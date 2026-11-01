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GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

Futbol sanık sandalyesinde: Duncan Ferguson'ın kafa atması nasıl dehşet verici bir cezaevi deneyimiyle sonuçlandı?

Everton ve Rangers'ın eski forvetinin kariyeri tartışmalarla doluydu, ancak en çok bilinen olay İskoçya'da hapse girmesine yol açtı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Adına “Glasgow öpücüğü” denir: Hiç beklenmedik bir anda doğrudan yüze atılan kafa. İskoçya’da herhangi bir hafta sonunda en ufak anlaşmazlıkları kanlı ve anında çözmenin bir yoludur.

    Nisan 1994’te bir cumartesi öğleden sonra, Ibrox’ta 40.000’i aşkın seyircinin önünde Duncan Ferguson bunun en ünlü örneğini sergiledi. Rangers forveti, top mücadelesinin ardından Jock McStay’e Glasgowluların tabiriyle “kafayı yapıştırdığı” için sarı kart bile görmedi. Ancak Raith Rovers savunmacısına yönelik bu saldırı, hakkında saldırı suçlaması yöneltilmesine yol açtı.

    Ferguson, 23 yaşına kadar aldığı dördüncü mahkûmiyet kararıyla üç ay hapis cezasına çarptırıldığında Everton’a gitmişti. Barlinnie cezaevinde geçirdiği “cehennem gibi” 44 günün ardından Merseyside’a dönüp, saldırıya uğrayan McStay’in kariyerinin izlediği yolun tam aksine, bir Everton efsanesi olacaktı.

    Saldırıdan birkaç ay sonra Raith tarafından serbest bırakılan McStay, sonraki davada Ferguson’ı kınamayı reddetti. Hatta hâkim, onu yalan yere tanıklıkla suçlamakla tehdit etti. Kariyerini yeniden canlandıramayan McStay, depresyona girdi ve kendisini “kusurlu mal” gibi hissetti.

    Ferguson ise tartışmalarla dolu, hareketli futbolculuk kariyerinde yasalarla başka sıra dışı sorunlar da yaşadı.

  • Endişe verici bir eğilim

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    Britanya transfer rekoruna uzanan yükselişi sırasında Ferguson’un başı yasalarla derde girdi.

    Ferguson'ın Dundee United'dan Britanya transfer rekorunu kırarak Rangers'a katılmasından önce bile uyarı işaretleri ortadaydı.

    Kulübe okul çağında imza atan Ferguson, Tannadice ekibiyle İskoçya Gençler Kupası'nı kazandı. Jim McLean, 1990'da Ibrox'ta Rangers karşısında alınan 2-1'lik galibiyette onu oyuna soktuğunda henüz 18 yaşındaydı ve ilk maçına çıkıyordu. Potansiyeli açıktı ancak genç forvet, kulübün sembol isimlerinden olan başkan ve teknik direktör McLean ile birden fazla kez karşı karşıya geldi. O kadar sık para cezasına çarptırıldı ki “Sürekli parasızdım, hiçbir şeyim yoktu” diye yakındı.

    O sezon az sayıda maça çıkan uzun boylu forvet, St Johnstone karşısında galibiyet golünü atarak United'ı İskoçya Kupası finaline taşıdı. United finalde Motherwell'e kaybetti. Ferguson, sonraki sezon ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

    Takım arkadaşı Maurice Malpas, The Courier'a şöyle konuştu: “Dürüst, saf ve olgunlaşmamış, iri bir delikanlıydı. Sahada takımınızda olmasını isteyeceğiniz biriydi. Hızlıydı, dönüp koşmak isterdi. Bazı aptalca şeyler yaptı ama olgunlaşmamıştı ve aslında hiçbir zaman tam anlamıyla olgunlaşmadı.”

    Ferguson, 18 yaşındayken Dundee'deki bir barda bir kadın yüzünden çıkan kavganın ardından öfkeyle tuvalet kapısını tekmeledi ve ayak parmağını kırdı. Ferguson'dan belirgin biçimde daha kısa olan karşı taraf, futbolcu taburesinden kalkamadan ona kafa attığını söyledi. The Courier'a şu açıklamayı yaptı: “Ona kafayı yapıştırdım... Tam boyuyla ayağa kalkmasını bekleyecek değildim.”

