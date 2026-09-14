Futbol takas kartlarının yeniden yükselişinin iç yüzü
Her futbol taraftarının, hatıra eşyaları dünyasıyla tanıştığına dair erken bir anısı vardır. Eski formaların ya da maç programlarının aile içinde nesilden nesile aktarılması yaygındır; gerçekten şanslı olanlar ise oyuncu imzalı ya da oyuncular tarafından giyilmiş, benzersiz tarihî değere sahip parçaları miras alır.
Böyle tekil parçalar genelde çerçevelenip duvara asılır ya da kutulanıp bir rafa konur. Çocuklar için anlık bir endorfin patlaması yaratırlar, ancak onları çok uzun süre meşgul etmezler. Buna karşılık, koleksiyon kartı biriktirmek, yepyeni bir booster paketin ilk yırtılışından itibaren bir bağımlılığa dönüşebilir.
Tam bir seti tamamlamaya ya da tüm arkadaşlarınızın peşinde olduğu o nadir oyuncu kartını bulmaya duyulan arzunun insanı sarması çok kolaydı. Elbette, düzenli olarak paket alıp almama konusunda anne babanızın insafına kalmıştınız, ama bu da her açılış öncesindeki o heyecanlı beklenti hissini daha da artırıyordu.
Bu uğraşıyı yetişkinlik yıllarına taşıyanlar için, elde kalan her gelir sonunda eksik kalan kartları almak ya da daha önce erişemeyecekleri kadar pahalı olan ikonik premium setleri toplamaya başlamak için kullanılabiliyordu. Bu tutku, sönmek yerine yaş ilerledikçe çoğu zaman daha da güçleniyor.
2026'nın yayın platformları, uygulamalar ve oyunların domine ettiği çevrimiçi dünyasında futbol kartları hiç olmadığı kadar popüler ve takas kültürü taraftarlığa yeniden bir topluluk hissi kazandırıyor. Ayrıca artık bunlardan ciddi para kazanma fırsatı da var, çünkü küresel pazar yavaşlama belirtisi göstermeyen milyar dolarlık bir deve dönüştü.
Patlamayı başlatmak
Kart koleksiyonculuğu 1800'lerde, beyzbol oyuncuları, aktörler, askerî liderler ve hayvanların yer aldığı sertleştirici kartların sigara paketlerinin içine konulmasıyla başladı. 1887'de Bradfordlu oyuncak dükkânı sahibi John Baines, Britanya'nın ilk futbol kartlarını icat etti ve bunları sırtında bir maymun bulunan atın çektiği bir arabadan satarak kendisine 'Futbol Kartı Kralı' adını verdi.
Bu kartlar 1950'lerde Topps'un pazara girmesi ve yıllık setleri sakızla eşleştirmesiyle ana akım hâline geldi; futbol kartı biriktirmek de kısa süre içinde çocukluğun bir geçiş ritüeline dönüştü. 2009'a kadar baskın oyuncu Topps'tu, ancak o yıl Avrupa'nın çıkartma uzmanı Panini, Amerikan markası Donruss'u satın alıp bunu yapmak için büyük spor kartı lisans haklarını güvence altına alarak koleksiyon kartlarına agresif biçimde odaklanmaya başladı.
Başlangıçta 2020'nin ilk aylarında Covid-19 pandemisi ve kapanmalar sırasında yaşanan futbol kartı patlamasının doğrudan sorumlusu Topps değil, Panini'ydi; çünkü şirket bu alanı Amerikanlaştırmayı hedefliyordu. NBA ve NFL için ayrılmış özel muameleyi futbol kartlarına da uygulayarak yeni alanlar arayan ABD'li koleksiyonerlerden faydalandılar ve kısa baskılı paraleller içeren Prizm, Select ve Donruss Kaboom gibi setler çıkardılar.
Bu da sonunda yoğun spekülasyona dayalı bir kart derecelendirme ve kutu açma kültürünün büyümesine yol açtı. Yatırımcılar, favori takımları biriktirmek yerine değerlerinin en büyük maçlar ve turnuvalar sırasında sıçrayacağı umuduyla çaylak kartlarını satın almaya yöneldi.
