GOAL'un Dünya Klası Kulübü 2026: Lionel Messi futbolun en seçkin topluluğuna geri dönerken iki Arsenal yıldızı da üyelik kazandı, ancak Mohamed Salah ise kulüpten düşen sekiz yıldız arasında yer aldı
Dünya klası... İyiyle büyüğü birbirinden ayıran, görünmez ama önemli bir etiket. Ancak bu o kadar öznel bir terim ki. Her futbolseverin kendine göre bir tanımı, kendi kriterleri var ve bu da dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda, soyunma odalarında, TV stüdyolarında, kafelerde, barlarda, publarda ve kulüplerde bitmek bilmeyen ama son derece keyifli tartışmalara yol açıyor.
Bu yüzden GOAL, 2023'te eğlenceye ortak olmaya karar verdi ve oyunun elitlerini, en iyilerin en iyilerini, uzun bir süre boyunca istikrarlı şekilde üst düzey performanslar sergileyen isimleri temsil ettiğini düşündüğümüz 25 oyuncudan oluşan son derece seçkin bir liste hazırladı.
Yalnızca hücum oyuncularına odaklanmamak için, ki kabul edelim bireysel ödüller ve övgüler söz konusu olduğunda neredeyse her zaman böyle olur, her pozisyon grubundan (kaleci, savunma, orta saha ve hücum) en az üç, en fazla dokuz oyuncu olması şartını koyduk.
Üyeler her yıl değerlendirmeye tabi tutuluyor ve şimdi Dünya Klası Kulübü'nde kimin kalacağına, kimden ise nazikçe ayrılması isteneceğine bir kez daha karar verme zamanı geldi. Peki bu yılki 25 kişilik seçkide kimler var? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz, onayınızı ya da öfkenizi yorumlarda göstermeyi de unutmayın...
Kaleci: Alisson Becker
Alisson'ın dünya çapındaki kulüp üyelik kartı kesinlikle yeniden değerlendiriliyor; bunun başlıca nedeni, Brezilyalının son yıllarda sakatlıklarla boğuşması. Ancak bu sezon bir kez daha gösterdiği gibi, o hâlâ üst düzey bir kurtarıcı ve etkileyici bir oyun kurma becerisine sahip.
Liverpool onsuz gerçekten kaybolurdu; bunu da, bu aşamada yerini Giorgi Mamardashvili'ye bırakması beklenen bir kalecinin hâlâ Liverpool'un 1 numarası olması açıkça ortaya koyuyor.
Kaleci: Thibaut Courtois
Thibaut Courtois'nın La Liga'nın en iyi kalecisi olma statüsü, Barcelona'dan Joan Garcia tarafından tartışmasız şekilde tehdit ediliyor, ancak onun dünya çapında bir kaleci statüsünü elinden almayı haklı gösterecek hiçbir gerekçe yok.
Şu anda Real Madrid'in tartışmasız 1 numarası olarak dokuzuncu sezonunu geçiren ve son derece istikrarlı bir kurtarış ustası olan Courtois, geçen sezon kırılgan bir Real Madrid savunmasının İspanya'daki diğer tüm takımlardan daha az gol yemesinin başlıca nedeniydi. Belçika'nın, onun sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından Dünya Kupası'na veda etme şekli de ülkesi için ne kadar önemli olmaya devam ettiğini gözler önüne serdi.
Kaleci: David Raya 🆕
Arsenal, 2023 yazında Brentford'dan David Raya'yı kadrosuna kattığında birçok kişi şaşkınlık yaşadı, ancak 31 yaşındaki kaleci kuzey Londra'da oyununu bambaşka bir seviyeye taşıyarak Premier League'in tartışmasız en iyi kalecisi olduğunu kanıtladı ve bu süreçte üst üste Altın Eldiven ödüllerini kazandı.
