Futbol ile rapin buluştuğu yer: Memphis Depay, Rafael Leao ve diğerlerinin müzik kariyerlerine içeriden bir bakış
İngiltere kahramanı John Barnes'ın, 1990 İtalya Dünya Kupası için New Order'ın 'World In Motion' parçasında unutulmaz rap performansını sergilemesinden bu yana, futbolcular kendilerini hip-hop dünyasında denemeye adeta mecbur kaldı. Çoğu zaman bunlar, belirli organizasyonlar için heyecan yaratmaya ya da kişisel markaları güçlendirmeye yardımcı olan tek seferlik çalışmalar oluyor. Ancak bazı nadir durumlarda mesele bundan çok daha ciddi.
Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean ve Alex Iwobi için rap yapmak, üst düzey bir futbolcu olmanın ayrılmaz parçası olan bitmek bilmeyen baskıdan kaçış sağlayan yaratıcı bir çıkış yolu. Stüdyo, onlar için sevinci, acıyı ve kalplerine yakın konuları ifade edebilecekleri güvenli bir sığınak.
Boş zamanlarında mikrofon başında yeteneklerini geliştirerek, bir gün kramponları bırakıp mikrofonu tamamen devralmaya ve tam zamanlı müzik kariyerine yönelmeye de zemin hazırlıyor olabilirler. Asıl soru şu: Bu dörtlü, rap dünyasında tutunmak için gerekenlere sahip mi?
Rafael Leao
Leao, 291 maçta AC Milan adına 145 gole doğrudan katkı yaparak Avrupa'nın en iyi kanat oyuncuları arasında gösteriliyor ve ayrıca Portekiz Milli Takımı formasıyla 49 kez sahaya çıktı. Ancak hip-hop onun ikinci aşkı ve 2021'de, memleketi Seixal'ın 2845 posta kodundan adını alan WAY 45 mahlasıyla 'Beginning' adlı yedi parçalık bir EP yayımlayarak ilk kez bir MC olarak yeteneklerini sergiledi.
İki yıl sonra Leao, hip-hop'u soul ve R&B ile harmanlayan 17 parçalık otobiyografik bir çalışma olan ilk stüdyo albümü 'My Life In Each Verse''ü çıkardı. Bu, dinleyicilere aile hayatına ve Portekiz'de genç yaşta yaptığı fedakârlıklara dair bir bakış sunan iddialı bir projeydi, ancak basit kelime oyunları ve vokal çeşitliliğinin azlığı, albümün tamamını dinlemeyi yer yer yorucu hale getirebiliyor.
2025'te yayımlanan '12:12' , Leao'nun flow'unda belirgin bir gelişim olduğunu gösterdi; kısa EP'nin sekiz parçasının tamamında özgüveni öne çıktı. Daha agresif bir trap sound'unu benimseyen Leao, futbol yıldızı dış görünüşünün ötesine geçerek inancını ve kamuoyu denetimiyle başa çıkma sürecini yansıtıyor.
Şimdilik WAY 45, ticari bir devden ziyade orta seviyede bağımsız bir streaming sanatçısı olarak faaliyet gösteriyor, ancak maddi kazanç Leao için ikinci planda.
"Müzikte her zaman bir şeyler yapmak istedim ve bunun kendimi ifade etmeme gerçekten izin verdiğini düşünüyorum, çünkü utangacım" dedi Leao, 2023'te Rolling Stone'a. "Utangaç biriyim ve duygularımı, hislerimi her zaman göstermem. Ama müzik sayesinde bunu yapabiliyorum ve bu benim için adeta başka bir dünya gibi."
Leao, eski Milan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten ilk albümünün ardından aldığı bazı sert tavsiyelere rağmen müziğe olan tutkusunun peşinden gitmeyi sürdürecek. Leao, "Buna güldü ve bana onun yerine futbola odaklanmamı söyledi!" dedi. "Ama diğerleri [arkadaşlarım] bana devam etmemi ve kendi yolumda yürümemi söyledi."
Alex Iwobi
17 adıyla, Arsenal altyapısından yetişen Alex Iwobi 2024'te ilk single'ı 'Don't Shoot'u yayımladı. Parçada mevcut Ipswich Town forveti Chuba Akpom ile eski İngiltere 19 Yaş Altı milli oyuncusu Medy Elito da yer aldı. Şarkının ana mesajı, gençleri sokak şiddeti dünyasına çekilmekten vazgeçirmekti; buna eşlik eden müzik videosu da üçlünün doğu Londra'daki büyümesine bir övgü niteliği taşıyordu.
Şu anda Fulham'ın kilit oyuncularından biri olan ve Nijerya formasıyla 99 maça çıkan Iwobi, aynı yıl Afrika köklerini kutlayan 'What's Luv' adlı ikinci single'ını da çıkardı, ardından ise odağını bütünlüklü bir işe çevirdi. Bu çalışma nihayet bu nisan ayında tamamlanıp kamuoyuna sunuldu ve Iwobi, şimdiye kadar EP yayımlayan ilk Premier League oyuncusu oldu. Dokuz parçalık bu çalışma 'More To Life' adını taşıyor.
