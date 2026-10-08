LEIPZIG, Almanya -- Hamburg taraftarlarının Red Bull Arena'da maç başlamadan önce açtığı pankartta şu yazıyordu:

Red Bull, Feind des Fußballs.

Ya da İngilizceyle, Red Bull, futbolun düşmanı

Bu, Bundesliga'da pek de alışılmadık bir düşünce değil; rakip takım taraftarları, sadece 17 yıl önce kurulan bu takımın kötü adamlar olduğunu RB Leipzig taraftarlarına, hatta belki de Alman futbolunun kendisine, sık sık hatırlatıyor. Ve Hamburg'un takımının 13 Eylül'de 5-0'lık net bir yenilgi aldığı tıklım tıklım dolu Red Bull Arena'da, verdikleri mesaj da yerine ulaştı.

Yine de bunun önemli olup olmadığı başka bir soru. RB Leipzig yıllardır bu mücadeleyi veriyor; futbolun kurumsal düşmanı ve Almanya'nın sporla ilgili daha halkçı, taraftar odaklı fikirlerinin karşısındaki karakter olarak gösteriliyor. Elbette burada bir çatışma var. Ancak stattaki taraftarlar ve kulübün kendisi için? Bu suçlamalar önemsiz.

Bir taraftar, Red Bull Arena'nın dışında sigarasından derin nefesler çekerken GOAL'e şunları söyledi: “Leipzig büyük bir futbol kulübü. Şehir için iyi, çünkü çok büyük bir yer değil ama biz büyük bir futbol kulübü istiyoruz. Bu uluslararası futbol. Şehir için özel bir sektör.”

Temel şikayet, RasenBallsport Leipzig'in yeni olması. Kulüp, 2009'da enerji içeceği devi Red Bull tarafından kuruldu ve fiilen parayla beşinci ligden Bundesliga'ya, 2010'ların sonuna doğru da Şampiyonlar Ligi'nin ileri aşamalarına çıktı. Bu da Almanya genelindeki taraftarların hoşuna gitmiyor. Ancak Leipzig'in tamamen sahici olmadığı yönündeki iddia da doğru değil. Evet, Doğu Almanya son yıllarda üst düzey yetenek üretmekte zorlandı (Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosundaki sadece bir oyuncu bu bölgeden çıktı). Ama bu, buranın futbol geçmişi olmayan bir yer olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor.

Aslında yarım yüzyıl boyunca kaynayan rakip kulüpler arasındaki bir güç mücadelesi olmasaydı, buranın köklü bir devi olabilirdi. Geleneksel olarak sağ eğilimli bir kulüp olan Lokomotive Leipzig, 1800'lerin sonlarından bu yana bir biçimde varlığını sürdürüyor. 1950'lerde ise sol eğilimli rakibi BSG Chemie Leipzig ortaya çıktı. Anlatılana göre iki takım, şehrin üstünlüğü için çekişmekle o kadar meşguldü ki kendilerine yatırım yapmayı unuttular. BSG 2009'da iflas başvurusunda bulundu, 2011'de kapandı, ancak o zamandan beri yeniden ortaya çıktı. İki takım arasında bölgesel kupada oynanan bir maç, yerel gazeteler tarafından ‘holigan zirvesi’ olarak nitelendirildi.