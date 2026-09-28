Dünya klası... İyiyle büyüğü birbirinden ayıran, görünmez ama önemli bir etiket. Ancak bu o kadar öznel bir terim ki. Her futbolseverin kendine göre bir tanımı, kendi kriterleri var ve bu da dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda, soyunma odalarında, TV stüdyolarında, kafelerde, barlarda, publarda ve kulüplerde bitmek bilmeyen ama son derece keyifli tartışmalara yol açıyor.

Bu yüzden GOAL, 2023'te eğlenceye ortak olmaya karar verdi ve oyunun elitlerini, en iyilerin en iyilerini, uzun bir süre boyunca istikrarlı şekilde üst düzey performanslar sergileyen isimleri temsil ettiğini düşündüğümüz 25 oyuncudan oluşan son derece seçkin bir liste hazırladı.

Yalnızca hücum oyuncularına odaklanmamak için, ki kabul edelim bireysel ödüller ve övgüler söz konusu olduğunda neredeyse her zaman böyle olur, her pozisyon grubundan (kaleci, savunma, orta saha ve hücum) en az üç, en fazla dokuz oyuncu olması şartını koyduk.

Üyeler her yıl değerlendirmeye tabi tutuluyor ve şimdi Dünya Klası Kulübü'nde kimin kalacağına, kimden ise nazikçe ayrılması isteneceğine bir kez daha karar verme zamanı geldi. Peki bu yılki 25 kişilik seçkide kimler var? Cevabı aşağıda bulabilirsiniz, onayınızı ya da öfkenizi yorumlarda göstermeyi de unutmayın...