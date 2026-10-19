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Bundesliga in America 1-1GOAL

“Harry Kane nerede oynuyor yahu?”: Bundesliga, izleyici çekmek için Premier League ve MLS ile rekabet ederken ABD’de kendine nasıl bir yer ediniyor?

Bayern'in yıldızları, yeni bir televizyon anlaşması ve Red Ladies gibi taban düzeyindeki taraftar grupları, Bundesliga'nın Dünya Kupası'nın yarattığı heyecanı ABD'de kalıcı taraftar desteğine dönüştürme çabasına güç veriyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Kristin Schrumpf’a taktikler hakkında konuşamayacağı söylenmişti. Londra’daki bir pub’da Bayern Münih maçına ilişkin görüşlerini dile getiren Amerikalı Schrumpf’ın yakınında birkaç kız ve öfkelenmiş kalabalık bir erkek grubu vardı. Schrumpf, her futbolsever gibi, Bayern’in oyun düzenindeki taktiksel bir eksikliğe dikkat çekti. Bir adam öfkeyle karşılık verdi:

    Schrumpf, “Bir adam bana ‘Adamı Google’da aramaya devam et, taktikleri erkeklere bırak’ dedi” diye anlattı.

    Bu olay, kendi girişimini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu itici gücü ona verdi. Schrumpf bir süredir futbol hakkında konuşmak için daha kapsayıcı bir ortam kurmayı düşünüyordu. Polonya kökenli olduğu için Robert Lewandowski sayesinde kulübe ilgi duymaya başlayan Schrumpf, uzun yıllardır Bayern taraftarıydı. Kadınların, kendilerine tepeden bakan veya susmalarını söyleyen erkekler araya girmeden, futbolu kendi istedikleri gibi konuşabilecekleri bir yere ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu.

    Bayern Red Ladies’in yolculuğu böyle başladı. Tamamı kadınlardan oluşan Bayern’in tek uluslararası taraftar kulübü olduklarını gururla söylüyorlar ve bunda haklılar. Schrumf başlangıçta üye bulmakta zorlandı. Resmî bir taraftar kulübü için gereken 11 kişilik sayıya ulaşmak amacıyla annesini de üye yapmak zorunda kaldı. Şimdi ise 40 farklı ülkede 300’ü aşkın üyeleri var. Amerika’daki varlıkları da güçlü.

    Red Ladies, birçok açıdan Bundesliga’nın Amerika’da ilgi görme mücadelesini de yansıtıyor.

    Dünya futbolunun finansal açıdan en güçlü ulusal ligi olan Premier Lig zirvede. MLS’nin de bölgede büyüyen, hatırı sayılır bir taraftar kitlesi var. Alman ligi ilgi çekmek için mücadele ediyor; yeni bir televizyon anlaşması ve Bayern’in yıldızlarının gücü onu ancak bir noktaya kadar taşıyabilir. Taraftarların tekrar tekrar gelmesini sağlayacak kadar bağlılık yaratması gerekiyor. Red Ladies gibi tabandan gelen gruplar burada devreye giriyor: Mevcut taraftarlara ait hissedecekleri bir yer, yenilerine de katılabilecekleri bir yol sunuyorlar. Bundesliga için bu toplulukları oluşturmak, Amerika’da edindiği yeri kalıcı hâle getirmek açısından hayati önem taşıyor.

  • “Bu ivmeden yararlanmak istiyoruz”

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    Eibner

    Dünya Kupası, Amerika'da futbola olan ilgiyi kuşkusuz artırdı.

    Dünya Kupası, Amerika'da futbol için bir dönüm noktası olarak görülüyordu. Herkesin uyanıp bu sporun aslında oldukça ilgi çekici olduğunu fark etmesi bekleniyordu. Gerçekteyse bu, fazla basit bir varsayımdı. Bazı ligler diğerlerinden daha başarılı. La Liga gibi bazıları yıldız oyuncuların cazibesinden, MLS gibi diğerleri ise yakınlık avantajından yararlanıyor.

    Bundesliga'da bunların hepsinden biraz var. Evet, Bayern çok iyi ve en iyi oyuncularından Harry Kane hâlâ Ballon d'Or'u kazanabilir. Evet, daha genel olarak Amerika'da Alman futbolunun işleyişine yönelik bir ilgi var. Ama en önemlisi, zamanlama Bundesliga'nın lehineydi.

