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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Futbol yargı önünde: FA Cup’ı kazanan ve Eredivisie şampiyonu olan Ronnie Stam nasıl yedi yıl hapis cezası çekmeye başladı?

Eski Wigan ve Twente savunmacısı, yüklü kumar borçları biriktirdikten sonra uyuşturucu kaçakçılığında rol aldığını itiraf etti.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Ronnie Stam, taraftarların gözünde kült bir kahraman olabilecek özelliklere sahipti. Breda'daki mütevazı başlangıcından sonra çocukluğunun kulübü NAC Breda'da yerel bir yıldız hâline geldi, Twente ile tarihi bir Eredivisie şampiyonluğu kazandı ve kayda değer kariyeri sırasında heyecan verici bir Wigan Athletic takımının beklenmedik bir FA Cup zaferine ulaşmasına yardımcı oldu.

    Sert müdahaleleri ve olağanüstü dayanıklılığıyla kanat boyunca ileri geri koşan sağ bek Stam, etkili şutları ve iyi orta yapma becerisiyle rakipleri için tehdit oluşturuyordu. Wigan teknik direktörü Roberto Martinez, taktik zekâsıyla öne çıkan Hollandalı oyuncu için, "İnsanlar onun oynadığını görmek için para ödemekten memnun," demişti. Stam, üst lige yükselme mücadelesine katılmak üzere NAC Breda'ya dönerek başladığı yere geri geldi ve yerel bir kahraman olarak konumunu pekiştirdi.

    Ancak futbolu bırakmasından sekiz yıl sonra Stam, 2.000 kilogramdan fazla kokainin Avrupa'ya kaçırılmasını organize etmek ve 2,6 milyon avroyu aklamakla suçlanınca Hollanda ve İngiltere'de sarsıcı haberlere konu oldu. Tutuklanmasından bir yıl sonra kardeşiyle birlikte suçlu bulundu ve eski futbolcu yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Stam'ın avukatları, kumar bağımlılıklarının yol açtığı büyük borçların onu suç dünyasına sürüklediğini söyledi. Ancak onun hikâyesi, Hollanda futbolu ile uyuşturucu ticareti arasındaki bağlantılara dair endişeleri artıran pek çok üzücü ibret öyküsünden biri.

  • Yerel efsane

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Çalışkan bir bek olan Stam, Twente ve Wigan ile nadir kupa zaferleri yaşayarak hatırı sayılır bir kariyere imza attı.

    Hollanda, Fransa ve Belçika makamlarının büyük çaplı bir operasyon kapsamında onu tutuklamasından; şifreli mesajlarda kontrolünde olduğunu söylediği muazzam miktarda kokain ve akıl almaz para tutarlarıyla övünmesinden; evine el bombaları atılıp ateş açılmasından; kumar bağımlılığı ve borçların hayatını ele geçirmesinden çok önce Ronnie Stam, Breda'da yetişmiş bir yıldızdı.

    Belçika sınırına arabayla kısa bir mesafedeki Noord-Brabant kentinde doğan, sert müdahaleleriyle tanınan savunmacı, sekiz yaşında NAC'ın altyapısına katıldı ve birkaç yıl sonra Feyenoord tarafından transfer edildi. Kulüp ve millî takımın yaş gruplarında yükseldikten sonra NAC'a döndü. Eredivisie'deki ilk maçına ise Mayıs 2003'te, 18 yaşındayken AZ karşısında alınan 4-0'lık galibiyette çıktı.

    NAC'ta geçirdiği altı sezonda sağ kanattaki mücadeleci oyunuyla taraftarların sevgisini kazandı. Ancak belki de en unutulmaz anı, 2006'da Heracles'e 4-2 kaybettikleri maçta sol bekten içeri kat edip uzaktan çektiği şutla attığı olağanüstü ve beklenmedik goldü. İstikrarlı performansı, 2008 yazında 2,5 milyon avro karşılığında Steve McClaren'ın çalıştırdığı Twente'ye transfer olmasını sağladı.