    Ferguson, Şubat 1991'de ilk kez mahkûm edildi. Stirling'de bir polis memuruna kafa attığı için 100 sterlin, ayrıca kamu düzenini bozduğu için 25 sterlin para cezasına çarptırıldı. İkinci mahkûmiyetine yol açan olay yaşandığında, Stirling'de taksi kuyruğunda koltuk değnekleri kullanan 19 yaşındaki bir postacıyı yumruklayıp tekmelediği için 200 sterlin para cezası aldığında, üst ligde golcü kimliğiyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

    Ferguson, ikinci olayla ilgili BBC Sport'a, “Koltuk değneklerini hatırlamıyorum. Bana biraz yumruk savurdu. Aptallık ettim” dedi. Mağdur, mahkemede Ferguson'ı kışkırttığı yönündeki iddiaları reddetti ancak futbolcunun kız arkadaşına “hafifmeşrep” demiş olabileceğini kabul etti.

    Polis taksi durağına geldiğinde Ferguson'ı yaralı postacının başında, onu tekmelerken ve yumruklarken buldu. Ferguson polislere, “Ben yaptım ama o da ağzını bozuyordu” dedi. Mahkemede ise şunları söyledi: “Kız arkadaşıma, ardından da bana vuracağını düşündüğüm için yüzüne yumruk attım. Ona vurdum, ikimiz de yere düştük ve ayağa kalktıktan sonra kaburgalarına tekme attım.”

    Adam yerde yatarken neden çekip gitmediği sorulduğunda, “Yerde kalmasını sağlamak için tekmeledim. Hayatımda hiçbir zaman çekip gitmedim” dedi. Geriye dönüp baktığında farklı davranır mıydı? “Yine aynısını yapardım” diye yanıt verdi.

    Bu karardan yalnızca birkaç ay sonra Ferguson üçüncü kez mahkûm edildi. Kasım 1992'de, Yılın Oyuncusu ödül töreninin ardından sakin balıkçı köyü Anstruther'daki bir otelin barına girdi. Bar çalışanlarının mahkemedeki ifadelerine göre üzerinde bir kadın ipek eldiveni, klipsli bir küpe ve kulağının arkasında bir çiçek vardı.

    Haberlere göre Ferguson içki ısmarlarken bardaki bir balıkçı onu kızdırmaya başladı ve sonunda “Sana lanet olası...” dedi. Ancak “bela” kelimesini söyleyemeden Ferguson üzerine atıldı. Ferguson daha sonra o anı şöyle anlattı: “Taburesinden kalkmaya yeltenince ne olacağını anladım ve beklemedim. Bam. Adam taburesinden kayıp düştü ve ortalık karıştı. Vahşi Batı gibiydi.”

    Mahkemede, o sırada 20 yaşında olan Ferguson'ın 29 yaşındaki adamın başına yumruk atmayı sürdürdüğü, ardından iki kişinin forveti bardan dışarı attığı belirtildi. Polis sabah saat 4'te onu aramaya geldiğinde Ferguson “Kanepede sızmış, zilzurna sarhoştu.” Üzerinde, “birinin bana daha önce verdiği pembe bir şapka dışında” hiçbir şey yoktu. “Ruj sürmüştüm, küpem ve ipek eldivenim vardı. Başka da hiçbir şeyim yoktu.”

    Şunları ekledi: “Polis bana bir baktı ve ‘Sonra geliriz’ dedi. Öyle de yaptılar.”

    Ferguson'ın bu kavga nedeniyle hapse girme tehlikesi ciddiydi ancak bir yıllık denetimli serbestlikle kurtuldu. Bununla birlikte saha dışındaki davranışları, Dundee United'ın efsanevi yöneticisi McLean'i öfkelendirdi. Kulüp de Ferguson'ın kadro dışı bırakıldığını kamuoyuna açıkladı.

    Ferguson, The Overlap'te o günleri şöyle hatırladı: “Aptalca şeyler yüzünden para cezası alıyordum. Menajerim arabasını yıkamamı söylerdi, ben de arabayı alıp oto yıkamaya götürürdüm. Sonra bir bakardınız, arabada dört beş kişi Dundee'de dolaşıyoruz. Polis bizi durdururdu, çılgıncaydı. Yaptığımız şey buydu.”

