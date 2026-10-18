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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Futbol yargı önünde: FA Cup ve Eredivisie şampiyonu Ronnie Stam nasıl yedi yıllık hapis cezasını çekmeye başladı?

Eski Wigan ve Twente savunmacısı, büyük kumar borçları biriktirdikten sonra uyuşturucu kaçakçılığında rol oynadığını itiraf etti.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Ronnie Stam, taraftarların gözdesi olacak özelliklere sahipti. Breda'daki mütevazı başlangıcından sonra çocukluğunun kulübü NAC Breda'da yerel bir yıldız hâline geldi, Twente ile tarihî bir Eredivisie şampiyonluğu kazandı ve başarılı sayılabilecek kariyeri boyunca heyecan verici bir Wigan Athletic takımının beklenmedik bir FA Cup zaferi elde etmesine yardımcı oldu.

    Sert müdahaleleri ve olağanüstü dayanıklılığıyla sağ bekte kanat boyunca ileri geri koşan Stam, etkili şutları ve iyi orta yapma becerisiyle rakipleri için tehdit oluşturuyordu. Wigan Teknik Direktörü Roberto Martinez, taktik zekâsıyla öne çıkan Hollandalı oyuncu için “İnsanlar onu oynarken görmek için para ödemekten memnun” demişti. Stam daha sonra NAC'a dönüp üst lige yükselme mücadelesine katılarak kariyerinde başladığı noktaya geri döndü ve yerel bir kahraman olarak konumunu pekiştirdi.

    Ancak futbolu bırakmasından sekiz yıl sonra Stam, 2.000 kilogramdan fazla kokainin Avrupa'ya kaçırılmasını organize etmek ve 2,6 milyon avro aklamakla suçlanınca Hollanda ve İngiltere'de sarsıcı haberlere konu oldu. Tutuklanmasından bir yıl sonra kardeşiyle birlikte suçlu bulundu ve eski futbolcu yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Stam'ın avukatları, büyük borçlara yol açan kumar bağımlılıklarının onu suç dünyasına sürüklediğini söyledi. Ancak onun hikâyesi, Hollanda futbolu ile uyuşturucu ticareti arasındaki bağlantılara ilişkin endişeleri artıran pek çok üzücü ibret öyküsünden biri.

  • Yerel efsane

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Çalışkan bir bek olan Stam, Twente ve Wigan'la nadir kazanılan kupalara ulaştığı hatırı sayılır bir kariyer geçirdi.

    Hollanda, Fransa ve Belçika makamlarının büyük çaplı bir operasyon kapsamında onu tutuklamasından çok önce; şifreli mesajlarda büyük miktarda kokaini ve akılalmaz tutarlarda parayı kontrol ettiğini söyleyerek övünmesinden, evine el bombaları atılıp kurşunlar sıkılmasından, kumar bağımlılığı ve borçların hayatını ele geçirmesinden önce Ronnie Stam, Breda'da yetişmiş bir yıldızdı.

    Belçika sınırına kısa bir sürüş mesafesindeki Noord-Brabant şehrinde doğan, sert müdahaleleriyle tanınan savunmacı, sekiz yaşında NAC altyapısına katıldı ve birkaç yıl sonra Feyenoord'a transfer oldu. Kulüp ve millî takımın yaş kategorilerinde yükseldikten sonra NAC'a döndü. Eredivisie'deki ilk maçına da Mayıs 2003'te, 18 yaşındayken AZ karşısında alınan 4-0'lık galibiyette çıktı.

    Stam, kulüpte geçirdiği altı sezonda sağ kanattaki mücadeleci oyunuyla taraftarların gözdesi oldu. Ancak belki de en unutulmaz anı, 2006'da Heracles'e 4-2 kaybettikleri maçta sol bekten içeri kat edip uzaktan çektiği şutla attığı olağanüstü ve beklenmedik goldü. İstikrarlı performansı, 2008 yazında Steve McClaren'ın çalıştırdığı Twente'ye 2,5 milyon avroluk transferini sağladı.

