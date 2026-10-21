24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane dünyanın en iyi futbolcusu değil ama Bayern Münih'in ve İngiltere'nin yıldızı, 2026 Ballon d'Or ödülünü en çok hak eden isim

2025-26 sezonunda 70'ten fazla gol atmasına rağmen eski Tottenham forvetinin Altın Top'u kazanmayı hak ettiğine herkes ikna olmuş değil.

Tom Maston
Çeviri:

  • Pazartesi günü Londra, Ballon d’Or törenine ilk kez ev sahipliği yapacak. Futbol dünyasının önde gelen isimleri, geride kalan 12 ayı kutlamak için İngiltere’nin başkentine gelecek.

    Sunucular Thierry Henry ve Kate Scott’ın takdim edeceği ödüllerin sayısı giderek artsa da erkeklerde Altın Top’u kimin kazanacağı, yalnızca iki ya da üç güçlü aday olduğunda bile en büyük tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak 2026’da adayların çokluğu nedeniyle Ballon d’Or tartışması iyice alevlendi.

    30 kişilik aday listesindeki oyunculardan beş ila 10’unun dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünü kazanmayı hak ettiğine dair ikna edici gerekçeler sunulabilir. Pek çok oyuncu, 2025-26 sezonu ve ardından düzenlenen Dünya Kupası boyunca ödüle adaylığını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

    Öte yandan, tören öncesinde favori gösterilen isimlerin her birinin adaylığında da kayda değer eksikler var. Bu da Ballon d’Or yarışını son yılların en açık ve en tartışmalı yarışı hâline getiriyor. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin ödüle hükmettiği günler çok geride kaldı; artık her sezon, birçok oyuncunun dünyanın en iyi oyuncusu seçilebileceğine inanmasıyla başlıyor.

    Ne var ki kazananı “dünyanın en iyi oyuncusu” olarak tanımlamak, 2026 Ballon d’Or’unu kazanmayı açıkça en çok hak eden oyuncunun Harry Kane olduğu gerçeğini gölgeliyor olabilir.

  • Yeni anlatı

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Ballon d'Or'un gerçekten dünyanın en iyi oyuncusunu mu, yoksa yalnızca en iyi sezonu geçiren oyuncuyu mu ödüllendirdiği tartışma konusu hâline geldi.

    2019 yılında GIVEMESPORT tarafından Ballon d’Or hakkındaki görüşü sorulduğunda, eski İngiltere forveti Gary Lineker, bireysel ödüllerin bir takım sporunda sonuçta değersiz olduğu yönündeki sıkça tekrarlanan görüşe dayanarak ödülün önemini küçümsedi.

    Ancak Lineker, yanıtında Messi’nin o yıl ödüle ne kadar uygun olduğunu değerlendirirken, pek çok kişinin Ballon d’Or’un neyi ödüllendirdiğini düşündüğü ile ödülün gerçekte neyi ödüllendirir hâle geldiği arasındaki temel farka da işaret etti.

    Lineker, “Yılın en iyi oyuncusu seçilmeye gülünç derecede fazla önem verilir oldu. Bu artık saçma bir hâl aldı,” dedi. “Çünkü gerçek şu ki her yılın en iyi oyuncusuna veriliyorsa (Messi) her yıl kazanırdı… Barcelona’nın biraz yorgun ve yaşlı görünmeye başladığını düşündüğüm sezonun en son bölümüne kadar Messi’nin geçen sezonki performansı inanılmazdı. Rakamları olağanüstüydü.”

    Ballon d’Or’un bugün geldiği noktanın özü de burada yatıyor. Altın Top artık her yıl, başarılarına ya da kazandığı kupalara bakılmaksızın dünyanın en iyi futbolcusuna verilmek yerine, en iyi bireysel sezonu geçiren ve performansıyla ideal olarak takımının kupa kazanmasını sağlayan üst düzey oyuncuya gitme eğiliminde.

    Ödül töreninin organizatörü France Football, son dönemde jüri üyelerinin oylarını yalnızca bir oyuncunun sezon boyunca kazandığı kupa sayısına dayandırmaması gerektiğini vurgulamaya çalıştı. Kupaları esas alma alışkanlığı, Jorginho’nun 2021’de Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ni, İtalya’nın ise Avrupa Şampiyonası’nı kazanmasında önemli ama olağanüstü olmaktan uzak bir rol oynamasına rağmen ödül sıralamasında ilk üçe girmesine yol açmıştı. Yine de en büyük maçlarda öne çıkan ve en büyük sahnelerde kupa kazandıran anlara imza atan oyuncular lehine kuşkusuz hâlâ bir eğilim var. Bu da gelecek hafta Kane dışında bir oyuncunun ödülü kazanmasına yol açabilir.

    Bununla birlikte, Bayern Münih forvetinin sezonunun bireysel olarak ortaya koydukları açısından diğerlerinin hepsinin önünde olduğuna şüphe yok.