    Durum o kadar kötüleşti ki Motherwell karşılaşması ertelendikten sonra kulüp, maç oynansaydı bile Ferguson'ın kadroda yer almayacağını kamuoyuna duyurdu.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulüp kurallarının ihlaliyle ilgili diğer sorunlar ve tüm futbolcular için geçerli olan kulübün disiplin yönetmeliğini kabul etmeyi reddetmesi, [yokluğunda] başlıca etkenlerdir. Dundee United'a bu kurallara uyacağına dair güvence verene kadar A takım kadrosu için değerlendirilmeyecektir. Kulüp, Duncan Ferguson'ın geleceğine ilişkin basındaki spekülasyonların duruma yardımcı olmadığına inanmaktadır. Bu spekülasyonlarla ilgili olarak kulüp, Duncan Ferguson'ın satılık olmadığını yineler.”

    United'ın satılmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen Leeds United 1 milyon sterlinlik teklif sundu; Chelsea'nin de bu teklifi karşıladığı bildirildi. Sonunda Rangers, Britanya transfer rekoru olan 4 milyon sterlinlik bir teklifle geldi ve Dundee United bunu kabul etti.

  • Bir adım fazla ileri

    Duncan Ferguson

    İskoç yetkililer, Ferguson'ı saha içindeki kafa atma eylemi nedeniyle suçlayarak benzeri görülmemiş bir karar aldı.

    Ferguson’ın Ibrox’taki dönemi tam bir felaketti. Üstelik bunun tek nedeni McStay’e attığı kafa değildi. Arka adalesindeki sakatlık, son İskoçya şampiyonuyla ilk maçına çıkmasını geciktirdi. Ünlü mavi formanın çektiği ilgiye alışık olmayan 21 yaşındaki bir oyuncu için baskı çok büyüktü. Düzensiz yaşam tarzı ve fiziksel sorunları nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemedi.

    “Bunda yaşam tarzımın da biraz payı vardı. O dönemde çok sakatlanıyordum. Gençtim, cebimde biraz param vardı ve Ally McCoist ile Durranty’nin [Ian Durrant] peşinden küçük bir fino köpeği gibi ayrılmıyordum,” diyen Ferguson, FourFourTwo’ya konuştu. “Onlar kendini kanıtlamış oyunculardı; ben ise işi öğrenen bir çocuktum. Bütün bunların akışına kapılıyorsun. Daha gerçekten bir şey başarmadan başardığını sanıyorsun.

    “En üst seviyedesin ama aslında sahada hiç performans gösteremedim çünkü bunu yapma fırsatım olmadı. Hiçbir zaman fiziksel olarak hazır değildim. Muhtemelen benim için birkaç yıl erkendi.”

    Rangers, Nisan 1994’te küme düşme tehlikesi yaşayan Raith ile karşılaştığında Ferguson, Walter Smith’in takımında yalnızca altı lig maçına çıkmıştı. Rangers 1-0 öndeyken Ferguson ile McStay, konuk ekibin ceza sahası dışında top için mücadele etmeye başladı. Hakem, Raith lehine serbest vuruş vermek için düdüğünü çaldığı sırada başını başka yöne çevirdi ve Ferguson’ın McStay’in yüzüne attığı sert kafayı görmedi.

    McStay’in kanamasına ve itirazlara rağmen Ferguson sahada kaldı ve ikinci yarının başlarında Rangers formasıyla ilk golünü attı. Abartılı gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü.

    Kafa atma olayı, sonraki günlerde haberlerde ve tabloid gazetelerde geniş yer buldu. Manşetlerden birinde “Seni kaçık” yazıyordu.

    McStay veya Raith şikâyette bulunmamasına rağmen savcı, denetimli serbestlik süresi hâlâ devam eden Ferguson’a suçlama yöneltmeye karar verdi. İskoçya Futbol Federasyonu daha sonra Ferguson’a 12 maç men cezası verileceğini açıkladı. Bu, tek bir olay için o güne kadar verilen en ağır cezaydı.

