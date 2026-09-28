GOAL'ün Dünya Klasında Kulübü 2026: Alessia Russo, kadın futbolunun en seçkin süper yıldızları arasındaki altı yeni üyeden biri oldu
Dünya klasında... İyi olanla büyük olanı ayıran, görünmez ama önemli bir etiket. Ancak bu aynı zamanda son derece öznel bir kavram. Her futbolseverin kendine özgü bir tanımı, kendi kriterleri var ve bu da dünyanın dört bir yanındaki statlarda, soyunma odalarında, televizyon stüdyolarında, kafelerde, barlarda, publarda ve kulüplerde bitmek bilmeyen ama bir o kadar da keyifli tartışmalara yol açıyor.
Bu yüzden GOAL, 2023'te eğlenceye ortak olmaya karar vererek oyunun elitlerini temsil ettiğini düşündüğümüz 25 kadın futbolcudan oluşan son derece seçkin bir liste hazırladı; yani en iyilerin en iyileri, uzun bir süre boyunca istikrarlı şekilde yıldız performanslar sergileyen oyuncular.
Yalnızca hücum oyuncularına odaklanmamak için, ki kabul edelim, bireysel ödüller ve övgüler söz konusu olduğunda bu neredeyse her zaman yaşanır, her pozisyon grubundan (kaleci, savunma, orta saha ve hücum) en az üç oyuncunun ve her gruptan en fazla dokuz oyuncunun yer alması şartını koyduk.
Üyeler her yıl gözden geçiriliyor ve Dünya Klası Kulübü'nde kimin kalacağına, kimden ise nazikçe ayrılması isteneceğine bir kez daha karar verme zamanı geldi. Peki, bu yılın 25 kişilik listesine kimler girdi? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz; onayınızı ya da öfkenizi yorumlarda mutlaka dile getirin...
Kaleci: Cata Coll 🆕
Üç yıl önce hem Barcelona'nın hem de İspanya'nın birinci kalecisi olarak öne çıktıktan sonra Cata Coll, dünya klası seviyesine doğru istikrarlı şekilde ilerledi. 25 yaşındaki file bekçisi, yaşadığı büyük tecrübeleri hata yapmaya yatkınlığının bir kısmını törpülemek için iyi kullandı ve artık nadiren geçit veren iki savunmanın arkasında çok daha güven veren bir kurtarıcıya dönüştü. Bu da onun büyük anlarda kritik kurtarışlar yapabilme becerisini daha da etkileyici kılıyor.
Bu durum özellikle son bir yıl kadar içinde çok daha belirgin oldu. Coll, İspanya Euro 2025 finaline yükselirken mükemmel bir performans sergiledi, takip eden aylarda İspanya'nın Uluslar Ligi zaferi yolculuğunda parladı ve haziranda Barcelona'nın dördüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında da yine öne çıktı; finalde Lyon'u durdurmak için birçok çok iyi kurtarış yaptı.
La Masia kökeni düşünüldüğünde şaşırtıcı olmayan şekilde harika bir pas dağıtımına da sahip olan Coll, çok yönlü ve dünya klası bir kaleci.
Kaleci: Hannah Hampton
Mary Earps’ün ardından İngiltere’nin 1 numarası olmak için her zaman özel türde bir kaleci gerekecekti ve Hannah Hampton da kesinlikle böyle biri. Bir süredir Chelsea’nin birinci kalecisi olan Hampton, geçen yıl Avrupa Şampiyonası öncesinde ülkesi adına ilk tercih haline geldi ve Sarina Wiegman’ın kararını şampiyonluk getiren performanslarıyla haklı çıkardı.
Çabuk refleksleri, mükemmel ayakları ve ceza sahasına hakim olma konusundaki özgüveniyle güven veren bir isim olan Hampton, dünyanın en iyilerinden biri. Hatta birçok kişiye göre en iyisi.