    Bundesliga'nın Amerika kıtasından sorumlu başkan yardımcısı Robin Austermann, GOAL'e şunları söyledi: “Dünya Kupası'nın ardından bu ivmeden yararlanmak istiyoruz. Yaz boyunca futbola yönelik büyük ilgiyi gördük. Şimdi yapmaya çalıştığımız ve mümkün olduğunu gördüğümüz şey, Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverleri liglere çekip bu ilgiyi sezon boyunca süren bir yolculuğa dönüştürmek. İdeal olarak da Bundesliga ile.”

    Kulüpler de bunu fark etti.

    Bayern Münih'in Amerika stratejisinden sorumlu genel müdürü Dee Kundra ise şöyle ekledi: “Biz Dünya Kupası'nı büyük bir an olarak görüyorduk ve ilgiyi kesinlikle artıracağını düşünüyorduk.”

    Bu nedenle kulüpler bir süredir hazırlık yapıyordu. Bayern, Amerika'daki ilk ofisini 2014'te açtı. Tamamen tesadüf eseri, bu tarih Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının hemen sonrasına denk geldi. Borussia Dortmund, 2024'te ABD'de kalıcı bir varlık oluşturdu ve o tarihten bu yana ülke genelinde etkinlikler düzenleyip New York'taki içerik üreticisi kültüründen yararlandı. RB Leipzig, genç futbol organizasyonu “Top Baller” ile ortaklık kurdu ve bire bir yarışmaların kazananlarını Kasım 2025'te altyapı seçmelerine davet etti.

  • “Bu, çok daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağlıyor.”

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    Jan Huebner

    Yeni bir televizyon yayın anlaşması, Bundesliga maçlarını izlemeyi kolaylaştırdı.

    Uygulanabilir bir yayın anlaşması olmadan bunların hiçbiri gerçekten mümkün değil. Premier League'in Amerika'ya öğrettiği bir şey varsa o da futbola erişimin her şey olduğudur. Futbol izleyemiyorsanız onu sevmeyi de öğrenemezsiniz.

    Neyse ki Bundesliga'nın ABD'deki yayın anlaşması Dünya Kupası'nın hemen öncesinde sona erdi. ESPN ile yaptığı anlaşma yılda yaklaşık 30 milyon dolar değerindeydi ancak maçların tamamını izlemek için ücretli abonelik gerekiyordu. Çoğu Bayern Münih'in büyük maçları olmak üzere çok az sayıda karşılaşma karasal televizyonda yayınlanıyordu. Bu durum hem İngilizce hem de İspanyolca yayınlar için geçerliydi.

    Bundesliga bu kez ABD'deki yayın haklarını bölmeyi tercih etti. USA Network ve film platformu Fandango, beş sezonluk İngilizce yayın hakları için toplam 100 milyon dolar ödedi. Her iki hizmet de NBA ve NFL'de güçlü bir varlığa sahip olan Versant çatısı altında. Maçların tamamı bir şekilde izlenebilecek. 30'dan fazla maç, standart kablolu televizyon aboneliği gerektiren USA Network'te yayınlanacak. Kalan 270 maç ise Fandango'da ücretsiz izlenebilecek.

    İspanyolca yayın hakları ayrı satıldı. NBC Universal'a bağlı Telemundo, önümüzdeki üç yıl boyunca tüm İspanyolca yayınların haklarını yılda 10 milyon dolara satın aldı. Kısacası Bundesliga, iki ayrı anlaşma yaparak aynı miktarda gelir elde ediyor.

    Kulağa karmaşık mı geliyor? Aslında bunun bir nedeni var.

    Austermann, "Yayın düzeni açısından girdiğimiz yeni dönemde, eskisine göre çok daha erişilebilir olacak şekilde konumlanıyoruz. Bu da ABD'de şimdiye kadar ulaşabildiğimizden çok daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor" dedi.

    Rakamlar da dikkat çekici. Bundesliga, İspanyolca yayınlarda maç başına yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıyor. Bu sayı Premier League'in biraz gerisinde, Serie A'nın ise epey önünde.

    Telemundo'nun Spordan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Dijital Yayıncılık Başkanı Joaquin Duro, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bu hoş bir sürpriz oldu. Bence bu ülkede Bundesliga'ya yönelik algıyı değiştiriyoruz" dedi.

    Dünya Kupası'nın da bu rakamlara katkısı oldu. Turnuva sırasında Telemundo'nun izlenme rakamları hızla yükseldi ve İspanyolca futbol yayınlarının izlenmesi, İngilizce yayınların izlenme düzeyine neredeyse ulaştı.