EP, anlamlı sözlerden çok gösterişin öne çıktığı lüks rap kategorisine giriyor, ancak aynı zamanda Nijerya mirasına da dayanıyor. Iwobi'nin yorumu net, prodüksiyon ise olağanüstü. Aston Villa ve Belçika orta saha oyuncusu Amadou Onana'nın 'Mine' parçasındaki katkısı da işe ekstra bir enerji ve merak katmanı ekliyor. Iwobi'nin hâlâ net bir sound kimliğine oturması gerekse de, sahnede geleceği olabileceğini düşündüren yeterince olumlu unsur var ve o da taraftarların kendisinin başka bir yönünü görmesini istiyor.
"Herkes futbolcu Alex Iwobi'yi biliyor ama bence artık insanların futbol dışında da hobilerim olduğunu, birçok şeyle ilgilenmeyi sevdiğimi görmesinin zamanı geldi. Ve tabii ki müzik de bunlardan biri" dedi, yakın zamanda Native'e verdiği röportajda. "İnsanların müziğim yüzünden dikkatimin dağıldığını düşünmesini istemiyorum çünkü aynı zamanda futbol benim ana mesleğim.
"Fulham'a transfer olduğumdan beri [2023'te] bunun doğru zaman olduğunu hissediyorum. Menajerim bana futbol sahasının dışında da gidip kendimi ifade etme özgürlüğü veriyor. Arkadaşlarım bana bu özgürlüğü veriyor ve ailem de bana bu özgürlüğü veriyor. Bu kadar çok insan bana yeşil ışık yakarken, kendimi müzik aracılığıyla ifade etme konusunda özgüvenli hissediyorum."
Memphis Depay
"Sadece futbol oynamak, bana göre değil," demişti Memphis Depay, yılın başlarında HYPEBEAST'e. "Yaşadığım hayat, yaptıklarım ve temsil ettiklerim açısından benim adım futboldan daha büyük."
Gerçekten de Hollanda milli takım oyuncusu, PSV'de başlayıp onu Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid ve Corinthians'a taşıyan etkileyici bir futbol kariyeri yaşadı. Son olarak Corinthians, onunla yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak Depay, rapçi olarak yaptıklarıyla profilini önemli ölçüde yükseltmeyi de başardı.
Depay, aile geçmişi ve dünya çapındaki seyahatlerinden ilham alarak ilk olarak 2017'de bağımsız müzik yayımlamaya başladı. 2020'de 'Heavy Stepper' adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı. Bu albüm bir yandan onun zenginliğinin ve üst düzey modaya ilgisinin kutlaması niteliği taşırken, diğer yandan yetişme tarzını ve zorluklara karşı mücadelesini anlatıyordu. Albüm, genel rap klişelerine fazlasıyla yaslanıyor ve 'Big Fish' parçasındaki "I need money like the Glazers" sözlerinin United'ın çoğunluk hissedarlarına gönderme olarak düşünülmediğini açıklamak zorunda kalmıştı.
Bununla birlikte YouTube ve Spotify'da milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve 2025 tarihli ortak EP'si 'Favelas'ta bir sanatçı olarak gelişim gösterdi. Bu proje, Corinthians'a katıldıktan sonra Depay'ın Brezilya'daki yeni hayatını ele aldı; trap ve funk'ı başarıyla birleştirirken yerel kültürü tamamen benimsediğini ortaya koydu.
Depay, bu yaz Corinthians yetkilileriyle yaşadığı uzayan anlaşmazlığın ardından tartışma da yarattı. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşme yenilemesi kabul edilmeden önce kulüp, ilk iki yıllık uzatma teklifini geri çekmişti ve Depay kulübü "kabul edilemez davranışla" suçlamıştı. Takımın Copa Libertadores'te çeyrek finale yükselmesine yardımcı olmak için dönüşünden sadece 24 saat sonra Depay, Corinthians genel merkezinin alevler içinde gösterildiği 'Don't Panic' şarkısının yeni klibini yayımlayarak yeni bir kırılmaya yol açma riski taşıdı.
Taraftarlar, artan mali kaos ortamında şu anda kulübün sahiplik yönetimini protesto ediyor. Ancak Depay, videosunun "aylar önce çekildiğini" söyledi ve ardından sosyal medya açıklamasında şunları ekledi: "Umarım insanların ne düşündüklerini sakin şekilde ifade edebildiği barışçıl bir protesto olur. Müziğimle ilgili olarak, bunun sadece sanat olduğunu tekrar vurguluyorum."
Tüm bunlara rağmen, rap sahnesinde Depay'dan daha fazlası gelecek gibi görünüyor. İlham kaynakları arasında Tupac, Jay-Z ve 50 Cent'i sayan Depay, HYPEBEAST'e şunları da ekledi: "Stüdyoda çok fazla saat geçiriyorum, seanslara ve kliplere kendi paramı yatırıyorum, bu yüzden iş ciddiye bindi. Yayımlanmamış şarkılarım, yaklaşık üç albümlük bir birikime sahip. Bu beni heyecanlandırıyor."
