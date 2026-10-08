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RB Leipzig fans 1-1GOAL

Futbolun düşmanı mı? RB Leipzig taraftarları neden Bundesliga'nın kurumsal kötü adamını sevdikleri için özür dilemeyecek?

Red Bull'un parası RB Leipzig'in yükselişini hızlandırdı ve Bundesliga genelinde tepkiyi körükledi. Ancak statlarının içinde, tutkunun görmezden gelinmesi daha zor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • LEIPZIG, Almanya -- Hamburg taraftarlarının Red Bull Arena'da maç başlamadan önce açtığı pankartta şu yazıyordu:

    Red Bull, Feind des Fußballs.

    Ya da İngilizceyle, Red Bull, futbolun düşmanı

    Bu, Bundesliga'da pek de alışılmadık bir düşünce değil; rakip takım taraftarları, sadece 17 yıl önce kurulan bu takımın kötü adamlar olduğunu RB Leipzig taraftarlarına, hatta belki de Alman futbolunun kendisine, sık sık hatırlatıyor. Ve Hamburg'un takımının 13 Eylül'de 5-0'lık net bir yenilgi aldığı tıklım tıklım dolu Red Bull Arena'da, verdikleri mesaj da yerine ulaştı.

    Yine de bunun önemli olup olmadığı başka bir soru. RB Leipzig yıllardır bu mücadeleyi veriyor; futbolun kurumsal düşmanı ve Almanya'nın sporla ilgili daha halkçı, taraftar odaklı fikirlerinin karşısındaki karakter olarak gösteriliyor. Elbette burada bir çatışma var. Ancak stattaki taraftarlar ve kulübün kendisi için? Bu suçlamalar önemsiz.

    Bir taraftar, Red Bull Arena'nın dışında sigarasından derin nefesler çekerken GOAL'e şunları söyledi: “Leipzig büyük bir futbol kulübü. Şehir için iyi, çünkü çok büyük bir yer değil ama biz büyük bir futbol kulübü istiyoruz. Bu uluslararası futbol. Şehir için özel bir sektör.”

    Temel şikayet, RasenBallsport Leipzig'in yeni olması. Kulüp, 2009'da enerji içeceği devi Red Bull tarafından kuruldu ve fiilen parayla beşinci ligden Bundesliga'ya, 2010'ların sonuna doğru da Şampiyonlar Ligi'nin ileri aşamalarına çıktı. Bu da Almanya genelindeki taraftarların hoşuna gitmiyor. Ancak Leipzig'in tamamen sahici olmadığı yönündeki iddia da doğru değil. Evet, Doğu Almanya son yıllarda üst düzey yetenek üretmekte zorlandı (Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosundaki sadece bir oyuncu bu bölgeden çıktı). Ama bu, buranın futbol geçmişi olmayan bir yer olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor.

    Aslında yarım yüzyıl boyunca kaynayan rakip kulüpler arasındaki bir güç mücadelesi olmasaydı, buranın köklü bir devi olabilirdi. Geleneksel olarak sağ eğilimli bir kulüp olan Lokomotive Leipzig, 1800'lerin sonlarından bu yana bir biçimde varlığını sürdürüyor. 1950'lerde ise sol eğilimli rakibi BSG Chemie Leipzig ortaya çıktı. Anlatılana göre iki takım, şehrin üstünlüğü için çekişmekle o kadar meşguldü ki kendilerine yatırım yapmayı unuttular. BSG 2009'da iflas başvurusunda bulundu, 2011'de kapandı, ancak o zamandan beri yeniden ortaya çıktı. İki takım arasında bölgesel kupada oynanan bir maç, yerel gazeteler tarafından ‘holigan zirvesi’ olarak nitelendirildi.

  • Futbol geleneğine karşı çıkmak

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    Yakın çevredeki diğer iki takımdan biri olan Lokomotiv Leipzig, bir zamanlar Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biriydi.

    Lokomotiv Leipzig’in kulüp mağazası, adını aldığı Saksonya kentindeki dar bir ara sokağa gizlenmiş durumda. Bunun dışında açık seçik olan vitrin, dışarıdan gelen potansiyel bir müşteriye buranın herhangi bir profesyonel futbol takımıyla bağlantılı olduğunu pek hissettirmiyor; en azından modern oyunun şaşaası, ihtişamı ve gösterişli yapısıyla değil. Eski görünüyor.

    Bu arada yeni rakipleri RB Leipzig’in mağazası ise şehir merkezinde. Parlak beyaz iç saha forması ve koyu kırmızı deplasman forması yoldan geçen herkesin görebileceği şekilde sergileniyor. Önemli görünüyor. Gözünüzün içine sokuluyor. İçeri girdiğinizde müzik yüksek sesle çalıyor ve her şey kusursuz görünüyor. Bu, modern futbolun güzelce paketlenmiş, parlak ve size bir bedel karşılığında sunulmuş hali.