    Duro sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nda ilk kez izlenme payında neredeyse yüzde 50'ye ulaştık. FOX'un ulaşabileceği potansiyel izleyici kitlesine gerçekten baktığınızda bu adil bir karşılaştırma bile değil. Onlarınki yaklaşık 150 milyon kişi, bizimki ise yaklaşık 45-50 milyon kişi. Dolayısıyla bir Dünya Kupası'nda izlenme payında ve reytinglerde yüzde 50'ye ulaşmak bizim için çok daha büyük anlam taşıyor."

  • “Tanrım, bu Harry Kane!”

    Harry Kane 2026/27
    getty

    Bayern Münih'in dünya çapındaki güçlü varlığı, Bundesliga'nın ABD'de büyümesine katkı sağladı.

    Elbette bu, hâlâ yıldızların yön verdiği bir ekonomi. Bayern'in dünya sahnesinde yıldız bolluğu yaşaması da işini kolaylaştırıyor. Kulüp, elbette her zaman dünya çapında yeteneklere sahipti. Ancak Robert Lewandowski Barcelona'ya ayrıldığında doldurulması gereken bir boşluk doğdu. Bayern, gecikmeli de olsa bir yıl sonra Kane'i kadrosuna katarak karşılık verdi. İngiltere kaptanı, yerel futbolda kırabileceği neredeyse tüm gol rekorlarını kırdı ve bu yıl Ballon d'Or'un önde gelen adayları arasında yer alıyor.

    Bu da Bundesliga'yı pazarlamayı kolaylaştırıyor.

    Duro, “Bence her şey, insanların muhtemelen Dünya Kupası sayesinde keşfettiği süper yıldızlara bağlı,” dedi. “Ve şöyle diyorlar: ‘Aman Tanrım, bu Harry Kane! Harry Kane'i biliyordum! Harry Kane nerede oynuyor?’ Almanya'da bir yerde.”

    Bayern de üst düzey yeteneklere sahip olmanın, ABD'li izleyicileri memnun etmek için mutlaka transfer yapmasa bile, Amerikan pazarındaki etkisini artırdığını biliyor.

    Kundra, “Uluslararası alanda büyürken ve yeni pazarlara ulaşmaya çalışırken, dikkate almamız gereken güçlü bir yıldız kültürü var. Çünkü en büyük yıldızlardan bazıları bizde de bulunuyor. Dolayısıyla bizim için bu tür bir kültürden yararlanmak gerçekten önemli,” dedi.

    Daha geniş açıdan bakıldığında, Bayern genel olarak güçlü bir dönemden geçiyor. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi sonuna kadar zorladı ve bu sezon kupayı kazanmanın favorileri arasında sayılmalı. Geçen yıl Bundesliga'yı 16 puan farkla tamamladı ve ligde yalnızca bir kez kaybetti. Elbette takımlar arasındaki güç farkı konusunda kaygılar var. Ancak güçlü bir Bayern'in ABD'de Alman futboluna genellikle fayda sağladığına şüphe yok.

  • Konuyu yeniden ABD erkek millî futbol takımı ve kulüp gelenekleriyle ilişkilendirmek

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Dortmund’un Sarı Duvarı, dünya futbolunun en etkileyici manzaralarından biri.

    Hatta lig, Bayern'i Bundesliga'ya ilgi çekmenin bir yolu, Bundesliga'nın bütününü son derece ilgi çekici kılan farklı hikâyelere açılan bir pencere olarak görüyor. Bunlardan biri de Almanya'nın en üst düzey liginin Amerikan yetenekleri için her zaman bir gelişim alanı olması. Bu, ABD'deki taraftarların bağ kurabildiği bir hikâye.

    „Bu kişinin her zaman en büyük yıldızlardan biri olması gerekmiyor. Amerikan kökleri olan, yükselişteki bir yetenek de olabilir. ‘Peki, Malik Tillman için Leverkusen'deki çıkış sezonu bu mu? Evet mi, hayır mı?’ diye de konuşabilirsiniz. Luis Diaz ile aynı düzeyde genel kabul görebilir, ama bu da bir hikâye. Tarihte 80'den fazla ABD'li oyuncuyla en çok ABD'li oyuncunun yer aldığı ligiz,“ diye açıkladı Austermann.

    Başka hikâyeler de var. Frankfurt, Dortmund, Leverkusen, Hamburg: Hepsi görkemli geçmişleri olan, son derece ilgi çekici kulüpler. Bundesliga şimdi onların hikâyelerini daha etkili anlatmaya çalışıyor. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Christopher Nkunku; hepsi çok büyük yetenekler. Taraftar kitleleri de çok geniş.

