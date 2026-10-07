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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

GOAT'a veda! Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla en unutulmaz anları: sıralandı

İkonik 10 numara, salı günü Benin'e karşı ülkesi adına son maçına çıktı ve GOAL, yıldızlarla dolu milli takım kariyerine dönüp bakıyor

Mark Doyle
Çeviri:

  • Lionel Messi, milli takım sahnesine veda etti. İkonik Estadio Mas Monumental'de duygusal bir gecede Arjantin, ülkesinin formasını son kez Benin ile oynanan hazırlık maçında giyen GOAT'a veda etti; Messi de geceyi kaçınılmaz olarak bir golle taçlandırdı, üstüne üstlük duruma uygun şekilde iki de asist yaptı.

    Elbette herkes, Messi'nin ülkesini 2022 Katar Dünya Kupası'nda zafere taşıdıktan sonra emekli olacağını düşünüyordu. Ancak bunu yapmamış olmasına çok sevindik, çünkü bu yıl Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada bir kez daha zamana meydan okuyarak, ciddi ölçüde zayıflamış bir Albicelste takımını 39 yaş gibi ileri bir yaşta sekiz gol ve dört asistle finale kadar taşıdı.

    Artık uluslararası kariyerini, hâlâ bir şekilde gücünün mutlak zirvesine çok yakın performans sergilerken nihayet noktaladığına göre, GOAL, Messi'nin Arjantin formasıyla yaşadığı en unutulmaz anları derledi; 2006'da kendisini dünya sahnesine tanıtmasından sadece birkaç ay önce İngiltere ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinin gidişatını tamamen değiştirmesine kadar...

  • 12. Anında etki

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    Messi aslında Arjantin'deki ilk maçında oyundan atılmıştı, ancak oyunun en büyük sahnesindeki ilk görünümü çok daha iyi geçti

    Barcelona'daki çıkış sezonunun son birkaç ayını sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen Messi, Arjantin'in 2006 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, genç yıldızın Almanya'da turnuvadaki ilk maçına çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

    Messi, ülkesinin Fildişi Sahili'ne karşı oynadığı açılış maçının tamamında yedek kulübesinde oturdu, ancak ikinci maç gününde Sırbistan ve Karadağ ile oynanan karşılaşmanın son bölümünde oyuna girdi ve futbolun en büyük sahnesinde anında iz bıraktı.

    Messi, 16 dakikalık müthiş bir performans sırasında bir gol attı ve bir golün de hazırlayıcısı oldu; Diego Maradona da Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke tribünlerinden bunu büyük bir memnuniyetle izledi. "O sadece iyi değil," ikonik 10 numara, bizzat varisi olarak gördüğü genç oyuncu hakkında şöyle dedi: "o, özel."

  • 11. Harika grup aşaması

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    Kısa boylu hücum oyuncusu, 2014 Dünya Kupası'nın ilk aşamalarında ülkesini sırtladı

    Dünya Kupası'ndaki ilk maçında gol attıktan sonra Messi, ikinci turnuva golü için tam sekiz yıl beklemek zorunda kaldı. Zira Güney Afrika 2010, hem Barcelonalı süperstar hem de teknik direktör Maradona için tam bir felaket oldu; Maradona, Almanya'ya çeyrek finalde 4-0 kaybedilen küçük düşürücü yenilginin kısa süre ardından Arjantin'den ayrıldı. Bu nedenle Messi, Brezilya 2014'te büyük bir baskı altındaydı ve Arjantin'in turnuva serüveni acıyla sona erse de 10 numara iyi bir başlangıç yaptı.

    'La Pulga', Bosna-Hersek'e karşı 2-1 kazanılan maçta ceza sahası yayının çevresindeki enfes ve kusursuz bir organizasyonun ardından takımının galibiyet golü olan ikinci sayıyı attı. Daha da iyisi ikinci maç gününde geldi; Messi, ceza sahasının sağ çaprazından uzatma dakikalarında attığı müthiş galibiyet golüyle İran'ın yüreğini parçaladı.

    Arjantinli yıldız daha sonra kişisel açıdan harika bir grup aşamasını, Nijerya karşısında 3-2 kazanılan maçta iki gol daha atarak taçlandırdı; bunların ikincisi ise muhteşem bir frikikti.

