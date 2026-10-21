Pazartesi günü Londra, Ballon d’Or törenine ilk kez ev sahipliği yapacak. Futbol dünyasının önde gelen isimleri, geride kalan 12 ayı kutlamak için İngiltere’nin başkentine gelecek.

Sunucular Thierry Henry ve Kate Scott’ın takdim edeceği ödüllerin sayısı giderek artsa da erkeklerde Altın Top’u kimin kazanacağı, yalnızca iki ya da üç güçlü aday olduğunda bile en büyük tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak 2026’da adayların çokluğu nedeniyle Ballon d’Or tartışması iyice alevlendi.

30 kişilik aday listesindeki oyunculardan beş ila 10’unun dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünü kazanmayı hak ettiğine dair ikna edici gerekçeler sunulabilir. Pek çok oyuncu, 2025-26 sezonu ve ardından düzenlenen Dünya Kupası boyunca ödüle adaylığını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Öte yandan, tören öncesinde favori gösterilen isimlerin her birinin adaylığında da kayda değer eksikler var. Bu da Ballon d’Or yarışını son yılların en açık ve en tartışmalı yarışı hâline getiriyor. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin ödüle hükmettiği günler çok geride kaldı; artık her sezon, birçok oyuncunun dünyanın en iyi oyuncusu seçilebileceğine inanmasıyla başlıyor.

Ne var ki kazananı “dünyanın en iyi oyuncusu” olarak tanımlamak, 2026 Ballon d’Or’unu kazanmayı açıkça en çok hak eden oyuncunun Harry Kane olduğu gerçeğini gölgeliyor olabilir.