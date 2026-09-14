Manchester United taraftarları, şehirde rüzgârın nihayet yeniden kendilerinden yana dönmeye başladığını düşünmekte haklı sayılabilirdi. Michael Carrick'in ocak ayının ortasında geçici teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından sezon sonuna kadar Premier League'de diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladılar; bu sürecin ilk üç puanı da Old Trafford'da Manchester City'ye karşı alınan, tamamen hak edilmiş 2-0'lık derbi galibiyetinden geldi.

Carrick'in ekibi sezonu, puan tablosunda ikinci sıradaki City'nin sadece yedi puan gerisinde tamamladı ve Pep Guardiola'nın Etihad Stadyumu'ndaki kupalarla dolu 10 yıllık döneminin sona erdiğini doğrulamasını umut dolu bir heyecanla izledi. United, Sir Alex Ferguson sonrası dönemde komşularının hiçbir zaman üzerinde bitiremedi, ancak özellikle City'nin Rodri, Bernardo Silva ve John Stones dahil çok sevilen birçok oyuncusuna da veda ettiği bir yazın ardından, bunun 2026-27'de değişeceğine dair güven duymak için neden vardı.

Ancak şimdi, yeni sezonun sadece dört maç sonrasında, Manchester'da bir kez daha tanıdık bir his var. Şehrin rengi hâlâ tartışmasız şekilde mavi.