Koleksiyonerler ayrıca Panini'nin onlarca yıldır sınırlı sayıda üretilen setler hazırladığını fark etti ve derecelendirme yaptırmak için en iyi durumdaki en nadir kartların peşine düştü. Bu, potansiyel olarak kazançlı bir iş; önde gelen doğrulayıcı PSA tarafından '10 Gem Mint' notu verilen herhangi bir kart, ham versiyonuna kıyasla 3 ila 5 kat prim yapabiliyor. Numaralı ya da imzalı bir çaylak kartını PSA 10 olarak alırsanız, esasen büyük ikramiyeyi vurmuş olursunuz.
Oyunu değiştiriyor
Futbol kartlarının iş dünyasındaki dengeler, spor perakendesi ve lisanslı ürün devlerinden Fanatics'in Ocak 2022'de Topps trading card'larını 500 milyon $ karşılığında satın almasıyla dramatik biçimde değişti. Bu anlaşma öncesinde Topps, Birleşik Krallık ve Almanya'daki ofisleri aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'nın haklarını elinde bulunduruyordu.
Fanatics, Topps'u kendi e-ticaret ve perakende ekosistemine entegre etti. Şirketin CEO'su Michael Rubin o dönemde amaçlarının trading card'ları "önde gelen dijital spor platformu olma yönündeki uzun vadeli planlarımızın önemli bir ayağı" hâline getirmek olduğunu açıklamıştı. Böylece premium futbol kartları artık yalnızca niş hobi mağazalarında satılmıyor, Fanatics'in mevcut kulüp ürünleri siteleri üzerinden dünya çapında milyonlarca futbol taraftarına doğrudan pazarlanıyordu.
Tıpkı Panini'nin yaptığı gibi, daha sonra Kuzey Amerika'daki "chase card" modelini futbola uyarladılar; temel kâğıt sticker'ları azaltıp yüksek teknolojili chrome kartlara, çok katmanlı refractor'lara, sınırlı sayıdaki parallel'lere ve kart üzerine atılmış gerçek imzalara odaklandılar. Fanatics'in yenilikçi ürün tasarımı, oyunlarda kullanılmış hatıra eşyaları ile çaylakların ilk maç patch'lerinin 1-of-1 kartlarda sunulması sayesinde, futbol kartlarının bir yenilik ürününden somut bir varlık sınıfına dönüşmesine yardımcı oldu ve yeniden satış pazarında binlerce dolar eden 'kutsal kase' parçalarına yönelik talebi artırdı.
Koleksiyonculuk içeriğe dönüşüyor
Futbol kartı koleksiyonculuğu yeniden trend oldu; çünkü artık sosyal medyada bu hobiyi tanıtan, sayısı adeta bitmek bilmeyen içerik üreticileri var. Yeni bir genç kuşak, yalnızca koleksiyonlarını güçlendirebildikleri değil, aynı zamanda benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla sosyalleşebildikleri interaktif etkinliklere ve kart fuarlarına yöneliyor.
"İnsanları bir araya getiriyor. Bu kart fuarları gerçekten çok iyi birer sosyal aktivite oluyor. İnternette tanışan insanlar bir araya geliyor, öğle yemeği yiyorlar ya da kitle biraz daha büyükse birkaç bira içmeye gidiyorlar" diyen, 78,6 bin abonesi bulunan Blazey Collects YouTube kanalının arkasındaki isim Matthew Blazey, GOAL'e konuştu. "Sadece Londra'da tek bir kart fuarı varken, şimdi yıl geneline yayılmış yaklaşık 60 fuar var. Bunun çok büyük bir sosyal yönü var. Topluluk oluşturmak, herhangi bir para kazanmaktan çok daha değerli."
Blazey ve GamerBoyWii (GBW) gibi YouTuber'lar yüz binlerce izlenme alabiliyor. Bir milyondan çok daha fazla aboneye sahip Simon Minter, Joshua Bradley ve Ethan Payne gibi Sidemen üyeleri de kendi kanallarında futbol kartı kutuları açıyor. Çok sayıda profesyonel futbolcu da bu akıma katılmış durumda.