  • 10. Dönüm noktası niteliğinde bir maç

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi'nin büyüsü, Arjantin'in Avustralya'yı Dünya Kupası'nda mağlup ettiği maçta rakiplerinin nefesini kesti

    Arjantin'in 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya ile oynadığı maç, Lionel Messi'nin profesyonel kariyerindeki 1000. karşılaşmasıydı. Beklendiği gibi, bu özel günü yine her zamanki büyüleyici performansıyla taçlandırdı.

    "İzlemesi özel bir oyuncu," Messi hakkında konuşan Avustralya orta saha oyuncusu Keanu Baccus, Arjantin'in 2-1 kazandığı maçta ceza sahası içinden yaptığı harika derecede isabetli vuruşla skoru açan yıldız için, "Sahada sahte gibi görünüyor, dürüst olmak gerekirse biraz balmumu heykeline benziyor. Aslında ne kadar iyi olduğu, oyunu nasıl izlediği, nasıl gördüğü ve sorumluluğu kendi üzerine aldığı gerçekten gerçeküstü.

    "Bu çok özel çünkü bunu çok fazla kişi yapamaz, bu yüzden omzumun üzerinden bakıp nerede olduğunu ve sürekli ne yaptığını görmeye çalışıyordum."

  • 9. Brezilya karşısında mükemmel performans

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    Messi, kulübündeki formunu milli takımda tekrarlayamadığı yönündeki eleştirilerin ortasında müthiş bir hat-trick yaptı

    Arjantin'in Haziran 2012'de East Rutherford'da Brezilya ile oynadığı maç sadece bir hazırlık karşılaşması olabilir, ancak bu, uzun süredir beklediği yıkıcı performansı sergileyen Messi için son derece önemli bir maçtı.

    Bunun Arjantin'in en büyük rakibine karşı gelmesi, maçı daha da anlamlı kıldı. Messi'nin heyecan dolu 4-3'lük galibiyette hat-trick yaptıktan sonra söylediği gibi, "Brezilya'yı yenmek her zaman güzeldir ve attığım üç gol nedeniyle çok mutluyum."

    İlk ikisi de güzel gollerdi ama maçı Arjantin lehine bitiren üçüncüsü, grubun en iyisiydi; Messi orta sahada topu aldıktan sonra ileri çıktı ve Brezilya ağlarının üst köşesine durdurulamaz bir şut gönderdi.

    "Dünyada hiç kimse Messi'ye bir çözüm bulamadı," Brezilya Teknik Direktörü Mano Menezes maçın ardından buna dikkat çekti. "Dört fırsatı oldu ve üç gol attı... Bazı oyunculara karşı onlara hiç alan bırakmamak gerekir."

    Dönemin Arjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabella ise sadece şunu söyledi: "Leo'nun Arjantinli olması büyük şans!"

  • 8. Gvardiol'ü adeta peşinde koşturmak

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi o sırada 35 yaşında olabilirdi, ancak 2022'de kendisinden 15 yaş küçük oyuncuları yine de geride bırakabiliyordu.

    Josko Gvardiol, 2022 Katar Dünya Kupası'nda kendisini oyunun en iyi genç savunmacılarından biri olarak kabul ettirdi. Manchester City, Hırvatistan'ın yarı finale yükselişinde oynadığı rolden o kadar etkilendi ki bir sonraki yaz onun için 77 milyon sterlin (103 milyon dolar) ödedi.

    Ancak 20 yaşındaki Gvardiol bile Katar'da Messi'yle başa çıkamadı. İlk yarıda kullandığı sert penaltıyla skoru açan Messi, daha sonra sahanın sağ tarafında rakibini defalarca çaresiz bıraktı ve Julian Alvarez'e maçtaki ikinci golünü attırdı.

    Hırvatistan kaptanı Luka Modric'in de kabul ettiği gibi, Messi Lusail'de "büyüklüğünün" altını çizdi; öyle ki Gvardiol da GOAT tarafından zor durumda bırakılmaktan en ufak bir utanç duymadı.

    "Kaybetmiş olsak da ona karşı oynadığım için mutluyum," stoper, ülkesinin Lusail'de 3-0 kaybettiği maçın ardından böyle konuştu. "Çocuklara Messi'yi 90 dakika marke ettiğimi anlatabileceğim."

  • 7. Lusail Muharebesi

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi, Hollanda karşısında alınan epik galibiyette daha agresif, Maradona'yı andıran bir yönünü sergiledi

    Futbol saflığından yana olanlar için Arjantin'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı dramatik şekilde yenmesine dair akıllarda kalan en kalıcı an, Messi'nin Nahuel Molina'ya yaptığı asistti. Bu, tartışmasız şekilde başka hiçbir oyuncunun ne görebileceği ne de uygulayabileceği bir pastı ve haklı olarak gelmiş geçmiş en iyilerden biri kabul ediliyor.

