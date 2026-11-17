Forma, New Jersey’deki Dünya Kupası finalinde ortaya çıktı.

Aslında sahadaki iki takımla hiçbir ilgisi yoktu. Turuncu ve beyaz ayrıntılarla tamamlanan parlak lacivert rengiyle gözden kaçması zor olsa da pek çok taraftar ona dönüp bakmadan yanından geçebilirdi.

Oysa bu forma büyük önem taşıyordu. Marshall Adaları’nın yeni iç saha formasıydı ve bu sınırlı üretimden yalnızca 212 adet yapılmıştı. Satışlar, ülke tarihindeki ilk iç saha millî maçının finansmanına katkı sağlayacak. Maçın 2027’de oynanması planlanıyor. 2021’de kurulan Marshall Adaları Futbol Federasyonu, kendi ifadesiyle “Dünya’da futbol takımı olmayan son ülkeyi” temsil ettiği için ilk olarak manşetlere çıkmıştı.

O zamanlar bu, belki de futbol meraklılarına hitap eden, insanın içini ısıtan bir hikâyeydi. Pasifik’e dağılmış küçük bir ülkeden gelen umut ve savunuculuk hikâyesi olarak da dikkat çekiyordu. Üstelik bu ülkenin geleceği yükselen denizler nedeniyle tehdit altında.

Birkaç yıl önce ortada birkaç kişi, sosyal medyada yürütülen çalışmalar ve bir bağış toplama girişimi vardı. Şimdiyse somut ilerleme kaydediliyor. Ağustos 2025’te Arkansas’ın Springdale kentinde iki maç oynadılar. (Evet, doğru okudunuz.) Ülkelerinden de destek gören, adalardan ve Marshall Adaları diasporasından oyuncuları bir araya getiren bu takımın futbol oynamayı sürdürebileceğine dair beklenti olmasa bile umut var. Üstelik bu kez kendi sahalarında.

Federasyon, bunun FIFA üyeliği başvurusunu güçlendirmesini umuyor. Belki de böylece, saha dışında da geleceği söz konusu olan ülke biraz daha görünür hâle gelecek.