Kaleci: Kailen Sheridan
Son beş yılda, NWSL'de Kailen Sheridan kadar istikrarlı şekilde harika performans gösteren bir kaleci olmadı. Önce Gotham'da, ardından San Diego Wave'de ve şimdi de North Carolina Courage'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, oyununun her alanında yalnızca başarılı olmakla kalmadı, aynı zamanda gelişerek yeni seviyelere ulaştı.
Kurtarış becerisi, teknik özellikleri ve kale içindeki varlığıyla komple bir kaleci olan Sheridan, oyundaki en iyi kalecilerden biri.
DEF: Selma Bacha
Çok genç yaşta dünya klasında bir seviyeye yükselen bir diğer oyuncu olan Selma Bacha, dünyanın en iyi takımlarından biri için istikrarlı ve maçın gidişatını değiştiren performanslar sergilemeye devam ediyor.
Esas olarak Lyon'da sol bek olarak oynayan ve dört Şampiyonlar Ligi zaferinde pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncunun, daha ileride de üst düzey performans gösterebilmesi kalitesine kalite katıyor. Fransa milli oyuncusundan daha etkili bir sol ayağa sahip isim sayısı çok az, hatta belki de hiç yok.
DEF: Ona Batlle
Manchester United formasıyla üç yıl boyunca Women’s Super League’de yıldızlaşan Ona Batlle, 20’li yaşlarının başında kendisini “dünyanın en iyi sağ beki” tartışmasının tam merkezine yerleştirdi ve Katalonya’ya döndüğünde de bunu kanıtladı.
Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, Barça’ya kusursuz şekilde uyum sağladı ve 26 yaşında dünya klasında olduğunu vurgulamak için İspanya ile uluslararası arenada da parladı. Sol tarafta da oynayabilecek kadar çok yönlü olan Batlle, şimdi Arsenal ile yeniden İngiltere’de; transferinin, birçok kişinin WSL şampiyonluğu için favori olarak Arsenal’i göstermesine yol açması her şeyi anlatıyor.
DEF: Ellie Carpenter
Ellie Carpenter'ın Avustralya'da 15 yaşındayken parlayışına tanıklık edenler, onun daha en başından özel bir oyuncu olduğunu biliyordu. Bu yüzden, dünya klası seviyesine yükselmesi onlar için şaşırtıcı değildir.
Carpenter'ın, beş yıllık Lyon kariyerinin ortasında yıkıcı bir ACL sakatlığı yaşamasına rağmen takım için istikrarlı şekilde iyi performans göstermesi son derece takdire şayandı; üstelik bu dönüşün ardından bireysel olarak daha da üst bir seviyeye çıkmayı başardı. Bunu Chelsea döneminde de sürdürdü; öyle ki teknik direktör Sonia Bompastor, Carpenter'ın çok etkili olduğu sağ bek pozisyonunda görev alabilmesi için Lucy Bronze'un yerini sık sık yeniden düzenliyor.
DEF: Emily Fox
Emily Fox, 2025'te bu kulübe katılmadan önce birkaç yıldır dünya klası seviyenin tam eşiğindeydi. Bek oyuncusu, NWSL'de adeta patlama yaptı ve kısa sürede yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekti; Arsenal'de farklı oyun stillerine maruz kalması da oyununu daha da tamamlayıp geliştirerek onu elit bir oyuncuya dönüştürdü.
Savunmada ve hücumda önemli bir değer olan ABD millî oyuncusunun, kulüp ve millî takım düzeyinde ortaya koyduğu istikrar olağanüstü. Olimpiyat ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynadı.
DEF: Naomi Girma
Naomi Girma'nın NWSL'deki çaylak sezonunun hemen ardından Dünya Çapında Kulüp'e katılmış olması, onun üst düzey futbola ne kadar hızlı uyum sağladığını anlatmak için fazlasıyla yeterli. Stoper, o tarihten bu yana yaşının ötesinde bir olgunluk sergilerken, USWNT teknik direktörü Emma Hayes de onu şimdiye kadar gördüğü en iyi savunmacı olarak nitelendirdi.
