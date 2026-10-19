Kristin Schrumpf’a taktikler hakkında konuşamayacağı söylenmişti. Londra’daki bir pub’da Bayern Münih maçına ilişkin görüşlerini dile getiren Amerikalı Schrumpf’ın yakınında birkaç kız ve öfkelenmiş kalabalık bir erkek grubu vardı. Schrumpf, her futbolsever gibi, Bayern’in oyun düzenindeki taktiksel bir eksikliğe dikkat çekti. Bir adam öfkeyle karşılık verdi:

Schrumpf, “Bir adam bana ‘Adamı Google’da aramaya devam et, taktikleri erkeklere bırak’ dedi” diye anlattı.

Bu olay, kendi girişimini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu itici gücü ona verdi. Schrumpf bir süredir futbol hakkında konuşmak için daha kapsayıcı bir ortam kurmayı düşünüyordu. Polonya kökenli olduğu için Robert Lewandowski sayesinde kulübe ilgi duymaya başlayan Schrumpf, uzun yıllardır Bayern taraftarıydı. Kadınların, kendilerine tepeden bakan veya susmalarını söyleyen erkekler araya girmeden, futbolu kendi istedikleri gibi konuşabilecekleri bir yere ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu.

Bayern Red Ladies’in yolculuğu böyle başladı. Tamamı kadınlardan oluşan Bayern’in tek uluslararası taraftar kulübü olduklarını gururla söylüyorlar ve bunda haklılar. Schrumf başlangıçta üye bulmakta zorlandı. Resmî bir taraftar kulübü için gereken 11 kişilik sayıya ulaşmak amacıyla annesini de üye yapmak zorunda kaldı. Şimdi ise 40 farklı ülkede 300’ü aşkın üyeleri var. Amerika’daki varlıkları da güçlü.

Red Ladies, birçok açıdan Bundesliga’nın Amerika’da ilgi görme mücadelesini de yansıtıyor.

Dünya futbolunun finansal açıdan en güçlü ulusal ligi olan Premier Lig zirvede. MLS’nin de bölgede büyüyen, hatırı sayılır bir taraftar kitlesi var. Alman ligi ilgi çekmek için mücadele ediyor; yeni bir televizyon anlaşması ve Bayern’in yıldızlarının gücü onu ancak bir noktaya kadar taşıyabilir. Taraftarların tekrar tekrar gelmesini sağlayacak kadar bağlılık yaratması gerekiyor. Red Ladies gibi tabandan gelen gruplar burada devreye giriyor: Mevcut taraftarlara ait hissedecekleri bir yer, yenilerine de katılabilecekleri bir yol sunuyorlar. Bundesliga için bu toplulukları oluşturmak, Amerika’da edindiği yeri kalıcı hâle getirmek açısından hayati önem taşıyor.