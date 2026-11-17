Forma, New Jersey’deki Dünya Kupası finalinde ortaya çıktı.

Aslında sahadaki iki takımla hiçbir ilgisi yoktu. Turuncu ve beyaz detaylarıyla göz alıcı bir lacivert tonu taşıdığı için fark edilmemesi zordu, ama pek çok taraftar onu görüp üzerinde durmadan geçip gidebilirdi.

Oysa o formaya çok şey bağlıydı. Bu, Marshall Adaları’nın yeni iç saha formasıydı ve sınırlı sayıda yalnızca 212 adet üretilmişti. Satışlardan elde edilecek gelir, ülke tarihinde evinde oynanması planlanan ilk millî maçı finanse etmeye yardımcı olacak. Maçın 2027’de yapılması planlanıyor. 2021’de kurulan Marshall Adaları Futbol Federasyonu, kendi ifadesiyle “Dünya üzerinde futbol takımı olmayan son ülkeyi” temsil ettiği için başlangıçta manşetlere çıkmıştı.

O zamanlar bu, belki de futbol meraklılarına hitap eden, insana iyi hissettiren bir hikâyeydi. Pasifik’e dağılmış küçük bir ülkeden gelen umut ve hak arayışı hikâyesi olarak da dikkat çekiyordu. Üstelik bu ülkenin geleceği, yükselen denizler yüzünden tehdit altındaydı.

Birkaç yıl önce ortada birkaç kişi, sosyal medyada yürütülen çalışmalar ve bağış toplama çabası vardı. Şimdiyse somut ilerleme kaydedildi. Ağustos 2025’te Arkansas’ın Springdale kentinde iki maç oynadılar. (Evet, doğru okudunuz.) Ülkelerinden gelen destekle, adalardan ve Marshall Adaları diasporasından oyuncuları buluşturan bu takımın futbol oynamaya devam edebileceğine, bu kez kendi sahasında oynayabileceğine dair beklenti olmasa bile umut var.

Federasyon, bunun FIFA üyeliği için başvurusunu güçlendirmesini umuyor. Belki de saha dışında çok şeyin tehlikede olduğu bu ülkenin daha fazla görünürlük kazanmasını sağlayacak.