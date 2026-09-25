Gilberto Mora 10 numarayı aldı, Chucky Lozano bir şans daha buldu: Rafael Marquez Meksika'nın 2030 yolculuğuna başlarken öne çıkan beş konu
Rafael Marquez, Baltimore’daki görevine başlıyor ancak asıl hedefi 2030.
Meksika, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nı dokuzuncu sırada tamamladı, 40 yıl sonra ilk kez eleme turunda maç kazandı ve taraftarlarıyla bağını yeniden kurdu. Şimdi daha zor soru geliyor: El Tri, kendisini bir araya getiren turnuvanın ötesine bu ilerlemenin ne kadarını taşıyabilir?
Marquez, Javier Aguirre’nin yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden takımı tanıyor. İlk kampı, kendi fikirlerini uygulamaya koymaya başlaması için ona dört maç veriyor ve bu süreç 26 Eylül’de Baltimore’daki M&T Bank Stadyumu’nda Kolombiya karşısında başlayacak. Meksika daha sonra 29 Eylül’de New Jersey eyaletinin Harrison kentindeki Sports Illustrated Stadyumu’nda Peru ile, 3 Ekim’de Arizona eyaletinin Glendale kentinde ABD ile ve 6 Ekim’de Los Angeles’ta Şili ile karşılaşacak.
Juanma Lillo ve Andres Guardado, Vidal Paloma ile birlikte yardımcı olarak ekibe katılırken, kalecilerle Xabier Mancisidor ilgilenecek.
Marquez, Meksika’nın neler üretebileceğine örnek olarak Ekvador karşısında Dünya Kupası’nda alınan 2-0’lık galibiyeti gösterdi. Gilberto Mora o gün gol atmadı ancak topla olan etkisi El Tri’nin kontrolü ele almasına yardımcı oldu. Meksika’nın bu özgüvenle daha istikrarlı oynayıp oynayamayacağı, bu ilk kampın temel sorusu.
Marquez üçlü savunmaya dönecek mi?
Kolombiya, affı olmayan ilk sınavı sunuyor. Son karşılaşma, Ekim 2025'te Teksas eyaletinin Arlington kentinde Meksika'nın 4-0'lık yenilgisiyle sona ermişti. Nestor Lorenzo, Athletico Paranaense forveti Kevin Viveros'un da yer aldığı bir başka güçlü kadro çağırdı. Marquez, Meksika'nın hücum kurma becerisinden ödün vermeden Kolombiya'nın hareketliliğine karşı kendini nasıl koruyacağına karar vermek zorunda.
O bu dengeyi daha önce de yaşadı. Ricardo La Volpe döneminde Marquez, sık sık üç savunmacı kullanan esnek bir Meksika takımının organizatörü haline geldi. 2005 Konfederasyonlar Kupası'nda La Volpe'nin takımı Brezilya'yı yendi ve yarı finale yükseldi. Ertesi yıl Marquez, Dünya Kupası'nda El Tri'nin kaptanlığını yaptı ve Meksika uzatmalarda kaybetmeden önce Arjantin karşısında açılış golünü attı. O takımlar savunmadan oyun kurabiliyor ve maçın gerektirdiğine göre şekil değiştirebiliyordu.
Üçlü savunma, Marquez'in bu yaklaşıma yeniden dönmesini sağlayabilir, ancak bu ilan edilmiş bir plandan ziyade hâlâ bir ihtimal. Johan Vazquez, Luis Romo, Cesar Montes ve Israel Reyes tecrübeli bir temel oluştururken, Victor Guzman ile Everardo Lopez ek seçenekler sunuyor. Diego Campillo, Chivas'ın bir sonraki lig maçının ardından katılacak.
Kolombiya maçı, Marquez'in savunmacılarını nasıl konumlandırmak istediğine ve aynı derecede kritik olarak onlardan topla ne yapmalarını beklediğine dair ilk işaretleri verecek.
Gilberto Mora, Meksika'nın 10 numarasını devraldı
Mora 17 yaşında ve Meksika'nın 10 numaralı formasını aldı. Bunun ağırlığı, Dünya Kupası sırasında son derece rahat görünen bir oyuncu için bile ortada. Asıl soru, bir beklenti katmanını daha kaldırıp kaldıramayacağından çok, Marquez'in onu fark yaratabileceği doğru pozisyonlarda kullanıp kullanamayacağı.
Lillo bu gelişimde önemli bir rol oynayabilir. Andres Iniesta'nın oyunu anlama biçimini övdü ve iyi hücum futbolunun, bir takımın geriden nasıl oyun kurduğuyla başladığına dair inancını anlattı. Mora için çıkarılacak faydalı ders, Iniesta'yı taklit etmekten ziyade oyunu bir hamle önceden okumak.
Orta sahayla hücum hattı arasında bağlantı kurabilen bir diğer oyuncu Roberto “Piojo” Alvarado da kamp boyunca hazır olacak. İkisinin de işin içine dahil edilmesi, Mora'dan bu sorumluluğu tek başına taşımasını istemeden Meksika'ya üretkenlik için daha fazla seçenek sunar.