    Stam'ın kariyeri Enschede'de yeni bir seviyeye çıktı. İlk sezonunda Twente, Eredivisie'yi Ajax ve PSV'nin önünde, Louis van Gaal'ın AZ'sinin ise arkasında ikinci sırada bitirdi. Premier League kulüpleri onunla ilgilenmeye başladı, ancak Stam, Twente'nin tarih yazmasına yardımcı olmak için kaldı. Twente, 2009-10 sezonunun son maçında NAC'ı yenerek tarihindeki ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı ve Martin Jol'un Ajax'ının bir puan önünde sezonu tamamladı. Breda'daki maçın ardından NAC taraftarları, boş sahada dolaşıp onları alkışlayan Stam'ı coşkulu bir ayakta alkışla karşıladı.

    Yeni bir mücadele arayan Stam, Gregory van der Wiel'in yerine Ajax'a katılma fırsatı yakaladı. Ancak Van der Wiel'in Bayern Münih'e transferi gerçekleşmeyince Stam, Premier League ekibi Wigan'a gitti. Transfer kolay olmadı: Twente, Stam'dan transfer bedelinden sözleşme gereği alacağı paydan vazgeçmesini istedi. Stam bunu reddetti, yasal yollara başvurdu ve davayı kazandı. Kulüp, karara Arnhem'deki Yüksek Mahkeme nezdinde itiraz etti ancak yine kaybetti. Böylece 150.000 avro Stam'da kaldı.

    Stam, Wigan'da Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa ve Arouna Kone gibi oyuncularla birlikte Martinez'in iddialı ve hücuma dönük takımında üç sezon geçirdi. Martinez, 2010'da onun hakkında, "Ronnie gerçekten Hollanda futbol ekolünden gelen bir oyuncu. Teknik ve taktik açıdan buradaki en iyi oyunculardan biri" demiş ve millî takımda kendisine şans verilmesi çağrısında bulunmuştu. "Futbol oynamaktan çekinmiyor ve sağ orta saha oyuncusu olarak takımın en fazla orta yapan ismi."

    Wigan sık sık küme düşme tehlikesi yaşadı; ligi önce 16., ardından 15. sırada bitirdi ve 2013'te küme düştü. Yine de çalkantılı geçen o son sezonun en önemli anlarından biri Wembley'de yaşandı. FA Cup finalinin son anlarında Ben Watson'ın attığı golle Wigan, Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva ve Yaya Toure gibi isimlerin bulunduğu takımı şaşkına çevirerek kulüp tarihinin ilk büyük kupasını kazandı. Stam ise sakatlığı nedeniyle bu başarıda sahada yer alamadı.

    Wigan'ın küme düşmesinin ardından Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Daha sonra "eşek arısı yuvası" diye tanımladığı çalkantılı iki yıllık dönemin ardından, 2015-16 sezonunda NAC'ın yeniden Eredivisie'ye yükselme mücadelesine yardımcı olmak için memleketine döndü.

    Stam, doğduğu şehrin takımının play-off'lara kalmasında kilit rol oynadı. Ancak finalde Willem II'ye yenilmeleri, en üst lige dönüş için bir yıl daha beklemeleri anlamına geliyordu. Kronik kalça sorunları nedeniyle 32 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Stam içinse bu kadarı yeterliydi.

    "Küçük bir çocukken birçok hayalim vardı. Hepsi gerçek oldu" dedi. "En üst seviyede oynadım, kupalar kazandım ve büyük transferler yaptım. Son hayalim NAC'a dönmekti. Bu da geçen yıl gerçekleşti. Bundan gerçekten büyük keyif aldım. Breda'da kendi taraftarlarımın önünde oynamak harikaydı.

    "Kalçamda bir sorunla doğdum ve son zamanlarda bu sorun beni giderek daha fazla zorluyor. Doktorlar, artık gerekli değilse bırakmam gerektiğini söyledi. En üst seviyede kesinlikle hâlâ mücadele edebilirim, ancak o seviyeyi korumak için giderek daha fazla çalışmam gerektiğini de hissediyorum. Vücudum isyan ediyor. Bu kararı bu yüzden verdim."