Moise Kean
Kean'ın futboldaki yolculuğu 2019'da Juventus'ta başladı; ayrıca Hellas Verona, Everton ve Paris Saint-Germain formalarını da giydi, ancak sık sık potansiyelini karşılayamamakla suçlandı. Ancak bu durum, 2024 yazında Juve'deki hayal kırıklığı yaratan ikinci döneminin ardından Fiorentina'ya katılmasıyla değişti. Forvet oyuncusu, La Viola formasıyla ilk 78 maçında 35 gol atarak kariyerini yeniden canlandırdı ve İtalya Milli Takımı'na geri çağrıldı.
Floransa'da mutluluğu bulan Kean, müziğe olan sevgisini de bir üst seviyeye taşıdı. 26 yaşındaki oyuncu, KMB alter egosunu benimseyerek 2024 yılının aralık ayında 'Chosen' adlı 11 parçalık ilk solo rap albümünü yayımladı. Kean, projede İtalyanca ile İngilizce arasında geçiş yaparak açık sözlü ifadeler kullanıyor ve sporcu ile sanatçı olarak sahip olduğu ikili kimliği dengelemekten dayanıklılığın önemine kadar farklı temaları işliyor, bunun yanında gösterişli yaşam tarzına dair saf böbürlenmelere de yer veriyor.
Proje, Kean'a doğal akışı ve farklı alanlara hitap eden çekiciliği nedeniyle bolca övgü kazandırdı, ancak ufukta daha büyük bir başarı vardı. Kean, 27 Mart 2025'te 19F adlı rap grubunun belirgin şekilde yer aldığı klibiyle birlikte 'BOMBAY' adlı yeni bir tekli yayımladı ve bu çalışma ana akım görünürlük elde etti. BOMBAY, bir EA Sports FC soundtrack'inde yer alan üst düzey profesyonel bir futbolcuya ait ilk şarkı olarak video oyunu tarihine geçti ve bugüne kadar dijital platformlarda 1,1 milyon dinlenmeye ulaştı.
Bir kayıt sanatçısı olmaya karar vermesinde neyin etkili olduğu sorulduğunda Kean, geçen yıl Vivo Azzurro TV'ye şöyle dedi: "Gençlere bir mesaj vermek istedim: Harika şeyler yapabiliyorsanız, neden yapmayasınız? Antrenmandan sonra evde ve seyahat ederken yazıyorum. Bu beni sakinleştiriyor ve mutlu ediyor."
Bundan daha iyi bir gerekçe olamaz ve Kean önümüzdeki yıllarda rapçi olarak gelişimini sürdürürse büyüklük gündemde olabilir.
Dikkat çeken isimler
Rap alanında şansını deneyen ve anılmayı hak eden birkaç futbol yıldızı daha var. Real Madrid ve Everton'ın eski kanat oyuncusu Royston Drenthe, futboldan bıktıktan sonra Roya2Faces takma adıyla tam zamanlı bir rap kariyeri sürdürdü. 2017'de 'Paranoia' adlı ilk single'ını yayımladı ve bu parça kısa sürede viral oldu, ancak sonunda kısa bir süre sonra müzikten uzaklaşmaya karar verip Sparta Rotterdam'da yeniden futbol oynamaya döndü.
Bir diğer isim olan Sunderland'ın eski forveti Asamoah Gyan, en çok Gana ile 2010 Dünya Kupası'ndaki yıldız performansıyla tanınıyor ve merhum Ganalı müzisyen Castro'nun eşlik ettiği 'African Girls' adlı parçasıyla liste başı başarı elde etti. Gyan ayrıca 2010 Ghana Music Awards'ta Best Hiplife Single ödülüne de layık görüldü.
Daha yakın dönemde ise Bayern Münih ve Kanada'nın bek oyuncusu Alphonso Davies, Covid-19 pandemisi sırasında Stugang adlı gündelik bir rap grubu kurarak müzikal girişimleriyle manşetlere çıktı. Ayrıca geçen yıl şubat ayında Allianz Arena'daki sözleşme uzatmasını kutlamak için 'Munchen my Throne' adlı bir parça yayımlayarak Bayern taraftarlarını da şaşırttı.
Liverpool ve Hollanda'nın eski forveti Ryan Babel ise karantina döneminde Davies'ten bir adım daha ileri giderek 'The Autobiography – Chapter 1' adlı sekiz parçalık otobiyografik bir hip-hop albümü yayımladı. Babel, albümde bazı takım arkadaşlarına göndermelerde bulundu ve Rafa Benitez ile Louis van Gaal dahil olmak üzere geçmişte birlikte çalıştığı teknik direktörlerle ilişkisine dair açıklamalar yaptı.
Noa Lang da Noano mahlasıyla hip-hop dünyasına giren bir başka Hollandalı. Napoli orta saha oyuncusu son birkaç yılda birkaç single yayımladı; Ocak 2025'te çıkan 'Waka' ise en fazla ilgi gören parça oldu ve yalnızca YouTube'da 4 milyon dinlenmeye ulaştı.