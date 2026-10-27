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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

Harry Kane'in Ballon d'Or başarısı, golcüye uzun zamandır hak ettiği süperstar statüsünü kazandırdı

Kariyerinin büyük bölümünde hak ettiği değeri görmeyen İngiltere kaptanının büyüklüğü, sonunda futbol dünyası tarafından kabul edildi.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Görünen o ki bekleyenler gerçekten de muradına eriyor. Pazartesi akşamı saat 23.00’ten kısa süre önce, gereğinden fazla uzayan Ballon d’Or töreninin bitmesi gereken saatten bir saatten fazla zaman sonra, Harry Kane’in 2026 erkekler Altın Top ödülünü kazandığı açıklandı. Bu ödülün onun için ne kadar büyük anlam taşıdığı hemen belli oldu.

    Kane, kendini toparlamak için bir an durup elleriyle yüzünü kapattı. Ödül için en büyük rakiplerinin ellerini zarifçe sıktıktan sonra London Palladium’daki sahneye çıktığında bile İngiliz futbolcu söyleyecek söz bulmakta zorlanıyordu. Tekrar tekrar söylediği tek şey “Vay canına!” oldu.

    “Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum,” dedi forvet oyuncusu. Ancak sonrasında hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Kane 12 dakikadan fazla konuştu. Doğrusu, saatlerce süren bir programın sonunda kimsenin istediği son şey buydu. Yine de Kane’in sahnedeki anını yaşamasına itiraz etmek zordu; özellikle de konuşmasının büyük bölümünü, bu ödülü kazanmasında payı olduğunu düşündüğü kişilere teşekkür ederek geçirdiği için.

    Bu, mütevazılığı neredeyse aşırıya kaçan bildiğimiz Kane’di. Onu kazanan olarak böylesine ferahlatıcı bir tercih yapan şey de buydu. Etkinlik öncesinde başkaları kazanma şanslarını öne çıkarırken Kane kendi ihtimalini düşük gösteriyordu. Kariyerinde büyük bir millî takım veya kulüp kupasının bulunmamasının aleyhine işleyebileceğinin farkındaydı. Geçen sezon attığı gollerle Bayern’i yerel çifte taşımış olabilir, ancak eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun da belirttiği gibi, Dünya Kupası’nı veya Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadığı için “cezalandırılma” riski vardı.

    Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da Ballon d’Or oylamasına katılanların gollere her şeyden fazla değer verdiği. 2025-26 sezonunda Kane’den (73) daha fazla gol atan olmadı. Hatta herhangi bir Avrupa sezonunda bundan daha fazla gol atan tek oyuncu Lionel Messi’ydi (2011-12 sezonunda 81).

    Kane’in zaferine ilişkin tartışmaların süreceğine şüphe yok. Ancak bu tartışma aslında yalnızca Madrid ve Barcelona’da devam edecek; çünkü futbol dünyasının geri kalanı, onun hikâyesinin azmi ve üstün performansı nedeniyle kutlanmayı fazlasıyla hak ettiğini kabul ediyor.

  • Tek sezonluk bir yıldız değil

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    Kane, 2014-15 sezonunda Tottenham'da müthiş bir çıkış yaptı ancak herkesi ikna edemedi.

    Kane'in DAZN'e kendisinin de itiraf ettiği gibi, “İnsanların, şimdiki bazı oyuncular gibi bir süperstar olacağını düşündüğü kişi hiçbir zaman ben değildim.”

    2014-15'te Tottenham formasıyla çıktığı 34 maçta tam 21 gol atmasına rağmen onu ‘tek sezonluk parıltı’ olarak görenler vardı. “Bundan daha fazlası olduğumu biliyorum,” demişti o dönem ve haklıydı. Ancak Kane bile gelecekte Ballon d'Or'u kazanacağına gerçekten inanmıyordu, en azından başlangıçta.

    Yine de Jose Mourinho, Tottenham'da birlikte çalıştıkları dönemde Kane'in potansiyelinin tamamını gördü. “Dün seni antrenman yaparken gördüm ve lider olduğundan hiç şüphem yok, böyle hissediyorum,” demişti Portekizli teknik adam, Tottenham'ı konu alan Amazon'ın ‘All or Nothing’ belgeselinde Kane'le yaptığı ünlü konuşmada. “Dünya İngiliz futboluna inanılmaz bir saygıyla bakıyor ama hâlâ futbolun yıldızlarının başka yerlerden çıktığını düşünüyor. Senin konumunu da bu yönde güçlendirmeliyiz.”

    Bu hedef artık gerçekleşti. Kane takdiri başkalarıyla paylaşmaya ne kadar çalışırsa çalışsın, bunu asıl sağlayan onun azmi ve belki de aynı derecede önemli olan cesareti.

  • Pişmanlık yok

    TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-KANE
    AFP

    İngiltere kaptanı, doğup büyüdüğü Kuzey Londra'dan ayrılıp Münih'e gitme yönündeki cesur kararı nedeniyle takdiri hak ediyor.