    O zamana gelindiğinde Stam'ın anne ve babası, polisin çamaşır makinelerinin arkasına saklanmış çantalarda 40.000 avro nakit bulmasının ardından kara para aklama şüphesi altındaydı. Polis ayrıca, devlet yardımıyla geçinmelerine rağmen nakit parayla satın alınmış, 50.000 avro değerinde bir BMW X5 buldu. Anne ve babası, parayı Stam'ın futbol oynayarak hâlâ yüksek ücretler kazandığı dönemde kendilerine verdiğini söyledi ve tüm suçlamalardan aklandı.

  • Yeraltı dünyasına doğru giderek sürüklenmek

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Kumar borçları ve yeraltı dünyasından isimlerle bağlantıları, Stam’ın tehdit edilmesine ve suç hayatına sürüklenmesine yol açtı.

    Stam, Belçika’da antrenörlük kursuna başlamaktan söz etmişti ancak antrenörlük kariyeri gerçekleşmedi. Üst düzey futbolun heyecanı sona ererken beraberinde getirdiği maddi rahatlık da kayboldu. Ortaya çıkan boşluğu kişisel sorunları ve içinde bulunduğu şüpheli çevre doldurdu.

    Mahkemede anlatıldığına göre Stam’ın ağır kumar bağımlılığı, tehlikeli kişilere büyük miktarda borçlanmasına yol açtı. Büyüyen mali kriz, 15 yıl önce Twente’de oynadığı dönemde bir arkadaşına verdiği 200 bin avroluk borcu geri alamamasıyla daha da ağırlaştı. Kendisi de yüz binlerce avro borçlu olan Stam, tehditkâr alacaklılarından kaçmak için ailesiyle Eindhoven’a taşındı. Ancak alacaklıları onu buldu ve yıldırma girişimleri şiddetlendi.

    Stam’ın iddiasına göre kendisi ve çocukları uyurken evlerine ateş açıldı. Başka bir olayda ise eve el bombası atıldı. Bu kişiler, Stam’ın oğlunun oynadığı bir PSV altyapı maçında saha kenarında onun karşısına çıkacak kadar ileri gitti ve kendisine doğrudan ulaşabilmek için eski futbolcuya şifreli bir mesajlaşma uygulaması indirmesini zorla kabul ettirdi.

    Eski savunmacı, haraç baskısı altında köşeye sıkışıp ailesinin güvenliğinden endişe duyunca hedef konumundan işin bir parçası hâline geldiğini ve Avrupa limanlarına yapılan büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatlarına aracılık etmeye başladığını söylüyor.

    Polis, Haziran 2024’te Stam’ı Eindhoven’da gözaltına aldı. Anne ve babası da gözaltına alınırken kız arkadaşı Belçika’nın Hoogstraten kentinde gözaltına alındı. Kardeşi Rudi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Rudi, aynı yılın mart ayında başka bir büyük uyuşturucu kaçakçılığı davasında 54 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra zaten firara çıkmıştı.

    Polis, Breda, Eindhoven ve Hoogstraten’de altı ev ile bir karavanı aradı. Aramalarda 100 bin avro nakit para, bir yat, üç ev, üç araç ve altı lüks saatin yanı sıra spor ekipmanlarına ve gizli banka hesaplarına ilişkin bilgilere el konuldu.

  • Deneme başlıyor

    Ronnie Stam NAC Breda

    Şifreli mesajları ele geçirdikten sonra savcılar, Stam ve kardeşini büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatları ve yüklü miktarda nakit parayla ilişkilendirebildi.

    Stam ve Rudi'nin, 2020 ile 2021 yılları arasında Güney Amerika'dan 2.217 kilogram uyuşturucunun kaçırılmasında ve 2,6 milyon avronun aklanmasında “belirleyici ve koordinatör bir rol” oynadığı tespit edildi. İkili ayrıca 2023'te Paris'e 5 kg kokain ve 5 kg MDMA ihraç etmeye hazırlanmakla suçlandı.

