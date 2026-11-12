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Balogun GFX 1-1GOAL

“Hayata dair yeni bir his”: Everton'a transferi gerçekleşmeyen Folarin Balogun, kulüp geleceği belirsizliğini korurken ABD Milli Takımı'na dönüşünde teselli buluyor

Everton’a transferinin gerçekleşmemesi ve Monaco’da sınırlı süre alması, Folarin Balogun’u belirsizlik içinde bıraktı. ABD Milli Takımı’na dönen Balogun, aidiyet duygusunu yeniden keşfediyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Folarin Balogun'un Dünya Kupası'nda ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızlarından biri hâline gelmesinin üzerinden yaklaşık beş ay geçti. O zamandan beri pek çok şey planlandığı gibi gitmedi. Attığı gollerle bir anda dikkatleri üzerine çeken Balogun için turnuvanın daha büyük başarılara kapı açması bekleniyordu. Ancak işler aynı hızla tersine de dönebiliyor. Balogun bunu çoğu kişiden daha iyi biliyor.

    Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'e karşı gördüğü kırmızı kart, FIFA'nın cezasını erteleme kararı etrafındaki tartışmalar, Everton'a transferinin gerçekleşmemesi: Balogun bu yazın başlıca gündem maddelerinden biriydi. Ancak sonbaharın gelmesiyle birlikte hakkında neredeyse hiç ses çıkmadı. Everton'a transferinin gerçekleşmemesi, Monaco'daki rolünün azalmasına yol açtı. O zamandan beri ne Monaco'da ne de başka bir yerde geleceği netleşti.

    Perşembe günü gazetecilere konuşan Balogun, "Farklı bir dönem oldu. Bildiğiniz gibi yazın transfer olmaya çalıştım ama transfer gerçekleşmedi. Monaco'da kontrolüm dışında gelişen pek çok şey oldu. Yine de yaklaşan transfer döneminde yeniden ayrılmaya çalışacağıma eminim" dedi.

    Balogun'un transfer süreci, kulüp kariyerindeki durumunu çözmesi için evde bırakılması nedeniyle forvetin ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası sonrası ilk kampına katılamamasına da yol açtı. Şimdi takımın ikinci kampı için geri döndü ve kaybettiği zamanı telafi etmek istiyor. Bu yaz en üst düzeyde oynamanın nasıl bir şey olduğunu gören Balogun, milli takıma döndüğünde o turnuvada yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmayı umuyor.

    Balogun, "En büyük sahnelerde oynamaktan gerçekten keyif aldım ve başarılı oldum. Bunun yarattığı baskının kişisel olarak en iyi performansımı ortaya çıkardığını düşünüyorum" dedi.

    O zamandan beri onun en iyi hâlini görmedik. Ancak bu kampın, ihtiyaç duyduğu o adımı atıp en iyi hâline biraz daha yaklaşmasını sağlaması umuluyor.

  • “İmza atma konusunda kendimi rahat hissetmedim”

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    ABACAPRESS

    Balogun, Everton'a transfer olmak üzere görünüyordu ancak son anda anlaşmadan çekildi.

    Avrupa'da transfer döneminin son saatlerinde Balogun'un geleceği netleşmiş gibiydi. Dünya Kupası'nda attığı üç gol ve Monaco formasıyla kaydettiği goller sayesinde yüksek bedelli bir Premier League transferini hak etmiş, Everton'a gitmek üzereydi. Özellikle Ligue 1'de PSG karşısında parlaması, büyük maçlarda etkili olan bir forvet olduğu yönündeki kanıyı daha da güçlendirmişti.

    Everton onu istiyordu ancak sağlık kontrolüne ilişkin basına yansıyan endişeler nedeniyle transfer tıkandı. Balogun, imzalamayı beklediği sözleşmenin ayrıldığı sırada değişmiş olduğunu söyledi. Sonunda, transferi tamamlamak konusunda artık kendini rahat hissetmediği için anlaşmadan vazgeçti.

    “Benim açımdan durum çok netti,” dedi. “Kamuoyuna bir şey söylemedim ama Everton'a elbette belirli bir sözleşme için gittim. Ayrıldığım sırada ise sözleşme değiştirilmişti. Kısacası durum buydu. Sözleşme değiştirilmişti.