Yaz transfer döneminde Tottenham'a katılan Tosin Adarabioyo, nadir kişisel kart çekilişlerini kendisine ait Instagram hesabında paylaşıyor; Crystal Palace orta saha oyuncusu Adam Wharton da aynısını yapıyor. Adarabioyo'nun Spurs'teki yeni takım arkadaşı Dominic Solanke de hevesli bir koleksiyoncu. Kasım ayında Solanke, Fanatics'in Londra'daki Regent Street'te bulunan amiral mağazasının açılışında Adaradioyo'ya katıldı.
Ipswich Town savunmacısı Leif Davis, Twitch yayıncısı Danny Campion ve arkadaşı Josh Kelly ile birlikte kurduğu kart açma platformu 'Collective Collects'in yüzü konumunda. Campion geçen yıl BBC'ye, "Aslında para için yapmıyoruz, havalı bir şey inşa etmek için yapıyoruz ve bu bizim tutku duyduğumuz bir alan" dedi. "Birleşik Krallık genelinde hobi büyüdükçe ve ardından ABD pazarıyla iç içe geçtikçe bu iş daha da büyüyecek. Gerçekten heyecan verici ve gerçekten çok havalı."
Yine de bunu finansal kazanç için yapan çok kişi var. PA Media'ya göre Suffolk'tan eski bir kişisel antrenör olan Aaron Pearce, futbol kartı yeniden satışı işine odaklanmak için günlük işini bıraktı, Baller Breaks UK hesabını kurdu ve son bir yılda 2,4 milyon £ gelir elde etti.
Pearce sadece tek tek kart satmıyor; bunun yerine Whatnot ve ebay Live gibi video alışveriş platformlarında, genellikle futbol kulüplerine göre ayrılmış şekilde, koleksiyonerlere ve izleyicilere "spot" satıyor. Daha sonra kartları kamera karşısında canlı yayında "break" ediyor ve örneğin Manchester United spotunu alan kişi, çıkan o kulübe ait tüm kartları alıyor. Koleksiyonerler, piyango benzeri bu formatta yüksek seviye ve değerli kartlara, normaldeki maliyetlerinin çok küçük bir kısmıyla ulaşma şansı yakalıyor. Bu format, bir saatlik canlı yayın boyunca toplamda birkaç bine kadar farklı tekil ziyaretçi çekebiliyor.
Bir arada var olma alanı
Blazey, canlı box break ile önceden kaydedilmiş videoların aynı alanda bir arada var olabileceğini düşünüyor, ancak bunun dengesi kolay kurulmuyor.
“Bir karışım olmak için alan var. Ben her zaman kaydedilmiş içeriklere öncelik verdim çünkü kanalım daha çok bir ürün açmak isteyen ama hangilerini açacağını bilmeyenlere yönelik,” dedi. “Önceden kaydedilmiş içeriklerin avantajı tarafsız olması. O canlı yayınlardaki her şey sizi yayına katılıp bir şey satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Önceden kaydedilmiş içerikler, bir şey yapmanız için baskı altında olmadığınız güvenli bir pazar sunuyor. Bu yüzden bir içerik üreticisi olarak canlı içeriklere girerken çok dikkatli olmanız gerekiyor, çünkü kitleniz bunu güvenilir bir kanaldan para kazanmaya çalışan bir kanala geçişiniz olarak algılayacaktır.
“Yine de genel olarak breaking'in pazar için iyi olduğunu düşünüyorum. Birincisi eğlenceli, ikincisi ise bu kutulardan bazıları £300-400 civarında, dolayısıyla gidip bir tane satın almanız her zaman mümkün olmayabilir ama bir break'e katılıp bir şey kazanma şansınız olabilir. Ancak şu anda breaking alanı biraz vahşi batı gibi. Hem breaking'e hem de önceden kaydedilmiş içeriğe ihtiyaç var ama yakında breaking etrafında daha fazla düzenleme olursa buna şaşırmam. Whatnot kısa süre önce bunun için çok daha fazla kontrol mekanizması devreye aldı ve Fanatics Live'ın da düzenleyici konularda gerçekten çok katı olduğunu biliyorum, yani şirketler zaten bu konuda kendi başlarına ilerleme kaydediyor.”