    Başlangıçta duruşmalara katılmayı reddeden Stam, tüm suçlamaları reddetti ve yargılanmayı beklerken serbest bırakılmasını istedi. Ancak hâkim talebini geri çevirdi ve Stam tutuklu kaldı.

    Kaçma riski taşımadığını savunan Stam, “İki oğlum da üst düzeyde futbol oynuyor ve yakında kendilerini gösterecekler. O günlerde yanlarında olmak istiyorum” dedi. Savcının 13 yıl hapis cezası talep etmesi de onu şoke etti: “Uyuşturucu dünyasında büyük bir oyuncu değilim. Çocuklarım bunun yüzünden ağladı. Küçük oğlum beni bir daha hiç göremeyeceğini, büyük oğlum ise bütün futbol kariyerini kaçıracağımı düşünüyor.”

    Stam daha sonra mahkemede, talep edilen cezanın “en büyük uyuşturucu suçlularına verilen cezalardan bile ağır olduğunu ve bunun tek nedeninin futbolda iyi olduğum için bu davanın medyanın ilgisini çekmesi olduğunu” söyledi.

    Stam sonunda konuşmaya istekli olduğunu belirtti, ancak kendi koşullarını öne sürdü. Yalnızca kendisi hakkında konuşması ve suç ortaklarının adını vermek zorunda kalmaması şartıyla, 4 kg kokain ve MDMA ticaretine yönelik hazırlıklardaki rolünü anlatacaktı.

    2020'de Brezilya'dan Frankfurt'a gönderilen 20 kg kokain sevkiyatına aracılık ettiğini kabul etti. Karşılığında aldığı ödemenin bir kilograma eşdeğer olduğunu öne sürdü ve uyuşturucu dünyasından kişilerle temas kurduğunu da kabul etti. Ancak bu işte önemli bir rol oynadığını veya tedarik hatlarını yönettiğini kesin bir dille reddetti. Kendisini korkutan adamları yalnızca korkusundan dolayı ‘oyaladığını’ savundu. “Aslında hiçbir zaman uyuşturucu ihraç etmedim.”

    Savcılığın davası ise ele geçirilen uyuşturucu veya silahlara dayanmıyordu; baskınlarda ikisi de bulunmamıştı. Savcılık, kolluk kuvvetlerinin şifreli SkyECC mesajlarının şifresini çözmesiyle oluşturulan yarım metre kalınlığındaki dosyaya dayanıyordu. Bu durum, Quincy Promes'in suç faaliyetlerine yönelik operasyona benziyordu.

    Konum verileri aracılığıyla dört hesabı Stam'la ilişkilendirdiler ve Rudi ile suç faaliyetleri hakkında yapılan üst düzey görüşmelerden oluşan kesintisiz bir mesaj akışını ele geçirdiler. Mesajlarda damgalı kokain bloklarının fotoğrafları, konteyner numaraları ve partilerin “güvenle yerine ulaştığını” doğrulayan ifadeler vardı. Polise göre ikili, nakit para, kripto hesapları ve kayıt dışı banka transferleri hakkında ayrıntılar paylaşıyor, Güney Amerika ülkelerinin peso kurlarının durumunu konuşuyordu.

    Savcılar, para akışını takip etmenin, paranın nereye saklanacağını belirlemenin ve kripto hesaplarını yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğu yönünde bir tablo çizdi. Bu tablo, Stam'ın açıklamasıyla çelişiyordu.

    Kanıtlarla karşı karşıya kalan Stam, mesajların gerçek bir uyuşturucu operasyonunun yönetimini değil, saçma “övünmeleri”, “saçmalıkları” ve “gösterişi” yansıttığını savundu. Şunları ekledi: “O adamlara ayak uydurmak aptallıktı ama o büyük kokain sevkiyatlarıyla da tedarik hatları kurmakla da hiçbir ilgim yok. Bunları onlar yaptı ve beni bu işlerin dışında tuttular.

    “Tek bir kilogramı ya da avrosu bile bana ait değildi. Bir tedarik hattı kurmadım ve kimseyi yönetmedim. Sanki bunu yapabilecek durumdaymışım gibi. 893 kiloluk bir parti bile 7 milyon avroluk yatırım gerektiriyor. Bende o kadar para yok. 10 kiloluk bir parti için bile yok.”