    „Frankfurt taraftarı, Dortmund taraftarı olmak ne demek? Sarı Duvar'ı bu kadar özel kılan ne? Stadyumlar neden hep bu kadar gürültülü? Aktif olarak anlatmamız gereken hikâyeler bunlar. Çünkü sizin, arkadaşlarınızın ve ABD'deki insanların bunları kendiliğinden bildiğini varsayamam. Bu durumda bunları tanıtmamız ve izleyiciyi bir bakıma bilgilendirmemiz gerekiyor,“ diye ekledi Austermann.

    Bu da geniş takipçi kitlesine sahip isimlerden yararlanarak kulüpleri tek tek ayrıntılı biçimde tanıtmak anlamına geliyor. Sözde daha küçük Bundesliga takımlarını çok daha geniş bir kitleye ulaştıran ‘Bir Kulüp Keşfet’ girişiminin bir parçası da bu.

    „ABD'den bir, Meksika'dan bir içerik üreticisini Almanya'ya gönderiyoruz. Kulüple bir hafta geçirip Frankfurt'un, Schalke'nin ya da benzer bir kulübün hikâyesini Amerikan bakış açısıyla bambaşka bir şekilde anlatıyorlar. Bu içerikleri yayıncımıza sunuyor ve sosyal medyada kullanıyoruz. Bu anlatıdan sezon boyunca yararlanılabiliyor,“ diye açıkladı Austermann.

    Bundesliga kulüplerinin küresel iş birliklerine diğer liglerdeki kulüplerden çok daha fazla ilgi duyması da yardımcı oluyor.

    „Kulüplerimiz buna son derece açık. Gerçekten çok aktifler. Bu hikâyeleri anlatmayı kesinlikle istiyorlar. Sahada birbirleriyle rekabet ediyorlar ama uluslararası faaliyetler, özellikle de ABD söz konusu olduğunda, insanların önce oyuncuları, sonra kulüpleri ve ardından ligi takip ettiğini biliyoruz. Evet, yapabileceğimiz çok şey var ama kulüplere de ihtiyacımız var,“ diye ekledi Austermann.

    Başka yönleri de var. Alman futbolunun kendine özgü bir efsanesi var. Kulüpler genellikle oldukça sürdürülebilir biçimde yönetiliyor. Nadiren büyük harcamalar yapıyorlar ve taraftarların mülkiyetindeler. Stadyumlarındaki atmosferin ise eşi benzeri yok. Avrupa futbolunun geri kalanı şirketleşmiş durumda. Almanya kusursuz değil ama halktan gelen bir çekiciliği de var.

  • “Biz sahiciyiz”

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Bayern Münih'in Oktoberfest ile tarihî bağları var; kulüp festivalin ruhunu New York'a taşıdı.

    Bayern Münih, 18 Eylül'de bir Oktoberfest etkinliği için aşağı Manhattan'ın ortasındaki Union Square'de bulunan Timeout Market'in tamamını kiraladı. Fikir oldukça basitti: Bayern Münih'in Union Berlin ile maçı vardı. Her yıl Münih'te düzenlenen bira festivali yeni başlamıştı. Kulüp de festivali Amerika kıtasına taşımak istiyordu.

    Bu pek de yeni bir şey değil. Alman kültürüne duyulan ilgi ve alkole olan rağbet sayesinde ABD'nin dört bir yanında her yıl yüzlerce Oktoberfest etkinliği düzenleniyor. Ancak bunlar nadiren bir ligin desteğiyle yapılıyor.

    Kundra, “Biz de ‘Bir dakika, biz gerçek bir Bavyera markasıyız. Bira ortağımız Paulaner, orijinal Oktoberfest'te servis edilmesine izin verilen yalnızca altı biradan biri. Neden birlikte bir şey yapıp bunu gerçekten özgün bir etkinliğe dönüştürmeyelim?’ diye düşündük,” dedi.

    Ortaya son derece ilgi çekici bir etkinlik çıktı. Yüzlerce kişi nispeten küçük bir alana doluştu. Maskotlar, bira kupaları ve maçı izlemek için dev ekranlar vardı. Bayern Münih, Union Berlin'i 7-0 gibi farklı bir skorla yendi. Kane iki, Michael Olise ise üç gol attı. Bu sonuç, ligdeki rekabet dengesi açısından pek iyi bir reklam değildi ama sunulan futbolun ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Maçın ardından organizatörler, katılımcıların bir litrelik dolu bira kupasını kollarını düz tutarak, kupayı düşürmeden veya kendileri devrilmeden taşımak zorunda olduğu bir yarışma düzenledi.

    Bayern Münih'in kadınları da oradaydı. New York City, Münih'ten 6.400 kilometre uzakta. Ama o gün, orada çok daha yakınmış gibi hissettirdi.