Blazey, kanalının büyümesini neyin sağladığıyla ilgili de şunları ekledi: “İstikrar her şeydir, düzenli olarak ortaya çıkıp bunu yapmak gerekir. Bir topluluk oluşturmak; gerçekten sadık bir hayran kitlem var, her videoyu izlemeye geliyorlar ve her videoya yorum yapıyorlar. Birçok video kısa sürede 50'nin üzerinde yorum alıyor, ki bu tür videolarda bu çok fazla. Küfür etmiyorum, her şey oldukça PG ve çocuk dostu, bu yüzden ebeveynler çocuklarının içeriği izlemesinden memnun oluyor. Bence her şey iyi değerlerle ilgili; oraya çıkıp pozitif olursanız ve kim olursa olsun izleyiciyi kucaklayıcı davranırsanız herkes dahil olabilir.
“Sadece para kazanmak için orada olan çok fazla insan var ve bunun sonucunda işi ileriye taşıyacak topluluğu kuramıyorlar. İnsanlar içerik izlerken coşkuya ve değerlere bağlanıyor, bunun sonucunda da içerik üreticisine bağlanıyorlar. İnsanlar mutlaka açılan ürünü izlemek için değil, sizi izlemek için geliyor.”
"Sadece büyümeye devam edecek"
Blazey ayrıca, kanalına ilk olarak 2021'de başlamasının ardından futbol kartlarının yeniden yükselişini neyin tetiklediğine dair ayrıntılara da girdi.
"Euro 2020 çıkartmaları çılgınca ilgi gördü, herkes onları topluyordu, özellikle de benim kuşağım. Sosyal mesafe vardı ve bu sayede herkesi yeniden bir araya getirebiliyordunuz. Bence bu, YouTube'a büyük bir trafik çekti ve insanlar daha önce farkında olmadığı, hobi odaklı ürün içeriklerinin çoğu da oradaydı" dedi. "Bir anda şöyle bir altın madeniyle karşılaştınız: 'Vay canına, bu sadece futbol çıkartmaları değil; üzerinde forma parçaları olan kartlar, imzalı kartlar, her şey var'. Benim için gerçekten işin içine girdiğim dönem Euro 2020'ydi. Benim için başlangıç noktası oydu, YouTube'da çok şey gördüm, kart açmaya ve kendimi çekerken video kaydetmeye başladım, sonra da işler oradan kartopu gibi büyüdü.
"Özellikle son üç yılda futbol kartları resmen patladı. Bence artık sadece büyümeye devam edecek, özellikle de Birleşik Krallık'ta, çünkü Topps Premier League lisansını elinde tutuyor ve şu anda bununla her türlü çılgın şeyi yapıyorlar. Bir de işin kesişim tarafını görmeye başlıyorsunuz; JJ Gabriel bu yaz Fanatics'in lansman günündeydi, Tosin ve Solanke de bu alana adım attı, Adam Wharton da buna bayılıyor. Kusursuz bir fırtınanın içindeyiz. Bence bu, okulda Pokemon, Match Attax gibi kartlar açanları ve artık yetişkin paraları varken bunu yeniden yapmanın nostaljik dürtüsünü yakalıyor; ayrıca artık peşine düşebileceğiniz daha büyük kartlar da var. Bence bu, giderek daha fazla insanı yeniden içine çekiyor.
"Yeni koleksiyonerler, doğru şekilde başlayarak çok hızlı biçimde çok para kazanabileceklerini gördü, bu yüzden yatırım da işin büyük bir parçası. Sosyal medya, bu ikisinin birleşimini adeta patlattı. TikTok, YouTube, Instagram, Whatnot, Fanatics ve eBay Live, kelimenin tam anlamıyla her yerde. Bu da ağın giderek daha fazla genişlemesine neden oluyor."
Blazey, hobinin nasıl Amerikanlaştığına dair de şunları ekledi: "Özellikle ABD pazarına baktığınızda, NFL kartları toplayarak büyümüş çok sayıda NFL oyuncusu var ve şimdi yetişkin olduklarında kendi kartları piyasada olduğu için gidip onları bulmaya da ilgi duyuyorlar. Bence bu durum Birleşik Krallık pazarında futbola da taşınmaya devam ederse, büyümenin çok büyük bir itici gücü olur.
