'nin genç yeteneği, kalabalığın içinden itilerek yeniden kendisini bağrına basan taraftarların önüne çıkarıldı. Ellis'i tekrar öne itme öngörüsünü gösteren kişi mi? Reyna'ydı; Ellis'in bu anın tadını sonuna kadar çıkarmasını istiyordu.
Ellis, "Sanırım Gio, benim evimde olduğumu ve aynı zamanda The Wall'un önünde bulunduğumu anladı" dedi. "Bu inanılmaz derecede özeldi."
ABD erkek milli takımındaki ilk maçında kusursuz bir ilk izlenim bırakan MLS'in en hızlı yükselen yıldızlarından biri için günün tamamı özeldi.
Rüya gibi bir gol
USMNT'nin ilk 11'i yüksek sesle okunurken Ellis'in adı duyulunca tribünlerden belirgin bir tezahürat yükseldi. O, Orlando'yu kendi stadında temsil eden memleketin çocuğuydu. USMNT'deki ilk maçına çıkmak için ne kadar özel bir yer.
Bu da onun ilk maçını her zaman hatırlanacak bir an yapacaktı, ancak Ellis bu anın yalnızca maç öncesi gelen tezahüratla sınırlı kalmamasını sağladı. Kafa golü henüz dördüncü dakikada geldi. Reyna, maçtan sonra Ellis'in gol attığını o anda fark etmediğini itiraf etti.
Reyna, "Güneşle ilgili tuhaf bir durum vardı, topun girip girmediğini gerçekten göremedim" dedi. "Nedense dışarı gittiğini düşündüm, sonra onun koşarak uzaklaştığını gördüm. Ona kocaman sarılmak istiyordum ve onun adına çok mutlu oldum."
Ellis'in anlattığına göre o anda duyabildiği tek şey Reyna'nın onun adını haykırmasıydı. Onun söylediğine göre geri kalan her şey bir anlamda bulanıktı. Hem bu anın tanıdıklığı hem de yabancılığı nedeniyle, yaşananların onu gerçekten etkilemesi biraz zaman aldı.
"Mükemmel andı" dedi. "Oynamanın hayalini kurdum ve bu statta sık sık oynadığımı biliyorum ama milli takımım için bu statta oynamak inanılmaz. Sadece Tanrı'ya şükrediyordum. Muhtemelen hayatımın en güzel anlarından biri."
Bunun Reyna ile birlikte yaşanması, onu daha da özel kıldı.
Favori oyuncunla oynamak
USMNT kampı öncesinde Ellis'e en çok kiminle birlikte oynamak için heyecanlandığı soruldu. Cevabı, uzun zamandır hayranı olduğu bir oyuncu olan Reyna oldu. USMNT'deki ilk maçından bir gün önce Ellis'e, örnek aldığı bir oyuncuyu daha yakından tanımanın nasıl bir şey olduğu soruldu.
Utangaç bir şekilde konuşan Ellis, "Az önce sorduğunuz bu soruyu bana hatırlatacaktır" dedi. "Benimle dalga geçecek ama bu kampta bana gerçekten çok iyi davrandı. Muhtemelen bana en çok konuşan tecrübeli oyuncu o oldu."
Birkaç dakika sonra ikili, antrenman sahasında birlikte ısınırken görüldü. Birbirlerini itip kakıyor, birbirlerine çalım atmaya çalışıyorlardı. Birkaç saat sonra ise Reyna, Ellis'e onun ilk golü olacak pozisyonda bağlantıyı kuracaklarının sözünü verdi.
Elbette Ellis, örnek aldığı isimlerle birlikte oynamaya yabancı değil. Kulüp düzeyinde, Orlando City'de Fransa ve Atletico Madrid'in ikonik ismi Antoine Griezmann ile takım arkadaşı olma şansını yakaladı ve bu da ona birlikte çalışabileceği mükemmel bir rol model sundu. Ellis de kendi payına, Griezmann üzerinde bir izlenim bırakmayı başardı.
Griezmann bu yaz, “İnanılmaz bir yeteneği var” dedi ve ekledi: “Önceki iki maçta yaptığı gibi kendine yeni şeyler katmaya devam ederse, bir gün Avrupa'nın üst düzey takımlarından birinde oynayacak bir futbolcu olur.”
Ellis artık kendisine USMNT formasıyla gol atan bir oyuncu diyebilir; bu da yeteneğinin yeni bir kanıtı ve yükselişi için ek bir itici güç. Ancak o, kamptaki genç yıldızlardan sadece biri ve uzun zamandır örnek aldıkları tecrübeli oyuncular tarafından yönlendirilen birçok isimden biri. Elbette bu tesadüf değil. Bunların hepsi teknik direktör Mauricio Pochettino'nun planının bir parçası.
Tanıdık yüzlerin rehberliğinde yeni bir nesil
Pochettino, ABD Milli Takımı kadrosunu seçtiğinde, tam anlamıyla ikiye bölünmüş bir ekip seçti. Kamptaki 28 oyuncunun 13'ü henüz ABD Milli Takımı forması giymemişti. Bir diğeri, George Campbell ise kariyerinde yalnızca bir kez milli olmuştu.