Bunda üstün pas kalitesi, harika pozisyon bilgisi ve doğru anda müdahale edebilme becerisi etkili. Ancak bunların tamamı, Ocak 2025'te kulübe transfer olmasından bu yana Chelsea taraftarlarının ondan şaşırtıcı derecede az gördüğü özellikler oldu. Girma'nın Atlantik'i geçmesinden bu yana peşini bırakmayan sakatlıklar sorun yaratırken, 26 yaşındaki oyuncu için bunun üstesinden gelmek ciddi bir öncelik olacak.
DEF: Mapi Leon
Kadın futbolunda birkaç yıldır tartışmasız en iyi stoperlerden biri olan Mapi Leon’un kalitesinden söz edilirken çoğu kişinin odaklandığı nokta teknik becerisi oluyor, ancak savunma zekâsı da göz ardı edilmemeli.
Eski kulübü Barcelona’da bazı maçlarda yalnızca bir ya da iki kez sınanmış olması düşünüldüğünde bu durum daha da etkileyici, ancak o her zaman üstün çıkmayı başardı. Londra City Lionesses’a transferinin ardından bu özellikleri muhtemelen daha sık sınanacak, yine de çoğu kişi 31 yaşındaki oyuncunun bu meydan okumayı karşılayacağına inanacaktır.
ORTA SAHA: Aitana Bonmati
2025-26 sezonu kırık bir bacak nedeniyle sekteye uğramış olsa da, son üç Ballon d'Or'u kazanan bir oyuncunun kadroya dahil edilmesi için çok fazla gerekçeye ihtiyaç yok. İster Barcelona ister İspanya için olsun, Aitana Bonmati kritik anlarda her zaman sahneye çıkar ve bunu yalnızca hücum anlamında yapmaz.
Kadın futbolunda ondan daha komple bir orta saha oyuncusu olduğunu söylemek zor; zira savunmada da büyük katkı verme eğilimi ve oyunun iki yönüne de katkıda bulunma isteğiyle öne çıkıyor.
ORTA SAHA: Mariona Caldentey
Mariona Caldentey'nin 2025 Ballon d'Or'u Bonmati'nin önünde kazanması halinde pek fazla kişi homurdanmazdı. Arsenal'ın oyun kurucusu bir süredir dünya çapında bir performans sergiliyor, ancak benzer kalitede yıldızlarla dolu bir Barcelona takımında öne çıkması zaman zaman zordu.
Kuzey Londra'ya taşındıktan sonra Caldentey bu sorunu yaşamadı. İspanya milli oyuncusu, çeşitli mevkilerde inanılmaz bir oyun değiştirici olduğunu kanıtlarken aynı zamanda topsuz oyundaki özelliklerini de ortaya koydu; bu da onun Arsenal'a Şampiyonlar Ligi zaferi yaşatmasına ve o Altın Top oylamasını ikinci sırada tamamlamasına ilham vermesini sağladı.
ORTA SAHA: Melchie Dumornay 🆕
Melchie Dumornay'ın kalitesi uzun zamandır öne çıkıyor. 2018'de, 14 yaşındayken, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda oynaması için kendisine özel izin verildi ve Haiti formasıyla sergilediği performanslar, başta Lyon'dakiler olmak üzere bazı önemli scoutların dikkatini çekti. Reims teknik direktörü Amandine Miquel de Dumornay'ı o turnuvada fark etti ve Fransa'nın kadın futbolundaki en baskın takımına uzanan yolu da kuzeydeki bu kulüp üzerinden şekillendi; Reims ona oynama ve daha komple bir dünya yıldızına dönüşecek şekilde gelişme fırsatı sundu.
