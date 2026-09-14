Guardiola gitti, ama Manchester hâlâ mavi: City'nin derbi sevinci, United ile arasındaki farkın hâlâ uçurum gibi olduğunu gösteriyor
Manchester United taraftarları, şehirde rüzgârın nihayet yeniden kendilerinden yana dönmeye başladığını düşünmekte haklı sayılabilirdi. Michael Carrick'in ocak ayının ortasında geçici teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından sezon sonuna kadar Premier League'de diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladılar; bu sürecin ilk üç puanı da Old Trafford'da Manchester City'ye karşı alınan, tamamen hak edilmiş 2-0'lık derbi galibiyetinden geldi.
Carrick'in ekibi sezonu, puan tablosunda ikinci sıradaki City'nin sadece yedi puan gerisinde tamamladı ve Pep Guardiola'nın Etihad Stadyumu'ndaki kupalarla dolu 10 yıllık döneminin sona erdiğini doğrulamasını umut dolu bir heyecanla izledi. United, Sir Alex Ferguson sonrası dönemde komşularının hiçbir zaman üzerinde bitiremedi, ancak özellikle City'nin Rodri, Bernardo Silva ve John Stones dahil çok sevilen birçok oyuncusuna da veda ettiği bir yazın ardından, bunun 2026-27'de değişeceğine dair güven duymak için neden vardı.
Ancak şimdi, yeni sezonun sadece dört maç sonrasında, Manchester'da bir kez daha tanıdık bir his var. Şehrin rengi hâlâ tartışmasız şekilde mavi.
Tatlı intikam
City, pazar günü Old Trafford'da komşusundan tatlı bir rövanş aldı; zorlu geçen maçta 1-0 kazanarak puan tablosunda gol farkıyla son şampiyon Arsenal'ın arkasında ikinci sıraya yükseldi ve sezona yüzde 100'lük başlangıcını sürdürdü. Enzo Maresca yönetimindeki ekip, bunu 67 dakika 10 kişi oynamasına rağmen başardı.
Phil Foden, ilk yarının ortalarında Bruno Fernandes'a sinirli ve aptalca bir hareketle tekme attığı için kırmızı kart gördü. Temas çok azdı ve Fernandes da fazlasıyla teatral tepkisi nedeniyle cezayı hak ediyordu. Ancak Foden'dan başkasını suçlamak mümkün değildi ve City'yi aşması çok zor bir engelle baş başa bıraktı.
Yine de dikkat çekici şekilde, konuk ekibin kolektif direnci bu andan itibaren arttı. Maresca, City'nin dizilişini akıllıca dar bir 4-4-1'e çevirdi ve merkez koridorlardaki alanı kapatarak United'ı bekler Patrick Dorgu ile Diogo Dalot üzerinden kanatlara yönelmeye zorladı. Ev sahibi ekip topa daha çok sahip oldu ama fazla tahmin edilebilir bir oyuna dönüştü; City de ceza sahasını kalabalıklaştırmak için kanatları feda ettikten sonra yapılan ortaları rahatlıkla savundu.
Maresca ayrıca devre arasında Rayan Cherki'nin yerine Iliman Ndiaye'yi oyuna aldı ve eski Everton oyuncusu, bitmek bilmeyen çalışma temposuyla City savunmasını daha da sağlamlaştırırken Erling Haaland'ın yanında patlayıcı bir hücum çıkışı da sundu. Daha tehlikeli görünen taraf City'ydi ve sonunda 60. dakikada kilidi açtı; Haaland, Josko Gvardiol'un ortasını arka direkte ağlara gönderdi.
VAR dikkati dağıtıyor
City daha sonra galibiyeti dikkat çekici derecede rahat bir şekilde korudu, ancak United'ın Haaland'ın kritik golü konusunda son derece öfkeli olmak için haklı gerekçeleri var. Norveçli oyuncu, Gvardiol topu oynadığında ofsaytta görünmesi nedeniyle gol ilk etapta iptal edildi, ancak VAR devreye girerek orta hakem Michael Oliver'a golün verilmesini tavsiye etti.
Haaland'ın ofsaytta olmadığı gösterildi, ancak top Norveçli takım arkadaşına ulaşmadan önce ona oynamaya çalışan Enzo Fernandez son savunmacının oldukça önündeydi. VAR bunu golün iptali için gerekçe olarak görmedi çünkü Fernandez topa dokunmadı, ancak Lisandro Martinez'in görüş açısını açıkça kapatıyordu ve tehlikeyi uzaklaştırma becerisini etkilediği görüldü.