    Kane sabretmenin bir erdem olduğunu kanıtlamış olsa da üç yıl önce Tottenham'dan Bayern Münih'e gitmeye karar vermeseydi Ballon d'Or'u kazanamazdı.

    Her zaman 11 yaşında katıldığı takımla şampiyonluklar kazanmanın hayalini kurmuştu. Ancak bunun gerçekleşmeyeceğini ve Tottenham'da kaldığı süre uzadıkça futbolun en çok konuşulan kupa hasretlerinden birine son verme şansının azalacağını istemeyerek de olsa kabullenmişti. “Futbolu bırakıp daha fazlasını yapabileceğimi düşünmek istemediğimi hep söyledim,” demişti 2023'te.

    Elbette İngiltere'de kalabilmek için başka bir Premier League takımına katılmayı tercih ediyordu. Yaygın kanı ise Kane'in başka bir ülkede başarılı olmaya uygun bir karaktere sahip olmadığı yönündeydi. Ancak David Beckham'ın 2003'te Real Madrid'e transferinden ilham alan Kane, yeni bir ülkeye uyum sağlayabileceğine inanıyordu.

    “O benim idolümdü,” dedi Kane TNT Sports'a. “Aynı okula gittik, aynı bölgede büyüdük, ben büyürken o İngiltere kaptanıydı. Bu yüzden [yurt dışında oynayarak] onun izinden gitmek istedim. Bunun pek çok İngiliz oyuncunun yaptığı bir şey olmadığını biliyorum ama hayatımda yaptığım en iyi şey bu.” Artık bu sözün doğruluğuna itiraz etmek mümkün değil.

    Bayern Münih'e katıldığından beri Kane'in hem oyunu hem de statüsü bambaşka bir seviyeye yükseldi. Bavyera'da başarılı olması zaten bekleniyordu, ancak Allianz Arena'ya ilk geldiğinde üzerinde ne kadar büyük bir baskı olduğu da unutulmamalı.

  • Bırak, başarın konuşsun.

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    33 yaşındaki futbolcu, haklı olarak ilgi odağı olmanın tadını çıkarıyor.

    Kane, Bayern'in olağanüstü Robert Lewandowski'nin yerine gecikmeli olarak getirdiği oyuncuydu. Ancak kulübün 30 yaşındaki bir forvete 100 milyon sterlin (127 milyon dolar) ödeme kararını sorgulayan çok kişi vardı. Lothar Matthaus'a göre Kane “fazla yaşlı ve fazla pahalıydı”.

    Oysa Kane, ödediği paraya değdiğini fazlasıyla kanıtladı. Dokuz haneli bir bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcular arasında kulübüne İngiltere kaptanı kadar katkı sağlayan çok az isim var. Kane, Bayern formasıyla çıktığı yalnızca 159 maçta inanılması güç bir rakam olan 156 gole ulaştı.

    Ancak transferinin başarısı rakamların ötesine geçiyor. O zamandan beri yaşananlar, hem İngiltere'de hem de dünyada ona bakış açısını değiştirdi. Kane uzun süre hak ettiği değeri görmedi; bunun başlıca nedeni de bazı insanların dünya çapında bir futbolcunun nasıl görünmesi ve konuşması gerektiğine dair beklentilerine uymamasıydı.

    Kane ise kendisinden şüphe duyanların moralini bozmasına hiç izin vermedi. Ballon d'Or zaferinin tadını çıkarmak için kendine zaman ayırması da son derece doğaldı. Sosyal medyada “Sessizce çok çalış. Başarın senin sesin olsun” diye yazdı. Pazartesi akşamı London Palladium'da salonu dolduran sesler arasında yankılanan isim de Kylian Mbappe, Lamine Yamal veya Lionel Messi değil, Kane'di.

    Kuşkusuz takım sporlarında bireysel ödüllerin anlamı sorgulanabilir. Ancak Kane için Ballon d'Or, çoktan hak ettiği bir takdirin ifadesiydi ve kendisini kanıtlamanın verdiği son derece tatmin edici bir duyguydu.

    Ödülü hiç kazanamamış daha iyi oyuncular olduğunu savunmak elbette mümkün. Hatta onlardan biri Kane'in hemen solunda duruyordu. Ancak Thierry Henry'nin, Ballon d'Or'u kazanan en yaşlı dördüncü isim olan Kane'i övme ihtiyacı hissetmesi de dikkat çekiciydi.

    “Fransız yurttaşlarımı her zaman desteklerim. Ama Harry Kane hakkında bir şey söylemeliyim: Onu en başından beri izliyorum,” dedi Arsenal efsanesi. “Başardıklarına ulaşmak için çok büyük zorluklara katlanmak zorunda kaldı. Ödülü hak eden bir kazanan.” Kane, 33 yaşında artık tam anlamıyla bir futbol süperstarı.