Dumornay bugün tam olarak böyle bir oyuncu. Maçın kaderini değiştiren özellikleri inanılmaz ve özellikle en büyük sahnelerde bunu her zaman gösteriyor. Onun Dünya Klasiği Kulübü'ne yükselmesine yardımcı olan 2025-26 sezonu da bunun çok iyi bir örneği. 23 yaşındaki oyuncu, beş gol ve birçok dikkat çekici performansla OL'nin Şampiyonlar Ligi finaline yükselişine öncülük etti. Ayrıca aynı rakibe karşı Coupe de la Ligue finalinde maçın tek golünü attıktan sonra, Paris Saint-Germain'i mağlup ederek şampiyonluğu belirleyen galibiyette hat-trick yaptı.
Orta saha: Patri Guijarro
Patri Guijarro ile oynamış herkes, İspanya yıldızının oyundaki en zeki futbolculardan biri olduğunu bilir. Ön liberoda oynayan bir oyuncu olarak geniş çapta övgü toplamak her zaman zordur, ancak Barcelona'nın her şeyi kazanan takımında bu pozisyonda görev alması için ona güvenilmesi, becerisi hakkında çok şey söylüyor; zira Katalan ekibinin oynadığı inanılmaz futbol düşünüldüğünde, doldurulması daha zor bir rol yok denecek kadar azdır.
Guijarro'nun kalitesi konusunda hâlâ şüphesi olanlar için 2025-26 sezonu harika geçti. Birkaç ayını kenarda geçirmek zorunda kalırken Barca'nın performansları her zamanki çok yüksek seviyesinin biraz altına düştü. O geri döndüğünde ise etkisini görmezden gelmek imkânsızdı.
ORTA SAHA: Pernille Harder
Dünyada, oyunu en üst seviyede Pernille Harder kadar etkili ve yıkıcı şekilde değiştirebilen çok fazla oyuncu yok. Bayern Münih'in yıldızı, farklı hücum rollerinde dinamizm, golcülük becerisi ve yaratıcılık sunuyor; aynı zamanda olağanüstü bir lider ve son 11 yılın her birinde lig şampiyonluğu kazanmış olması da tesadüf değil.
Şampiyonlar Ligi kupası hâlâ bir şekilde ondan uzak dururken, 2020'de verilmiş olsaydı büyük ihtimalle kazanacağı Ballon d'Or da aynı şekilde elini sürmedi. Ancak Harder'ın Bayern'in 2025-26 sezonunda Avrupa'da yarı finale uzanan yolculuğundaki performansları, bu ödüllerden birini ya da her ikisini de özgeçmişine hâlâ ekleyebileceğini gösteriyor.
ORTA SAHA: Yui Hasegawa 🆕
2022'de Manchester City, Keira Walsh'ın Barcelona'ya transferinin ardından onun yerini doldurmak için Yui Hasegawa'yı kadrosuna kattığında kaşlar kalkmıştı. Japonya millî oyuncusu, mükemmel bir 10 numara olarak adından söz ettirmişti ancak daha geride oynanan bir rolde kendini kanıtlamamıştı.
Artık kanıtladı. Hasegawa, son dört yılda çok farklı bir pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu gösterdi; önce Gareth Taylor yönetiminde daha geleneksel bir ön libero olarak, daha sonra ise Andree Jeglertz yönetiminde hücuma çıkma konusunda daha fazla özgürlüğe sahip biri olarak.
29 yaşındaki oyuncunun farklı rollerdeki tecrübesi, ister hücumda ister savunmada, ister topa sahipken ister topsuz oyunda, ister oyunun kontrolünü elinde tutarken ister geçişlerde olsun, oyunun her alanında üst düzey performans göstermesini sağlıyor. Bu da City'nin 2025-26'da 10 yıl sonraki ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve Japonya'nın mart ayında Asya şampiyonu olmasını sağladı.