    Bu aynı zamanda kulübün genel olarak Alman futboluna karşı verdiği mücadelenin de simgesi. Burada spor, bir oyundan çok taraftar kültürünün bir dışavurumu. Ultra grupları çoğu zaman 90 dakikanın büyük bölümünde gerçek oyunun kendisini çok da umursamıyor. Avrupalı taraftarlar, özellikle de İngilizler, oyunun akışına tepki verir.

    Buradaki taraftarlar ise vermiyor.

    Alman futbolu bir protesto alanı ve çoğu zaman siyasi sıkıntıların ifadesi. RB Leipzig ise buna karşı çıkma suçunu işledi. Kulüp ille de geleneğe kök salmış ya da sert taraftarlarca ayakta tutulan bir yapı değil. Bunun yerine daha temel bir gerçeğe yaslandı: Futbol, insanların sevdiği bir şey ve bunda aslında çok da yanlış bir taraf yok.

    Yine de aynı anda bu ilke, kulübe ve taraftarlarına yöneltilen eleştirilerin de merkezinde yer alıyor. Otantikliğe değer veren, kıtlık üzerine kurulu bir spor anlayışını yücelten bir ortamda; aşırılık, para ve kurumsal destek burada bu sporun neyi temsil ettiğinin tam karşısında duruyor.

    Asıl büyük ironi ise her hafta ortalama 45.045 taraftarın Red Bull Arena’yı doldurması. Stat, 1556’da bu bir zamanların hareketli pazar kentinde inşa edilen ünlü eski belediye binasına tramvayla kısa bir mesafede. Borussia Dortmund’un “Sarı Duvar”ının görsel etkisine ya da Bundesliga’nın dört bir yanındaki ultra gruplarının çıkardığı gürültüye sahip olmayabilirler. Ancak bu, onların bu spora duyduğu sevginin meşruiyetine gölge düşürmüyor. Avrupa’nın başka bir yerindeki herhangi bir stadyum benzer rakamlar ortaya koysa, taraftarlarının bağlılığı konusunda muhtemelen çok az şikâyet olurdu.

    Burada verilerde de bunun kanıtı var. Bundesliga kulüplerinin popülaritesini takip eden SLC Management’ın yıllık araştırmasında Leipzig düzenli olarak ilk beşte yer aldı. 2023’te yalnızca Bayern ve Dortmund’un arkasında 3. sırada bitirdi. Instagram takipçi sayısında dördüncü sıradalar. Özellikle düzenli ürün lansmanları ve pazarlama trendlerini iyi yakalaması sayesinde ürün satış gelirleri her yıl artıyor; daha fazlası için geçen yılın karanlıkta parlayan üçüncü formasına bakabilirsiniz.

  • Zentralstadion'dan Red Bull Arena'ya

    FBL-WC2006-GER-DRAW-LEIPZIG-STADIUM
    AFP

    Red Bull Arena'nın, o dönem Zentralstadion olarak bilinen stadın, 2006 Dünya Kupası için kullanılması Leipzig'in gelişiminde hayati önem taşıdı.

    Şunu da söylemek gerekir ki burası genel olarak oldukça büyüleyici bir yer. Sonradan Doğu Almanya’nın parçası hâline gelen bölgedeki şehirler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın savaş gücünü felce uğratmayı amaçlayan harekâtın bir parçası olarak Müttefiklerin yıkıcı bombardımanına maruz kaldı. Yıkım ve sonrasındaki yeniden inşa süreci, bölgenin kentsel dokusunun büyük bölümünü yeniden şekillendirdi.

    Leipzig, Müttefik Kuvvetler tarafından ağır şekilde bombalandı, ancak şehrin eski bölümünün büyük kısmı ayakta kaldı. Bir üniversitenin, sanat çevresinin ve efsanevi besteci Johann Sebastian Bach’ın eserlerini yazıp icra ettiği kilisenin varlığı, burayı çok yönlü bir yer hâline getiriyordu; şehir merkezine 20 dakikadan kısa mesafedeki uluslararası havalimanının varlığı da buna katkı sağlıyordu.

    Ancak belki de en önemli unsur bir stadyumun varlığıydı. Zentralstadion, en iyi döneminde Avrupa futbolunun katedrallerinden biriydi. Yıllar boyunca Doğu Almanya milli takımının bir numaralı sahnesi olarak hizmet verdi ve itibarı yalnızca Jesse Owens’ın 1936 Olimpiyat Oyunları’nda dört altın madalya kazandığı Berlin’deki Olympiastadion’un gerisinde kaldı. 1965’te Macaristan’a karşı oynanan bir Dünya Kupası Elemeleri maçında 110.000 taraftar tribünleri doldurdu.

