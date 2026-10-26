Harry Kane dünyanın en iyi futbolcusu değil ama Bayern Münih ve İngiltere yıldızı, olağanüstü sezonuyla 2026 Ballon d'Or ödülünü hak etti

Pazartesi günü Londra, Ballon d'Or törenine ilk kez ev sahipliği yaparken, futbol dünyasının önde gelen isimleri futbolun geride kalan 12 ayını kutlamak için İngiltere'nin başkentine akın etti.

Sunucular Thierry Henry ve Kate Scott'ın dağıttığı ödüllerin sayısı giderek artsa da erkeklerde Altın Top'u kimin alacağı, çok sayıda güçlü aday olması nedeniyle en büyük tartışma konusu olmaya devam etti.

30 kişilik aday listesindeki 5 ila 10 oyuncunun dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünü kazanması için ikna edici gerekçeler sunulabilirdi. Ancak tören öncesindeki favorilerin her birinin adaylığında da ciddi zayıf noktalar vardı. Bu da 2026 Ballon d'Or yarışını son yılların en çekişmeli ve tartışmalı yarışına dönüştürdü.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ödüle hükmettiği günler çok geride kaldı; artık her sezon birçok oyuncu, dünyanın en iyi futbolcusu seçilebileceğine inanarak başlıyor. Yine de ödülü kazananı böyle tanımlamak, 2026 Ballon d'Or'unu başından beri açıkça en çok hak eden oyuncunun Harry Kane olduğu gerçeğini belki de gölgede bıraktı.