ORTA SAHA: Alexia Putellas
Alexia Putellas'ın kariyerindeki son beş yıl, onun hem oyuncu hem de insan olarak kimliği hakkında çok şey söylüyor. 2021 ve 2022'de üst üste Ballon d'Or kazanabilecek seviyeye yükseldikten sonra, bir ACL sakatlığı onu 2022-23 sezonunun büyük bölümünde sahalardan uzak bıraktı. Ancak o zorlu dönemin ardından kendisi için belirlenen yüksek çıtayı aşma becerisinden şüphe duyan olduysa, Putellas buna son derece etkileyici bir şekilde yanıt verdi.
Hatta orta saha oyuncusunun son iki yılı, öncesine kıyasla daha da üst düzeyde oynayarak geçirdiği bile savunulabilir. 2025'te Ballon d'Or'u kazanması fazlasıyla hak edilmiş olurdu ve takım ve bireysel düzeyde yine yıldızlaştığı bir yılın ardından 2026'da üçüncü Altın Top'unu kazanmaya en yakın isim konumunda.
ORTA SAHA: Keira Walsh
Keira Walsh'ın 2022 yazında Barcelona'ya katılmasından önce de birçok kişi onun dünya çapında bir yetenek olduğuna inanıyordu. O dönemde böyle düşünmeyenler de şimdi kesinlikle aynı fikirde. İngiliz orta saha oyuncusu, beklendiği üzere, Katalan ekibinde oynarken daha da gelişti; oyununu ince ayarlarla bir üst seviyeye taşıdı ve sporun teknik açıdan en yetenekli kulüp takımlarından birinin kilit isimlerinden biri hâline geldi. Ardından Chelsea'ye dönerek orada neler öğrendiğini herkese gösterdi.
Walsh, 29 yaşında olmasına rağmen hâlâ oyununa yeni özellikler katıyor. Bunu da son dönemde attığı goller gösteriyor. Daha sık şut çekmesi, Chelsea teknik ekibiyle yapılan değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biriydi ve bunun karşılığını alıyor. Zira İngiltere yıldızı, uzaktan attığı nefis gollerle ağları sarsmayı giderek daha sık yapar hâle geldi.
DİKKAT: Barbra Banda
Orlando Pride'a transfer olana kadar Barbra Banda, kadın futbolu taraftarları için adeta lüks sayılabilecek bir oyuncuydu. Zambiya ile büyük turnuvalarda sahneyi aydınlatıyor, ardından bir sonraki büyük etkinliğe kadar daha az göz önünde olan Çin Kadınlar Süper Ligi'ne dönüyordu.
Ancak forvet oyuncusunun ABD'nin en üst düzey ligindeki varlığı, kalitesinin artık her hafta çok geniş bir izleyici kitlesinin önünde sergilenmesi anlamına geliyor ve kulübü kadar ülkesi için de ortaya koydukları, onun gerçekten de gezegendeki en iyi oyunculardan biri olduğunu herkese düzenli olarak hatırlatıyor.
DİKKAT: Klara Buhl 🆕
Sport, Aitana Bonmati'ye Barcelona'nın her şeyi kazanan takımı için hayalindeki transferin kim olduğunu sorduğunda onun Klara Buhl'ü seçmesi, Bayern Münih kanat oyuncusunun yeteneği hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatıyor. İki ayağını da tehlikeli şekilde kullanabilen ve istikrarlı bir hücum oyuncusu olan Buhl, son dönemde gol ve asist konusunda inanılmaz sayılara ulaştı; buna rağmen son vuruşunu hâlâ geliştirebileceğine inanması, oyundaki savunmacılar için endişe verici olmalı.
Doğrudan oynayan, olumlu düşünen ve rakiplerinin üzerine gitmek için her fırsatı değerlendirmeye istekli olan Buhl, sadece topa sahipken bir değer değil, aynı zamanda topsuz oyunda da çok çalışan bir oyuncu. Bu da onu çok yönlü ve dünya çapında bir isim hâline getiriyor; bu seçkin kulübe kabul edilmeyi hak eden biri yapıyor.
