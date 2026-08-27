Futbol ile rapin buluştuğu yer: Memphis Depay, Rafael Leao ve diğerlerinin müzik kariyerlerine içeriden bir bakış

Leao, 291 maçta AC Milan adına 145 gole doğrudan katkı yaparak Avrupa'nın en iyi kanat oyuncuları arasında gösteriliyor ve ayrıca Portekiz Milli Takımı formasıyla 49 kez sahaya çıktı. Ancak hip-hop onun ikinci aşkı ve 2021'de, memleketi Seixal'ın 2845 posta kodundan adını alan WAY 45 mahlasıyla 'Beginning' adlı yedi parçalık bir EP yayımlayarak ilk kez bir MC olarak yeteneklerini sergiledi.

İki yıl sonra Leao, hip-hop'u soul ve R&B ile harmanlayan 17 parçalık otobiyografik bir çalışma olan ilk stüdyo albümü 'My Life In Each Verse''ü çıkardı. Bu, dinleyicilere aile hayatına ve Portekiz'de genç yaşta yaptığı fedakârlıklara dair bir bakış sunan iddialı bir projeydi, ancak basit kelime oyunları ve vokal çeşitliliğinin azlığı, albümün tamamını dinlemeyi yer yer yorucu hale getirebiliyor.

2025'te yayımlanan '12:12' , Leao'nun flow'unda belirgin bir gelişim olduğunu gösterdi; kısa EP'nin sekiz parçasının tamamında özgüveni öne çıktı. Daha agresif bir trap sound'unu benimseyen Leao, futbol yıldızı dış görünüşünün ötesine geçerek inancını ve kamuoyu denetimiyle başa çıkma sürecini yansıtıyor.

Şimdilik WAY 45, ticari bir devden ziyade orta seviyede bağımsız bir streaming sanatçısı olarak faaliyet gösteriyor, ancak maddi kazanç Leao için ikinci planda.

"Müzikte her zaman bir şeyler yapmak istedim ve bunun kendimi ifade etmeme gerçekten izin verdiğini düşünüyorum, çünkü utangacım" dedi Leao, 2023'te Rolling Stone'a. "Utangaç biriyim ve duygularımı, hislerimi her zaman göstermem. Ama müzik sayesinde bunu yapabiliyorum ve bu benim için adeta başka bir dünya gibi."

Leao, eski Milan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten ilk albümünün ardından aldığı bazı sert tavsiyelere rağmen müziğe olan tutkusunun peşinden gitmeyi sürdürecek. Leao, "Buna güldü ve bana onun yerine futbola odaklanmamı söyledi!" dedi. "Ama diğerleri [arkadaşlarım] bana devam etmemi ve kendi yolumda yürümemi söyledi."