Şut kurtarma konusunda olağanüstü olan, ceza sahasına da hakim olup topu elit seviyede oyuna sokabilen Raya, modern bir 1 numarada isteyebileceğiniz her şeye sahip. Ona dair tek olumsuz nokta ise Luis de la Fuente'nin Unai Simon'a olan bağlılığı nedeniyle İspanya kadrosunda kendine yer açamamış olması.
DEF: Pau Cubarsi 🆕
Pau Cubarsi hâlâ sadece 19 yaşında, ancak dünya klasında bir oyuncu olduğu artık tartışma götürmez. Katalan savunmacı, Barca'nın şampiyonluğunu korumasına yardımcı olduktan sonra üst üste ikinci kez La Liga'da sezonun takımına seçildi, ardından da İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası'nda en iyi genç oyuncu ödülünü aldı.
Dolayısıyla bu aşamada Cubarsi sadece dünya klasında değil; hatta dünyanın en iyi stoperi bile olabilir!
DEF: Achraf Hakimi
Salt futbol açısından bakıldığında, Achraf Hakimi'nin oyununda herhangi bir kusur bulmak zor. Çok yönlü Faslı oyuncu olmadan Paris Saint-Germain'in oyun planı işlemezdi; çünkü kendisi savunmada olduğu kadar hücuma çıkarken de etkili.
Geçen yıl onun oyundaki en komple savunmacı olduğunu söylemiştik ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla sonuçlanan bir sezonun ardından fikrimizi değiştirmemiz için hiçbir neden görmüyoruz.
DEF: Marquinhos
Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finalinde Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Gabriel Magalhaes'in belirleyici penaltıyı kaçırmasının ardından onu teselli etmek için hemen yanına giderek ne kadar klas bir karaktere sahip olduğunu gösterdi, ancak PSG'nin oyuncuları bir süredir zaten onun karakterini övüyor.
Tecrübeli stoper, Parc des Princes'teki döneminde yıkıcı birçok yenilgi yaşadı, ancak 32 yaşında hâlâ oyunun en iyi stoperlerinden biri olmayı sürdürmesi, onun dikkat çekici dayanıklılığının ve futbolcu olarak kalıcı niteliklerinin bir göstergesi.
DEF: Nuno Mendes 🆕
Nuno Mendes bir yıl önce gezegendeki en iyi sol bek gibi görünüyordu. Şimdi bunu kanıtladı.
Tıpkı PSG'deki bek arkadaşı Hakimi gibi Portekizli oyuncu da Luis Enrique'nin kadrosunda adeta ekstra bir kanat oyuncusu görevi gören, son derece komple bir futbolcu. Ancak Mendes muhtemelen takım arkadaşından bile daha hızlı ve 24 yaşındaki oyuncuya karşı 90 dakika boyunca sürekli üstünlük kurmayı gerçekten başarabilmiş herhangi bir hücum oyuncusunu düşünmek bile zor.
DEF: William Saliba 🆕
William Saliba geçen yılki listeye girmeye çok yaklaşmıştı ancak büyük bir kupa eksikliği ve en üst seviyede yeterince az maça çıkması nedeniyle bunu başaramamıştı. O günden bu yana işler açıkça değişti: stoper, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğu hasretine son vermesinde ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde çok büyük katkı sağladı.
Ayrıca, Saliba ilk 11'de olmadan Fransa'nın Dünya Kupası'nda aynı takım olmadığı da unutulmamalı!
DEF: Virgil van Dijk
Virgil van Dijk kendi başarısının kurbanı: Hakkında bu kadar yüksek düşünenler olduğu için, onu eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla. Kabul etmek gerekir ki, artık bir zamanlar olduğu kadar kusursuz bir performans sergilemiyor ama kırılgan Liverpool savunmasını neredeyse tek başına ayakta tutmak zorunda olması da işini kolaylaştırmıyor, hem de 35 yaşında.
Nitekim Hollandalı futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen Liverpool'un ilk 11'inin değişmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor ve Anfield'da yaptıklarını tekrarlayabilecek başka bir savunmacı düşünmek gerçekten zor.