DİKKAT: Temwa Chawinga 🆕
Ocak 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinden bu yana Temwa Chawinga, NWSL'ye adeta damga vurdu. İlk iki sezonunda MVP ve Gol Kraliçeliği ödüllerini kazanmasının yanı sıra iki seferde de Best XI'e seçilen oyuncunun ölümcül bitiriciliği ve takım arkadaşlarına da pozisyon hazırlayabilme becerisi, savunmacılar için tam anlamıyla yıkıcı oldu.
Üstelik böylesine durdurulamaz bir formu sadece Kansas City Current formasıyla sergilemiyor. Nitekim Chawinga'nın geçen yaz Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda Gol Kraliçeliği getiren gol sayısı, Malawi'nin ilk katılımında turnuvaya damga vurmasına yardımcı oldu; Scorchers, bu yolda son şampiyon Nijerya'yı da eleyerek finale yükseldi.
27 yaşındaki oyuncu, gezegendeki en iyi futbolculardan biri ve yıldan yıla olduğu kadar maçtan maça da gösterdiği inanılmaz istikrar, onu Dünya Klasiği Kulübü'ne eklemeyi son derece kolaylaştırıyor.
DİKKAT: Caroline Graham Hansen
Kadın futbolunda uzun yıllardır istikrarlı şekilde en dikkat çekici kanat oyuncularından biri olan Caroline Graham Hansen, nihayet uzun süredir hak ettiği bireysel takdiri görmeye başladı. 2024'te Ballon d'Or oylamasını ikinci sırada tamamladı ve ertesi yıl da ilk 15 içinde yer aldı. Bu biraz düşüş gibi görünebilir, ancak 2024'ün bir şekilde onun ilk adaylığı olduğu düşünüldüğünde, adını listede yeniden görmek bile harikaydı.
Ancak bu ilgi odağı Graham Hansen'in peşinde olduğu şey değil; Barcelona'nın çalımlarıyla öne çıkan hücum oyuncusu için takım başarısı her şeyden önemli ve onun değeri takım arkadaşları arasında her zaman çok iyi biliniyordu.
DİKKAT: Vivianne Miedema
Vivianne Miedema son dönemde sakatlıklar açısından kolay günler geçirmedi, ancak sahaya çıktığında bu aksiliklerin onun dünya çapındaki yetenek statüsünü etkilemediğini gösteriyor. Manchester City'nin yıldızı, gol önünde buz gibi sakin; Hollanda milli takımları adına ondan daha fazla gol atan hiçbir erkek ya da kadın yok. Ayrıca başkalarına pozisyon hazırlama konusunda da bir dâhi.
Bu durum 9 numarada da geçerli, 10 numarada da. Miedema, Manchester City'nin geçen sezon 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu kazandığı süreçte bu pozisyonda oynadı. O sezonun sonunda birkaç hafta forma giyemediğinde, kadrodaki tüm yeteneğe rağmen City'nin eskisi kadar etkili olmaması, onun kalitesi hakkında çok şey söylüyordu.
Dikkat: Ewa Pajor
Barcelona'nın 2024'te Ewa Pajor'u kulübe getirmek için dev bir bonservis bedeli ödemesi şaşırtıcı değildi ve onun geçen iki yılda yaptıkları, buna şaşıran herkes için bu hamlenin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Polonya milli oyuncusu, Wolfsburg'da geçirdiği dokuz yıllık dönemde zaten dünya çapında bir santrfor olduğunu kanıtlamıştı ve bir golcü, Katalan ekibinin takımını tamamlamak için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi. O da son iki sezonda bu beklentinin ve hatta daha fazlasının karşılığını verdi; ilk iki sezonunda toplam 99 gole doğrudan katkı yaptı (75 gol, 24 asist).
O bitiriciliği ve başkalarına da pozisyon hazırlama becerisi, Barcelona'nın İspanya'daki baskın gücünü korumasına yardımcı olurken vitrine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha eklenmesini de sağladı, 2026 finalindeki iki golü sayesinde Pajor sahnenin merkezine çıktı ve böylece ilk Avrupa kupası için verdiği uzun kişisel arayışı da sonlandırdı.
