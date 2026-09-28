GOAL'ün Dünya Klasında Kulübü 2026: Alessia Russo, kadın futbolunun en seçkin süper yıldızları arasındaki altı yeni üyeden biri oldu

Dünya klasında... İyi olanla büyük olanı ayıran, görünmez ama önemli bir etiket. Ancak bu aynı zamanda son derece öznel bir kavram. Her futbolseverin kendine özgü bir tanımı, kendi kriterleri var ve bu da dünyanın dört bir yanındaki statlarda, soyunma odalarında, televizyon stüdyolarında, kafelerde, barlarda, publarda ve kulüplerde bitmek bilmeyen ama bir o kadar da keyifli tartışmalara yol açıyor.

Bu yüzden GOAL, 2023'te eğlenceye ortak olmaya karar vererek oyunun elitlerini temsil ettiğini düşündüğümüz 25 kadın futbolcudan oluşan son derece seçkin bir liste hazırladı; yani en iyilerin en iyileri, uzun bir süre boyunca istikrarlı şekilde yıldız performanslar sergileyen oyuncular.

Yalnızca hücum oyuncularına odaklanmamak için, ki kabul edelim, bireysel ödüller ve övgüler söz konusu olduğunda bu neredeyse her zaman yaşanır, her pozisyon grubundan (kaleci, savunma, orta saha ve hücum) en az üç oyuncunun ve her gruptan en fazla dokuz oyuncunun yer alması şartını koyduk.

Üyeler her yıl gözden geçiriliyor ve Dünya Klası Kulübü'nde kimin kalacağına, kimden ise nazikçe ayrılması isteneceğine bir kez daha karar verme zamanı geldi. Peki, bu yılın 25 kişilik listesine kimler girdi? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz; onayınızı ya da öfkenizi yorumlarda mutlaka dile getirin...