  • Müthiş istatistikler

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Kane'in golleri Bayern'i Almanya'da lig ve kupa şampiyonluğuna taşıdı

    Gözlerinizi kapatın ve bir sezonda kulüp ve millî takım formasıyla çıktığı yalnızca 65 maçta 73 gol atan bir oyuncu hayal edin. Bu gollerin 36’sını sahada kaldığı her 66 dakikada bir gol atarak kaydetti ve kulübünü lig şampiyonluğuna taşıdı. Yerel kupa organizasyonunun her turunda da gol buldu; finalde galibiyeti getiren hat-trick dâhil, altı maçta 10 kez fileleri havalandırdı.

    Şampiyonlar Ligi’nde ise takımı yarı finale yükselirken forma giydiği beş eleme maçının tamamında gol attı ve 13 maçta 14 gole ulaştı. Dünya Kupası’nda da ülkesine kaptanlık ederek yurt dışında bugüne kadarki en iyi derecesi olan üçüncülüğü getirdi. Turnuvada, yalnızca dört oyuncunun geride bırakabildiği altı gol kaydetti; bunların arasında iki eleme turunda galibiyeti getiren goller de vardı.

    Elbette Kane’in 2025-26 sezonuna ait olan bu istatistikler, Ballon d’Or tartışmasında tek başına yeterli olmalı. 21. yüzyılda tek bir sezonda Kane’in geçen sezon attığından daha fazla gol atan yalnızca bir kişi var: 2011-12’de Messi.

    Kane’in şu anda ceza sahası içindeki ve çevresindeki gol üretimi rakipsiz. Golleri en büyük iki kupayı getirmese de Bayern Münih’e kupa kazandırdı; hem Bayern Münih’in hem de İngiltere’nin sırasıyla kıtasal ve küresel turnuvalarda son aşamalara kadar yarışın içinde kalmasını sağladı.

  • Çok yönlü bir koz

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Kane'in geriye gelmeye istekli olması, kulüp ve milli takımdaki takım arkadaşlarının en iyi performanslarını ortaya çıkardı

    Ancak bu, Kane’in takım arkadaşlarının kendisine kolay fırsatlar hazırlamasını ceza sahasında bekleyen bir golcüden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Kane üst düzey bir bitirici, muhteşem gollere imza atan bir oyuncu. Yine de bu tanım bile onun bir futbolcu olarak hakkını vermiyor.

    Kane’i kendi kuşağının en iyi 9 numarası yapan, oyunun her alanındaki becerisi. Derine gelip pasları ve hareketliliğiyle hücumlara olumlu katkı sağlama isteği, en üst düzeydeki diğer oyuncular arasında neredeyse benzersiz.

    Geçen sezon yaptığı yalnızca sekiz asist, Kane’in 30’lu yaşlarına girdikten sonra dönüştüğü yaratıcı gücü yansıtmıyor. Yalnızca Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 26 net gol fırsatı yarattı. Belki de takım arkadaşları kale önünde İngiltere kaptanı kadar etkili olsaydı, Avrupa’nın asist sıralamasında da zirveye yakın olacaktı.

    Her hâlükârda Kane’in başkalarına alan açma becerisi, hem Vincent Kompany’nin hem de Thomas Tuchel’in oynatmak istediği futbol için kilit önemde. Bayern ve İngiltere’deki kanat oyuncuları ile ceza sahasına koşu yapan orta saha oyuncularının, 33 yaşındaki eski Tottenham taraftarının gözdesiyle birlikte oynarken başarılı olması da şaşırtıcı değil.

  • Her sonuca açık yarış

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi'nin Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları, Ballon d'Or için adının yeniden anılmasını sağladı

    Ancak tüm bunlara rağmen, Kane’in sezon boyunca sergilediği performansla hak ettiği Ballon d’Or’a ulaşamayacağı yönündeki kanaat güçleniyor. Bunun nedenlerinden biri, yarışın son derece çekişmeli geçmesi ve oyların geçmiş yıllarda nadiren görülen biçimde bölünecek olması.

    Ballon d’Or’un hâlâ ‘dünyanın en iyi futbolcusuna’ verilmesi gerektiğine inanan jüri üyeleri, İspanya’nın zaferle tamamladığı Dünya Kupası’nda bireysel açıdan bekleneni veremese de Lamine Yamal’a oy verebilir. Bir diğer seçenek ise Real Madrid ve Fransa formasıyla toplamda yaklaşık 60 gol atan ve bu süreçte Dünya Kupası’nın Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Kylian Mbappe. Ancak Mbappe, takımlarının hiçbir kupa kazanamamasında kendisine düşen pay nedeniyle de ciddi eleştiri aldı.

    Öte yandan Messi’nin yaz aylarında Kuzey Amerika’da sergilediği olağanüstü performans, onun hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu olduğu görüşlerini bile gündeme getirdi. Yine de ligin rekabet düzeyi göz önüne alındığında, MLS’teki başarılarına ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği tartışmalı.