Chucky Lozano bir şans daha buldu
Raul Jimenez ve Julian Quiñones sakatlıkları nedeniyle yok. Onların yokluğunda hücum gücündeki eksiklik fırsatlar yaratıyor, ancak Hirving 'Chucky' Lozano'nun dönüşü kadrodaki iki boş yere verilmiş bir yanıttan fazlası. Bu, Marquez'in El Tri'deki konumu değişen bir oyuncu için yaptığı ilk dikkat çekici hamle.
Lozano'nun 2018'de Almanya'ya attığı galibiyet golü, Meksika'nın son on yıldaki Dünya Kupası tarihinin belirleyici anlarından biri olmaya devam ediyor. Ayrıca 2022 turnuvasında da oynadı, ancak kulübünde yeterince süre alamadığı için 2026 Dünya Kupası'nı kaçırdı. Şimdi 31 yaşında ve LA Galaxy'de olan oyuncunun, Marquez ile eski takım arkadaşı Guardado'ya hâlâ neler sunabileceğini gösterme şansı var.
Onun hızı ve doğrudan oyunu, yedek kulübesinden bir maçı değiştirebilir. Ancak Lozano bu kampı, ilk 11'deki yerini geri kazanmak için bir fırsat olarak görebilir. Marquez'in ona vereceği her rol karşısında nasıl bir yanıt vereceği, kasım ayında yaklaşan Uluslar Ligi maçları ve gelecek yaz oynanacak Gold Cup öncesinde, hücum katkısı kadar önemli olabilir.
Camberos ve Sandoval, Chivas'ın gençlik hamlesini El Tri'ye taşıyor
Marquez'in kadrosunda Chivas'tan altı oyuncu yer alıyor: Raul Rangel, Alvarado, Romo, Campillo, Hugo Camberos ve Santiago Sandoval. Rangel ile Alvarado kampın tamamında görev yapabilecek. Diğer dört isim ise Guadalajara'nın 26 Eylül'deki Liga MX maçının ardından katılacak, bu da Camberos ile Sandoval'ın olası bir forma şansı için Peru maçını beklemesi gerektiği anlamına geliyor.
İki genç hücum oyuncusu kampa farklı son dönem performanslarıyla geliyor. 19 yaşındaki Sandoval, Apertura 2026'da üç gol attı ve bu ayın başlarında Pumas'a karşı kaydettiği iki gol de buna dahil. Yine 19 yaşındaki Camberos'un ise bir asisti var ve bu sezon ligdeki ilk golünü hâlâ arıyor, ancak Meksika'nın şampiyonlukla tamamladığı Concacaf U20 Championship serüveninin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Milli takıma çağrılmaları, mevcut performanslarının yanı sıra taşıdıkları potansiyelin de bir ödülü niteliğinde.
Marquez, genç oyuncuları A takıma daha iyi araçlarla ulaşabilecek şekilde hazırlamaktan söz etmişti. Bu kamp, Sandoval ile Camberos'un bu taleplere ne kadar hızlı uyum sağlayabileceğini görmesi için ona bir fırsat veriyor. Jimenez ile Quiñones'in yokluğunda, fırsat yaratmak ve bunları gole çevirmek için daha fazla seçeneğe duyulan ihtiyaç da hemen kendini gösteriyor.
Juanma Lillo ne kadar hızlı iz bırakabilir?
Lillo'nun göreve gelişi, daha proaktif bir Meksika beklentisini beraberinde getiriyor, ancak etkisi takımın sahada yaptıkları üzerinden değerlendirilmelidir. Pep Guardiola'nın akıl hocası olarak sahip olduğu itibar, bunun bağlamını sunuyor: Guardiola'yı Dorados de Sinaloa'da çalıştırdı ve daha sonra Manchester City'deki teknik ekibinde görev aldı. Ayrıca Şili'de Jorge Sampaoli ile birlikte çalışmış olması sayesinde uluslararası deneyim de getiriyor.
Meksika futboluna bakışı, neler katabileceğine dair daha net bir ipucu veriyor. Lillo, Liga MX takımlarını topu geriden ileri taşımaya çalıştıkları için övdü ve organize bir oyun kurulumunun bir takımın savunmasına da yardımcı olduğunu savundu. Marquez, bu fikirleri milli takımda hayata geçirmeye yardımcı olması için onu yeniden Meksika'ya getirdi.
Baltimore yalnızca başlangıcı gösterecek. Dört maçlık süreçte asıl belirleyici ölçüt, Meksika'nın maçları kontrol etme ve pozisyon üretme konusunda tanınabilir bir oyun anlayışı geliştirip geliştirmemesi olacak.
Marquez, ivme kazanmış bir takım devralıyor. İlk görevi, bu takıma kalıcı bir yöntem kazandırmak.