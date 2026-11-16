Ertesi yıl, tutuklanmasından 24 yıl önce, De Avila yeraltı dünyasıyla bağlantılarının ne kadar derin olduğuna dair tüm dünyaya bir ipucu verdi.
Kolombiya'nın 1998 Dünya Kupası'na katılma umutlarını artıran Ekvador galibiyetini getiren belirleyici golünün ardından gazetecilerin etrafını sardığı De Avila, şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
“Çok mutluyum, değil mi? Bu galibiyeti hapiste olan bazı insanlara adamak istiyorum,” dedi. “İsim vermeye gerek olduğunu sanmıyorum ama büyük bir sevgi ve alçakgönüllülükle bu galibiyeti onlara, Gilberto ve Miguel'e adıyorum.”
Sözünü ettiği Gilberto ve Miguel, iki yıl önce tutuklanıp kokain kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından hüküm giymiş Cali Karteli liderleri Rodriguez Orejuela kardeşlerdi.
Tıpkı Pablo Escobar'ın Atletico Nacional'ın yönetimini ele geçirmesi gibi, Rodriguez Orejuela kardeşler de America de Cali'nin sahibiydi. Kartel parası ve acımasızlığı ülke futboluna yayılırken şike ve kara para aklama yaygınlaştı. Durum, hakemlere futbol maçları nedeniyle düzenli olarak rüşvet verildiği, hakemlerin tehdit edildiği, kaçırıldığı, hatta öldürüldüğü bir noktaya vardı.
O dönemde Kolombiya'da futbol oynayanların kartel mensuplarıyla karşılaşmaması neredeyse imkânsızdı. Ancak De Avila'nın bağlantılarının futboldan kazandığı ücretin ötesine geçtiğine dair işaretler ortaya çıktı. 1995'te, Kolombiya millî takımından arkadaşı Andres Escobar'ın ABD'deki Dünya Kupası'na erken vedalarının ardından öldürülmesinden bir yıl sonra, polis kartel muhasebecisi Guillermo Alejandro Pallomari Gonzalez'in ofisine baskın düzenledi ve çeşitli nüfuzlu kişilere yapılan büyük ödemelere ilişkin deliller topladı. Bu kişiler arasında, üç milyon pesoluk bir çek aldığı bildirilen De Avila da vardı.
Sözleri ülkesinde yeterince büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ABD'ye kaçırılan kokainin yüzde 80'e varan bölümünden kartelin sorumlu olduğu ve ABD hükümetinin Rodriguez Orejuela kardeşlerin iadesini istediği düşünüldüğünde, De Avila New York'a dönüşünde çok ağır eleştirilere maruz kaldı.
Forvet, Ekvador'dan ayrılmadan önce söylediklerinin arkasında durdu: “ABD'deki insanların bu ithaf hakkında ne düşünebileceğinden korkmuyorum. Bir hata yaptıysam Tanrı beni yargılar ve cezayı kabul ederim.
“Onları hatırladım çünkü 19 yaşımdayken bana bazı tavsiyelerde bulunmuşlardı. Kalbimdeki sevinci şu anda zor bir dönemden geçen insanlarla paylaşmak istedim.
New York'a döndüğünde ise tutumu değişti ve açıklama yapmak zorunda kaldı. “Öncelikle, millî takımımla oynadığım maçtan sonra yaptığım açıklamalar birilerini incittiyse bundan pişmanlık duyduğumu söylemek isterim,” dedi.
“Bu sözleri söylediğimi inkâr etmiyorum ama bağlamından koparıldıklarını ve yanlış yorumlandıklarını düşünüyorum. Konuya açıklık getirmek gerekirse, hapisteki Miguel ve Gilberto Rodriguez Orejuela'nın toplum için kötü bir örnek olduğunu ve yasaların dışında hareket etmenin bedelini ödediklerini düşünüyorum. Kolombiya'nın büyük galibiyetinin ardından çok yoğun duygular yaşadım. Bu sözleri, kariyerimin başında bana yardım eden herkesi düşünürken söyledim. O iki kişinin bu konuda çok önemli bir rolü vardı; bunun siyasetle veya başka herhangi bir durumla ilgisi yok.”
Hayal kırıklığı yaratan bir MLS sezonunun ardından Ekvador'un köklü kulüplerinden Barcelona SC'ye transfer oldu. Burada bir lig şampiyonluğu daha kazandı ve 1998'de dördüncü kez Copa Libertadores finaline çıktı. Ancak Vasco da Gama toplamda 4-1 kazandı.