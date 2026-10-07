Lionel Messi, milli takım sahnesine veda etti. İkonik Estadio Mas Monumental'de duygusal bir gecede Arjantin, ülkesinin formasını son kez Benin ile oynanan hazırlık maçında giyen GOAT'a veda etti; Messi de geceyi kaçınılmaz olarak bir golle taçlandırdı, üstüne üstlük duruma uygun şekilde iki de asist yaptı.

Elbette herkes, Messi'nin ülkesini 2022 Katar Dünya Kupası'nda zafere taşıdıktan sonra emekli olacağını düşünüyordu. Ancak bunu yapmamış olmasına çok sevindik, çünkü bu yıl Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada bir kez daha zamana meydan okuyarak, ciddi ölçüde zayıflamış bir Albicelste takımını 39 yaş gibi ileri bir yaşta sekiz gol ve dört asistle finale kadar taşıdı.

Artık uluslararası kariyerini, hâlâ bir şekilde gücünün mutlak zirvesine çok yakın performans sergilerken nihayet noktaladığına göre, GOAL, Messi'nin Arjantin formasıyla yaşadığı en unutulmaz anları derledi; 2006'da kendisini dünya sahnesine tanıtmasından sadece birkaç ay önce İngiltere ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinin gidişatını tamamen değiştirmesine kadar...