    Avukatı, polis aramalarında bulunan nakit paranın Stam'ın kazançlı futbol kariyerinden ve kendisine geri ödenen kişisel borçlardan meşru şekilde elde edildiğini savundu. “Para bulunmadı, kokain bulunmadı, ateşli silah bulunmadı, polis üniforması bulunmadı, hiçbir şey bulunmadı” dedi. “Yalnızca bazı konuşmalar var, onlar da eksiksiz değil. Ronnie futbol oynayarak milyonlar kazandı ve ayrıca çok miktarda nakit para aldı. Yarım milyon borç da vermişti; bu paranın bir kısmı nakit olarak geri ödendi.

    “O profesyonel bir suçlu değil. Hayatını bir düzene koymak istiyor. Cezayı hak ediyor ama bu kadar ağırını değil. Sadece o 20 kilo için altı yıl ceza verilmez.”

    Breda Bölge Mahkemesi, 12 Ağustos 2025'te kararını açıkladı. Stam, en büyük iki suçlamadan, Kosta Rika'dan gelen 893 kg'lık sevkiyattan ve Şubat 2021'deki 600 kg'lık partiden, doğrudan rol oynadığını kanıtlayan yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Ancak hâkimler, savunmasını genel olarak “inandırıcı bulmadı” ve Stam'ı Rotterdam'a gönderilmek üzere Şili'den 700 kg kokain ithal etmekten suçlu buldu. Ayrıca Frankfurt'a yapılan 20 kg'lık sevkiyat ve 2,6 milyon avronun aklanması nedeniyle de mahkûm etti.

    Hâkim, “O ve kardeşi Rudi, faaliyetlerini uzun süre fark edilmeden sürdürebileceklerini ve uyuşturucudan çok para kazanabileceklerini düşündüler” dedi. “Ronnie ve biraz daha az ölçüde kardeşi, küresel ağır uyuşturucu ticaretinde bir halka oluşturdu.”

    Stam yedi yıl hapis cezasına çarptırılırken kardeşi Rudi, gıyabında üç buçuk yıl hapis cezası aldı. Her ikisine de yaklaşık 3 milyon avroluk yasa dışı kazancı devlete geri ödeme ve 30.000 avro para cezası ödeme yükümlülüğü getirildi.

    Cezaevinden mahkemeye yapılan minibüs yolculuklarını “cehennem” olarak niteleyen Stam, karar açıklandığında Middelburg'daki hücresinde kalmayı seçti.

  • Endişe verici eğilim

    FBL-RUS-CUP-DYNAMO MOSCOW-SPARTAK MOSCOW
    AFP

    Stam, Hollanda’daki suç dünyasının içine çekilen çok sayıda futbolcudan biri.

    Stam'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından mahkûm edilmesi, bir başka eski Twente oyuncusu olan Promes'in 1.363 kg kokain kaçakçılığındaki rolü nedeniyle altı yıl hapis cezasına çarptırılmasından yalnızca bir buçuk yıl sonra geldi. Her iki eski oyuncu da birer aile üyesiyle birlikte mahkûm edildi.

    Bundan bir yıl önce, Stam'ın NAC Breda'dan eski takım arkadaşı David Mendes da Silva, iki sevkiyatta toplam 179 kg kokain ithal etmek ve bir nakliye görevlisine rüşvet vermek suçlarından yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Stam ve Promes'in vakalarında olduğu gibi, polis onun rolünü de şifreli mesajlar aracılığıyla ortaya çıkardı.

    Bu yılın mart ayında, eski Feyenoord kanat oyuncusu Romeo Castelen 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2 milyon euroyu geri ödemesine karar verildi. Castelen, üzerinde yaklaşık 140 bin euro nakit parayla Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda yakalanmıştı. O dönemde futbol oynadığı Çin'de bir saat satın alacağını, paranın prim olduğunu ve kuaförlük yaparak ek gelir elde ettiğini söyledi. Ancak soruşturmacılar, parayı Çin'deki bir futbol kulübünün yöneticisiyle birlikte aklamayı umduğuna inanıyor.

