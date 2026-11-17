Şimdi ise ivme kazanmış durumdalar. Takımın sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya devam ediyor. Geçen şubatta Arkansas’ta düzenlenen kamp, oyuncu havuzunun genişlemesine ve bir kadın takımının kurulmasına yardımcı oldu. Ülke, ilk yerel futsal organizasyonunu nisan ayında başarıyla düzenledi. Daha kapsamlı bir yerel lig, gelecek yıl daha fazla hazırlık maçı ve engelli sporlarına yönelik çalışmalar da konuşuluyor.
Webb eskiden pazarlama alanında tam zamanlı çalışıyordu. O zamandan beri çalışma takvimini kendisi belirleyebilmek ve binlerce kilometre ötedeki adalar topluluğuna daha fazla zaman ayırabilmek umuduyla serbest çalışmaya başladı.
“Yakın zamanda serbest çalışmaya başladım; böylece Marshall Adaları’na da biraz daha fazla zaman ayırabiliyorum. Bu işi hakkıyla yapmak istiyorum” dedi. “Kendimizi geçici emanetçiler olarak görüyoruz, çünkü Marshall Adalılar için bir Marshall Adaları kuruluşu geliştirmeye çalışıyoruz. Peki insanları nasıl ileri taşıyabiliriz? Başarılı olmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını nasıl sağlayabiliriz? Elbette biz Birleşik Krallık’ta bulunan iki kişiyiz ama bu işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Kuruluşun bir sonraki adımı atmasına yardımcı olmak için muhtemelen daha da fazla zaman ayırmamız gerektiğini biliyoruz.”
Livia ise bu arada futbolun okullarda gelişmesini izliyor. Söylediğine göre futbol şu anda yerel müfredatın parçası değil, ancak olumlu bir ivme var.
Bir de uzun vadeli hedef var. Marshall Adaları, bir gün Dünya Kupası’na katılma hedefiyle FIFA tarafından tanınmak için çalışıyor. Bunun için bir futbol konfederasyonuna katılması gerekiyor. Webb’e göre Asya Futbol Birliği ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Ancak her başvurunun hiçbir açık bırakmayacak kadar sağlam olması gerekiyor. Marshall Adaları yine de şartları karşılayabileceğine inanıyor ve bunu önümüzdeki 12 ay içinde kendi sahasında bir maç düzenleyerek kanıtlamayı umuyor.
Webb, “Bunu kendi topraklarınızda yapabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bizim için bu maçı Marshall Adaları’nda düzenleyebilmek bir sonraki önemli adım olacak. Böylece ‘Bakın, futbol burada gerçekten çok büyük ilgi görüyor. Çok popüler ve bu uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabiliyoruz’ diyebileceğiz” dedi.
Takım bu gelecek için çalışırken ülke, futbolun çok ötesine uzanan bir sorunla karşı karşıya.
Yükselen denizler; evlere ve altyapıya zarar verebilen, ada topluluklarının bağımlı olduğu tatlı su kaynaklarını kirletebilen sel riskini artırıyor. Marshall Adaları’na odaklanan araştırmalar, deniz seviyesindeki yükseliş ile dalgaların yol açtığı sellerin birleşik etkisinin, alçak adaları onlarca yıl içinde yaşanamaz hâle getirebileceği uyarısında bulundu. Bu durum, insanların başka yerlere taşınmasını veya koruyucu altyapıya önemli yatırımlar yapılmasını gerektirebilir.
Federasyon için bir takım kurmak, bu tehditlere dikkat çekecek bir platform oluşturmak anlamına da geliyor.
Webb, “Marshall Adaları’yla ilgili başka her şeyden çok, futbol sayesinde ilgi gördüğümüzün ve insanların dikkatini çektiğimizin farkındayız. Bu yüzden insanlara biraz bilgi verme sorumluluğumuz da var” dedi.
Adalarda hayat böyle devam ediyor. Dünya Kupası finalinde görülen o sınırlı sayıdaki formanın satışları takıma daha fazla gelir sağlayacak. Binlerce kilometre uzaktaki insanlar her gün yardım ediyor, çabalıyor ve destek veriyor. Riga’da yolunu kaybetmiş kişilerden Pensilvanya’da evlat edinilmiş çocuklara kadar, dünyanın diğer her yerinden daha yalıtılmış olan bu adalar topluluğu, dünyanın geri kalanıyla hiç olmadığı kadar sıkı bağlar kurmuş durumda.
Livia, “Hayal kurmak delilik değil. Evet, kesinlikle bunun için çalışıyoruz. Gerçekten çalışıyoruz. Hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Umarım belki gelecek yıl, belki iki yıl içinde nihayet dünya sahnesinde, dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte bu güzel futbol oyununu oynuyor oluruz” dedi.