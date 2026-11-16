21 Eylül 2021'de polis memurları, Napoli'deki Piazza Enrico De Nicola'da bir adama yaklaşarak neden orada olduğunu sordu.

Ünlü Kolombiya takımı America de Cali'nin formasını giyen adam, yetkililere tatil yapan bir turist olduğunu söyledi. Ancak kaldığı yer olarak bir metro istasyonunu söylemesi şüphe uyandırdı.

Polis merkezine götürülen adam hakkında 17 yıldır yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bir İtalyan mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan kendisini daha önce mahkûm ederek 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Bu kişi, Kolombiya liginde yedi kez şampiyonluk yaşamış, Copa Libertadores'te üç kez ikinci olmuş ve America de Cali tarihinin en golcü oyuncusu olan Antony de Avila'ydı.

63 yaşındaki De Avila, şu anda kötü şöhretli Poggioreale Cezaevi'nde tutuluyor. Çok sayıda işkence iddiası, ciddi kapasite aşımı ve çarpıcı intihar oranıyla bilinen cezaevindeki mahkûm sayısının, tesisin barındırmak üzere inşa edildiği sayının iki katı olduğu bildiriliyor. Burası dünyanın en tehlikeli cezaevleri arasında yer alıyor.

Kolombiya millî takımının bir kahramanı nasıl böylesine vahim bir duruma düştü? Bu, futbolun suç dünyasıyla iç içe geçmesine dair sarsıcı bir başka hikâye.