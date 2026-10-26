24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane dünyanın en iyi futbolcusu değil ama Bayern Münih ve İngiltere yıldızı, olağanüstü sezonuyla 2026 Ballon d'Or ödülünü hak etti

2025-26 sezonunda kulübü ve millî takımı adına 70’in üzerinde gol atan eski Tottenham forvetine pazartesi günü Londra’da Altın Top ödülü verildi.

Tom Maston
Çeviri:

  • Pazartesi günü Londra, Ballon d'Or törenine ilk kez ev sahipliği yaparken, futbol dünyasının önde gelen isimleri futbolun geride kalan 12 ayını kutlamak için İngiltere'nin başkentine akın etti.

    Sunucular Thierry Henry ve Kate Scott'ın dağıttığı ödüllerin sayısı giderek artsa da erkeklerde Altın Top'u kimin alacağı, çok sayıda güçlü aday olması nedeniyle en büyük tartışma konusu olmaya devam etti.

    30 kişilik aday listesindeki 5 ila 10 oyuncunun dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünü kazanması için ikna edici gerekçeler sunulabilirdi. Ancak tören öncesindeki favorilerin her birinin adaylığında da ciddi zayıf noktalar vardı. Bu da 2026 Ballon d'Or yarışını son yılların en çekişmeli ve tartışmalı yarışına dönüştürdü.

    Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ödüle hükmettiği günler çok geride kaldı; artık her sezon birçok oyuncu, dünyanın en iyi futbolcusu seçilebileceğine inanarak başlıyor. Yine de ödülü kazananı böyle tanımlamak, 2026 Ballon d'Or'unu başından beri açıkça en çok hak eden oyuncunun Harry Kane olduğu gerçeğini belki de gölgede bıraktı.

  • Yeni anlatı

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Ballon d'Or'un gerçekten dünyanın en iyi oyuncusunu mu, yoksa yalnızca en iyi sezonu geçiren oyuncuyu mu ödüllendirdiği tartışma konusu hâline geldi.

    2019'da GIVEMESPORT tarafından Ballon d'Or hakkındaki görüşü sorulduğunda, eski İngiltere forveti Gary Lineker, bireysel ödüllerin bir takım sporunda nihayetinde değersiz olduğu yönündeki sıkça tekrarlanan görüşü dile getirerek ödülün önemini küçümsemişti.

    Ancak Lineker, yanıtında Messi'nin o yıl ödüle ne kadar uygun olduğunu değerlendirirken, birçok kişinin Ballon d'Or'un neyi ödüllendirdiğine inandığı ile ödülün gerçekte neyi ödüllendirir hâle geldiği arasındaki temel farka da işaret etmişti.

    Lineker, “Yılın en iyi oyuncusu seçilmesine gereğinden fazla önem verilir oldu. İş saçma bir hâl aldı,” demişti. “Çünkü gerçek şu ki her yılın en iyi oyuncusu seçilecekse o (Messi) her yıl kazanırdı… Barcelona'nın biraz yorgun ve biraz yaşlı görünmeye başladığını düşündüğüm sezonun son bölümü öncesinde Messi'nin geçen sezonki performansları inanılmazdı. İstatistikleri olağanüstüydü.”

    Ballon d'Or'un geldiği noktanın özü de burada yatıyor. Artık her yıl, başarılarından veya kazandığı kupalardan bağımsız olarak dünyanın en iyi futbolcusunu seçmek yerine Altın Top, genellikle bireysel olarak en iyi sezonu geçiren ve performansıyla ideal olarak takımının kupa kazanmasını sağlayan üst düzey oyuncuya gidiyor.

    Ödül töreninin organizatörü France Football, son dönemde kupaların cazibesine kapılan jüri üyelerinin oylarını yalnızca bir oyuncunun sezon boyunca kazandığı kupa sayısına dayandırmadığını vurgulamaya çalışıyor. Bu alışkanlık, Jorginho'nun Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni ve İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında önemli ama olağanüstü olmaktan uzak bir rol oynamasının ardından 2021'de ödül sıralamasında ilk üçe girmesine yol açmıştı. Yine de en büyük maçlarda iyi oynayan ve en büyük sahnelerde kupa kazandıran anlara imza atan oyuncuların lehine şüphesiz hâlâ bir eğilim var. Bu da pazartesi günü Kane yerine başka bir oyuncunun ödülü kazanmasına yol açmış olabilir.

