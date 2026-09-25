Rafael Marquez, Baltimore’daki görevine başlıyor ancak asıl hedefi 2030.

Meksika, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nı dokuzuncu sırada tamamladı, 40 yıl sonra ilk kez eleme turunda maç kazandı ve taraftarlarıyla bağını yeniden kurdu. Şimdi daha zor soru geliyor: El Tri, kendisini bir araya getiren turnuvanın ötesine bu ilerlemenin ne kadarını taşıyabilir?

Marquez, Javier Aguirre’nin yardımcısı olarak görev yaptığı dönemden takımı tanıyor. İlk kampı, kendi fikirlerini uygulamaya koymaya başlaması için ona dört maç veriyor ve bu süreç 26 Eylül’de Baltimore’daki M&T Bank Stadyumu’nda Kolombiya karşısında başlayacak. Meksika daha sonra 29 Eylül’de New Jersey eyaletinin Harrison kentindeki Sports Illustrated Stadyumu’nda Peru ile, 3 Ekim’de Arizona eyaletinin Glendale kentinde ABD ile ve 6 Ekim’de Los Angeles’ta Şili ile karşılaşacak.

Juanma Lillo ve Andres Guardado, Vidal Paloma ile birlikte yardımcı olarak ekibe katılırken, kalecilerle Xabier Mancisidor ilgilenecek.

Marquez, Meksika’nın neler üretebileceğine örnek olarak Ekvador karşısında Dünya Kupası’nda alınan 2-0’lık galibiyeti gösterdi. Gilberto Mora o gün gol atmadı ancak topla olan etkisi El Tri’nin kontrolü ele almasına yardımcı oldu. Meksika’nın bu özgüvenle daha istikrarlı oynayıp oynayamayacağı, bu ilk kampın temel sorusu.