    Rangers teknik direktörü Smith öfkeliydi. The Scotsman’a, “Sonrasında bize hiçbir şey sorulmadı. Tamamen önemsiz bir olaydı. Hakem oyunu devam ettirdi, olayla ilgili hiçbir şey yapmadı. Sonra mesele büyüdü ve Duncan’ın mahkemeye çıkmasıyla sonuçlandı. Bana göre bu, en saçma şeylerden biriydi. Futbol maçlarında her yerde yaşanan türden bir olaydı,” dedi.

    Everton, Ferguson’a bir çıkış yolu sundu. Smith de forvete, transferin mümkün olan en iyi sonuç olduğunu söyledi. Teknik direktör, “Ayrılması gerekiyordu,” dedi.

    Ferguson, “Bunu söylediğinde gözyaşlarına boğuldum,” diye hatırladı. “Onu hayal kırıklığına uğratmıştım. Bana kiralık dönemimden sonra geri döneceğimi söylüyordu ve o sırada bunu içtenlikle söylediğinden eminim. Ama ağladım. Başarısız olmuştum. Daha çok içmeye başlamıştım. Kontrolümü kaybetmiştim.”

  • Kilit altında

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    Everton'ın çabalarına rağmen Ferguson, üç aylık hapis cezasının 44 gününü cezaevinde geçirmek zorunda kaldı.

    Ferguson, Mike Walker döneminde kiralık olarak Everton'a katıldı ancak asıl çıkışını Joe Royle yönetiminde yaptı. Royle'un ilk maçında Ian Rush, Robbie Fowler, John Barnes ve Steve McManaman'ın forma giydiği Liverpool'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette başrol oynadı.

    Ferguson, şaşırtıcı biçimde, bu maçtan sadece birkaç gün önce alkollü araç kullanırken yakalanmıştı. “Tek başımaydım. Şehir merkezinin ortasındaydım. Cumartesi gecesiydi. Ne yaparsın? Aptallık edip içki içmeye gittim. Pazartesi Liverpool'la maçımız var, ben cumartesi gecesi dışarıdayım. Delilik… Pazar sabahı saat 03.00'te karakoldayım. Pazartesi Liverpool maçı var. Yıldız forvet nezarette,” dedi.

    Everton, 1995'te Wembley'de Manchester United'ı 1-0 yenerek FA Cup'ı kazandı. Aynı ay Ferguson, McStay'e kafa attığı için üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

    O dönemde Raith tarafından serbest bırakılmış olan McStay, kulüpten kulübe geçmişti ve mahkemede mesleğini “boyacı ve dekoratör” olarak bildirdi. Olayın kasıtlı bir saldırı değil, kazara yaşanan bir “kafa kafaya çarpışma” olduğunu söyledi. Hatta hâkim, polise daha önce verdiği ifade nedeniyle yalancı tanıklıkla suçlanabileceği konusunda onu uyardı.

    McStay daha sonra The Scotsman'a şunları söyledi: “Fotoğraflardan birinde saçlarımın geriye savrulduğunu görebilirsiniz. Yine de insanlar bana dokunmadığını söylüyor!… Bir anda gözden çıkarıldım. Hiçbir suçum olmadığı hâlde, artık işe yaramazmışım gibi davranıldı.”

    Şöyle devam etti: “Kimse [depresyon] yaşadığımı bilmiyor. Eşim dışında bunu gerçekten bilen yok. 18 yıl ilaç kullandım. Bu beni değiştirdi, öyle söyleyeyim. Kafa atmayı suçlamıyorum. Hayatta bazı şeyler olur. Bir de boşandım. Aynı zamanda futbol oynamayı bıraktım. Her şey üst üste geldi. Hayatta başa çıkamadığınız şeyler olur. Ama inancımın, umudumun bir kısmını kaybettim. Artık Raith Rovers'ta olmamakla başa çıkamadım.”

    Yıllar sonra katıldığı bir podcast'te Ferguson, olayı önemsiz göstererek şöyle dedi: “Önemsiz bir olaydı. Açıkça söylüyorum. Çocuğa hiç dokunmadım. Sadece hafifçe sıyırdım. Vurmuş olsaydım, vurmuş olurdum. Oyuna devam ettik. İkimiz de devam ettik. O maçta gol attım!”

