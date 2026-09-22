"Gerçekten fark yaratıyorlar" - Apple TV'den Sacha Kljestan, Antoine Griezmann ile Robert Lewandowski'nin MLS'teki etkisini övdü, Cavan Sullivan'ın ABD Milli Takımı'ndaki yükselişine destek verdi ve Lionel Messi'nin bir kez daha MLS Cup finaline çıkacağını öngördü
MLS'in ikincil transfer dönemi gelip geçti ve artık değişim için gerçekten pek fazla alan kalmadı. Takımlar büyük ölçüde oldukları gibi. Normal sezonun kalan bölümünde mesele, elindekilerle oynamak. Bazıları için bu, play-off yarışına girmeye çalışmak demek. Diğerleri içinse zirvede kalmak.
Ancak transfer dönemi tarihsel olarak yoğun geçti. MLS takımları her yıl daha fazla harcama yapıyor ve daha yüksek bedellere satış da gerçekleştiriyor. MLS kulüpleri 2026'da oyuncu transferleri için rekor seviye olan 370 milyon dolar harcadı ve Dünya Kupası'ndan tanınan isimlerden de önemli sayıda kadrosuna kattı. Apple TV için ligi yakından takip eden Sacha Kljestan, bunun yalnızca olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor.
"Bence iyiydi. Sanırım çoğu taraftar gibi ben de transfer dönemini seviyorum. Bu, NBA'de takas son tarihi civarında ya da büyük serbest oyuncu hamlelerinin yapıldığı sezon arası dönemde gördüklerimize çok benziyor. Bence bu, futbol taraftarı olmanın ve ligi takip etmenin eğlenceli yanlarından biri. Hırs her yıl büyüyor," dedi GOAL'e.
Yine de Dünya Kupası etkisine rağmen, yani MLS kulüplerinin bu yazki turnuvada forma giyen 20 oyuncu transfer etmesine karşın, öne çıkanlar büyük isimlerin daha tanıdık türleri oldu. Robert Lewandowski ve Antoine Griezmann ikisi de hızlı bir başlangıç yaptı ve başka bir şey göstermese bile burada tecrübeli Avrupalı DP'ler için hâlâ yer olduğunu ortaya koydu.
"Maçlarda onları izlerseniz, özellikle bizim ligimizde hâlâ büyük fark yarattıklarını görürsünüz. Bu iki oyuncuda olduğu gibi yüksek kaliteye sahip hücumcu DP'ler, çevrelerindeki tüm oyuncuları yükselterek takımları için gerçekten fark yaratıyor," diyor Kljestan.
Bu nedenle her şeyin nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak. Lewandowski ve Griezmann ikisi de takımlarına ivme kazandırıyor. Bir de Philadelphia'da Cavan Sullivan adında genç bir yıldız adayı var; çıkışı ona şimdi ilk USMNT çağrısını da getirdi. Her şey, sezonun son bölümü için ilgi çekici bir final hazırlıyor gibi görünüyor. Kljestan da tüm bunları, GOAL 'ün ABD'de ve dünyada futbolun durumuna ilişkin yayıncıların, analistlerin ve diğer yorumcuların bakış açılarına başvurduğu düzenli içerik serisi Mic’d Up'ın son bölümünde değerlendirdi.
NOT: Bu röportaj eylül ayının başlarında gerçekleştirildi ve kısalık ile netlik amacıyla hafifçe düzenlendi.
MLS takaslarında
GOAL: MLS kulüpleri için yaz transfer dönemi hareketli geçti. Kadroların ortaya çıkan son hali hakkında düşünceleriniz neler?
