MLS'in ikincil transfer dönemi gelip geçti ve artık değişim için gerçekten pek fazla alan kalmadı. Takımlar büyük ölçüde oldukları gibi. Normal sezonun kalan bölümünde mesele, elindekilerle oynamak. Bazıları için bu, play-off yarışına girmeye çalışmak demek. Diğerleri içinse zirvede kalmak.

Ancak transfer dönemi tarihsel olarak yoğun geçti. MLS takımları her yıl daha fazla harcama yapıyor ve daha yüksek bedellere satış da gerçekleştiriyor. MLS kulüpleri 2026'da oyuncu transferleri için rekor seviye olan 370 milyon dolar harcadı ve Dünya Kupası'ndan tanınan isimlerden de önemli sayıda kadrosuna kattı. Apple TV için ligi yakından takip eden Sacha Kljestan, bunun yalnızca olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor.

"Bence iyiydi. Sanırım çoğu taraftar gibi ben de transfer dönemini seviyorum. Bu, NBA'de takas son tarihi civarında ya da büyük serbest oyuncu hamlelerinin yapıldığı sezon arası dönemde gördüklerimize çok benziyor. Bence bu, futbol taraftarı olmanın ve ligi takip etmenin eğlenceli yanlarından biri. Hırs her yıl büyüyor," dedi GOAL'e.

Yine de Dünya Kupası etkisine rağmen, yani MLS kulüplerinin bu yazki turnuvada forma giyen 20 oyuncu transfer etmesine karşın, öne çıkanlar büyük isimlerin daha tanıdık türleri oldu. Robert Lewandowski ve Antoine Griezmann ikisi de hızlı bir başlangıç yaptı ve başka bir şey göstermese bile burada tecrübeli Avrupalı DP'ler için hâlâ yer olduğunu ortaya koydu.

"Maçlarda onları izlerseniz, özellikle bizim ligimizde hâlâ büyük fark yarattıklarını görürsünüz. Bu iki oyuncuda olduğu gibi yüksek kaliteye sahip hücumcu DP'ler, çevrelerindeki tüm oyuncuları yükselterek takımları için gerçekten fark yaratıyor," diyor Kljestan.

Bu nedenle her şeyin nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak. Lewandowski ve Griezmann ikisi de takımlarına ivme kazandırıyor. Bir de Philadelphia'da Cavan Sullivan adında genç bir yıldız adayı var; çıkışı ona şimdi ilk USMNT çağrısını da getirdi. Her şey, sezonun son bölümü için ilgi çekici bir final hazırlıyor gibi görünüyor. Kljestan da tüm bunları, GOAL 'ün ABD'de ve dünyada futbolun durumuna ilişkin yayıncıların, analistlerin ve diğer yorumcuların bakış açılarına başvurduğu düzenli içerik serisi Mic’d Up'ın son bölümünde değerlendirdi.

NOT: Bu röportaj eylül ayının başlarında gerçekleştirildi ve kısalık ile netlik amacıyla hafifçe düzenlendi.