    Stam'ın kariyeri Enschede'de yeni bir seviyeye ulaştı. İlk sezonunda Twente, Eredivisie'yi Ajax ve PSV'nin önünde, ancak Louis van Gaal'in AZ'sinin arkasında ikinci sırada bitirdi. Premier League kulüpleri onunla ilgilenmeye başladı, fakat Stam, Twente'nin tarih yazmasına yardımcı olmak için takımda kaldı. Twente, 2009-10 sezonunun son maçında NAC'ı yenerek tarihindeki ilk Eredivisie şampiyonluğunu kazandı ve Martin Jol'in Ajax'ının bir puan önünde tamamladı. Breda'daki maçın ardından NAC taraftarları, boş sahada dolaşırken onları alkışlayan Stam'ı ayakta alkışladı.

    Yeni bir meydan okuma isteyen Stam, Gregory van der Wiel'in yerine Ajax'a katılma fırsatı buldu. Ancak Van der Wiel'in Bayern Münih'e transferi gerçekleşmeyince Premier League ekibi Wigan'a gitti. Bu transfer kolay olmadı: Twente, Stam'ın sözleşme gereği transfer ücretinden alacağı paydan vazgeçmesini istedi. Stam bunu reddederek yasal yollara başvurdu ve davayı kazandı. Kulüp, Arnhem'deki Yüksek Mahkeme'ye itiraz etti ancak yine kaybetti; 150.000 avro Stam'da kaldı.

    Stam, Wigan'da Martinez'in iddialı ve hücumu ön planda tutan takımında Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa ve Arouna Kone gibi oyuncularla birlikte üç sezon geçirdi. Martinez, 2010'da Stam için «Ronnie gerçekten Hollanda ekolünden gelen bir oyuncu. Teknik ve taktik açıdan buradaki daha iyi oyunculardan biri» demiş ve ona millî takımda şans verilmesi çağrısında bulunmuştu. «Futbol oynamaktan çekinmiyor ve sağ orta saha oyuncusu olarak takımda en fazla orta yapan isim.»

    Wigan düzenli olarak küme düşme tehlikesi yaşadı; 16. ve 15. sıralarda bitirdiği sezonların ardından 2013'te küme düştü. Buna rağmen, çalkantılı geçen o son sezondaki önemli anlarından biri Wembley'de yaşandı. FA Cup finalinin son anlarında Ben Watson'ın attığı gol, Wigan'ın Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva ve Yaya Toure gibi isimlerin bulunduğu takımı yenerek kulüp tarihindeki ilk büyük kupayı kazanmasını sağladı. Stam ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

    Wigan'ın küme düşmesinin ardından Belçika ekibi Standard Liege'e transfer oldu. Daha sonra «eşek arısı yuvası» diye tanımladığı çalkantılı iki yıl geçirdi. Oradan ayrılmak isteyen Stam, NAC'ın 2015-16 sezonunda yeniden Eredivisie'ye yükselme mücadelesine yardımcı olmak için evine döndü.

    Stam, doğup büyüdüğü kentin takımının play-off'lara ulaşmasında önemli rol oynadı. Ancak finalde Willem II'ye kaybetmeleri, en üst lige dönmek için bir yıl daha beklemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Stam içinse bu kadarı yeterliydi: Kronik kalça sorunları, onu 32 yaşında futbolu bırakmaya zorladı.

    «Küçük bir çocukken birçok hayalim vardı. Hepsi gerçek oldu» dedi. «En üst düzeyde oynadım, kupalar kazandım ve önemli transferler yaptım. Son hayalim NAC'a dönmekti. O da geçen yıl gerçek oldu. Bundan gerçekten büyük keyif aldım. Breda'da kendi taraftarlarımın önünde oynamak harikaydı.

    «Kalçamda bir sorunla doğdum ve son zamanlarda bu sorun beni giderek daha fazla zorluyor. Doktorlar, artık mecbur değilsem vücudumu düşünerek bırakmam gerektiğini söyledi. En üst düzeyde kesinlikle hâlâ oynayabilirim ama o seviyeyi korumak için giderek daha fazla çalışmam gerektiğini de hissediyorum. Vücudum isyan ediyor. Bu yüzden bu kararı aldım.»