DİKKAT: Alessia Russo 🆕
Daha önce Alessia Russo’ya yöneltilen en büyük eleştiri, gol eksikliğiydi. Çok yönlü santrfor oyununun kalitesi tartışma götürmezdi; sırtı dönük top tutma ve hücumu birbirine bağlama konusunda gezegendeki en iyi forvetten daha iyisi belki de yoktu. Onun hem İngiltere’nin hem de Arsenal’in 9 numarası olarak kendini kabul ettirmesini sağlayan da buydu. Ancak son birkaç yılda Russo, gol önünde çok daha öldürücü ve üretken bir oyuncuya dönüştü; bu da onun Dünya Klasında Kulübü’ne dahil edilmesinin önünü açtı.
Bu durum özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çok net görüldü; bu da onun büyük anlarda sahneye çıkma becerisi hakkında çok şey söylüyor. Russo, son iki sezonda bu turnuvada çıktığı 23 maçta 16 gol attı ve Arsenal’in 2025’te büyük ödülü kazanmasına yardımcı oldu. Bu zaferden sadece birkaç hafta sonra ise İspanya’ya karşı Avrupa Şampiyonası finalinde gol atarak koleksiyonuna bir kıtasal taç daha ekledi.
DİKKAT: Khadija Shaw
Son yedi sezonda, Bordeaux ve şimdi de Man City ile Khadija Shaw ligde 114 maça ilk 11’de başladı ve 115 gol attı. Bunlar dünya çapında rakamlar.
29 yaşındaki oyuncu inanılmaz derecede bitirici bir golcü, ancak yine de oyununun tek yönü bu değil; Shaw’un önden yaptığı savunma takımın tonunu belirliyor ve Jamaikalı oyuncuyu böylesine üst düzey bir takım arkadaşı yapan çalışkan karakterini ortaya koyuyor.
Bu özellikler 2025-26 sezonunda özellikle üst düzeyde görüldü; Shaw, Man City’nin 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu ve altı yıl sonra ilk FA Cup zaferini kazanmasında başrol oynadı.
Üyelik iptal edildi ⛔
2026'da Dünya Klası Kulübü'ndeki yerini kaybedenlerin büyük bölümü, yalnızca mevkilerdeki yüksek rekabetin kurbanı. Coll'ın yükselişi, 2025'in kaleci grubundan birinin dışarıda kalması gerektiği anlamına geliyor ve bu da, hâlâ dünyanın en iyilerinden biri olsa da artık kariyerinin sonuna yaklaşan Christiane Endler oluyor.
Benzer şekilde, Kadidiatou Diani ve Alex Greenwood da açıkça bu sporun elit yetenekleri arasında yer alıyor, ancak 2026'da bu kulüpte bir yeri daha fazla hak ettiği düşünülen isimler tarafından geride bırakıldılar. Bu arada Sophia Wilson, 16 aylık aranın ardından bu yıl doğum izninden yeni döndü ve 2027'de üyelik için dünya klası seviyesini yeniden ortaya koyması muhtemel. Ancak şimdilik, diğerlerinin uzun vadeli istikrarı ödüllendirilmek zorunda.
Grace Geyoro için, London City Lionesses ile İngiltere'deki ilk sezonunun ne kadar hayal kırıklığı yarattığını görmezden gelmek imkânsız. 2026-27 sezonunda güçlü bir geri dönüş yapmayı çok isteyecektir ve eğer bunun yalnızca nadir görülen bir istisna olduğunu kanıtlayabilirse, yeniden değerlendirmeye alınacaktır.
Bir de Lena Oberdorf'un yaşadığı üzücü sakatlık şanssızlığı var; bu durum onu iki yılda yalnızca 10 resmi maçla sınırladı. Umarız kısa süre içinde tam formuna kavuşur ve dizindeki endişe verici sorunları geride bırakabilir.