"Bence birçok çocuk okuldayken Dünya Kupası çıkartmaları toplamak çok büyük bir şeydi. Amerika'da çıkartmalar için gerçekten böyle bir şey yok. Ancak onlar için, 1920'lere kadar uzanan şekilde, NFL kartları, MLB, buz hokeyi, bunların hepsi her zaman kültürlerine işlemiş durumda. Orada bu iş 100 yıldır büyüyor, oysa Birleşik Krallık'ta futbol kartı nişi gerçekten ancak 2014'ten beri büyümeye başladı ve çok küçüktü, ama şimdi ciddi bir hızla büyümeye başlıyor. Burada iş hep Match Attax ve çocuk odaklıydı, ancak artık daha premium koleksiyonlar, peşine düşülen kartlar ve büyük imzalarla daha fazla yetişkini bu alana çekiyor."
Rekor kıranlar
Tüm zamanların en pahalı 10 futbol kartının tamamı son beş yıl içinde satıldı; bu da bu hobinin ne kadar popüler hale geldiğini ortaya koyuyor. Eylül 2021'de, 2019-20 Borussia Dortmund formasıyla çaylak Erling Haaland'ın yer aldığı PSA 9 Topps Chrome Şampiyonlar Ligi Red Refractor kartı Goldin Auctions'ta 227.000 dolara alıcı bulurken, Cristiano Ronaldo'nun 2002-03 Sporting CP Panini Mega Cracks Rookie kartı 288.000 dolara satıldı.
Ronaldo kartının PSA 10 versiyonu 2025-26 sezonunda 1,35 milyon dolara satıldı ve onun 2018 Panini Kaboom! Green 1/1 kartı için de aynı miktar ödendi. Ancak Portekizli süperstar, ezeli rakibi Lionel Messi'nin hâlâ gerisinde yer alıyor. Arjantinli efsanenin, Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinden yeni çıkmış uzun saçlı bir genç olarak yer aldığı 2004-05 Panini Mega Cracks Rookie kartı, geçen eylül ayında Fanatics Collect'in yeni kurulan özel satış ağı üzerinden dudak uçuklatan bir bedelle, 1,5 milyon dolara satın alındı.
Brezilya ikonu Pele'nin iki çaylak kartı ilk 10'da yer alırken, Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappe'nin PSA 10 2018 Panini Prizm Dünya Kupası Gold Prizm kartı Haziran 2022'de 216.000 dolara satılarak 10. sırada bulunuyor. Bu kartlar, belirli bir anı yakaladıkları için kalıcı bir çekiciliğe sahip; koleksiyonerler de bu kartların döneme damga vuran hikâyelerine yatırım yaparak kelimenin tam anlamıyla tarihten bir parça sahipleniyor.
Panini Prizm Dünya Kupası kartlarına her zaman talep olacağı kesin ve daha özelde, Blazey'in "muhtemelen var olanların en iyisi" olarak gördüğü sete. Şöyle diyor: "World Cup Prizm 2014 her şeyi başlatan set. Eğer elinizde tutmak için eski tarz kartlar biriktiriyorsanız, World Cup Prizm 2014 her zaman tercih edilecek settir, müthiş bir ürün."
İkili hakimiyetin sonu
Son dört yılda Fanatics, Panini'nin futbol kartı pazarındaki boğucu hakimiyetini sistemli şekilde parçaladı. İlk önemli hamle, Topps'un 2024 ve 2028 Avrupa Şampiyonaları'nın resmî kart ve sticker'larını üretmesi için UEFA ile özel anlaşma yapmalarıyla geldi.
Panini sticker albümleri 1977'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nın vazgeçilmezlerinden biriydi ve hedef kitlesinin merkezini kaybetmek onlar için ağır bir darbe oldu. Fanatics daha sonra, Panini'nin 2019'dan beri elinde bulundurduğu, kulüp futbolunun en kârlı ligi olan İngiltere Premier League'in resmî lisansına yöneldi.
2025-26 sezonu öncesinde Fanatics, Premier League'in küresel haklarını devraldı ve resmî koleksiyonları Topps markası altında sundu. Bu da Panini'yi, ülkenin yerel futbol sahnesindeki varlığını korumak için English Football League'e (EFL) yönelmeye zorladı.