    O zamana gelindiğinde Stam'ın anne ve babası, polisin çamaşır makinelerinin arkasındaki çantalara doldurulmuş 40.000 avro nakit bulmasının ardından kara para aklama şüphesi altındaydı. Polis ayrıca, devlet yardımıyla geçinmelerine rağmen nakit ödenerek alınmış, 50.000 avro değerinde bir BMW X5 buldu. Anne ve babası, parayı Stam'ın futboldan hâlâ yüksek maaş aldığı dönemde kendilerine verdiğini söyledi ve haklarındaki tüm suçlamalardan aklandılar.

  • Yeraltı dünyasına doğru sürükleniş

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Kumar borçları ve suç dünyasından isimlerle bağlantıları, tehditlere ve Stam'ın suç dolu bir hayata sürüklenmesine yol açtı.

    Stam, Belçika'da bir antrenörlük kursuna başlayacağından söz etmişti ancak antrenörlük kariyeri gerçekleşmedi. Üst düzey futbolun verdiği heyecan sona ererken onunla birlikte gelen maddi rahatlık da kayboldu. Bu boşluğu kişisel sorunları ve şüpheli çevresi doldurdu.

    Mahkemede anlatıldığına göre Stam'ın ağır kumar bağımlılığı, tehlikeli kişilere büyük miktarda borçlanmasına yol açtı. Twente'de bulunduğu dönemde, 15 yıl önce bir arkadaşına verdiği 200 bin avroluk borcu geri alamaması da giderek büyüyen mali krizini ağırlaştırdı. Kendisi de yüz binlerce avro borçlu olan Stam, kendisini rahatsız eden alacaklılarından kaçmak için ailesiyle Eindhoven'a taşındı. Ancak alacaklıları onu buldu ve sindirme girişimlerini artırdı.

    Stam, kendisi ve çocukları uyurken evlerine ateş açıldığını, başka bir sefer de eve el bombası atıldığını iddia etti. Bu kişiler, Stam'ın oğlunun oynadığı bir PSV altyapı maçında saha kenarında onun karşısına çıkacak kadar ileri gitti. Yeraltı dünyasından bu kişilerin kendisine doğrudan ulaşabilmesi için eski futbolcuyu şifreli bir mesajlaşma uygulaması indirmeye zorladılar.

    Şantaj karşısında köşeye sıkışan ve ailesinin güvenliğinden endişe eden eski savunmacı, hedef konumundan işin bir parçası hâline geldiğini ve Avrupa limanlarına büyük miktarlarda uyuşturucu sevkiyatına aracılık etmeye başladığını söylüyor.

    Polis, Haziran 2024'te Stam'ı Eindhoven'da gözaltına aldı. Anne ve babası da gözaltına alınırken kız arkadaşı Belçika'nın Hoogstraten kentinde gözaltına alındı. Kardeşi Rudi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı ancak Rudi, aynı yılın mart ayında başka bir büyük uyuşturucu kaçakçılığı davasında 54 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından zaten firardaydı.

    Polis, Breda, Eindhoven ve Hoogstraten'de altı ev ile bir karavanı aradı. Aramalarda 100 bin avro nakit paraya, bir yata, üç eve, üç araca, altı lüks saate, fitness ekipmanlarına ve gizli banka hesaplarına ilişkin bilgilere el koydu.

  • Duruşma başlıyor

    Ronnie Stam NAC Breda

    Şifreli mesajları ele geçiren savcılar, Stam ve erkek kardeşini büyük miktarlarda uyuşturucu sevkiyatı ve yüklü miktarda nakit parayla ilişkilendirebildi.

    Stam'ın, Rudi ile birlikte Güney Amerika'dan 2.217 kilogram uyuşturucu kaçakçılığında ve 2020 ile 2021 yılları arasında 2,6 milyon avronun aklanmasında «belirleyici ve koordine edici bir rol» oynadığı tespit edildi. İkili ayrıca 2023'te Paris'e 5 kilogram kokain ve 5 kilogram MDMA ihraç etmeye hazırlanmakla suçlandı.

