Folarin Balogun'un Dünya Kupası'nda ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızlarından biri hâline gelmesinin üzerinden yaklaşık beş ay geçti. O zamandan beri pek çok şey planlandığı gibi gitmedi. Attığı gollerle bir anda dikkatleri üzerine çeken Balogun için turnuvanın daha büyük başarılara kapı açması bekleniyordu. Ancak işler aynı hızla tersine de dönebiliyor. Balogun bunu çoğu kişiden daha iyi biliyor.

Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'e karşı gördüğü kırmızı kart, FIFA'nın cezasını erteleme kararı etrafındaki tartışmalar, Everton'a transferinin gerçekleşmemesi: Balogun bu yazın başlıca gündem maddelerinden biriydi. Ancak sonbaharın gelmesiyle birlikte hakkında neredeyse hiç ses çıkmadı. Everton'a transferinin gerçekleşmemesi, Monaco'daki rolünün azalmasına yol açtı. O zamandan beri ne Monaco'da ne de başka bir yerde geleceği netleşti.

Perşembe günü gazetecilere konuşan Balogun, "Farklı bir dönem oldu. Bildiğiniz gibi yazın transfer olmaya çalıştım ama transfer gerçekleşmedi. Monaco'da kontrolüm dışında gelişen pek çok şey oldu. Yine de yaklaşan transfer döneminde yeniden ayrılmaya çalışacağıma eminim" dedi.

Balogun'un transfer süreci, kulüp kariyerindeki durumunu çözmesi için evde bırakılması nedeniyle forvetin ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası sonrası ilk kampına katılamamasına da yol açtı. Şimdi takımın ikinci kampı için geri döndü ve kaybettiği zamanı telafi etmek istiyor. Bu yaz en üst düzeyde oynamanın nasıl bir şey olduğunu gören Balogun, milli takıma döndüğünde o turnuvada yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmayı umuyor.

Balogun, "En büyük sahnelerde oynamaktan gerçekten keyif aldım ve başarılı oldum. Bunun yarattığı baskının kişisel olarak en iyi performansımı ortaya çıkardığını düşünüyorum" dedi.

O zamandan beri onun en iyi hâlini görmedik. Ancak bu kampın, ihtiyaç duyduğu o adımı atıp en iyi hâline biraz daha yaklaşmasını sağlaması umuluyor.