KLJESTAN: Bence iyiydi. Transfer dönemini seviyorum, sanırım çoğu taraftar da seviyor. NBA'de takas döneminin son gününe yaklaşırken gördüklerimize, hatta serbest oyuncuların büyük hamleler yaptığı sezon aralarına çok benziyor. Bence futbol taraftarı olmanın ve ligi takip etmenin keyfinin bir parçası da bu. Hedefler her yıl daha da büyüyor. Benim hoşuma giden şeylerden biri de MLS içindeki bonservisli transferler. Colorado'dan Rafa Navarro'nun 12 milyon dolar karşılığında St. Louis'e gittiğini görüyorsunuz. St. Louis'in burada ortaya koyduğu iddiayı seviyorum; “Tamam, bu MLS'de çok iyi olduğunu bildiğimiz bir oyuncu, gerçekten çok iyi bir forvet. Ne alacağımızı biliyorum. Bize goller kazandıracak. Oynadığımız düzende önde baskının en ucunda olacak.” Belki onun için biraz fazla para ödediler ama benim hoşuma gidiyor.
GOAL: Sizce yılın bu döneminde fazla ödeme yapmanın anlaşılabilir bir tarafı var mı?
KLJESTAN: Evet ve bence bu dünyanın diğer tüm liglerinde de oluyor, değil mi? Mesela İngiltere'deki büyük kulüpler, zaten Premier League'de oynayan bir oyuncuyu almak isterse, onun için fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor ve fiyatlar neredeyse çılgın seviyelere kadar aşırı şişiyor. Seattle Sounders'ın Dejan Joveljic'i almasını da böyle görüyorum. Bu resmen kelepir. Kansas City'den Joveljic için 6 milyon dolar vermek kelepir ve biliyorsunuz, bunun arkasında bazı nedenler var. Kansas City, boş DP kontenjanı istiyordu. Agresif olmak, çok para harcamak istiyorlar ve böylece iki taraf için de işe yaradı. Ama evet, lig içinde önemli bir oyuncuyu transfer edecekseniz bazen primi ödemek zorundasınız.
Büyük isimli transferler üzerine
GOAL: Son birkaç aya daha geniş açıdan baktığınızda, lige daha büyük isimli bazı DP'lerin geldiği açık. Lewandowski'leri düşünüyorsunuz, Griezmann'ları düşünüyorsunuz. Ama özellikle, sizce MLS Dünya Kupası oyuncularını transfer etme konusunda yeterince iyi iş çıkardı mı? Çünkü bu ikisi bu yaz oynamıyordu...
KLJESTAN: Bence çıkardı çünkü bu transfer döneminde hâlâ Dünya Kupası tecrübesi olan çok sayıda oyuncu MLS'e geldi. Yani o ikisi büyük isimler. Elbette Casemiro Dünya Kupası'nda oynadı ve hâlâ Brezilya için önemli bir oyuncuydu. Ama evet, bakın, bir sürü oyuncu var.
Nashville'den Elias Saad öne çıkan ve Tunus için oynamış bir oyuncu. Büyük bir isim değil ama onu oynarken izlediğinizde Nashville'in neden onu kadrosuna kattığını anlıyorsunuz. İlk dönemde çok iyiydi. Bence genç oyuncularla kariyerlerinin zirvesindeki oyuncuların ve ardından büyük isimli birkaç yaşlı oyuncunun çok iyi bir karışımı oldu. Lewandowski ve Griezmann'dan söz ettiniz; maçlarda onları izlerseniz hâlâ büyük fark yarattıklarını görürsünüz, özellikle de bizim ligimizde. Onlar gibi yüksek kaliteye sahip DP hücum oyuncuları, çevrelerindeki tüm oyuncuları yukarı çekerek takımları için gerçekten fark yaratıyor.
Ama gelenlerden biri de Fulham'dan RSL'ye giden Luc de Fougerolles'tu. 20 yaşında bir stoper. Onu Dünya Kupası'nda oynarken izledik. Belçika'da çok küçük bir kulüpte kiralık olduğu için aslında kimse onu pek tanımıyordu. Ama Dünya Kupası'nda ne kadar kaliteli olduğunu görebiliyordunuz. Bu yüzden o transferi gerçekten beğeniyorum. Sadece kiralık ama kendini iyi gösterirse başka MLS takımlarının ya da hatta Real Salt Lake'in bile bunu kalıcı hâle getirmeye çalıştığını görebilirsiniz diye düşünüyorum.