ORTA SAHA: Jude Bellingham
Dürüst olmak gerekirse, Jude Bellingham 2025-26 sezonunda harika bir sezon geçirmedi, ancak İngiliz orta sahanın ne kadar parlak bir oyuncu olduğuna dair herhangi bir şüphe varsa, bunlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırıcı bir şekilde ortadan kalktı.
Bellingham yarı finalde Lionel Messi'yi kızdırmış olmaktan dolayı sonunda pişmanlık duymuş olabilir, ancak İngiltere, başlangıç kadrosundaki yeri sorgulananlara Meksika ve Norveç karşısındaki kahramanca katkılarıyla cevap veren müthiş yetenekli 10 numarası olmasaydı, o aşamaya bile gelemezdi.
ORTA SAHA: Joshua Kimmich
Joshua Kimmich'in hâlâ daha geniş futbol dünyası tarafından yeterince takdir edilmediğinden şüpheleniyoruz. Almanya'da, oyunun en iyi orta sahalarından biri ve aynı zamanda en iyi sağ beklerinden biri olan son derece zeki bir oyuncuya değer vermeyen birini bulmak son derece zordur.
Bayern Münih'in eski teknik direktörü Pep Guardiola, 11 yıl önce Kimmich'in üst düzey bir oyuncunun sahip olmak isteyebileceği her şeye sahip olduğunu söylemişti ve bu, bugün de o zaman olduğu kadar doğru.
ORTA SAHA: Michael Olise 🆕
Bayern Münih, Michael Olise'yi 2024'te Crystal Palace'tan 60 milyon € karşılığında transfer ettiğinde onun dünya çapında bir potansiyele sahip olup olmadığı konusunda bazı şüpheler vardı. Ancak Londra doğumlu Fransa milli oyuncusunun değeri şimdi en az bu rakamın üç katına çıkmış durumda.
Son iki yılda Bundesliga'yı kasıp kavurdu, aynı zamanda geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de parladı ve ardından Dünya Kupası'nda rekor kıran yedi asist yaptı; bu da onun Dünya Klasında Kulüp'e dahil edilmesini kaçınılmaz hale getirdi.
ORTA SAHA: Pedri
Pedri, Dünya Kupası sırasında İspanya ilk 11’indeki yerini kaybetmiş olabilir ancak Fabian Ruiz’in onun yerine oynamasında utanılacak bir durum yok. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncu, La Roja’nın şampiyonlukla sonuçlanan turnuva yolculuğunda çıktığı her maçta forma giydi ve bunların beşine ilk 11’de başladı.
Eski kas problemlerinden bazılarının endişe verici şekilde yeniden ortaya çıkmasına rağmen çok yönlü orta saha oyuncusu, Barcelona’nın bir başka lig şampiyonluğunda oyunu yönlendiren isimlerden biri olarak son beş yılda dördüncü kez La Liga’da sezonun takımına seçildi.
ORTA SAHA: Rodri
Rodri, sakatlıkların etkinliğini azalttığı yönündeki iddialara daha güçlü bir yanıt veremezdi; eski Manchester City orta saha oyuncusu, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinde muhteşemdi.
30 yaşındaki oyuncunun yeni kulübü Barcelona'da bu formunu sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil ancak artık daha büyük bir kesinlikle söyleyebileceğimiz şey, Rodri'nin tüm zamanların en iyi ön liberolarından biri olduğu. Ve belli ki henüz işi bitmedi!
ORTA SAHA: Fabian Ruiz
Fabian Ruiz, Parc des Princes'te de inişli çıkışlı dönemler yaşadı ve burada en iyi başlangıcı yapamadı, ancak artık PSG'nin üst üste iki Şampiyonlar Ligi kazanmasında kilit rol oynadı.
Ayrıca Luis de la Fuente'nin onu Dünya Kupası'nın eleme aşamasında İspanya'nın ilk 11'ine dahil etme kararı tam anlamıyla ustaca bir hamleydi; zira 30 yaşındaki oyuncu, özellikle Fransa'ya karşı alınan kritik galibiyette olağanüstü bir performans sergiledi.