    Şampiyonlar Ligi performanslarına öncelik veren jüri üyeleri de olacaktır. Bu kişiler, Ligue 1’de nadiren aynı seviyeye ulaşmasına rağmen Paris Saint-Germain formasıyla eleme turlarında sergilediği müthiş performanslar nedeniyle Khvicha Kvaratskhelia’ya oy verebilir. Dünya Kupası’nı her şeyin üzerinde tutanlar da olacaktır. Bu da Manchester City’de vasat bir sezon geçirmesine rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri’yi yarışa dahil ediyor.

    Michael Olise’nin futbolun en iyi çok yönlü hücum oyuncularından biri hâline gelmesinin, oylarını Kane’den daha fazla hak ettiğini düşünenlerin de olacağı hesaba katıldığında, Bayern’in hücum üçlüsünden birinin kazanmasını isteyenlerin oyları bölünebilir. Bu da yukarıda adı geçen oyunculardan birinin Ballon d’Or’u almasının önünü açabilir.

  • Sessiz geçen kampanya

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane, Yamal ve Mbappe’nin kulüplerinden gördüğü düzeyde bir desteği Bayern Münih’ten kamuoyu önünde görmedi.

    Oylama sürecini çevreleyen son derece gürültülü PR savaşı da Kane’in adaylığına yardımcı olmadı. Özellikle Barcelona, Yamal için; Real Madrid ise Mbappe için kampanya yürütürken iki oyuncu da fırsat buldukça neden ödülü hak ettiklerini anlatmaya çalıştı.

    Messi’nin Arjantinli takım arkadaşlarının onun dokuzuncu Altın Top’unu kazanması için yaptığı çağrılar ve PSG çevresinden Kvaratskhelia’nın ya da Şampiyonlar Ligi’ni kazanan diğer oyuncularından birinin ödülü alması yönünde ara sıra yükselen sesler de eklendiğinde, Kane’in adaylığının kamuoyu önünde aynı düzeyde savunulmadığı görülüyor.

    Geçen hafta Kane’in mi yoksa Olise’nin mi kazanması gerektiği sorulduğunda Bayern teknik direktörü Kompany’nin verdiği yanıt, bu durumu açıkça ortaya koydu: “Bu Ballon d’Or’u her gün düşünmüyorum. Bayern’den bir oyuncunun kazanmasını umuyorum ama elbette benim için daha önemli olan, Bayern’le kupalar kazanmamız.”

    Kane de bazı rakipleriyle karşılaştırıldığında saha dışında kendi adaylığını desteklemek için pek bir şey yapmadı. Bu konudaki en dikkat çekici sözleri, tabii öyle denebilirse, eylül ayında Marca’ya verdiği röportajda geldi: “Kendim hakkında çok fazla konuşmayı hiçbir zaman sevmedim. Söyleyeceğim tek şey, geçen sezonun hem kişisel açıdan hem de takım olarak inanılmaz olduğudur. Açık ara hayatımın en iyi sezonuydu.”

    “Sezonu tarihin en yüksek ikinci gol sayısı olan 73 golle bitirmiş olmamın kendi başına çok şey anlattığı doğru,” diye ekledi. “Bundan son derece gurur duyuyorum. Bunu mümkün kılmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma ve herkese yalnızca teşekkür edebilirim.”

  • Kıymeti bilinmeyen efsane

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    Kane'i eleştirenlerin bazıları, onun dünyanın en seçkin yıldızları arasındaki yerini asla kabul etmeyecek.

    Kane’in alçakgönüllülüğü, ödül için yarıştığı bazı rakipleriyle aynı düzeyde ticari bir güce dönüşmemesinin nedenlerinden biri olabilir. Reklam anlaşmaları ve marka değeri söz konusu olduğunda Mbappe, Messi, Erling Haaland veya son dönemde Yamal ile aynı seviyeye ulaşmak herkes için zor. Ancak Kane, İngiliz futbolcular arasında şimdiden Jude Bellingham’ın gerisinde ve Bayern’de pazarlanabilir bir isim olarak Olise’nin giderek büyüyen etkisinin gölgesinde kalıyor.

    Ayrıca Bundesliga’da gol atmanın Premier League veya La Liga’da gol atmakla eşdeğer olmadığını düşünenler ve gollerinin 19’unun penaltıdan geldiğine dikkat çekenler de Kane’i değerlendirirken bunu aleyhine sayacak. Futbol söz konusu olduğunda dünya genelinde İngiltere’ye karşı (muhtemelen haklı) bir önyargı da var. Bu yüzden Kane son 12 ayda sahada ne kadar başarılı olmuş olursa olsun, onu gerçekte olduğu gibi asla takdir etmeyecek kişiler bulunuyor.

    Kane’in kendisini eleştirenleri aksi yönde ikna etmek için yapabileceği tek şey gol atmak. Geçen sezon da bunu fazlasıyla yaptı. Yetenekleriyle Ballon d’Or’u kazanmayı hak eden pek çok futbolcu var ve Kane de kesinlikle bu grubun içinde olduğunu kanıtladı.

    Ödül için oy kullananların yeterli sayıda kişinin aynı fikirde olup olmadığını pazartesi günü öğreneceğiz. Kane, fazlasıyla hak ettiği ödülü kendi şehrinde kazanamazsa daha ne yapabileceğinin sorulması gerekecek.