    Ferguson cezaya itiraz etti ve 1995-96 sezonuna Everton'da başladı. Ancak ekim ayında, cezasını çekmek üzere İskoçya'ya dönmesi emredildi. BBC Sport'a “Üzgündüm. Endişeliydim. Korkmuştum. Elbette korkmuştum,” dedi. “Ama hapishanenin nasıl bir yer olduğunu görmek için biraz da heyecanlıydım. Çünkü genç ve aptaldım.

    “Filmleri görmüşsünüzdür, değil mi? Hapishane filmlerini izlersiniz ve içeride olmanın nasıl bir şey olduğunu düşünürsünüz. O yüzden biraz öyle bir his vardı. Belki heyecan değildi ama içeride gerçekte neler olacağını kesinlikle merak ediyordum.”

    Ancak bu his uzun sürmedi. Ferguson, ilk gece “oranın cehennem olduğunu anladığını” söyledi. Şöyle anlattı: “Yatağın ucunda oturuyordum. Her şey yankılanıyordu. Size bağırıyorlar. ‘Sabah seni kesecekler.’ Olan buydu.”

    “Nerede olduğunuzu tespit ediyorlar. Sanki bana odaklanmışlardı. Kaygıdan perişan oluyorsunuz. Sabah bununla yüzleşmek zorundasınız. Bütün gece gözümü kırpmadım. Dehşete düşmüştüm. Sabah o koridora çıkacağım ve birinin bana bıçak saplayacağını düşünüyorsunuz.

    “Kendinizi yetişkin bir adam sanıyorsunuz, değil mi? Ben de öyle sanıyordum. Her şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyordum. Oysa daha çocuktum.”

    Ferguson, SFA'nın kendisine destek vermemesini ihanet olarak gördü. Genel sekreter Jim Farry'nin daha sonra kaldırılan böylesine ağır bir men cezası vererek davaya önyargıyla yaklaşılmasına yol açtığını düşünüyordu. Buna karşılık Everton Teknik Direktörü Royle, onu adı kötüye çıkmış İskoç hapishanesinde ziyaret eden, kendisine anlayış ve yakınlık gösteren biri oldu.

    Royle cezaya ilişkin şunları söyledi: “Hepimiz şaşkınız, afallamış durumdayız. İnsanları hapisten uzak tutmaya kararlı görünen bir toplumda, iyi bir işi olan ve toplum için tehlike oluşturmayan genç bir adamı hapse attığımıza gerçekten inanamıyoruz. Onu tanıyan herkes çok hoş bir genç olduğunu söyleyecektir. Kesinlikle kötü biri değil. Bazen aptalca davranışlarda bulundu ama bunun nedeni çoğunlukla olgunlaşmamış olmasıydı. Her hafta futbol sahalarında yaşanan olayları görüyoruz. Bunlar, Duncan'ın şimdi azılı suçlularla birlikte hapse atılmasına neden olan olaydan çok daha kötü.”

    Everton Başkanı Peter Johnson, oyuncunun itirazını desteklemek için mahkemeye bir mektup yazdı ve Ferguson'ı “Everton formasını giymiş en sevilen oyunculardan biri” olarak tanımladı.

  • Kahramanın dönüşü

    Everton's Duncan Ferguson celebreates (w
    AFP

    Everton taraftarları, cezaevinde geçirdiği korkutucu günlerin ardından dönen Ferguson'ı karşılamak için akın etti.

    8 Aralık 1995'te Everton'ın rezerv takımı ile Newcastle'ın rezerv takımı arasındaki maçı izlemek için 10 binden fazla taraftar geldi. Gayda grubunun da eşlik ettiği taraftarlar, hapiste geçirdiği sürenin ardından Merseyside'a dönen Ferguson'ı bir kahraman gibi karşıladı. Ferguson ise 5-0'lık galibiyette iki gol ve bir asistle karşılık verdi.

    Birkaç gün sonra West Ham ve Newcastle maçlarında sonradan oyuna girerek Premier League'e döndü. Sezonu ligde beş golle tamamladı.

    Özgürlüğüne kavuşsa da aldığı cezanın etkileri sürdü. İskoçya Futbol Federasyonu (SFA), Ferguson'ın Barlinnie'de geçirdiği 44 güne ek olarak ilk verdiği 12 maçlık men cezasını da uygulamaya çalıştı. Ferguson ve Everton bu karara mahkemede itiraz etti. SFA'nın tutumunu kinci bulan Ferguson, A millî takımda yalnızca sekiz maça çıkmış olmasına rağmen bir daha İskoçya için oynamayı reddetti.