    Yine de Bayern Münihli forvetin sezonunun, bireysel olarak ortaya koydukları açısından diğer herkesinkinin üzerinde olduğuna şüphe yok.

  • Müthiş istatistikler

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Kane'in golleri Bayern'i Almanya'da lig ve kupa dublesine taşıdı

    Gözlerinizi kapatın ve bir sezonda kulübü ve millî takımı için çıktığı sadece 65 maçta 73 gol atan bir oyuncu hayal edin. Bu gollerin 36’sı, sahada kaldığı her 66 dakikada bir gol atma ortalamasıyla, kulübünü lig şampiyonluğuna taşıdı. Ülkesindeki kupa organizasyonunun her turunda da gol buldu; finalde galibiyeti getiren hat-trick’i de dâhil olmak üzere altı maçta 10 kez fileleri havalandırdı.

    Şampiyonlar Ligi’nde ise 13 maçta 14 gol attı. Takımı yarı finale yükselirken forma giydiği beş eleme maçının tamamında gol buldu. Dünya Kupası’nda da ülkesinin kaptanlığını yaparak takımını, kendi toprakları dışındaki en iyi derecesi olan üçüncülüğe taşıdı. Turnuvada, ikisi eleme turlarındaki maçlarda galibiyeti getiren goller olmak üzere altı gol attı; bu sayıyı yalnızca dört oyuncu geçebildi.

    Etkileyici, değil mi? Elbette Kane’in 2025-26 sezonuna ait olan bu istatistikler, Ballon d’Or tartışmalarında tek başına bile yeterli olmalıydı. 21. yüzyılda tek bir sezonda Kane’in geçen sezon attığından daha fazla gol atan yalnızca bir oyuncu var: 2011-12 sezonunda Messi.

    Kane’in şu anda ceza sahası içinde ve çevresindeki gol üretimi rakipsiz. Golleri en büyük iki kupayı getirmemiş olsa da Bayern’in kupa kazanmasını sağladı; Bayern ile İngiltere’nin sırasıyla kıta ve dünya turnuvalarında ileri aşamalara kadar mücadeleye devam etmesinde de rol oynadı.

  • Çok yönlü bir değer

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Kane’in geriye gelip oyuna katılma isteği, kulüp ve millî takımdaki takım arkadaşlarının en iyi performanslarını sergilemesini sağladı.

    Ancak bu, Kane’in takım arkadaşlarının kendisine kolay gol fırsatları hazırlamasını ceza sahasında bekleyen bir golcüden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Kane, bitiriciliği üst düzeyde olan ve göz alıcı goller atan bir oyuncu. Yine de onu yalnızca böyle tanımlamak, futbolculuğuna haksızlık olur.

    Kane’i kendi kuşağının öne çıkan 9 numarası yapan, oyunun her yönündeki becerisi. Gerilere gelip pasları ve hareketliliğiyle hücumlara katkı verme isteği, futbolun en üst düzeyindeki diğer oyuncular arasında neredeyse benzersiz.

    Geçen sezon yaptığı yalnızca sekiz asist, Kane’in 30’lu yaşlarına girdikten sonra dönüştüğü yaratıcı oyuncunun hakkını vermiyor. Yalnızca Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 26 net gol fırsatı yarattı. Takım arkadaşları da kale önünde İngiltere kaptanı kadar etkili olsaydı, belki o da Avrupa’nın asist sıralamasında üst sıralarda yer alacaktı.

    Her hâlükârda Kane’in başkalarına alan açma becerisi, hem Vincent Kompany’nin hem de Thomas Tuchel’in oyun anlayışında kilit rol oynuyor. Bayern ve İngiltere’nin kanat oyuncuları ile ceza sahasına koşular yapan orta saha oyuncularının, 33 yaşındaki eski Tottenham taraftarı gözdesiyle birlikte oynarken başarılı olması şaşırtıcı değil.

  • Her sonuca açık yarış

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi'nin Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansı, adının yeniden Ballon d'Or için anılmasını sağladı

    Ancak tüm bunlara rağmen, Kane’in sezon boyunca sergilediği performansla hak ettiği Ballon d’Or’u kazanamayacağı düşüncesi giderek güçleniyordu. Bunda, yarışın son derece çekişmeli olması ve oyların geçmiş yıllarda nadiren görülen biçimde bölünebilecek olması da rol oynuyordu.