    Ancak çok büyük sayıda Arjantinli için 'Lusail Savaşı' gündeme geldiğinde akla ilk gelen şey, Messi'nin maç sonrası röportaj sırasında Wout Weghorst'a sert çıkması oluyor: "Neye bakıyorsun, aptal? Neye bakıyorsun, aptal? Git buradan, aptal, git buradan!"

    Messi daha sonra, rekor kıran 17 sarı kartın çıktığı bu maçın gergin sonrasında Weghorst'a ve Hollanda'nın oyuncu ve teknik ekibinden birkaç isme hitap etme biçiminden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

    Ancak vatandaşları o sırada buna bayılmıştı. Hernan Crespo'nun da aralarında bulunduğu birçok Arjantinli, uzun süredir Messi'de Maradona'nın "sert tarafının" eksik olduğunu ve bu yüzden kaptanlık rolüne uygun olmadığını savunuyordu. Ona göre fazla sessiz ve fazla düzgün biriydi. Ancak Hollanda karşısında Messi karakterinin ateşli yönünü gösterdi ve bu da Arjantinlilerin onu daha da çok sevmesine yol açtı.

    "Ortaya çıkan her şey doğaldı, sadece o şekilde tepki verdim," dedi Messi, Ocak 2023'te Urbana Play'e. "O oyuncuyla [Weghorst] çok şey yaşanmıştı ve bir iki gerilim ve sürtüşme anı daha vardı. Maç yeni bitmişti, her şey çok tazeydi. O görüntünün kalmasını sevmiyorum ama bunlar oluyor."

  • 6. Mısır'ın eşitlik golü

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Arjantin, kaptanları bir kez daha devreye girene kadar 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda şok bir elenme yaşamaya hazırlanıyor gibi görünüyordu

    Arjantin'in 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile oynadığı maçta bitime sadece 11 dakika kala, birçok kişi Messi'nin Arjantin'in şampiyonluk savunması için geri dönme kararının ne kadar doğru olduğunu sorguluyordu. Scaloni'nin ekibi Mısır karşısında 2-0 gerideydi ve kaptanları adına daha da kötüsü, ilk yarıda bir penaltı kaçırmıştı.

    Ancak Messi yenilgiyi kabul etmeyi reddetti ve sağ kanattan yaptığı nefis ortada Cristian Romero'nun kafayla ağlara gönderdiği golle Arjantin'in farkı bire indirmesine yardımcı oldu. Sadece dört dakika sonra eski Barcelona forveti, zıplayan ve kontrolü zor bir topu ağlara çakarak skoru eşitledi ve bunu yaparken de Dünya Kupası tarihinde üst üste altı eleme aşaması maçında gol atan ilk erkek oyuncu oldu.

    Ardından Enzo Fernandez, Lautaro Martinez'in müthiş asistinde uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı ve Messi, Scaloni ile neredeyse tüm kadroyu gözyaşlarına boğan geri dönüşü tamamladı.

    "Leo'nun tam da böyle anlar için futbol oynadığına inanıyorum," Arjantinli teknik adam söyledi. "Kariyerinin bu aşamasında bu duyguları yaşamasını açıklamak zor. Unutulmaz bir an, en iyilerden biri."

  • 5. 'Tanrı'dan gelen hediye'

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    Messi, zorlu geçen 2018 Dünya Kupası eleme kampanyasının sonunda bir kez daha ülkesinin imdadına yetişti.

    Messi, Arjantin ile üst üste üç final kaybetmenin ardından öylesine yıkılmıştı ki, 2016 Copa America'da Şili'ye karşı seri penaltı atışlarında alınan yenilgiden sonra milli futbolu bıraktığını açıkladı. Ancak, dönemin Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin Messi'yi "Tanrı'nın bir armağanı" olarak nitelendirmesi de dahil olmak üzere, kararını geri çevirmesi yönündeki kamuoyu çağrıları üzerine yıldız oyuncu ülkesinin Dünya Kupası eleme kampanyası için geri döndü ve bu da çok isabetli oldu.

