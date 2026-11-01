Ferguson'ın Dundee United'dan Britanya transfer rekorunu kırarak Rangers'a katılmasından önce bile uyarı işaretleri ortadaydı.

Kulübe okul çağında imza atan Ferguson, Tannadice ekibiyle İskoçya Gençler Kupası'nı kazandı. Jim McLean, 1990'da Ibrox'ta Rangers karşısında alınan 2-1'lik galibiyette onu oyuna soktuğunda henüz 18 yaşındaydı ve ilk maçına çıkıyordu. Potansiyeli açıktı ancak genç forvet, kulübün sembol isimlerinden olan başkan ve teknik direktör McLean ile birden fazla kez karşı karşıya geldi. O kadar sık para cezasına çarptırıldı ki “Sürekli parasızdım, hiçbir şeyim yoktu” diye yakındı.

O sezon az sayıda maça çıkan uzun boylu forvet, St Johnstone karşısında galibiyet golünü atarak United'ı İskoçya Kupası finaline taşıdı. United finalde Motherwell'e kaybetti. Ferguson, sonraki sezon ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Takım arkadaşı Maurice Malpas, The Courier'a şöyle konuştu: “Dürüst, saf ve olgunlaşmamış, iri bir delikanlıydı. Sahada takımınızda olmasını isteyeceğiniz biriydi. Hızlıydı, dönüp koşmak isterdi. Bazı aptalca şeyler yaptı ama olgunlaşmamıştı ve aslında hiçbir zaman tam anlamıyla olgunlaşmadı.”

Ferguson, 18 yaşındayken Dundee'deki bir barda bir kadın yüzünden çıkan kavganın ardından öfkeyle tuvalet kapısını tekmeledi ve ayak parmağını kırdı. Ferguson'dan belirgin biçimde daha kısa olan karşı taraf, futbolcu taburesinden kalkamadan ona kafa attığını söyledi. The Courier'a şu açıklamayı yaptı: “Ona kafayı yapıştırdım... Tam boyuyla ayağa kalkmasını bekleyecek değildim.”

Ferguson, Şubat 1991'de ilk kez mahkûm edildi. Stirling'de bir polis memuruna kafa attığı için 100 sterlin, ayrıca kamu düzenini bozduğu için 25 sterlin para cezasına çarptırıldı. İkinci mahkûmiyetine yol açan olay yaşandığında, Stirling'de taksi kuyruğunda koltuk değnekleri kullanan 19 yaşındaki bir postacıyı yumruklayıp tekmelediği için 200 sterlin para cezası aldığında, üst ligde golcü kimliğiyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Ferguson, ikinci olayla ilgili BBC Sport'a, “Koltuk değneklerini hatırlamıyorum. Bana biraz yumruk savurdu. Aptallık ettim” dedi. Mağdur, mahkemede Ferguson'ı kışkırttığı yönündeki iddiaları reddetti ancak futbolcunun kız arkadaşına “hafifmeşrep” demiş olabileceğini kabul etti.

Polis taksi durağına geldiğinde Ferguson'ı yaralı postacının başında, onu tekmelerken ve yumruklarken buldu. Ferguson polislere, “Ben yaptım ama o da ağzını bozuyordu” dedi. Mahkemede ise şunları söyledi: “Kız arkadaşıma, ardından da bana vuracağını düşündüğüm için yüzüne yumruk attım. Ona vurdum, ikimiz de yere düştük ve ayağa kalktıktan sonra kaburgalarına tekme attım.”

Adam yerde yatarken neden çekip gitmediği sorulduğunda, “Yerde kalmasını sağlamak için tekmeledim. Hayatımda hiçbir zaman çekip gitmedim” dedi. Geriye dönüp baktığında farklı davranır mıydı? “Yine aynısını yapardım” diye yanıt verdi.

Bu karardan yalnızca birkaç ay sonra Ferguson üçüncü kez mahkûm edildi. Kasım 1992'de, Yılın Oyuncusu ödül töreninin ardından sakin balıkçı köyü Anstruther'daki bir otelin barına girdi. Bar çalışanlarının mahkemedeki ifadelerine göre üzerinde bir kadın ipek eldiveni, klipsli bir küpe ve kulağının arkasında bir çiçek vardı.

Haberlere göre Ferguson içki ısmarlarken bardaki bir balıkçı onu kızdırmaya başladı ve sonunda “Sana lanet olası...” dedi. Ancak “bela” kelimesini söyleyemeden Ferguson üzerine atıldı. Ferguson daha sonra o anı şöyle anlattı: “Taburesinden kalkmaya yeltenince ne olacağını anladım ve beklemedim. Bam. Adam taburesinden kayıp düştü ve ortalık karıştı. Vahşi Batı gibiydi.”

Mahkemede, o sırada 20 yaşında olan Ferguson'ın 29 yaşındaki adamın başına yumruk atmayı sürdürdüğü, ardından iki kişinin forveti bardan dışarı attığı belirtildi. Polis sabah saat 4'te onu aramaya geldiğinde Ferguson “Kanepede sızmış, zilzurna sarhoştu.” Üzerinde, “birinin bana daha önce verdiği pembe bir şapka dışında” hiçbir şey yoktu. “Ruj sürmüştüm, küpem ve ipek eldivenim vardı. Başka da hiçbir şeyim yoktu.”

Şunları ekledi: “Polis bana bir baktı ve ‘Sonra geliriz’ dedi. Öyle de yaptılar.”

Ferguson'ın bu kavga nedeniyle hapse girme tehlikesi ciddiydi ancak bir yıllık denetimli serbestlikle kurtuldu. Bununla birlikte saha dışındaki davranışları, Dundee United'ın efsanevi yöneticisi McLean'i öfkelendirdi. Kulüp de Ferguson'ın kadro dışı bırakıldığını kamuoyuna açıkladı.

Ferguson, The Overlap'te o günleri şöyle hatırladı: “Aptalca şeyler yüzünden para cezası alıyordum. Menajerim arabasını yıkamamı söylerdi, ben de arabayı alıp oto yıkamaya götürürdüm. Sonra bir bakardınız, arabada dört beş kişi Dundee'de dolaşıyoruz. Polis bizi durdururdu, çılgıncaydı. Yaptığımız şey buydu.”

Durum o kadar kötüleşti ki Motherwell karşılaşması ertelendikten sonra kulüp, maç oynansaydı bile Ferguson'ın kadroda yer almayacağını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulüp kurallarının ihlaliyle ilgili diğer sorunlar ve tüm futbolcular için geçerli olan kulübün disiplin yönetmeliğini kabul etmeyi reddetmesi, [yokluğunda] başlıca etkenlerdir. Dundee United'a bu kurallara uyacağına dair güvence verene kadar A takım kadrosu için değerlendirilmeyecektir. Kulüp, Duncan Ferguson'ın geleceğine ilişkin basındaki spekülasyonların duruma yardımcı olmadığına inanmaktadır. Bu spekülasyonlarla ilgili olarak kulüp, Duncan Ferguson'ın satılık olmadığını yineler.”

United'ın satılmayacağı yönündeki açıklamasına rağmen Leeds United 1 milyon sterlinlik teklif sundu; Chelsea'nin de bu teklifi karşıladığı bildirildi. Sonunda Rangers, Britanya transfer rekoru olan 4 milyon sterlinlik bir teklifle geldi ve Dundee United bunu kabul etti.