ORTA SAHA: Vitinha
Bazı oyuncular oyunu fazlasıyla kolaymış gibi gösterme yeteneğine sahiptir. Vitinha da onlardan biri. Dışarıda ondan çok daha iri ve güçlü orta sahalar var, ancak bunların çok azı PSG'nin oyun kurucusundan topu alabilecek kapasiteye sahip. Arsenal'in Luis Enrique'nin takımına karşı hâlâ üstünlük kuramaması da bunun altını çiziyor.
Portekiz'in Dünya Kupası macerası tam bir fiyasko olmuş olabilir, ancak bunda Vitinha'nın suçu kesinlikle yoktu; bu da onun Dünya Klasında Kulübü'ndeki yerini sürdürmesini tartışmasız hâle getiriyor.
DİKKAT: Ousmane Dembele 🆕
Geçen yılın Dünya Klasında Kulübü'nde Ousmane Dembele'ye, kaçınılmaz Ballon d'Or zaferine rağmen yer vermedik; çünkü o, potansiyelini ancak dokuz ay önce gerçekten ortaya koymaya başlamıştı. Kariyerinde ilk kez üst üste ikinci sezonda da bu müthiş formunu sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için beklemek istedik ve genel olarak bunu yaptı.
Kanattan forvete evrilen oyuncu, PSG'nin Şampiyonlar Ligi tacını korumasında kilit rol oynadı; ayrıca Kuzey Amerika'da Dünya Kupası'ndaki gol orucunu da sonunda bozdu ve toplamda altı gol attı.
DİKKAT: Luis Diaz 🆕
Liverpool'ın 28 yaşındaki Luis Diaz için neden 65,5 milyon sterlini iyi bir bonservis bedeli olarak gördüğünü hâlâ anlayabiliriz, ancak şu gerçeği de inkâr etmek mümkün değil: Bayern Münih tam anlamıyla kârlı bir transfer yaptı.
Kolombiyalı oyuncu geçen sezon Vincent Kompany'nin Almanya şampiyonu takımında adeta olağanüstüydü; 26 gol atıp 19 asist yaptı. Bunun sonucunda, birkaç yıldır kapıyı çalan Luis Diaz hak ettiği şekilde Dünya Klasiği Kulübü'ne giriş yaptı.
DİKKAT: Erling Haaland
Erling Haaland, dünya futbolunda hâlâ en çok korkulan forvet olmaya devam ediyor. Dört sezonda üçüncü Premier League Gol Krallığı'nı kazanan Norveçli yıldız, Dünya Kupası'nda ülkesinin tarihi çeyrek final yürüyüşü sırasında, Brezilya'ya karşı attığı müthiş iki golün de katkısıyla, bitiriciliğini ve sempatik derecede sıra dışı kişiliğini sergileyerek Amerika'yı da kendine hayran bıraktı.
Belki de daha da önemlisi, Haaland'ın çok yönlü oyunu geçen sezon gelişti ve bu da artık onun oyununda kusur bulmayı inanılmaz derecede zor hâle getiriyor.
DİKKAT: Harry Kane
Harry Kane, Bayern Münih’e gelişinden bu yana kupa kazanma konusunda kaybettiği zamanı telafi ediyor ve şimdi de 2025’te kupa hasretine son verdikten sonra oyunun en büyük bireysel ödülleri için kendisini adaylar arasına sokmaya başlıyor.
33 yaşındaki Kane hiç olmadığı kadar formda ve en son sezonu kulübü ve milli takımı adına 70’in üzerinde golle tamamladı. Bunu yaparken, sık sık geriye gelip oyunu bağlantılandırması ve başkaları için fırsatlar yaratmasıyla çok yönlü oyununu da ortaya koydu. Gerçekten eksiksiz bir oyuncu.
