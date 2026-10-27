Görünen o ki bekleyenler gerçekten de muradına eriyor. Pazartesi akşamı saat 23.00’ten kısa süre önce, gereğinden fazla uzayan Ballon d’Or töreninin bitmesi gereken saatten bir saatten fazla zaman sonra, Harry Kane’in 2026 erkekler Altın Top ödülünü kazandığı açıklandı. Bu ödülün onun için ne kadar büyük anlam taşıdığı hemen belli oldu.

Kane, kendini toparlamak için bir an durup elleriyle yüzünü kapattı. Ödül için en büyük rakiplerinin ellerini zarifçe sıktıktan sonra London Palladium’daki sahneye çıktığında bile İngiliz futbolcu söyleyecek söz bulmakta zorlanıyordu. Tekrar tekrar söylediği tek şey “Vay canına!” oldu.

“Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum,” dedi forvet oyuncusu. Ancak sonrasında hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Kane 12 dakikadan fazla konuştu. Doğrusu, saatlerce süren bir programın sonunda kimsenin istediği son şey buydu. Yine de Kane’in sahnedeki anını yaşamasına itiraz etmek zordu; özellikle de konuşmasının büyük bölümünü, bu ödülü kazanmasında payı olduğunu düşündüğü kişilere teşekkür ederek geçirdiği için.

Bu, mütevazılığı neredeyse aşırıya kaçan bildiğimiz Kane’di. Onu kazanan olarak böylesine ferahlatıcı bir tercih yapan şey de buydu. Etkinlik öncesinde başkaları kazanma şanslarını öne çıkarırken Kane kendi ihtimalini düşük gösteriyordu. Kariyerinde büyük bir millî takım veya kulüp kupasının bulunmamasının aleyhine işleyebileceğinin farkındaydı. Geçen sezon attığı gollerle Bayern’i yerel çifte taşımış olabilir, ancak eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun da belirttiği gibi, Dünya Kupası’nı veya Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadığı için “cezalandırılma” riski vardı.

Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da Ballon d’Or oylamasına katılanların gollere her şeyden fazla değer verdiği. 2025-26 sezonunda Kane’den (73) daha fazla gol atan olmadı. Hatta herhangi bir Avrupa sezonunda bundan daha fazla gol atan tek oyuncu Lionel Messi’ydi (2011-12 sezonunda 81).

Kane’in zaferine ilişkin tartışmaların süreceğine şüphe yok. Ancak bu tartışma aslında yalnızca Madrid ve Barcelona’da devam edecek; çünkü futbol dünyasının geri kalanı, onun hikâyesinin azmi ve üstün performansı nedeniyle kutlanmayı fazlasıyla hak ettiğini kabul ediyor.