    “Sonuçta imza atma konusunda kendimi rahat hissetmedim. Durum tam olarak buydu.”

    Bu belirsizlik, Chelsea'nin Lamine Camara'yı transfer etme girişimini de sekteye uğrattı. Sky Sports'a göre Monaco, Balogun'un transferi şüpheye düştüğünde orta saha oyuncusunu satmayı kabul etti, ancak Everton anlaşmasının gerçekleşecek gibi görünmesi üzerine kararından döndü. Balogun sonunda transferden vazgeçince iki transfer de gerçekleşmedi.

    Balogun sonuçta Monaco'ya döndü. Ancak dönüşü pek de memnuniyetle karşılanmadı. Kulüp, geleceğini büyük ölçüde onsuz planlamıştı ve forvetin o zamandan beri aldığı süre de bunu yansıtıyor. Bu sezon Ligue 1'de yalnızca 152 dakika oynadı, ancak Paris FC'ye karşı alınan yenilgide bir gol attı. Bu gol bir dönüm noktası olmuş olabilir: Yeni teknik direktör Filipe Luis, birkaç gün sonra Konferans Ligi'nde FC Nordsjælland karşısında Balogun'a bu sezon ilk kez ilk 11'de şans verdi.

    “Yeni bir teknik direktör geldiğinde işler her zaman farklı olur,” dedi. “İstediğim kadar oynayamadım ama sezon boyunca daha fazla süre alabileceğime eminim.”

    Artık yeniden millî takıma döndüğüne göre önümüzdeki birkaç gün içinde de daha fazla süre alması bekleniyor.

  • “Geri döndüğüm için çok mutluyum”

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    IMAGO / Action Plus

    Forvet, millî takıma döndüğü için yeniden bir amaç duygusu hissediyor.

    Balogun, Atlanta’nın hemen dışındaki ABD Milli Takımı kampına vardığı andan itibaren kendini rahat hissetti. Dünya Kupası yolculukları Belçika karşısında tatsız bir şekilde sona erdiğinden beri takım arkadaşlarını görmemişti. Onlarla yeniden bir araya gelmek bile ona büyük moral verdi.

    “Geri döndüğüm için çok mutluyum,” dedi. “Arkadaşlarımla birlikte olmayı, kamptaki enerjiyi ve ortamı uzaktayken gerçekten özlüyorum. Uzun ve ilginç bir yazın ardından burada olduğum için çok minnettarım.”

    İhtiyaç duyulduğunu hissetmeyi de özlemişti. Monaco’da küçük bir rol üstlendi; kulüp büyük ölçüde onsuz yoluna devam etmeye çalıştı. ABD Milli Takımı ise yakın zamanda bunu yapmayacak. 25 yaşındaki Balogun, kariyerinin en verimli döneminde ve ABD Milli Takımı için kilit bir oyuncu. Sezona kötü başlamasına rağmen takımın en tanınan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.

    Kampta geçirdiği birkaç günün ardından bile Balogun farkı hissetmeye başladı. Yeniden eski hâlinde olduğunu hissediyor.

    “Sonuçta farklı kamplar bazen farklı faydalar sağlar. Benim için bu kamp, harika bir takımın parçası olduğumu hatırlatıyor. Biz kardeşiz ve bir şey uğruna mücadele ediyoruz.”

    Ancak ABD Milli Takımı oyuncuları bu hafta liderlerini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Balogun ve diğer birçok oyuncunun yükselişinde büyük pay sahibi olan Mauricio Pochettino nedeniyle bu kardeşlik bağı sınanıyor.

  • Pochettino'nun durumu

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    IMAGO / Photo News

    Balogun, Pochettino’nun rehberliğinden faydalanan birçok oyuncudan biri.

    Balogun da herkes gibi Pochettino hakkındaki gelişmeleri takip ediyor.

    Bu konu, belki de herkesten çok Balogun'u ilgilendiriyor. Daha önce Manchester United'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Pochettino'nun Old Trafford'da resmen göreve başlaması hâlinde, forvetin teknik direktörle ilişkisi nedeniyle bu haberler daha da güçlenebilir.