İkilinin pazardaki hakimiyetinin sona erdiği ise mayıs ayında neredeyse kesinleşti; FIFA, Panini ile 60 yıllık ortaklığının sona erdiğini açıkladı. 2031'den itibaren Topps, tüm Dünya Kupası takas kartlarını, sticker'larını ve dijital koleksiyon ürünlerini üretecek, Fanatics ise sözleşme süresi boyunca çocuklara 150 milyon doların üzerinde koleksiyon ürünü dağıtacak.
"Fanatics ile birlikte onların, taraftarlara sevdikleri takımlar ve sevdikleri oyuncularla bağ kurmaları için yeni ve anlamlı bir yol sunan spor koleksiyon ürünlerinde büyük bir inovasyona öncülük ettiğini görüyoruz" diyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, The Athletic'e şöyle konuştu: "Dolayısıyla FIFA'nın bakış açısından, bunu küresel turnuva portföyümüz sayesinde taraftar etkileşimini tam anlamıyla küreselleştirmek için kullanabiliriz. Bu da her zaman olduğu gibi oyuna, futbola geri aktardığımız bir başka önemli ticari gelir kalemi sağlıyor."
Fanatics CEO'su Rubin de anlaşmayla ilgili şunları ekledi: "Koleksiyon ürünleri işimizin bu yıl muhtemelen yüzde 85'i ABD'de. Bu yüzden küresel çapta nasıl büyüyeceğimizi düşünürken, ki bunu çok daha büyük bir işe dönüştürme yolumuz bu, FIFA'dan daha önemli hiçbir şey yok. Büyük büyüme girişimimiz ve Dünya Kupası'nı yapmak için FIFA ile ortaklık kurmamız, dünyada dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'ndan daha büyük bir etkinlik yok. Uzun vadede küresel futbolun en büyük işimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim görevimiz, çıtayı yükseltmeye devam ettiğimizden ve başka hiç kimsenin yapamayacağı şekilde inovasyon yaptığımızdan emin olmak."
Yine de Panini için henüz her şey kaybedilmiş değil; özellikle de hâlâ çok cazip bir lisansa sahip oldukları için. Blazey, "Panini'nin English Football League ürünlerinin çok büyük bir pazarı var, özellikle de uzun süredir Premier League'de yer almayan ve futbol kartları olmayan büyük kulüpler için" dedi. "Millwall taraftarları için bu çok büyüktü; Millwall kartları inanılmaz paralara gidiyordu, QPR kartları da öyle, hatta pek çok Premier League kartından daha fazlasına. Panini'nin EFL'de hâlâ çok güçlü bir lisansı var ve bu uzun vadede onlara fayda sağlayacak. Bunu alarak gerçekten çok iyi iş çıkardılar ama artık onların amiral ürünü bu. O ürün YouTube'da her zaman iyi iş yapacaktır ama Topps'un artık YouTube'da çok daha büyük bir kitlesi var."
Blazey'in eklediğine göre Panini'nin, ana rakiplerine pek yüz vermeyen kemik bir taraftar kitlesi de hâlâ mevcut: "Uzun zamandır bu işin içinde olan daha yaşlı kitle, 'junk wax' dedikleri bu dönemi gerçekten hiç sevmiyor. Bir zamanlar oldukça niş bir kategori olan şeyin artık gerçekten ana akım hâline geldiğini düşünüyorlar."
Futbol ateşi
2026'da Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenen Dünya Kupası, futbol koleksiyon kartlarına olan talepte bir kez daha inanılmaz bir sıçramayı tetikledi. Kuzey Amerika geleneksel olarak spor kartı koleksiyonculuğunun en büyük ve en gelişmiş pazarı olduğu için, Dünya Kupası'na yerel olarak ev sahipliği yapılması milyonlarca yerli taraftar için 'soccer' hobisine giriş kapısı oluşturdu.
