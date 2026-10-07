Messi, 2026 Dünya Kupası'na Maradona'yı neredeyse mümkün olan her açıdan taklit etmiş, bazı noktalarda ise onu bile geride bırakmış olarak geldi. Yine de yapmadığı bir şey vardı: Arjantin'i ezeli rakibi İngiltere karşısında zafere taşımak. 15 Temmuz akşamında, o son hedefini de gerçekleştirdi, hem de akılalmaz derecede dramatik bir şekilde.
Normal sürenin bitimine sadece beş dakika kala, Arjantin giderek daha negatif bir futbol oynayan İngiltere karşısında bir gol gerideydi. Son şampiyon, rakibinin kalabalık savunmasını aşmakta zorlanıyordu ve bunu başardığında bile direkler onlara izin vermedi. Ancak Arjantin daha sonra Thomas Tuchel'in takımını kısa kullanılan bir kornerle hazırlıksız yakaladı; bu organizasyonda Messi savunmacıları kendine çekti ve böylece Enzo Fernandez'e ceza sahası dışının hemen gerisinden yaptığı müthiş vuruşla skoru eşitleyecek zamanı ve alanı yarattı.
Bu beraberlik golü, İngiltere'nin kendi sahasının üçte birlik bölümüne daha da fazla çekilmesine yol açtı, ancak Messi buna rağmen altı ayaklık savunmacılarla dolu altı pas içinde Lautaro Martinez'i son derece ölçülü bir ortayla buldu ve golcü, vasat sayılabilecek bir Arjantin'i finale kafa vuruşuyla taşıdı.
İnanılmaz şekilde Messi, 39 yaşında, bir Dünya Kupası finalinde iki takım arasındaki farkı yaratan isim olduğunu kanıtlamıştı. Micah Richards, BBC'nin yayınında şuna dikkat çekti: "Bunun Jude Bellingham ya da [Harry] Kane olabileceğini düşünmüştük ama onu kral yapan, tüm zamanların en büyüğü yapan da bu. Yapabildikleri gerçekten olağanüstü."
Messi'nin Dünya Kupası'ndaki kahramanlıkları, babasının memleketinde ağır hasta olması ve İspanya'ya karşı alınan final yenilgisinden kısa süre sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle daha da dikkat çekiciydi.
“Bir maç her bittiğinde, mesajını bekledim ve onu alamadım," Messi, Jorge'ye yazdığı açık mektupta şöyle dedi. "İşte o zaman durumun gerçekten kötü olduğunu anladım. Yine de olabildiğince ileri gitmeyi düşünmeye devam ettim; sana zaman kazandırmak ve bir maç izleyebilmeni sağlamak istedim. Bunu kazanıp [kupayı] sana getirmeyi ve sana yenisini göstermeyi istedim. Yapamadım, bacaklarım daha fazla gidemedi. Bu kez bedenime karşı gelmeye çalıştım ama başaramadım."
Yine de bu kadar yaklaşmış olmak, onun nasıl bir insan olduğunun nihai göstergesiydi.