GOAL: Griezmann hâlâ diğer herkesin seviyesinin epey üzerinde görünüyor...
KLJESTAN: Hâlâ çok iyi ve dürüst anlamda hâlâ bir lider gibi. Oyunu oynayış biçimiyle ilgili olarak, aslında bence hâlâ biraz fazla savunma yapıyor. Onu ileride kalırken görmek istiyorum. Ama etrafındaki herkesle birlikte, onu izlemek gerçekten keyifli oldu.
Cavan Sullivan hakkında son durum
GOAL: Şu anda Philly Union hakkında da soru sormak istiyordum çünkü kendi içinden bir terfi yaptılar. Cavan Sullivan ile birlikte, onun ne olabileceğini belki yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Sence bu gelişim gerçek mi, yoksa sadece biraz uzun sürmüş bir yeni teknik direktör etkisine mi bakıyoruz?
KLJESTAN: Hayır, bence gelişim gerçekten var. Ayrıca bakın, bu aynı zamanda geçen sezon Supporters Shield'ı kazanan bir takım, dolayısıyla takımın içinde hâlâ bir şeyler var. Elbette, Supporters Shield kazanan o takımdan çok önemli bazı oyuncuları kaybettiler, bu yüzden bir uyum süreci yaşanacaktı. Ama kulübün etrafında yeni bir heyecan olduğu görülüyor ve oyuncular da yeni geçici teknik direktöre açıkça olumlu yanıt verdi. Bence Ryan Richter, Philly tarzına geri dönerek çok iyi bir iş çıkardı; bu da gerçekten çok sayıda genç oyuncuya ve akademi oyuncusuna güvenmek anlamına geliyor. Bu yüzden Neil Pierre'i kiralıktan geri getirip onu yeniden takıma koymak ya da ilk kez takıma, daha doğrusu 18 yaşında bir stoper olarak dahil etmek bence harika oldu. Bence olağanüstüydü. Ardından 16 yaşındaki Cavan Sullivan da son altı ayda çok büyük bir sıçrama yaptı ve neredeyse takımın en önemli oyuncularından biri, değişmez bir ilk 11 oyuncusu hâline geldi.
Bir de işin şu tarafı var: topu aldığınızda, ona topu hatlar arasında verin çünkü bir şeyler yaratacak. Açıkçası onu izlemek çok keyifli. Ligde izlemeyi en sevdiğim oyunculardan biri hâline geliyor ve bu çok heyecan verici. Önümüzdeki birkaç hafta içinde onu milli takımda görmek istiyorum. Neil Pierre, Julian Hall, Zavier Gozo için de aynısı geçerli; bu gençlerin hepsinin kadroya çağrıldığını görmek istiyorum.
GOAL: Genç oyuncuların hazırlık maçları için kadroya çağrılmasından söz ederken, sence bir döngünün başında baskının biraz azalmasının neredeyse bir faydası var mı? Birini iyi performansları, potansiyeli ve kalitesi nedeniyle ödüllendiriyorsun ama aynı zamanda belki de üzerinde bu kadar fazla göz olmaması konusunda da söylenecek bir şey var mı sence?
KLJESTAN: Bunu tamamen anlıyorum ve evet, kesinlikle. Şu anda yepyeni bir döngü başladı. Bunlar, sonucun gerçekte ne anlama geldiği açısından hiçbir şey ifade etmeyen hazırlık maçları ama fırsat zamanı. Pochettino'nun birkaç yaşlı oyuncuyu yavaş yavaş devreden çıkarıp yenilerini getirmeye başlamasının zamanı geldi. Bu aynı zamanda bir süredir milli takımda olan diğer oyunculara da şu mesajı veriyor: "Şu anda arkadan gelen ve senin yerini almaya hazır bir genç nesil var."