    Ballon d’Or’un hâlâ ‘dünyanın en iyi futbolcusunu’ ödüllendirmesi gerektiğine inanan jüri üyeleri, İspanya’nın zaferle tamamladığı Dünya Kupası’nda bireysel olarak bekleneni veremese de Lamine Yamal’ı tercih etmekte haklı gerekçeler bulabilirdi. Aynı üyeler, takımlarının hiçbir kupa kazanamamasında önemli ölçüde sorumluluk taşısa da Real Madrid ve Fransa formasıyla neredeyse 60 gol atan ve bu süreçte Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kylian Mbappe’yi de seçebilirdi.

    Öte yandan Messi’nin yaz aylarında Kuzey Amerika’da sergilediği olağanüstü performans, onun hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu olduğu yönünde görüşlerin dile getirilmesine bile yol açtı. Ancak rekabetin seviyesi göz önüne alındığında, MLS’teki başarılarının ne kadar ciddiye alınması gerektiği hâlâ tartışmalı.

    Şampiyonlar Ligi performanslarına öncelik vererek, Ligue 1’de nadiren aynı seviyeye ulaşmasına rağmen Paris Saint-Germain formasıyla eleme turlarında sergilediği parlak oyun nedeniyle Khvicha Kvaratskhelia’ya oy veren jüri üyeleri de olmuş olabilir. Dünya Kupası’nı her şeyin üstünde tutanlar da olacaktır. Bu da Manchester City’de vasat bir sezon geçirmesine rağmen Turnuvanın Oyuncusu seçilen Rodri’yi yarışa dahil etmiş olabilir.

  • Sessiz kampanya

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane, Yamal ve Mbappe'nin kulüplerinden gördüğü kamuoyu önündeki desteğin aynısını Bayern'den görmedi.

    Oylama sürecine eşlik eden, büyük ses getiren halkla ilişkiler savaşı Kane’in işini kolaylaştırmadı. Özellikle Barcelona ve Real Madrid, sırasıyla Yamal ve Mbappe için kampanya yürütürken iki oyuncu da fırsat buldukça neden ödülü hak ettiklerini anlatmaya hevesliydi.

    Buna Messi’nin dokuzuncu Altın Top’unu kazanması için Arjantin millî takımındaki arkadaşlarının verdiği desteği ve PSG çevresinden Kvaratskhelia’nın ya da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan diğer oyuncularından birinin ödülü alması yönünde ara sıra yükselen çağrıları da ekleyince, Kane lehine kamuoyunda benzer ölçekte bir kampanya yürütülmedi.

    Törenden bir haftayı biraz aşkın süre önce Kane’in mi yoksa Olise’nin mi kazanması gerektiği sorulduğunda Bayern teknik direktörü Kompany’nin verdiği yanıt, durumu çok iyi özetliyordu: “Bu Ballon d’Or’u her gün düşünmüyorum. Umarım bir Bayern oyuncusu kazanır ama elbette benim için daha önemli olan Bayern’le kupalar kazanmamız.”

    Kane de bazı rakipleriyle karşılaştırıldığında saha dışında kendi şansını artırmak için pek bir şey yapmadı. Bu konudaki en dikkat çekici sözleri, eğer öyle denebilirse, eylül ayında Marca’ya verdiği röportajda geldi: “Kendimden çok fazla bahsetmeyi hiçbir zaman sevmedim. Söyleyebileceğim tek şey, geçen sezonun hem kişisel açıdan hem de takım olarak inanılmaz olduğudur. Açık ara hayatımın en iyi sezonuydu.”

    “73 golle bitirmiş olmamın, tarihteki en yüksek ikinci gol sayısına ulaşmamın, kendi başına çok şey anlattığı doğru,” diye ekledi. “Bununla son derece gurur duyuyorum. Bunu mümkün kılmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma ve herkese ancak teşekkür edebilirim.”

  • Değeri bilinmeyen efsane

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Kane'i eleştirenler, onun dünyanın elit süper yıldızları arasındaki yerini artık kabul edebilir

    Kane’in gerçekte nasıl bir futbolcu olduğunu asla takdir etmeyecek kişiler var. Onları fikirlerini değiştirmeye ikna etmek için yapabileceği tek şey gol atmak. Geçen sezon da fazlasıyla gol attı.

    Yamal ve Mbappe’nin zamanı da elbette gelecek. Ancak 2026’da Ballon d’Or’un sahibi Harry Kane’in hakkını teslim etmek zorundalar.