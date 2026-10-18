Stam ve Rudi'nin, 2020 ile 2021 yılları arasında Güney Amerika'dan 2.217 kilogram uyuşturucunun kaçırılmasında ve 2,6 milyon avronun aklanmasında “belirleyici ve koordinatör bir rol” oynadığı tespit edildi. İkili ayrıca 2023'te Paris'e 5 kg kokain ve 5 kg MDMA ihraç etmeye hazırlanmakla suçlandı.

Başlangıçta duruşmalara katılmayı reddeden Stam, tüm suçlamaları reddetti ve yargılanmayı beklerken serbest bırakılmasını istedi. Ancak hâkim talebini geri çevirdi ve Stam tutuklu kaldı.

Kaçma riski taşımadığını savunan Stam, “İki oğlum da üst düzeyde futbol oynuyor ve yakında kendilerini gösterecekler. O günlerde yanlarında olmak istiyorum” dedi. Savcının 13 yıl hapis cezası talep etmesi de onu şoke etti: “Uyuşturucu dünyasında büyük bir oyuncu değilim. Çocuklarım bunun yüzünden ağladı. Küçük oğlum beni bir daha hiç göremeyeceğini, büyük oğlum ise bütün futbol kariyerini kaçıracağımı düşünüyor.”

Stam daha sonra mahkemede, talep edilen cezanın “en büyük uyuşturucu suçlularına verilen cezalardan bile ağır olduğunu ve bunun tek nedeninin futbolda iyi olduğum için bu davanın medyanın ilgisini çekmesi olduğunu” söyledi.

Stam sonunda konuşmaya istekli olduğunu belirtti, ancak kendi koşullarını öne sürdü. Yalnızca kendisi hakkında konuşması ve suç ortaklarının adını vermek zorunda kalmaması şartıyla, 4 kg kokain ve MDMA ticaretine yönelik hazırlıklardaki rolünü anlatacaktı.

2020'de Brezilya'dan Frankfurt'a gönderilen 20 kg kokain sevkiyatına aracılık ettiğini kabul etti. Karşılığında aldığı ödemenin bir kilograma eşdeğer olduğunu öne sürdü ve uyuşturucu dünyasından kişilerle temas kurduğunu da kabul etti. Ancak bu işte önemli bir rol oynadığını veya tedarik hatlarını yönettiğini kesin bir dille reddetti. Kendisini korkutan adamları yalnızca korkusundan dolayı ‘oyaladığını’ savundu. “Aslında hiçbir zaman uyuşturucu ihraç etmedim.”

Savcılığın davası ise ele geçirilen uyuşturucu veya silahlara dayanmıyordu; baskınlarda ikisi de bulunmamıştı. Savcılık, kolluk kuvvetlerinin şifreli SkyECC mesajlarının şifresini çözmesiyle oluşturulan yarım metre kalınlığındaki dosyaya dayanıyordu. Bu durum, Quincy Promes'in suç faaliyetlerine yönelik operasyona benziyordu.

Konum verileri aracılığıyla dört hesabı Stam'la ilişkilendirdiler ve Rudi ile suç faaliyetleri hakkında yapılan üst düzey görüşmelerden oluşan kesintisiz bir mesaj akışını ele geçirdiler. Mesajlarda damgalı kokain bloklarının fotoğrafları, konteyner numaraları ve partilerin “güvenle yerine ulaştığını” doğrulayan ifadeler vardı. Polise göre ikili, nakit para, kripto hesapları ve kayıt dışı banka transferleri hakkında ayrıntılar paylaşıyor, Güney Amerika ülkelerinin peso kurlarının durumunu konuşuyordu.

Savcılar, para akışını takip etmenin, paranın nereye saklanacağını belirlemenin ve kripto hesaplarını yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğu yönünde bir tablo çizdi. Bu tablo, Stam'ın açıklamasıyla çelişiyordu.

Kanıtlarla karşı karşıya kalan Stam, mesajların gerçek bir uyuşturucu operasyonunun yönetimini değil, saçma “övünmeleri”, “saçmalıkları” ve “gösterişi” yansıttığını savundu. Şunları ekledi: “O adamlara ayak uydurmak aptallıktı ama o büyük kokain sevkiyatlarıyla da tedarik hatları kurmakla da hiçbir ilgim yok. Bunları onlar yaptı ve beni bu işlerin dışında tuttular.

“Tek bir kilogramı ya da avrosu bile bana ait değildi. Bir tedarik hattı kurmadım ve kimseyi yönetmedim. Sanki bunu yapabilecek durumdaymışım gibi. 893 kiloluk bir parti bile 7 milyon avroluk yatırım gerektiriyor. Bende o kadar para yok. 10 kiloluk bir parti için bile yok.”

Avukatı, polis aramalarında bulunan nakit paranın Stam'ın kazançlı futbol kariyerinden ve kendisine geri ödenen kişisel borçlardan meşru şekilde elde edildiğini savundu. “Para bulunmadı, kokain bulunmadı, ateşli silah bulunmadı, polis üniforması bulunmadı, hiçbir şey bulunmadı” dedi. “Yalnızca bazı konuşmalar var, onlar da eksiksiz değil. Ronnie futbol oynayarak milyonlar kazandı ve ayrıca çok miktarda nakit para aldı. Yarım milyon borç da vermişti; bu paranın bir kısmı nakit olarak geri ödendi.

“O profesyonel bir suçlu değil. Hayatını bir düzene koymak istiyor. Cezayı hak ediyor ama bu kadar ağırını değil. Sadece o 20 kilo için altı yıl ceza verilmez.”

Breda Bölge Mahkemesi, 12 Ağustos 2025'te kararını açıkladı. Stam, en büyük iki suçlamadan, Kosta Rika'dan gelen 893 kg'lık sevkiyattan ve Şubat 2021'deki 600 kg'lık partiden, doğrudan rol oynadığını kanıtlayan yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Ancak hâkimler, savunmasını genel olarak “inandırıcı bulmadı” ve Stam'ı Rotterdam'a gönderilmek üzere Şili'den 700 kg kokain ithal etmekten suçlu buldu. Ayrıca Frankfurt'a yapılan 20 kg'lık sevkiyat ve 2,6 milyon avronun aklanması nedeniyle de mahkûm etti.

Hâkim, “O ve kardeşi Rudi, faaliyetlerini uzun süre fark edilmeden sürdürebileceklerini ve uyuşturucudan çok para kazanabileceklerini düşündüler” dedi. “Ronnie ve biraz daha az ölçüde kardeşi, küresel ağır uyuşturucu ticaretinde bir halka oluşturdu.”

Stam yedi yıl hapis cezasına çarptırılırken kardeşi Rudi, gıyabında üç buçuk yıl hapis cezası aldı. Her ikisine de yaklaşık 3 milyon avroluk yasa dışı kazancı devlete geri ödeme ve 30.000 avro para cezası ödeme yükümlülüğü getirildi.

Cezaevinden mahkemeye yapılan minibüs yolculuklarını “cehennem” olarak niteleyen Stam, karar açıklandığında Middelburg'daki hücresinde kalmayı seçti.