    Başlangıçta mahkeme duruşmalarına katılmayı reddeden Stam, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve yargılanmayı beklerken serbest bırakılmasını istedi. Ancak hâkim talebini reddetti ve Stam tutuklu kaldı.

    Kaçma riski taşımadığını savunan Stam, «İki oğlum da üst düzeyde futbol oynuyor ve kendilerini gösterecekler. O günlerde yanlarında olmak istiyorum» dedi. Savcının 13 yıl hapis cezası talep etmesi de onu şaşırttı: «Uyuşturucu dünyasında önemli bir isim değilim. Çocuklarım bu yüzden ağladı. Küçük oğlum beni bir daha hiç göremeyeceğini, büyük oğlum ise onun bütün futbol kariyerini kaçıracağımı düşünüyor.»

    Daha sonra mahkemede, talep edilen cezanın «en büyük uyuşturucu suçlularına verilenden bile ağır olduğunu ve bunun tek sebebinin, futbolda iyi olduğum için bu davanın medyanın ilgisini çekmesi olduğunu» söyledi.

    Stam sonunda konuşmaya istekli olduğunu belirtti, ancak kendi koşullarını öne sürdü. Yalnızca kendisi hakkında konuşması ve suç ortaklarının adlarını vermek zorunda kalmaması şartıyla, 4 kilogram kokain ve MDMA ticaretinin hazırlığındaki rolünü anlatacaktı.

    2020'de Brezilya'dan Frankfurt'a gönderilen 20 kilogram kokain sevkiyatına aracılık ettiğini kabul etti. Bunun karşılığında bir kilogram kokain değerinde ödeme aldığını öne sürdü ve uyuşturucu dünyasındaki kişilerle temas kurduğunu doğruladı. Ancak önemli bir isim olduğunu veya tedarik hatlarını yönettiğini kesin bir dille reddetti. Kendisini korkutan adamlara, korktuğu için yalnızca katılıyormuş gibi davrandığını savundu. «Ben hiçbir zaman gerçekten uyuşturucu ihraç etmedim.»

    Savcılığın davası ise uyuşturucu veya silahların fiziksel olarak ele geçirilmesine dayanmıyordu; baskınlarda bunların hiçbiri bulunmamıştı. Savcılık, kolluk kuvvetlerinin şifreli SkyECC mesajlarını çözmesiyle oluşan yarım metre kalınlığındaki dosyaya dayanıyordu. Bu durum, Quincy Promes'in suç faaliyetlerine yönelik operasyonla benzerlik taşıyordu.

    Konum verileri aracılığıyla dört hesabı Stam'la ilişkilendirdiler ve Rudi ile suç faaliyetleri hakkında üst düzey görüşmelerin kesintisiz akışını tespit ettiler. Mesajlar arasında damgalı kokain bloklarının fotoğrafları, konteyner numaraları ve sevkiyatların «sağ salim ulaştığını» doğrulayan yazışmalar vardı. Polise göre ikili nakit para, kripto hesapları ve yeraltı bankacılığı yoluyla yapılan transferler hakkında ayrıntılar paylaştı; Güney Amerika pesosunun döviz kurlarındaki durumu konuştu.

    Savcılar, para akışını ve paranın nereye saklanacağını takip etmenin, ayrıca kripto hesaplarını yönetmenin tam zamanlı bir iş olduğu tablosunu çizdi. Bu tablo, Stam'ın açıklamasıyla çelişiyordu.

    Delillerle karşı karşıya kalan Stam, mesajların gerçek bir uyuşturucu operasyonunu yönetmekten ziyade aptalca «böbürlenmeler», «saçmalıklar» ve «kabadayılık» olduğunu söyledi. Şunları ekledi: «O adamlara ayak uydurmak aptalcaydı ama o büyük kokain sevkiyatlarıyla da tedarik hatları kurmakla da hiçbir ilgim yok. Bunları onlar yaptı ve beni işin dışında tuttular.

    «Tek bir kilogram da tek bir avro da bana ait değildi. Tedarik hattı kurmadım, kimseyi yönetmedim. Sanki bunu yapabilirmişim gibi. 893 kiloluk bir sevkiyat bile 7 milyon avroluk yatırım gerektiriyor. Bende o kadar para yok. 10 kilo için bile yok.»