    1990’lara gelindiğinde Zentralstadion bakımsızlıktan harap hâle gelmişti. Ancak şehir tarafından yeniden hayata döndürüldü ve 2006 Dünya Kupası için bir stadyum olarak yenilendi. Başlangıçta eski stadyumun tamamen yıkılması ve sıfırdan yeni bir arena inşa edilmesi umut ediliyordu. Ancak yerel yönetim bunun yerine, önceki tesisin dik toprak setinin içine daha küçük bir arena inşa etmeyi tercih etti (ahşap tribünlerin bir kısmı hâlâ stadyumun dışındaki çimlerin arasından çıkıntı yapar hâlde duruyor).

    RB Leipzig, 2010’da isim haklarını satın aldı, stadyumu Red Bull Arena olarak yeniden markaladı ve kapasiteyi artırdı. Bir anda ellerinde 45.000’in üzerinde koltuk kapasitesine sahip bir stadyum ve orada oynayacak yükselişte olan bir takım vardı.

  • "Eski futbol kulüpleri yeni yapılanmalardan nefret ediyor"

    RB fans celebrate
    Getty

    Oyuncular, 13 Eylül'de Hamburg karşısında alınan kritik galibiyetin ardından kutlama yapmak için çok nedene sahipti

    Gerilimin kaynağı da işte bu. Aslında bunların hepsi satın alındı. Ancak taraftarlar, bunun başka türlü var olmasının mümkün olmadığını savunuyor.

    Bir taraftar GOAL'e, “Bizim için bu normal. Eski futbol kulüpleri yeni yapılanmalardan nefret ediyor. Almanya'da durum böyle” dedi.

    Ve bunda haklılık payı olabilir. Burası futbolu seven bir şehir, ancak mevcut takımlar toplum üzerinde hiçbir zaman tam anlamıyla belirleyici bir hakimiyet kuramadı. Red Bull'u devreye giren şirket olarak göstermek bazı gelenekçileri rahatsız edebilir, ama burada yaşananları tanımlamanın belki de en doğru yolu bu.

    13 Eylül 2026, Leipzig için önemli hissettirdi. Sezonun üçüncü Bundesliga maçıydı ve yeni teknik direktör Martin Demichelis, anlaşılması güç bir şekilde, kötü sonuçların ardından şimdiden baskı altındaydı. Aslında daha sakin kalmak gerekiyordu. O sırada takım, önce Werder Bremen'e ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı üst üste yenilgiler almıştı.

    Ve köşede Leverkusen, Frankfurt ve Bayern maçları görünürken, kulübün bir galibiyete ihtiyacı vardı. Buna rağmen taraftarlar açıkça öfkeliydi; bazıları kulübün kulübede dikkat çekici derecede erken bir değişikliğe gitmesini istiyordu.

    Genel müdür Marcel Schafer, teknik direktöre desteğini yineleyen bir açıklama yayımlayarak tansiyonu düşürmeye çalıştı.

    Schafer daha sonra muhabirlere, “Bremen yenilgisinden sonra burada her şeyin soru işareti altında olduğu hissine kapıldığımız zaten belliydi ve bu benim için iyi bir gelişme değil” açıklamasını yaptı.

    Sahada da bir yanıt gerekiyordu. Red Bull Arena da bunun için kusursuz bir sahne sundu. Leipzig, yağmurlu bir pazar öğleden sonrasında Hamburg'u farklı geçti. 25 yaşında ayrılıp 28 yaşında geri dönen yıldız oyuncu Christopher Nkunku, ayrıldığı yere döndükten sonraki ilk golünü attı.

    Nkunku, sezon sonuna kadar kiralık olarak Leipzig seçeneğinin ortaya çıkmasıyla birlikte “bir an bile tereddüt etmediğini” söyledi. Bunu sahaya da yansıttı; ayağının içiyle yaptığı sert ve isabetli vuruş, ikna edici galibiyeti gole boğulan bir sonuca çevirdi.

    Ağları bulduktan sonra Nkunku taraftarların yanına gitti, çorabından kırmızı bir balon çıkardı ve binlerce kişinin oluşturduğu tribünün önünde onu şişirdi. Bu, taraftarların defalarca gördüğü bir kutlamaydı. Adını tezahüratlarla söylediler. Nkunku gülümsedi.

    Maçın ardından takım, kendilerini böylesine tutkuyla takip eden taraftarlarla anını yaşadı; toplu halde öne çıkıp bağırdılar.

    Futbolun düşmanları mı? Belki. Ama pek umursuyor gibi görünmüyorlar.