Panini'nin 2026 Dünya Kupası Prizm seti, tarihte en geniş dağıtımı yapılan futbol kartı ürünü oldu; 1-of-1 Black Prisms, Nebula Prisms ve Color Blast insertleri gibi ultra nadir kartlar, devasa yeni bir kitleyi çekmeye yardımcı olmak için sete dahil edildi. Turnuvada insanların yatırım yapabileceği çok sayıda etkileyici hikâye de vardı; bunlar arasında Messi'nin Arjantin ile 'Last Dance'i, Ronaldo'nun Portekiz formasıyla beklenen son vedası ve Lamine Yamal'ın dünya sahnesindeki ilk görünümü yer aldı. Bu serüven, İspanya ile gelen zaferle sonuçlandı.
Dünya Kupası'nın ardından Topps, 2026-27 Premier League ana koleksiyonunu piyasaya sürerek bu heyecandan yararlanmaya hazırdı. Temel seti 450 karttan daha yalın bir 300 karta düşürdükten sonra, tam bir klasörü tamamlamak artık her zamankinden daha kolay ve koleksiyoncular da aranan kartların değerine daha fazla odaklanabiliyor.
Topps ayrıca, ayrı bir 200 kartlık sette Merlin tasarımını geri getirerek milenyum kuşağının nostaljisine de dokundu. 1990'lardaki klasik sticker markasını onurlandıran Merlin koleksiyonu, modern oyuncuları retro, büyücülükten ilham alan ve klasik sanat temalarıyla harmanlıyor; bu da hobiye uzun yıllardır gönül verenler için karşı konulmaz bir duygusal ağırlık taşıyor.
Bir başka sıçrama da sezonun ilerleyen bölümünde 2026-27 Topps Chrome UEFA Şampiyonlar Ligi seti çıktığında gelecek. Bu hafta Fanatics Collectibles ile UC3 (UEFA'yı ve Avrupa'nın önde gelen kulüp takımlarını temsil ediyor), 2027'den 2033'e kadar sürecek altı yıllık ortaklık uzatmasını duyurdu; son Şampiyonlar Ligi koleksiyonunda 1-of-1 debut patch kartlarının yer alması bekleniyor.
Fanatics'in hiç şüphesiz şimdiden Büyük Britanya ve İrlanda'daki 2028 Avrupa Şampiyonası için hazırlık yaptığı düşünülüyor; elbette artık Suudi Arabistan'daki 2034 Dünya Kupası da ufukta. Blazey, "Fanatics ile o Dünya Kupası çılgın olacak çünkü çok ciddi planları olacak" diyor. "Bunun nereye varacağını görmek için iyi bir gösterge Euro 2028; bu bir iç saha turnuvası, Topps'un Premier League lisansı var, Avrupa Şampiyonası lisansı var; Premier League'i güçlü şekilde öne çıkarıyorlar, bu yüzden Avrupa Şampiyonası'yla ne yapacaklarını görmek gerçekten çok ilginç olacak. Herkes, piyasa çok hızlı büyüdüğü için bir düşüşten söz ediyor ama bence bu, ne olursa olsun büyümeye devam edecek."
Nitekim küresel spor koleksiyon kartı pazarı şu anda dudak uçuklatan 14,85 milyar $ değerinde ve spor segmentinde en büyük tekil payı yüzde 35,6 ile futbol alıyor. Yeni hobi meraklılarının tahmini yüzde 45'i futbola odaklanıyor ve bu alanda artık yılda 500 milyondan fazla kart satılıyor; bunların 12 milyonu profesyonel derecelendirme kuruluşlarına gönderiliyor.
En çok aranan futbol kartları, kaliteli şarap, saat ve kripto para ile aynı kategoride yer alıyor. Bunlar, insan mükemmelliğinin tekrarlanamaz bir dönemini karton ve mürekkep üzerinde koruyan zaman kapsülleri.
Efsanevi bir 1-of-1 oyuncu kartı açmak, hem koyu taraftarın duygusal kalbini hem de modern yatırımcının soğukkanlı mantığını tatmin ediyor ve bu hobi, hiçbir coğrafi engel olmadan dijital çağda gelişimini yalnızca sürdürecek. İşin özü şu: güzel oyunu sevenler, o büyünün bir parçasına sahip olmanın, onu korumanın ve sonraki nesillere aktarmanın bir yolunu her zaman arayacak.