Sahanın uzak tarafında Gvardiol'un ortasını kesmeye çalışan Dorgu'nun ayağının Haaland'ınkinden kelimenin tam anlamıyla milimetrelerle önde olduğunu istemeyerek de olsa kabul etseniz bile, Fernandez'in oyuna müdahale etmediğini savunmak neredeyse imkânsız. Carrick bu kararı "akıl almaz" olarak nitelendirirken, Martinez bunu bir "adaletsizlik" diye tanımladı; hatta eski City savunmacısı Micah Richards bile Sky Sports stüdyosunda hakemlerin hata yaptığını kabul etti.
Maçın bitişinden sadece saatler sonra Premier League'in hakem kurumu Pro Ref, United'ın sıkıntısını daha da artıran bu golle ilgili bir "değerlendirme hatası" yapıldığını kabul etti, çünkü bu açıklama maçın sonucunu değiştirmiyor. Ancak City şansını hak etti ve Carrick'in sönük, yaratıcılıktan uzak takımı VAR'ın arkasına saklanamaz.
Mücadele ruhu yok
Maçın ilk 23 dakikası temkinli geçti ancak Foden'ın düşüncesiz hareketleri United'a yeni bir ivme kazandırmalıydı. Bunun yerine sürekli yana ya da geriye pas yaptılar, topu körlemesine ceza sahasına şişirdiler ve uzaktan gelişigüzel şutlar çektiler.
Bunların en iyisinde Kobbie Mainoo direğe takıldı, Marcus Rashford da bir serbest vuruşta direği buldu ancak United, sayısal üstünlüğe sahip olduğu bölümde kaleyi bulan sadece iki şut çıkarabildi. İkincisi uzatma dakikalarında geldi ve açık ara maçtaki en iyi fırsatlarıydı; Fernandes sonunda Bryan Mbeumo'yu kaleciyle karşı karşıya bırakacak isabetli bir dikine pas verdi ancak Kamerunlu oyuncunun vuruşu, City'nin 1 numarası Gianluigi Donnarumma'nın kornere çelmesi için ideal yükseklikteydi.
United katı bir görüntü verdi ve tamamen kimliksizdi. Son 13 yılda buna benzer sözler kaç kez söylendi? Buna net bir tezat oluşturan City ise takım olarak sonuna kadar mücadele etti ve topu her kazandığında büyük cesaret gösterdi.
Takım ruhları sorulduğunda Haaland, "Planı değiştirmek zorunda kaldık ama Enzo (Maresca) bize farklı güçlü yönlerimize göre oynayacağımız bir plan verdi" dedi. "Kişisel olarak benim, bir fırsat beklemek için orada olmam ve o an geldiğinde uygulamaya hazır olmam gerekiyor. Ayrıca takımda savaşçılara da ihtiyacımız var ve bizde bundan bolca var. Orta sahamıza bakın, mücadele etmeyi seviyorlar!
"Her birimiz adına inanılmaz mutluyum ve herkesle gurur duyuyorum. Old Trafford'da 10 kişiyle topu rakipten uzak tutmak, işte bu karakterdir."
Ne yazık ki United'da buna yakın seviyede ne yeterince karakter ne de mücadele gücü var; bu yüzden iki kulüp arasındaki uçurum hâlâ çok büyük.
Üstün planlama
Maresca'nın, City'de Guardiola'nın mirasına yaklaşması bile çok zor, ancak ilk izlenim açısından bundan daha iyisini yapması da neredeyse mümkün değildi. City, tüm kulvarlarda beşte beş yaptı ve en büyük kupalara talip olmak için gereken kolektif dirence hâlâ sahip olduğunu açıkça gösterdi.
İtalyan teknik adam, City'nin yeni oyuncular için rekor seviyede 456 milyon £ (617 milyon $) harcadığı mükemmel bir transfer döneminden de faydalanıyor; Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi bu dönemin öne çıkan dörtlüsü oldu. Kulüp, Maresca'ya başarı getirmesi için mümkün olan en iyi şansı vermek adına kadroyu güçlendirme konusunda proaktif davrandı.
Sir Jim Ratcliffe ve INEOS aynı şeyi yapmayı ihmal ettiği için United, şimdiden City'nin sekiz puan gerisine düştü. Orta sahayı yenilemek için Youri Tielemans, Carlos Baleba ve Andrey Santos geldi, ancak Carrick'in en az iki savunmacıya ve Benjamin Sesko'yla rekabet edecek bir forvete daha da umutsuzca ihtiyacı vardı.
Carrick, INEOS'un akıl almaz derecede muhafazakâr yaklaşımının bedelini ödüyor ve çok geçmeden kaçınılmaz olarak görevinden olacak. United, Ratcliffe liderliğindeki yönetimde, Glazer ailesinin futbol operasyonlarının tam kontrolüne sahip olduğu dönemde olduğu kadar saha dışında da karmakarışık bir durumda. En az bir yıl daha sürecek bir başarısızlık döngüsüne hapsolmuş durumdalar.
Manchester'da üstünlük için yeni bir savaş olmayacak; City açık ara hâlâ en üstün taraf.