    Ancak bu, başka bir günün konusu. Şimdilik Balogun ve takım arkadaşları, konu hakkında herkes kadar bilgi sahibi olduklarını söylüyor. USMNT açısından bakıldığında Pochettino takımın başında ve onları Haiti'ye karşı oynanacak iki CONCACAF Uluslar Ligi maçına hazırlıyor.

    Balogun, "Elbette internette yazılan her şeyi görüyoruz. Oyuncular olarak bundan kaçınamıyoruz ama kendi adıma konuşursam bunun doğru olup olmadığını, doğrulanıp doğrulanmadığını bilmiyorum. Benim tek odağım antrenmana çıkıp maçlara hazırlanmak. Eminim bu durum resmiyet kazanırsa bize mümkün olan en kısa sürede haber verecektir" dedi.

    Balogun sözlerini şöyle sürdürdü: "Oy hakkım olsaydı her şeyin olduğu gibi kalmasını isterdim. Bence işler iyi gidiyor. Net bir kimliğimiz var. Net bir oyun tarzımız var. Üst düzey bir teknik direktörünüz olduğunda onun kalmasını istersiniz. Bizim için de durum farklı değil."

    Ancak Pochettino olsun ya da olmasın, USMNT genç ve yükselen yeteneklerin öne çıktığı yeni bir döneme şimdiden giriyor. Balogun da bu dönemin ön saflarında yer almayı umuyor.

  • “Yeni bir enerji hissi”

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Balogun'un geleceği belirsiz, ancak şimdilik içinde bulunduğu dönemin tadını çıkarıyor.

    Yeni dönem eylül/ekim milli maç aralığında başladı. O kampta birçok genç yıldız kendini gösterdi ve aralarından bazıları kasım kampında da yer aldı. Cavan Sullivan, Mathis Albert, Neil Pierre, Adri Mehmeti ve Julian Hall, ABD Milli Takımı'nın geleceğinde kilit rol oynayacak isimler. Şimdi de takımın bugünkü kadrosuna dahil ediliyorlar.

    Balogun için bu heyecan verici. Önceki kampı uzaktan takip ettikten sonra, kendisi gibi takıma dönen Christian Pulisic ve Weston McKennie ile birlikte yeniden kadroda. Şimdiye kadar, yakında artık yeni oyuncu gibi hissetmeyebilecek bu isimlerle çalışmaktan keyif aldı.

    “Güzeldi,” dedi. “Sadece Cavan'ı görmek değil, bütün genç oyuncularla bir arada olmak da güzeldi. Bence çok iyi bir yeni nesil yetişiyor. Birçoğunu ilk kez görüyorum. Yetenekleri inanılmaz.

    “Bu oyunculardan bazıları MLS'de oynuyor ama bence bu, ligin kalitesini gösteriyor. Kalitede bir düşüş yok. MLS'de yetenek sıkıntısı yok, dolayısıyla burada yaşananların harika olduğunu düşünüyorum.”

    Balogun'un dönüşü, Dünya Kupası'ndaki başarısının üzerine koymak isteyen ABD Milli Takımı için de önemli. Savunmaları zorlaması, fırsatlar yaratması ve belirleyici anlarda etkili olması, Pochettino'ya kendini kanıtlamış bir hücum seçeneği daha sunuyor. Everton gibi kulüplerin bu yaz onun peşine düşmesinin nedeni de bu. Balogun, en iyi formundayken en büyük sahnede fark yaratabilecek türden bir oyuncu.

    Peki Balogun'u bundan sonra ne bekliyor? Bunu kendisi bile bilmiyor. Ocak transfer dönemi yeni gelişmeleri beraberinde getirecek. Öncesindeki ay da öyle. ABD Milli Takımı yeni bir döneme daha girerken mart ayındaki kamp, onun yeni bir teknik direktör yönetimindeki ilk kampı olabilir. Ama bunlar daha sonra düşünülecek meseleler. Balogun şimdilik sadece geri dönmüş olmaktan mutlu.

    “Bir şeyin parçası olmak,” dedi. “Bu bana yeni bir enerji ve yeniden canlılık veriyor.”