    Avukatı, polis aramalarında bulunan nakit paranın Stam'ın kazançlı futbol kariyerinden ve kendisine geri ödenen kişisel borçlardan yasal yollarla elde edildiğini savundu. «Para bulunmadı, kokain bulunmadı, ateşli silah bulunmadı, polis üniforması bulunmadı, hiçbir şey bulunmadı» dedi. «Yalnızca bazı konuşmalar var, onlar da eksiksiz değil. Ronnie futbol oynayarak milyonlar kazandı ve çok miktarda nakit para da aldı. Ayrıca yarım milyon borç vermişti; bunun bir kısmı nakit olarak geri ödendi.

    «O, profesyonel bir suçlu değil. Hayatında bir şeyler başarmak istiyor. Cezayı hak ediyor ama bu kadarını değil. Yalnızca o 20 kilo için altı yıl ceza verilmez.»

    Breda Bölge Mahkemesi kararını 12 Ağustos 2025'te açıkladı. Stam, doğrudan dahil olduğunu kanıtlayacak yeterli somut delil bulunmadığına hükmedilmesi üzerine en büyük iki suçlamadan, Kosta Rika'dan gelen 893 kilogramlık sevkiyat ile Şubat 2021'deki 600 kilogramlık sevkiyattan beraat etti. Ancak hâkimler savunmasını genel olarak «inandırıcı bulmadı» ve Stam'ı, Rotterdam'a gönderilmek üzere Şili'den 700 kilogram kokain ithal etmekten suçlu buldu. Ayrıca Frankfurt'a yapılan 20 kilogramlık sevkiyat ve 2,6 milyon avronun aklanması nedeniyle de mahkûm etti.

    Hâkim, «O ve kardeşi Rudi, uzun süre fark edilmeden işlerini sürdürebileceklerini ve uyuşturucudan çok para kazanabileceklerini düşündüler» dedi. «Ronnie ve biraz daha az ölçüde kardeşi, ağır uyuşturucuların küresel ticaretinde bir halka oluşturdu.»

    Stam yedi yıl hapis cezasına çarptırılırken kardeşi Rudi, gıyabında üç buçuk yıl hapis cezası aldı. İkisinin de yaklaşık 3 milyon avroluk yasa dışı kazancı devlete geri ödemesine ve 30.000 avro para cezası ödemesine hükmedildi.

    Cezaevinden mahkemeye minibüsle yapılan yolculukları «cehennem» olarak nitelendiren Stam, karar açıklandığında Middelburg'daki hücresinde kalmayı tercih etti.

  • Endişe verici eğilim

    FBL-RUS-CUP-DYNAMO MOSCOW-SPARTAK MOSCOW
    AFP

    Stam, Hollanda'daki suç dünyasına karışan çok sayıda futbolcudan biri.

    Stam’ın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından mahkûm edilmesi, bir başka eski Twente oyuncusu olan Promes’in 1.363 kg kokain kaçakçılığındaki rolü nedeniyle altı yıl hapis cezasına çarptırılmasından yalnızca bir buçuk yıl sonra geldi. Her iki eski futbolcu da bir aile üyesiyle birlikte mahkûm edildi.

    Promes’in mahkûmiyetinden bir yıl önce ise Stam’ın NAC Breda’dan eski takım arkadaşı David Mendes da Silva, iki sevkiyatta toplam 179 kg kokain ithal etmek ve bir nakliye görevlisine rüşvet vermek suçlarından yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Polis, Stam ve Promes’te olduğu gibi onun rolünü de şifreli mesajlar aracılığıyla ortaya çıkardı.

    Bu yılın mart ayında eski Feyenoord kanat oyuncusu Romeo Castelen, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda üzerinde yaklaşık 140 bin euro nakit parayla yakalanmasının ardından 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2 milyon euroyu geri ödemesine karar verildi. Castelen, futbol oynadığı Çin’de bir saat satın alacağını, paranın bir prim olduğunu ve kuaförlük yaparak ek gelir elde ettiğini söyledi. Ancak müfettişler, parayı Çin’deki bir futbol kulübünün yöneticisiyle birlikte aklamayı umduğuna inanıyor.