    Ferguson o günleri şöyle anlattı: "Yani olan şu: Hapse girmiştim, değil mi? Yedi hafta ya da üç ay yattım. Belli sayıda maç kaçırdım. Çıktığımda SFA, çektiğim cezanın üstüne bir de 12 maçlık men cezası almamı istedi. Onlara hiçbir zaman yetmiyordu. Ben de mahkemeye gidip hakkımı savunmak ve 'Bakın, buna çifte cezalandırma deniyor' ya da adı her neyse, bunu söylemek zorunda kaldım. Hapse girdim, içeride yattım, bir sürü maç kaçırdım; bir de üstüne 12 maçlık ceza çekmemi istiyorlar. Sonunda davayı kazandım. Verdikleri maçlık cezayı çekmedim."

    Ferguson'ın önce Craig Brown, daha sonra da eski Rangers teknik direktörü Smith döneminde İskoçya kadrosuna dönmesi için pek çok çağrı yapıldı. Ancak kendi deyimiyle "inatçılığı" yüzünden kararını hiç gözden geçirmedi. Bundan büyük pişmanlık duyuyor: "İskoçya için 200 kez oynamalıydım, biliyor musunuz? Tam 14 yıl boyunca her yıl beni çağırdılar. 34 yaşıma gelene kadar her yıl çağırdılar."

    Ferguson, Goodison Park'taki iki döneminde 270'ten fazla maça çıkarak Everton'da istikrar ve taraftar sevgisi buldu. Ancak şiddete yatkınlığı sürüyordu. Rakiplerine yumruk ve tekme savurmaya her an hazır olan forvet, kariyerini noktaladığında İngiltere'nin en üst liginde sekiz kez oyundan atılmıştı. Bu, lig tarihindeki en yüksek sayıya ortak olduğu anlamına geliyordu. Altı doğrudan kırmızı kartla ise rekoru tek başına elinde tutuyor.

    BBC Sport'a konuşan Ferguson, "Taraftarlar beni benimsedi. Saha dışında, alkollü araç kullanma suçum dışında hiç sorun yaşanmadı. Kulübün benim gibi birine ihtiyacı vardı. Takım pek iyi değildi. Uzun boylu İskoç santrforlar konusunda güçlü bir gelenekleri vardı. Ben de o kalıba uyuyordum" dedi.

    "Agresiftim. Taraftarlar bunu seviyordu. Kendileri için mücadeleye giren birini istiyorlardı. O andan sonra işler benim için değişti. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham'a karşı oynuyorsunuz. Gerçekten güçlü takımlarla karşılaşıyorsunuz. Bu da içimdeki en iyiyi ortaya çıkardı."

    Ancak Ferguson yalnızca agresifliğinden ibaret değildi. Çok gol atan, saygı duyulan bir golcüydü. Merseyside'da geçirdiği yıllar boyunca Sir Alex Ferguson'ın takımına karşı toplam yedi gol atarak Manchester United'ın, ayrıca Everton'ın şehirdeki rakibi Liverpool'un başına dert oldu.

  • Adalet dağıtmak

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Ferguson, evine yönelik iki ayrı hırsızlık girişimini engelledi; failleri cezaevinden önce hastaneye gönderdi

    Newcastle'da geçirdiği ve bir FA Cup finaline daha çıktığı iki yılın ardından Ferguson, 2000 yazında eski Rangers teknik direktörü Smith'le yeniden bir araya gelmek için Everton'a döndü. Ertesi yılın ocak ayında Ferguson, eşi ve küçük kızıyla yaşadığı evde dinlenirken garip bir hareketlilik fark etti. Gece saat birde üzerinde tişört olmadan kanepede uzanan 29 yaşındaki futbolcu, ne olduğuna bakmaya gitti.

    Olanlardan habersizce dolaşan avını izleyen bir kedi gibi, Ferguson da sakin olduğunu söyledi. Ancak ilk davetsiz misafir evine girer girmez üzerine atıldı.

    Ferguson, ikinci hırsızın kaçtığı olayı daha sonra şöyle anlattı: “Üzerlerine gittim ve adamlara hiç fırsat vermedim. Açıkçası neye uğradıklarını şaşırdılar.”