Dikkat: Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia bu yıl Ballon d'Or'u kazanamayacak, ancak bunun tek nedeni Gürcü yıldızın Dünya Kupası'nda oynama şansı bulamaması. O turnuva denklemden çıkarılsaydı, PSG'nin harika kanat oyuncusunu görmezden gelmek zor olurdu.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusuydu; bunu da üst üste yedi eleme maçında en az bir gol katkısı yapan ilk oyuncu olması ortaya koydu.
DİKKAT: Kylian Mbappe
Kylian Mbappe herkesin gözünde tam anlamıyla bir takım oyuncusu olmayabilir, ancak bireysel dehası tartışmasız.
Real Madrid ve Fransa'nın hücum oyuncusu, geçen sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde herkesten fazla gol attı. Takımı ikincisinde çeyrek finalde elenmiş olmasına rağmen bunu başardı. Ayrıca Dünya Kupası'nda da en çok gol atan isim olarak Lionel Messi'yi geride bırakıp turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
DİKKAT: Lionel Messi 🆕
Bakın kim geri döndü! 39 yaşındaki Lionel Messi, şüpheye yer bırakmayacak şekilde hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu, hatta en iyisi olduğunu kanıtladı.
Rodri, Dünya Kupası'nın Altın Top ödülü için hak eden bir kazanan olmuş olabilir. Ancak Messi'nin Kuzey Amerika'daki performansları gerçekten akıl almazdı; tüm zamanların en büyüğü, oldukça vasat bir Arjantin takımını tek başına finale kadar taşıdı.
DİKKAT: Vinicius Junior
Vinicius Junior şu anda iyi oynamıyor ve mevcut düşüşünü durduramazsa gelecek yılın listesinden çıkarılabilir. Ancak şu an itibarıyla, dünya klası statüsünü korumasını sağlayacak kadar hâlâ kredisi var.
Sonuçta, 2021'den bu yana tek bir sezonda 22 golden daha az atmamış bir kanattan söz ediyoruz; ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda oldukça vasat bir Brezilya takımı adına da üç gol kaydetti.
DİKKAT: Lamine Yamal
Lamine Yamal'ın hâlâ sadece 19 yaşında olduğuna inanmak zor. Genç oyuncu, Barcelona ile şimdiden üç kez La Liga şampiyonluğu yaşadı ve İspanya ile hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazandı.
Gerçeği söylemek gerekirse, yaz aylarında Kuzey Amerika'da en parlak performansını sergileyemedi, bunda sakatlığın da şüphesiz payı vardı; ancak Yamal gerçekten nesilde bir gelenek bir yetenek ve kulüp sezonu erken noktalanmadan önce tüm kulvarlarda kariyerinin en yüksek sayısı olan 24 gole zaten ulaşmıştı.
Üyelik iptal edildi ⛔
Toplamda, 2025'te Dünya Klasında Kulüp'ün üyeleri arasında yer alan sekiz oyuncudan 12 ay sonra kibarca ayrılmaları istendi. Bunlar arasında en dikkat çekeni kuşkusuz, Liverpool'daki son sezonunda formu dibe vuran ve yaz aylarında Trabzonspor'a katılan Mohamed Salah.
Manchester City ikilisi Ruben Dias ve Gianluigi Donnarumma ile Etihad Stadyumu'ndaki eski takım arkadaşları Bernardo Silva da gözden çıkarılan isimler arasında yer alıyor. Portekizli milli oyuncu artık Real Madrid'de forma giyiyor; burada Antonio Rudiger de futboldaki elit topluluktan çıkarılmasının ardından yaralarını sarıyor.
Bernabeu'dan ayrılmasının ardından şu anda kulüpsüz olan eski Madrid kaptanı Dani Carvajal da listeden düşerken, Inter stoperi Alessandro Bastoni ve Bayern Münih orta saha oyuncusu Jamal Musiala da aynı kaderi paylaşıyor. Son adı geçen oyuncu, formunu olumsuz etkileyen sakatlık ve hastalık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdi.