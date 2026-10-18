Stam'ın, Rudi ile birlikte Güney Amerika'dan 2.217 kilogram uyuşturucu kaçakçılığında ve 2020 ile 2021 yılları arasında 2,6 milyon avronun aklanmasında «belirleyici ve koordine edici bir rol» oynadığı tespit edildi. İkili ayrıca 2023'te Paris'e 5 kilogram kokain ve 5 kilogram MDMA ihraç etmeye hazırlanmakla suçlandı.

Başlangıçta mahkeme duruşmalarına katılmayı reddeden Stam, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve yargılanmayı beklerken serbest bırakılmasını istedi. Ancak hâkim talebini reddetti ve Stam tutuklu kaldı.

Kaçma riski taşımadığını savunan Stam, «İki oğlum da üst düzeyde futbol oynuyor ve kendilerini gösterecekler. O günlerde yanlarında olmak istiyorum» dedi. Savcının 13 yıl hapis cezası talep etmesi de onu şaşırttı: «Uyuşturucu dünyasında önemli bir isim değilim. Çocuklarım bu yüzden ağladı. Küçük oğlum beni bir daha hiç göremeyeceğini, büyük oğlum ise onun bütün futbol kariyerini kaçıracağımı düşünüyor.»

Daha sonra mahkemede, talep edilen cezanın «en büyük uyuşturucu suçlularına verilenden bile ağır olduğunu ve bunun tek sebebinin, futbolda iyi olduğum için bu davanın medyanın ilgisini çekmesi olduğunu» söyledi.

Stam sonunda konuşmaya istekli olduğunu belirtti, ancak kendi koşullarını öne sürdü. Yalnızca kendisi hakkında konuşması ve suç ortaklarının adlarını vermek zorunda kalmaması şartıyla, 4 kilogram kokain ve MDMA ticaretinin hazırlığındaki rolünü anlatacaktı.

2020'de Brezilya'dan Frankfurt'a gönderilen 20 kilogram kokain sevkiyatına aracılık ettiğini kabul etti. Bunun karşılığında bir kilogram kokain değerinde ödeme aldığını öne sürdü ve uyuşturucu dünyasındaki kişilerle temas kurduğunu doğruladı. Ancak önemli bir isim olduğunu veya tedarik hatlarını yönettiğini kesin bir dille reddetti. Kendisini korkutan adamlara, korktuğu için yalnızca katılıyormuş gibi davrandığını savundu. «Ben hiçbir zaman gerçekten uyuşturucu ihraç etmedim.»

Savcılığın davası ise uyuşturucu veya silahların fiziksel olarak ele geçirilmesine dayanmıyordu; baskınlarda bunların hiçbiri bulunmamıştı. Savcılık, kolluk kuvvetlerinin şifreli SkyECC mesajlarını çözmesiyle oluşan yarım metre kalınlığındaki dosyaya dayanıyordu. Bu durum, Quincy Promes'in suç faaliyetlerine yönelik operasyonla benzerlik taşıyordu.

Konum verileri aracılığıyla dört hesabı Stam'la ilişkilendirdiler ve Rudi ile suç faaliyetleri hakkında üst düzey görüşmelerin kesintisiz akışını tespit ettiler. Mesajlar arasında damgalı kokain bloklarının fotoğrafları, konteyner numaraları ve sevkiyatların «sağ salim ulaştığını» doğrulayan yazışmalar vardı. Polise göre ikili nakit para, kripto hesapları ve yeraltı bankacılığı yoluyla yapılan transferler hakkında ayrıntılar paylaştı; Güney Amerika pesosunun döviz kurlarındaki durumu konuştu.

Savcılar, para akışını ve paranın nereye saklanacağını takip etmenin, ayrıca kripto hesaplarını yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğu tablosunu çizdi. Bu tablo, Stam'ın açıklamasıyla çelişiyordu.

Delillerle karşı karşıya kalan Stam, mesajların gerçek bir uyuşturucu operasyonunu yönetmekten ziyade aptalca «böbürlenmeler», «saçmalıklar» ve «kabadayılık» olduğunu söyledi. Şunları ekledi: «O adamlara ayak uydurmak aptalcaydı ama o büyük kokain sevkiyatlarıyla da tedarik hatları kurmakla da hiçbir ilgim yok. Bunları onlar yaptı ve beni işin dışında tuttular.

«Tek bir kilogram da tek bir avro da bana ait değildi. Tedarik hattı kurmadım, kimseyi yönetmedim. Sanki bunu yapabilirmişim gibi. 893 kiloluk bir sevkiyat bile 7 milyon avroluk yatırım gerektiriyor. Bende o kadar para yok. 10 kilo için bile yok.»

Avukatı, polis aramalarında bulunan nakit paranın Stam'ın kazançlı futbol kariyerinden ve kendisine geri ödenen kişisel borçlardan yasal yollarla elde edildiğini savundu. «Para bulunmadı, kokain bulunmadı, ateşli silah bulunmadı, polis üniforması bulunmadı, hiçbir şey bulunmadı» dedi. «Yalnızca bazı konuşmalar var, onlar da eksiksiz değil. Ronnie futbol oynayarak milyonlar kazandı ve çok miktarda nakit para da aldı. Ayrıca yarım milyon borç vermişti; bunun bir kısmı nakit olarak geri ödendi.

«O, profesyonel bir suçlu değil. Hayatında bir şeyler başarmak istiyor. Cezayı hak ediyor ama bu kadarını değil. Yalnızca o 20 kilo için altı yıl ceza verilmez.»

Breda Bölge Mahkemesi kararını 12 Ağustos 2025'te açıkladı. Stam, doğrudan dahil olduğunu kanıtlayacak yeterli somut delil bulunmadığına hükmedilmesi üzerine en büyük iki suçlamadan, Kosta Rika'dan gelen 893 kilogramlık sevkiyat ile Şubat 2021'deki 600 kilogramlık sevkiyattan beraat etti. Ancak hâkimler savunmasını genel olarak «inandırıcı bulmadı» ve Stam'ı, Rotterdam'a gönderilmek üzere Şili'den 700 kilogram kokain ithal etmekten suçlu buldu. Ayrıca Frankfurt'a yapılan 20 kilogramlık sevkiyat ve 2,6 milyon avronun aklanması nedeniyle de mahkûm etti.

Hâkim, «O ve kardeşi Rudi, uzun süre fark edilmeden işlerini sürdürebileceklerini ve uyuşturucudan çok para kazanabileceklerini düşündüler» dedi. «Ronnie ve biraz daha az ölçüde kardeşi, ağır uyuşturucuların küresel ticaretinde bir halka oluşturdu.»

Stam yedi yıl hapis cezasına çarptırılırken kardeşi Rudi, gıyabında üç buçuk yıl hapis cezası aldı. İkisinin de yaklaşık 3 milyon avroluk yasa dışı kazancı devlete geri ödemesine ve 30.000 avro para cezası ödemesine hükmedildi.

Cezaevinden mahkemeye minibüsle yapılan yolculukları «cehennem» olarak nitelendiren Stam, karar açıklandığında Middelburg'daki hücresinde kalmayı tercih etti.