    “Eşim üst katta, üç aylık bebeğimizin yanındaydı. Gece saat bir, pencereden bağırıyor. ‘Güm, güm, güm’ seslerini duyup ‘Onu öldüreceksin, s*ktir, dur!’ diye bağırıyor. Ama o anda gözünüz dönüyor. Sonra aşağı bakıp ‘Aman Tanrım’ diyorsunuz.”

    Ferguson, hırsızlardan birini öyle ağır dövdü ki ambulans ve polis gelene kadar ona kalp masajı yapmak zorunda kaldı. Tony Bellew'in podcast'inde, “Kendimi tutmadım, gerçekten,” dedi. “Öldürdüğümü düşündüğüm noktaya kadar vurmaya devam ettim, gerçekten. Sonra onu hayata döndürmeye çalışmak zorunda kaldım. Bir adama saldırırken bir anda ona yardım eder hâle geliyorsunuz. Hepsi birkaç saniye içinde oldu.”

    Ferguson, olayı Everton soyunma odasında takım arkadaşlarına anlattığında ona “Onlara vurmayı ne zaman bıraktın?” diye soruldu. Ferguson'un cevabı şuydu: “Hareket etmeyi bıraktıklarında.” Hırsız Barry Dawson üç gün hastanede kalmak zorunda kaldı. Dawson ve suç ortağı Michael Pratt ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Yaklaşık iki yıl sonra, bir ocak akşamı saat 20.00'de Ferguson, evindeki spor salonunu kullanmaya giderken Formby'deki mülküne girmiş başka bir hırsızla karşılaştı. Ferguson yumrukladığı hırsızla boğuşup onu yere düşürdü, ancak hırsız bu kez ona bir votka şişesiyle vurmaya çalıştı.

    Ferguson polise, “Eğildim, yumruğumu savurup yüzünün yan tarafına vurdum,” dedi. “Vuruşun etkisiyle üzerine düştüm ve ikimiz de yere yuvarlandık. Direnmeyi bıraktı. Ben de dizimi incittim ve nefesim kesildi.”

    Arbede sona erdiğinde 37 yaşındaki Carl Bishop'ın çenesi kırılmış, üç dişi yerinden çıkmıştı. Bu nedenle iki gün hastanede kaldı. Bishop suçlu bulunsa da Ferguson'u kendisine saldırmakla suçlayınca Merseyside Polisi yeni bir soruşturma başlattı. Yetkililer, Ferguson'un evini ve ailesini koruduğunu kabul ederek “makul olmayan bir şekilde davrandığını gösteren hiçbir kanıt” bulunmadığına hükmetti ve İskoç futbolcu hakkındaki tüm suçlamalar kısa sürede düşürüldü. Bishop ise dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Birkaç yıl sonra futbolculuğu bırakan Ferguson antrenörlüğe başladı. Everton'da iki kez geçici teknik direktörlük yaptıktan sonra Forest Green Rovers ve Inverness'te görev aldı. Kısa süre önce de Kuzey İrlanda ekibi Glentoran'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

    Umarız düşünmeden sergilediği saldırgan davranışlar geçmişte kalmıştır, ancak unutulmadılar. Sonuçta hukuk sisteminin dizginlemeye çalıştığı özellikler, Ferguson'u Merseyside'da adeta bir ilaha dönüştürdü. Kendi ülkesinde defalarca suç işlemiş biri olan Ferguson'da Everton taraftarları, forma için her şeyini veren gerçek bir anti-kahraman gördü. Evini savunurken gösterdiği vahşetle sahada kazanmak için mücadele ediyordu.

    Premier League'de rekor sayıda kırmızı kart görerek futbolu bıraktı ve kuşağının en korkulan pivot santrforu olarak ün kazandı. Ancak kötü şöhretli Barlinnie hapishanesine giren o korkmuş genç, oradan büyük bir sadakat duygusuna sahip bir adam olarak çıktı. Savunmacılar ve talihsiz hırsızlar için aynı ölçüde korkutucuydu. Ama pek çok taraftar, özellikle de Everton taraftarları için sevgiyle “Duncan Disorderly” diye anılan bu adam, onlardan biriydi.