    Daha da karanlık vakalar yaşandı. 2019'da eski Volendam ve Royal Antwerp sağ beki Kelvin Maynard, iddiaya göre 400 kg kokain üzerindeki bir anlaşmazlık nedeniyle vurularak öldürüldü. Profesyonel futbolcularla suç dünyası arasındaki bağlar, yetkililerin bildiğinden daha derin olabilir. Büyük çaplı bir uyuşturucu davasındaki sanıklar, mahkemeye Ajax oyuncusu Mohamed Ihattaren'e ait bir otomobille gelecek kadar ileri gitti. De Telegraaf ise aracın daha sonra yakılarak imha edildiğini bildirdi.

    Aktif oyuncularla ilgili başka tuhaf bağlantılar da bildirildi. Bunlar, futbol çevresinde endişe verici bir kültürün geliştiğine işaret ediyor. Oyuncuların bu tuzaklara nasıl düştüğünü anlatan Hollanda futbolcular sendikası başkanı ve eski Groningen orta saha oyuncusu Evgeniy Levchenko, BNDeStem'e şunları söyledi: "Bazı çocukları işin içine çekiyorlar: 'Arabanı bir süreliğine ödünç alabilir miyim?' Sonra o arabayla suç işliyorlar. Ya da 'Zaten çok seyahat ediyorsun, benim için o pahalı saatleri [başka bir ülkeden] getirebilir misin? İyi para öderim' diye soruyorlar.

    "Bazıları sonuçlarını düşünmeyip bu cazibeye kapılıyor. Farkına bile varmadan tuzağa düşüyorlar. Ancak örneğin uyuşturucuya yatırım yaparak ve şike faaliyetlerine katılarak suç hayatına girmeyi bilinçli olarak seçen oyuncular da var. Her durumda gerçek şu ki bir daha asla bu hayatın içinden çıkamıyorlar."

    Levchenko sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal açıdan dezavantajlı mahallelerden gelen profesyonel futbolcuların bazen gençliklerinden tanıdıkları yanlış arkadaşları oluyor. Onların bu arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklayamazsınız. Ama aradaki çizgi çok inceliyor. Öte yandan, kötü yollara sapmış çocukluk arkadaşları ya da aile üyeleri olduğu hâlde suçlu olmayan pek çok futbolcu da var."

    Amsterdam'da görev yapmış eski dedektif Arno van Leeuwen, hem Hollanda futbolunun yönetim organının hem de savcıların harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi. De Gelderlander'e konuşan Van Leeuwen, "Bunlar artık münferit olaylar değil; yapısal bir soruna dönüşmeye başlıyor. Öyleyse kulüpler ve KNVB bunu önlemek için neden gerçekten bir şey yapmıyor?" dedi.

    Van Leeuwen, hukuk sisteminin "profesyonel futbolcuların karıştığı bu davalardan birkaçını öncelikli olarak ele alması" gerektiğini de sözlerine ekledi: "Sonuçta onlar rol model; gençler onlara özeniyor. Suçlularla ilişki kurmak normal kabul edilmemeli. Buna göz yummadığınızı gösterin."

    Birçok genç erkek için futbol kariyeri, zorlu koşullardan kurtulmak adına nadir bir fırsat sunuyor. Ancak suç faaliyetleriyle bağlantılı isimlerin giderek uzayan listesi, bazılarının bu sorunlu çevrelerden hiçbir zaman kopamadığını gösteriyor. NAC'ın altyapısına sekiz yaşında girip Eredivisie ve FA Cup şampiyonluğuna uzanan Stam da sonunda suç dünyasının cazibesine, en yoksul kesimlerden gelenler kadar açık olduğunu gösterdi.

    Stam yedi yıllık hapis cezasını çekmeye başlarken kardeşi Rudi hâlâ firari. Stam'ın hikâyesi, bazılarının aşağı doğru giden bir sarmala ne kadar kolay sürüklenebildiğinin çarpıcı bir örneği olarak son buluyor.