    Arjantin, 10 Ekim 2017'de Ekvador'a karşı oynamak zorunda olduğu maçı kazanması gereken karşılaşmada erken bir gol yedikten sonra Rusya 2018'i kaçırma tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıya kaldı. Ancak Messi, Quito'daki yüksek irtifada oynamanın yıpratıcı etkilerinin yanı sıra baskıyı da hafife aldı ve attığı müthiş hat-trick ile Arjantin'i neredeyse tek başına Dünya Kupası'na taşıdı.

    "Şükürler olsun ki hedefimizi gerçekleştirdik," diye konuştu kaptan. Tüm vatandaşları Messi'ye teşekkür ediyordu.

  • 4. 2022 kampanyasını tersine çevirmek

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Arjantin, Messi işi kendi eline alana kadar 2022 Dünya Kupası'na utanç verici derecede erken veda etmenin eşiğindeydi

    Arjantin, Katar'a büyük bir inançla gelmişti. Sadece Güney Amerika'nın son şampiyonu değillerdi, aynı zamanda 36 maçlık yenilmezlik serisi de yakalamışlardı. Ancak Scaloni'nin ekibi, Lusail'de Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birinde kaybeden taraf oldu; Arjantin, Messi'nin penaltıdan bulduğu erken gole rağmen Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

    Bu nedenle, turnuva öncesinin favorilerinden biri olan takım, Meksika ile oynayacağı ikinci maç öncesinde muazzam bir baskı altındaydı; çünkü Messi'nin son Dünya Kupası olması beklenen turnuvada alınacak bir yenilgi daha, can yakıcı derecede erken bir elenme anlamına gelecekti. Arjantin'in, bitime yarım saatten az bir süre kala hâlâ El Tri savunmasını aşmakta zorlandığı düşünülürse, tansiyon bundan daha yüksek olamazdı.

    Ancak söz konusu an gelince, sahneye kaptan çıktı ve maçın 64. dakikasında Messi, Angel Di Maria'dan gelen akıllıca uzun çapraz pası anında kontrol ettikten sonra 25 metreden yerden yaptığı vuruşla topu hemen Meksika ağlarının dibine gönderdi.

    Takımı maçı 2-0 kazandıktan sonra Messi gazetecilere şunları söyledi: "Bugün Arjantin için başka bir Dünya Kupası başlıyor." Ve haklıydı; Arjantin, mutlak bir utançtan mutlak bir zafere uzandı.

  • 3. Her şeyi değiştiren galibiyet

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    Yıllar süren yıkıcı yenilgilerin ardından Messi, Arjantin'i Rio'da tarihi bir zafere taşıdı

    Doğrusunu söylemek gerekirse, Messi 2021 Copa America finalinde Brezilya'da özellikle iyi oynamadı. Ama bunun bir önemi yoktu.

    Öncelikle, Arjantin onsuz o noktaya kadar gelemezdi. Nitekim Messi, Rio'da ev sahibi ekibe karşı alınan 1-0'lık galibiyette skor üretememiş olmasına rağmen, Arjantin'in 12 golünün dokuzuna doğrudan katkı yapıp bunların beşini kendisi attığı için turnuvanın En İyi Oyuncu ve Gol Kralı ödüllerini kazandı.

    Ancak mesele bireysel ödüller değildi, Messi için hiçbir zaman da olmadı; mesele sevgili Arjantin'iyle sonunda bir kupa kazanmaktı. Bu yüzden Messi, Maracana'da son düdük çaldığında duygularına hakim olamayıp gözyaşları içinde yere yığıldı.

    "Bana birçok kez verilmeyen o hayali gerçekleştirmiş olmanın huzurunu yaşıyorum," Messi, hâlâ duygusallığını koruduğu o anlarda üç ay sonra ESPN'e itiraf etti; önceki dört büyük final yenilgisinin acısını anımsıyordu. "Bir rüya gibiydi, muhteşem bir andı. Bunun gerçekten yaşandığına inanamıyordum. O anda sersemlemiş halde olduğum için şimdi görüntüleri izlemekten o zamankinden daha fazla keyif alıyorum. Neler olduğunu tam olarak anlayamamıştım."

    Arjantin'in Copa America'daki 28 yıllık hasretine son vermesinin tam anlamı da ancak sonrasında netleşti; zira Angel Di Maria'nın attığı galibiyet golü, Arjantin tarihinin en başarılı döneminin fitilini ateşledi.