Kadroyu oluştururken Pochettino, genç oyuncularının ABD Milli Takımı grubuna nasıl adım atacağını görmek istedi. Ayrıca ABD Milli Takımı grubunun bu genç oyuncuları nasıl karşılayacağını ve onların takıma katılışlarının ilk günlerinde kendisinin onlara nasıl liderlik edeceğini de görmek istedi.
Pochettino, "Manşet şu ki kıdemli oyuncular çok büyük övgüyü hak ediyor" dedi ve ekledi: "Davranış biçimleriyle, yol göstermeleriyle, destek olmalarıyla, karşılamalarıyla, onlar için kendilerini evlerinde hissedebilecekleri çok rahat bir ortam yaratmalarıyla. Bu bizim için çok, çok büyük bir değer: Bu kıdemli oyuncunun bu şekilde yardımcı olması."
Pochettino, "Bence bu, hazırlıklı olduğumuzu gösterdi ve federasyonla birlikte çalışma şeklimiz açısından doğru yolda olduğumuzu ortaya koydu" diye ekledi.
Reyna bu meydan okumayı üstlenen birçok isimden biri, ancak yalnız değil. Tyler Adams, New York Red Bulls altyapısından gelen iki oyuncu olan Adri Mehmeti ve Julian Hall'a kol kanat gerdi. Chris Richards, Crystal Palace'tan takım arkadaşı Zavier Gozo'ya mentorluk yapmayı sürdürdü. Miles Robinson ve Auston Trusty, yeni stoper Neil Pierre ile çalışırken Diego Kochen ve Brian Schwake de Dünya Kupası tecrübesi olan Matt Freese ve Chris Brady ile birlikte çalıştı.
Reyna, Ellis ile yeni kurduğu dostluk hakkında, "Dün oynayacağımızı biliyorduk ve ortak arkadaşlarımız da var, bu yüzden hızlıca kaynaştık" dedi. "İlişkimiz harika gidiyor. Burada kampta benim için küçük bir kardeş gibi, o yüzden müthişti."
Bu arada Reyna'nın bir ağabey figürüne dönüşmesi ise epey sıra dışı oldu. Hâlâ sadece 23 yaşında olan Reyna artık takımın tecrübeli isimlerinden biri olarak görülüyor. Ellis gibi takım arkadaşlarının, onu izleyerek büyüdüklerini söyleyecek kadar deneyim sahibi.
Kamptaki 28 oyuncu arasında 27 yaşında olmasına rağmen en yaşlı beşinci isim olan kaptan Adams, "Gio, bu genç oyuncularla benim aramda bir yerde" dedi. "O kadar deneyimli bir oyuncuyu görüp, 'Ben dört yıl önce bunu yapıyordum' demesi ya da sohbetlere katılıp uyum sağlaması önemli. Bence bu genç oyuncuların birçoğu için çevrelerinde kendilerini rahat hissetmeleri adına bir tampon görevi görüyor.
"Bence şu anda gerçekten çok iyi bir dengemiz var."
Aç kalmak
Adams'ın sözünü ettiği denge ise elbette sadece başlangıç. Peru galibiyeti, dört maçlık serinin ilk karşılaşmasıydı; bu süreçte bu ABD Erkek Milli Takımı grubu, gerçekten rekabetçi takımlarla oynamak için ülkenin dört bir yanına uçacak. Sıradaki rakip Şili, ardından da bölgesel rakipler Meksika ve Kanada geliyor. İşler buradan sonra hiç de kolaylaşmayacak.
Ancak o gece için Ellis, sadece anın tadını çıkarmak istiyordu. Maçın ardından ailesini aradı. Onların sahaya girip onunla birlikte kutlama yapabilmesi için güvenliği ikna etmek zorunda kaldı. Oraya gelmesinde pay sahibi olanlarla bu anı paylaşmak istiyordu. Ayrıca bu anın biraz daha uzun sürmesini de istedi.
Gerçek şu ki bu da yakın zamanda sona ermeyecek. Ellis, ABD Erkek Milli Takımı oyuncusu olarak kendi stadından ayrılmaya hazırlanırken, büyük anının uzun bir süre aklından çıkmayacağını kabul etti.
"Bir sürü mesaj ve WhatsApp mesajı var, sadece herkese yanıt veriyorum" dedi. "Şimdi daha sakinim ama evet, bu gece çok fazla uyuyabilecek miyim bilmiyorum."
Salı günü St. Louis'de Şili'ye karşı başlayacak daha çok gece olacak, ancak Ellis için bu ilkinin hayal edebileceğinden bile daha iyi geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Adını tezahüratlarla haykırmaya alışkın bir kalabalığın önünde, hayranlık duyduğun bir oyuncunun asistinde ilk golünü atmak mı? Görünüşe göre bunu kimse öngöremezdi... Reyna hariç.