    Daha karanlık vakalar da yaşandı. 2019’da eski Volendam ve Royal Antwerp sağ beki Kelvin Maynard, iddiaya göre 400 kg kokain üzerindeki bir anlaşmazlık nedeniyle vurularak öldürüldü. Profesyonel futbolcularla suç dünyası arasındaki bağlar muhtemelen yetkililerin bildiğinden daha derin. Büyük çaplı bir uyuşturucu davasının sanıkları, Ajax oyuncusu Mohamed Ihattaren’e ait bir otomobille mahkemeye gelecek kadar ileri gitti. De Telegraaf ise aracın daha sonra yakıldığını bildirdi.

    Aktif futbolcularla ilgili başka tuhaf bağlantılar da haberleştirildi. Bunlar, futbol çevresinde endişe verici bir kültürün geliştiğine işaret ediyor. Futbolcuların bu tuzaklara nasıl düştüğünü anlatan Hollanda futbolcular birliğinin başkanı ve eski Groningen orta saha oyuncusu Evgeniy Levchenko, BNDeStem’e şunları söyledi: “Bazılarını işin içine çekiyorlar: ‘Arabanı bir süreliğine ödünç alabilir miyim?’ Sonra da o arabayla suç işliyorlar. Ya da ‘Zaten çok seyahat ediyorsun, benim için o pahalı saatleri [başka bir ülkeden] getirebilir misin? İyi para öderim’ diye soruyorlar.

    “Bazıları sonuçlarını düşünmüyor ve bu cazibeye kapılıyor. Ne olduğunu anlamadan tuzağa düşüyorlar. Ama suç dünyasına girmeyi bilinçli olarak seçen futbolcular da var. Örneğin uyuşturucuya yatırım yapıyor veya şike faaliyetlerine katılıyorlar. Her durumda gerçek şu ki bir daha asla çıkamıyorlar.”

    Levchenko sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal açıdan dezavantajlı mahallelerden gelen profesyonel futbolcuların bazen gençliklerinden beri tanıdıkları yanlış arkadaşları oluyor. Onların bu arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklayamazsınız. Ama sınır çok ince hâle geliyor. Öte yandan, çocukluk arkadaşları ya da aile üyeleri arasında kötü kişiler bulunmasına rağmen suçlu olmayan pek çok futbolcu da var.”

    Eski Amsterdam dedektifi Arno van Leeuwen, hem Hollanda futbolunun yönetim organının hem de savcıların harekete geçmesi gerektiğini belirterek De Gelderlander’e şunları söyledi: “Bunlar artık münferit olaylar değil; yapısal bir sorun hâline gelmeye başlıyor. Öyleyse kulüpler ve KNVB bunu önlemek için neden gerçekten bir şey yapmıyor?”

    Van Leeuwen, yargı sisteminin “profesyonel futbolcuların karıştığı bu davalardan birkaçını öncelikli olarak ele alması” gerektiğini de ekledi: “Sonuçta onlar rol model; gençler onları örnek alıyor. Suçlularla ilişki kurmak normal görülmemeli. Buna müsamaha göstermediğinizi gösterin.”

    Birçok genç erkek için futbol kariyeri, zorlu koşullardan kurtulmak adına ender bir fırsat sunuyor. Ancak suç faaliyetleriyle bağlantılı isimlerin giderek uzayan listesi, bazılarının o sorunlu çevrelerden hiçbir zaman çıkamadığını gösteriyor. Stam örneğinde, sekiz yaşında NAC’ın altyapısına girip Eredivisie ve FA Cup şampiyonluğuna uzanan çocuk, sonunda suç dünyasının cazibesine karşı en yoksul kesimlerden gelenler kadar savunmasız olduğunu gösterdi.

    Stam yedi yıllık hapis cezasını çekmeye başlarken kardeşi Rudi hâlâ firari. Stam’ın hikâyesi, bazılarının nasıl kolayca bir çöküş sarmalına sürüklenebildiğinin çarpıcı bir örneği olarak sona eriyor.