  • 2. 39 yaşında İngiltere'yi küçük düşürmek

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi, Atlanta'da maçı kazandıran performansıyla bitmek bilmeyen kalitesinin altını çizdi

    Messi, 2026 Dünya Kupası'na Maradona'yı neredeyse mümkün olan her açıdan taklit etmiş, bazı noktalarda ise onu bile geride bırakmış olarak geldi. Yine de yapmadığı bir şey vardı: Arjantin'i ezeli rakibi İngiltere karşısında zafere taşımak. 15 Temmuz akşamında, o son hedefini de gerçekleştirdi, hem de akılalmaz derecede dramatik bir şekilde.

    Normal sürenin bitimine sadece beş dakika kala, Arjantin giderek daha negatif bir futbol oynayan İngiltere karşısında bir gol gerideydi. Son şampiyon, rakibinin kalabalık savunmasını aşmakta zorlanıyordu ve bunu başardığında bile direkler onlara izin vermedi. Ancak Arjantin daha sonra Thomas Tuchel'in takımını kısa kullanılan bir kornerle hazırlıksız yakaladı; bu organizasyonda Messi savunmacıları kendine çekti ve böylece Enzo Fernandez'e ceza sahası dışının hemen gerisinden yaptığı müthiş vuruşla skoru eşitleyecek zamanı ve alanı yarattı.

    Bu beraberlik golü, İngiltere'nin kendi sahasının üçte birlik bölümüne daha da fazla çekilmesine yol açtı, ancak Messi buna rağmen altı ayaklık savunmacılarla dolu altı pas içinde Lautaro Martinez'i son derece ölçülü bir ortayla buldu ve golcü, vasat sayılabilecek bir Arjantin'i finale kafa vuruşuyla taşıdı.

    İnanılmaz şekilde Messi, 39 yaşında, bir Dünya Kupası finalinde iki takım arasındaki farkı yaratan isim olduğunu kanıtlamıştı. Micah Richards, BBC'nin yayınında şuna dikkat çekti: "Bunun Jude Bellingham ya da [Harry] Kane olabileceğini düşünmüştük ama onu kral yapan, tüm zamanların en büyüğü yapan da bu. Yapabildikleri gerçekten olağanüstü."

    Messi'nin Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları, babasının memleketinde ağır hasta olması ve İspanya'ya karşı alınan final yenilgisinden kısa süre sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle daha da dikkat çekiciydi.

    “Bir maç her bittiğinde, mesajını bekledim ve onu alamadım," Messi, Jorge'ye yazdığı açık mektupta şöyle dedi. "İşte o zaman durumun gerçekten kötü olduğunu anladım. Yine de olabildiğince ileri gitmeyi düşünmeye devam ettim; sana zaman kazandırmak ve bir maç izleyebilmeni sağlamak istedim. Bunu kazanıp [kupayı] sana getirmeyi ve sana yenisini göstermeyi istedim. Yapamadım, bacaklarım daha fazla gidemedi. Bu kez bedenime karşı gelmeye çalıştım ama başaramadım."

    Yine de bu kadar yaklaşmış olmak, onun nasıl bir insan olduğunun nihai göstergesiydi.

  • 1. Kader gerçekleşti

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    Messi sonunda Katar'da Dünya Kupası kupasını ellerine aldı

    Messi'nin kariyerindeki taçlanan an. Tarihin en dramatik Dünya Kupası finalinin sonunda Gonzalo Montiel belirleyici penaltıyı gole çevirdiğinde, Messi'nin tüm zamanların en büyüğü olduğu yönündeki statüsü tartışılmaz hâle geldi.

    1986'da Maradona'dan bu yana hiçbir oyuncu turnuvaya böylesine dikkat çekici bir şekilde damga vurmamıştı; Messi, oynadığı her eleme maçında Maçın Oyuncusu seçildi.

    Katar'daki finalde Fransa ile 3-3 berabere biten nefes kesici maçta attığı iki gol, Dünya Kupası'ndaki toplam gol katkısını da 21'e çıkardı; bu, Brezilya efsanesi Pele'den bir fazlaydı. Ayrıca bu sayede turnuvanın Altın Top ödülünü iki kez kazanan tarihteki tek erkek oyuncu oldu. Üstelik tüm bunları 35 yaşında başardı; bu da Maradona'nın bile yakalayamadığı bir sürdürülebilir mükemmeliyet seviyesinin göstergesiydi.

    Gary Lineker'ın sosyal medyada yazdığı gibi, "Lionel Messi'yi yaklaşık yirmi yıldır izlemek tam anlamıyla bir ayrıcalıktı. Büyüleyici, nefes kesen, tarifsiz derecede keyif veren futbol anı üstüne an yaşattı. O, futbol tanrılarının bir hediyesi."