NEW YORK RED BULLS'TA
GOAL: New York Red Bulls'ta şu anda neler oluyor? Çünkü sezonun başında çok büyük bir heyecan varmış gibi görünüyordu. Michael Bradley, çocuklara çok iyi futbol oynatmıştı ama sonrasında işler pek iyi gitmedi. Senin değerlendirmen ne olur?
KLJESTAN: Bence bunun geleceğini büyük ihtimalle biliyorduk çünkü bu kadar çok genç oyuncuya güveniyor ve onları oynatıyorsanız, inişler ve çıkışlar yaşamanız kaçınılmazdır. Yani hâlâ zaman zaman parlak anlar görebiliyorsunuz. Adri Mehmeti ile Julian Hall arasındaki kombinasyon oyunuyla bazen gerçekten çok iyi goller çıktığını görüyorsunuz. Ama şunu unutmamak gerekiyor: Neredeyse tamamen gençlerden oluşan bir takımla oynuyorsanız, onların kötü günleri olacaktır, hata yapacaklardır ve buna katlanmanız gerekir.
Dolayısıyla Red Bulls'un ne olacağı buysa, o zaman Red Bulls taraftarlarının ve herkesin bunu kabul etmesi gerekiyor. İşlerin böyle yürüyeceğini. İyi dönemler olacak. Kötü dönemler olacak. Heyecan verici olacak. Bu oyuncular muhtemelen orada uzun yıllar kalmayacak. Birkaç yıl orada olacaklar ve büyük ihtimalle büyük Avrupa kulüplerine transfer olacaklar, bununla da gurur duymaları gerekir. Bu yüzden bence Michael Bradley'nin belki yapabileceği şey, takımın biraz daha fazla rakibe zor gelen bir ekip olmaya ve biraz daha fazla savunmaya odaklanmasıdır. İzlemesi heyecan verici ama bence bu yıl çok fazla gol yediler.
Editörün notu: Bu röportajdan bu yana Red Bulls, play-off yarışındaki iddiasını güçlendirmek için NYCFC'yi 1-0 mağlup etti.
MLS Cup'ta
GOAL: Sezonun kritik dönemi çok yakında başlayacak. MLS Cup için kimi favori görüyorsun?
KLJESTAN: Şu anda bir seçim yapmam gerekse, geçen sezonun rövanşı derdim: Miami'ye karşı Vancouver. Nashville bu yıl ligin en iyi takımı oldu, inanılmazlar. Ancak eleme serisinde Messi'nin karşısına başka birini yazmak benim için zor ve bu yüzden geçen yıl yaptıklarına benzer şekilde, play-off'lara kalıp kendileri için işe yarayan bir sistem bulacaklarını düşünüyorum. Bence çok fazla kaliteye sahipler ve Vancouver'ın da Batı Konferansı'ndaki en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Play-off serisinde Batı'da diğer herkes yerine Vancouver'ı seçerim.
GOAL: Messi yıl sonunda futbola tamamen veda etse bu seni şaşırtır mı? Sanki o an, bir ay kadar önceye göre biraz daha yakın görünüyor olabilir. Sadece senin görüşünü merak ediyorum?
KLJESTAN: Emekli olursa buna çok şaşırırım. Bence o, birçoğumuz gibi oyuna takıntılı. Ve hâlâ ligin en iyi oyuncusu olan birinin bırakıp gitmesini görmek bana tuhaf gelir. Bana göre fazlasıyla rekabetçi biri. Dünya Kupası'nın bitiş şekli ortada ve iki haftadan az bir süre sonra yeniden sahadaydı. Babası ne yazık ki vefat etti ve biliyorsun, yine iki haftadan az bir süre sonra sahalara döndü. Yani fazla rekabetçi. Bence oyundan ve rekabetten çok keyif alıyor. Emekli olduğunu görmek beni çok şaşırtır ve umarım etmez.