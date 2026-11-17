Şimdiyse bir ivme yakaladılar. Takımın sosyal medyadaki takipçi sayısı artmayı sürdürüyor. Geçen şubatta Arkansas’ta düzenlenen kamp, oyuncu havuzunun genişlemesine yardımcı oldu ve bir kadın takımı kurulmasını sağladı. Ülke, ilk yerel futsal organizasyonunu nisanda başarıyla düzenledi. Daha kapsamlı bir yerel lig, gelecek yıl daha fazla hazırlık maçı ve engelli sporlarına yönelme konuşuluyor.
Webb eskiden pazarlama alanında tam zamanlı çalışıyordu. O zamandan beri çalışma takvimini kontrol edebilmek ve umduğu gibi binlerce kilometre uzaktaki bu adalar topluluğuna daha fazla zaman ayırabilmek için serbest çalışmaya başladı.
“Yakın zamanda serbest çalışmaya başladım; böylece Marshall Adaları’na da biraz daha fazla zaman ayırabiliyorum. Bu işe gereken özeni göstermek istiyorum” dedi. “Kendimizi geçici olarak bu işin emanetçileri gibi görüyoruz çünkü Marshall Adalılar için, Marshall Adalıların yönettiği bir kuruluş geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanların kapasitesini nasıl artırabiliriz? Başarılı olmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olduklarından nasıl emin olabiliriz? Elbette biz Birleşik Krallık’ta yaşayan iki kişiyiz ama bu işe gereken özeni göstermek istiyoruz. Kuruluşun bir sonraki adımı atmasına yardımcı olmak için muhtemelen daha da fazla zaman ayırmamız gerektiğini biliyoruz.”
Bu sırada Livia, sporun okullarda gelişmesini izliyor. Söylediğine göre futbol şu anda yerel müfredatın bir parçası değil ancak olumlu bir ivme var.
Bir de uzun vadeli hedef var. Marshall Adaları, bir gün Dünya Kupası’na katılabilme hedefiyle FIFA tarafından tanınmak için çalışıyor. Bunun için bir futbol konfederasyonuna katılması gerekecek. Webb’e göre Asya Futbol Birliği, görüşmelerde olumlu bir tutum sergiledi. Ancak yapılacak başvurunun hiçbir açık bırakmaması gerekiyor. Marshall Adaları ise şartları karşılayabileceğine inanıyor ve bunu önümüzdeki 12 ay içinde kendi sahasında bir maç düzenleyerek kanıtlamayı umuyor.
Webb, “Bunu kendi topraklarınızda yapabilmeniz gerekiyor. Bu yüzden Marshall Adaları’nda o maça ev sahipliği yapabilmek, bizim için aşılması gereken bir sonraki eşik olacak. ‘Bakın, futbol burada gerçekten çok yaygın. Çok popüler ve bu uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabiliyoruz’ diyebileceğiz” dedi.
Takım bu geleceğe doğru çalışırken ülke, futbolun çok ötesine uzanan bir sorunla karşı karşıya.
Yükselen denizler, evlere ve altyapıya zarar verebilen, ada topluluklarının bağımlı olduğu tatlı su kaynaklarını kirletebilen sellerin riskini artırıyor. Marshall Adaları’na odaklanan araştırmalar, deniz seviyesinin yükselmesi ile dalgaların yol açtığı sellerin birleşik etkilerinin alçak adaları birkaç on yıl içinde yaşanamaz hâle getirebileceği uyarısında bulundu. Bu durumda insanların başka yerlere taşınması ya da koruyucu altyapıya önemli yatırımlar yapılması gerekecek.
Federasyon için bir takım kurmak, bu tehditlere dikkat çekebilecek bir platform oluşturmak anlamına da geliyor.
Webb, “Marshall Adaları’yla ilgili başka her şeyden muhtemelen daha fazla ilgiyi futbol sayesinde çektiğimizin farkındayız. Dolayısıyla insanlara bu konuda biraz bilgi verme sorumluluğumuz var” dedi.
Adalarda hayat devam ediyor. Dünya Kupası finalinde görülen o sınırlı üretim formanın satışları takıma daha fazla gelir sağlayacak. Binlerce kilometre uzaktaki insanlar her gün yardım ediyor, destek veriyor ve bu davayı savunuyor. Riga’da yolunu kaybetmiş insanlardan Pennsylvania’da evlat edinilmiş çocuklara kadar, Dünya’nın başka her yerinden daha izole olan bu adalar topluluğu, dünyanın geri kalanıyla hiç olmadığı kadar güçlü bağlara sahip.
Livia, “Hayal kurmak delilik değil. Evet, kesinlikle ilerlemeye çalışıyoruz. Kesinlikle ilerlemeye çalışıyoruz. Hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Umarım gelecek yıl, belki de iki yıl içinde, dünyadaki diğer ülkelerle birlikte bu güzel futbol sporunu oynayarak sonunda dünya sahnesinde yer alırız” dedi.